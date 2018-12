Play Fútbol: ¿Cómo se frena a Cristiano? (17/12/2018)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la la el dos mil dos sin no póquer exconcejales militar

Voz 0311 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa al Cholo Simeone le llega el reto más importante de la temporada bien prontito en el mes de febrero le llega una el Juventus con seguramente la mejor pareja de centrales

Voz 0301 00:42 el torneo con el INI que se conocen al dedillo que tienen una experiencia impresionante en esta competición y eso es fundamental en la Champions y que además tienen unas facultades Espe te angulares un centro del campo cada vez más bien engrasado confía Nick llevando la batuta Bethencourt de escolta Inma Tweedy que siempre está en el lugar en el que se les necesita y por si fuera poco una estructura en ataque cada vez más ideal con bala de lanzador partiendo desde la derecha partiendo desde la Asunción de enganche el argentino es el que une al centro del campo con el ataque Cristiano imán Djukic juegan en posiciones bastante más alegre al final ha dado en la tecla la Juve es un equipo sólido en defensa con una construcción de juego muy fluida y una pegada impresionante el Atlético tiene una prórroga tiene dos meses para acabar de poner el equipo en un nivel competitivo parecido al que esperábamos no estamos acabando de ver al Atlético dos meses para idear cómo hincarle el diente a los que vinimos Lucci batalla plantearle a Pjanic en el centro del campo y sobre todo cómo frenar a Cristiano Ronaldo no es nuevo para el Cholo esto de tener un reto importante en la Champions lo tuvo lo superó contra el Bayern de Guardiola por dos veces contra el Barça con el Tata Martino primero y con Luis Enrique después evidentemente aunque no lo acabara de superar todo el mundo recuerda la guerra que dio el Atlético de Madrid en las finales de Lisboa de Milán al Real Madrid este año el reto se llama Juventus empezamos evidentemente por ese sorteo de la Champions League que Atlético de Madrid Juventus Manchester United de París Saint Germain Schalke Manchester City Tottenham Borussia Dortmund Olympique de Lyon Barça Roma Oporto Ajax Real Madrid Bayern Liverpool la las eliminatorias de la Chamber

Voz 5 02:59 para los octavos de final que se van a jugar amén

Voz 0301 03:01 ya desde el mes de Feve pero van a volver la la Champions con esas pedazo de eliminatorias vamos a analizarlo con Aritz Gabilondo y con José David López que llame escuchan qué tal David muy buenas muy buenas Hypo leyenda también Aritz Gabilondo cómo estás Saric hola qué tal muy buenas bueno David empezando por la que para mí es la eliminatoria estrella de todos los octavos que es el Atlético de Madrid Juventus es verdad que no está mal tampoco en ese es eliminatoria entre Vieri y Liverpool pero me parece que ese enfrentamiento entre los del Cholo los de Allegri con Cristiano Ronaldo compañía va a ser la eliminatoria estrella

Voz 1185 03:37 a haber desde luego sobre todo teniendo en cuenta el de la competitividad de los resultados de los últimos años en Champions son equipos que van llegado a finales au ha estado rozando la que ha sido siempre muy difícil derrotarles y que aunque es verdad que están en situaciones creo que bastante opuestas por lo menos en tema confianza sobre

Voz 2 03:55 todos más que más que en resultados reales me

Voz 1185 03:58 de que que sin ninguna duda la eliminatoria estrella es bastante curioso porque evidentemente es algo tuviéramos que decir para definir claramente a los dos equipos quizá no sale un adjetivo que similar que ese la capacidad para competir en cualquier circunstancia en cualquier estadio en cualquier contexto y además tener una plantilla supera adaptada a lo que se pretende evidentemente mientras el Atlético de Madrid ahora mismo está yo creo que en un proceso de duda bastante importante que que desde luego pues salir de ello con resultados a parte que al Atlético le ha tocado el rival he más más difícil en el sentido de que es un equipo que bajo cualquier circunstancia te va a competir que está obligado a esta temporada por por la súper oferta por su fichaje que se hizo con Cristiano Ronaldo a tener que ganar la Champions que viene de ganar varias ligas además me parece que esa capacidad que tiene la Juventus para en todos los partidos por ejemplo en liga pese a haber ganado seis años seguidos seguir teniendo esa capacidad de sacrificio esa mentalidad creo que es lo que demuestra verdaderamente la fuerza que tiene alimentos sigue me apareció un auténtico partidazo aunque pese a que Atlético pueda aparece ligeramente inferior yo siempre lo de Simeone teniendo en cuenta cómo compiten en Europa no lo doy por muerto nunca

Voz 0301 05:08 Adigsa rival más complicado

Voz 2 05:11 le podía tener el Atlético de Madrid o incluso más que PSG o que Manchester City porque por el estilo de juego creo que se le puede atragantar mucho más al Atlético el Atlético ante equipos que dominan que quieren el balón y que se exponen atrás con su caso desde el PSC como es el caso el Manchester City sí que está Juventus no sólo juega bien es rápido al contragolpe y tiene muchos recursos sino que además defiende en bloque y es muy difícil meterle no sea que yo creo que es en parte en Brujas en la última jornada que podíamos intuir que iba a complicarle mucho el camino a la a Madrid con este emparejamiento centrales vive todavía se complica mucho más y no hay que olvidar que la finales años en el estadio del Atlético sea que mete en unos días prácticamente se ha metido en un jardín del que vamos a ver cómo sale va a tener que sacar ese espíritu competitivo del Atlético porque está en una situación implicadísima

Voz 0301 06:04 la Juventus muy mejorada respecto a lo que vimos la temporada pasada con Cancelo jugando a grandísimo nivel en el lateral derecho recupera esa pareja de centrales que Livni el centro del campo cada vez más acoplado con Pjanic con Betancourt con Emma Tweedy y luego esa fórmula con los tres de arriba de la Cristiano Iman Djukic se van intercambiando las posiciones aunque parte de más de la media punta ya están un poco más libres tanto Cristiano como Mandzukic luego el croata es el que más defiende pero bueno tiempo habrá para definir cómo juega está Juve cómo va ser ese partido vamos al resto de eliminatorias de los españoles salid empezando por ese Olympique de Lyon Barça el Noel a en esta temporada no ha perdido en el doble enfrentamiento contra el Manchester City jugando un partidazo absoluto en el Etihad tiene jugadores jóvenes como Ndombele aguar de de un nivel impresionante de Pay está jugando también ni tirando de cara está jugando como decía a a gran nivel no me parece es que la lectura del Barça tenga que ser que lo va a eliminar segura conjunto francés porque es un equipo que que da nivel que da queda guerra eh

Voz 2 07:11 sí sí estoy contigo me parece un equipo que tiene nombre de lo que luego eso es verdad que está legítimas del PSG en en la liga francesa también hay una distancia abismal de presupuestos y de plantillas pero creo que en días de inspiración es un equipo muy correoso tiene jugadores que precisamente viven de eso no de días en caso de Pay caso de ir desde el propio hogar realmente un buen día como por ejemplo un juego en el Etihad que ganó uno dos Catherin jugó mejor el partido de vuelta que no lo consiguió ganar frente al Manchester City pero le puso contra las cuerdas a uno de los grandes favoritos a hacerse con el título así que estamos ante esa situación en la que el Barcelona no hay que mentalizarse es un partido además que tiene ciertas similitudes con la Roma o una eliminatoria mejor con la con la roja del año pasado que el Barcelona parecía que lo tenía muy fácil el partido de ida también le demostró que Asier hay sin embargo se llevó un revolcón en la vuelta de que veremos si ha aprendido algo

Voz 0301 08:10 David cómo lo ves

Voz 1185 08:12 sí que guión evidentemente tiene sobre todo a nivel individual varios jugadores que sabemos que va a dar el salto de manera inmediata prácticamente que fue quien me parece que es el que domina todos ellos hay que recordar es algo que me equivoque memoria que fue aquí no puedo jugar el partido de ida con lo cual es ya una baja súper importante teniendo en cuenta que practicamente toda la fase ofensiva Se se genera en torno a lo que pueda administrar el propio jugador y no me parece que que sería una baja muy importante que merma evidentemente muchísimo sobre todo ese partido de ida es un equipo que es muy inocente todavía en defensa que comete errores bastante sonados que me parece que el la eliminatoria evidentemente le queda grande a a la metía jugadores textual lo que le respecto a si lo comparamos evidentemente con la experiencia que tiene en Barcelona para este tipo de vuelos además un equipo que te deja eh digamos que generar bastante el juego prototípico que tiene el Barcelona porque es un equipo que es verdad que le cuesta presionar o mejor dicho que presiona bastante bien arriba pero también es un equipo que en el momento que le quitas la pelota e insisto sobre todo colaterales Si esa inocencia en los centrales pierden mucho potencial respecto a lo que tiene desde medio campo adelante me parece que el Barça es súper favorito evidentemente en una eliminatoria sobre todo si tienes un mal día en el partido de ida pues todo se te puede complicar pero aquí todo con clara ventaja

Voz 0301 09:37 luego tenemos esa eliminatoria entre Ajax y Real Madrid ese Ajax de los jovencitos de Liberty de John que nos ha enamorado en esta fase de grupos de la Champions que también lo han hecho también con la selección holandesa en la Nations LIC Haritz eliminatoria contra el Real Madrid en la que por esa alegría con la que juega siempre me parece que no sé si va a ser tan competitivo como para medirse a un Real Madrid que es verdad que no están el mejor momento yo espero que el que el Real Madrid en un par de meses esté mejor si está como ahora

Voz 2 10:07 sí para mí eliminatoria claro que sí yo para empezar hay que decir que es una eliminatoria muy bonita muy atractiva recuerdo Real Madrid Ajax que que ganó el Ajax dando una exhibición en el Bernabéu en los noventa muy bueno no ese el mismo nivel el equipo porque incluso llegó a ser aquella generación campeona de Europa pero estamos hablando de un equipo con gente joven

Voz 1185 10:27 mucho nivel con delirio que yo

Voz 2 10:30 que con han con un líder claro que sí jets que me parece un jugadorazo que está haciendo un arranque temporada sensacional contaba bits que es un buen fichaje es un equipo que realmente juega bien al fútbol otra cosa es que llegados a estas instancias de la competición haya que tener otras cosas no que seguramente le falten pero que le puede complicar en ladrillos estoy convencido lo que sí puede ser clave va a ser como este el Real Madrid de aquí de aquí a marzo a finales de febrero no cómo está el equipo lo que haya aprendido de los errores que ha cometido en condiciones normales es favoritismo a llevarse la eliminatoria pero estamos hablando ya digo de un Ajax que tiene muy buena pinta y que con esos jugadores jóvenes que tiene un escaparate magnífico para hacer una hazaña considerable

Voz 0301 11:13 David creo que todos diametralmente

Voz 1185 11:15 depuesto cómo van los dos equipos viene creciendo oí sobre todo ganando la confianza que le da tener varios de los jugadores que ahora mismo son los más deseados de cara al futuro por los grandes de Europa que además eso está generando que que esté ganando también con competitividad de que ha dado yo que un paso adelante muy significativo en esta Champion porque sabíamos que lo podía dar pero quizá lo ha demostrado obteniendo resultados quizá por encima de lo que podíamos imaginar y que además viene de tener es verdad que pelear una Liga por por intentar ganarla pero también es cierto que jugando a medio gas en muchos de los partidos es decir buscando posible rotación cuando llegue la hora de tasa al Real Madrid incluso así lo puede sacar adelante teniendo todo esto en cuenta el Real Madrid con la línea totalmente opuesta como digo me parece que la clave fundamental es que veamos qué mientras un equipo de ir muchísima hambre ahora mismo el Real Madrid está en ese momento en el que viene ganar tres Champions que no se sabe muy bien qué va a pasar futuro Kenny sillas desea muy bien qué va a pasar mañana por tanto creo que va a depender mucho de durante ese mes de febrero como yo el Real Madrid más anímicamente que resulta difícilmente incluso que en sensaciones porque ya sabemos que el Real Madrid en Champions muchas veces directamente la la capacidad que tiene para venirse arriba en momentos concretos le ha valido más que que cualquier muestra de juego que haya tenido que general para ganar los partidos Irene no cuenta que el Real Madrid en Europa evidentemente nadie va a tener que enfrentarse a él me parece que en lo anímico el base lo más importante he dicho esto en el Ajax sí que está en el punto en el que ha dado más de lo que se esperaba tribal perfecto para demostrar que esa solvencia ese crecimiento real desde luego que sintió además no tiene nada que perder por tanto en ese aspecto sí que me parece un rival bastante peligroso porque además se juega igual le invita a que fuera de casa que que como local porque es un equipo que practicamente no sabe defenderse que además no tiene realmente recalco para defenderse ante un Real Madrid que estuviera en su mejor momento así quiénes saturemos muy atractiva sobre todo

Voz 0301 13:17 del resto destaca un Liverpool Bayern la vuelta ese en Alemania te diría casi que es favorito el Liverpool por como estamos viendo a los dos equipos pero se juega una eliminatoria con la vuelta en Alemania

Voz 2 13:31 casi diría que es peor para el Bayern es ingente empresa eliminatoria el United PSG que son que es otra también tremenda que vamos a tener en octavos tengo la sensación de que ha habido en los últimos años y es cierto cierto cambio ha variado la tendencia de lo que eran los equipos importantes hace unos años con respeto a lo que son hoy por ejemplo hablando estas dos eliminatorias y creo que todos damos por favoritos a PSG frente al United y al Liverpool frente al Bayern no porque hubiera sido impensable posa hace no se cinco o diez años pero han dado un paso evidente frente a estos dos equipos creo que en el caso del Liverpool es incuestionable ha encontrado la fórmula con Klopp ayer lo vimos hacer un primer tiempo magnífico y un final de partido sensacional también frente al United precisamente hay creo que está por encima ahora mismo de lo que es el Bayern además un valle con muchos problemas que se ha quedado un poco caduco y que serán contar casi con la horma de su zapato porque el Liverpool es todo electricidad a un equipo dinámico y muy punzante arriba y le puede hacer mucho daño lo que me queda a mí

Voz 1185 14:36 por por pasar al al que ha citado finalmente se lleve me parece que tiene de todo lo contrario un poco igual que decía antes que tiene ahora mismo la sensación que está logrando mucho mejores resultados que qué sensaciones incluso este año ni siquiera buenos resultados lo cual le está quitando Muriño casita única a digamos a la que puede a la que podía agarrarse a que podía hacer más que nada porque al resto difícilmente les para engañar ya a estas alturas pero sin embargo aunque no esté está generando un sol vencía en tan bien porque creo que sin ninguna duda ha sido el año en el que más ha sufrido para meterse en la siguiente fase más allá de esto sí que tiene una exigencia mayor incluso ahora mismo ya que de ganar que el Manchester United ha tenido en cuenta que juega el segundo partido en casa que cambian muy poco también respecto a si es en casa hueso como visitante ya que como Notting idea pues ahora mismo se deja llevar más por individualidades me parece que son dos equipos más de momento muy concretos del partido que que dé estabilidad de una idea que que imponer sobre el rival lo cual lo abre bastante pero teniendo en cuenta las individualidades el como si es por tanto como decía Argi que fuese que Liverpool llegue en este sentido han cambiado digamos han girado la la el prototipo de eliminatorias europeas que hubiésemos imaginado entre estos cuatro equipos al tripartito

Voz 0301 16:01 se completa el cuadro con un Schalke Manchester City en el que los de Guardiola son muy favoritos Tottenham Borussia Dortmund eliminatoria chula muy igualada de un Roma Oporto en el que seguramente de esa eliminatoria vaya a salir el que el equipo que todos quieran eh en ese sorteo

Voz 6 16:16 de de los cuartos gracias a los dos sets David hasta la próxima un abrazo

Voz 0311 16:33 cambiamos de sintonía pero no de T

Voz 0301 16:35 pues dejamos el himno oficial de la Champions League pero

Voz 7 16:38 estábamos hablando de la máxima competición europea salió hace unas semanas en una conversación

Voz 0301 16:43 qué sino hay habéis escuchado os invito a que a que lo haga de nuevo una conversación entre Fermín Suárez Natalia rollo a Dani Fernández e hablaban de del fútbol de cómo está cambiando el fútbol en general pero la reflexión que muchas veces en este deporte lo que te vale para ganar la Liga un campeonato regular no te vale luego para ganarla Champions o el Mundial vamos que los torneos como son característicos por la diferencia de rivales también de de formato requiere muchas veces que te adapte al tipo de competición Fermín Suárez ya lo sabéis

Voz 7 17:16 está con nosotros cada semana en Play Fútbol además de ser un analista toque lo hemos tenido esta semana

Voz 0301 17:21 eh comentando partidos del Mundial de de clubes es un loco de los

Voz 7 17:25 datos Fermín Suárez qué tal muy buenas qué tal muy buenas Bruno ya has llegado a una conclusión viendo lo que corre el Barça en cada parte

Voz 0301 17:31 lo de de la Champions que es muy muy curiosa Fermín tengo contabilizados

Voz 8 17:36 los kilómetros del del Barça por partido en enfrentamientos de de Champions pero a la hora de ponerlos en un contexto de la competición y comparado con los grandes de la de la Champions vemos que el Barça en esta fase de grupos ha corrido cuarenta y cinco kilómetros menos que el Borussia treinta y uno menos que el Bayern veintidós menos que el Ajax el City la Juve veinte menos que el Liverpool y el Real Madrid sólo hay un equipo que es el PSG de los líderes de los grandes de de Europa que ha corrido menos kilómetros que el que el Barça en concreto seis menos que el Barça que se ha paseado prácticamente o que ha dominado con cierta tiranía subgrupo Che finalmente ha corrido setenta perdón treinta y siete kilómetros menos de media que que sus rivales es una es eso

Voz 0301 18:24 en va desde grupo estable grupo PSV Inter

Voz 8 18:27 otra vez de forma agregada ha corrido final treinta y siete kilómetros menos en que sus rivales de de grupo pero ahí se llama bastante la atención porque parece que los grandes de Europa se están moviendo en un nuevo paradigma en unos kilómetros que que son bastante autos Ike el Barça sigue bastante fiel a su idiosincrasia de hecho de los pues de tiempo efectivo que tienen la la pelota el Barça encabeza con el Madrid Barça XXXVIII minutos de tiempo real en que tiene la pelota se Madrid treinta y nueve minutos y después encontramos City Bayer con treinta y siete guardan la esencia pero a la vez poco a poco les está costando adaptarse a ese nuevo ritmo de la competición y para que nos hagamos una idea en el Barça Rakitic y Busquets son los que más kilómetros recorren cincuenta y ocho en el caso de Messi es muy muy muy llamativo ya sabemos Messi de qué pie que calza y es un genio veintiséis kilómetros en la fase de grupos pero es que Ter Stegen ha corrido dieciocho

Voz 0301 19:20 seguramente el mejor partido del Barça de este año en la Champions contra el Tottenham y recuerdo que ese día Fermín en la estoy clamando ahora mismo un poco eh pero ese ese día hay un esfuerzo defensivo de Messi en comparación con los otros días no sé si a nivel de kilómetros en nota pero a nivel de intentar recuperar de de alguna manera contagiar al resto del equipo no es su intención de de recuperar que es muy bestia y es el mejor partido no se fía de del Barça esta temporada en general pero como mínimo de esta Chan

Voz 8 19:48 o si no fue tan llamativo en cuanto a kilómetros pero sí que los esfuerzos selectivos que hace Messi para robar y para contagiar sí que evidentemente tienen un un un efecto en su equipo lo hemos también ayer contra contra el Levante cuando Messi se activa ya es capaz de hacer dos o tres carreras muy selectivas para recuperar el equipos otro

Voz 0301 20:06 vamos a analizarlo con Natalia Arroyo sabéis que es analista en el Moguda periodista en el diario Ara y además de ser lección adora de Cataluña del la selección femenina catalana hola Natalia cómo estás hola bienvenida Fútbol yo como siempre te hago la pregunta directa te da la sensación de que hay un nuevo paradigma en la Champions que para ganar la competición europea hay que correr más de lo que se corre por ejemplo en la Liga

Voz 0153 20:33 es posible que el tipo de no le los brotes de potencia de de los rivales que te pueden hacer más daño pues justamente eso te pueden hacer más daño y es posible que estemos en una necesidad que que no sé si es nueva porque ahora pues pensando en clave Barça me viene a la cabeza la figura de Facebook Keita

Voz 0301 20:51 sí ella creo que no iba a marcar diferencias

Voz 0153 20:53 es un jugador que parece que es menos válido en el día a día en la calle del campeonato doméstico en cambio lo necesitas para abarcar un terreno y un tipo de partidos de un tipo de situaciones de juego que se te van a dar en Europa no es igual estamos si en en un paradigma en el que hay jugadores que funcionan en casa y funcionan como visitantes y otros que funcionan para Europa hay otros que pueden funcionar de para la Liga pero no sé vosotros que estáis más en el en en agrupar todo lo que es la historia del fútbol igual me decís que qué pasaba ya los años cincuenta eh pero que sí que creo que que que eso está ocurriendo que la Champions te pide a tener más piernas el momento

Voz 8 21:33 al al final reflexiona Dalia es que si el Barça ya no puede someter con con balón por ejemplo eh está viviendo en ese medio camino porque no acaba de de equipararse en cifras con los kilómetros de otros equipos que son mucho más exuberantes tampoco somete con el balón parece que está ahí en un híbrido en una tierra de de nadie intentando guardar la esencia Isère fiel a sus principios pero está en ese medio recorrido que no sabemos si el eliminatorias por ejemplo le puede ir bien

Voz 0153 22:00 es ese va a ser el el el interrogante que coincido de creo que el el equipo está a medias entre la interpretación de los datos que acaba de exponer es decir el fútbol nos está llevando a que la Champions en la Champions corras yo que quiero hacer yo quiero busca gente que me ayuda correr porque mi mi plantilla actual no no está para eso no ha sido creada para eso y no dominado desde eso o intento seguir insistiendo en que yo puedo tener un plan que me ha o recorrer o que me o que me lleve a yo no no no tenga que correr tantísimo yo creo que esta están en ese dilema lo que sí que estoy encontrando en esta temporada es que parece que el equipo asumiendo los no sé si aciertos o desaciertos de la temporada anterior pero sí momentos en los que un rival que corre más o que corre más rápido que tú te destroza que es lo que les sucedió en París es lo lo que les sucedió ante ante la Juve lo que le viene sucediendo regularmente en estas últimas sesiones de Champions yo sí que creo que ahí el equipo ha encontrado una manera de tener balón y de sentirse seguro estando más juntitos corriendo un poco menos tenemos la referencia del partido de Wembley sin que eso le quite verticalidad que era un poco en ese tránsito en el que estaba el equipo perdido eh aquí se corre mucho yo no quiero correr y para no correr tengo el balón pero lo tengo de manera horizontal y creo que el equipo poco a poco va encontrando maneras de ser vertical sin volver Se sin sin ser comido por el por el correcalles al que a veces se llega en en Champions no que que es donde la las transiciones son más poderosas y son las más dolorosas para los equipos que no son capaces nada

Voz 0301 23:33 lo estamos centrando todo en el en el Barça hay seguramente ese extrapolable seguramente a otros equipos aunque es lo que decimos es un mundo la familia muy particular en este caso el Barça dentro de de toda la la Champions

Voz 1038 23:46 pic pero iba a decir que en ese tipo de de contexto en el que

Voz 0301 23:50 estamos hablando se abre una de las grandes preguntas y nos ponemos a mirar el once de del Barcelona para las grandes citas si Artur o Arturo Si Artur Melo o Arturo Vidal en el equipo titular de un partido gordo de de la Champions por todo lo que estamos he diciendo hoy la voluntad de Valverde Fermín igual encaja más el chileno por todo esto que que el brasileño que con la última reflexión de de Natalia Nos en un viendo otra vez la la duda grande porque vimos un gran Barça en este caso contra el Tottenham y con un Artur que fue en muchos momentos del partido dominante

Voz 8 24:23 claro con Artur te puedes proteger un poco más y con Arturo parece que vas más a la colisión más al duelo no Massa a ganar que kilómetros después en hay otros equipos que también tienen este perfil tan propositivos protagonista como el Barça enclave a Jackson clave City Press que acaban recorriendo muchos más kilómetros decir parece que esa transición es adaptabilidad a están haciendo los equipos de de Amsterdam y de de Manchester

Voz 9 24:47 sí me sin perder esa capacidad de seguir siendo claro

Voz 0153 24:51 eh consecuente con con una idea o con una manera de dominarlo yo creo que el el Barça lo que sí que está encontrando es esa manera de de de estar cerca de lo que es su manual de juego su esencia pero también eh asumiendo como puede ahorrarse campo abierto que es donde quizá están sufriendo más jugadores como Messi Busquets Piqué y ahí el equipo está recuperando presiones altas que sí que sí que es cierto que tienen que llevar a portería contraria pero si la haces bien te ahorran

Voz 10 25:19 eh terminar corriendo hacia tu portería no hay

Voz 0153 25:22 y al final vas quitando treinta metros de aquí vas quitando treinta metros de allá el equipo no está siendo agresivo en el desmarque en ruptura con lo cual es su manera de profundizar es es el recorrido relativamente cortos esta opción pues desde una carrera de Jordi Alba hay de puntualmente algún desmarque de de melé y ahí claro te imaginas un equipo que

Voz 10 25:42 sí

Voz 0153 25:43 se está sintiendo más cómodo en la cercanía y ahí a pesar de que para la batalla abierta Arturo Vidal les puedan ir en la ecuación a la mayoría de barcelonistas pensando en eso en kilómetros de recorrido hoy en lucha

Voz 0301 25:58 sí creo que CEAR puede encajar más

Voz 0153 26:01 en en este híbrido desde el que el equipo está sintiendo como en un contexto que aparentemente lo podría llevará a la incomodidad

Voz 8 26:07 que ahora hablábamos de de campo abierto justamente el PSG que es el que recorren menos kilómetros que el que el Barça creo que se da la curiosidad de que Neymar Idi María son los que más kilómetros recorren en el PSC cincuenta y nueve y cincuenta y siete escaños

Voz 0301 26:21 tiple que tenga que ver con ha habido un cambio de dibujo en las últimas semanas en el en el PSC al menos en defensa con cuatro cuatro dos bastante ha marcado en el que Di María iba la banda derecha y Neymar se aplicaba bastante en la banda izquierda incluso formando esa línea de cuatro con el resto el centro del campo y al mismo tiempo el el brasileño Natalia iba a la base del jugada muchas veces a a ayudar a Bernat esas funciones de de armar la las jugadas luego les veía también en zona de tres cuartos llegando a a decidir un poco haciendo de todo en el campo al a lo Messi por decirlo de alguna manera

Voz 9 26:55 sí pero con con con más juventud

Voz 0153 26:58 más necesidades de de hacer ciertas cosas a campo campo abierto a finales a en en el Barça también será algo que que a veces nos cuesta para para coger perspectiva que es que tiene tiene o pretende tener un rigor posicional que que evita ese tipo de situaciones que un jugador de de de línea ofensiva y además de

Voz 1185 27:17 de la necesidad de últimas acciones te vas

Voz 0153 27:20 la recoger balones por por el deseo de participar eso Messi lo hace pero lo hace con otra intención lo hace más para lanzar igual a Neymar no lo imagino más recogiendo para para para hacerse él solo la jugada con lo cual para sin terminar no para dársela a los de arriba y ahí claro va sumando va sumando al final metros en en en cada jugada lo que es evidente que viendo esos datos del París Saint Germain sí que me imagino un equipo que en un momento dado asuma que la jugada a terminar tres compañeros y ahí no acompañan

Voz 0301 27:49 ahora era el Izar

Voz 0153 27:51 y con gol o bien con un balón que se marcha eh y que implica el reinicio de las del contrario y ahí sí que

Voz 11 27:57 que sí que creo que hay equipos que

Voz 0153 28:00 bueno que dividen mucho sus fases que no implican a todos los futbolistas los que impliquen a todos los futbolistas aparentemente pues nos dan más datos muy paralelos de todos los jugadores no no solamente de de de un extremo de uno o de un pívot

Voz 0301 28:14 a la larga en papel que el ya va va tirando a nada bueno para verlo

Voz 0153 28:19 bien pero no para nada

Voz 0301 28:22 sí sí tienes el móvil grabar la jugada que le tienes lo que tienes ahí una Un vídeo viral para Twitter para la redes sociales bueno veremos si el Barça corre más a partir de las eliminatorias el PSC también lo hace si les vale lo corriendo tanto para seguir superando fases en en la Champions pero era interesante primero estimó conforme a nivel de datos de de Fermín y luego analizarlo el enclave Champions enclave Barça también con Arroyo un sí sí sí

Voz 0153 28:47 es que realmente al final el el punto de partida de siete dato realmente significativo no que creo que lo es porque es muy llamativo

Voz 0301 28:54 cuando vas a mirar a equipos que en teoría como decía hacer

Voz 0153 28:56 sin proponer lo mismo que tú es decir que la excusa veces que tenemos de nuevas que no cobró tanto porque tengo más balón pues se se desafía un poco porque aquí pues que también lo tienen como es ese acomoda es es realmente complicado mirarlo en abstracto mirar los números pero pero sí que creo que lo que plantea es que el el club el equipo la generación está está viendo cómo resistir a un a un plano que que parece que les que les obliga a desmarcarse Yaya imaginarse pero yo quiero insistiendo desde el desde al menos kilómetros y eso tiene tiene su valor

Voz 0301 29:27 veremos cómo va evolucionando esto en el en el Barça en las eliminatorias en el resto de de equipos también pero va a ser unos octavos de final de la Champions como comentábamos antes apasionantes Natalia como siempre un placer que estés en Play Fútbol hasta la próxima muchas gracias

Voz 0153 29:42 hasta cuándo queda es un solo

Voz 12 29:45 sólo Internet Play Fútbol íbamos también con lo que

Voz 0301 29:49 desde parado el sorteo de la UEFA Europa League por ahí anda ya desgrana José Palacio qué tal palas muy buenas

Voz 1038 29:55 hola qué tal muy buena Bruno hemos tenido un sorteo

Voz 0301 29:57 interesante te diría también con suerte dispar como reza el tópico pero es que es así para los equipos españoles mala suerte sobre todo para el Sevilla

Voz 1038 30:06 sí yo creo que no han tenido suerte ninguno aunque es verdad que el que mejor parado ha salido es el Betis con el Stade Rennes que bueno es verdad que le toca un equipo francés pero digamos que ya de los de segunda tercera Philae en Francia el equipo de Quique Setién yo creo que ha sido el el más beneficiado entre los más perjudicado sin duda al Sevilla que además tiene que tiene que jugar contra la Lazio que es verdad que ahora mismo no está en su mejor momento de forma pero claro el equipo de Simone Inzaghi tiene jugadores importantísimos de centro del campo hacia adelante que ya hemos hablado mucho ll de ellos de Savic de inmóviles esta también en caro el tu Correa que se ha marchado también este verano para allá y que va a ser una de las principales es uno de los principales motivos y alicientes en en la previa así que tiene un equipo muy apañado a la Lazio IAEA creo que es ligeramente favorito al Sevilla por lo que estamos viendo pero tampoco lo descartaría llegó la sorpresa para el conjunto e Italia bueno el al Valencia la tocado el Celtic de Glasgow y también el peor parado en este caso el Villarreal que se enfrenta al Sporting de Portugal que es verdad que han tenido mucha al bajan en en este mercado de verano ya sabemos todo lo que ocurrió el año pasado con el conjunto de de Bruno Carvalho como se marcharon todas sus éste ya se ha regenerado bien es segundo en la tabla portuguesa así que la verdad que no han tenido suerte

Voz 0301 31:25 para el bombo cómo estaba configurado Bruno porque me sí sí los cuatro les

Voz 1038 31:30 ha tocado o así equipos más o menos competitivo

Voz 0301 31:33 habían tenido opciones bastante mejores por ejemplo el Nápoles queda también cabeza de le ha tocado el Yuri que es un equipo con cierto mérito pero que al final insisto que han tenido mala suerte para el lo que había y sobre todo del Sevilla ya había sólo dos equipos que había que evitar yo creo que era el atrio y Shakhtar ir al si bien ha tocado uno que es tremendo Palace y además

Voz 1038 31:53 el Sevilla que va a tener que jugar la vuelta el miércoles veinte de febrero porque la UEFA ha decidido que no pueden jugar dos equipos de la misma ciudad en el mismo día jueves veintiuno sí que va a poder jugar el Betis ese partido de vuelta ante el Rennes en su casa pero el Sevilla lo va a tener que adelantar el miércoles a las seis de la tarde igual pasa con los equipos londinenses gana han tenido suerte también os relativa suerte el Arsenal le ha tocado el el Bate Borisov es verdad que no es el bate de temporadas atrás aquel que le ganó tres a cero al al Bayern de Múnich que recordamos todos pero bueno a lo mejor ese ese pie ese viaje de ida que es un poquito complicado también va a tener que jugar el Arsenal esa vuelta un día antes el miércoles veinte a las seis de la tarde el Chelsea la toca al Malmö bastante yo crezco favorito el conjunto de el Nápoles igual con tiene que medirse al Zúrich el Inter le ha tocado el Rapid de Viena se que yo creo que los equipos italianos salvo la Lazio deberían estar todos en la la siguiente ronda y luego a destacan algunos enfrentamientos por ejemplo tiene muy buena pinta se Galatasaray Benfica y y pinta bastante bastante bonito aunque en ninguno de los dos es verdad que esté en el mejor momento el Shakhtar Donetsk de Frankfurt en lo comentaba anoche no quiero equivocarme decir uno u otro pero comentaba alguien en el en Twitter hoy que después de hacer una buena fase de clasificación de esta fase de grupos de la Europa League ha tenido mala suerte el Eintracht de de tocarle un equipo como el Shakhtar Donetsk que yo creo que es bastante favorito que juegue la la vuelta en en Alemania y luego por completar están también el Brujas Salzburgo Olympiacos Dinamo Kiev este a lo mejor les hizo lo dicen unos años antes sonaba a partidazo hora Breda que han bajado un poquito más ambas plantillas el Fenerbahce Zenit de San Petersburgo Krasnodar Bayer Leverkusen Viktoria Pilsen Dinamo Zagreb ir el Slavia Praga

Voz 13 33:42 nos dan una

Voz 14 33:44 es una banda que dan ganas dan largas Dani López han dado a remontar asuntos

Voz 0301 33:57 no cosa el partido más interesante de todo el fin de semana en el panorama internacional era el Liverpool Manchester United a priori por esa diferencia de puntos brutal entre los de Liverpool y los de Manchester entre los de Klopp y los de Mourinho que se vio de hecho acrecentada después de el gran partido de los Red sí sobre todo una gran actuación de Shakira en el tramo final de el partido iba precisamente de eso de Shaquille así como excusa evidentemente de ese Liverpool tres Manchester United duro vamos a hablar con Axel Torres en el día de hoy hola Axel qué tal muy buenas

Voz 0267 34:31 qué tal bronca muy buenas Shakira

Voz 0301 34:33 protagonista no sé si decirte inesperado de del partido porque en vez de arrancó el partido en el encuentro aunque está teniendo minutos de calidad está teniendo minutos importantes en el en el Liverpool

Voz 0267 34:45 sí sí está yo creo que jugando por encima de la expectativa o jugando al mismo nivel que jugó en el Mundial y por lo tanto muy por encima del nivel en el que estuvo en el Stoke City que acabó descendiendo la pasada temporada algunos pensaban que que quizá eso marcaba ya un cierto declive en su carrera aunque tiene veintisiete años por lo tanto en teoría está en la mejor edad en la mejor edad Se se hizo mayor muy pronto firmó por porel interponer equipos muy importantes y luego cuando se marchó al Stoke llene el stock no le fue bien cuando pensábamos que ahí iba a buscar minutos ir ese protagonismo que no había tenido en grandes clubes para reflotar su carrera

Voz 1038 35:25 ahí es donde realmente se derrumba estamos

Voz 0267 35:28 muy por debajo del nivel esperado al equipo desciende en el Mundial empieza a revivir el famosísimo partido ante Serbia es él el que desde luego le les sitúa en el primer plano mediático ya ha seguido en ese mismo nivel en este inicio de temporada hasta el punto que yo creo que Klopp empieza a plantearse que en su once ideal el tenga protagonismo hoy y que eso sea más un cuatro dos tres uno que un cuatro tres tres como venía jugando el Liverpool la temporada pasada

Voz 0301 35:58 a mí Axel te reconozco que en verano se me hace muy complicó dado de entender el el fichaje es verdad lo que dice se que en el Mundial como el había pasado creo no sé si en ese nivel pero parecido en la última Eurocopa en la que firma un gol de de tijera agradeciendo desde dos mil dieciséis impresionante no sé si lo estoy confundiendo incluso con el Mundial dos mil catorce pero el caso es que a nivel de selecciones le le veíamos un gran nivel pero le ficha el el Liverpool me da la sensación de que viene a ser el suplente de de Salah porque los dos en teoría la la posicionan desde la que arranca mejores desde ese extremo derecho y no sé si es a colación de ese buen rendimiento que le da el Shakira desde el principio va a Lopo o cuál es la razón exactamente pero ha ingeniado otro sistema otro dibujo en el que Salah aparece como delantero centro prácticamente con muchísima movilidad como vimos en el día de ayer ir Shakira pero en este caso entró en el segundo tiempo sí que puede arrancar un poquito más pegado a la banda derecha

Voz 0267 36:59 de mediapunta no es que se puede dar que pensáramos que iban a taparse los dos en el extremo derecho y ninguno juega de extremo derecho sea que uno juegue de nueve y el otro de diez como ocurrió ayer en algunas fases de ese partido entre el Liverpool y Manchester United a ver el el jugar un poquito más atrás desde luego le viene bien para entrar en contacto con la pelota es un jugador creativo más allá de que sea famoso por por su potencia por su golpeo de balón por evidentemente esa arrancada que tiene el es un jugador que también tiene una buena calidad individual para asociarse se le discutió mucho cuando estuvo en el Bayern esa característica porque es verdad que tiene rasgos de futbolista más diré todo lo que es sobre todo en la época Guardiola jugaba en el Bayern Munich pero al final es un futbolista de un nivel técnico superior en en una asociación al que pueda presentar eh pues mil negro Henderson a futbolistas que han actuado en esa medular no así que yo creo que en Liverpool como el que vivimos ayer en el tramo final en el que acaba jugando Shakira y por detrás de de los otros tres atacantes

Voz 0301 38:08 es un Liverpool más creativos un Liverpool

Voz 0267 38:11 esos hiel en cualquier momento arma la pierna lo vimos en los dos goles in y al final aunque haya rebotes en los tiros eh es producto de su atrevimiento de buscar con determinación terminar las jugadas cuando ve la mínima oportunidad de convertir el gol

Voz 0301 38:27 fue protagonista evidentemente Escher Than Shwe en el partido de ayer porque acabó dando con esas dos les los tres puntos a un Liverpool Axel que creo que ya sin la entrada de de Shakira ya había merecido a los puntos eh marcar el segundo gol y llevarse el encuentro no lo había conseguido pero creo que vimos una otra de una muy buena versión de del conjunto de de Klopp con varios nombres propios más allá del del suizo se adquirí Fandiño seguramente jugó su mejor partido desde que es futbolista del Liverpool

Voz 0267 38:56 existencia que dan el primer gol es absolutamente deliciosa ese balón que que coloca por encima de la barrera cómo levanta la pelota buscando el movimiento perfecto de esa adiós Mané ir demostrando que que puede hacerse con esa posición que era de Henderson que desde luego tiene mejor salida de balón que Henderson que son formas creativo y al mismo tiempo puede abarcar el terreno suficiente como para sostener a ese centro del campo la evolución de niño es una evolución interesantísima él era lateral derecho empieza a jugar en el Mónaco en un doble pivote ir y acaba siendo capaz ahora de de jugar prácticamente de mediocentro con con dos interiores por delante es es realmente llamativo hoy yo creo que el Liverpool es mejor con niño en el Liverpool este año ha tocado piezas clave para para aumentar el nivel de de su plantilla Hinault sólo de su equipo eh porque ahora es un equipo con muchos más recursos y en efecto el partido de ayer es un partido sino recuerdo mal en el momento en el que marca el dos a uno sale una estadística de ocasiones in está veinticuatro a seis es decir o XXVI a cuatro incluso si no recuerdo pero pero una diferencia impresionante no hablando de de qué equipo fue a buscar el partido que equipo y género hoy Ikea equipo no se conformaba con ese resultado empate

Voz 0301 40:20 más allá del nombre de Fabio Van Dyke jugó un partidazo también pero creo que casi no es noticia está firmando una temporada un nivel estable binario el el central holandés y una de las claves también me pareció más allá de que no es su temporada de cara al gol Roberto firmó no como se incorporan al centro de del campo como fue uno más tocando cómo consiguió que el Liverpool tuviera superioridad prácticamente siempre en la zona ancha de hecho me da la sensación Axel que es incluso lo que provoca que que Mourinho haga el cambio rápido de meterá Fellaini Fellaini siempre tienes muchos motivos para meterles un jugador que en el juego directo en te te produce muchísimo pero sí que me da la sensación que en aquel momento opta por meter un tercer centrocampista e incluso quitaron un defensa Mourinho precisamente porque tenía casi siempre superioridad en ese centro del campo el Liber

Voz 0267 41:03 bueno es que fulminó va va a donde hay que ir va donde entiende que que el puede hacer daño al rival que juntando Se con con los demás puede generar superioridades y es lo lo que siempre hace es un atacante al que hay que juzgar más que a ningún otro por su contribución al juego en en eso se parece quizá a Benzema no aunque ahora mismo probablemente esté mejor que que el Benzema de los últimos tiempos sí hablar de Benzema a veces parece eh que que si se habla de un jugador de del que se han hecho muchas caricaturas ideal que la opinión pública pues prácticamente Se ríe no lo ridiculiza pero realmente era esto Benzema Benzema era lo lo que estamos viendo en firmó sino un jugador que hace jugar a los demás que un un nueve eh que no acaba de ser un nueve de verdad que acude a posiciones de remate pero más veces acude a juntarse con con sus socios para que el equipo moda la pelota hay encuentre el espacio en la jugada el primer gol por ejemplo cae a la banda permite combinar con niño vacía a la zona del nueve para que aparezca por sorpresa adiós Mané es decir es es una contribución que no sabes tras ninguna estadística que no es muy visible pero es una contribución y al final Cabo yo creo que es uno de los secretos de este equipo sea el Liverpool el el año pasado que llegara final de Champions es un equipo raro el goleadores de extremo derecho pero de extremo derecho finaliza muchas jugadas dentro el nueve no marca tantos goles pero a partir de que se marcha de su zona aparece el extremo derecho o el extremo izquierdo B también tira movimientos muy parecidos IU y asume además ese papel de centrocampista creativo que la temporada pasada no existía en el en el Liverpool porque son buenos jugadores mil derbis son buenos jugadores por supuesto técnicamente de de un buen nivel pero no con esas super imaginación que que si tiene firmaron hoy esa carencia de que no había un diez la la suplía bajando a buscar no ha este año ha afirmado Mas el Liverpool Shakira y puede ser ese diez pero pero sí Sakhir y no inicia los partidos e incluso si coinciden en el campo de darse en esa zona abastece a a los demás y abastece sobre todas esas dos flechas que en diagonal tiran desmarques para aparecer en posiciones de remate

Voz 0301 43:26 partidazo de un Liverpool que es líder en la Premier League y al que le ha tocado como hemos dicho antes en la Champions el Bayern de Múnich aparece empieza CER como favorito casi en muchas apuestas así que atención al equipo de Jurgen Klopp que está jugando especialmente bien decía Mourinho después de del partido estoy cansado sólo de ver a jugar a Robertson de la cantidad de veces que sube y baja que es otros de los nombres propios de de un Liverpool que cuando nos pasaríamos la tarde hablando de de ellos porque realmente pocos jugadores y ahí que que no estén bien en la plantilla que que dirige Jürgen Klopp iba a decir hasta la semana que viene pero es veinticuatro el lunes que viene así que le vamos a dar a Axel fiesta hasta dos mil dieciocho qué pasa es buena el otro es treinta y uno no no haber el treinta el XXXI yo no estoy seguro el XXIV haremos programa pero dejamos descansas un poquito que te las ganado sólo ha ganado Axel Torres así que si te parece no encontramos en dos mil dieciocho el primer lunes de del no dormí diecinueve mejor dicho primer lunes de del nuevo año

Voz 0267 44:27 perfecto tendremos mucho material del que hablar Évole habrá habido Premier hay bastantes partidos en las fechas navideñas un abrazo a todos y felices fiestas