Arkano: "Lo que mas me apura del libro es que lo lea mi madre"

Voz 0313 00:00 bueno ya les hemos anunciado hace un ratito en Todo por la radio que hoy tenemos a un invitado de lujo que es que es arcano arcanos el que todos los lunes rapera nos sorprende nos emociona nos ilusiona pero detrás de arcano o ha suscrito está Guillermo está Guillermo Rodríguez Godín ez hiel el este último Guillermo acaba de publicar su segundo libro en este caso un poemario titulado castillos en el espacio editado por Ediciones Martínez Roca Guillermo va a ser Guillermo a partir de ahora luego se quede volvemos a hablar Cano a quiénes son los habitantes de estos castillos en el espacio pues todo aquel que quiera entrar dijo hay plantados en el espacio para para todo el que el que quiera o penetrar que quiera ir a visitarlos

Voz 1 00:39 Ivonne la presentación ha dicho poemario pero es que a mí me da cosa llamarlo poema

Voz 2 00:44 pregunta la benjamina buen Mario sí o no hombre claro que es un poemario y además yo creo que no solamente creo que sí

Voz 0281 00:51 Mario de de Guillermo Rodríguez tiene que es un un cupo de Mar en el que Guillermo quiere huir un poquito de arcano de alguna manera no de del del otro órgano del que rapera o eso me ha parecido a mí leyéndolo

Voz 1 01:03 sí la verdad es que ahí y esto me he dado cuenta después de determinar el libro que cuando soy arcanos como que estoy más en el mundo exterior en luchas sociales arcanos has como el que grita el valiente el enérgico aquí en este libro es como mi parte más emocional sentimientos más más introspectivo

Voz 0281 01:24 había una cosa que decía el premio Nobel Elliot decía es que hoy en día cualquier poeta que levante mucho la voz suena falso razón la poesía no le vienen bien los gritos no oye que ya no pero entonces arcano es un alter ego tuyo o qué es exactamente no no te lo planteas Guillermo es un alto

Voz 2 01:39 a cada cuál es el original

Voz 1 01:42 no yo creo que lo que reflejó o con arcano es de manera natural lo que yo soy pero solamente una parte ese esa parte ya te digo Valiente enérgica reivindicativa pero Guillén

Voz 0313 01:53 como realmente lo que lo que

Voz 1 01:55 ese es un chaval súper tímido con muchas carencias a nivel emocional muy inseguro yo creo que esta parte que a través de arcano no muestro es lo que lo que podemos

Voz 0313 02:05 pero dicho has dicho que arcanos valiente pero hay que ser bastante valiente para desnudar sentimientos en un poema eh eso eso no está tampoco al alcance de cualquiera

Voz 1 02:13 sí bueno la verdad es que ha sido así una tarea complicada porque ya te digo no estoy y no estoy acostumbrado a este a este tipo de cosas entonces sí que ha sido un ejercicio de valentía a nivel personal pero bueno estoy estoy súper contento con él

Voz 0281 02:26 soltado yo creo que la poesía siempre lo he dicho desde tímidos yo he conocido grandísimos poetas que leían sus obras delante de cientos de miles de personas y luego a gente muy muy tímida es claro que en la poesía se dicen aquellas cosas a unos desconocidos que sería sí capaz de decirle a una persona de tu entorno a la cara por alguna razón si no te desnudas en el poema no llega mucho más lejos que vestido con los amigos realmente

Voz 1 02:54 de hecho lo que más apuro me han dado este libro es que lo leyera mi madre anciana yo puedo pensar que lo van a leer miles de personas y me da igual me da igual pues tiene algunas cosas como ostras te puede dar más apuró menos pero sobretodo pensar que que mi madre podía leer ciertas cosas ciertos momentos de debilidad era complica

Voz 0281 03:13 el Barça que tú has hecho clase a uno de los problemas que dice vivimos en una constante huida y nadie se explica que para escapar del lobo nos lanzamos al acantilado has dicho bueno pues de Málaga Malagón

Voz 1 03:24 eso es sabes eso es bueno esto esto que acabas de leer de hecho es de de Soma que es uno uno de los textos de el del libro

Voz 0313 03:32 bueno tengo acompañado ahí con con una música y me gustaría recitaron los vecinos Hayes como si te dejamos por qué no lo hagas

Voz 3 03:41 eh

Voz 4 03:48 a mirarnos

Voz 3 03:51 no no

Voz 5 03:52 rodeados de despertador es más dormidos que nunca

Voz 6 03:59 eh

Voz 5 04:03 desnaturalizado atrapados en cuatro líneas que simbolizan

Voz 7 04:08 tan el progreso más hay conectada

Voz 5 04:14 que retroalimenta su desconexión del mundo

Voz 3 04:17 la víctima y verdugo conspiración

Voz 5 04:22 ni conspiradores máquina perfecta que funciona mediante la implícita droga que es el reconocimiento que como todas las drogas nos aleja aparentemente del miedo

Voz 7 04:39 nos acerca al amor

Voz 5 04:43 debe ser el nuestro mundo de cristal pues la luz refractario a distorsión al éxito social caminamos a toda velocidad en busca de aquello que no compramos pero sí Nos vendieron amamos a toda prisa invocando una paz que no tenemos pero sí prometimos cuando nos cansamos de correr volveremos sobre nuestros pasos enmarcando a la nostalgia en el arte de la destrucción vivimos en una constante huida

Voz 8 05:23 nadie se explica

Voz 5 05:25 que para escapar del globo Nos Lance hemos al acantilado

Voz 0281 05:35 tú te has cansado de correr ya en ello estoy en un momento estás en ella estoy cansado pero todavía sigo corriendo a muchos ven

Voz 1 05:46 es que soy inconsciente que me encantaría estar continuamente ni plano consciente y darme cuenta de que estoy corriendo y parar pero lamentablemente hay muchas veces que la inconsciencia actúa Hay históricos como pollos sin

Voz 0281 05:59 cabeza este poema leído así con esa voz de espacial de la había comprado Bowie Ziggy Stardust seguro que lo había comprado Miguel Ríos para la guarda de mira tú te acuerdas que en la huerta atómica había una voce cita también que hablaba así que sabes quién era era ya net y si no era disco de Miguel Ríos la amiga pero ves que cuidado tiene arcano para en este además no parecer arcano para escapar de la rima como como alma que lleva el diablo edificar otra cosa no

Voz 1 06:27 a ver de hecho a mí no me encanta me encanta rapera Ari forma parte de en la vida o es renegar de ello pero sí que es cierto que cuando empezamos con la comunicación del libro desde la editorial era como poesía urbana versos callejeros y yo le dije que no tiene nada que ver si es que es otra historia

Voz 0313 06:46 todo esto esto que acabas de leer no tiene nada que ver claro claro nada absolutamente nada que ver

Voz 1 06:51 ya te digo me da Costa llamarlo poesía por respeto a los verdaderos poetas que esto simplemente es la feria que tengo mi cabeza que que a mí me sí

Voz 2 06:58 las presiones muy bonito que tengo indica oye

Voz 0313 07:01 para bajarte de la feria para para un poquito en esa en la que hablabas por eso te has bajado de las redes sociales te has bajado tú se ha bajado Guillermo Cano o los dos

Voz 1 07:10 sí bueno Guillermo arcano yo sólo tengo ahora mismo lo tengo instalado el whatsapp me hace Mercedes instalado porque precisamente por esto precisamente por parar de correr por intentar dejar de vivir en cabezas ajenas no dejarme influir tanto por comentarios por mensajes no porque llegó un momento en el que me di cuenta que cuando iba a crear o cuando iba a expresarme estaba más pensando en cómo lo iba a recibir la gente que lo que yo quería decir de verdad entonces de momento estoy como un poco alejado de tema si quiero publicar algo pues es como que lo envío para que lo publique pero estoy como

Voz 0313 07:50 esto esto que acabamos de describir de pensar primero cómo será recibido antes de lo que yo voy a crear es el bromuro del talento quiero decir

Voz 9 07:59 de ahí que hay editoriales

Voz 0281 08:01 hasta dónde llega un joven con un manuscrito de lo primero que mira cuántos seguidores tienen

Voz 9 08:07 en Twitter y demás no pero a mí lo que me hace

Voz 0281 08:11 lo que me gusta mucho es esto que está pasando en esto arcano Aubry yermo no es nada original porque viene es es uno más en este cambio que ha habido antes los poetas soñábamos con que no es musical dan ahora son los músicos los que sueñan con escribir que casi es una cosa maravillosa la poesía porque él hasta llegando a sitios donde no la esperada las a leyendo gente que ni siquiera sabía que le gustaba la poesía probablemente tú eres muy lector de

Voz 1 08:35 es la poesía que yo antes no no no no no no ya te digo precisamente por eso no quiero cargar con esa con esa pretensión literaria sería hipócrita decir que me la publicando por mi calidad literaria o por eso por mi figura como escritor obviamente esto viene por ser arcano como tú decías por tener una repercusión por lo que viene de la música y a mí me han dejado pues soltarlo que llevo dentro pues aquí aquí sin sin pretensiones

Voz 0281 09:01 complejos entiendo como un bellaco sea él sabe que son buenos poemas

Voz 2 09:06 no me no me creo nada que sea tampoco lector como dice Osán que no está contento fíjate Guillermo arcano

Voz 0313 09:14 además los lo dijo una vez aquí lo ha comentado en más más entrevistas que antes de una de una pelea de gallos que es que es el duelo de los raperos y tal con la experiencia que tiene los récords que atesora el tío está nervioso nervioso más nervios antes de la publicación de de un libro que se lo lleves dos o de una final de estas o sentimientos

Voz 1 09:32 es un sentimientos distintos pero hay hay nervios siempre hay nervios bueno más más con esto que no es no es mi terreno no sabes tampoco cómo lo va a recibir la gente lo que tú decías el al final es el el bromuro del talento y es algo de lo que no puede escapar

Voz 0281 09:46 a esa frase me gusta eso sí yo prefiero no

Voz 2 09:49 bueno he pensado digo yo lo hice la mili porque me da igual pero se pero sí sí

Voz 0281 09:55 antes que estás preguntando yo siempre cuenta que Rafael Albert Alberti que era un tipo que parecía recortado de manuales echado a andar por por las calles Rafael iba a sus lecturas de poemas siempre aterrorizado siempre pensando que no iba a ver la gente que iban a fallar que no le iba a salir bien Llera Alberti no porque

Voz 0313 10:11 el otro día el otro día Manolo García con su banda de músicos americanos de Roberto Bueno

Voz 0281 10:17 no sabes cómo estaba antes de empezar cuando te ha salido bien ha sonado bien Manolo García Agua de verdad miedo respeto sí sí sí gran que no se pierda que lo que hace es llegue de verdad como tiene que llegar y que a la gente con mueva hay demás es es respeto no miedo

Voz 0313 10:34 más curiosidad este Javier perdona tiene una curiosidad que tengo con respecto al proceso creativo de estos poemas de arcana no porque tú eres famoso por tu rapidez mental no lo rápido que ahí lastra cualquier cosa etcétera este proceso creativo ha sido el mismo o así o ha sido muy distintos yo más ha funcionado claro es la gente dice hombre cuál es el libro te has hecho en una mañana estaba o no pero que va que va es otro proceso creativo completamente distinto mucho más pausado más más reflexionado

Voz 1 11:01 sí bueno

Voz 0313 11:02 a estar pues como cualquier persona que escribe realmente estar horas salido te has salido alguno si así de corrido o todos han necesitado revisión rebobinar mirar mirar o no te has salido sí que ha habido momentos a lo mejor algún

Voz 1 11:16 viaje de de inspiración que que de repente te empiezan a venir las ideas te vienen te vienen de principio a fin pero es muy

Voz 0281 11:24 claro hombre la frase más famosa sobre la poesía que va dijo el una de las famosas el romántico inglés Julian Walsh votación poemas una emoción Rey elaboraban calma ahí reelaboración y calma si es un adiós es una muy buena definición sí porque es el fondo pero también la formada por cierto este segundo libro de arcano este poemario de arcano

Voz 0313 11:45 sí sí y que se une contribuye y forma parte de movimiento del que hemos hablado muy a menudo aquí en La Ventana del de los libros que es no sé si la resurrección en la palabra de la poesía en general en todos los ámbitos en todos los segmentos en la gente joven bueno no sé si los oyentes saben que hay bares bares que organizan sesiones monográficas de micros abiertos que ves llaman para ir a leer poesía no nuestra compañera Marina García ha estado en una en una Jam Session de eso de poesía

Voz 10 12:16 tengo una palabra o una mentira siempre por la espalda y la paciencia de la palabra odio la mentira siempre por las

Voz 11 12:24 atrás quedan los años en los que la poesía se reducía las hojas de los libros ahora vive no sólo en la red también en los pequeños bares de luces bajas y sillas amontonadas en las esquinas y un micro abierto en el centro las jam sesión

Voz 12 12:37 qué pasa ahora mismo hay unas cincuenta sesiones de todo el país ya algunas semanales otra mensuales porque porque tardo mucho tiempo pero de golpeo habrá antes incluso de las redes hay mucha gente escribe sabe que poder contrastar dominio con gesto no se disco

Voz 11 12:53 el escritor Carlos Salem es uno de los culpables de que cada miércoles se habla desde hace años la persiana del aleatorio de Malasaña sobre las ocho de la tarde conjugue la fórmula sencilla pero mágica de las palabras

Voz 12 13:05 que los miércoles poesía micro abierto les cualquiera cinco minutos además propios la gente se auto regula su nivel hay una variada

Voz 13 13:13 está grande de de TDAH desde el tema de todo

Voz 12 13:15 porque claro hay mucha Tir mal mujer mucha poesía romántica habla contamina la en otra cosa alguien contagio de la poesía contagios mucho

Voz 11 13:22 contagia Sort entro en el bar y cuento más de cincuenta personas entre las que no distingo quién se levantará a recitar en cualquier momento y quién viene sólo escucharlo y quizás ahí resida el truco de las jam de poesía del aleatorio que no hay dos lados el escenario el micro se confunden continuamente

Voz 0281 13:41 el mundo comparte en la poesía

Voz 14 13:44 me siga basura no necesita de medio por aquí ya sé que mis padres mi abuela estaba no hay llorando mis primas recordando a las risas mientras ustedes existe Dios

Voz 11 14:01 Sara una joven delgada y alta que lee poesía en su teléfono que capta la atención de todo el local

Voz 15 14:07 contemplando las flores en las

Voz 11 14:10 ABC en cambio es ya una cara conocida de la aleatorio bar lleva escribiendo poesía desde hace ocho años y tres asistiendo a las jam sessions me reconoce que la primera vez tuvo que afrontar nervios pero ahora para ella es un refugio donde compartir poesía Grammy estos espacios donde la poesía compartida es hablada él gritaba significan un refugio porque no voy allí solamente para expresarme sino que también voy para aprender me parece super importante que las personas tengamos sitios de Reunión de

Voz 16 14:41 de compartir experiencias puntos de vista en este caso compartir ese lugar común que nace siempre del respeto estos espacios son muy respetuosos

Voz 1 14:53 la gente que respetaba porque una cosa es que también me

Voz 16 14:55 están montones que cuando hay cualquier comentario homófobo racista la gente salta no deja no deja que que se diga eso

Voz 11 15:04 las micro con estas jam session libres conviven otras iniciativas como las la torneos de poesía en los que los poetas disponen de tres minutos para recitar sus poemas en los que el público decide quiénes son los que pasan a la siguiente fase otra cita más con las letras sean versión micro abierto o en torneo ganan las palabras libres que son siempre las mejores

Voz 15 15:24 se iría encaminada componen comparado con entradas y buscaba encontraba contaba y cantaba Plácido encanta Guadilla Goya esos bien los gente quién lo haría un terrible a un magnífico aliado sienes Luque Express espero contactar a las tres que las flores Conde plata las flores en las

Voz 17 15:49 la estamos seguros de eso las flores bailan Guillermo yo no sé si si ves que si las has visto no las he visto

Voz 2 15:55 baila un par de vena eso es visto mar debe donde estaba benjamín benjamín está feliz con este movimiento solidario Lolita bailan muy bien benjamines feliz feliz con este proyecto ya

Voz 0281 16:06 porque además he visto todo el proceso no yo he visto mira fíjate es que por ejemplo en el en el bar aleatorio y claro lo llevan un editor que es Marcus Versus un poeta magnífico que es escándalo e IU un novelista como Carlos sale de lo que están hablando y la verdad es que yo siempre me gusta mucho en las lecturas mirar al a quién está leyendo me gusta mucho mirar a quienes están escuchando y ahí una escritas de felicidad a veces sin tienes están escuchando a gente que les habla además digamos con la inmediatez de su edad

Voz 17 16:36 pero en el lenguaje de este momento es una maravilla yo estoy feliz

Voz 0281 16:39 más que está saliendo gente realmente muy buena hoy los cascarrabias que siempre vienen con bueno pues vaya a ellos peor para ellos ha inventado para eso estamos con castillos en el espacio

Voz 0313 16:51 de Guillermo de arcano hito pueda pedir sino no te importa que no recientes otro poema va a dirigir y luego te quedas hacer de jurado el concurso Relatos eh

Voz 2 16:58 es que duro aquí os eso es eso

Voz 0313 17:01 es un honor si tocará también pues muchas gracias y esto es epifanía

Voz 19 17:19 pedía inspiración a la vida Llesta me hizo llegar la mentira más bella jamás contada por suerte nadie estaba allí para sentirlo hizo única prueba de existencias mi perfectamente desordenado relato ocho de agosto a las ocho de la tarde sus palabras subían en globo tanto que veían a los aviones como hormigas despegando a escasos metros de nuestros cuerpos desocupados de todo lo que no fuera instante cómo te atreves a caminar desnuda de miedos deberían juzgar te escándalo bíblico su expresión tenía la fortaleza de quién no necesita defenderse de nada y el caudal de su río la abundancia de quién ha sabido desprenderse de todo hablaba sin parar que no sin detenerse Icon juraba espíritus con el ímpetu del poeta que se fuga del manicomio para convertir su historia en Premonición desprovisto de todo oficio me permitió ser fotógrafo de todos aquellos demonios que hacen el mal de forma altruista ocho de agosto a las diez de la noche los aviones se mantiene suspendidos en el aire para vernos despegar ocho de agosto a las seis de la tarde entre pregunto tu nombre a sabiendas de que lo olvidaré para mí siempre serás