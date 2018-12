La Vida Moderna es entrar al tanatorio a dar el pésame a alguien que no conoces para poder usar el baño

Voz 1 00:00 bienvenidos a otro gracias a todos por venir hoy esto poner un espacio más reducido el libro para esa idea vino problema das un buen templando para él gracias por venir DF a África gracias amigos cuenta David Broncano

Voz 0470 00:45 Botero Quique es que precioso esto porque estamos en qué plano que penal estamos esto es lamentable que

Voz 1623 00:50 esos premios Ondas ahí

Voz 0470 00:53 estamos vamos rebajando el nivel claro estamos en el para la gente que no lo vea hoy en Youtube lapidados hoy hoy no recomendamos que lo vean porque es lamentable hoy por hoy no nos vean estamos en una sala que os aquí no

Voz 1623 01:04 sí esto es esto es ínfimo aquí Grapos revolver el básico aquí estamos

Voz 0470 01:11 de dónde se hacen programas sin público caro porque no no gente estamos estamos aquí quinto veinte que esto está granja

Voz 1623 01:16 el taller

Voz 2 01:19 todo esto porque parece ser que el cable gordo no en el otro lado hacerlo pero pero eso no concretó Pablo Pablo que está en obras en el cambio de verdad

Voz 1 01:33 K sobre dos dos

Voz 1623 01:43 cuando Pablo hace así es que está súper contento

Voz 0470 01:46 lacónico Pablo se asoma por encima de los monitores porque etapa por su propio monitores mi con la cara con cara neutra de siempre levanta

Voz 1623 01:53 del pulgar eso para él es lo máximo de eso es una erección para

Voz 0470 01:57 ha hecho un all right eh bueno y ahora antes de empezar programa este fin de semana han pasado muchas cosas

Voz 3 02:15 vosotros no está siempre suena cuando muere a claro vale vale vale

Voz 0470 02:21 a qué tal obviando la muerte claro que se prime querer eso quiere decir con esta canción ya es que no la pones tú caer en la pincha adiós en la mesa de mezclas

Voz 1623 02:38 no hay Dios está cayendo truenos en la Gran Vía DJ Dios la voz y que eso supongo que es porque alguien cuarenta Classics seguimos yo Billie Jean a que Pereiro golpes no tengo mala letra sólo en eléctrico otra visión judeocristiana semana calificó hasta que no para qué le he pasado ha muerto por tanto bueno habrá muerto muchísima gente igual no ha muerto a la quinta la que queda bonito escuchar esta canción hoy Radio Olé he Chiquetete uno igual se quitaba careta han vuelto ha muerto el rey Melchor Melchor suponemos que

Voz 1194 04:04 numeral casi todos los Pet Shop Boys de la versión de Elvis cual yo algo y son mantuvo claro

Voz 4 04:09 no no al régimen

Voz 0470 04:12 no es verdad que ellos

Voz 5 04:15 no hay

Voz 1623 04:16 pues sí que te te imagínate que ha muerto

Voz 0470 04:18 por qué se ha quitado la máscara de oxígeno ha dicho que no estoy en

Voz 1623 04:21 sí la verdad sea una muerta digna

Voz 0470 04:29 no tenemos aquí en este caso que pasa una cosa que no habíamos puesto hemos investigado y no habíamos puesto achique ante la queja Moshe Dayan pero le vamos a meter aún así que fíjate como está cargado que la queja la creen que saquemos algo

Voz 1194 04:39 buen material voy a voy a meter a Chiquetete yo ni me acuerdo ya lo que pusimos a las mías son muy sorpresa pueda ser útil ser para gente que pusiera Umtiti

Voz 1623 04:51 y Abidal recordó pero que moría porque le donado un hígado un bucle y ahora lo que pasa con lo de chica te te

Voz 0470 05:01 es una pena que hemos dicho que te te pero también la pena quiere decir bueno desinvertir siempre que muere alguien un ser humano maltratado

Voz 1623 05:11 joe que Amargo este comentario sé yo pienso en el flamenco y la canción española igual la venía también

Voz 0470 05:20 vamos a ver aquí la cosa que lo que más pena no da apartarlo Chiquetete en si es que eso no Samuel tu chiste es vergonzoso que comenzó diríamos porque en el show que hacemos que teniendo Samana lo hemos ido haciendo en Logroño Zaragoza mandamos un saludo a buena gente mucho con mucho éxito y entonces tenemos un chiste sobre Chiquetete que no hay forma de volver a hacerlo no ya no claro entonces lo que P

Voz 1194 05:38 es que se basaba el chiste en el que Chiquetete vivía ese chiste si ese es el que está muerto Chiquetete Chiquetete hace sesión insiste sea

Voz 0470 05:49 al padre reciclaje entonces lo que pensaba

Voz 1194 05:52 el terminaba diciendo bueno en el año que viene haremos esto como decía Pedro Sánchez que te te disfrazarse no

Voz 1623 05:58 pues bien es velar pero la gracia era que

Voz 1194 06:00 lo haríamos próximamente con Chiquetete disfrazado y lamentablemente eso ya no va a pasar posible

Voz 0470 06:05 lo que he pensado es enterrar el chiste

Voz 1194 06:08 es que no hay manera de reciclar no escriben siete

Voz 1623 06:10 aquí lo dejamos

Voz 1194 06:12 kilómetro noventa de lo que podía

Voz 0470 06:15 cómo cómo podemos escenificar el entierro existe

Voz 1623 06:17 tú te lo quieres comer el año que viene Nacho te lo quieres comer Chiquetete

Voz 1194 06:23 del siete que igual no no y con lo que dice

Voz 1623 06:26 Chiquetete Rocio

Voz 1194 06:28 la ese era que será el Pancho en la line si había una premisa que no vamos a desvelar el año que viene esto pero con Chiquetete

Voz 0470 06:35 las ahí la gente siempre aplauso aquí este chiste sexista donde los chicos cuando mueren

Voz 1623 06:41 claro como lágrimas en la lluvia

Voz 0470 06:43 el estómago de Shiva han Tremosa el pero vas a comer de verdad para que ahora sí con esta cobardía

Voz 1 06:51 para una vez que me propone es algo guay

Voz 0470 06:54 que lo lo escribiría con boli aquí con el permanente se jugó gaste que iba a pasar no pasa la te va a hacer un hacer tapón

Voz 1623 07:07 cosas me he comido

Voz 0470 07:09 vale pero pero lo dramático muy bien para instan Chiquetete que ha muerto con él eco que ponen la cobardía

Voz 1 07:20 bien

Voz 4 07:24 la vida no no sólo al suelo al es la lengua de que no

Voz 1 07:37 Nacho Matilla

Voz 0470 07:44 atención con un poquito de todo ahí está

Voz 1 07:50 al estómago de Shiva directo Cole estómagos lesiva el chiste que ya no

Voz 1623 07:55 jamás se pondrá sabes que yo te mato a cagar dilo no

Voz 1194 08:00 tinta ahí la tinta de Edin la tinta deben claro ciento cincuenta

Voz 1623 08:04 pero fíjate que yo te he dicho lo de comenta López Chete claro pero tú no sabes que no me conoce todavía

Voz 1194 08:12 hasta que yo no me lo que tantas ya está bien te muertos hostia que machistas me puedo comer como abortar hacer

Voz 1623 08:20 los chistes vivo está más fresco está más ricos pues claro

Voz 1194 08:23 claro es que son Chete ya que ya no va a ningún lado ya no serían gracioso

Voz 1623 08:26 la hora está ahí digiriendo se amago de Shiva

Voz 0470 08:31 pero la destructora yo creo casi un buen homenaje no ha sido precioso pero bien a una mezcla de homenaje luctuoso con comedia sí accidente siendo sí sí ha sido ha sido precioso precioso que El Rey León

Voz 1623 08:42 ya

Voz 0470 08:43 vale ya está hecho quieres que anticipamos lo que va a pasar mañana

Voz 1623 08:48 no sé qué decir porque debíamos ir hablándolo

Voz 1194 08:51 ahora puedo anticipar que a lo mejor

Voz 0470 08:54 yo mañana no voy a estar mañana Héctor

Voz 1194 08:57 hombre tampoco es que yo tenía la duda pero es que

Voz 1623 08:59 al final digo para una vez que tal

Voz 1194 09:02 puede suceder que tenga que quedarme yo aquí solo

Voz 1623 09:06 no sólo no estás con esta gente con dos amigos todo vigilarme votó llamando te vamos llamando

Voz 1194 09:18 sí va haciéndolo lo decimos nada bien yo creo aire

Voz 1623 09:21 lo al final

Voz 0470 09:23 la verdad es que nos han invitado una cosa diga Messi no quieren

Voz 1623 09:26 desde programas de vida moderna conducido por mi hombre por mí mismo lo que España ha querido que yo estar en contarlo porque no podemos identifican ahí hay allá

Voz 0470 09:36 hoy hoy nos han invitado a la Historia mí

Voz 1623 09:38 el diputado no hay alguien de los tres aquí no han invitado a las altas esferas muy altas muy altas vamos a la recepción del más alto nivel vais a puede ser bueno vamos a dejarlo ahí de momento no lo decías

Voz 0470 09:52 lo las más altas esferas de la aplica

Voz 1623 09:55 lo de la política de este país no no

Voz 1194 09:57 querido que yo estuviera en esa ceremonia estuve en los Premios Ondas estuve en los Emmy estudia estuve pero lo que va a pasar mañana

Voz 0470 10:05 no bueno sí es hoy hoy lunes pero cómo será pero no podemos estar tú vas a ir al final

Voz 1623 10:10 media yendo ya él porque no es que nos han dicho a la una y media cada una eh esa gente no espera vais yo

Voz 1194 10:18 no digo negro que está aquí con nosotros esta nota murciano y almorzar

Voz 1623 10:21 no lo voy a pedir que os sustituyan en la meta

Voz 0470 10:25 tren minorías un canario un negro

Voz 1623 10:29 el problema más favorable a las filas de presión lo que me sustituya a un negro siempre he dicho que tú llevas dentro a tiros hoy negro negro negro ya que un murciano que no pasa

Voz 0470 10:42 la factoría que tenemos la provincia perfecto al prima contamos contamos qué va a pasar donde vamos y la gente entender que hay que ir es que cuando que que

Voz 1194 10:52 yo es que puede ya no me gusta me gusta escabullirse de Sanidad pero claro pero yo estoy contento eh vosotros me siento como te acuerdas la película uno de los nuestros cuando van a ser de la familia Joe Pesci tal a Robert De Niro no la invitan de los jóvenes yo está super orgullosos porque su con Begar la le han metido ahí en la familia ya se siente vinculado también al yo respondo estoy contento de por vosotros por mi vinculado a casos de tal manera ya que vamos pediremos explicaciones

Voz 0470 11:21 porque no es verdad pero no lo primero además ximo mandatario con el que vamos a tratar que es bastante alto le preguntaremos por qué es que ha pasado aquí es que no hay otro más alto yo pregunté si podían venir y me dijeron no menor a lo pregunta

Voz 1623 11:34 ahora que no se puede venir acompañada ya de Siria

Voz 0470 11:37 igual la invitación que hombre podemos eh pero me gustaría ir con con Ignatius ya que viene envejecer

Voz 1623 11:45 la que también cuando la izquierda Contreras no de salir el club de la comedia sí

Voz 0470 11:49 el director de que una comedia la Così

Voz 1623 11:52 es lo que alguien tiene que hacer esto claro claro

Voz 0470 11:57 práctico ya eso diré la dura la la la

Voz 1623 11:59 de Pinocho de de nuestro actor porno

Voz 1194 12:02 lo que pasaran cosas

Voz 0470 12:04 eh vamos a empezar el programa hemos hecho muchas cosas en principio de show de hoy Ignatius vete preparando para presentar problemas mañana así que una prueba adelante

Voz 1623 12:51 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 3 13:00 hombre tiene Antonio Resines

Voz 1623 13:07 buenas noches

Voz 0470 13:31 esto es la vida moderna este es el programa número sesenta y uno de la quinta temporada que no lo dicho antes lo ha saludado Millán Salcedo en la música gallega Millán Salcedo de Martes y Trece ha saludado uno la reconocido hasta que te hemos dicho en nombre

Voz 1194 13:43 pensaba que era Pilar Bardem

Voz 1623 13:46 la llama resinas por un lado imagínense si

Voz 0470 13:49 Nacho Barrio gesto muy incluye quiere estar en esa cabeza

Voz 1623 13:52 yo no quedaría tú

Voz 1194 13:56 pero para ello me di algo no

Voz 0470 14:01 el porqué Ales porque no ha querido entrar Millán que venía

Voz 1194 14:06 paseos por los medios

Voz 2 14:08 no no no te oigo no te digo no te iguales sobre entrevista a Caballero

Voz 1623 14:13 a pasea por La Ser viene a verla

Voz 0470 14:18 pero vamos a ver toda la vida moderna es el número sesenta y uno de la quinta temporada estamos en familia hoy de hecho a esta gente que genio hoy yo les les cogería los teléfonos de un grupo de Whatsapp yo le voy a permitir

Voz 1194 14:30 fuera todo el mundo vale cuando te quedes tú solo

Voz 0470 14:32 llena de templo todos meten los a nosotros en el grupo y así para hablar entre nosotros

Voz 1194 14:38 el contacto

Voz 0470 14:39 importante mantener muy importante de verdad que esto es que el programa de hoy muy estoy como en casa hemos creado un vínculo eso es que ya es difícil que voy poco a mi casa ha porque está lejos y tengo mucho jaleo porque para mí esto como la Nochebuena

Voz 1623 14:53 tu familia tu familia

Voz 1194 14:55 que no vayamos todos juntos de cena de empresa

Voz 1623 14:58 por eso hace nuestro amigo negro cómo te llamas perdona Geoffrey buen nombre de buen nombre para Geoffrey gracias por no decir me tu nombre cristiano

Voz 0470 15:14 bueno vamos a Belletti en el programa número sesenta y uno del quieren temporada y estar aquí un día más en en familia que no falta poner aquí una chimenea yo generoso yo Murphy pide un aplauso para Ignacio que la vida

Voz 1 15:26 para ella como un chiste como no olvidemos esto es verdad

Voz 1623 15:32 a lo loco que suceden cosas que hablar

Voz 1194 15:36 has pienso va a tener alguna clase efectos secundarios que seguramente se manifiesta en el segundo programa cuando estás

Voz 1623 15:41 con los correcto le voy a pedir a Luis Piedrahita su material para comer lo si por fin puedo salir en el la comedia

Voz 0470 15:48 bueno hemos a ver hay que ir preparándonos ya para ver qué va a pasar porque ya vamos a decirlo no ha llamado Pedro Sánchez el imputan peso entonces si nos ha llamado así muy gracioso la semana pasada me me llamó y me gustaría que a una copa de Navidad crear una copa de Navidad a Copa Presidente

Voz 1623 16:10 prepara los medios

Voz 0470 16:12 no sé no sé no sé no sé no sé quién va yo espero que vaya gente un cóctel claro

Voz 1194 16:18 fíjate que no iba a ir pero lo he dicho es que hace mucho que no voy a Moncloa a ir a Moncloa

Voz 1623 16:23 verdad amigos míos en Moncloa

Voz 0470 16:28 aquí en el grupo en el grupo que tenemos los tres yo puse oye joder hay que ver cómo hacer para adelantar la grabación porque mola porque for the Lol mola mucho ir a Moncloa a presidente de lacra hacemos Ignatius dijo que a Moncloa

Voz 1623 16:44 es que lo llevo hablando en el tren que hay que estar hablando tener entretenidos me voy a acercar yo voy no no veas noticias que se pusieron de no te preocupes que yo voy a entrar en cuanto sea

Voz 1194 16:57 a Pedro Sánchez Pedro Sánchez

Voz 1623 17:00 aquí porque es mi amigo Nacho está cien por cien seguro que no

Voz 1194 17:04 ya está bien ya lo conté que una vez que una vez la reina Letizia preguntó

Voz 1623 17:07 mi sí a una actriz a Rocío León y tú no tienes alguna llamada pérdida que despistó lo mismo bueno voy a mirar un número muy largo claro ha querido localizar un teléfono al revés y pone Villarejo de acuerdo que la reina Letizia le preguntó qué tal le va Ignatius la risa

Voz 1194 17:32 sepan que existo ya es oficial

Voz 1623 17:35 es obvio que quieren mantener una distancia y luego el que la Reina llevan perfil muy social siempre ayudando a asociaciones de disminuir papel de

Voz 0470 17:47 en el sistema patriarcal de la monarquía entre y se ocupa de los asuntos de Estado firmar decretos claro y la reina por desgracia se encarga siempre de de los desfavorecidos

Voz 1623 17:57 la granja escuela no fue así te lo podéis preguntar a Pedro Sánchez en directo

Voz 0470 18:05 los conectar de una colección vamos a comenzar tuvo

Voz 1623 18:08 no es bueno vamos a ver estamos aquí flipando mucho igual llegas a Moncloa hacerse con el Skype y qué tal un tiro sale Geoffrey tal

Voz 0470 18:19 no no yo

Voz 1623 18:21 yo yo creo que sí que se podrá conectar Clos por teléfono seguro que sí porque a ver quién te va pero por Sky cuidado eh que igual lazos así

Voz 1194 18:29 se ve detrás claro es como cuando yo empecé a hacer fotos cuando llegamos a Londres

Voz 1623 18:33 era policía sí sí sí que suelta a vosotras bueno que si quieres

Voz 0470 18:39 de tramitamos a Pedro bueno es que me lo

Voz 1623 18:42 seis yo leí mito ese vuelo mi misión es volverle loco

Voz 0470 18:48 Pérez que que ponen proponer yo

Voz 1623 18:50 participar en el hombre que me pidamos quiero decir a mí no me parece mal que no me hayan invitado pero por lo menos hablarlo que me lo diga a la cara no no por favor agregó no

Voz 1194 19:05 que ya ha hablado con Zapatero claro

Voz 1623 19:07 lo que sí digo es un amigo

Voz 0470 19:13 bueno amigo amigo

Voz 1623 19:18 ya de la foto que nos hicimos con Susana Díaz

Voz 0470 19:20 es verdad me voy gana confiáis que tú has estado con todo su entorno claro está en el ascensor con Felipe González

Voz 1194 19:26 es verdad bueno reina Letizia yo me salí yo estaba en el ascensor entró Felipe yo dije aquí no

Voz 1623 19:31 aquí sobró por motu propio ya sobre el vídeo creo que sobre todo lo peor es que es verdad es que ser con Felipe cosa pero me pudo la responsabilidad yo sé cuál es mi sitio ese sitio no era el mío yo sí

Voz 0470 19:49 oye me acuerdo que estaba viendo desde fuera veo a Nacho dentro la todo

Voz 1623 19:52 pan era en verano y corto

Voz 0470 19:55 al hilo de lejos que sale

Voz 1623 19:58 digo que bien Cage responsable

Voz 1194 20:00 la de Estado con sentido de Estado yo pensé que había salido papel

Voz 0470 20:03 Carme pero no me habían visto con Nacho gracias al que vengan

Voz 1623 20:06 lo agradecieron sus escoltas si es verdad lo tendremos que echar ya pensaban que bueno pues estos será mañana vamos yendo no hombre vamos a ver acaban en programas que yo tengo aquí de una dieta entre que ya un poco

Voz 1194 20:23 pero hoy como vamos que esa es otra

Voz 6 20:25 porque allí no llega a mí me han dicho

Voz 0470 20:27 a recogen

Voz 1623 20:29 a recoger a mi me recoge según búnker bien el Falcon estuvo a la planta tenemos un patinete vámonos que a mí me meto en la azotea de la te llamamos desde el que no recoge

Voz 0470 20:56 no sabe es que es que aquí aquí

Voz 1623 20:59 gente que no se pueden recoge la lleva Tanya Tres Cantos

Voz 0470 21:04 vamos a ver aquí tres escalas ahora mismo hay invitados con recogida piensa delimitados crudos en en tu caso no invitaba como Ignatius yo a mí me han dicho

Voz 1623 21:13 coche que te recoja no te preocupes David vamos en el coche que te vas recoger no sé si vas a poder

Voz 0470 21:18 tras porque aquí

Voz 1623 21:21 en mi carne ocho invisible

Voz 0470 21:25 no porque los coches ya es ya tan ocupa con gente importante era el mío vamos Ana Rosa seis tú por tu medio que sea preciso y cuando saca las salas el coche ir a el preguntando cuándo despega esto cómo se separen

Voz 1623 21:43 va de pero bueno

Voz 0470 21:45 coches lo que venciendo cuenta que que que que que no vamos nada de la vida

Voz 1194 21:50 hay de verdad en la habitación lo ponía nada o Fidel ponía

Voz 1623 21:53 no no ponía los regalos Ferrero Rocher tenemos claro que que llevarle algo vamos a volvió a alguien tiene algo chicles un Aquarius algo

Voz 0470 22:01 claro es que no pesa llevarle nada pero que esto como cuando hizo Pablo Iglesias que les puede hacer falta presidente así en principio nada que tiene de todo tiene ya un país con una pizza del Luna Rossa como anuda la vía de la que dijo que no te tomando una pieza cojonudo en el Luna Rossa se le ocurre algo aunque tenéis algo que nos haga falta Jito el chiste

Voz 1194 22:24 este

Voz 1623 22:26 bueno sabes con las babas Ángel podemos llevar una nota manuscrita de Ignatius eso está muy bien preguntando lo que le quiera preguntar vamos con Telefónica

Voz 0470 22:37 un buen regalo pero pone una nota manuscrita sea como regalo no como luego lo vas a preguntar tú algo bonito pinta algo bonito un apoyo no salga un apoya el presidente y además ya más que polla puesto que la uretra está abajo por parón hasta aquí es un grifo es un extraterrestre yo sí pinta algo bonito lo que tú pintas siempre que bonito para atrás vale tres bonitas pinta un pollo

Voz 1194 23:05 pinta un poema

Voz 1623 23:09 chiste pinta un poema me sobrevalora yo te crees que tienes aquí un comodín la bici Alborán pintan

Voz 1194 23:23 que yo suelo hacer cuando además

Voz 1623 23:27 si hace asesinas

Voz 6 23:31 hay gritos claro

Voz 1623 23:32 os lo llevamos

Voz 0470 23:34 sí paga con a esa esa pintaba asimismo dentro impone como una vorágine en el medio como un círculo una espiral comprometidos con los chinos

Voz 6 23:42 eso sí damos no se había doblado

Voz 0470 23:45 hombre a ver precioso hombre vamos a ver como regalo a Pedro Sánchez lo dignatario pone grito sordo yo al Rayo para ha arrancado muy bien con qué diligencia

Voz 1623 23:58 no me lo guardo aquí que lo ponga al lado del retrato del Rey

Voz 0470 24:04 tú crees que podremos si tú lo vas con camisa jerséis navideño no sería sacar pecho

Voz 1623 24:09 que no ponían a esa gente nueva que son rojos lo cual mandando tu Rajoy haciendo hombre un poco de cómo Chita le llevo la lleva a rebajar el fascismo

Voz 0470 24:22 vale con todo esto está claro No somos comido tu tú tenías algo pensado de sección no me ha venido bien porque

Voz 1623 24:27 eh

Voz 0470 24:28 no tenía nada de hecho cuando pasas tú tienes algo Nacho

Voz 1194 24:33 no tengo bueno quería comentar la la gente hacía una

Voz 0470 24:35 a ver si tienes si tienes algo lo sé pero hagamos lo podemos comentar voy a voy a pedir un aplauso ficticio para que que porque no ha hecho nada cuando cuánto queda quedaba vale pues un aplauso para que claro

Voz 1 24:47 la historia está preparando

Voz 7 24:50 hola buenas noches aquí Don gente cree vimos

Voz 1194 25:11 bueno para empezar la quería dar las gracias a toda la gente que nos ha ayudado a sacar adelante el proyecto de divertidas consecuente la serie que el propósito de la serie que propuse que el programa podría derivar me paso lógico de nuestro programa de la vida moderna el el paso lógico sería a ser ya una serie bueno que tenemos los los tres ya

Voz 0470 25:31 en la que los tres estamos en la mierda si desean

Voz 1194 25:33 en eso que no había pasado algo por el juicio de la oveja que lo ganamos pero luego tuvo unas consecuencias nefastas y acabamos en la calle lo perdimos todo yo creo que después de mucho tiempo ya a los tres euros identifica con D

Voz 1623 25:47 minados roles actitudes

Voz 1194 25:49 entonces ya hemos yo creo que ya bueno el personaje de ficción ya lo tenemos creado tras los tres y la gente ha sido tan guays que me ha ayudado a ser esta sección de mucha gente decía No quiero ayudarte a ser la anexión del porque yo lo propuse

Voz 1623 26:03 por obligaba propuesto por Twitter digo todo el mundo

Voz 1194 26:05 tiene proponernos tramas argumentos

Voz 1623 26:08 a claro

Voz 1194 26:10 cuidado quinientos euros doscientos cero a quinientos euros

Voz 1623 26:13 te calienta la moqueta hay quinientos euros además aparcamiento

Voz 0470 26:15 a todo el mundo qué tal todo el mundo no ha quemado

Voz 1194 26:18 Nos ayuda que de momento es un chico que está siendo un cómic sea a propósito de la de las tramas divertida es consecuencia está muy muy guapo el está sereno Migoya lleva cinco episodios cinco episodios

Voz 0470 26:28 la fama tan dice abrazado Mata ya hemos contactado con

Voz 1194 26:31 seguramente sea el que se lleve los clientes pero mucha gente no cabe

Voz 1623 26:35 vaya nombre pasa el Rey León y Rafa Rafa

Voz 1194 26:40 mucha gente no ha seguido el rollo y quería comentar hoy bueno para empezar el propio pináculo puso por la vida moderna la vida moderna y posibles trama

Voz 0470 26:50 vas a hacer tú plástica sesión de leer Twitter si la ya

Voz 1623 26:53 a la ya es que te digo que la gente aparte de cabeceras cartelería

Voz 1194 26:58 cómic Nos ha propuesto ya tramas que suceden en esa serie mal piratas puso David consigue un trabajo como reponedoras pero su Talk le hace ordenar las cosas por colores y tamaños Héctor grita todo mal a una nube Juan Ignacio invita a Jerry el el mendigo que

Voz 0470 27:17 conmigo vagabundo Londres Juan Ignacio invita Jerry

Voz 1194 27:20 a pasar un fin de semana al piso pero se niega a dormir en el sofá trama bueno simplemente la la propuesta en la

Voz 0470 27:26 el rito está tratando sigue vivo

Voz 1194 27:28 perder contacto con el fíjate que no es parte amos una época que los cartel

Voz 0470 27:31 cuidado dónde le llegaban las

Voz 1194 27:34 no no en GM Maíllo no le mandaba cartas a él pero yo le di mi dirección de Granadilla de Abona llegaron varias cartas al comentar la madre estaba sí pero orgulloso

Voz 1623 27:42 es contestar yo no él podía contestar pero me llegaron dos o tres Cartasuna

Voz 1194 27:45 inhibidores que bien que te has hecho amigo donde digo

Voz 1623 27:48 en las últimas que me

Voz 1194 27:50 vivió ella estaba como en un centro de rehabilitación yo estoy muy contento porque me están rehabilitando ya lo defiende y lo siguiente duermo bien ocho a las ocho horas las dormía eso no es sólo le faltaba en la esquina de dónde era portal que estaba vacío era una tienda que había cerrado utilizó ese portal para la vivir ahí todo llena de cartones de vino de ratas de sidra pero se preocupaba como diciendo voy a aguantar el sueño para luego esta noche que me coja viene sueño dormir las ocho horas yo les ya Jerry a lo mejor ese no es el mayor problema

Voz 1623 28:24 tú

Voz 1194 28:26 esa era una propuesta otra era David

Voz 0470 28:29 sé cuántos cuando hay varios pero cuando te pasa le

Voz 1194 28:31 pero lo los que Cry es que la gente deberá verdad muchísimas cosas

Voz 0470 28:35 pero un momento vas a leer Tuiza cara perro bueno

Voz 1194 28:39 la podemos comentar vale no David cree cuántos queda quedan varios David cree haber encontrado la cura del ébola escuchando una conversación sobre homeopatía Héctor escribe a la porque nos propone una trama para que le pasa a cada uno de nosotros en ese episodio tardes recordemos que estamos compartiendo piso porque que que nos ha acogido David yo lo hemos perdido todo después de lo que sucedió con el juicio de la oveja

Voz 1623 29:02 pero sabemos que es fiel es el único que sigue teniendo dinero

Voz 1194 29:05 porque ha sabido invertir ha tenido sensatez unos deja claro

Voz 1623 29:09 está basado en hechos la verdad que es a partes

Voz 1194 29:13 pero él no quiere volver a trabajar David yo estamos como locos por retomar nuestra carreras como cómico pero pero Héctor quiere sabotear

Voz 1623 29:20 son hechos reales

Voz 1194 29:23 esto lo escribe su primer tuit como presidente del buque

Voz 1623 29:26 es verdad al partido político Podemos sí

Voz 1194 29:29 dice la primera respuesta que recibe es sublime

Voz 1623 29:31 normal

Voz 1194 29:34 Fini invitan a Juan Ignacio al club de la comedia pero olvida apuntarlo en la mano pero no no hay chiste simplemente que la nación yo yo mismo escribí una puse Héctor comprar un caballo le dice a todo el mundo que ha adoptado un galgo David convence a un grupo de borrachos para hablar de ciencia porque como estamos en la puta mierda yo le digo pues vente conmigo porque había vuelto a ha empezado de ver

Voz 1623 29:59 algunas claro no ha vuelto pero han pesado bebé

Voz 1194 30:02 de mal todo mezclas muy rara veinte conviva el Pritzker borracheras allí juntos pero pero David es tan guay que que monta Europe una especie de taller a borrachos que es creíble vamos a hablar de ciencia os voy a dar

Voz 1623 30:17 ya le cuánto dinero tiene preguntas

Voz 1194 30:20 Juan Ignacio va a renovar el DNI inscrita en medio de la comisaría que trae su mejor foto muy orgullosos mejor Broncano Estas otra Broncano pasa

Voz 0470 30:32 tras acabar programa es bueno terminamos cuando queráis

Voz 1194 30:35 claro pasa cinco horas en la frutería porque sino le presentan no puede comprar los kiwis

Voz 1623 30:42 en la cola que te presentes nadie me ovaciona que inventan no

Voz 1194 30:49 como género musical el can can respondió

Voz 1623 30:53 joder el can can

Voz 1194 30:56 es un buen concepto eh y eso le hace aún más rico Ignacio recibe una orden de alejamiento de Pepa Bueno tras seguir la todos los días a los estudios de la SER

Voz 1623 31:04 pero ya pasado eso ya

Voz 1194 31:07 aclara que está muy basado en la realidad David monta una mesa del Date Night con unos contenedores de basura en su nuevo plató la calle echen a David Broncano de su puesto de reponer en Mercadona por lo ir a trabajar el día de la huelga de los controladores aéreos en tu mente estuvieron a ver tres rige por el calendario David Broncano lo era la tela en nada está ya la carroza mágica baja

Voz 1623 31:36 perdona

Voz 1194 31:38 el sudor de manos de Broncano acentúa y no puede manejar ningún aparato eléctrico sin recibir una descarga que que compra al Murcia club de fútbol loco y lo quiere convertir en el equipo de bádminton tinglados monta un Speakers Corner en el Retiro sólo para leer tuits daré Pérez Reverte y el último el último ya David intenta contactar con Buenafuente ahora presidente del Gobierno quien finge no conocerle acaba llorando en la puerta del teatro Arlequín Ignatius vuelve a hacerse el muerto por Malasaña para pasar el rato no que que empieza negociaciones para comprar Salamanca

Voz 0470 32:14 eh eh

Voz 1194 32:16 díganme ustedes si esto no hay que hacerlo les dejamos la radio con el tiempo que nos queda la serie

Voz 0470 32:22 pero no es lleva mucho tiempo eh por eso digo

Voz 1194 32:25 a lo mejor desde que lo piensas hasta que al igual un año claro habrá que ponerse manos la obra mal vale

Voz 0470 32:30 por lo pronto concentro atento objetivo principal que es presentar

Voz 1623 32:34 sí yo siempre voy defraudado no me monto como ilusione pero pero sí

Voz 1194 32:42 de paso es presentar un programa cada objetivos

Voz 0470 32:44 entonces ahora durante ahora ya te veas pedí durante la canción damos pensamos dos cosas para mañana a ser una ceremonia algo así para investir me pagaba el prometemos eso para una plaza para aparcar

Voz 1 32:57 en una ceremonia

Voz 0470 34:18 la vida moderna es entrar al tanatorio a dar el pésame a alguien que no conoces para poder usar el baño ha hecho una admitió bueno pues muy tradicional de Roma Copito ganar muchos viéndola a ella a nosotros no vamos a ir

Voz 1623 34:32 no y me ceremonia con él me hacen de Kim vestir de poderes darme el relevo

Voz 0470 34:43 a presentar de verdad yo solo

Voz 1194 34:45 ahora me la había darle nada esto va a pasar

Voz 0470 34:48 yo por el teléfono pero está feo hasta aquí pero mantendrá te mantendremos la conexión no sea nosotros vamos hablar por Skype o por teléfono mientras se pueda llega allí habrá inhibidor de estos movida

Voz 1623 34:58 yo debo sentarme en tu sitio

Voz 1194 35:01 la mesa vamos a acompañar si puede invitar a Jeffs

Voz 1623 35:03 vi nuestro amigo de Murcia yo no yo no hablaría no te llama

Voz 0470 35:06 Fran yo sin yo sí yo no lo haría más no sin conocerlos pero hombre malo sería no es viendo tú solo en fin esto sólo vamos a y sin sin que la nada no sea yo invitaría

Voz 1623 35:20 no no no no no

Voz 0470 35:22 no no no no no

Voz 1623 35:24 lo hago pero el petróleo ha visto prisa puesto que mientras estéis físicamente en este estudio yo no Arena pero ahora forman ha cambiado claro es que yo ahora me siento mal ahora me da cosilla igual te hace quedarte todo no

Voz 0470 35:41 lo digo que recogen a mí

Voz 1623 35:44 voy a intentar que nos quiten el Ondas sacarlo

Voz 0470 35:46 Ángeles vamos a ver antes de nada pido disculpas a todos porque va a pasar mañana porque no es nuestra intención es histórico para vino para mal es todos lo saben ya pasado y normalmente esté en el centro normalmente una vez hubo que te te tú cuando estamos separaban Barcelona

Voz 1623 36:01 es lamentable en cinco y eso

Voz 1194 36:03 lo hizo esto de conocimiento yo me quede sólo una ve ahora que me acuerdo cuando perdisteis el avión que esta vez en Galicia

Voz 0470 36:08 envidia verdad verdad perdisteis estábamos en otro estudio décimos en Radio estudioso no vale

Voz 1623 36:14 a vale alguien tiene alguna pega Cabrera como doy paso a las colecciones y ahora

Voz 1194 36:22 sí Broncano

Voz 1623 36:24 yo ahora Héctor de Miguel

Voz 1194 36:26 él si a eso yo voy dando paso voy compaginando sé si se iba a cuál iba a ser hijos acuerde acuerde de que hacerle señales a Koke Juan vuelco ya yo habitualmente ocupó el papel de flipado de Saiz Kick pero siempre como que me voy a un extremo sí que derrapó mucho pero como Khost tengo que aprender a balancear el yen tiene tengo que moverme

Voz 1623 36:47 sentido común claro claro

Voz 0470 36:50 tienes que hacerle señales técnicas a Koke vale decir no no y luego va poniendo cosas por aquí lleguemos aquí

Voz 1623 36:58 es que nunca lo he escrito cosas por aquí conmigo

Voz 0470 37:00 te hace así baloncesto esto es L se quede solo blusas gato esto micro abierto contra Agassi ya pues hablar claro pero es que estoy fatal ahora es como dejar a tu chiquillo con una manta nada no esto no es tan difícil esto es la priones que dejas a tu

Voz 1623 37:16 mi hijo con una con un seguro que la gente está al tanto de lo que debo hacer que yo mismo pido ayuda a todo el mundo

Voz 0470 37:23 la situación no la hubiera que corrijan cuando vean que hay

Voz 1623 37:25 yo hago algo mal la situación de la el que vale

Voz 0470 37:28 esto es ha dejado a tu bebé por primera vez tras Aznar fuera con tu manejada ponen un niño deja una el club

Voz 1623 37:33 el que no conoces eso es una Babysitter bien

Voz 0470 37:36 que un señor con un kalashnikov de Faluya directamente hice yo me cargo dentro

Voz 1623 37:42 tranquilos oliendo a vino a pasar nada hombre estando Iñaki Gabilondo además que en aquel momento Gabilondo entra me eche una mano

Voz 0470 37:52 Alés pueden comentar la cosa si esto se tuerce mucho mañana llana Francino a alguien a Pepa Bueno con Pepa a Millán que está de Palin que venga ayudará

Voz 1623 38:01 vale pues ahora sí yo no puedo a Ferrer

Voz 0470 38:07 eso ha sido la vida moderna hoy no se presentado siquiera Gogol solo voy a defender esto ha sido la vida moderna mañana veremos qué pasa presenta pero

Voz 1 38:15 Nos que sí que sí David habla se presentaba si lo presenta vale Ignatius presenta a Don Ignacio presenta Ignatius presentado presenta mañana veremos puedo aplauso a mis colaboradores David Broncano

Voz 8 38:36 la parada leptina que hemos dado con lo Pablo

Voz 0470 38:39 la mañana