Entrevista al doctor Ricardo Martino, jefe de cuidados paliativos del Hospital Niño Jesús

Voz 1

00:00

el objetivo de este curso no es agredir a nadie simplemente aprender a protegerse cuando suceden el profesional sanitario en ese momento está solo solo o con un otro compañero no en todos los sitios hay guardas de seguridad no todos los guardas de seguridad hay tantos disponibles para todas las situaciones de un hospital entonces hay lugares como las urgencias o la Atención Primaria cierras la puerta de la consulta estas sólo está sólo y a veces por ejemplo ahora la arquitectura de las consultas es importante tú vas a un centro de salud y las consultas tiene puertas laterales comunica un despacho con otro pero en muchos hospitales de arquitectura antigua las consultas son un callejón sin salida