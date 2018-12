Sergio Busquets: "Con el mejor jugador del mundo se entiende cualquiera"

por lo del Balón de Oro que no leo siempre así así siempre ha sido un jugador que ha marcado las diferencias en casi todos los partidos por no decir en todos para nosotros y para en general es el mejor jugador del mundo y lo que tenemos que hacer es disfrutarlo y aprovecharlo

Voz 1

01:24

escuchamos o no no no nota animo la la Fanny mientra prosiga habla del sistema se porque bueno sí tenían dos carriles a marca coméis Si bueno para las contras y yo que hagan domada bueno yo creo que no sea el sistema