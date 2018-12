Carmela Rios: "Vox ha entendido muy bien el ADN de las redes sociales"

Voz 1727 00:00 no os traigo algo que os va a interesar mucho seguro sabían ustedes que muchas de las noticias que les aparecen en Facebook no son noticias sino post pagados que es publicidad y que es muy fácil averiguarlo es muy fácil averiguarlo Carmela Ríos buenos días entonces buenos días Carmela Ríos es una periodista que viene de informativos de televisión que ha dedicado los últimos nueve años a trabajar explorar cómo casan las redes sociales y el periodismo ha dirigido redes sociales en el mundo durante los últimos cuatro años ahora trabaja con el equipo de Vic data de Unidad Editorial y estos días ha publicado Un pequeño trabajo así lo llamaba ella sobre la comunicación política en las redes sociales y sobre lo bien que lo está haciendo Vox en Facebook la exitosa estrategia de Trump concluía tú a dimensión ibérica en qué consiste esa estrategia Carmela

Voz 1 00:51 pues bueno lo primero pero yo creo que cuando eres periodista que trabaja con redes sociales y eso significa ahora mismo todos debemos trabajar cumbre redes sociales el mejor servicio que podemos hacer no debatir Lee tutear nipón porque ha sido escuchar entre escuchar en el sentido de saber entender cómo las redes sociales se están utilizando para determinados acontecimientos políticos que también paralizar esta nueva comunicación política que se ha puesto en marcha gracias a las redes sociales que son las campañas de Facebook que no sé es una herramienta es como una Facebook que llaman Instagram permiten hacer campaña micro segmentada es decir colocar el mensaje que quieres con la creatividad que quieres allá donde quieres al tipo de público que quiere ser el local que quiere para un determinado de crítica social eso es lo que he estado haciendo pero ellos no solamente lo hacen lo han hecho antes con muchísimo éxito por ejemplo todos los estrategas de la campaña de donación Banon que ahora asesora a la bueno para la extrema derecha de los movimientos populistas europeos con muchísimo éxito para mí la gran el gran acierto de la campaña hecha entendido muy bien el ADN de las redes sociales para trabajar Vilella si tienes mucho éxito primero porque bueno en este momento ellos aprovecha la de los medios tradicionales y ellos mismos lo y se ha convertido en su propio canal de comunicación diciendo en Sun y cuenta de Twitter en su cuenta de Facebook vas a ver que hay muchísima información casi como noticia

Voz 1727 02:23 y cómo se distingan Suppli ya como se distingue Carmela para para un usuario que nos está escuchando dice iba yo como distingos esto que me ha entrado es un pos pagado o no porque es sencillo lo contabas tú

Voz 1 02:35 si el día en el suponemos baste con irá a la cuenta una cuenta de Facebook normal era una página de Facebook podemos cual algunos documentación a la empresa un partido político y a la izquierda y una columna donde hay bueno fotos vídeos hay una serie de indicadores búsqueda y en un momento dado información en el hilo de Twitter que yo hice el otro día sí cuando pincha hacen información y anuncios hay dama tiene la relación de post de feísmo es lo que el usuario o el dueño de la página ha puesto dinero esto es una herramienta política bastante común en Estados Unidos después de todo el escándalo tras la victoria de Trump porque todo el mundo parece un poco desconcertado de sesgo decidió identificar con mayor rigor ese tipo de post ya ahora tanto estarán como ingenuo quede en el tema de de anuncios políticos debe quedar claramente indicado que es un post político quién lo financia que eso es una hay una normativa que todavía no ha llegado hasta

Voz 1727 03:37 no ha llegado aquí sabemos si está pagado pero no quién lo paga quién utiliza esta herramienta en España que partido de más de Vox la utiliza

Voz 1 03:45 pues mira en el pequeño quiso que yo y se lo dije pero no porque no es el juicio que se desarrolló a todas sobre tiempo muy largo El día que yo pienso que ofreció el único gran partido que lo estaba haciendo era ninguno de los otros cuatro partidos ni el PSOE y PP hizo los mi podemos tenían ninguna ninguna campaña yo creo que he entendido muy eh eh que debían romper las costuras de la comunicación tradicional y aprovechando hoy optimizando el uso de las redes sociales desde un piso más profesional conociendo su ADN porque si te das cuenta dentro haciendo esa Cueto interinos de pop que son muy parecido a los que he podido ver en el caso del de los post de otros movimientos publica hay mucha emoción la emoción siempre seguirán conductor de esas es el mejor conductor en redes sociales y envidio que es también la forma de llegar más con mayor eficacia al al público gracias como decíamos arrasadas campaña Microsoft mentales no

Voz 1727 04:40 en el hilo que publica estos días en Twitter decías también que hay post pagados que lleva en la referencia Redacción Agencias es su induce a confusión claramente

Voz 1 04:49 sí yo creo que en ese sentido hay una falta de rigor por eso te decía que en el caso de la legislación americana que no se ha sentido bastante más ocho obsequia interesante que esa referencia a la financiación estuviera mejor invitada eh yo indicaba que en el caso de la confusión que había una una referencia incluso a en directo con una narrativa como se fueron

Voz 1727 05:14 acontecimiento pleno primero

Voz 1 05:17 directo y una referencia noticias y agencias por que se había hecho ese mismo poses ha sido también en instaban cuál es el objetivo bueno porque ese tipo solas ese tipo de preguntas son las que yo creo que tenemos que verlo los periodistas me da la impresión de que desconcertó los cuando aparece una victoria como la Letrán Aubrey éxito o no sabemos que identifica es la magnitud un movimiento como los Chile John en Francia los chalecos amarillos es porque quizá no están mirando hacia donde debemos estar o sea lo debemos mirar para saber cómo las redes sociales están jugando un papel clave en la proliferación y la difusión de esos mensajes fija a través del mayor canal de comunicación que cuenta que seis tiene dos mil millones de usuarios del planeta

Voz 1727 06:04 claro claro claro claro una última cosa para resumir en España todavía no se exige que se diga quién paga esos pos pero es fácilmente detectable eh se mete uno en la columnata de nos ha dicho Carmela para saber si eso está pagado está pagado lo que no tienen obligación de decir quién lo paga verdad

Voz 1 06:24 exactamente está la cosa desde los años después alargaría un poquito sí lo voy a meter un par de cositas más uno de ellos es exactamente bueno es un enlace a un poste Instagram donde se habla de cuál es la normativa de la comunicación política buscar el facebook del propio o de la propia red social y segundo una pirotecnia muy interesante sí se puede consultar es una especie de biblioteca denuncias políticos que has realizado Facebook desde este mismo año en el que puede consultarse todas por términos haciendo introduciendo búsquedas por por por términos todas las campañas políticas que se han hecho en en en Facebook izquierdas apagado entonces por ejemplo si se busca Astra te das cuenta de la cantidad de particulares fundaciones no solamente el comité de campaña de Trans sino todas las fundaciones que están pagando en Facebook por campañas a favor de la selección de Donald Trump

Voz 1727 07:19 campaña que que que que no es una campaña política a la que le dicen a la gente estábamos defendiendo las políticas detrás no que reproducen como una especie de noticia un acontecimiento no

Voz 1 07:28 digamos que los formatos son y voluntarios yo creo que es vuestra labor como periodistas es dar luz a ese tipo de información o de contenidos dentro de lo que es una nueva campaña de comunicación política en un nuevo formato como son las redes sociales un poco darle luz para identificar lo que es lo que no es noticia una declaración del propio en uno de los de los de los responsable de comunicación de Goss más Mariscal que decía ayer aliado El País nos estamos convirtiendo en nuestros propios medios de comunicación pero ellos no son los únicos de hecho todos los grandes movimientos que han utilizado las redes para informase entre ellos porque no confiaban en los en los grandes medios tradicionales eso es algo esos a tarea pendiente es nuestra acarrea presidentes a los periodistas volver a recuperar la credibilidad pero conejos a lo que ellos hacen arrojándose algo que no les corresponde que es la condición de medios de comunicación evidentemente si ellos no son periodistas no tiene la obligación quizá de trabajar con la verdad de la mano pero hay mucha gente que ella quiere que nosotros no lo es el momento de recuperar credibilidad de unas prácticas en comunicación política que insisto nos obligaría a arresto hermano yo creo que la formación en esto que los departamentos políticas personas que trabajan en las campañas electorales tema la forma de conocer las herramientas para analizar para dar luz a este tipo de de plástico

Voz 1727 08:53 Mela disfruté mucho leyendo lo que ibas escribiendo yo estaré atenta a cómo siga muchas gracias por tu trabajo una obra