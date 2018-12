Elena: "Estoy haciendo una tesis sobre desahucios. Compruebo la desesperación de muchas familias"

Voz 1

me llamo Elena alegra soy de Toledo aunque vivo en Madrid y actualmente estoy realizando una tesis sobre desahucios tanto hipotecarios como impago de alquiler conviviendo con personas que están pues en esta situación compruebo la inspiración el nerviosismo e incertidumbre que soportan que cuando no sabe qué ocurrirá con con sus propias vidas cuando todo está pues a manos de un juicio entre dos Party tasas en los que bueno tienen hijos pequeños si a lo mejor no tienen donde ir porque no tienen una red social que les apoye no tampoco claro dicen es que me iban a desahuciar tal día a sí qué puedo hacer cuando hablo escucho sus historias y veo sus ojos completamente abiertos intentando ver un pequeño se ve luz en una cena completamente oscura Yemen vale un sentimiento de ira impotencia y entonces me pregunto por qué existe tan poca lógica hay tanta avaricia por conseguir una vivienda más que la cual pues se quedará vacía y se deteriorará y dejando hasta personas despojadas pues unos de sus hogares eran así como trabajadora social que soy eh pues siempre confió en que el cambio es posible podamos tener todo las mismas oportunidades y lo mismos derechos independientemente de la situación social