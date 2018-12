Carrusel último tramo (16/12/2018): Análisis de la jornada liguera y charlamos con Víctor Tomás

Voz 2 00:00 Rosell Deportivo Cadena SER

Voz 1670 00:13 no tuve y Mario Torrejón Iturralde que me pregunta ahora Manu Carreño seis cinco pregunta pregunta si el domingo aquí sólo hay cinco once yo dijo come tiempo gente trabajando que es José Mourinho

Voz 1940 00:26 por qué ocurre a mira mala primero lo juro pone más Manuel mañana el sorteo un Oporto United Casillas Mou o un Real Madrid United Real Madrid United Real Madrid United pues adjudicado todo hablo yo mañana con Vargas Llosa que ahora presta segunda pregunta quién crees que tiene más posibilidades de continuar el año que unen el Madrid Solari Isco Solari esto Lucio no está mal sacáis pero de fuera de respondió a no pero es una su pregunta de Andrología

Voz 1804 00:55 no

Voz 1940 00:55 de lo veo muy negro para Isco para continuar la próxima temporada se hace bien Modric declarando que Simeone quiere menospreciar o menoscabar los títulos del Real Madrid claro quería hacerte una cola de canguros salta salta salta pequeño canguro pero no hemos tenido ninguna entonces lo derivó en esta imagínate que eres un nuevo presidente del Athletic Club

Voz 3 01:19 correcto el Athletic lleva siete lunes

Voz 1940 01:23 un viernes y te llama Tebas que le dices a Tebas

Voz 1375 01:29 siete lunes un viernes eh hay un rebote muy haber creo que somos injustos todos los que en algún momento somos por qué momentos le tocó a Mediaset elegir partido los lunes en abierto y casi siempre elegíamos Atlético de Bilbao porque como sólo puede elegir equipos que no juegan en competición europea

Voz 1940 01:47 el que más audiencia te da era o El Betis cuando no estaba o al Athletic Club Bilbao como este año está el Betis de Europa League pues al Atleti le toca casi todos que le diría Tebas no jugó más lunes pero es que no te puedes negar lo que ha hecho la última sencillez la última facilita sirve ahí para para apoyar en tal Gerard Piqué ha dicho que el Barça está jugando muy bien es obvio que es un once goles a favor encontrar otros partidos ganados pero coinciden

Voz 1395 02:11 que el Barça está jugando muy bien por favor por favor

Voz 1940 02:13 creo que ni ni Piqué se logre cree que Piqué sabe que no está jugando Mollet buenas de menos a más les ha gustado primera que vamos a hablar un poquito en el Sanedrín pues nada tramos por lo que sea por lo que se ha alzado

Voz 4 02:24 como final de Carrusel deportivo humedad que vamos a hablar un poquito de eso adiós Rober

Voz 1005 02:28 valoro Air que mochila Mariemma fea yo lleva al eh eh

Voz 1940 02:34 coge los mandos Pablo Arévalo que se marcha técnico Robert eh bueno lo primero el Barça sigue líder

Voz 4 02:43 con veinticuatro y que no han a los cuatro de arriba con

Voz 1375 02:46 veinticuatro perdón

Voz 1940 02:48 le siguen Sevilla hay Atlético Madrid con XXXI así que la vida sigue igual ganó el Madrid de aquella manera ganó al Rayo mal pero ganó ganó el Athletic en Pucela de aquella manera pero ganó esta mañana ganar al Sevilla y a ganar el Barça así que no ha cambiado nada no

Voz 1375 03:05 la parte de arriba aunque sigue más o menos igual dando todos sensación de que no hay que lanzar las campanas al vuelo ninguno de los sobre todo los tres grandes favoritos Madrid Barça Athletic Atlético Madrid pero lo primero acaba de terminar en Carrusel hace unos minutos el Levante cero Fútbol Club Barcelona cinco

Voz 1940 03:20 no

Voz 1375 03:21 tres ha marcado Leo Messi uno de Luis Suárez y otro de Piqué fue el dato que ha evitado que lleva los mismos goles

Voz 1576 03:26 es entre Suárez y Messi los mismos que todo el Atlético de Madrid uno más uno más metí catorce once catorce y uno más que el Madrid el Atlético sólo hay tres equipos sólo hay tres equipos en el campeonato de Liga que han marcado más goles que estos dos tremendo Sevilla Celta

Voz 1375 03:41 de Messi que es pichichi once Luis Suárez

Voz 1576 03:43 entre los dos XXV pero uno más que todo el Atlético y uno más vivo es que para mí con esos números de tus dos grandes estrellas que sólo saques tres puntos a uno de los dos equipos que no lleva veinticinco goles me parece que no es del todo positivo para mí es un dato negativo

Voz 1940 03:58 para el Madrid y para el Atlético bueno bueno que llevan veinticuatro doce debatir si se puede se puede

Voz 1375 04:04 eh acaba de terminar ese partido como digo en el Ciudad de Valencia por ahí está ahí está que todavía hola Flagey qué tal hola Manu qué tal muy buenas pues nada otra de esas noches en las que Messi hace lo que le da la gana dio el primero lo ha marcado tres y el último Piqué que sale de su área pequeña hay acaba en el área rival para marcar el quinto

Voz 1940 04:18 estoy hacer la manitas pero se va el Barça muy preocupado

Voz 1157 04:21 esto está muy apesadumbrado porque Messi Suárez lleven más goles que el Madrid el Atleti

Voz 1940 04:25 los que te han quitado verdad

Voz 1375 04:28 la escúchame una cosa es un dato

Voz 1576 04:30 son dos dos número son números tremendo de dos grandes estrella apreturas

Voz 1670 04:34 estrellas del Barça no no hay crisis

Voz 1576 04:36 dejando yo te lo razonó y no creo que no estoy ni tontos ni metiendo una tontería pero tiene gripe yo hombre mucha además pero yo creo que XXV con el y tú más y más que están a tope están con unos números tremendos no te dan para sacarle diez doce quince puntos a los oyentes

Voz 4 04:52 bueno tendrá además que Messi hasta un mes de baja hay que Suárez estuvo también

Voz 1940 04:55 cada matiza el vale vale queréis empezar el Sanedrín ya vamos a empezar hoy promete el Sanedrín Flagey que mensaje dejado Valverde aparte de la preocupación por los goles de Suárez aquí

Voz 1157 05:08 buena sobre todo ha explicado el dibujo que ya que ha tenido que que crecer porque el Barça ha cambiado de sistema de jugar con tres centrales porque esta mañana Semenia notaba molestias que le impidió jugar no tenía recambio natural para el lateral derecho improvisado con tres centrales e Lenglen Vermaelen y Piqué ubicando a Denver le como Carrero por la por la banda derecha evidentemente es la han visto las costuras en defensa el francés pero cederá a Valverde que que el equipo poco a poco se ha ido tomando la medida al partido ser capaz de ganar en un estadio en el que el año pasado le metió cinco goles Isabel quedaba sin parar

Voz 4 05:36 horas Valverde para acabar definiendo a León

Voz 1157 05:39 es que ya no sabe qué decir si está

Voz 1670 05:41 Juan que ha estado en la sala de prensa hola alemán muy buenas guarda muy buena mano que ha dicho Valverde

Voz 1157 05:45 pues precisamente lo que decía Flaco no que yo creo que ya todos han acabado con los adjetivos de de Leo no yo creo que ya no hay motivo para buscar algún adjetivo adicional a lo que hemos fin de semana tras fin de semana hay por eso Valverde decía que ya no sabe mucho más que decir que lo único que le queda es disfrutar del mejor jugador del mundo y que afortunadamente lo entrena el y disfruta al Barça

Voz 1375 06:05 no digo que no sé porque

Voz 5 06:08 desde que he llegado al

Voz 6 06:09 en este club es la pregunta más repetida de claro he comentado el que ya entonces que ya no se me encantaría que siempre ocurrir algo cada día pero no lo sé pero bueno ser aquí es ese jugador que nos hace jugar que que metes golazos que tú todo eso que da asistencias que el juego pasa por él y lo aclara no nos tenemos la suerte de esas que te que esté nuestro equipo pues disfrutarlo

Voz 1157 06:33 esa pegada es la que ha tenido precisamente en contra el Levante de Paco López que es lo que estaba reclamando al terminar el partido que en las dos primeras llegadas fruto también de los errores en la salida del balón del Levante el Barça le ha penalizado anotando dos goles con el tercero nada más salir del vestuario en la segunda parte el partido estaba muerto

Voz 7 06:51 para ganar al al Barça o al Madrid ya lo dijimos se tienen que quedar diferentes circunstancias que tú estés muy bien que este es muy acertado que ellos no lo estén tanto yo hoy evidentemente se ha dado todo al revés en ese sentido

Voz 1940 07:06 a ellos Antena han tenido una pegada inmensa pero repito que muy orgulloso de mi de mi

Voz 1576 07:12 jugadores del equipo y la actitud que han tenido a pesar de

Voz 1375 07:15 la derrota levante esta VIII y seguido estamos con veintidós puntos así que cero cinco victoria para el Barça líder con treinta y cuatro con veintidós se queda al Levante en esa octava posición se ha marcado Leo Messi el hat trick cuarenta y nueve en su carrera XXXI lleva en Liga sólo les supera Cristiano que lleva treinta y cuatro en Liga tres más cincuenta y uno en total en su carrera dos más

Voz 1940 07:37 en esto sí que el mano a mano también ante Cristiano y Messi e Adriá Albets

Voz 1670 07:41 imagino que todos hablando de la actuación del argentino un día más no

Voz 0017 07:44 hola Manu qué tal muy buenas desde esta zona mixta ya vacía aquí en el Ciutat de Valencia y evidentemente pues todos los jugadores del Barça destacando la actuación estelar una vez más de Leo Messi sólo ha separado a hablar Busquet en esta zona mixta ir diciendo pues que lo de hoy ha sido un recital un recital de Leo Messi que hay que disfrutarlo al crack argentino hizo pensar en premios individuales y en sí fue quinto en este caso en el Balón de Oro los jugadores del Barça ya en el autobús camino del aeropuerto donde saldrán a las doce y cuarto en principio de la noche rumbo a Barcelona pues evidentemente todos con caras de felicidad sonríen especialmente Leo Messi que salía por esta zona mixta pues bromeando con Luis Suárez ir disfrutando el recital que ha dado otra vez el crack argentino

Voz 1375 08:30 ahora hablaremos con Jordi Martí con Marcos López en el Sanedrín me imagino Adrián rubio de los jugadores de Paco López borrada olvidar cuanto antes lo de hoy a pensar en el siguiente no Adrián Adrián hasta luego eh ahora volvemos hay al Ciudad de Valencia está buscando un abrazo un abrazo fuerte para todos eh en el partido del Barça además esta tarde se ha jugado también tienen este tema el tema del Betis de Setién seguramente uno de los temas probablemente estrella del Sanedrín eh porque no lo digo por los que dicen varios aquí presentes en el Sanedrín que toque toque toque toque nada nada el Betis que un ser humano aquí no yo no en este no en este te equivocas en este estado siempre en el bando sí Quique Setién a gran entrenado por cierto e Iván resulta vista porque no toque toque toque toque toque toque nacional no hace nada bueno quinto el Betis acoger algunos tienen tiene la Liga pero quinto el Betis de momento en la Liga eh ha ganado uno tres en Cornellà al español hola Raúl González muy buena

Voz 3 09:28 las qué tal mano muy buena tú me dirás

Voz 8 09:31 pues sí partido entretenido lo ganado el vecino al final uno tres al cabo una el Español uno cero con un gol de Sergio García en un penalti fallado por los chefs sólo en el dieciocho de Sergio García nueve tres ha avanzado en español y en el cuarenta y tres justo antes del descanso jugado antes Sergio Canales por banda izquierda le ha dejado el gol anoche el PSOE ha puesto el uno uno en la segunda mitad cada mejor el español ha tenido Leo Baptistao el dos a uno pero a partir de ahí monólogo del Betis y premio eso sí hasta el ochenta y seis cuando Cristian Tello metió un golazo de falta espectacular tras un jugadón de Joaquín como está Manu Joaquín que hoy ha cumplido quinientos partidos en Primera División y ya en el noventa y dos con todo el partido prácticamente cerrado una contra el los ha dado en Oscar parte supera Diego López ha puesto el uno tres definitivo cuarta victoria en cinco partidos del Betis y en el extremo opuesto el español Manu que suma la quinta derrota consecutiva desde el dos mil nueve con Pochettino en el banquillo no perdía tantos encuentros seguidos español que ha pasado de soñar con el River haberse un décimo escuchamos si te parece a Ruby ya Quique Setién tras acabar el partido

Voz 9 10:32 yo he visto a español con jugadores con personalidad para hacer cosas para intentar correr para intentar eh provocar situaciones obviamente hay un componente ahí mental que que va flotando que a lo mejor es más difícil pelear contra ello pero yo es que hoy pienso que el equipo no se arrugado en ningún momento yo creo que

Voz 1757 10:49 hemos hecho uno de los partidos más completos de la temporada en español no ha comprometido mucho y hemos tenido que exigirnos al máximo y estar a un nivel muy alto para sacar este partido adelante

Voz 8 11:02 decía Quique Setién Manu que el objetivo ahora es ganarle el próximo sábado al Eibar para cerrar dos mil dieciocho con una victoria más y acabar así el año de manera espectacular mientras que el español visitará el Wanda Metropolitano no sé yo si es el mejores

Voz 1670 11:15 Darío para romper la dinámica en la que está metido el equipo

Voz 1201 11:18 de Ruiz gracias un abrazo hasta luego adiós Raúl ahora hablaremos

Voz 1375 11:21 de este Betis de Setién y hablaremos de lo que ha pasado esta mañana en ese Sevilla dos Girona cero partidos ha jugado en el Pizjuán otra vez con los gritos del Sevilla no se vende contra la directiva pero con la victoria de los de Machín que les siguen manteniéndose

Voz 1870 11:34 no a la tabla olas ante Ortega hola Manu buenas y los gritos antes del partido fuera del estadio antes del comienzo del partido en el descanso y al final y en medio el partido el Sevilla Girona con un Girona realmente llamativo desde el inicio y un Sevilla que se ha currado un triunfo que efectivamente con treinta y un puntos Le tiene la segunda posición y firmando un principio de temporada con camino ya de la mitad de de la misma realmente llamativo Machín contra su Girona pero no comprometiéndose tirando de manual cuando lo preguntan todos estos rumores que hay en torno a la venta del club hilo que influye esto en el día a día suyo de su equipo

Voz 0804 12:09 la afición está demostrando que es para mí es la mejor de España es normal pero para cualquiera es una de las mejores lo que une a todo el entorno

Voz 4 12:18 el sevillismo son los ciento cinco

Voz 0804 12:20 sesenta y ocho lo que pasa ahí ya hay todos vamos en la misma dirección

Voz 1870 12:25 de lo que pueda pasar a largo plazo a mí aparte

Voz 1670 12:28 que no me corresponda no me interesa perder energía

Voz 1870 12:30 mañana sorteo de la UEFA Europa League ahí estará el Sevilla cerrará el año jugando frente al Leganés el próximo domingo a las cuatro y cuarto Manu

Voz 1201 12:37 a la una no es en sorteo a la las

Voz 1940 12:40 dos el de la Champions mañana en Carrusel Deportivo Dani eso es edición especial doce del mediodía en la SER sorteo de la Liga peores que también hablaremos en el en el tiempo de debate en el Sanedrín e himnos queda

Voz 1375 12:51 por rebasar el Huesca dos Villarreal dos cara que pregunta Iturralde González porque ha habido bastante polémica en ese partido que ha narrado Tornadijo en Carrusel hola José Ignacio muy buenas

Voz 0171 12:59 hola qué tal malo pues sí ha sido un partido muy intenso no yo creo que tenía ya sabor Casia

Voz 0301 13:03 ah pero no porque era una especie de final queda mucho

Voz 0171 13:06 sí pero el Villarreal quería escapar de la zona de abajo al jugar

Voz 0301 13:09 no jugar con el Real Madrid ya no va a jugar más partidos

Voz 0171 13:12 en este año dos mil dieciocho mañana al Athletic gana el Villarreal se quedará metido en el en puesto de descenso para comer el turrón y el Huesca pues que te voy a contar que no había ganado todavía en casa y que tampoco lo ha hecho un partido de alternativas con penaltis con goles y adelantó el Huesca después empató también con otro penalti muy polémico el que no fue hablar como decías ahora vaca para el Villarreal

Voz 0451 13:34 cuando se quedó con diez el Villarreal y Pirlo tenía si Adela

Voz 0171 13:36 entre el marcador el recuerdo que unos y cuando parecía que el Villarreal ganaba el partido en el noventa y cuatro Longo ha conseguido el empate esto va a ser complicado el reconoció Luis García Plaza que hoy debutaba en Liga como entrenador del Villarreal en sala de prensa después de este dos dos en el Alcoraz

Voz 1178 13:50 la mina presión nuestras que estamos es nadie de complicada y que que era un partido muy importante en que han pasado muchas cosas

Voz 10 13:57 si se nos da en la ligadura está en la ley hemos hecho la primera vuelta pero no espera una ligadura para nuestro equipo porque estamos a instancia de los de de los demás Si tenemos que hay que sumar una va a ser fácil porque dice está todo muy igualado oí detalles marcan la las victorias me gustan algunas cosas que hemos hecho y otros tenemos que corregir

Voz 0171 14:16 o si va a ser duro para el Villarreal imagínate para Huesca va a quedar pues prácticamente descolgado y que va a tener que cobrar casi un milagro si quiere seguir un año más en Primera División

Voz 1375 14:26 dar con ocho puntos el Huesca ahora mismo a siete del Villarreal que tiene quince si mañana gana el Athletic lo iba al Alavés se mete el Villarreal en descenso saldrían los de Garitano simetría metería anoche en Vitoria deportiva la de soviético tenía la victoria ahí sobre la mano en la mano el Villarreal pero al final empate a dos hasta luego abrazó hasta ahora he preguntado toda la política hay que hay bastante en el día de hoy en que sobre todo en ese Huesca Villarreal pues creo que están todos por ahí esto es lo que pasan los partidos del domingo y enseguida voy con Romero con Gallego Pulido Mario Torrejón que esta horquilla hola muy buenas tardes aquí Talavera que ya ha ido qué tal muy buenas está por aquí Antón Meana presente Carreño está por aquí Pablo Pinto viene cargado el Sanedrín viene cargado sigue por aquí Iturralde González aquí seguimos aquí seguimos hasta por aquí Dani Garrido hay vamos claros uno de septiembre en otro es decir pero Courtois sólo se te voy oye rebotando Modric el Cholo también encantado el tuit de Casillas lo reconozco eh hay tampoco los dúos

Voz 1395 15:21 exactas exactamente hablo que si piensas tengo aquí mira

Voz 1940 15:24 sí

Voz 1395 15:25 hay que hacía según diario portugués alguien dijo que un jugador como yo treinta y siete años está al final de su carrera completamente de acuerdo mi pregunta es para ese periódico en el caso de los entrenadores

Voz 1375 15:36 cuándo y en qué momento se ve que ya no están para dirigir a un equipo o entrenar tiene estar pegando bocados Muriño pues porque hasta ahora mismo en pensando qué hacer qué contestar y como contestarle después de lo que la pasa hoy el Twitter Casillas viene por el Liverpool tres United uno que ha dejado United bueno está

Voz 1940 15:52 si tuviese que acaba la temporada Mourinho con el United no sé ahora mismo es difícil es difícil si iban a gane una semana hoy ha dicho a dichos y lo que que es un colorado de Carrusel deportivo The Gardien que no le extrañaría absolutamente nada que mañana por la mañana destituyeron a José Mourinho que no me extrañaría que sí

Voz 1375 16:09 salvo salvó un par de match ball lo ha estado ahí con un par de semanas sacando resultados pero otra vez con este batacazo

Voz 4 16:15 eh bueno vamos a ver puntos H de Champions a cuanto once de Champions

Voz 1375 16:20 pues no me gusta el tuit que ha puesto que así es pero no por nada sino porque porque daba en la diana en qué momento deja de estar preparado para entrenar el para dirigir dirigir equipos pues yo creo que Mourinho en este momento ya está preparado para eso las once y cuarenta y seis además de los que estamos aquí Romero Gallego Pulido Jordi Martí Marcos López Álvaro Benito empieza el tiempo

Voz 4 16:40 Negrín recta final de Carrusel aquí en la SER

Voz 11 16:48 con Ballack Ternera

Voz 12 16:54 la lotería de Navidad es para compartir con tus seres queridos con tu familia tus tíos primos incluso con tu ex novia tenéis que sea uno de tus seres más queridos ahora mismo pero te imaginas que después de llevar años compartiendo el número lo compro tras toca primero la evolución todavía esta este tipo de compartir un décimo de lotería de Navidad yo que tú lo haría XXII de diciembre Sorteo de Navidad

Voz 13 17:25 entonces podemos descargar una cargar un móvil descargar un documento pero sólo unos pocos pueden cargarlo y descargarlo todo Figueres mensajero transportista conoce el CRA de tu compañero de trabajo perfecto

Voz 1804 17:36 trató de asustar casi descargas desde sólo dieciséis

Voz 13 17:38 mil seiscientos euros oferta Molina financiando con Volkswagen Finance hasta el treinta y uno de diciembre consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales

Voz 1804 17:47 buenas noches en el sorteo del su el dato del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido diez mil quinientos sesenta y cinco ser seis Asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos puso el lazo de dos mil euros al mes durante diez años puedes consultar los en juegos once punto Es mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión Se cumple

Voz 14 18:25 sí

Voz 5 18:27 tal

Voz 1670 18:46 pero otros para federar a ciudadanos en Canarias creo que ha tenido una enganchada a Mourinho

Voz 1375 18:50 en un periodista al final del partido eh

Voz 1940 18:53 le daremos contaros con detalle cuando le ha preguntado si cree que los jugadores van a tiempo con sus ideas y el sea rebrincado con el periodista diciendo de cree que que que está deshonestos ya está enganchado como cinco minutos no si tiene también ha dicho Mourinho Casillas a decía que igual su equipo está preparado sólo para ser cuarto bueno esto pues saber ahora está fuera de Europa seis y me da que ni cuarto Obama tiene puntos solo sola diecinueve puntos del Liverpool

Voz 1201 19:18 los a decir algo que ya lo firmaría acabar cuarto la temporada vamos vamos

Voz 1375 19:22 estamos ahí Antonio Romero o la Antonio muy buen

Voz 0239 19:24 las qué tal muy buenas a todos ha gustado

Voz 1940 19:27 de Casillas

Voz 4 19:29 no la verdad es que me parecen normal me parece poco con todo lo que he hecho creo que reaccionó muy tarde pero se ha reaccionado muy bien se queda corto pero redención árabe

Voz 1940 19:39 y Jesús Gallego la muy buena

Voz 0239 19:41 más

Voz 1005 19:43 buenas noches incorrecciones gramaticales aparte

Voz 0239 19:45 Nuestra mal

Voz 1804 19:50 bueno para explicarles las no dejó de juegas hago yo está al final desgarrador completamente de acuerdo mi pregunta es dos puntos

Voz 4 19:58 no

Voz 1670 19:59 para este periódico a punto falta alguna tilde a poner pero al final no te digo nada récord por no reconocer

Voz 1940 20:09 está bien sin más gallego empates

Voz 1670 20:11 habernos puesto es la como además un poquito más eh no quiero estar no van a decir a ver si es que el otro de Machado es que el otro lo pone tuit Eloy amigo eh

Voz 4 20:26 herido pero de poco me imagino que les pagarán solo por poner tres

Voz 1940 20:29 es verdad que sí tiene pinta de que se eh

Voz 1670 20:32 hola Julio Pulido qué tal buenas noches ya ha gustado al Twitter

Voz 1940 20:34 ellas me encanta me encanta eh

Voz 1005 20:37 al margen de errores gramaticales que

Voz 1670 20:40 bueno pero la razón a gallego porque no tiene casi nada

Voz 1005 20:45 que con la importancia que tiene el tuits gallego ese detenga en si hay un punto una cosa me parece

Voz 1670 20:52 que Gallego es que me gusta es escribir con corrección y cuando me equivoco como todos pues rectifico y

Voz 1005 20:57 no aparece hablando en serio que ya era hora que Iker e contestar a a Mourinho hice tomara en serio todo lo que Mourinho le dijo que ha sido mucho y muy grave a lo largo de su carrera

Voz 1375 21:09 en un momento delicado para Mourinho muy delicado pues ha puesto este TUI de Iker Casillas diciendo tanto que rojas de los demás ahora

Voz 1940 21:15 eh

Voz 16 21:16 ahora que está por allí

Voz 1670 21:19 yo no soy perdona la respuesta aquí para abajo todas las respuestas como esta es impresionante la respuesta la tiene así son tremendas y ahora repasamos el lunes está en Barcelona Jordi Martí hola

Voz 4 21:32 Jordi qué tal buenas noches encuestado el dulce Casillas yo no soy sospechoso de ataque muy duramente a Mourinho no ahora que se ha abierto el grifo sino cuando él atacaba de la forma más repugnante cuando era entrenador del Madrid por ejemplo qué pasa que no estaba en la SER entonces así claro que sí

Voz 1670 21:51 te equivocas no entonces no oye yo dicho yo

Voz 4 21:54 pero por qué te sientes me siento lo digo porque ya te Real Madrid ese momento pero por qué te sientes Twain yo yo me siento porque sé que en a otro si te sientes aludió será tu problema yo sólo digo lo que se refiere a nosotros y te estoy contestando me refiero a nosotros si te digo que aquí se criticó mucho porque viene con todo el respeto si te sientes aludido yo he hecho una reflexión general para decir que me ataque censura Mourinho ha tenido continuidad tiene el tiempo nos de un día para otro

Voz 1375 22:20 de Madrid han subido al carro ni cualquier

Voz 1670 22:23 en lugar de quién sea tú tú has pegado al principio en lugares

Voz 4 22:25 quién como en lugar de que un ejemplo de los que ya no es que yo no doy lecciones a nadie cazo

Voz 1670 22:33 había no vale vale ha dicho una verdad que había gente que no le criticaban poseso como postula una cosa

Voz 4 22:38 no gente Hall que yo no voy pero yo creo que no he hecho hecho el madridismo se dividió prácticamente al cincuenta por ciento que estamos hablando porque Barral marciano yo otra vez se quedará nombrado eh cada vez que baja al marciano se queda más rojo como aparte yo te digo que sí

Voz 1670 22:54 sí aquí Navas por eso

Voz 4 22:56 no vamos a Garay lo vaya por delante que Mourinho ha dicho que Casillas está al final de su carrera alguien lo duda bueno ya sólo ni siquiera soy yo

Voz 1670 23:06 eso yo yo hablaros de una campaña gallego oreja lo más importante es que que estaba presionando para meterse en la selección receta que Casillas pudiera la sección yo creo que tengo dudas gallego esté preparado para aguantar esto que para una guerra de dardos Iker pierde creo que seguro Villas Boas a salir estoy con tierra a meterse con Mourinho Mourinho le machaca porque hay personas suena veraniegos tóxico digo una cosa cualquiera porque dijo Guardiola que es el puto digo luego en el campo no va a jugar al lanzarle dados a mí no me encanta

Voz 1940 23:39 pero que era leyenda o perder esta batalla que lo sepa hombres te saca José Mourinho que Castilla sin ninguna duda mucho pero persona cuando nadie se mueve mucho mejor es evidente ya sabemos de lo que sabe de lo que hablamos no tengo nada contra él pero que en este caso Iker Casillas yo creo que no está preparado para aguantaron me la batalla dialéctica permanente con José Mourinho vía redes sociales entrevistas lo que sea

Voz 11 24:00 de momento

Voz 1940 24:00 la acotes Tao te es la primera vez que si bien contestó bien coches habrá que ver cuál es el siguiente equipo que ficha Mourinho Pablo Pinto te ha gustado el Twitter que si está bien estaba Fanta apilados y tiene pinta que llevaba tiempo esperando a hacerlo Iker la tenía guardada y lo ha hecho en un momento de mucha debilidad de Mourinho de Talavera

Voz 1576 24:20 obstante de acuerdo sobre todo yo creo que cuando tú estás acostumbrado a hacer ese tipo de cosas pues un día a la recibes tienes que encajar lo que pasa es que tampoco lo dice Antón como uno las no sabe encajar nunca nada negativo Mourinho bueno imagino que es el el siguiente capítulo vendrá otro

Voz 1940 24:36 accidentes rueda prensa cuando es el siguiente partido de United de ver lo que tardó en contestarle Iker eh

Voz 1670 24:41 bonito dos cosas una así que volviera a Mourinho el Madrid o Casillas a la selección seremos maravilloso para mejor sería bonito un Oporto United sería arriba que podría seríamos bien se podría se sabe sabe circunstancias me encantaría ser un Oporto

Voz 4 24:54 que podría ser un Madrid yo lo

Voz 0239 24:57 lo que más me sorprende a mí es que sigue habiendo gente dentro del Club a día de hoy cuando un club digo Real Madrid a día de hoy después de todo lo que está haciendo Mourinho la premios es decir nada tras su salida del Real Madrid hay gente a día de hoy

Voz 4 25:11 bueno sí desde luego el nombre japonés

Voz 1670 25:17 todo o nada nada que ver con ganador

Voz 0239 25:20 el técnico ganador ya es ex ganador hace mucho

Voz 1940 25:22 o lo que es lo que me lean que hay gente en el club

Voz 0239 25:28 qué piensa a día de hoy después de todo lo lo lo ha acabado que parece que esta Mourinho que sería la única solución para el próximo verano Si estuviera en el mercado todavía hay gente en el club no digo empleado de la de la quinta puerta a nivel que abre la llave de Valdebebas ni el que se las

Voz 4 25:46 no hay gente del club con cierto peso que piensa que sería

Voz 0239 25:49 la única posibilidad estrella imposible me dice

Voz 4 25:51 es algo que no digo que sea posible tiene que hay gente en el club que piensa eso negativo digo dice Javier

Voz 1670 25:56 no hubo no el viernes porque claro

Voz 4 25:58 te aseguro que es positivo seguro yo qué

Voz 1940 26:01 imposible

Voz 4 26:02 que no hay nada que no hay nadie en el club que querría ficharlo

Voz 1870 26:05 los que tienen que tomar la decisión ninguno logra

Voz 4 26:08 yo sólo conozco a uno que lo crea no no digo que crea no no no no no amigos pero a ver si me explico bien que creo que son las tres de la mañana igual no me has entendido bien yo explicó bien yo creo que yo creo que crea que es posible

Voz 0239 26:21 no yo yo creo creo que ellos piensan que es imposible porque entre otras cosas a no ser que lo echen firmar ahora mismo un entrenador con contrato en vigor en la Premier es imposible para cualquier club del mundo pero digo reitero y repito que piensan que sería la única posibilidad la única opción para que este equipo volver a retomar el rumbo no malo Peñón hola Marcos qué tal cómo estáis

Voz 1940 26:48 qué te ha parecido tu idea Iker Bueno se olvida de

Voz 17 26:50 detalle del dinero que invirtió Mourinho

Voz 1804 26:55 no cabe a todo el mundo

Voz 4 26:57 bueno pero yo no soy una carta en Facebook para

Voz 17 27:03 dónde que Mourinho no tiene jugadores no tiene recurso no tiene dinero y creo que está a diecinueve puntos del líder diecinueve dieciocho el segundo clasificado ya tenía el mismo tiempo que que creo para levantar un equipo al mismo tiempo que guardia para levantar un equipo en el united yo y creo que pues va no jugó ni un solo minuto

Voz 4 27:22 me ha calentado con el Madrid

Voz 1375 27:24 pero bueno que vosotros también citara a Mourinho

Voz 0752 27:27 nada digo a Mourinho y era o que

Voz 1201 27:31 uno más no es más no no no

Voz 0682 27:33 yo creo que esta guerra gusta porque es Madrid Barcelona se Ikeda Hay pero bueno

Voz 4 27:37 porque a la actriz soltaban igual no lo sé

Voz 1940 27:44 tú te has te ninguno de aquellos Madrid Barça si el de

Voz 1670 27:47 en cinco cero cero uno ya no

Voz 1940 27:49 bien pito varios cinco cero Undiano pitó Varios y también a la final de Mestalla

Voz 4 27:54 no recuerdo Iturralde porque le vetaron

Voz 1940 27:56 correcto correcto dicho Iturralde por algo sería bueno que les vaya muy bien a interpretaron y tú

Voz 0682 28:04 ya lo contaré ya lo contaría lo conté ya lo contaré en otro

Voz 17 28:06 fue el partido fue el banco malo porque el partido en que ya no se dejó intimidar por el Madrid al minuto uno de partido

Voz 4 28:12 no no fue el partido que pito Undiano pero no se dejó intimidar fue un Undiano contemplativo

Voz 1005 28:18 sea yo regrese

Voz 1670 28:22 yo creo que me preocupa a todos pero mal

Voz 4 28:24 yo pero oye tú tienes que tú no no salgas oye perdona ayer sirvió ayer escuchen ayer ayer ahí

Voz 0985 28:36 en Carrusel el propio Eduardo pues

Voz 4 28:39 yo a Undiano si no recuerdo mal diciendo que estaba tiene un arbitraje esta temporada que es la última

Voz 1670 28:44 dicho Iturralde se me gustó la jeta

Voz 4 28:47 bueno pasada siempre he dicho es decir a todos

Voz 0682 28:50 pero siempre ha sido en al nivel disciplinario siempre no ha sido de los mejores siempre frase muy contemplativo

Voz 1375 28:55 sacar el por eso decidió el ganador de aquella Copa del Rey

Voz 1670 28:58 el Jordi influyó poco si esa cara

Voz 1375 29:00 nombre de Mourinho si se nos va todos nos ponemos

Voz 1670 29:03 a la cabeza todos eh

Voz 1375 29:06 tenemos que hablar de muchas cosas así que vamos a empezar por el principio porque hay que hablar de lo de Madrid

Voz 1870 29:10 ayer

Voz 1375 29:11 de cómo llega al Madrid Abudavi que ahora no nuestra cuenta Javier Rey que está ahí con Romero en en Abu Dabi y del mal partido del Madrid ayer con cada vez menos público en el Bernabéu en esta trampa

Voz 1201 29:20 para no no ilusiona no no emociona

Voz 1375 29:23 el juego pero Manolo al Rayo Vallecano

Voz 1940 29:26 entre uno cero de la suplencia de Isco que vamos no no sabíamos que en el banquillo ni calentó

Voz 1375 29:33 en el en el Bernabéu y hay que hablar de lo del Atlético ayer de la guerra de declaraciones entre Courtois y Modric con el Cholo Simeone de la victoria del Betis bueno un montón de cosas y el sorteo de Champions ahora hablamos con Bruno Alemany de mañana a las doce con Carrusel en directo

Voz 1940 29:48 pero hablamos del Barça vaya vaya partido Messi estética sí

Voz 18 29:51 en la primera parte no yo lo mantengo

Voz 1375 29:54 los cuarenta primeros minutos del equipo no habían gustado absoluta

Voz 1395 29:56 de nada la diferencia estaba Messi un día más en la oficina

Voz 1375 29:59 Messi lo demás si efectivamente bueno la diferencia

Voz 1395 30:02 la marca a lo mejor que para eso evidentemente lo paga el Barça es el mejor jugador decías tú el dato sólo hay tres equipos sólo hay tres equipos en la Liga son Sevilla siempre relevante

Voz 1375 30:10 el Celta que han marcado más goles que en la pareja

Voz 1395 30:12 que conforman el Luis Suárez y Leo Messi había tres jugadores en el Barça que habían comenzado la temporada muy mal

Voz 1375 30:18 eh o en bajo estado de forma unos Gerard Piqué que lo ha reconocido después

Voz 1395 30:20 con Ricardo Sierra bajo Sergio Busquets al que Jovi especialmente mal día Luis Suárez parece que los tres Asama alcanzando una línea de frente ahora en cuanto a juego yo que el que el Barça está muy alejado de lo que

Voz 1375 30:29 de lo que se entiende hoy ha dejado en el banquillo a todos los peloteros

Voz 1395 30:33 Valverde ha dejado Arthur incluso al

Voz 1576 30:34 esta central Moneo este centro campo lo está poniendo bastante muy un artículo Abidal Busquets el debate está al Barcelona

Voz 1395 30:41 en el día el día que llegue la hora de

Voz 1375 30:43 me BH o lo que sea mundial gordo de Liga de Campeones que se va a jugar el pelotero Art un Artur de la vida obviar que yo creo que va a Arturo Vidal ese es el centro del campo que cimentaron el día que plasmaron en Roma correcto si nos falta sería uno que vaya hay uno recuerda muerda uno que no se arruga y para eso se fichó para este tipo de encuentros hoy a jugar el Barça con tres centrales Denver le como carrilero derecho y con Jordi Alba como carrera Izquierdo pero el centro del campo pues yo creo que ya en Barcelona lo se tiene más o menos asumido que este es el Barça de esta temporada Jordi Marcos If Lucky pero que ahí está Messi para arreglar casi todo no sé cómo lo habéis visto con qué os quedáis el partido de hoy además de Messi claro

Voz 1157 31:21 yo no tengo asumido que este sea el centro del campo con con confió que los peloteros acaban imponiéndose a los así

Voz 1576 31:26 yo te digo halal Pardo José sí estoy de acuerdo estos acuerdos

Voz 1157 31:29 dos llegue el partido octavos de final de la Champions fuera de casa ante un rival importante pues eh tirará de más fuerza física que de otra cosa lo que me da la sensación es que Valverde vio que la sangría de goles que recibe el equipo era tan tan devastadora que aprovechó entre comillas la lesión de Artur para meter músculo en el centro del campo le ha funcionado porque lleva tres partidos sin encajar gol y hará va a ser difícil va a ser complicado que lo mueva porque le está dando rédito pero yo sigo manteniendo Fede que veamos en el futuro un Barça en cuando coja de nuevo la confianza buena en defensa donde los peloteros eh vuelvan a imponerse vamos

Voz 17 32:02 hace dos meses el centro de campo bueno era con Artur Rakitic y Busquets si la lesión de de Artur las molestias musculares de Artur han abierto la puerta para Arturo Vidal yo para mí personalmente a que el centro del campo es mucho mejor y le da mucho más al Barcelona a nivel de juego Dicho esto el Barcelona lleva tres partidos ya metió once goles Irán cajón ninguno

Voz 1005 32:21 osea la ganó al Villarreal ganado al al español la ganarle

Voz 17 32:24 ante llega un momento muy importante porque el Madrid y el Atlético habían ganado sufriendo y pidiendo la hora y no podía no podía fallar en el campo Levante irá creo que los jugadores tenían muy claro lo que les pasó la pasada temporada que les metieron cinco cinco y fue un escarnio porque fue una auténtica exhibición del Levante y no querían que pasara esto y además Valverde ha tenido que improvisar con la lesión de Semenya tiene que improvisar una línea defensiva donde por vez primera hemos visto como carrilero pero carrilero de verdad de punta a punta llegando a la banda derecha dicho esto también es verdad que cada pérdida del Levante ha sido un gol pero muchas de las pérdidas del Levante han sido provocadas por la presión que ha ejercido el Barcelona especialmente a partir del minuto treinta treinta y cinco de la primera parte

Voz 0985 33:08 cuando Messi dijo aquello de la Copa Linde ahí deseada se refería a la Champions pero hoy el mensaje que lanza es que también quiere esta copa en concreto la de la liga y esta es la mejor noticia para el Fútbol Club Barcelona hoy el carrusel

Voz 4 33:23 de datos que han aparecido en

Voz 0985 33:25 Carrusel deportivo Ibagaza redundancia ha sido espectacular pero es que hay uno que yo creo que no está suficientemente remarcado que es que Messi Manu Dani ha marcado cincuenta o más goles en ocho de los últimos

Voz 4 33:38 nueve años naturales Éstos son

Voz 0985 33:40 cifras que nos hablan de un jugador que en los últimos diez once años cada día es mejor que cada día quiere ser mejor esto insisto es la mejor noticia para Barcelona pero bien como problema la asignatura pendiente es que no te pasen por encima en el mes de abril cuando se juegan las castañas creo que otra gran noticia para el Barcelona es que además de los seguros que representan Busquets y Rakitic hay una serie de jugadores que pueden colaborar a que lleguen en mejores condiciones ICO más gasolina cuando se jueguen de verdad castaños estos son Watson Tour Arturo Vidal araña e incluso propio Sergi Roberto que yo creo también este centro campo puede echar una mano para que se descargue el cansancio desgaste que a Cuba

Voz 1670 34:21 jugadores como raquítico porque sigo viendo tan gris apareció el Bayern de Munich yo sigo

Voz 1375 34:26 pero tan gris a este Barça que sino esto

Voz 1940 34:29 hubiera Messi sigo pensando lo mismo que va Marcos

Voz 1576 34:31 pero es verdad que está Messi ya se iba a decir y sin violín que utiliza el Barcelona gana porque tiene el mejor jugador del planeta de largo que es Leo ves en Cornellà también lo ha hecho y lo ha hecho en muchos partidos no perdona pero obliga a abandonar

Voz 1670 34:48 esto es lo que se teorías no

Voz 17 34:57 es que esa teoría está muy bien pero no podemos engañar tampoco el Barça sin Messi Clemente cinco al Madrid que

Voz 1576 35:02 yo no no no no no yo no estoy nadie yo veo una cosa tú ves otra tú has dicho que el primer que el tiempo el Barça ha sido fenomenal ya estaba encontréis a parte suyo lo he dicho a partir de dos tres dos pérdidas y tú has hablado una presión alta ya

Voz 1670 35:16 lo ya ha estado sometido durante minutos escucha escucha ha habido Larguero ya habido llegar

Voz 1576 35:26 así Morales acampamos anchas y Rochina entró por derecha y hagan bueno me parece por el porque no tiene a Messi perfecto pero

Voz 1201 35:33 bueno es que es que esencia no no no si yo tengo su mayor gracias el Atlético de Madrid lo el Real Madrid es solo no

Voz 1670 35:42 desarrapados Cutter basa

Voz 1201 35:44 efectivamente pero te has sido has sido en cuarenta y cinco minutos

Voz 1670 35:47 los contra Gallego de manual Se acabó

Voz 1870 35:49 a hablar de Ricky Puig que estaría en su casa viendo por la tele pero aportaba lo suyo y tal y la gran el Barça un dato sólo el dato es dramático era parte de ese es el Daisy once goles sólo el Madrid en total veinticuatro como ven Ségol y si iba a catorce catorce en la Liga

Voz 1670 36:10 sí acoge hoy

Voz 1870 36:13 fue fue catorce si catorce goles el Madrid en total veinticuatro bueno pero es el problema del mayor corte goles todo el equipo veinticuatro que era el equipo que competía con el Barça

Voz 1005 36:25 Nos empeñamos siempre como sería el Barça

Voz 0985 36:27 esquema parecido que vamos a final a dar por bueno que el hecho de que el señor Messi haya metido catorce yo once el problema en Madrid y que con esto

Voz 1670 36:36 bueno yo no sólo veinticuatro horas

Voz 0985 36:38 resultará que esto es una mala noticia esto final el marciano

Voz 1870 36:42 pero es que tú acabas naves parcial de de

Voz 17 36:45 a leña Jordi Bush Arthur Arthur Robbie

Voz 1670 36:49 yo ya estaba él to XXX Akira el primer tiro a puerta hombre donde si no se no hay nada

Voz 0682 36:54 pero que se hayamos en esta historia no es que sí

Voz 1005 36:56 en el Barça no estuviera Messi ya

Voz 1670 36:59 el sabes en el Barça

Voz 1576 37:02 pero es pues el prueba Pulido este parece que en Barcelona da vergüenza decir que canas muchos título que antes no

Voz 1670 37:09 Dios legales van a ir tampoco entiendo

Voz 1157 37:13 Arsène algo que se está diciendo es que el Barça jugó hace nada un Messi Messi

Voz 1670 37:18 el Sevilla le metió cinco al Madrid

Voz 1157 37:20 el Inter de Milán y no ganó en la vuelta de milagro vamos

Voz 1005 37:24 pero que yo entiendo que a todos los que no son el Barça le gustaría que el Barça no tuviera de que el Barça

Voz 19 37:31 ya tiene a Messi y lo que decía antes Jordi que me

Voz 1005 37:34 dice súper relevante es que Messi ya

Voz 19 37:36 ha sido decisivo ocho nueve diez es increíble la cantidad de años consecutivos y la cantidad de partidos consecutivos que Messi es decisivo en este equipo es así oye ir la mucho le gustaría que desapareciera

Voz 1670 37:50 era que fuera sería lo mejor para el Barça

Voz 1870 37:56 si del Barça nunca en el gran Barça de Xavi Iniesta

Voz 1157 37:59 compañía el que metía la mayoría de goles seguía siendo Mesia

Voz 4 38:01 claro se Chango fuera de lo común musa de aquellos que no hay uno igual

Voz 1670 38:07 a ver los culés le piden que sea decisivo los días importantes echar óbice te metes esas asignaturas pero los últimos tres años de las últimas

Voz 1157 38:15 cuartos de final y Messi esté a la altura de lo que está ahora evidente

Voz 1670 38:17 te mente dicen Barcelona de eso y lo sabemos todos pero yo yo yo lo que creo que que tenéis a veces en Barcelona es que no os parece que no es un pecado decir que a veces

Voz 1395 38:28 gana gana solo ya está en no pasa nada por no jugar bien pero a tocar el violín y tal no pasa absolutamente nada hoy el Barcelona en cuarenta y cinco minutos ha tirado dos contras perfectas perfectas y ha marcado goles nada más y no pasa nada porque es una manera no licita súper lícita de ganar hicieran así los treinta y ocho partidos de Liga Ole tuvo morenos y al final campeón de Liga Isaac acabó no pasa absolutamente nada problemas que eso parece que molesta hay veces que van a veces que se puede ganar con el violín y a veces que no

Voz 1670 38:55 pido gastronomía bien el Barça de los últimos

Voz 1395 38:58 el Barça de los últimos de los últimos dos años y alguno más porque la última etapa Luis Enrique tampoco fue especialmente bonita por así decirlo el Barça no juega bien pero no pasa nada porque gana y eso es lo más importante os gusta más a gusto menos gana y eso es una alegría para para todos los barcelonistas imagino yo digo yo

Voz 1670 39:14 por de Liga el año pasado jugó

Voz 1157 39:17 o bien lo que enojó es bonito

Voz 1670 39:19 pues bien jugó pasó te digo una cosa es la primera vez que tiene ahora el discurso de los ante una bonito fueron mí

Voz 4 39:30 con la diferencia del Atlético es que yo no me conformo con eso salvo el primero que sabe bien bonito