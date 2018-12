Gol de Luis Suárez (Levante 0 - FC Barcelona 1)

Voz 2

00:16

co yo sí le al Ciutat de Valencia ante el gol yo que como Beatles Garrido es lo que tienes los grandes nueve dos grandes delanteros dos grandes Spielberg si tienen una suelen enfocar las lo que acaba de hacer el nueve error garrafal a Reyes no demasiado levanten la salida de balón no pierden zona donde no está permitido perderla Si el año a Messi buscó ángulo para el disparo no lo consigue no sé yo si tiene ojos en la nuca que pero sacó un pase perfecto cuando nadie lo esperaba para Suárez quiere primeras y a la lonjas la escuadra para poner al Barça por delante no lo esperaba al Ciutat de Valencia vivía Super Pippo los mejores momentos pero la sociedad argentino uruguaya Messi Suárez pone al líder por delante marcó el nueve XXXV primera parte lema antes