Víctor Tomás: "No sé por qué Jordi no me lleva a la Selección, eso tienes que preguntárselo a él"

Voz 1375 00:00 hola Victor Tomás muy buenas qué tal buenas noches y quedan cuántos además de estos sesenta quedan otros cuantos más no

Voz 1 00:06 bueno los que me dejen sí la verdad es que espero que espero que sea pues todavía por por bastantes años más y me siento bien físicamente psicológicamente estoy disfrutando y teniendo sensaciones todavía de de como cuando empezaba yo creo que que eso es es de valorar Si bueno la verdad es que me ayuda mucho a seguir disfrutando de lo que hago no que me encanta

Voz 1375 00:29 eh estaba contando antes de dar paso a a Diego que lleváis desde la temporada dos mil trece dos mil catorce ganando de forma consecutiva todos los títulos nacionales todos absolutamente que es entre Liga Copa Asobal Copa del Rey Supercopa son ya veintitrés e Víctor alguien puede ganar a este Barça

Voz 1 00:48 sí hombre sí sí evidentemente no se demostró el año pasado que al final además perdimos en casa empatamos dos partidos más entonces es nosotros tenemos dos piernas Si dos brazos igual que todo el mundo no está claro que que evidentemente somos el equipo a batir somos el equipo con más presupuesto pero bueno la verdad es que si las cosas se definieras ganó el deporte se definiera por quién tiene más presupuesto entonces ya no no no jugaríamos no y eso sabría quién gana entonces al final el deporte tiene tiene muchas variables Si está claro que se puede perder pero nuestro trabajo es intentar que que no sea así y la verdad es que últimamente estamos consiguiendo lo diciendo muy bien su trabajo

Voz 1375 01:29 esto es bueno para el Barça quiere decir con con todo el respeto para el resto equipos pero no sería mejor que hubiera más competitividad en la en la Liga Asobal lleváis treinta puntos de treinta osea esto luego en Europa lo notáis uno

Voz 1 01:43 bueno no nosotros que somos los primeros que nos encantaría que la Liga Asobal hubiera eh llano otro equipo sino que hubiera cuatro cinco equipos que que pudo

Voz 1375 01:53 para que pudieran estar en Champions que

Voz 1 01:56 hubieran aspirar a todo y que y que fueran equipos pues con un potencial mayor del que hay ahora mismo no sobre todo pues al final eh económico no pero nosotros eh nos encontramos en una situación que nos encontramos nosotros hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos tanto en liga como en Champions si esto se nota en Champions uno que al final es el cuento de la lechera aunque ya no en el año que el año que ganamos la Liga nos ha ido muy bien porqué no ha sido demasiado dura al año que perdemos no ha ido mal porque no ha habido competitividad entonces al fin al eh nosotros preparamos los partidos igual tanto en liga como en Champions Si y al final pues nosotros lo que intentamos es lo que te digo no salir cada partido oí de para ganarlo

Voz 1375 02:34 pues a seguir sumando títulos Víctor de de los sesenta que llevas ya en el Barça que le corregía a Diego no quince sino dieciséis temporadas hay alguno que guarde es la diecisiete están de Amanda pelotas eh eh hay alguno que guarda con especial cariño de los sesenta que ganaría

Voz 1 02:50 bueno al final la la Champions de el catorce quince que que bueno eh fue la que levante yo como capitán al final para un chico de Barcelona que ha sido culé toda su vida seguidor de del club hay tener el honor y el privilegio de ser el capitán de este club y al final pues poderlo Evans levantar la máxima competición internacional que que se juega en el balonmano para mí serán recuerdo que que siempre guardaré en mi cabeza de mi corazón como algo muy especial

Voz 1375 03:18 oye la última hay te dejamos Víctor que sigas con la con la cena eh en un mes en menos de un mes arranca el Mundial ya eh Jordi Ribera seleccionador te dejó fuera de la lista del pasado Europeo y ahora te ha dejado fuera de la prevista de veintiocho eso no se arregla o qué

Voz 1 03:33 eh no se esta pregunta creo que le debería hacer a a Jordi no yo lo que intento hacer lo mejor posible a mi trabajo que es estar en la pista y liberar a este equipo de dentro del vestuario también como capitán y hacer en el trabajo lo mejor posible estoy muy satisfecho de mi de mi rendimiento y creo que estoy aportando cosas muy positivas al equipo oí con eso me quedo no ahora sino sencillamente voy a disfrutar de unas grandísimas vacas en familia Hay le deseo evidentemente mucha suerte a la selección pero el estar dentro fuera de esta lista de de veintiocho de dieciséis es una pregunta que yo no te puedes responder a a Jordi

Voz 1375 04:17 hablaremos hablaremos al seleccionador porque quieres que no te lleva

Voz 2 04:21 no lo sé no lo sé porque bueno tampoco

Voz 1 04:23 jo tampoco he hablado con él entonces no no no lo sé ya te digo es una pregunta que ahora tienes que hacer a él porque porque no no no lo sé no lo sé