Los Toros 16.12.2018

muy buenas noches bienvenidos a los toros es tiempo de toros en bueno en España en la SER en ser más en Radio Olé en Méjico en la doble en Colombia en Caracol en Ecuador en Platinum en Radio Quito la radio internacional en cinco países las grandes cadenas de lácteos

Voz 2 01:05 bienvenida buenas noches dando vueltas a falta mueren pero sí nada poco porque Venezuela dejamos yo creo que si no falta la de Perú

al frente de la técnica está Pablo González María José Ruiz en la coordinación Gonzalo

Voz 2 01:19 sí qué tal mandó te vienes a Cali no si hay

Voz 1395 01:22 si esta semana que llevamos viendo ya imágenes de él la despedida la despedida de de nada más y nada menos que un torero que lo ha dado todo y que en este momento me ha costar trabajo que Padilla y Evin yo le conozco bien no ir al fondo está feliz pero debe estar esta estáis a todavía con mucha afición con ganas de seguir pero bueno está bien no llegó aquí si recordamos que hace ya lo que hace ya lo de Olivenza parecía que había terminado todo ahí seis años sin embargo sin embargo fíjate lo que ha sido la carrera estará Juan Antonio Hernández seguro en el callejón dónde de la Méjico para que nos cuente cómo van las cosas ha habido ahí un homenaje antes Gonzalo a Miguel Espinosa

Voz 2 02:06 a mi chico un cartel que no es el mejor cartel ni mucho menos cuartel

Voz 3 02:10 torear en Saldívar y con una ermita y en el momento en el que sonaba la sintonía de Los Toros de la Cadena Ser Juan José Padilla da una larga cambiada en el tercio es bueno pues un nuevo gesto de la entrega que ha marcado su carrera

Voz 1395 02:25 va a ser su tema tardes ha puesto el vestido de Olivenza

Voz 3 02:27 es un detalle con esas hojas de laurel

Voz 1395 02:30 es empezó hoy con ese va a terminar su carrera y ojalá que tenga fortuna vamos a ver si podemos a nuestro compañero lo tenemos ya a Juan Antonio Hernández Juan Antonio buenas noches desde México

Voz 1060 02:42 Manolo cómo estás muy buenas noches había en España más buenas que nunca Manolo con mucho gusto de hablar contigo creo que nada es que más emocionado puede estar desde el callejón de la Monumental Plaza de Toros México porque este hombre representa parte nuestra en un momento en que su amigo Manolo Molés de tiende la mano Le abres casa se ha convertido en un nombre Infanta hable para nosotros semanas semana que como ya lo ha dicho aquí en una corrida que ha tenido un retraso de unos treinta minutos la serie de homenajes que ha habido tanto el maestro Miguel Espinosa cita también los

Voz 4 03:17 que ha merecido el propio Juan José Padilla ya tenéis ordenaba cuenta

Voz 1060 03:22 el verde esperanza esperanza de Olivenza con laureles Iker escriben todo

Voz 5 03:28 los laureles al héroe esperanza

Voz 1060 03:31 de una vida que fue que fue taurina mente y hoy deberá culminar como lo merece y creo que así será

Voz 5 03:38 en un saludo motero que Tucker

Voz 1060 03:40 ser excesivamente breve porque el toro se paró ahora

Voz 5 03:44 acudido en una ocasión al montado nada más al parecer Juan José ya solicitado que cambien de hacérselo saber un toro o que está mostrando cierta nobleza pero muy poca puja

Voz 7 03:55 nos vamos

Voz 5 03:58 es lo malo de lo que está pasando ahora mismo en Mexico la edificado ya solicitar el cambio de sexo que se autoriza vamos a ver qué es con estos primero de la tarde de los dos últimos en la carrera de Juan José Padilla

Voz 1395 04:11 vamos a estar pendientes lógicamente de está última tarde parece mentira no es decir última tarde de un torero en el fondo de una parte positiva pero también triste no porque es el último día en que se viste de torero que sientes esas emociones que pasase miedo que pasas pasase a la felicidad en un momento en cuanto entiende al toro el toro te ayude no pero bueno va a ser la la última tarde de seis años y importantísimos no

Voz 2 04:42 desde luego es capaz de superarse

Voz 1395 04:45 sin visión en un ojo con veintidós operaciones que mucha gente no lo sabe durante estos años no toreaba se operaba solamente en Valencia apareció con un columpio Agote es un es para dar esparadrapo pero los demás sitios sabía operado parecía que venía de tomarse una copa en Jerez tremendo tremendo lo sabes

Voz 3 05:06 todo efectivamente es una mezcla de sensaciones pero pero desde luego es el punto y final a una carrera de superación inmensa que no sólo empezó en dos mil doce después jornada sino que en el noventa y cuatro Desde su alternativa una trayectoria más que digna y admirable por por lo que consigue hacer con esos

Voz 1395 05:26 con dos partes muy diferenciadas no porque él tiene una primera etapa de casi veinte años en los que mata del toro montaraz el trago complicado toro difícil con corneta son tremendas dos hasta emociones tienen que ser los miuras y en Pamplona ahí en Bilbao hoy en todas las plazas mató seis en Bilbao sólo Pamplona sirvió para para arrancar ahí como torero valiente que tres tipo de corridas y Francia le abrió los brazos también no si fuera años durísimos y lo más curioso de todo Gonzalo es que el día en que pasa lo que pasa en en en Zaragoza el día que viene la acogida de Zaragoza todavía con Miguel Abellán y hay un momento y se ve en las imágenes de televisión Se ve que les dice Padilla Miguel Abellán que que quiere mucho a su amigo Miguel tiene una cornada en la boca como la te tenía Manolete es decía jo qué bonita esa esa cornada ahí no porque torera es

Voz 3 06:17 esa cornada espejo pero lobos

Voz 8 06:20 no la cornada dura

Voz 1395 06:22 no la de espejo y ahí el propio Miguel entró fue casi la plaza no podía ni prácticamente en seguir cuando todo mundo pensaba que queda al final no de de un torero perdida de un ojo o pérdida de puestos de muchísimas cosas no bueno

Voz 3 06:38 bueno eso es problemas el desequilibrio

Voz 1395 06:40 Elvira sigue teniendo el dice que es un hilo musical no perdón zumbido permanente los cuál debe ser terrible y además a mucha gente le hace perder el equilibrio el tema este lo que mucha gente no sabe es que ha habido veintidós operaciones veintidós entre corrida Feria y Feria operaciones de anestesia general bueno doctor perla que hijos recomponiendo el uso y la verdad es que no se ha quejado nunca qué ha ido para adelante bueno en ese a unos gustará más a otros gustará menos le parece unos artistas que era no era peor pero lo que sí nadie podrá decir que no ha sido un profesional que no tiene capacidad de venirse arriba detenerlo que tienen los torneos no esa raza especial que no la puedes tener más que si te dedicas una presión tan profunda como es esta no

Voz 3 07:26 hombre es una trayectoria yo creo que más que reconocida este año se ha concedido el premio de Tauromaquia Premio Nacional de Tauromaquia pero por encima de todo ahora que ha puesto punto y final a su trayectoria o que lo va a poner esta tarde yo creo de todos los aficionados con esa perspectiva que se da a los toreros cuando un una vez que se retiran reconocerán la tremenda historia de superación que ha encarnado Juan José Padilla Il orgulloso que tenemos que estar los taurinos de haber tenido un torero como Juan José Padilla de cara al exterior que que ha significado tanto para la fiesta

Voz 1395 07:56 oye Nacho ridículos nunca eh allí para dispuesto siempre hoy en lo que él es muy acoplado a ese tipo de todo lo que está matando ahora afortunadamente que se ha visto sueltos en la visto Augusto luego es una persona bueno la hemos conocido aquí en la radio fue una de las cosas que el el Le les dio fuerza hay vida ya lo reconoce la siempre y luego sin la persona que que está pendiente de toda aquella gente que ha tenido

Voz 7 08:21 me ha brindado al cielo o que tiene felicidad Javi adopción oficialmente

Voz 5 08:26 que tú te lo conoces mejor que yo podrás traducir ese sexto pero abrirlo al cielo abrirlo

Voz 1395 08:32 la dando gracias al cielo por todo no lo que ha pasado y lo bien que ha resultado estos cuatro o cinco años estas este número tan alto de de corrida de toros ha marcado una etapa hiel a forzosamente ha habido algún susto en Bilbao no que pero afortunadamente no no ha habido que que volver al quirófano por cornadas nuevas sino por cooperar todo lo que había perdido el que la cornada de Zaragoza

Voz 3 08:56 bueno tuvo una cornada en Valencia si tuve una parte del muslo pero bueno es verdad que hiló sustos no lo de Arévalo en el cuero cabelludo este verano pero gracias a Dios importancia claro

Voz 2 09:07 puesto que ha pasado y que además les vemos hoy por

Voz 3 09:10 vez después de aquel percance sin el pañuelo en la cabeza se ha recuperado la imagen con con el parche

Voz 1395 09:16 qué pena supe lo natural que pena eh Juan Antonio lo lo paradita al toro no

Voz 5 09:23 si no terrible terrible pero no al piso pero

Voz 4 09:26 ya te muy inteligentemente le dio sitio porel siempre hay

Voz 7 09:30 también es hablando se con el mantel

Voz 4 09:32 pero ahí ahí va poco a poco acercándose al la línea la primera de picar sobretodo vaciando lo pone

Voz 9 09:39 arriba sin dejar de reflexionar las piernas y luego que le ha pegado esos cuatro por bajo por terminando repito tratando de aliviar lo por arriba el toro se vuelve a quedar parado entre las dos

Voz 5 09:52 ya se picar tiene que echar mucho terreno por dentro a ver ciento oro un poquito convence arroz yo creo que es más falta de fondo para asegurar que cualquier otro as características que tenga que ver con con con facultades físicas al toro le falta mucho fondo tristemente

Voz 1395 10:11 a falta motor de falta casta elevar distancia poquito a poco le va a intentar sacar todo lo que pueda sabemos pendientes no perdemos esa línea con la México es la última tarde de un personaje que han conseguido la plaza ahí en el toreo pero han conocido también aquí en la red durante muchísimos años y hay que decir que en estos seis años

Voz 10 10:28 tienen susto tremendo cuando estaba de dio mucha distancia si ahora lo vemos ahora lo hecho exactamente cuatro metros y todo se le vino directo al pecho

Voz 7 10:39 qué te dejaré que está ahí está claro perder

Voz 4 10:44 de falleciendo está desmayo daba pues claro

Voz 7 10:47 en cuanto han abierto un servicio

Voz 4 10:49 el hombre está prácticamente se hizo en la arena ya lo están haciendo

Voz 1395 10:53 la un viraje viaje el peso Carmelo eh

Voz 4 10:56 ibamos a ver que sucede al parecer vuelve vuelve a la cara del toro vaya susto cuando el toro le ha puesto los pitones en el sexo

Voz 2 11:04 no es que se da no nos está yendo un derrote el pitón izquierdo

Voz 1395 11:10 el pitón izquierdo lo pone entre el pecho y la cara eh

Voz 2 11:13 bueno bueno me atrevía fíjate que nuevo milagro en la carrera de Juan José Padilla es queda puesto el pito vamos a ver si tiene el pitón recorre todo el corbatín e Izquierdo que ahora derecho son efectivamente todo lo que es el corbatín

Voz 1395 11:29 de abajo arriba él se siente ahí sobre todo en el pecho sí si el golpe que que que ha recibido pero bueno ha vuelto muy poquitas opciones

Voz 3 11:40 de luego es muy de va a ser muy deslucido hay que decir que la ganadería es boquilla del Carmen una idea que yo no conocía

Voz 1395 11:46 Villa de que

Voz 3 11:47 IUCA arte el sinceramente Manolo muy justo para la trayectoria para para lo que es aquella que es el último día la última

Voz 1395 11:55 corrida en México Ole quieren hombre monta le otra otro cartel octava ganadería bueno ojalá que que todavía salgan toros buenos no y que los compañeros también funcionen no pero en un principio no tiene no es que no tenga lujo no no tiene casi sentido

Voz 3 12:10 no no la corriente bueno está planteado como que él es la estrella del cartel Él es el que tiene que tirar del carro pero lógicamente pues tenía que haber ido más arropado y tenían que haber confeccionado

Voz 1395 12:23 a las multas muy muy en la claro por bajo lo va a intentar pero ojo ojo y Juan Antonio que no está claro el toro de momento metió se deja por ese pitón vamos a ver

Voz 4 12:36 no pero se pone se pone por delante ahora sí ha llegado esas seis largos Chad lesionando una pierna tratando de apartarlo más que se pudiera trazo el toro a ver si se decide si se queden nube último muletazo viendo lo poniéndose por delante él consigue apenas milagrosamente extraer ese último derechazo

Voz 1060 12:58 sonando la pierna para rematar con el de pecho que la gente le reconoce

Voz 5 13:02 no es para menos con una primera no va

Voz 1060 13:05 ahí está el torero través intentándolo

Voz 7 13:09 esto es lo que no

Voz 1395 13:10 quieres que todo quede a la suerte del último toro no hay intentar por lo menos a ver si pero es casi imposible la verdad es que

Voz 3 13:18 de que este toro o sea que él ya había

Voz 1395 13:22 ha advertido las dificultades que podía tener todo más un peligro sordo porque no porque no es un toro llamativo no que que dice Monge emoción tiene tiene peligro pero es que en un tono que que para mí como dormido somos dormido

Voz 4 13:36 pues se les va por dentro a veces ahora las te lleve un poquito la imagen que ustedes un poco retrasada hasta veces vente se está Juana ahí rescata otra serie de tierras Mata Cole le dice a la gente ahí está cualquier ofensa que hoy pues el horno no tendrías que estar faraón yo decía que ser eso es usar de salir un tanto aliviado y no Padilla es Padilla hasta que

Voz 11 14:03 termina esto es un motor de su carrera es la llamamos una lucha de gladiadores es su carrera

Voz 2 14:12 oye poca anterior molesta cualquiera hubiera tirado por la calle medio claro

Voz 1395 14:16 el verdad cualquiera en una tarde normal no pero es la tarde última despedida he han sido seis años milagro milagro todo lo que ha pasado ha sido fantástico no ha habido ninguna plaza yo no pido tenemos sitio no buenos días ha cortado más orejas al menos pero todas partes dejó la impronta de que no era un tullido de toreo que no pasaba nada no que que que de haber perdido la visión en un ojo no no impedía de de que pudiera triunfar de que haber pasado veintidós operaciones tampoco lo impedía bueno ahí está intentando intentando intentándolo que él busca que todos no dependa del último toro Juan Antonio creo que te da miedo es otro último toro Irán ya está buscando vueltas Saint pero es muy difícil le va a intentar matarlos bien

Voz 4 15:05 me pedía la gente de Florida que ya porque cuanto trató de Pozuelo por la derecha

Voz 1395 15:10 claro era bien

Voz 4 15:13 a la desplegaba los derrotes por debajo de las que línea muy bien con nuevo en la mente y la gente se lo agradece luego

Voz 5 15:20 que ya que ya había ido finalmente creo que inteligentemente espadas para ver qué hace con este toro que puedo adivinar no le va a ayudar en lo más

Voz 1395 15:29 así se incluye adora es verdad sinceramente Juan Antonio sinceramente mucho gente conocía esta ganadería

Voz 5 15:39 mira Manolo es ver las ganaderías nueva sabía que mi un par de años buenísimas en lo que va del dos mil dieciséis La nunca luego yo pensé

Voz 9 15:47 daba que había sido una buena lección

Voz 5 15:50 pero es el lunar del pero no ha dado es que nada que ver nada que ver con los que ha salido ahora con lo que yo conozco estar

Voz 1395 15:57 de dónde viene la boquilla

Voz 5 16:00 San Mateo sangre han obviado en lo que yo doy mucha fi todo esto esto esto es ven lo programa innata Mexicano pero bueno esto toro falló yo espero que el resto

Voz 7 16:11 cuando la crema pero la quema del Valencia es pues sí

Voz 5 16:18 ideando en la muleta ciento laxo

Voz 1395 16:20 es él ha sido un hombre nunca sí

Voz 5 16:23 dando la espada es que Solari tras sella el toro se distraen tanto el trata de fijarlo de nueva cuenta y ahora sí

Voz 1395 16:29 te él él como un poquito la muleta

Voz 5 16:31 tras la espada como fuera

Voz 4 16:34 bueno Azor acceden al toro hay que decirlo pero mira foros agarro al Ciço

Voz 1395 16:41 te enteras no toman

Voz 3 16:45 fíjate yo era con habilidad cuenta ha contado varias veces en este programa verdad Manolo las broncas que echaba Rafael Ortega que fue su maestro es que por por su forma de entrar a matar no que él entra con el brazo estirado pero él él se lo decía el maestro no maestro es la forma con la que yo consigo a los toros es muy difícil quitar el vicio cuando es lo que funciona y es lo que la función claro que

Voz 1395 17:07 es que con ese maestro estuvieron él estuvo Ruiz Miguel estuvo Paquirri estuvo su hermanos tuvo un montón de gente grandioso yo siempre me quedaré con lo que decía Antoñete que fue el torero más puro al mismo tiempo más ninguneado historia de su tiempo no pero de una pureza fuera de lo normal a la que Antoñete calcó y aunque parezca mentira o con otro cuerpo con otra Achura pero que con todo menos con la espalda

Voz 7 17:36 sí sí sí

Voz 5 17:38 el resultado les tocabas infanto contraria muy muy perpendicular que ya el toro practicamente expulsó la mitad de la ración

Voz 12 17:49 por lo tanto Juan ha tenido que ir ya por la espada es caballar vaya en un primer intento porque se está poniendo ahora imposibles ya Si sí es decir que el Tour ha sido imposible desde que saltó al al Arena de la Mexico John saber es su segundo intento si tiene suerte Juan no está completamente tapado vaya inicio de tarde para Juan que creo que se merecía mucho

Voz 7 18:13 convoy añadiendo a lo que decía

Voz 12 18:15 con saldo si una tarde siempre lo he dicho

Voz 7 18:17 bueno lo que estás en el callejón Juan Antonio mucho y me caí Holder pues entonces vamos a conocer las primeras palabras del último día de

Voz 1395 18:28 Arilla

Voz 2 18:30 y es que el toro descubran ahí no es muy complicado porque además ya se puso en algunos pito

Voz 3 18:35 es verdad que mencionabas el callejón Manolo veo al fondo

Voz 1395 18:38 a una persona que ha acompañado desde

Voz 3 18:41 los últimos animamos desde hace muchos años como es Diego Robles

Voz 2 18:44 a él al alta tuvo un montón de torero

Voz 1395 18:46 pero si además ha recuperado

Voz 2 18:49 sí sí bueno creo que está fortísimo

Voz 3 18:52 también veo has tenido Matilla su apoderado

Voz 1395 18:54 a reportar así no no es eso

Voz 3 18:58 veo Eduardo Gallo El matador de toros que está haciendo campaña americana a el hermano de Miguel Espinosa admita Fermín que acompaña su hijo claro

Voz 2 19:09 claro que el que el toro descubra a la muerte

Voz 6 19:12 ahora habrá puede ser

Voz 5 19:16 pero otra vez vuelve a tapar no descubre lo mínimo era al parecer ya empieza a buscar mortaja por ahí cerca unos burladeros de aviso ir muy muy complicado cuando ha sonado ya el primer a eso

Voz 6 19:31 está buscando las tablas a ver si

Voz 8 19:35 no estaba yo creo que lo va a intentar

Voz 1395 19:39 he puesto tapamos

Voz 7 19:41 esta tapados la

Voz 2 19:44 pues ha hecho el esfuerzo con todo lo que no se merecía este final Manolo la verdad que sí

Voz 7 19:48 bueno en fin el final todavía no ha llegado eh no no lo quiero decir

Voz 2 19:51 más que nada es de toro no que que Happel toro bueno soy muy poca gracia el cartel muy mal hecho también porque entrará muy muy

Voz 1395 20:00 Loja tenía con un poquito más de de lujo

Voz 2 20:02 hoy es afición

Voz 5 20:05 toro al veces por los aplausos Juan pues golpea con el ayudó a ello la muleta

Voz 1395 20:14 pues fíjate te invito a que lo vemos rápidamente a Méjico volvemos

Voz 6 20:19 vas a dos

Voz 13 20:21 los nazis habían Rambo la seña cine muy desarma va aún de los cristales

Voz 1 20:35 a la hora de la zambra en los

Voz 2 20:38 a mí

Voz 13 20:41 venta Melo Almería se habla de Celia Bemba

Voz 1395 20:56 bueno pues buena noticia para el próximo domingo vamos a tener Andrés Roca Rey hablaremos también está en en su finca que ha comprado en en su tierra en Lima en Lima Perú si voy Thomas lejos de de Lima con una cobertura complicada pero el próximo domingo será será protagonista esta te quita de la capital de Lima no conoce Gemma no sería de conocerla tiene toda la historia la pena es que que no está digamos que no está recuperada como está recuperado por ejemplo hablar a Indias no pero es una belleza tiene cantidad de de de recuerdos de la época española de de Palacios una una cómo ha terminado la cosa por ahí Juan Antonio

Voz 4 21:39 aquí está aquí está frente a mí hemos José Manolo y bueno pues ya te has de imaginar cómo está hoy el pensar que expresa el sentimiento que tenga pueda la nada Manolo y bueno pues ojalá tenga mejor suerte asisten lo dejo

Voz 7 21:53 hola buenas noches sea malo

Voz 1395 21:58 ha sido el toro que poca gracia que peligro además eh

Voz 1208 22:01 sí ya lo veía con el capote por los frenado todo lo que hacía era con la cara arriba y sabía que en cualquier momento tirado por la calle me doy como así lo ha hecho

Voz 1395 22:10 de Olivenza hasta la Monumental de México el mismo vestido principio fiel eh

Voz 14 22:18 eso no habría mejor motivo

Voz 1208 22:21 para ver si después tras después de esa trayectoria tan borrar de tan bonita tan

Voz 14 22:27 te te trajes me dio

Voz 1208 22:30 pulsión el alusión a hacer el paseíllo de la tarde no sabía mamá te podría esta vistiendo hoy después de siete años después de tanta experiencia

Voz 1395 22:39 sí pero no pero Porres que el último sea bueno y ojalá que a Marte

Voz 15 22:44 vamos a todo el mundo de hoy

Voz 1395 22:47 un abrazo muy fuerte bueno pero volveremos con nuestro compañero Juan ante los grandes volveremos a la Méjico Le quedan todos la despedida de Padilla en

Voz 6 22:56 seis años después no sí sí que barbaridad

Voz 1395 23:00 además no yo no sé para veinticinco corridas no es cosa cuatrocientas y pico eh cuatrocientas y pico y además la resuelto lo acepto bien bueno pues lo falta ese final no que que la plaza no tiene hoy la plaza así por importancia no es la Monumental de México la historia pero ni el cartel ni está la gente son los toros de momento bueno esperemos que la cosa cambie hay algo importante porque estos días han dado la vara entre Podemos y otros partidos más diciendo que bajaba y el número la afición a los toros algunos partidos de ellos ya han bajado bastante hombre desalojado de PSOE ha bajado el de Podemos han bajado unos cuantos y algunos alarman alarmantemente eh alarmantemente y por tanto vamos a hablar de del tema y habla con Diego de la Cruz que es profesor universitario y economista de eso lo que hay que decir y además te lo puedo contar ya de una vez por todas es que somos cinco millones de aficionados cinco millones de aficionados en plazas de primera y de segunda y que no cuentan las plazas de tercera islas de los pueblos Hinault cuentan las del Toro en la Calle en mi tierra en otras tierras son un número altísimo pero solamente en plazas de primera y de segunda somos cinco millones de

Voz 6 24:18 personas o de votos normalicen pronto eh

Voz 1395 24:22 por eso los toros pese al tonto aquí para que si los cazadores que los taurinos no sé cuántos ha venido espabilado ha dicho me los quedo me los quedo me los quedó en el cinco millones lo que te solucionan en la papeleta no pero bueno cada cual tiene lo que se hay y hay que hacer valer

Voz 3 24:41 no me está claro Manolo que nunca no nos gusta que que se politice en los toros pero ya está olvidado

Voz 2 24:48 pero es que ahora mismo es un arma arrojadiza

Voz 3 24:51 entre los partidos políticos y ahora de repente aparece el PP diciendo que que oye que ellos siempre han apoyado los toros y la caza cuando

Voz 16 24:58 con la decírmelo dormidos todo el mundo eh que Estados Unidos todo todo se todos cosa que todo se de Santa pan poquito chapado PP PSOE chats esta tapado ciudadanos han tapado todo no ahora ya han destapado todo el mundo porque lo que está claro

Voz 1395 25:16 ya es importante es que hay cinco millones de aficionados en plazas de primera de segunda sin contar las plazas más pequeña sin contar los de los toros en la calle quedó citó siempre de cinco millones cinco devotos

Voz 18 25:47 también

Voz 1395 25:56 bueno pues erróneamente varios partidos ha intentado acabar con los toros la caza como argumentos falaces argumentos justos y además erróneos no sabemos que han conseguido pues justamente lo contrario Un partido nuevo llamado Vox ha sumado un número importantísimo para tomarlo en cuenta te motos de gente entre los que están muchísimos cazadores y muchos aficionados los toros PSOE Podemos y otros desprecian y ahora como existen esos millones bueno pues lo digo espacio millones de aficionados a los toros y cazadores ahí tenéis de momento ese pinchazo del PSOE en Andalucía me gustaría hablar con alguien importante pues son el vestuario y el director de la economía del toro Diego de la Cruz durante mucho tiempo trabajando o en los números exactos reales y auténticos de lo que supone la fiesta de los toros Diego buenas noches

Voz 19 26:46 buenas noches Manolo buenas bueno pues Aisa

Voz 1395 26:48 Tormo ese lío no la verdad pero no han bajado ya había noticias de los toros han bajado una barbarie ya yo no sé exactamente vamos a ver formalmente oficialmente cuál es el número de aficionados que han ido este año a los toros

Voz 19 27:04 bueno lo primero que hay que tener en cuenta es que

Voz 5 27:08 el las informaciones que como

Voz 19 27:10 bien dices han estado difundiendo desde distintos partidos no contrarios a la Fiesta

Voz 9 27:15 a lo que vienen a decir es que ha bajado

Voz 19 27:18 todo en ochocientas cincuenta mil el número de personas que va a los toros bien sin embargo sin embargo lo que están haciendo quienes toman estas informaciones como como fuentes es comparar el número de personas que iba al toros en el año dos mil siete y es decir justo antes de la crisis con el número de personas que iba a los toros en el año dos mil quince de acuerdo entonces hay dos problemas con este dato por un lado todos los datos previos a la crisis y por otro lado que no toman los datos de dos mil dieciocho sino que se queda en dos mil quince que es cierto que en dos mil quince ahí ochocientas cincuenta mil personas menos yendo a los toros que en el año dos mil siete y añado también hay menos gente yendo al fútbol al baloncesto al teatro a los conciertos ya prácticamente todas las

Voz 1395 28:06 hay una bajada en todos los espectáculos muy bien correcto

Voz 19 28:09 eso yo como la mayoría de los españoles me he tenido que quitarme muchas cosas durante la última década Stones yo creo que quizá no le pasa esas estrecheces a quienes viven muy bien con ese dinerito fresco que reciben los lobbies animalistas desde el extranjero ahora el común de los mortales ha sufrido una crisis importante en España y efectivamente ha bajado la asistente de los toros

Voz 5 28:30 y como digo a todas las demás actividades culturales ahora los gatos

Voz 19 28:35 de dos mil diez dos mil once son los datos que indican el peor momento de los toros es decir los toros entre dos mil diez dos mil once y dos mil catorce dos mil quince ven aumentar ya un diez por ciento el público y a lo largo de los últimos tres años también se ha mantenido esa recuperación de modo que no estamos los seis millones de personas pero estamos en el entorno de los cinco millones de personas y eso es lo que no están queriendo contarlo dos quiénes sólo pretenden vender la idea de que la fiesta va a menos amenaza menos no es necesariamente así

Voz 1395 29:06 sabe que estamos en los cinco millones es importantísimo no aparte de todo eso hace un análisis de de plazas lo que sería bonito saber Diego ese cinco millones seguros en España no eso está claro tú metes ahí también lo fetén lejos de de segunda y tercer

Voz 19 29:27 el cálculo de los cinco millones de espectadores incluye las plazas de primera y las plazas de eso

Voz 7 29:33 no lo es la tercera uno

Voz 19 29:35 claro pero es muy importante la matización que me está haciendo

Voz 1395 29:38 no ir aquí al toro la calle tampoco lo cuentas

Voz 19 29:40 correcto es decir de otro

Voz 1395 29:43 un montón de gente tremendo tremendo

Voz 19 29:45 efectivamente entonces déjame explicarte porque esto es así es muy difícil ha es muy difícil el hacer una recopilación anual de mil ochocientos festejos para hacerla mal yo creo que es mejor no hacerlo sin embargo el número de festejos que se dan en las plazas de primera de segunda pues rondar los trescientos hay sí que es más fácil hacer una aproximación que tenga un margen de error muy pequeño entonces nosotros en la economía del toro llevamos ya años haciendo esa estimación para dos plazas de primera de segunda que son donde se pueden dar datos donde evidentemente pueda dar un margen de error por el margen de error que estamos teniendo siempre que verifican los datos siempre es inferior al diez por ciento inferior al cinco por ciento o sea que está dentro del margen de lo que es un buen trabajo estadístico ahora como tú bien estás diciendo por ejemplo las plazas de tercera y las portátiles países celebra tres de cada cuatro festejos taurino

Voz 1395 30:34 es que hay un número tremendo eh

Voz 19 30:36 correcto y entonces ahí ahí es donde está también la crisis porque el tres de cada cuatro festejos que se han dejado ver dar tienen lugar en ese tipo de plazas en la las portátiles por otro lado como tú bien dices pues bueno hay dieciocho mil o espectáculos cada año en la del toro en la calle la mitad son tu propia comunidad natal no

Voz 20 30:57 sí sí era valenciana MPM tierra yo de

Voz 1395 30:59 el de Castellón todos los pueblos menos tres pequeñísimos que no llegan a a los cien habitantes todos tan toros

Voz 19 31:07 Ida y darles tiempo a los que al menos decir que que a este paso a sumar todos

Voz 1395 31:13 estos son cien los que nosotros son cien ciento diez ochenta y nueve que no no llegan ahí por tanto para que la no ah claro en plazas de primera de segunda cinco millones rotundamente habría que añadir lo que es con las plazas de tercera que evidentemente también suman tienen su importancia y si alguien tiene alguna duda ahí quisiera si fuéramos si paramos políticos Globo con los festejos de la calle no seríamos posiblemente a un número espectacular pero cinco millones es un número muy muy muy muy fuerte de gente que pasa por taquilla para ir a ver los toros en plaza de primera y de segunda esa es la gran la gran nota no

Voz 19 31:53 correcto y además yo creo que lo que es importantes insistir en que cuando se usa ese dato se está comprando dos mil siete con dos mil diecisiete para decir que hay menos gente pero la misma serie estadística del Ministerio de Cultura demuestra que la crisis fue especialmente fuerte para los toros entre dos mil siete y dos mil doce pero desde dos mil doce se empieza a observar una recuperación por lo tanto estos como decir imagínate Manolo que contamos la situación del mercado trabajo en España en dos mil dieciocho como si no hubiese creado empleo los últimos cuatro años es decir de faltar a la verdad ha habido una crisis evidentemente pero también habido cierta recuperación del público en los toros más del doce por ciento frente a los peores momentos de de de la economía española y de los toros y además es interesante porque cuanto más Serres once en la tasa de paro cuanto más mejor la economía más ambiente se nota en las plazas fuertes aquel problema realmente está en la base en las plazas de tercera portátiles donde creo que tenemos problemas graves pero no tanto en el circuito mayor que yo creo que se defiende o cuando les dejan no obviamente cuando a los políticos a molestar y demás eres otro

Voz 1395 33:01 pues bueno pero fíjate ahora de repente unos han orillado el tema taurino y otros están aprovechando el tema taurino se ha visto que todo este tipo de cosas aficionados a los toros Cazadores estaban como hay orillado como maltratados como abandonados y de repente nos ha convertido en unos votos importantísimos eh

Voz 19 33:19 bueno por porque los números que estamos comentando son votos también creo que es importante hacerlo galés y eso se ha empezado a notar con manifestaciones el mundo el todos los ha manifestado el mundo la traspasar manifestarlo yo creo que es importante converger porque somos muchas las distintas las industrias de las que somos aficionados a partícipes y que están amenazadas y hay que generar algún tipo de unión para que para que este tipo de reivindicaciones pues hagan vale su peso porque aquí la politización la están las están perpetrando quiénes quieren ir contra nuestros derechos y libertades no hay más

Voz 1395 33:53 entonces según los estudios de los Diego de la Cruz el director de de la economía es el toro hay que decir que en este año que está a punto de terminar en cuanto a plazas de primera y de segunda Anido cinco millones de ciudadanos acuerdo

Voz 19 34:12 correcto

Voz 1395 34:14 la noticia terminamos un abrazo muy fuerte

Voz 6 34:19 sí sí

Voz 21 34:24 el paciente

Voz 7 34:47 os seis veloz buenas noches

Voz 1056 34:50 la noche es bueno ni cinco millones de de

Voz 1395 34:52 claro seguro en plazas de primera de segunda no es ninguna tontería

Voz 1056 34:58 los políticos determinados porque se los cocinaban como dicen ellos y destacaron un tremendos no

Voz 1395 35:09 pero fíjate que no cuenta tampoco lo han contado a esa suma las plazas de tercera ahí de los pueblos y también mucha gente el toro en la calle de nuestra tierra

Voz 1056 35:20 tampoco tiene en cuenta lo mal tratado y lo ha abandonado toda la administración pública por mucho que diga lo contrario que estar la fiesta de los toros cualquier relación en la noventa por ciento de los caso es para grabarla

Voz 7 35:33 son problemas para mí

Voz 1056 35:35 el problema para herir la bueno subsiste porque tienen una fuerza natural innata no ha sido capaz de llegar hasta aquí a pesar de

Voz 1395 35:46 a mi a mi sastre José Luis no digo que a mí lo triste es que empresas como como Parque Warner se baje los pantalones porque de repente el Podemos animalista estatal ha dicho que que

Voz 2 35:59 era una barbaridad que hubiera un un muñeco vos bonito

Voz 1395 36:03 pero irá no lo malo de todo esto es que eh el que guarden a hacer puñetas no lo han quitado algo es algo tremendo que ver yo no lo entiendo que somos un país de pandereta

Voz 1056 36:16 con es la demostración de los ataques la gente lo cobardía aspecto por la falta de respeto que la tienen en la fiesta de los toros y a partir de las toda esta reacción Come provocador sobre todo las sí Elecciones Andalucía empieza a alto cuenta para nosotros va a ser es fantástico no esos resultados que sepan que que meterse con los toros que no atenderle que faltar al respeto a los aficionados que aplicar esas técnicas tan totalitarias fascistas que es la palabra que ellos tienen masa

Voz 5 36:54 sí

Voz 1056 36:55 en una lengua no constantemente pues tiene su precio que aquí el que se mete con nosotros pues tiene que atener a las consecuencias hasta ahora no hemos tenido necesidad porque para nosotros para los aficionados a los toros ha sido más un una afición porque sin necesidad muestreo es necesidad de atendernos no cuanto para ellos era un negocio no está claro para los animalista

Voz 7 37:19 para demostrarlo sobre todo de momento

Voz 1395 37:22 que como no tenía ningún problema ni ministras ni político ni nadie es decir que que se que se que no gusta esto que esto no que no tiene nada que ver con el mundo que los niños no deben de haberlo sea una serie de barbaridades estupideces que bueno otros han aprovechado porque el tema de bous que no estaremos muchos de acuerdo hoy en Fire queremos nunca ha visto como hizo como que no hay un montón de aficionados a los toros y un montón de cazadores entre otras muchas cosas hice gente que está cabreada Isaac apunta hoy

Voz 1056 37:51 sí bueno Paktika merece toda la población rural de este país a que desgraciadamente la tiene grabado nada en todos los aspectos no solamente digamos en el aspecto lúdico que estamos ocupar

Voz 1395 38:03 no pero es una pena pero los pueblos y los campos de los pueblos

Voz 1056 38:06 que la desertización y se olvidan de todo el favor he ido digamos que todo el respaldo clara o el mundo rural agricultura entre otras cuestiones a al renacer de de la España actual no hemos salido como han salido ojalá corriendo de hacerlo pueblo pero de ahí está la vas con una a la economía que ha lanzado a este país

Voz 1395 38:31 sobre todo porque es gente que no tiene trabajo en las capitales y falta gente para que volver a darle esplendor al campo de alguna forma es es la madre del cordero y parecen mil cosas no tanto en lo que comemos y en lo que vivimos si bien tanto el asunto no pero bueno

Voz 7 38:47 mañana sale eso sí que no cambió nunca eso no cambie

Voz 1395 38:52 hoy queda más te digo una cosa que pasa es que queda raro que lo diga yo no está muy bien hecho ahora he visto que hay hay una cosa también hay un puñado de relató es que muchas veces se pasaba las páginas además que en los nombres he conocido no ojo eh ahí ha pegado un estirón un montón de gente tremenda

Voz 1056 39:10 bueno pues satisfacciones que

Voz 7 39:13 Pedro venga ves dentro de estas experiencias de la playa

Voz 1056 39:16 que hay una promoción una generación de periodistas jóvenes

Voz 1395 39:19 qué ha hecho bien mucho

Voz 1056 39:21 calidad de mucho nivel profesional de mucha honorabilidad

Voz 7 39:25 con buen gusto para el periodismo

Voz 1056 39:28 seguro que si sí es algo que

Voz 1395 39:30 que que es muy agradable no de The Very recuperar que somos muchos hombre

Voz 2 39:38 muchos temas políticamente nombre

Voz 1056 39:41 además somos tras ver sale la todos los toros que transporta a nadie

Voz 2 39:46 no habrá gente que diga que dicho bueno ahora sí

Voz 1395 39:49 bello somos tras es que transversal no es regular

Voz 1056 39:54 pero eso muy muy verdad aquí cabe todo se como mierda de derecho de Burlada o de otro

Voz 1395 40:01 el espectáculo de los político ha sido lamentable estos últimos días también no la gente visto ya todo como se dice los intereses Locus aunque está todo y eso que de repente han aparecido hoy montón de aficionados y un montón de de de cazadores que con dicho bueno es también que han dicho bueno señores no nos convence ninguno de ustedes eh

Voz 1208 40:23 sí

Voz 1395 40:23 la verdad es que San pegado un buen razón montón de de ellos aquí debe intentarse lo depósitos de cara al futuro porque la cosa no está nada clara

Voz 1056 40:33 sí siempre que se sienten yo lo único de momento lo que tengo que lamentar esta noche Els que yo creo que no se merecía jugar

Voz 1395 40:43 pero viendo porque ni ni ni por la cartel con mis respetos eh la gente que hay por todo todo bonito

Voz 7 40:52 no me corrige

Voz 1395 40:55 no sé será bueno física era muy bueno practicando pero bueno pero ahí es que vamos a escasearon puro castellano puro joder agradece no es que a la corrida no se deja que la cosa no tiene no tiene chispa es una mierda

Voz 1056 41:10 una me hasta cinco millones de euros

Voz 1395 41:13 como no te taurinos una mierda de corrida pasional ya que contarlo no porque si buena un abrazo me parte José Luis una cosa más un año más te pierdes es América

Voz 1056 41:28 que no pero sí de cambiar te gustaba más América cuando me acostaba hacia cuanto la veo

Voz 1395 41:33 bueno pues daba cuenta he me lleva una semanita para ya no se lleva eso no ha bienvenida

Voz 2 41:40 lo no

Voz 15 41:43 las pocas

Voz 1395 41:45 gente que va qué cosas así estás haciendo tengo a alguien que está muy feliz tengo a Serranito José Luis Serranito maestro buenas noches

Voz 7 41:53 buenas noches mano esa esa voz estalla

Voz 1395 41:56 estupendamente bien otra vez no porque haya calla calla que tengo que que tiene arte de verdad lo que lo que me han mandado bueno y hay un hay una una de las canciones además tactos todo el mundo está Fran está Tito cabeza está Joselu de La Macarena me está encantando está José Serranito ahí está su hija y bueno pues otra cosa vamos con uno de lo que tenemos dos hemos uno más sino que lo cantan ellos vamos escuchar uno de ellos a ver cuál es

Voz 18 42:33 las ahí

Voz 19 42:40 algo estábamos estábamos leyendo leyendo la letra está muy mal

Voz 1056 42:48 muy bien el año con una alegría que lo que hace falta cómodo

Voz 22 42:53 vamos que tarda hemos Sébire gente

Voz 8 43:17 hacemos una pausa íbamos el otro el otro villancico de de esa rarito esté dedicado a la al programa de radio pero hacemos

Voz 1395 43:26 pasa primero eh

Voz 23 43:27 venga venga nos todo el cielo

Voz 1395 44:10 bueno pues para que no baje la alegría vamos a escuchar ahora José Luis él de él de Serranito Canito de verdad de los dientes de Serranito

Voz 18 44:23 eh había la

Voz 24 44:39 sí

Voz 7 44:41 no

Voz 25 44:43 es

Voz 18 44:49 a ver si a trece eh ya iré contigo que ha sabido Koke Diego Costa

Voz 25 45:33 hay que decir que sí

Voz 7 45:34 título es una cosa que se come

Voz 8 45:37 la Maison des Leganitos no no que se coman a A

Voz 15 45:41 José Luis Olmedo todos nuestros plato típico

Voz 19 45:47 la verdad es que me has dado pues se trata de

Voz 15 45:51 yo no lloros si no tenemos que veinte bien pero hay que hay que hay que ponerse serio ya me veo orejas la México eh

Voz 2 46:03 oreja Saldívar si José Luis

Voz 1208 46:06 es un momento ahí momentillo destaca una reunión de empresarios ganaderos toreros días

Voz 4 46:10 sí sí

Voz 7 46:11 el momento de que

Voz 1208 46:13 el acuerdo escuché escuchen lo digo como todo domingo de salir de Madrid que me parece que bueno que hay vida está como está hecho todo lo que tienen que se llegó un acuerdo a las plazas de toros poner un canon porque esto no era dinero por qué acuden a la plaza de aumentan el claro

Voz 1395 46:33 pues a mí me gustaría a mí me gustaría que una cosa más José Luis para que no te paran toreros para que fueran empresarios empresarios y que han acabado con eh

Voz 7 46:43 el problema aguantan hubo metido porque tengo como tú no tienes

Voz 1395 46:47 sepa estar con nosotros me tengo gira hasta Olivenza

Voz 7 46:49 no lamento por qué

Voz 1395 46:53 es a la actuación en Méjico tenía ganas de hablar con José José buenas noches

Voz 6 47:01 José Mourinho no agua no hemos sabido cortar una canción bueno José

Voz 3 47:09 más de ese es que allí

Voz 1395 47:12 yo me pareció Padilla Vadillo y además es la primera feria importante de una ciudad que no era casi nada y que ha ido creciendo con con el trabajo de José va más

Voz 2 47:24 yo no sé que no José buenas noches

Voz 7 47:26 buenas noches enhorabuena porque

Voz 1395 47:29 que todo el mundo estamos esperando que llegue que llego Olivenza no que se ha convertido en en el telón de la temporada

Voz 7 47:35 no

Voz 10 47:35 pues la verdad es que sí hombre que son ya casi treinta años

Voz 1395 47:40 muy serio veinte

Voz 10 47:43 nueve de forma bienvenida que me decía

Voz 7 47:45 sí veintinueve no XXIX

Voz 15 47:49 lo veo muy joven a Cutillas y el tiempo pasa tan rápido de la que muy bien

Voz 10 47:56 yo soy pues la verdad que muy emocionado porque he viendo corridas de México

Voz 1395 48:01 no vestidos ha puesto él mimo

Voz 10 48:04 hombre y es una cosa muy bonita

Voz 1056 48:06 Pau

Voz 10 48:07 bueno al toreo también algo tan tan bonito como la repetición de Padilla y hoy pues suele viene a la mente

Voz 1056 48:15 muchas emociones que vivimos aquel día allí

Voz 1395 48:18 lo que pasa es que lo grande que se esa plaza que es debe ser como ochenta o un noventa ó dos mil veces más que Olivenza si cuando no van no van bastante van algunos de los días no no salir también es verdad que la ganadería es muy difícil no que que le ponga emisión y que le ponga

Voz 10 48:34 fíjate lo te estoy cuando todos los agredidos teniente

Voz 7 48:37 ese seis de va bien

Voz 10 48:39 sí sí claro que me lo primero nos vamos a ver si tiene suerte en el último toro

Voz 1395 48:43 sí hombre por lo menos que a la despedida sea bonita han sido buenos años muy muy fuertes para él y con mucho mérito sea así tenemos ya carteles para

Voz 10 48:52 no todavía no tenemos la fecha la feria va del siete del Benfica

Voz 7 48:56 a ver al domingo día siete de marzo de marzo

Voz 10 49:01 domingo de este año cae todo mucho más tarde

Voz 7 49:03 sí bueno puntero

Voz 10 49:06 no me quedé resurrección veintiuno de abril el primer en fin de semana es Bali en una fiesta que obtiene mucho mucho va muchísima gente entonces no puede coincidir entonces segundo

Voz 1056 49:16 el domingo alrededor del segundo domingo además

Voz 10 49:20 pero ya digo que que como siempre bueno durante estos días ya empezamos a ir después de Navidad presentaremos los carteles

Voz 7 49:26 sí

Voz 1395 49:27 pues estaremos muy muy pendiente Si

Voz 2 49:29 enhorabuena por su trabajo en esta ligado esta redada de Ginés Marín Marín dónde dónde dónde dónde andas vais a Américo poquito

Voz 10 49:39 sí sí está claro

Voz 7 49:41 o sea ahí

Voz 10 49:42 le pues bueno torea el veintiocho de enero pues si Dios quiere y a cuatro o cinco contratos lo que tiene este año pero otra vez en Olivenza yo creo que la que la te tiene que hacer la temporada definitiva de su carrera

Voz 1395 50:00 además esta es de los que da más hecho más espabilado

Voz 7 50:04 sí con mejor conocimiento del toro de drogas

Voz 1395 50:06 en la plaza no yo creo que ahora mismo es de los que estaba almacenado oí más cuajo

Voz 3 50:11 cómo estás de esa cornada en la cara la de entonces

Voz 7 50:15 destacó nada de Vaccaro

Voz 10 50:18 eso es lo normal tiene todo un poquito hinchado lo que es la cara lo que el problema es que en ese mismo pues tu tuvo una fractura de clavícula

Voz 9 50:28 no y entonces bueno pues está aún me

Voz 10 50:31 me casi quince días parado ya te digo que ya con la vista puesta en la próxima cita que ha sido una feria tan importante como Cali y después con todos los compromisos que a partir de enero tiene que ir asumía

Voz 7 50:44 muy bien pues estamos pendientes un abrazo muy fuerte

Voz 10 50:47 sí igual mes de Manolo muchas gracias sí sí

Voz 7 50:50 de este Sevilla

Voz 1395 51:20 bueno vamos a ir donde tú estuviste años pasado José Luis

Voz 6 51:23 sí

Voz 1208 51:24 ya ya me lo parece

Voz 1395 51:26 Tales estaba pensando

Voz 1208 51:29 a Bola del la misma no sí que me pido un anillo de mi de mi alma es que vivieron

Voz 7 51:34 como no podía ser una mano si ayer brutal

Voz 1208 51:36 eh Gonzalo que declara hoy tenemos clave

Voz 15 51:39 venga ya

Voz 7 51:42 a cambio el sitio que no hay que lo quite José Luis eh

Voz 1208 51:50 es una maravilla con lo que tenemos es tú