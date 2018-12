Voz 0313 00:00 hola buenas tardes le está dando algunas vueltas a cómo empezar hoy el programa porque no me resulta nada sencillo es que me había ocurrido tal vez elaborar un ranking de malas noticias de esas que nunca desearía recibir he pensado también en hacer un un elogio de la amistad destacando el valor terapéutico que tiene querer a los demás y que te quieran E incluso de sopesado llamar a alguien que nos aconseje sobre cómo reaccionar ante las dificultades y es mejor afrontarlas en solitario o buscar el el calor y el cobijo de los demás llevo toda la mañana haciendo cábalas pero creo que lo mejor es ir directamente al grano porque es que además se mezcla todo la amistad las malas noticias y la manera de afrontarlas así callaba mi amigo nuestro amigo Michael Robinson tiene cáncer ya está ya lo he soltado a partir de ahora que hable él que es quien me ha dado permiso para decirlo

Voz 1 00:48 Michael buenas tardes hola al quedar es desde cuando lo sabes

Voz 1546 00:53 en el Díez frente de octubre me tiene un bulto en mi axila y luego pues miedo cuando lo sacaban miraba unas noticias tremendas que Michael tienes cáncer uno malo que no tiene cura luego lo demás no me acuerdo haber escuchado muy bien enfoque eh yo pensaba que una pesadilla que no era de verdad a exactamente que tienes melanoma un melanoma evidentemente melanoma no reside en la axila ha sabido la metástasis había viajado se manifestó en mi en mi axila no ha durante un par de días yo no sabía muy bien que era pensaba quiero mal sueño más seguro mentir menor iré el día siguiente el hospital y hoy hemos confundido Michael no sé si porque yo me encontraba con una flor Carles no ha estaba francamente en el en el suelo y un buen día tomando una cerveza a mí decía que una cosa es que la ciencia había hablado tenía cáncer malo avanzado a la ciencia había dictado una serie de circunstancias Él que tiene que vivir eso lo esa es mi potestad de decidir cómo yo voy a vivir yo no quisiera que mis hijos a mi mujer puede hablar de que hay Michael previo a la enfermedad dio Michael A si de repente me sentí empotrado dirige yo voy a decidir como yo voy vivir tenían poca arriba pues un buen día mi mujer mi jefa decidió en que tenemos que a buscar una segunda opinión lo cual lo recibí extraer Belda que el jefe de Oncología de la paz cuando Severiano Ballesteros padeció de su tumor cancerígeno estuve nuestro Fundación Fundación de Seve yo había olvidado de Cristobal por un momento y mi mujer le llama dentro de dos horas y estuve en un despacho con un oncólogo de que que esto ha dicho que es el mejor es el mejor reflejo en España es el mejor el mejor no pero resulta que sí lo es a habiendo hablado con él me fui a hacer un partido de fútbol con Carlos y con Maldini Maldini me preguntaba cómo estaba yo quisiera que el entendida bien como estaba que ha Maldini tiene no demasiado registros de empatía y Gil de ese sentir no mira mal imagínate estoy jugando un partido de fútbol en esos instantes estoy perdiendo dos cero pero ojo eh falta media hora yo tengo a Messi quitándose el pantalón del chándal va a entrar a jugar a para mí entonces esto lo pueda quedar seguro porque a a Emiliano Calvo me oncólogos

Voz 1 03:51 es madridista se adhirieron a Messi sin Theo ha elogiado

Voz 1546 03:57 y a Emiliano y son los padres de una una terapia quizás salvando vidas ideal para salvar la mía que sea inmune terapia

Voz 0313 04:07 pues vamos a hacer una cosa nos dejas poner un poquito de música en La Ventana ya vamos a tu Messi particular de acuerdo

Voz 4 06:36 Roberto buenas tardes compañeros un abrazo a que lo que sí se deja notar en un gran abrazo porque porque yo creo que no y que cuando te vas

Voz 5 06:51 dicha a los oyentes Michael me ha dado permiso para contarlo todo esto lo sabías desde hace días pero nosotros no lo sabíamos por lo menos yo no lo sabía yo me he enterado esta mañana estaba ayer en la reunión cuando he visto a claro que le daba un abrazo me ha contado cosas muy interesantes no

Voz 1546 07:09 bueno sí es cierto que yo llevo unos sesenta años conociendo mi yo vi la conclusión aunque debo reconocer que estaba cómodo mi propio piel por fin han pero ya no obstante si quiere más vieron café lazos un avestruz no no me gustaba la películas tristes miras más noticia así pero esto inclusive pensando que yo conozco gente hitos conocemos gente que patea de de este terrible enfermedad que no tiene cura ETA no sé que uno imagina subastado a mí no sé quisiera de mi Itar Tass que no se alcancen altos como yo imaginaba aún puedo aprender de mí habiendo seguido tanto estanques conmigo mismo no ha evidente sumamente no hubiese preferido no tener esta batalla no pero las circunstancias y aquí hay la tengo estoy realmente para para labor estoy para la la la lucha estoy aprendiendo de mi estoy estoy seguro no estoy diciéndole en vano no estoy diciéndolo para que las que me quieren sin te envié nota no sé qué pero sí estoy para esta labor DC la voy a ganar no

Voz 1 08:24 doctor Emiliano Calvo buenas tardes muy buenas doctor mal claro

Voz 0313 08:31 dos Calvo el director de Investigación Clínica del Centro Integral Oncológico Clara acampar en Madrid de verdad que deja que le llame Messi Michael

Voz 7 08:41 sí bueno la verdad es que refleja que que me tiene mucho aprecio y el aprecio es mutuo vivió la especie mucho llamar Gormaz mirando desde desde que mismo al Osasuna que empezaba entonces mi carrera de Medicina en y mujeres una barricada palmeras él y en el mundo de la comunicación pues nos aprendimos mismo futuro con él todos los de nuestra asignación y seguimos sin sirven a Pin pues la gimnasia silentes con lo cual además se aprecia

Voz 8 09:17 hay una gran acción doctor

Voz 0313 09:21 este tratamiento que comentaba Michael que está recibiendo hoy a él que salva muchas vidas inquieta nuevo es exactamente que consisten os lo puedo explicar

Voz 7 09:29 sí bueno es es una nueva modalidad terapéutica que ha supuesto un suman más revolución dentro de la oncología de hecho del Premio Nobel de este año la doctora Allison con yo qué sé es debido a esto precisamente son tratamientos que mira directamente a las células malignas como hace la la quimioterapia

Voz 7 09:53 lo que hace es modular el sistema inmune del paciente para que pueda reconoce esas células madre sin Asia acabar con ella es como el sistema inmune habitualmente las bacterias con los mucho etcétera para que el sistema inmune es capaz de hacer eso con cierta facilidad con los semidesnudos externo pero cuando el enemigo se gemela origina en el propio organismo que son células benignas quién se convierten en malignas pues muchas veces tienen dificultad para detectarlas y al atacarla estos tratamientos de una forma pues en que el sistema inmune se coloca

Voz 0313 10:30 este tratamiento doctor se puede aplicar a cualquier persona que que padezca cáncer o depende de de de de de su propio organismo de su propia genética

Voz 7 10:39 sí la verdad que el descabello terapéutico de estos fármacos son fármacos que se empezaron a a a conocerlas tiene veinticinco años brotó del besado yo era pero pues de de esta última década empezaba a ver que es activo en diferentes tipos tumorales todavía hay tipos tumorales y los que no pido invento de los tipos tumorales donde demuestra ser eficaz pues igual en todos los pacientes ética pero desde luego hay pacientes y en muchos tipos tumorales además el melanoma pulmón es gira Adige tumores con alteraciones genéticas ciudad estabilidad los queremos saber a la vista de estos tratamientos además es que no sólo son eficaces en en un porcentaje relevante de Pasión X que cuando ves ética son normales si estamos empezando aval de pacientes con enfermedad metastáticas accionado algunos tipos de tumor que se cumplan con estos tratamientos que antes era más bien algo muy

Voz 0313 11:49 a efectos secundarios doctor tiene muchos o pocos

Voz 7 11:54 es otro perfil efectos secundarios eso le ampara estante mejor que la quimioterapia que pone la como referencia que como toda esa leyenda negra de de la mala tolerancia al tratamiento pues tóxico especialmente tóxico para para las células malignas pero espero que con la quimioterapia pues se puede al tema subir excepto secundario pues importantes no con una inmunoterapia lo habitual con la terapia vendía si hay un pequeño porcentaje de pacientes pequeño otros real pues que como el sistema inmune se excita sobremanera porque pueden tener efectos secundarios tipo enfermedades autoinmunes por ejemplo el sistema inmune ataca al columpio edad si ataca a los pulmones mismo mitin sin ningún es al tiro estiró últimos mucho en general

Voz 0313 12:43 menor no

Voz 7 12:45 cuando quiere lo sabemos detectar y cata

Voz 0313 12:48 no no es que no sé cómo se comporta Michael con usted como como paciente pero aquí hacia el ganso como siempre es decir tal como está tal como está hablando usted efectos secundarios Saporta hacer gestos como dieron Parra que la consulta se porta igual

Voz 7 13:04 Saras es una persona extraordinaria lo conocéis perfectamente cosa que es totalmente coherente entre lo que piensa lo que dice lo que no hay una diferencia tiene una gran inteligencia alguien definía la inteligencia como la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y el desde luego la adaptación a esta situación nueva Toxo ha sido privilegiada Investors todas sus cualidades humanas que las nítida además como comunicador pues las veo en consulta con él

Voz 1546 13:39 pues estuve recibiendo el viernes pasado a mi primera dosis de ninguna terapia estuve con unas enfermeras de familia no Cristina pues en ayunas para actuar

Voz 9 13:53 pues se case por los efectos secundarios gitanos de que estaba esperando el doctor de que con efectos secundarios sería mejorar mi pronunciamiento las erres un poco mejor pero resulta que no vino

Voz 0827 14:17 no nos está hablando de un tratamiento desde luego que no solamente suscita gran esperanza por lo que no están contando tanto Michael como usted sino no habrá un montón de oyentes no que tendrán depositadas grandes esperanzas en verano mejor lo mío tiene una solución por este tratamiento son tratamientos que podemos encontrar en el sistema público de salud en España

Voz 7 14:39 sí desde luego son tratamientos que están comercializados en sus indicaciones en diferentes tipos tumorales indicaciones concretas dentro de dichos tipos tumorales en donde ha demostrado ser más eficaces que lo que antes eran tratamientos estándar seis muchas en esos en muchas áreas yo yo creo que achacó importantes hablar de estas cosas sin alarmismos

Voz 0313 15:02 oye era datos con datos

Voz 7 15:05 a ustedes en datos y efectivamente son tratamientos disponibles ellos pues tenemos las generaciones de no Trapp de Bali que además ha acelerado los que que se pueda acceder a ellos a través del que me ensayos clínicos pues hemos que se recojan muchas indicaciones no pero desde luego el sistema de salud nacional privado público pues pues dispone de estos tratamientos son unas indicaciones en fechas son buenas

Voz 0313 15:35 les les les voy a aportar otros datos cuanto yo decía antes que de esta mañana me rondaba por la cabeza elaborar una lista de de Ranking de malas noticias de eso que no querrías que te dijeran nunca me parece que el que te comuniquen que estás enfermo de cáncer estarían un lugar muy muy destacado no seguramente por eso porque todos de una forma u otra más tenido directa o indirecta relación con esta con esta enfermedad lo comentábamos el pasado viernes haciendo La Ventana en Orihuela se multó

Voz 1546 16:01 aplican las iniciativas solidarias para

Voz 0313 16:03 echar una mano en la en la búsqueda de fondos de recursos para seguir investigando en una carrera en la que el viernes comentamos que se iba a celebrar ayer en Orihuela con más de cuatro mil personas corriendo para buscar fondos para investigar el cáncer de páncreas a esta hora se llevan recaudados casi cincuenta mil euros no ha terminado todavía la recaudación eso hallaron Orihuela pero ayer en TV3 en la televisión pública de Cataluña un año más un vamos un fenómeno yo casi considero que para normal porque la la la la la la fortaleza de la sociedad civil en ese aspecto es año tras año una cosa inenarrable ayer se recogieron en la vigesimoséptima edición de La Marató de TV3 se recogieron casi once millones de euros dedicados a investigación biomédica del cáncer Xavi Abad director de La Marató buenas tardes bona tarda

Voz 1 16:52 la tarde sabe lo primero felicidades además

Voz 0313 16:55 en un día como hoy con lo que estamos comentando te puedes imaginar que es una una alegría enorme bueno casi once millones de euros y no está cerrada todavía la la cifra de verdad

Voz 11 17:04 exacto continúan todavía abiertas las posibilidades de dar esos euros hasta finales de marzo ya son marcador increíble derechos el récord en el cierre de un programa en estas ediciones de La Marató la lo está diciendo el cáncer está muy cercano tenemos todos ahí esa sensibilización hizo que fuera esta recaudación tan tan increíble de récord es verdad que es tú lo decías fenómeno paranormal no se tenemos hay una sociedad que que se ha hecho de La Marató trasciende la televisión pública ya autonómica de Cataluña hay ya hablaba también de actividades en Cataluña es organizan al lado de de de de de cada Marató como tres mil actividades

Voz 7 17:45 en pequeños pueblos cosas pequeñitas

Voz 11 17:47 Andes pero todo el mundo está ahí ha abocado

Voz 12 17:50 soy yo creo que no sea

Voz 11 17:53 Nuestro lema este año era la investigación da vida que es un poco lo que sabes hablando no se a todos esos nuevos tratamientos como la inmunoterapia como los métodos de detección con nuevos labio

Voz 0313 18:06 sí ya líquida eh

Voz 11 18:09 estancia el genoma de conocer to d s ADN que tenemos ahí y que puede facilitar hacer tratamientos personalizados eso se convirtió en quince horas de programa osea increíbles en los cuales cerramos a la una y media de la madrugada con con ese marcador de más de de casi once millones de euros increíble realmente doctor K

Voz 0313 18:30 con una pregunta once millones de euros en la lucha contra el cáncer y suponen una gota en mitad del mar o es algo más que eso

Voz 7 18:37 todo todo suma este desde luego es una cantidad muy importante pensando en que además en España pues no hay no hay y la cultura de la de la filantropía muchos países anglosajones tampoco está está así y a veces eso pues Coma se movía sus Care siete a Podemos haya Sofía historia desde luego lo que implicas que la gente cada vez más está no sólo sensibilizada sino implica hay comprometidas que entre todos entre todos sea forzando desde países donde podemos cada uno de nosotros pues consigamos y además estoy convencido que lo ve de los próximos quince años antes de retirarme con sus consigamos que sea una enfermedad era en los últimos años pues están siendo espectaculares estampado el abismo en descubrimientos y hallazgos yo creo que es esto va a ir mejor cada año bueno pues entre todos aunque todos creo que lo conseguiremos es importante que la gente pues ciudad aportando y ayudando cada uno decide quitársela eh toda ayuda es una Xavi

Voz 0313 19:53 existe ahora algún proyecto concreto a vaya destinado este dinero tiene que pasarse un proceso antes de selección

Voz 11 19:58 hay todo un proceso estudiadísimo que esos encargar la fundación de La Marató de TV3 que se creó en los años noventa para justamente gestionar marcadores como nuestro tanto tanta suma de dinero lo que pasa a partir de ahora es que ha sido una convocatoria para equipos de investigación ellos presentan sus proyectos se evalúan con un panel internacional es un proceso la muy exhaustivo hilos mejores proyectos pues elevan un pellizco de de estos millones de euros sea que se llevan a de media unos trescientos doscientos cincuenta trescientos cuatrocientos mil euros que es mucho dinero que habitualmente suma pues a otros a otras fuentes de financiación que tienen para para sus proyectos osea que hay todo un proceso ahí que luego se va yendo año tras año y al cabo de cinco años tienen que dar cuentas de para qué han servido ese dinero que han dado los catalanes en este momento yo sé que a punto sólo una cosa porque en este martes en este Master que me ha tocado hacer con el cáncer edad hablando con investigadores bueno se me han dicho es que ha cambiado un poco el paradigma porque está llegando más pronto lo que se investiga osea el los hallazgos laboratorios están llegando antes a la al al paciente no al a los hospitales

Voz 12 21:07 sí es importante y es bueno no hay que ese dinero que ahora

Voz 11 21:11 se ha recogido quizá a puede dar sus frutos en muy poco tiempo y la gente se puede aprovechar de ello

Voz 0313 21:17 muy bien Xavi Abad director de la de La Marató de TV3 un abrazo muy grande amigo y felicidades a todos de verdad

Voz 1 21:22 E igualmente gracias un abrazo

Voz 0313 21:25 Emiliano Calvo ha sido un placer tenerle este ratito en La Ventana ama aunque sea por esto que estábamos comentando pero ha sido muy instructiva de verdad

Voz 10 21:32 encantado encantado y un abrazo grande a Michael

Voz 1 21:35 pues nos es mañana mañana mañana tenéis cita sí sí bien