"Las notas no determinan el éxito laboral"

Voz 1995 00:00 deciden las notas tu futuro a lo largo de esta semana los estudiantes millones estudiantes recibirán las notas del primer trimestre si son malas pueden adoptar como comen Operación Triunfo y echar la culpa al profesorado o afrontar la situación y contratar a los Jabois como profesores particulares o que los padres nos preocupamos porque sus calificaciones sean las más altas posibles la realidad es que no siempre nivel de inteligencia del alumno su futuro se verá reflejado en esas notas desde hace mucho tiempo se viene cuestionando que el sistema educativo consiste en tener durante más de cinco horas a niños sentados en una silla tratando de movilizar cosas

Voz 1 00:41 muchos viven en esa vamos lo que acaba de hacer Pepe Navarro que no quiero que pero que sí pero que no

Voz 1995 00:48 esa es la toreo palos de manosear a mis hijos que apruebe ya veremos hasta qué podemos tenemos con nosotros a Noemí bellas y ya es licenciado en Ciencias Económicas fundadora y directora ejecutiva de la es una escuela pensada para fomentar el espíritu emprendedor de los alumnos y las alumnas fue reconocida como una de las setenta y cinco mujeres emprendedoras de referencia de este país en dos mil dieciséis no mi muy buenos días

Voz 0268 01:13 hola buenos días mi las notas

Voz 1995 01:15 buenas o malas las que sean determinan nuestro futuro

Voz 0268 01:20 es si valoramos el futuro hablando de lo que es éxito profesional yo diría aún no claramente

Voz 1995 01:27 línea pero porque entonces es importante para muchos tener buenas notas

Voz 0268 01:31 a ver está claro que el sistema educativo tal como lo tenemos planteado en este país no pues requiere que pues vayamos sacando buenas notas aprobando no para digamos llevar una carrera a lo largo de lo que es el la vida educativa de un niño lo más fácil posible no es cierto pues al final los premios de excelencia es lo lleva a los que tienen mejores notas las las primeras plazas se los llevan los que tienen mejores notas pero eso no quiere decir que luego cuando bajan a la realidad es decir al mercado laboral sean los que mejores notas los que tienen mayor éxito

Voz 1995 02:04 verduras adentro un proyecto que se llama qué es exactamente el iguales

Voz 0268 02:08 pues nosotros nos dimos cuenta realmente de que lo que más valoraban al mercado laboral es decir ciertas habilidades y competencias ligadas a a una persona desgraciadamente pues no se les estaba prestando la atención que deberían el sistema educativo no hablábamos de tiene usted que ser creativo tiene usted que saber hablar en público tíos de que saber negociar pensamiento crítico inteligencia emocional ciertas ciertas cualidades no que aparte son innatas a ser humano no es nada no es nada que tengamos que poner en las personas no sino evidentemente desarrollarlo pues no se estaba haciendo entonces desde el bolis pensamos oye si es realmente lo que marca la diferencia entre las personas entre dos personas un mismo digamos una misma carrera un mismo currículum que contratan a una contra o contratan a otra pues ahí es realmente dónde dónde está la diferencia eran qué sabes hacer que sabes hacer y cómo eres tú y que nos va a aportar a nosotros y ahí es donde pusimos el el foco no investigamos realmente que se estaba haciendo aquí no hay muchas iniciativas que que que fomenten este un poco pues por lo que es estaba yo escuchando hablar no sí sí pero que esa que buenas

Voz 1995 03:13 a no hay una cosa

Voz 1728 03:15 que si es cierta yo a mis hijos les exijo que saquen buenas notas pero como acto de responsabilidad y su obligación es estudiar Il hiel el baremo que utiliza son las notas y por tanto lo que chico de ellos que cumplan con su obligación sea que aprendan a ser responsables con la misión que tienen encomendada que es estudiar

Voz 1995 03:34 esta semana va a haber muchas alegrías hay algún disgusto sabrá así que vamos a hacer un llamamiento difícil no digo los tuyos no no lo digo en tu casa DC vamos a hacer un llamamiento Lucas a los oyentes para que nos cuenten su experiencia nueve cero dos catorce sesenta sesenta esta semana es una semana crucial para muchos nueve cero dos catorce sesenta sesenta cuéntenos cuál es su experiencia la suya y la de la de su entorno a esta semana con con las notas Noemí Se va a producir no haber muchos no sé si castigos es la palabra eh porque ella el sistema ya no habla de castigos pero sí va a haber casa donde la Navidad Se va a plantear de una forma muy feliz muy alegre y otras donde bueno de Beckett

Voz 0268 04:19 somos yo es lo normal si a ver está claro que que han a ningún padre ningún padre quiere que sus hijos suspenda no y que en ningún niño venga a casa diciendo Dios ha suspendido pero realmente gestionamos males yo no no es el partido que diga ahora que todo el mundo suspenda queda igual no porque es lo que hablaba ahora Pepe no hay decía un acto responsabilidad a ver evidentemente estudiar como tal y aprobar y preocuparse y ser constante y consciente todo ese esfuerzo eso también es una habilidad muy importante no va el mercado laboral pero estamos hablando de cosas diferentes por un lado es es bueno que aprueben si eso marca un diez no marca un diez un éxito profesional no no estamos hablando de cosas diferentes de hecho y leía yo esta mañana antes de venir aquí la radio un informe no que que sacó el Foro Económico Mundial sobre el futuro de los trabajos del dos mil dieciocho y claro si Baixas íbamos a leer cuáles son el digamos las habilidades que esta ascenso en las que están en descenso cuáles son los trabajo realmente sobre los que van a trabajar estos niños porque

Voz 1995 05:22 todos sabemos perdona y todavía no sabemos muchos que están ahora mismo en colegio esta mañana recibiendo esas otras todavía no saben a qué se iban a dedicar no probablemente no exista todavía el trabajo que iban a desarrollar

Voz 0268 05:33 efectivamente todavía no existe muchos de los trabajos de los que van a trabajar por eso mismo a día de hoy es muchísimo más importante que saben hacer como son ellos no trabajar sus habilidades personales porque pues porque el contenido probablemente que sobre el que trabajen no lo van a poder aprender ahora es que probablemente lo creen entonces estamos hablando de algo tan importante como una situación en la que los niños que tenemos ahora van a trabajar sobre cosas que no existen en un mundo que desconocemos totalmente pero sabemos que pues que van a trabajar en equipo que cada día las habilidades personales pues evidentemente el automatización de todos los procesos de la inteligencia artificial y demás va a hacer que ciertas habilidades que hasta ahora pues si eran importantes pues sean

Voz 1995 06:15 cruciales no se nota cómo enseñarles a aprender a aprender a aprender

Voz 0268 06:19 efectivamente no una de las habilidades que que más digamos a valorar es el aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje os a eso marca un antes y después no hay el informe lo también lo habla no el el hecho de que los trabajadores encima que están en activo ahora tendrían que uno en uno dos años reformarse no y sobre todo trabajar la capacidad aprendizaje es decir el le tenemos que transmitir a nuestros niños que nunca van a tener que dejar de aprender van a aprender diferentes maneras diferentes contenidos pero eso de estudio hasta los veinticuatro y luego del resto de mi vida pues trabajo de lo mismo eso no va a asistir

Voz 1995 06:54 sí porque hemos aprendido algo con los nuevos tiempos es que no uno no termina nunca de aprender de hecho el nuevo sistema nos obliga a estar constantemente aprendiendo nuevas maneras llama la atención en ese sentido conocer que todos los grandes gurús de las nuevas tecnologías en San Francisco en ese Silicon Valley donde se donde están ahora mismo pariendo lo dónde vamos a vivir los demás bueno pues todos han decidido que sus hijos van a ir a colegios donde la tecnología no existe no hay tabletas no hay ordenadores es bastante más primitivo de lo que estamos haciendo y esos son los grupos de conocimiento

Voz 2 07:29 no yo quiero con una cosa más lluvioso que animal la curiosidad yo creo que sí tenemos curiosidad ante la vida esto te da casi mejor garantía de un de de un trabajo que te realice que cualquier otra mis notas de pequeño no eran malas eran siempre malísimas sin embargo hablando de mí habla de mí pero sin embargo siempre ha trabajado por lo menos sirve

Voz 1995 07:51 el mal ejemplo mal ejemplo que ha salido bien Gorrín muy es una percepción subjetiva no pero también más piadosa con digo Driss SAP según tu propio criterio saque lo que hay que trabajar más el criterio de de los yo digo que sí bueno mañana y pasado el diario El País déjenme decirles que celebra en el Palacio de Congresos las Jornadas El País con tu futuro en unas jornadas que realizan más de dos semanas realizar más de cuarenta ponencias con la intención de mostrar a los adolescentes las diferentes vías que pueden tomar para construir su futuro laboral vamos a saludar a Pablo que no sea avales Orihuela palo muy buenos días

Voz 3 08:29 hola muy buenos días es tu experiencia con las notas

Voz 1995 08:31 con el sistema

Voz 3 08:33 pues mira personalmente yo soy el típico estudiante de colegio que llevaba negras su madre nota de cinco seis siempre raspado y luchando por por no llegar a junio septiembre y bueno al final pues no bastante bien

Voz 1995 08:50 a tus notas no era muy vivientes y ahora perdone a qué te dedicas

Voz 3 08:55 ahora soy el responsable de marketing digital de una empresa que se llama Solutions

Voz 1995 09:00 de marketing digital en no tenía cinco años pues bueno de todo se sale también te digo ciento

Voz 2 09:11 a pesar de no poder nombrar todos los de España

Voz 1995 09:15 mira gracias muchas gracias por llamarnos Pablo un abrazo Tatiana desde Madrid tiene buenos días cuál es tu caso

Voz 4 09:24 pues un caso pero que un poco al revés no yo empecé con unas notas muy buenas porque también creo que las notas de Yo fui a EGB nosotros derrotas DGB tampoco creo que fuera complicada instituto empecé a suspender alguna y lo vamos pues un poco más pero pero fui sacando la carrera que pasa que yo creo que no me vaya no es que sean las notas es que no está enfocado lo que estudiamos comentaba antes la chicas trabajando no no está enfocado lo que estudiamos ni como estuviéramos al mundo laboral entonces yo veo ocultó laboral soy licenciada en Ciencias Políticas ahora está muy de moda ser ya lluvias políticas pero cuando yo acabe la carrera pues no tampoco encontró una salida y me dediqué a aclarar que no tiene nada que ver

Voz 1995 10:12 te sirvió de algo la carrera después

Voz 4 10:15 sí sí para decir cosas es decir nada es para lo que me ha servido creo que eso cinco

Voz 5 10:20 según se lleva hablando contigo tú picos de cine dicho nada esas que me

Voz 1995 10:24 bueno pues sí sirvió este estuvo al quite

Voz 1728 10:27 pagan por eso

Voz 1995 10:30 el jamón

Voz 4 10:32 un por la vida igual me siento pagada

Voz 1995 10:34 pues mira he Tatiana gracias por llamarnos un beso

Voz 4 10:38 nada a vosotros

Voz 1995 10:41 pues no que uno a los diecisiete dieciocho años va a decidir debe decidir cuál es su futuro lo que cuenta te decían no estudió Ciencias Políticas como si se ya fuese el resultado de algo que te va a llevar a toda tu vida desarrollar una tarea cuando lo normal sería bueno pues a los dieciocho dieciocho decidir una cosa a los treinta otra a los cincuenta y ir evolucionando

Voz 0268 11:04 a ver yo creo que hay un problema ahí eso lo llamábamos mucho yo creo que de de nuestros padres no oí yo hablo por mi experiencia personal propia y es que los padres suelen tener una visión muy pobre de sus hijos no piensa realmente que no son capaces de muchas cosas cuando sí es cierto que eso no entonces al final lo que dices tú no si yo estudio X tengo que dedicarme que es no sé si estudia Derecho tengo que ser abogado como si a día de hoy no hubiese interconexiones en todos los campos momentos eso también hay que romperlo mucho no para mí no es un tan importante la decisión de que voy a estudiar y ahí podríamos llamarnos casi el noventa por ciento de la gente que está estudiando que está escuchando ahora la radio no no creo que que que sea indispensable no si yo hago una cosa directamente aplicable no la la vida digamos un poco lo que decía es que la curiosidad hace que tu estudiando algo en encuentras otra interrelación que te guste que que que diga estudios pues esto me encanta o quiero dedicarme a esto no

Voz 1728 11:58 hay una cosa también y es que la vida no se acaba a los veintidós años contrajo acabas la carrera y no yo he hecho tres carreras y acabe una empecé tres llega ve una yo creo que no hay que preocuparse a los dieciocho años nadie sabe ni los padres saben absolutamente nada pero algo hay que tomar la decisión se le puede ayudar pero poco a poco a medida que va aprendiendo de la vida a medida que van entendiendo más enseñanzas van encontrando un poco más de claridad en el horizonte y a partir de ahí toman decisiones mi hija por ejemplo estuvo yo una carrera de economía ahora que ha acabado la carrera me dice papá y no me gusta quiero hacer otra cosa dijo ahí te ya te lo pagas tú ya ya aprendes a vivir que es la la la gran enseñanza tienen una querer empieza a aprender a vivir a pagarte ya hacer lo que te gusta realmente

Voz 1995 12:47 curioso Noemí que vamos a acabar este seguimiento hablando contigo pidiendo a los chavales que estudien y sacar buena nota porque tiene que ser así yo no sé si por lo que dice el PP de la responsabilidad esmero en el fondo también es una demostración de las notas más allá de que eso determine o no tu futuro la alegría a las padres siempre por lo menos sirva eso claro es la consecución de un objetivo no es tal de arte conseguir algo iría hacerlo por más que el sistema sea mejorable tiene también que ver con la satisfacción y la ausencia de frustración

Voz 0268 13:17 sí porque funciona si me refiero a ir contra el sistema ese harían posible que cada uno en su casa fueran contra el sistema de decir pues a partir de ahora no va a haber notas no no entonces como yo siempre se lo digo a los chavales no esta función asientos no tira piedras contra nuestro propio tejado sobrepasar ese ese esa barrera no y luego ya tendré es lo que lo que decís vosotros toda la vida para para hacer un montón de cosas si no os preocupéis

Voz 1728 13:41 hay veces que haga porque efectivamente eso es así

Voz 0268 13:43 hombre si luego hablaré