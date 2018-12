Monserrat: "Somos muchas las mujeres sin Twitter que no hemos participado en #Cuéntalo pero que hemos sufrido acoso"

Voz 1

00:00

me llamo Montserrat que tengo cincuenta y cuatro años ha dicho que todas las mujeres en el planeta tendremos tenemos algún episodio aunque mínimos cuando yo iba al colegio de cría en el camino que iba en el colegio de la parada el autobús a casa había pues un personaje que escondido entre los arbustos pues esperaba en que pasamos por allí pues para masturbarse lo llamaba mucho Kabardino y en mi casa por ejemplo cada vez que había que hacer un trabajo de mantenimiento se llamaba a José el albañil mi a alguien mis amigas y yo pues temblaba vamos porque mientras duraban aquellos trabajos ni albañilería decían pues las burradas más más alucinante tiene pues en las crías de diez once y doce años entonces pues yo no yo he sabido de esto que yo de fallar por la radio pero como no tengo redes sociales pienso que las cifras de fallará son multiplicadas pues no lo sé por tres cero cuatro pues cinco de todas bellas mujeres que si seguimos sin contar estas cosas pienso que lamentablemente es un tema que así contamos entre nosotros pues está estaba a la orden del día hija tiene veinte años Londres y trabajando en restaurantes lo mismo atinó con el jefe un problema de ese tipo hace que es que yo estoy convencida que todas las mujeres ante eso después nos hemos visto en una situación de su equipo unas más graves y otras menos graves