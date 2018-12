"Es importante mirar de dónde vienes para decidir hacia dónde vas"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:07 despidiendo el año dos mil dieciocho quizá es el momento de hacer balance en los próximos días doce contaremos con resúmenes de lo ocurrido en los últimos trescientos sesenta y cinco días con listas de los mejores discos mejores libros mejores películas pero se pregunta u usted de manera personal sí ha sido un buen año esta lista no la tenemos o deberíamos cero con los oyentes de la Cadena SER no tenemos de momento esa esa lista por ejemplo es posible que sacó usted perdiéndose compara sus pequeños avances individuales en este dos mil dieciocho con el gigantesco paso colectivo que por ejemplo hemos tenido constancia de lo ocurrido en este dos mil dieciocho

Voz 2 00:46 las mujeres estamos Marta llevamos siglos esperando

Voz 1 00:49 la igualdad real que no se produce la

Voz 2 00:53 prueba

Voz 1995 00:54 también resulta difícil estar al nivel del año que ha vivido este señor que ni en sus mejores sueños esperaba terminar así dos mil dieciocho

Voz 3 01:01 por España por la herencia de nuestros padres y por el futuro de vuestros hijos pero en cambio

Voz 1995 01:07 a que si se compara usted con el consta otra persona le parece que finalmente dos mil dieciocho no ha estado tan

Voz 4 01:12 yo soy entrenador tengo fuerzas presupuesto para pensar que que todas reversibles

Voz 1995 01:16 es reversible últimos días el año queremos aprovechar para celebrar este año que termina con personas a las que les ha ido muy bien en el año dos mil diez digo muy esto ya están sonriendo eh gente que ha crecido que ha hecho cosas importantes que ha disfrutado que ha aprendido o que ha mejorado en los últimos trescientos sesenta y cinco días gente que ha aprovechado el tiempo vamos todo pero hecha hasta el último segundo porque tú chocaba entre escucha bienvenido hola qué tal bueno oye Juanma bienvenidos áreas ellos son tres sextas partes de Vetusta este año ha sido un buen año para vosotros

Voz 5 01:52 tanto este año hemos tenido de de todo estrenamos casi un disco con el año en que salió a finales de noviembre de la del año anterior

Voz 1995 02:00 aquí presentando mismo sitio así es estábamos

Voz 5 02:02 presentando el álbum por estas estas alturas Si hemos tenido viajes a América Latina hemos conocido lugar eso hemos conocido gentes hemos estado a los premios Grammy que es una cosa de ésas que dice mi madre de Dios esto no no puede pasar nunca sobretodo hemos podido compartir con muchísima muchísima gente lo lo lo que hacemos que es nuestra pasión nuestra música

Voz 1995 02:23 es curioso que sí podemos utilizar el título del disco casi como una profecía auto cumplida no el mismo sitio distinto lugar trescientos sesenta y cinco días después se ha cumplido esa profecías Thais el mismo sitio pero a muchos niveles hoy estáis en un distinto lugar este año en vais a Cervera celebrar veinte años desde nuestra formación como banda Llosa pasada

Voz 6 02:47 como decías habéis estado y Las Vegas

Voz 1995 02:49 tiene sólo creemos que ha faltado que este años pinchar a Vox en algún mitin Icon es tan la mirada musical que estén ya habéis ganado un Premio Ondas

Voz 3 03:03 Premio Ondas al mejor espectáculo musical por conseguir reunir a más de treinta y ocho mil asistentes y por el brillante planteamiento escenográfico y el estudio de dista de su propuesta el premio es para

Voz 5 03:16 mira tú que te dedicas a la rabia que Ultimo no que la radio te reconozca por roce Radio además es muy divertido lo bueno yo trabajé muchos años como como periodista pues es uno de los grandes premios que te pueden conceder probablemente el mayor en nuestro país no el Premio Ondas una cosa con la que siempre sueñas au fantasías y es muy divertido que veinte años después que tenga uno en la estantería pero no es por la presión periodística sino que es por por por mismo sitio pues el espectáculo es es uno de los premios que más ilusión nos ha hecho porque tiene esa como esa perspectiva colectiva de reconocimiento de un trabajo colectivo de muchísima muchísima gente que es tan difícil de encontrar hoy en día que el culto a la personalidad cada vez está más más en alza cada vez es más difícil explicarle a alguien que algo es un trabajo colectivo no y ese ese premio que es a un espectáculo en el que trabajan decenas de personas pues eso fue muy importante más

Voz 1995 04:16 que porque tu padre se dedicaba a la radio

Voz 7 04:19 mi padre es periodista también histórica la radio sí

Voz 1001 04:22 bueno está jubilado pero pero trabajó mucho tiempo en radio

Voz 7 04:24 también el larga radio es familiar para muchos de nosotros desde chiquitines eh

Voz 1995 04:30 tú recuerda escucha lo primero es que pusiste las radios como en relación con la radio

Voz 8 04:35 la verdad es que no no me acuerdo lo tenemos claro

Voz 1995 04:37 de la relación con la radio a mí me por mí

Voz 8 04:39 padre porque escuchaba continuamente Radio tres yo siempre decía que radio musical más y más pesada no que no que hablan tampoco no pero luego aprendí a buenos luego con el tiempo me gustaba que que te hablaran de música casi

Voz 1995 04:57 más que ser pues te pinchar no qué quiere decir con eso Puchol no estás cómodo en la radio donde se habla mucho como

Voz 8 05:04 a haber no merecieron una radio musical narra el musical suponía la radio musical para para que siga pero Radio tres precisamente lo que lo lo bueno que tiene es también que te instruye sobre sobre la música que ponen no y a mí eso al principio pues decía qué pesadilla no yo quiero escuchar música ir pero luego lo aprendí a a saborear ya ya ya

Voz 1995 05:28 disfrutar la verdad estoy dos mil dieciocho para vosotros para nosotros y para el mundo de la música en España superior mito decidisteis llenar pues vosotros por nuestra cuenta es cuando decidisteis ir a un sitio que se llenó con cuarenta mil personas qué marcando un hito decir es muy difícil que eso salvo vosotros que vuelva a ocurrir al menos la misma forma formado del mismo modo en sí mismos una responsabilidad porque es muy difícil volver a hacer algo como lo que habéis hecho en este dos mil dieciocho es muy complicado

Voz 1001 05:58 sí bueno la premisa partió un poco el nombre del disco no queríamos hacer una gira que que pudiera llevar la música sitios donde normalmente no había música no nos parecía bonito sacarla de los contextos habituales de los pabellones de los estadios en algunos sitios en algunas ciudades lo pudimos hacer como Madrid lo lo llevamos a una explanada y hemos hecho también en Madrid y otro tipo de concierto Sam Mendes contextualizadas como el que hicimos porque sorpresa en los Veranos de la Villa que lo hicimos en un parque y bueno claro no es igual prepara un concierto para trescientas personas au cuatrocientas que para casi cuarenta mil porque la responsabilidad que que que tenía hemos como como organizadores también era era muy grande no también era un reto como decía el el audio desde el punto de vista escenográfico no todo el trabajo que ha hecho Maxi Gilbert en este en este concepto ha sido brutal no ha sido muy especial para para bueno para que todo lo que sucede allí toda la coordinación que hablaba Juanma de tantísimas personas pues pueda poner en relevancia que al final la música es un es un aunque sea algo que parte de una habitación no que sea algo como muy individual la hacer una canción compartir con la música la música con la gente no deja de ser un trabajo colectivo de equipo donde donde bueno pues te puedes plantear retos como como este sin sin sin la gente sin es ajeno

Voz 1995 07:18 de ser imposible si completamente de acuerdo pero perfil seis vosotros los que se escenario los fines los que se enfrentará a un escenario de la responsabilidad de que esas cuarenta mil personas que han pagado unos cuantos euros estén contentos y felices vamos a hacer una pequeña pausa enseguida seguimos hablando con Vetusta Morla

Voz 1995 08:03 en dos mil dieciocho se han cumplido veinte años desde la formación de Vetusta Morla diez desde su primer disco Un día en el mundo que les convirtió de inmediato en la gran referencia a seguir en el luego poblacional

Voz 11 08:17 Cal

Voz 1995 08:23 Diez años después tienen cuatro discos a sus espaldas incontables conciertos con entradas agotadas un importante camino andado en la difícil conquista musical de Latinoamérica el cariño incondicional de cientos de miles de seguidores a este lado del charco el próximo día treinta de diciembre Vetusta Morla celebra eso sí aniversario con un concierto especial tenderá a repasar aquel primer disco cuyas canciones después de una década ya podemos decir que son patrimonio emocional copa adiós ganando con tu chocó Juanma banquillo buenos días que seguís y hace unos días tuvimos oportunidad oportunidad hablar con Jota de Los Planetas por el vigésimo aniversario de de disco imprescindible una semana el motor del autobús y hablábamos sobre el imposible viaje a uno mismo hace veinte años a quiénes erais vosotros quiénes seréis vosotros entonces y quiénes sois ahora cuando

Voz 5 09:28 pues mira precisamente este concierto que vamos a hacer el día treinta trata de responder esa pregunta ni más ni menos no yo yo estoy de acuerdo sin es imposible viajar a uno mismo hace hace tantos años pero si yo creo que puede es viajar la al al proceso no a lo que queda de tilde de entonces Si a cómo ha llegado de un punto a otro ya ese viaje tan increíble y emocionante tenemos la suerte además que bueno que que como la tecnología con los años ha ido mejorando nuestras memorias digitales digamos pues tenemos tenemos muchos documentos de de aquella época y precisamente esa idea del concierto es contraponer quiénes éramos entonces cuáles eran nuestras expectativas entonces es es es muy curioso vernos las grabaciones que tenemos de entrevistas au de un making of que hicimos del álbum no lo parecemos en los polluelos asustados no sabemos qué va a pasar

Voz 2 10:19 la vuelta al trabajo a ver qué pasa con esto lo hemos grababa con toros de televisión en la que podamos tener para vivir con luego lo que ha pasado

Voz 1995 10:28 pues como tú en tu caso dejaste trajo fijo

Voz 5 10:31 mira yo también este aniversario porque este veinticuatro de diciembre S

Voz 1995 10:37 sí que es en excedencia Puche dado cuenta de está bien tener un placer durante este tiempo Juanma seguido pensando bueno pues iba lector decirte no ha visto consolidado el proyecto sigue con la excedencia oigo pues si estáis a tiempo

Voz 8 10:56 yo creo que lo del treinta de diciembre la puesto él ha para que ya como ya es después del del XXIV ya es como si enganchar

Voz 1995 11:02 ahí ya hacemos definido en Europa

Voz 1001 11:06 no hay una cosa muy bonita que ha ido saliendo durante estas semanas porque el concierto también va a tener que una parte radiofónica de archivo visual y tal estamos dándonos cuenta que en realidad no es un ejercicio de nostalgia no no es mirar al pasado sino es casi decir es de un día en el mundo a otro día en el mundo que es ahora no es como la Historia no para saber un poco en dónde te mueves y hacia dónde vas es bueno revisar el tus orígenes si ver qué es lo que esperaba en ese momento que es lo que buscabas darte cuenta que muchas de las cosas las ha conseguido hoy y tras de ellas estas en estas en tránsito como sí

Voz 1995 11:41 cuando se funda Vetusta Morla te veinte años Rice diez años en sacar gusto se cuenta siempre la leyenda de que el directivo de la discográfica Decca que le dijo el director musical de los Beatles dijo que yo de los grupos con guitarra tienen los días contados me dijo oir lo hoy se convoca de Juanma y Juan Magán bueno pues Juanma directivo de la beca les dijo a los Beatles que los grupos como hace unos días con vosotros os acordáis ya que hablamos de un día día en el mundo rico resto de las frases que dijeron durante diez años para frustrar vuestra carrera musical

Voz 1001 12:21 o alguna bueno tampoco tampoco las guardamos en el cajón de los rencores no pero pero sí que ha habido de todo no desde el nombre que no es en ningún lado desde que va hacéis algo que que no es Ny muy independiente ni mainstream que si con con esa propuesta no voy a ningún lado no pero me acuerdo de el el el manager de Elvis no también lo mando a A

Voz 13 12:45 Alemania durante un tiempo porque pensaba que el rock and roll en una

Voz 7 12:48 cosa pasajera y que había que sacarlo de de Estados Unidos hasta que

Voz 1001 12:53 me volver a ir volviera convertido en esto

Voz 13 12:56 ya el cine no pero pensaban los años cincuenta que el pop y el rock era una cosa que va a durar dos o tres años no al final no se nosotros nos juntábamos somos amigos qué hacemos música que compartimos canciones

Voz 1001 13:06 no las compartimos con el público hoy para nosotros eso es el más allá de lo que esté de moda o sea que tocar con guitarras sintetizadores al final las canciones están por encima de eso no lo demás son son accesorios y como el propio nombre dice instrumentos un instrumento es algo que te sirve para llegaron Un Fini el fin es hacer música unas veces esos instrumentos son de una manera otras veces de otros pero

Voz 1995 13:28 Kubrick eso estoy pensando en los instrumentos de Juan Magán Carlos instrumento que yo yo creo que en también una cosa que ha cambiado también los gustos Mi hermano comenta

Voz 2 13:41 yo ayer Rondo Telephone una canción de rock sureño que duraba dos minutos no con guitarras ocho minutos hoy en día no tendrá el éxito tenía el reloj funciona en otra manera hoy en día de lo que no la que se funciona de otra manera completamente y nos hemos dado cuenta

Voz 5 14:01 estando este este archivo no algunas intrusos que hacíamos de las canciones o lo que sucedía en algunas entrevistas no rescatando algunas entrevistas el ritmo que tenían los los programas de televisión o de radio antes era completamente distinto y no hoy no soportaría hemos probablemente un ritmo tan tan pausado no sí sí ha cambiado mucho reloj ya lo bueno de esa

Voz 1995 14:22 Almo juego vuelva a ser hoy en día

Voz 2 14:24 volvemos a él pues nunca sabes

Voz 5 14:27 pues probablemente papables sean también se dice que hay cierta regresión no de de de algunas tendencias que ya no se soportan tanto dice la gente está como volviendo déjame ya de tanto vertiginoso un poquito de pasa de reflexiones

Voz 1995 14:40 bueno hemos decidido aprovechando esta visita con motivo extra de viajar al dos mil ocho porque ese año musicalmente tuvieron lugar algunos acontecimientos interesante algunos lanzamientos interesante no sé si si por ejemplo suena esta chica

Voz 14 14:56 no

Voz 1995 15:02 Ratzinger publicó su primer disco este año se titulaba I love you clases desde Cataluña llegaban

Voz 15 15:15 eh

Voz 1995 15:17 Aaron Manel entonces ellos esos europeos

Voz 16 15:21 los Sepes como delegado de clase

Voz 1995 15:48 y ahora es curioso hinchas acaba discos año para mitos Part ya verás curiosamente siempre autor del de las te has más interesantes de este dos mil dieciocho que sin nuevo disco de del salían visto cómo hay que reconocer que en dos mil ocho no fue para nada un mal año y eso hace que incluso tengáis más mérito estamos da sirvió de buen ejemplo mucho sido es un buen ejemplo decidido publicar nuestros discos cuando nadie os decía cuando nos decían que no podíais hacer cosas conciertos cuando la lo más razonable y lo más sensato es es un buen ejemplo un una buena forma de valora esta acción

Voz 8 16:41 bueno la verdad es que siempre nos han puesto de ejemplo en muchos casos tanto en lo musical como lo extra musical también no se nosotros al final lo que hemos hecho ha sido a nuestro nuestra propia historia crear nuestro propio camino nuestra manera de de de ver la música hay la industria también no probablemente es lo que siempre decimos que que Si que no es que tampoco es una fórmula cerrada Ny Nos gusta a sentar cátedra y dar lecciones a nadie simplemente es la fórmula que nos ha funcionado durante durante estos veinte años no sólo en la en la parte visible Cancio de los diez últimos sino en los diez anteriores también bueno al final es es una realidad y un producto de de los seis que que es lo que ha ha funcionado oí y lo que seguimos creando no

Voz 1995 17:42 dejan hacer es una una última pregunta pues era un poco cursi pero en esta época del año además sois felices o es feliz yo sí tremendamente feliz siempre hay objetivos que cumplir siempre hay cosas que no

Voz 5 17:57 habrá siempre hay cosas que te gustaría que fueran de otra manera siempre hablamos de felicidad

Voz 7 18:04 lo que es en tu entorno personal porque a lo mejor si miramos un poquito más allá si la cosa no está tan optimista pero lo que se refiere a a lo que a mí me apasiona hacer a A

Voz 5 18:16 la rodeado de gente que que quiero que aprecio

Voz 1995 18:19 que admiro en este caso mis compañeros en Vetusta o mi familia no puedo estar mejor ejercitar yo creo que no vamos a decir nada más tarde ya después de somos felices todos no sabían

Voz 7 18:33 vamos a

Voz 1995 18:35 acabar con estas importantes lo de la felicidad imagino que que es la única forma de Contini

Voz 1001 18:39 babi de seguí de hacerlo

Voz 1995 18:41 no quiere

Voz 7 18:43 sí hombre la felicidad es la la la la llave de todo no

Voz 1001 18:46 un concepto también que es bastante moderno porque supongo hace tres siglos nadie se planteaba si era feliz haciendo lo que lo que hacía eh bueno pues tenemos base para para para tener herramientas para hacerlo luego la felicidad es muy compleja ahí son estados que duran unos segundos y en un mismo concierto en una misma fase pues tienen momentos de una intensidad tremenda hay mucha felicidad y también de mucho sufrimiento oí luego cada uno tiene su vida y sus problemas son seis personas al fin al cabo entiende que es una orgánica ahora pero no deja de ser se consolida la felicidad ha sido un protagonista importante en toda este este tiempo también trufada de momentos complicados y de

Voz 1995 19:26 eso es lo que justifica en la posterior felicidad bueno hablando de felicidad al día treinta mucha gente va a ser feliz en el Inter en Madrid el décimo aniversario el disco que cambió sus vidas también muchas de las nuestras hundía en el mundo el resto daño aparte de ese día puede usted encontrarles en letras grandes en los carteles en los grandes festivales de este país los conciertos que ellos deciden dar Juanma Puchol Guille todo lo bueno que os pases poco lo merecéis deberá ir sois motivo de alegría hay un buen ejemplo un buen mal ejemplo luego sin miedo no roba la esto que nos roba la novia muchísimas gracias a vosotros y feliz está sí no no no no vamos mal tampoco eh aquí es que luego llega lo de informativos a las doce se va ya es como va el mundo se te olvida pero estamos la muchas gracias