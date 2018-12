Cuestión de agenda

Voz 1727

00:00

qué tal muy buenos días a la semana que nos lleva hasta la Navidad no le falta de nada mañana se dirimen las cuestiones previas del juicio del proceso el Gobierno va a intentar el jueves aprobar la ley de estabilidad para intentar también presentar los presupuestos con su propio techo de gasto Hinault con el techo de gasto de Rajoy el viernes si se celebra el determinante Consejo de Ministros en Barcelona determinante porque a un lado y otro del Ebro hay quién pretende convertir aquello en un Maidán que les de a los independentistas radicales un relato que no tienen ya la derecha española argumentos para seguir cabalgando camino de La Moncloa otra vez veremos pero antes de que nos devoran los intereses de unos y otros un detalle este miércoles hay sesión de control al Gobierno por qué cuestiones pregunta el PP por Cataluña por supuesto pero también por la Navidad si por la Navidad pregunta al PP si el Gobierno es partidario de respetar las tradiciones navideñas en los espacios públicos y pregunta también por la caza y por los toros lo llamativo no es que pregunten por estos temas lo llamativo es que lo hagan ahora porque son la agenda exacta de Vox el partido de ultraderecha no necesita tener diputados ya entra su agenda esta semana en el Congreso de la mano de su hermano mayor y sin embargo no pregunta Pablo Casado por una herencia de las políticas del PP que vamos a contarles nosotros esta mañana el uno de enero del dos mil diecinueve entra en vigor una parte de la reforma de las pensiones que Rajoy endureció mediante decreto y que en la práctica les complica la fecha en la que podrán jubilarse la cuantía de la pensión a los parados de larga duración o a los despedidos por un ERE antes del año dos mil trece En seguida vamos a tratar de aclarar a quién afecta hay arreglo antes de que acabe el año comienza una semana decisiva escucharán ustedes a partir de hoy a diestro y siniestro sí para los parados de larga duración para los despedidos por un ERE que aún no se han jubilado una semana decisiva desde luego porque estamos a diecisiete de diciembre y algunos no saben cómo podrán jubilarse a partir del uno de enero bueno