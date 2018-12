Mario Torrejón: "El Madrid tiene más repercusión porque gana finales y títulos"

Voz 1 00:00 Mito

Voz 1309 00:19 doce minutos para las doce de la noche hora menos en Canarias

Voz 2 00:22 creo que ha tenido una enganchada a Mourinho a un periodista al final del partido más caro intentaremos contarles con detalle cuando le ha preguntado si cree que los jugadores van al cien por cien con sus ideas irse a rebrincado con el periodista diciéndole cree que que está deshonestos ya ya han está enganchado como cinco minutos no

Voz 1005 00:37 sí

Voz 3 00:38 una edil también ha hecho Mourinho Casillas de verdad decía que igual su equipo está preparado sólo para ser cuarto lo ha dicho pues novedad hasta ahora de Europa sí sí me da que ni cuarto vamos tiene tiene puntos a sólo diecinueve puntos de León

Voz 0079 00:52 cosa algo que lo firmaría cuarta temporada vamos vamos

Voz 3 00:56 que estamos ahí Antonio Romero o la Antonio muy buenas qué tal muy buenas a todo se ha gustado al tuit de Casillas

Voz 0079 01:04 la verdad es que me parecen normal me parece poco con todo lo que le ha hecho creo que reaccionó muy tarde pero se ha reaccionando muy bien se queda corto pero reacciona bien

Voz 3 01:13 y Jesús Gallego hola muy buenas

Voz 1005 01:16 buenas noches incorrecciones gramaticales aparte no está mal

Voz 4 01:24 bueno Clavero

Voz 5 01:28 quién dijo que puedo salgo yo está al final desgarrador completamente de acuerdo mi pregunta es dos puntos no

Voz 0928 01:33 para este periódico de punta falta alguna tilde

Voz 1309 01:36 el esto final y o no te digo nada por no reconocer

Voz 3 01:43 está bien sin más gallego empates

Voz 1309 01:45 no es la como además un poquito más pero a ver si a ver si es que el otro en Machado es que el otro le pone tú y yo no era amigo estamos bebido pero de poco me imagino que me pagarán solo por poner tu edad que sí tiene pinta que sí he hola Julio Pulido qué tal buenas noches te ha gustado al Twitter Casillas

Voz 1005 02:08 me ha encantado me encanta y al margen de errores gramaticales que

Voz 1309 02:14 bueno pero no es la razón gallego porque no tiene casi un poquito más eh

Voz 1005 02:19 que con la importancia que tiene el tuits gallego ese detenga es si hay un punto una cosa me parece

Voz 1309 02:25 esperamos que Gallego que me gusta es escribir con corrección y cuando me equivoco como todos pues rectifico

Voz 1005 02:31 vale no aparece hablando en serio que ya era hora que Iker contestar a a Mourinho tomarla en serio todo lo que Mourinho les ha hecho lo que ha sido mucho y muy grave a lo largo de su

Voz 3 02:42 a ver si en un momento delicado para Mourinho muy delicado pues ha puesto este TUI de Iker Casillas diciendo tanto que las de los demás ahora

Voz 6 02:50 ahora que está por ahí

Voz 1309 02:53 no yo no estoy perdona la respuesta de aquí para abajo en todas las respuestas es como esta es impresionante la respuesta tú llegas y ya son tremendas ahora repasamos algunas

Voz 0928 03:04 sí está en Barcelona Jordi Martí hola Jordi qué tal bueno

Voz 0985 03:07 las noches que ha costado el tuit de Casillas yo no soy sospechoso Joy

Voz 0928 03:10 el ataque muy duramente a Mourinho no ahora que se ha abierto el grifo sino cuando él atacaba de la forma más repugnante

Voz 1309 03:19 cuando era entrenador del Madrid por ejemplo pero lo que pasa que no estaba en la SER entonces claro sí claro claro eso sería ser pásela entonces te equivocas

Voz 1623 03:26 no entonces no oye yo dicho yo no yo porque te sientes si yo lo hubiera porque ya en ese momento pero por qué te sientes tu año yo me siento en París a las otro si te sientes aludió será tu problema yo sólo digo lo que se refiere

Voz 1309 03:39 nosotros te estoy contestando sí que te refieres

Voz 1623 03:41 pero si te digo que aquí se criticó mucho porque toca

Voz 1309 03:44 con todo el respeto si te sientes aludido

Voz 1623 03:47 yo he hecho una reflexión general para decir que mal ataque censura Mourinho ha tenido continuidad en el tiempo nos de un día para otro

Voz 3 03:54 en Madrid han subido al carro ni en el lugar que que pero no

Voz 1623 03:57 ver de quién sea tú vas a tragar en principio en lugar de quién cómo en lugar de que un ejemplo de no pegaban pero es que yo no doy lecciones a nadie sodio con caso

Voz 1309 04:06 ah vale vale ahora me ha dicho una verdad que la gente que no le critica

Voz 1623 04:11 eso como una cosa bastante Hall que que la gente no pero yo no he hecho perdóname hecho el madridismo se dividió prácticamente así que estamos hablando porque marciano yo otra vez se quedará asombrado eh cada vez que baja el marciano se queda más rojo como el que yo te digo que seria aquí no hay allá por delante

Voz 0928 04:33 que Mourinho ha dicho que Casillas está al final de su carrera alguien lo duda bueno ya sólo ni siquiera si es verdad

Voz 1309 04:39 estamos hablando de una campaña gallego que deja a lo más importante es que hay que presionando para meterse en la selección otras cree que Casillas pudiera la sección yo creo que tengo dudas gallego esté proponiendo para aguantar eso

Voz 0928 04:53 esto

Voz 1309 04:54 que para con una guerra de dardos Iker pierde

Voz 0928 04:57 yo creo que va a salir estoy contiene una menor meterse con Mourinho Mourinho le machaca porque hay personas suena Verdasco más tóxico digo una cosa es que cualquiera

Voz 1309 05:06 dijo Guardiola que es el puto luego

Voz 0928 05:09 el campo no va a jugar al lanzarle a dos amor yo me encanta pero que la leyenda estaba tenía que lo sepa

Voz 0069 05:16 pero bastante mejor Mourinho que casi ninguna persona en acostumbrar bien todo se mueve mucho mejor es evidente y Antón Meana sabemos de lo que sabe de lo que hablamos no tengo nada contra él pero que en este caso si Iker Casillas yo creo que no está preparado para aguantaron me la batalla dialéctica permanente con José Mourinho vía redes sociales entrevistas lo que sea de momento la contesta

Voz 3 05:35 te llevas la primera vez que vivía en contestar contestó bien y habrá que ver cuál es el siguiente equipo que ficha

Voz 0928 05:41 Mourinho

Voz 3 05:42 Pablo viendo te ha gustado el Twitter que si él está bien está bastante

Voz 7 05:45 tirado si tiene pinta que lleva tiempo

Voz 3 05:47 pues esperando a hacerlo Iker en la tenía guardada y lo ha hecho

Voz 7 05:50 en un momento de mucha debilidad de Mourinho desde luego Talavera

Voz 1576 05:53 la sesión absolutamente de acuerdo sobre todo yo creo que cuando tú estás acostumbrado a hacer ese tipo de cosas pues un día a la recibes tienes que encajar lo que pasa es que un poco lo dice Antón yo lo he como uno las no sabe encajar nunca nada negativo Mourinho porque imagino que es el el siguiente capítulo aquí vendrá otro accidente

Voz 3 06:11 a la prensa cuando es el siguiente partido

Voz 1309 06:13 lo que tardó en contestarle y bonito dos cosas una que sí que volviera a Mourinho el Madrid o Casillas en la selección sería maravilloso para sería bonito un Oporto United eso ya sería lo que podría seríamos ya se que sabe circunstancia me encantó viene a ser un Oporto Igor podría ser humareda viene digo

Voz 0239 06:30 lo que más me sorprende a mí es que sigue habiendo gente dentro del Club a día de hoy cuando digo Cruz digo Real Madrid a día de hoy después de todo lo que está haciendo Mourinho la premios es decir nada tras su salida del Real Madrid hay gente a día de

Voz 0928 06:45 bueno pues con Chelsea esa desde luego se va a poner como ganador ya el técnico ganador ya es ex ganador hace mucho

Voz 0239 06:56 a lo que hemos perdido el hilo Pablo que me lean que hay gente que piensa a día de hoy después de todo lo lo lo acabado que parece que está Mourinho que sería la única solución para el próximo verano Si estuviera en el mercado todavía hay gente en el club no digo empleado de la de la quinta puerta que abre la llave de Valdebebas miel que seca las toallas hay gente del club con cierto peso que piensa que sería la única posibilidad

Voz 0928 07:23 esto era imposible me dice Javier

Voz 0239 07:26 te digo que sea posible tiene que tener claro que piensa eso negativo grandes

Voz 0928 07:29 me te Javi Blanco hubo no el viernes claro

Voz 0699 07:32 te aseguro que es positivo antes seguro yo que imposible que no hay nadie porque no hay nadie en el club que querría ficharlo de los que tienen que tomar la decisión ninguno lo que yo sólo conozco a uno

Voz 0928 07:43 no no no que no no digo que crea no no no no no

Voz 0239 07:46 se me explico bien que creo que aquí son las tres de la mañana

Voz 0928 07:49 al no me has entendido bien yo lo explico bien yo creo que no yo creo que la mañana

Voz 0239 07:55 yo yo creo creo que ellos piensan que es imposible porque entre otras cosas a no ser que lo echen firmar ahora mismo un entrenador con contrato en vigor en la Premier es imposible para cualquier club del mundo pero digo reitero ir repito que pie en San que sería la única posibilidad la única opción para que este equipo volver a retomar el rumbo no más Peñón hacía cola Marcos que tal como está

Voz 3 08:21 qué te ha parecido el tuit de Iker

Voz 8 08:23 bueno se olvida de que estalle el dinero que invirtió Mourinho Maite

Voz 0928 08:28 no cabe a todo pero no ochenta y no es una carta en Facebook podrás

Voz 8 08:36 claro es que da la sensación de que Mourinho no tiene jugadores no tiene recursos no tiene dinero y creo que está a diecinueve puntos del líder diecinueve dieciocho del segundo clasificado ya tenía el mismo tiempo que que creo para levantar un equipo al mismo tiempo que Guardiola para levantar un equipo en el United yo y creo que va no jugó ni un solo minuto

Voz 1670 08:56 me ha calentado como visto en el Madrid exactamente lo muy bueno Strauss Kahn

Voz 3 08:59 sin citar a Mourinho digo por nada digo a Mourinho

Voz 1309 09:01 tú era

Voz 0079 09:04 uno más no su no es más no no

Voz 0928 09:07 yo creo que esta guerra gusta porque es Madrid Barcelona

Voz 0231 09:10 Iker ahí pero bueno porque a la actriz

Voz 0928 09:12 daban igual no futbolistas pero no te digo pero no lo sé

Voz 3 09:17 tú no pita este ninguno de aquellos Madrid Barça sigue el cinco cero cinco cero eso es cero o no ya no también pito varios cinco cero Undiano pitó Varios y también con la final de Mestalla sino recuerdo mal

Voz 0928 09:28 pero la espíritu rebelde porque Le vetaron correcto correcto bien dicho Iturralde y por algo sería bueno que le vaya muy bien a quién te vetaron y ya lo contaré ya lo contaría lo conté ya lo contaré en otro fue como el partido que el partido en que Undiano

Voz 8 09:44 se dejó intimidar por el Madrid al minuto uno de partido

Voz 0928 09:46 no fue el partido que pitó Undiano pero no se dejó intimidar

Voz 0985 09:49 ya no contemplativo

Voz 1670 09:54 eso ya yo creo que el

Voz 0985 09:57 ah pero Mario pero oye prohibidos pero yo tú tienes que tú no no salgas al auto

Voz 1309 10:01 no lo contemplativo oye ahora perdona Ayers y digamos ayer escuché ayer de ayer

Voz 0985 10:10 ayer en Carrusel el propio Eduardo pues ser recibió a Undiano si no recuerdo mal diciendo que estaba tienen un arbitraje

Voz 1309 10:17 la temporada que es la última de veinte

Voz 0231 10:20 yo me gustó la adjetivo no pasó nada siempre ha dicho

Voz 0928 10:22 es decir ha sido árbitro todo pero siempre ha sido en al nivel

Voz 0231 10:25 sí plenaria siempre no ha sido de los mejores siempre así

Voz 0928 10:27 muy contemplativo que sacar el por eso decía

Voz 3 10:30 yo el ganador de aquella Copa del Rey Jordi influyó poco si es sacar el nombre de Mourinho si son novatos la cabeza todos eh pues nada tenemos que hablar de muchas cosas así que vamos a empezar por el principio bueno hay que hablar de lo que el Madrid ayer de cómo llega el Madrid Abudavi que ahora no sólo cuenta Javier Rey que está ahí con Romero en en Abu Dhabi y el mal partido del Madrid ayer con cada vez menos público en el Bernabéu en esta temporada no no ilusiona no no emociona aburre su juego pero al Rayo Vallecano entre uno cero de la suplencia de Isco que vamos no se le vio más que en el banquillo ni calentó Isco en el en el Bernabéu si hay que hablar de lo del Atlético ayer de la guerra de declaraciones entre Courtois y Modric con el Cholo Simeone de la victoria del Betis bueno un montón de cosas y el sorteo de Champions y ahora hablamos con Bruno Alemany de mañana a las doce con Carlos decir

Voz 0985 11:20 esto

Voz 3 11:21 pero hablamos del Barça vaya vaya vaya partido de Messi estéticas

Voz 1309 11:25 en la primera parte no yo lo mantengo

Voz 0928 11:27 los cuarenta primeros minutos del equipo no habían gustado

Voz 3 11:30 exactamente nada la diferencia estaba Messi un día más en la oficina Messi lo demás si efectivamente bueno la diferencia la marca el mejor que para eso evidentemente lo paga el Barça es el mejor jugador decías tuvo el dato sólo hay tres equipos sólo hay tres equipos en la Liga son Sevilla siempre relevante y el y el Celta que han marcado más goles que la pareja conforman Luis por decirlo de Messi había tres jugadores en el Barça que habían comenzado la temporada muy mal o en bajo estado de forma unos Gerard Piqué que lo ha reconocido después con Ricardo Sierra bajo Sergio Busquets al que yo vi especialmente mal día Luis Suárez parece que los tres alcanzando una línea de frente ahora en cuanto a juego ya que el que el Barça está muy alejado de lo que de lo que es entiendo ya ha dejado en el banquillo a todos los peloteros verde ha dejado Arthur incluso cuando lo está poniendo este centro del campo lo está poniendo bastante muy un artículo Abidal

Voz 0928 12:12 a debate el Barcelona el

Voz 3 12:15 día el día que llegue la hora de de HB o lo que sea algún día gordo de Liga de Campeones que se va a jugar el pelotero Art un Artur de la vida o como Arturo Vidal que yo creo que va a Juan Arturo Vidal ese es el centro del campo que se inventaron el día que plasmaron en Roma porque ya no nos falta Sergio uno que vaya hay uno que muerda uno que no se arruga para eso se les fichó para este tipo de encuentros al Barça con tres centrales en Belén como carrilero derecho y con Jordi Alba como carrera Izquierdo pero el centro del campo pues yo creo que ya en Barcelona lo tiene más o menos asumido que este es el Barça de esta temporada Jordi Marcos y Flaquer pero que ahí está Messi para arreglar casi todo no sé cómo lo habéis visto con qué os quedáis el partido de hoy además de Messi claro

Voz 1623 12:55 yo no tengo asumido que este sea el centro del campo confió que en los peloteros acaban imponiéndose ya lo sabes

Voz 0928 13:00 no te digo al partido José sí estoy de acuerdo esté de acuerdo

Voz 1623 13:03 no llegue el partido de octavos de final de la Champions fuera de casa ante un rival importante pues eh tirará de más fuerza física que de otra cosa lo que me da la sensación es que Valverde vio que la sangría de goles que recibe el equipo era tan tan devastadora que aprovechó entre comillas la lesión de Artur para meter músculo en el centro del campo le ha funcionado porque lleva tres partidos sin encajar gol y hará va a ser difícil va a ser complicado que lo mueva porque le está dando rédito pero yo sigo manteniendo Fede que veamos en el futuro un Barça en cuando coja de nuevo la confianza buena en defensa donde los peloteros eh vuelvan a imponerse vamos

Voz 8 13:35 hace dos meses el centro del campo bueno era con Artur Rakitic y Busquets si la lesión de de Artur las molestias musculares de Actur han abierto la puerta para y yo para mí personalmente aquel centro del campo es mucho mejor y le da mucho más al Barcelona a nivel de juego Dicho esto el Barcelona lleva tres partidos se metió once goles Irán encajado ninguno

Voz 9 13:54 osea le ha ganado al Villarreal ha ganado al al Espanyol le hagan al Levante

Voz 8 13:59 llega un momento muy importante porque el Madrid y el Atlético habían ganado sufriendo y pidiendo la hora no podía no podía fallar en el campo Levante irá creo que los jugadores tenían muy claro lo que les pasó la pasada temporada que le metieron cinco cinco y fue aquello fue un escarnio porque fue una auténtica exhibición del Levante y no quería que pasara esto y además Valverde ha tenido que improvisar con la lesión de Semenya tiene que improvisar una línea defensiva donde por vez primera hemos visto como carrilero pero carrilero de verdad de punta a punta llegando a la banda derecha dicho esto también es verdad que cada pérdida del Levante ha sido un gol pero muchas de las pérdidas del Levante han sido provocadas por la presión que ha ejercido el Barcelona especialmente a partir del minuto treinta treinta y cinco de la primera

Voz 0985 14:41 cuando Messi dijo aquello de la Copa de ahí deseada se refería a la Champions pero hoy el mensaje que lanza es que también quiere esta copa en concreto la de la liga y esta es la mejor noticia para el Fútbol Club Barcelona hoy el carrusel de datos que ha aparecido en el Carrusel deportivo y valga la redundancia ha sido espectacular pero es que hay uno que yo creo que no está suficientemente remarcado que es que Messi mal

Voz 0239 15:06 Dani ha marcado cincuenta

Voz 0985 15:09 o más goles en ocho de los últimos nueve años naturales esto son cifras que nos hablan de un jugador que en los últimos diez once años cada día es mejor que cada día quiere ser mejor esto insisto es la mejor noticia para el Barcelona pero bien como problema la asignatura pendiente es que no te pasen por encima en el mes de abril cuando se juegan las castañas creo que otra gran noticia para el Barcelona es que además de los seguros que representan Busquets y Rakitic hay una serie de jugadores que

Voz 1623 15:37 deben colaborar a que lleguen en mejores condiciones

Voz 0985 15:40 el ICO más gasolina cuando se jueguen de verdades castaños y estos cuadros son Artur Arturo Vidal

Voz 1623 15:46 Alinha e incluso propio Sert

Voz 0985 15:49 Roberto que yo creo también este centro del campo puede echar una mano para que se descargue el cansancio desgaste que acumula jugadores como rarítico busque sigo viendo

Voz 1309 15:57 que el Bayern de Munich no yo sigo bien

Voz 3 16:00 es tan gris a este Barça que si no estuviera Messi sigo pensando lo mismo

Voz 1309 16:04 más con éxito a Messi ya que si vale decirlo

Voz 1576 16:10 violín y sin violín que utiliza ayer de el Barcelona gana porque tiene nombre

Voz 0928 16:14 el jugador del planeta de largo que es Leo Messi ha hecho y lo ha hecho en muchos partidos no perdona pero

Voz 1309 16:22 esto es si es que los relatos que se a dopado no

Voz 8 16:32 muy bien pero no podemos engañar tampoco el Barça sin Messi Clemente cinco al Madrid que

Voz 0069 16:36 no no no no no no no no yo no estoy en contra nadie yo veo una cosa tuve Sota tú has dicho que el primer que el tiempo el Barça ha sido fenomenal ya estaban aparte sus ha dicho yo no he dicho a partir de dos tres dos pérdidas y tú has hablado una presión alta ya

Voz 1309 16:50 lo estado vecinos Vilas pero ha estado sometido durante minutos sí

Voz 0928 16:58 escucha si ha habido Larguero y ha habido llegadas inmorales

Voz 0069 17:01 sus anchas y Rochina entrado por derecha y bueno me parece el porque no tiene a Messi perfecto pero bueno es que

Voz 1309 17:07 es tal la esencia no no no has iba si no tengo si el Atlético de Madrid el Real Madrid es sólo desarrapados pasa efectivamente pero te has sido has sido en cuarenta y cinco minutos Gallego de manual Se

Voz 0699 17:22 se ha olvidado hablar de Ricky Puig que está ya en su casa viendo por la tele pero aportado los suyo y tal bueno

Voz 1309 17:27 no era del Barça

Voz 0699 17:30 datos solo no si no no sigue el dato

Voz 1309 17:33 tras era parte de la mesa

Voz 0699 17:35 bueno ese es el Daisy once goles sólo el Madrid en total veinticuatro como lesiva catorce catorce en la Liga

Voz 1309 17:44 sí sí sí

Voz 0699 17:47 la catorce clave si catorce goles el Madrid en total veinticuatro bueno pues el problema del Madrid otro corte goles todo el equipo veinticuatro que era el equipo que competía con el Barça

Voz 0928 17:58 de todas maneras nos empeñamos siempre pero

Voz 1623 18:01 quería el Barça es que me ha parecido que vamos a

Voz 0985 18:03 final a dar por bueno que el hecho de que el señor Messi haya metido catorce yo once el señor Fabra problema de Madrid y que con esto

Voz 1623 18:10 pero es que yo no sólo veinticuatro Pablo ahora resultará que esto es una mala noticia esto final el marciano

Voz 0928 18:16 vale claves parcial

Voz 0699 18:18 lo de de Allen ya Jordi Bush

Voz 10 18:21 Artur Arturo vida

Voz 1309 18:23 treinta años mira el hombre y si no

Voz 0699 18:26 sea no hay nada

Voz 1005 18:27 esto pero que siempre nos empeñamos en esta historia no es que se en el Barça no estuviera Messi ya

Voz 1309 18:32 es bueno Barça está es que el Barça

Voz 0928 18:36 pero sea cuál es el problema Pulido este parece que en Barcelona da vergüenza decir que muchos que

Voz 1309 18:42 adiós buenas tardes y tampoco entiendo Barça

Voz 1623 18:48 me estáis diciendo es que el Barça jugó hace nada un Messi Messi

Voz 0928 18:52 venga no se van ya le metió cinco al Madrid

Voz 1623 18:54 el Inter de Milán y no gana en la vuelta de milagro vamos

Voz 1005 18:57 pero que yo entiendo que a todo hay que a todos los que no son el Barça le gustaría que el Barça no tuviera

Voz 1309 19:02 de casquería duda de que no

Voz 11 19:05 esa tiene a Messi y lo que decía antes Jordi que me parece super relevante es que Messi lleva siendo decisivo ocho nueve diez es increíble la cantidad de años consecutivos y la cantidad de partidos consecutivos que Messi es decisivo en este equipo es así odie Inti la mucho le gustaría que desapareciera para que Fabra

Voz 1309 19:24 bueno más que a lo mejor sí tiene grandeza

Voz 0699 19:30 es decir el Barça nunca en el gran Barça de Xavi

Voz 1623 19:32 Iniesta y compañía el que metía la mayoría de goles seguía siendo Mesia

Voz 0928 19:35 claro si salgo fuera de lo común es que no hay uno igual

Voz 1309 19:41 muchos culés le piden que sea decisivo los días importantes de Charo evidentemente si esa asignatura pero los últimos tres años de las últimas

Voz 1623 19:49 cuartos de final y Messi esté a la altura de lo que está ahora evidentemente

Voz 3 19:51 gente pero eso se dice en Barcelona y lo sabemos todos

Voz 0928 19:54 pero claro yo yo yo lo que creo que que

Voz 1309 19:57 tenéis a veces en Barcelona es que os parece que no es un pecado decir que a veces

Voz 1501 20:01 Ana Isabel Mas solo ya está en no pasa nada por no jugar bien pero no tocar el violín y tal no pasa absolutamente nada hoy el Barcelona en cuarenta y cinco minutos ha tirado dos contras perfectas perfectas ya ha marcado dos goles y nada más no pasa nada porque es una manera no lícita súper lícita de ganar si gana así los treinta y ocho partidos de Liga Ole tuvo morenos y al final campeón de Liga acabó no pasa absolutamente nada hay problemas que eso parece que molesta

Voz 1309 20:26 decir que van a veces que se puede ganar con el violín y a veces que no pido que no lo van a Astronomía viendo el Barça de los SUV el Barça

Voz 0928 20:32 a últimos de los últimos dos años

Voz 1501 20:35 no porque la última etapa Luis Enrique tampoco fue especialmente bonita por así decirlo el Barça no juega bien pero no pasa nada porque gana y eso es lo más importante os gusta más a gusto menos gana y eso es una alegría para para todos los barcelonistas imagino yo digo yo de debía una alegría

Voz 1623 20:49 el Barça en Liga el año pasado jugó bien lo que no jugó es bonito

Voz 1670 20:52 sí

Voz 1309 20:53 pues bien jugó pasé te digo una cosa es la primera vez que me recuerda si no suena el discurso de los erosiona lo en una boca bonito pero juega bien

Voz 1623 21:03 la diferencia Atlético es que yo no me conformo Moreso convino

Voz 1309 21:06 debéis sabe que Biel bonito

Voz 1623 21:09 Quique tiene argumentos para jugar mejor hoy en la primera parte ha jugado bien para mí podría Juan mucho mejor contextualizada contextualiza o por un cambio de dibujo que se ha improvisado lateral derecho ya tenido que cambiar de posición a mucha gente

Voz 0231 21:22 el Barça en la primera mitad para mí no para ahí puede jugar

Voz 1623 21:24 mucho mejor no y luego está el tema de las pérdidas

Voz 8 21:27 es verdad que son pérdidas pero porque son nocturno mencionas pero si tú no le presiona en el área que va busquemos lo son

Voz 1309 21:33 el contraataque Marcos pero hace tres días los contrata que no valiera no no no esto ahora sí valen ya está aquí no pasa nada ya está que ya

Voz 0928 21:42 Benito explicará diferencia entre un contrataque

Voz 0699 21:45 es una pérdida que provoca el equipo en el que usted la sí

Voz 1309 21:50 lo central dos bueno todo esto la presión Claro

Voz 0699 21:52 si no lo que recupera su primer gol dentro del área

Voz 1309 21:55 primer gol donde lo recomendaron contrata Bardi la pérdida Suárez que saqueo regatear a tres seis y menos mal menos mal que se acaba de incorporar Álvaro Benito Álvaro Benito hola muy buenas qué tal cómo estáis buenas noches ya convencido el Barça

Voz 0928 22:11 eh

Voz 1309 22:12 bueno la primera media hora yo creo que estaba muy equilibrar el paro

Voz 1178 22:14 pide que levante eh que es un buen equipo ha tenido opciones pero yo creo que hoy más que nunca pues la la diferencial apostó Messi yo creo que Messi

Voz 0928 22:21 por favor cómo es eso eh vamos tan loco pero no

Voz 1309 22:24 estoy violín no has visto la que poco a bailar

Voz 0928 22:27 de hecho la primera mirar hacia equilibrada eso eh

Voz 0699 22:32 Televisión a Putin

Voz 1178 22:33 el yo creo que Messi ya da la sensación que jugaba contra juveniles hoy ha sido una superioridad brutal aplastante bebidas hoy ha estado bueno sí habitualmente suele ser bastante regular en marcar diferencias pero es que estaba inspiradísimo no yo creo que a la vuelta al partido la dado él sale literalmente

Voz 3 22:51 bueno es dejamos el Barça estábamos terminando con el Barça porque estaban aquí enganchando sea el balón con el juego que no juega bien y que ganan y punto Evra ahora no ahora Klinsmann exactamente qué

Voz 1309 23:03 a los grandes partidos ayer hablaremos no ha esperado ahora vamos a ver Álvaro ayer Álvaro

Voz 3 23:10 dijo que interesa a la gente mira

Voz 1309 23:12 si hablamos de fútbol pero el pentagrama lo dejaré fuera de verdad del Gran Madrid

Voz 0985 23:21 por enlazar con Álvaro I en Carrusel

Voz 3 23:23 si el jugador si él quiere

Voz 0985 23:25 nunca deja de mejorar este es el caso del ejemplo simbólico de Messi trece años queriendo teniendo la voluntad de mejorar por lo tanto sigue instalado en el cénit de su carrera deportiva

Voz 3 23:36 el partidazo de Messi en la victoria del Barça cero cinco ante el ante el Levante líder de la Liga ya tres puntos el Sevilla y el Atlético por detrás el Madrid que ayer ganó ante ante el Rayo Vallecano uno cero en el Bernabéu con menos público del habitual y con un Bernabéu que está yendo oiga hacer un informe los compañeros del diario vas contando los creo que son cinco mil menos en Liga entiende menos se que ese es el público está yendo de menos al Bernabéu enseguida nos cuenta Javi Herráez como han recibido hoy al Madrid en Abu Dhabi creo que de forma muy distinta a como recibieron al Madrid en Abu Dabi el año pasado algo parecido pasó también cuando cuando el Madrid jugó en Roma este año temporada de Champions donde llega el Madrid llegó a Roma vamos un poco como como no suele ser habitual cuando llega el Madrid a las temporadas anteriores es una locura pues porque estaba Cristiano y porque yo creo que el Madrid tenía algo que enamoraba y este año el Madrid pues aburre ayer hay run run en la grada todo el tiempo uno cero y gracias a las últimas dos paradas de Courtois eh Romero es lo que hay esta temporada en el Madrid ir ganando lo que estamos diciendo las pintas

Voz 0239 24:42 para mí el calificativo es el plano aburrido parece que el Real Madrid ayer una puesta en escena que no está mal en el Santiago Bernabéu

Voz 0985 24:51 contra un rival con todos los respetos muy

Voz 0239 24:53 trabajado tácticamente que tienen un entrenador que apuesta por una idea de fútbol y la lleva a la práctica pero que le faltan seguramente mimbres porque si ayer el Real Madrid quitando los primeros veinte veinticinco minutos en los que Asensio tuvo un par de ellas en los que Karina aparte del gol también asomó y pudo marcar Dimitris escribió en impidió si el Real Madrid no no mató el partido que le cuesta como dice también Álvaro durante todo el año hacer goles Siem

Voz 12 25:17 frente en vez de el Rayo Vallecano

Voz 0239 25:20 tiene un rival con más dinamita ayer volvemos a tener otro quilombo en el Bernabéu yo creo que la segunda parte fue lamentable fue plana no es una cuestión de de falta de actitud sigue sola cuestión de falta de fútbol de falta de pimienta y creo que lo que resume el partido que está jugando contra el Santiago Bernabéu que había ido poca gente que se había vaciado todavía más en el minuto noventa y dos metes a Valverde y quitas a Modric para evidentemente arañar segundos al crono en un en un cambio que lícito por parte de un entrenador pero al que el público del Bernabéu evidentemente no está acostumbrado y lo pitó

Voz 1670 25:53 pues brotes verdes esos que veía entonces ya no no están perfectamente sigue ganando hoy en tenis tenis al estómago irregulares

Voz 1501 26:01 sí ganando que es lo más importante sin ninguna duda en el fútbol vale vale el Madrid no está jugando bien eso no hay ninguna duda no si no está sabiendo cerraba los partidos tampoco en ninguna duda no está sabiendo dominar hasta

Voz 3 26:12 la teoría los nervios porque al final yo lo veía el final

Voz 1501 26:16 qué le quemaba la pelota muchos futbolistas que no que no encontraban cómodo pero va ganando sigue ganando y si sigue ganando

Voz 1309 26:21 pero el otro día no ganó perdona Mari bueno pero sí si es que cuando aloja no digo yo estoy agotada física ya era primero de grupo pasara lo que pasara por si acaso olvidado no

Voz 0928 26:33 yo creo que es no te preocupes yo yo creo que es compatible Pablo

Voz 0239 26:38 decir cuando Solari que por cierto a mí se para mis está equivocando o gestión de determinadas ya me imagino que me

Voz 3 26:44 si ahora en ello se está metiendo

Voz 0239 26:47 está equivocando en la gestión de determinadas circunstancias lo determinados tipos como es fundamentalmente Isco pero creo Pablo que es fácil de entender que el Real Madrid que va a Vigo tuvo brotes verdes que el Real Madrid que recibe al Valencia en el Santiago Bernabéu tuvo brotes verdes que el Real Madrid que gana año a Roma en el Olímpico en Roma tuvo brotes verdes bueno dos malos una bueno de lo malo no es que me estoy perdiendo yo no te estoy diciendo bueno malo o regular yo estoy viendo que esta tertulia que este sanedrín se hace todos los domingos y dura una hora y cuarto que cada partido se tiene que analizar el día que se disputó y que ha habido días en los que el Real Madrid que dicho tres de Santi Solaria ha tenido brotes verdes y luego ha habido días lamentó

Voz 0928 27:29 en este brote rentable Huesca

Voz 0239 27:31 fue lamentable el de ayer para mí es un partido lamentable que no tiene brotes verdes pero no ha habido días que os ciclos sabido siquiera esos días no lo jondo pero pero pero bueno cargamos la tertulia Amena

Voz 0699 27:41 final el Madrid sigue teniendo el problema del que venimos hablando desde desde el diez de septiembre los últimos tres partidos el Madrid ha metido goles metió uno Bale en Huesca ya metido Benzema ayer en el Bernabéu tres partidos dos goles de milagro al colista y al penúltimo Galilea efectivamente una pero el Madrid no colista no tiene gol y encima ahora no está jugando bien porque otras veces el Madrid jugaba mejor pero no tenía gol pero es que ahora sin gol en juego se convierte en lo que en lo que en lo que la gente del Bernabéu he visto un rollo ver a

Voz 0928 28:17 el Real pero da una diferencia Jesús yo creo que el

Voz 1576 28:19 el equipo de Lopetegui no tenía gol tenía un problema de gol pero tenía

Voz 0928 28:25 juega mejor que no generaba ocasiones

Voz 1576 28:27 que por ejemplo en la segunda parte contra el Rayo Vallecano

Voz 0928 28:31 la pata es Kenny genera ocasiones de gol

Voz 1576 28:33 bueno es que te falte Cristiano que no este satinado es que problemas que en Huesca durante muchos minutos Ny pasó el centro del campo y poco más y contra el Rayo Vallecano ni siquiera ocasiones la segunda parte apenas

Voz 3 28:44 Javi como han recibido al Madrid

Voz 1309 28:47 va por ahí junto a Romero hola Javi muy buenas

Voz 13 28:49 hola qué tal la todos muy buenas noches pues han recibido bien ocurre es que no han salido por la terminal principal han ido por otra terminal porque además estábamos ahí nosotros hemos conocido casi casi

Voz 9 28:59 en la hora en la llegada a aquí Abu Dhabi eran las ocho de la tarde hora

Voz 13 29:04 aquí las cinco hora de de España hizo bueno el vuelo ha sido tranquilo seis horas y diez minutos

Voz 1178 29:10 si toda la plantilla del Real Madrid veinticinco futbolistas

Voz 13 29:13 ir pensando en que pueda redimir les esta competición que es la bueno pues el Mundial de clubes donde el Madrid ha conseguido victorias salvo hace bueno ya muchos años dieciséis creo que fue el Boca cuando le ganó o más desde entonces el Madrid ha conseguido siempre el entorchado en este Mundial de Clubes si todo va bien aunque el partido de micro se las trae porque éste equipo japonés ya se la puso se lo puso muy complicado al Real Madrid en Yokohama en la prórroga le ganó cuatro dos hace dos años la idea es que bueno pues que se cambie un poco el rumbo no en cuanto a nombres pues os cuento lo de Benzema no parece nada importante es el tobillo podría jugar aunque creo que la semifinal mucho Se van a reservar aunque que juegan futbolistas al final es esto lo que

Voz 3 29:52 hay ya el equipo japonés estas

Voz 13 29:55 Fernando para ese para ese encuentro Bale no me parece que también está bien podría jugar al menos la final pero no hay que vender la la piel de los antes de cazarlo porque insisto hay que ganarlo japonés el próximo miércoles el partido ideal sería frente al River Plate el caso Isco pues nada el futbolista sigue sin decir nada en sus redes del asunto del CSKA me encanta pero creo que ahí se equivocó y lo sigo diciendo tenía que haber pedido perdón es muy sencillo cuando uno se equivoca pide perdón Isaac acabó sale un cristal incluso reforzado por mucha razón que tenga que la tiene porque les no la puñeta Solari desde hace mucho tiempo y aquí lo hemos contado pero a Isco se equivoca

Voz 3 30:33 lo deportivo creemos que no va a jugar de inicio en el mal

Voz 13 30:36 pequeño aunque hombre algún minuto sí que merece ganar ayer Kant ni calentó en la banda y el sigue estando bueno en ese aspecto en su sitio no tranquilo y esperando que le una ocasión un momento

Voz 0985 30:46 no el el técnico argentino yo tengo una pequeña preguntas

Voz 3 30:48 sí

Voz 0985 30:50 cuando decimos que seguro que es así eh no pongo en duda faltaría más las versiones de Herráez que me merecen todo el respeto y toda la credibilidad pero cuando decimos que Solari la hace la puñeta o que le ningunea estaríamos diciendo que el entrenador a sabiendas de que Isco va a mejorar el rendimiento del equipo sobre el césped no lo pone por alguna cuestión litigio personal

Voz 0699 31:12 como a sabiendas de que va a mejorar el rendimiento del equipo no le pone a posta eso que estoy preguntando pero pero vamos a ver Jordi

Voz 0985 31:21 que no lo pone ayer

Voz 0699 31:23 o porque claro está cabreado con él está castigando por lo tanto tanto es una cuestión personal efectivamente antes

Voz 0985 31:30 poner el rendimiento deportivo para mí es ninguna estaba puesta

Voz 0928 31:32 pero esta no era Dios le ningunea hace la puñeta excesivamente no pero no

Voz 0699 31:37 tiendas lo hace porque ese jugador a él seguramente según según cree Solari ga falta respeto total quiere demostrar autoridad y sigue haciéndolo porque vamos a ver viéndonos jugar al Real Madrid ayer alguien puede pensar que Isco no le venía bien en el campo

Voz 1005 31:52 pero lo que dice es verdad sea asunto de Isco ha trascendido ya lo meramente deportivos allá es una cuestión personal de entre Solari Solaris y eso eso creo que que habla mal de Solari porque yo creo que la obligó a Solari no nos escuchan

Voz 0928 32:09 yo estoy hablando ahora del problema que tiene con Isco

Voz 1005 32:12 tú no crees que Solari tiene la obligación de recuperará Isco aquí es que lo que está yendo paso

Voz 1309 32:20 puede que de de ir por la norma que él por supuesto espero

Voz 1005 32:22 asimismo es que escúchame no tiene ni la oportunidad es que el problema es que no tienen la oportunidad porque es que no no lo los que yo no sé lo que está haciendo verdad pensé que lo que está haciendo Solari con Isco es intentar recuperar a un futbolista ayer

Voz 0928 32:39 qué cara a las antípodas

Voz 1576 32:41 pido porque no se queda a hacer el entrenamiento que hacen todos

Voz 1309 32:44 suplente ajeno claro hombre pues sería un escúchame no no ponen todo lo que hay que no lo sé que no supo al detalle

Voz 0239 32:51 es es te lo digo yo es un mal detalle yo creo que es una postura poco inteligente de Isco porque Isco

Voz 0928 32:58 tal y como otro fútbol escuchaba en unas

Voz 3 33:00 estas eh cocina poco toma de control

Voz 0239 33:03 esta otro futbolista más que piense más en lo que en lo que es la grada piensa de él se queda ayer porque lo que el Ayuntamiento lo saben todos los que vamos a lo que ellos evidentemente hubo partidos son diez series de de noventa metros que no te creas que se matan allí qué piensa hacer una serie para romper a sudar Isco ayer no lo hace es el único suplente que no lo hace nosotros lo contamos en Carrusel primero que suelen de voluntario pero no es inteligente porque si lo hace evita comentarios pero yo creo que lo mollar del asunto es lo que ha dicho lo que ha dicho gallego alguien piensa que Isco futbolísticamente viendo ayer el partido no puede mejorar el Real Madrid yo creo que la obligación de Solari por cierto deslizar Delhi yo no lo sé porque tampoco ve los entrenamientos pero se está deslizando que Isco está teniendo un mal comportamiento en el día a día con el entrenador del Real Madrid y eso está por demostrar yo yo no no creo que el Solari por lo menos en rueda de prensa no dicho que Isco se esté comportando mal en el trabajo en el día a día con él y con sus compañeros Si es así por lo menos debería decirlo porque yo creo que está llevando a equívoco a la gente me parece que futbolísticamente Solari tiene la obligación de intentar recuperar a disco porque este equipo es evidente que no puede prescindir

Voz 0928 34:20 de la calidad un futbolista como disco porque es casi imposible hasta el punto final a disimulando que no

Voz 3 34:25 Benito y aquí hay dos cosas que te he oido algunas veces a ti Álvaro ya

Voz 1670 34:29 ah yo avisé a Kiko ya Cañete que es que a Solari le gusta jugar a diferencia de Lopetegui con gente por banda Lucas Vázquez por la derecha por la izquierda y el resto

Voz 3 34:38 pues lo forman Rodrigo con Kroos Casemiro aunque toque y arriba Benzema IB Benzema pero que le gusta jugar con gente en banda que ahí hay cada vez menos pero es evidente que aún entendiendo ese detalle futbolístico que es importante también se nota que hay algo que no solamente es futbolístico Álvaro tú crees que puede que va a recuperar Solaria

Voz 1178 34:58 yo creo que empezó siendo futbolístico y que seguramente cada entrenador tiene sus ideas y que le gusta que haya más vértigo por banda y que que disco no a lo mejor no lo ve de volante en Teresa en tres estridente que tiene que jugar por dentro y que eso bueno algo más porque para mí el problema del Real Madrid ahora mismo está siendo la creatividad quiero decir eh hay pocos jugadores de los talentosos del equipo con las luces encendidas que marquen diferencias que que se les ocurran cosas que que que realmente hagan jugadas eh pues a la altura del talento

Voz 3 35:28 tienen que marquen diferencias como hoy

Voz 1178 35:31 algunos jugadores del Barcelona en el partido entre son jugadores diferentes sin duda esta Isco yo creo que a día de hoy el al Real Madrid le vendrá fenomenal un jugador como ha sido va a recuperar de las

Voz 0928 35:45 por la labor del entrenador es es juntar al

Voz 1178 35:48 daño siempre ese esa es la labor lo que pasa que yo no sé cómo no como no lo vemos no estamos en el día a día no sé si realmente Isco en este caso está por la labor de volver a al rebaño de o de irse definitivamente entonces no lo sabemos así a mil si me preguntas por lo futbolístico que es lo que te puedo hablar lo que veo desde fuera

Voz 1309 36:05 ayer como uno cero con el Rayo tal que el estaba paraíso estaba paraísos sacaron minuto pues para

Voz 0928 36:11 es algo más que futbolística no parece

Voz 0985 36:13 ayer no sé si si a lo mejor por un momento que lo dudo

Voz 1178 36:17 no porque yo creo que que que Isco tiene la la personalidad suficiente como para superar aquello pero que a lo mejor era para un poco de protección porque según seguramente pues e iba a ser un jugador pitado pero yo creo que tiene la personalidad suficiente como para para que no le influya en el rendimiento

Voz 3 36:33 incluso con su fútbol darle vuelta a esa situación

Voz 1178 36:35 donde los pitos no pero yo yo creo que el equipo no

Voz 0985 36:39 no no no podemos desprenderse de un jugador o no contar con un jugador

Voz 1178 36:43 el talento disco hay muy pocos jugadores en el mundo que que en esa posición sean tan determinantes y tan imaginativos en tan creativos como los Isco

Voz 3 36:51 escucháis este sonido de el Cholo Simeone hace unos días hablando de por qué los jugadores del Madrid ganan los galardones Cholo

Voz 0521 36:59 ustedes me hacen reír como ustedes quieren que diga lo que entonces lo sabe o el Madrid ganó el mejor arquero del mundo cuando tuvo con nosotros lo ganó Keylor Navas que estaban en el Levante Tsahal no para que no hace falta cosa que si uno habla no tienen sentir en este en este mundo del fútbol no saben dónde está tiene que saber dónde está ironía cuando sabe dónde está ahí lo que hay vive mejor

Voz 3 37:25 esto es lo que ha dicho el Cholo Simeone el cuatro de diciembre sobre porqué los jugadores en el Madrid gana premios cada vez que gana el Madrid ganan premios seguro le ha contestado Modric en una revista croata le ha contestado Courtois diciendo esto el portero del Madrid

Voz 4 37:37 yo está ahí tres años cuando siempre te peleas contra un equipo grande como con Madrid que es el mejor club del mundo va a decir cosas para generar el populismo entre tu afición y dijo que yo había ganado este trofeo ahora porque juega en Madrid pero bueno el Mundial de Chelsea y el de ves acabó en en julio después de la votación tampoco ahora del Madrid entonces yo que no creo que es justo que me menosprecie a mí el

Voz 3 38:01 sólo dijo que los jugadores ganan premios por eso porque va a estar en el Madrid punto dice bueno ya sabéis de lo que hablo no descarta que hablemos

Voz 1178 38:07 eh

Voz 3 38:07 y algunos jugadores del Madrid han entrado al trapo y a mí me ha sorprendido que entró al trapo jugadores el Madrid sinceramente me sorprende lo que me soporte sinceramente sí si el Cholo lo que dice es ya sabéis de lo que hablo yo cuando oigo al Cholo sí que se lo que habla el Cholo que es efectivamente como

Voz 1670 38:20 lo dice Courtois populismo

Voz 3 38:22 eh es lo que ha dicho Cholo Simeone del entrenador del Atlético de Madrid Romero decías

Voz 0239 38:26 a mí lo que me sorprende es la la manta de palos que la han caído al pobre Courtois por decir una verdad como un templo sea me sorprende que en la legión de solistas vaya por delante te digo por antes de que se metieron al cuello vaya por delante que Simeone me parece el mejor entrenador de la historia de la el digo la la venga el pero claro no no pero es que me parece la de me parece surrealista yo como periodista me gusta que Simeone diga lo que dijo el cuatro de diciembre me encanta la elegancia de Modric en la revista croata que creo que ha estado perfecto y me encantó lo de ayer de Courtois porque me gusta que los protagonistas digan cosas ahora bien que le peguen una una asó manta de palos a Courtois que si la mano morder la mano del tipo que le dio de comer como si Courtois con la calidad que tiene hubiera necesitado el Cholo Simeone para ser portero de élite hubiera sido portero del ITER

Voz 0928 39:15 digo de Madrid bueno o con cualquier otro equipo del Moon yo creo que es bueno

Voz 3 39:19 final cuando no lo bueno yo creo que va a ser portero de elite

Voz 0239 39:21 seguro pero que alguien me diga pero tu diré

Voz 0231 39:24 tú dijo concelebrada pero tuvieron menosprecia

Voz 1576 39:27 digo que dice es que Keylor el año que gana no

Voz 1005 39:29 Iker no si no que Simeone miente aclaración yo si no miente miente que que no que no miente que él se refiere el se refiere que

Voz 1576 39:40 Courtois cuando gana la Liga es el Zamora

Voz 0928 39:44 el premio en la Liga se refiere si se refiere a esta época de lo que se refiere a no yo no se lo has hablado el Simeone yo te mira no no perdonan lo que dice no perdona lo que dice un tío

Voz 0239 39:58 en rueda de prensa es a lo que se refiere luego lo que tú eso

Voz 0928 40:02 no obstante bueno te lo explico es lo que dice puntual a ver no es que yo lo escucha lo que dice lo que dice Simeone

Voz 0239 40:12 es que Courtois gana el el el trofeo a mejor portero del mundo

Voz 0928 40:17 no porque le ficha el Real Madrid y eso es mentir porque Courtois ayer luego lo que te haya con Dati fuera de antena no se escucha buena cosa pero a mí igual si no se le olvide igual que sabe

Voz 1576 40:30 el Simeone sabe igual Simeone sabe porque te recuerdo

Voz 0928 40:33 y esto es información que Courtois se hubiera salir

Voz 1576 40:36 de Oblak este verano estaría jugando donde quería