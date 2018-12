Play Basket: "Cómo hemos cambiado" (17/12/18)

Voz 2 00:00 play Basque con Francisco José Delgado Cadena Ser punto com

Voz 0699 00:37 hola a todos aquí estamos nosotros bienvenidos al especial de Navidad de Play Basket que por uno

Voz 1415 00:43 no coincide con el programa quinientos de nuestro podcast

Voz 0699 00:47 que ya es mala suerte pero bueno bienvenidos igual a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro hace diez temporadas no poníamos en marcha en la temporada dos mil nueve dos mil diez de Liga Un grupo de locos en nos ocurrió que podía ser una buena idea hacer un programa por Internet el programa fuera de baloncesto y hasta hoy el bebé ha ido creciendo el ocho fuerte y está a punto de convertirse en un adolescente así que hemos pensado que aprovechando un poco las fechas navideñas ya un programa del quinientos podríamos echar la vista atrás y recordar historias de todo tipo de los últimos diez años del baloncesto español europeo y mundial y contar con vuestra ayuda también para serlo es decir nos vais a encontrar con un programa al uso muy pegado a la actualidad

Voz 1415 01:35 que no va a ir de cómo el Madrid le ganó el derbi

Voz 0699 01:39 de la Euroliga al Barça para luego perder en la Liga contra un Breogán que hizo la machada tampoco nos vamos a detener en la preocupante situación del Estudiantes o en como el Granca ha decidido dar el timón del equipo no a Pedro Martínez sino a Víctor García o como los primeros en la Liga Endesa han caído uno detrás de otro los tres primeros en la última jornada a todo eso pues no espera a la vuelta de las Navidades con el primer programa del año dos mil diecinueve que también será nuestro quinientos números redondita así que algo especial también tendremos preparados pero hemos pensado que estaría bien hacer de abuelo cebolleta Un día intentar conectar pasado de este programa con presente y hacer un recorrido con amiguetes y con vosotros que consideramos también amiguetes de lo que ha ido ocurriendo en esta década que venimos compartiendo con vosotros en el mundo de la canasta así que para qué iban a pasar protagonistas colaboradores vosotros mismos que no os vais a ayudar a hacer el programa que como especial de Navidad encima vamos hacer pasar a Papá Noel los Reyes Magos en forma de regalos el primero para Papa Noel van a ser unos números especiales de la revista Gigantes que ya son difíciles de encontrar digamos especiales para coleccionistas por aquello de echar la vista atrás a este año pondremos un tuit en la cuenta arroba el basket ser y entre todos los que nos sigáis vamos a sortear los números de coleccionistas de la revista Gigantes del Basket desde dos mil dieciocho con el hashtag Play Basket gigantes ya os digo yo que mola muchísimo el segundo regalo para Reyes va ser el digamos más mirando al futuro vamos a regalarles la camiseta de Le Bron James de Los Angeles Lakers así porque sí porque pensamos que le va a dar alegrías aún esa franquicia Hay porque es nueva ahí porque es chula porque no dónde ir

Voz 1415 03:31 hay que seguirnos hay que retirar el tuit el qué

Voz 0699 03:34 pongamos de la camiseta celebran y con el TAC cumpleaños Play Basket que podríamos hacer viviendas noventa cumpleaños Play Basket haremos sorteo puro y duro el día siete de enero en el drama en el siguiente que hagamos en el quinientos en el primero de dos mil diecinueve vamos a dar los ganadores y lo vamos a publicar en Twitter las dos cosas así que regalos historias y gracias muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado ya habéis crecido y hacernos crecer a todos juntos ya todo el equipo que ha hecho posible estos diez años de radio de pop casi de baloncesto desde Miguel Ángel Paniagua hasta Aitor Gómez desde Marta casos Xavier Saisó tantos desde Oscar Cruz Quintana Isa Sánchez desde Pepu Hernández a Jota Cuspinera desde la lo al poeta José Ajero es un equipo es un equipo All Star el que ha mantenido esto aquí lo sigue manteniendo con muchísimo Curro con incluso tanta ilusión como trabajo e doy las gracias a todos y como no voy a empezar por el principio y el principio esta temporada es el gran Antoni Daimiel

Voz 3 04:40 hola soy Pau Gasol que mandar un saludo para todos los oyentes de Play Basket

Voz 4 04:45 me pierda Milán

Voz 0699 04:46 los alumnos van a ser de lo que no se olvida bueno sabes

Voz 4 04:50 cada y miel

Voz 0699 04:51 esta temporada el estamos pidiendo el protagonista el acontecimiento de la semana de la recomendación de lo que está por venir pues bien hemos propuesto meter la sección un poco en la máquina del tiempo hacerla con diez años de historia que es los que cumplimos en Play Basket y a ver qué sale de ahí hola gran Anthony Feliz Navidad qué tal yo muy bien como es una faena te dejo elegir un trío trío de protagonistas que han marcado el Fórum

Voz 5 05:16 en la década la última década interesante mira y como además acabamos de escuchar el saludo de Pau Gasol hay que recordar que bueno la llegada de Pau Gasol a los Lakers y lo que es su etapa más exitosa y a nivel profesional en el baloncesto pues yo creo que tiene que estar Pau Gasol con aquellas tres finales seguidas dos mil ocho dos mil nueve dos mil diez dos anillos de Cannes

Voz 0953 05:43 peón y bueno luego todo lo cosechó

Voz 5 05:45 dado por supuesto con la selección española premios a nivel individual Pau Gasol sería un protagonista seguro otro yo diría Pablo Laso Pablo Laso no sólo por los triunfos cosechados como entrenador del Real Madrid sino porque ha marcado una tendencia a nivel de de estilo de juego ha recuperado a mucha gente como aficionado muchas familias el gusto por ver baloncesto europeo en televisión juntar esas dos cosas creo que tiene un mérito tremendo y se hablará muchos más años de ese equipo que que ha construido Pablo Laso ir pues pondría también a Le Bron James

Voz 6 06:26 porque bueno lo seguimos

Voz 5 06:27 y disfrutando seguimos viviendo en el día a día Orhan en este tránsito de dieciocho a diecinueve a Lebron James pero no hay que olvidar que cuando pasen más años quedará en la historia que este jugador con una intervención tremenda eh jugó ocho finales de la NBA seguidas cuatro con Miami cuatro con Cleveland y ahora a ver qué pasa

Voz 0699 06:47 bueno es evidente que es una faena tener que elegir sólo tres en diez años y no voy a ser bueno voy a hacer lo mismo con el acontecimiento en vez del acontecimiento elige si quieren los dos o tres por lo que sean más importantes de la década

Voz 5 07:03 pues mira un poco por seguir con la línea de lo de Pau Gasol yo creo que para nosotros para nuestro baloncesto fue importantísimo como imagen e como sello ese All Star de Nueva York en el que protagonizaron el salto inicial los hermanos Gasol y yo siempre me acordaré ponerse el frío que hacía

Voz 7 07:21 aquí os sobreprecios en Nueva York

Voz 5 07:23 pero pero creo que es una una imagen bueno también para el recuerdo para la historia

Voz 8 07:28 sí

Voz 5 07:29 me quedaría también con la final olímpica de Pekín eh un España Estados Unidos y porque bueno aunque luego también en Londres estuvimos ahí pero esta fue la primera ocasión en la que se dio realmente preocupados es una final olímpica en esta era moderna del Dream Team a Estados Unidos no eh Estados Unidos con sus mejores jugadores contra este bloque de España y también tengo un gran recuerdo la final de la NBA dos mil dieciséis porque fue un cuatro tres por del séptimo partido fue igualado porque acabó con el triple de

Voz 0412 08:01 la Irvine saltó la sorpresa

Voz 5 08:04 cuánto aquellos Cleveland a Golden State así que esos tres momentos de Siria

Voz 0699 08:07 vale ahora ya no coge la bola de cristal Anthony tres detalles que crees que van a marcar el baloncesto en la próxima década

Voz 5 08:19 eh mira un detalle seguro va a ser sí sí hay movimiento o ampliación de el campo en cuanto a lo ancho no la medida desde el ancho del campo ir en la línea de tres puntos si si se aleja o no yo creo que esto va a haber que actuar sobre ello y no me extrañaría

Voz 9 08:39 nada que sobretodo lo de la línea de

Voz 5 08:41 es que se amplíe la distancia en los próximos diez años eh

Voz 8 08:46 yo tengo cierta curiosidad lo que es la próxima Adecco

Voz 5 08:49 nada pues sobre los próximos cuatro cinco años si Golden State por los va a seguir compitiendo para seguir sumando anillos no si lo hace ya estaríamos hablando de uno de los dos tres mejores equipos de la historia también en cuanto a triunfos in y luego pues

Voz 0953 09:04 en cuanto a jugadores como figuras nuevas

Voz 5 09:07 y del baloncesto mundial pues lógicamente hay que nombrar a Luka Doncic también ha sabido figuran Sony Ibarra los jugadores de la Universidad de de que que que bueno pueden casas sensación en los próximos años e hija yo me quedo con uno de los que ya está en la NBA suelen Embid el pívot camerunés que es un poco también va contra cultura en cuanto a a que es un jugador muy grande pero que es uno de los mejores pívots en cuanto a posibilidades de de toda la historia y creo que puedo hacer una carrera mítica

Voz 0699 09:37 Daimiel y yo discutimos muchas veces el porqué a los la gente del baloncesto nos piden los pronósticos ya los de fútbol no esta es una pequeña faena pero lo hacemos en el entorno de lo que es el programa en un especial mirando hacia el futuro ya cumplimos diez años mirando hacia los días siguientes que conste que yo esto lo hago

Voz 5 09:55 no no lo sé pero sabes qué pasa Pacojó que ya los de a los de fútbol se les está empezando a pedir también no hay sorteo de Champions de tal ya

Voz 8 10:06 ya eso está pidiendo posibilidades así que hablamos

Voz 5 10:09 no le hace justicia aseguró no hay más

Voz 0699 10:11 en tanto que si todos sabemos quién es muy poco de Navidad

Voz 9 10:15 hay alguna comida navideña que te guste algún dulce

Voz 0699 10:17 es tal vez no sé lo que sé no no no soy

Voz 5 10:20 pueden ustedes navideños problemas que trata lo lo que trato es de de cocinar yo el veinticuatro

Voz 0953 10:27 por la noche mi si trato de innovar

Voz 5 10:29 sea me da mal rollo me daría mal rollo cenar siempre lo mismo todos los años entonces este año me he ido a por algo tradicional que es un estofado de corzo un estofado de corzo que me apetecía porque es un plato que provocó hace muchos años sí bueno ya claro como una cosa cada año yo este año voy a tirar por ahí

Voz 0699 10:51 mira no sabía que en eso nos parecíamos yo también cocina el veinticuatro vale yo vale

Voz 9 10:58 yo pongo el primero que se que voy a hacer sopa de rape con almendras vale oigo que buena pinta tiene buena pinta ya te diré cómo queda pero pero bueno vale vale hable una foto van

Voz 0699 11:08 yo me apunto al segundo vale al tuyo

Voz 9 11:12 oye y que cumplimos diez años que has el problema cuatrocientos noventa y nueve que te doy las gracias por formar parte de la familia de Play Basket en este tiempo

Voz 5 11:21 eso es un orgullo y un placer por mucho tiempo

Voz 9 11:23 disfruta de la familia dejando no sólo a los que te apetezca

Voz 5 11:28 consejo también un

Voz 9 11:30 muy grande igualmente un abrazo a los que viene

Voz 0699 11:33 sí que es donde la familia e los dos que nos esperan quizás sean los dos jugadores a los que más hemos entrevistado en la última década en Play Basket

Voz 10 11:41 hola soy Sergio y jugadores de baloncesto y como cada lunes es siempre

Voz 9 11:44 antes haber cuando sale Play Basket

Voz 0699 11:47 no sé si lo sabíais pero sin os lo digo yo que el primer protagonista que entrevistamos en Play Basket fue Sergio Llull hace diez años que son los que cumplimos en este programa especial la verdad esta mal que lo digamos nosotros pero no tener un malo los dos que pretendemos que nos acompañan en este próximo tramo no fueran los primeros a los que entrevistamos pero son con los que más hemos hablado en el programa mínimo una vez por temporada lo que serían diez entrevistas pero me da que han sido más ellos nos van a ayudar a entender lo que has y de la última década del baloncesto y como puede ser lo que viene los dos por cierto son internacionales campeones del mundo campeones de Europa subcampeones olímpicos y uno está escuchando en Estados Unidos José Manuel Calderón muy buenas hola buenas e donde te pillamos así ya por hacerlo en directo como si fueran panorama esto al larguero van

Voz 8 12:36 si estuviera cuesta aquí va en Detroit que tenemos partido luego y bueno pues acaba de terminar el entrenamiento de la mañana

Voz 11 12:42 no

Voz 0699 12:42 ah y ya que estamos en una especial de Navidad que es son los diez años de Play Basket te voy a preguntar una que creo que no techo nunca tú eres muy de Navidad José como como eres te gustan estas fechas

Voz 8 12:53 bueno culés me gustan sobretodo y más ahora por porque mis hijos no porque es una época que se lo pasan bien que bueno hay muchas cosas que que te cuentas en Familia que que estamos podría pues siempre son fechas especiales porque siempre viene gente a visitar y cosas de ese tipo entonces sí sí que me gusta en el juntarme con con con guisantes

Voz 0699 13:10 en qué sitio más raro ha celebrado tú la Navidad porque habrá doscientos sitios distintos

Voz 8 13:16 las Navidades dentro de lo que cabe no han sido normalmente demasiado malas se sí que es verdad que a veces me han tocado sólo por ahí en algún de alguna ciudad con con el equipo pero nuevamente engaño Del Bosque no sólo tener más problemas que suele tocar siempre fuera y solo

Voz 0699 13:28 a las tradiciones en España son de cena con los amigos de juntarse las familias las tradiciones en Estados Unidos para seguir cumpliendo la son más chunga no José

Voz 8 13:39 sí es porque sobre todo también por los horarios también iban ahora depende con quién te juntas yo te digo resolvemos mala suerte de tener siempre visita de familia y entonces seguimos haciendo un poco el horario y las costumbres españolas no y entonces bueno es es algo más fácil para nosotros

Voz 0699 13:52 de los que cuenta batallitas al final de la cena te piden en alguna anécdota o cómo cómo suena un una cena de Navidad de los Calderón

Voz 0412 14:01 es es más mucho más normal que es

Voz 8 14:03 era una escena en la que lo bueno de año que te digo cuando estás fuera de casa al final es una cena pues de feliz de estar con los junto de que hace tiempo que no pasas pues es es feira haga no hay

Voz 0079 14:14 a poco de ahora con los niños pues sobre todo como

Voz 8 14:16 desde protagonistas y poco más a la superespecial

Voz 0699 14:19 bueno él es sacado a Daimiel que él en Nochebuena cocina hay que este año va a hacer estofado de corzo tú tienes alguna tradición navideña se puede contar

Voz 8 14:29 pues la verdad es que no es hablemos ha dado nada en especial no sé lo que tengo ni siquiera este año no sé qué vamos a hacer no lo a todavía con con Ara para ver cuál va a ser el menú navideño

Voz 0699 14:41 bueno no te preocupes que eso siempre es bueno siempre además en eso hay que reconoce que no hay que reconocerlo pero ellas tienen balonmano que nosotros el otro protagonista también es internacional está en España también hemos hablado más de diez veces es decir de una por temporada en cada año en Play Basket ya en este cumpleaños queríamos que estuviera también con nosotros Alex Mumbrú muy buenas tardes

Voz 0079 15:03 hola buenas tardes su cómo llevas el espíritu navideño

Voz 0699 15:05 MEX

Voz 0079 15:06 bueno no no he sabido no conocer es algo que que me gusta me gustaría más cómodos con más días libres que tenemos pocos pero pero bueno vamos bien

Voz 0699 15:15 un estaba preguntando alcaldes y él es de contar batallitas y yo te preguntaría transitorias de contar chistes al final de la cena de Navidad

Voz 0079 15:22 si no soy muy bueno lo existe además de poner una cinta que ir escuchándolos no ahora que se ha puesto otra vez hay Eugenia de de moda pero pero no no hay mucho de contar chistes más de cantar canciones eh

Voz 0699 15:35 no sé si os esta cara de de karaoke post navideño pero villancicos au como

Voz 0079 15:41 sí sí claro villancicos villancicos y pico de botella de anís Henri de la raro

Voz 0699 15:46 osea no eres el Mariah Carey de baloncesto

Voz 0079 15:51 Familia mi familia

Voz 0699 15:53 oye Calde cómo es eso de jugar un veinticinco de diciembre

Voz 8 15:58 bueno pues para mí es algo normal lo que estás acostumbrado durante muchos años y es lo que bueno es ve algo que que bueno pues que qué es lo que hay de eso tampoco era demasiado igual que al primer año de llamadas dirección y se quejaron no de todo el mundo en casa y tú jugando pero ahora pues es eso ya es el calendario para ver si juegas uno juegas para poder organizar la cena el veinticuatro veinticinco veintiséis cuente cuando cuando hacerla que para estar con la familia poco claro

Voz 0699 16:21 a a José Diego Alex cuál es el día más raro que que ha jugado al baloncesto en medio de las Navidades

Voz 0079 16:28 el medio bueno a lo mejor no no como Halperin el veinticinco pero sí hemos está entrenando veinticinco y cuatro en la tarde no sea que que no hemos jugado partido pero sí que hemos estado entrenando

Voz 0699 16:42 un Halperin que que ya los tiene

Voz 8 16:44 es entrenado cara de entrenador igual cambiará sobre no sé si ha cambiado su forma de vernos

Voz 0079 16:50 este más de de de reclamar el veinticuatro veinticinco

Voz 11 16:54 M que que entrena Carlos Raya

Voz 9 16:58 sin cositas eh cambia la vida siendo jugador al siendo entrenador no

Voz 11 17:02 el cambio de cambio es decir otras cosas como alcalde te gustaría ser entrenado hundido como Alex Mumbrú

Voz 3 17:10 yo no te entrenamiento dentro de la de los deseos navideños

Voz 8 17:16 hombre con esto que si yo pensaba que iba a estar más nuestro lado con esto de que había sido jugador esto de ahora tienen que entrenar Veinticuatro identificados se claro que sí es es un gran compañero y seguro que

Voz 11 17:26 que los que están con él lo tienen que estar disfrutando oye dentro del espíritu navideño Alex como

Voz 0699 17:30 ese ver una pista llena de peluches

Voz 0079 17:33 bueno no es bonito tus muy rápido al vestuario medio aparte pero increíbles conectaron casi tres mil quinientos peluches así para una para la gente que que todo el mundo tuviera regalo estas Navidades y la verdad es que fue fue bastante bonito

Voz 0699 17:50 Calde te sabes que en la gente Miribilla lanzó peluches por por Navidad que salgo yo no sé si se hace en la NBA pero en la N H L sí que lo he visto en la Liga dejó que en Estados Unidos eh

Voz 8 18:00 sí eso te iba a decir lo había visto en algún equipo de o que no se encuadre exactamente una barbaridad no me acuerdo cuántos peluches bueno se llenó la pista de peluches no muchísimos

Voz 0699 18:11 nosotros le en la NBA sí que sois de hacer carreras de bebés eso sí en los descansos y que lo he visto yo

Voz 9 18:17 sí hay de todo yo creo que hay cosas por sí

Voz 0699 18:22 sí oye estábamos diciendo que con vosotros hemos compartido diez años de de Play Basket qué es lo que lleva el podcast cuando pensáis si recordáis en los años pasados Alex que recuerdo más chulo te te viene a la cabeza de del mundo del baloncesto

Voz 0079 18:37 bueno sin ninguna duda cuando fuimos campeones del mundo de la verdad es que es que es el momento más emotivo y espectacular que el más bonito que tengo en el recuerdo no ahora que que es que cuando creado moralmente es bonito que hay

Voz 0699 18:54 José tú es el mismo Ésa es el que recuerdas con con más intensidad con más alegría

Voz 8 18:58 yo creo que sí porque cambió mucho para todos nosotros yo creo que mentalmente yo creo que el creernos que sabíamos que Quique cómo se jugaba esto no yo creo que a partir de ahí de ese momento pues es cuando empezaron realmente a venir todos los éxitos no desde el equipo no

Voz 0953 19:11 no examen sean europeos o los al

Voz 8 19:15 el pico si competir en cada campeonato no yo creo que eso hizo cambiar mucho y que luego es verdad que todos tenemos recuerdos de clubes vale pero yo creo que representar a tu país siempre es especial jugar para para para España hay tener este estos campeonatos pues es lo que te hace que sea mucho más especial no

Voz 0699 19:32 aquel hallazgo de aquel Mundial que no se haya contado ya Alex y que haya caducado y se pueda contar quiero decir algo de lo que evidentemente los periodista no perdemos muchas cosas pero está aún muy cerca de de vosotros pero algo que se pueda decir a estos treinta mil que escuchan el podcast hasta Navidades y que digan mira yo esta no me las sabía

Voz 0079 19:51 bueno no no no no hay que se pueda contar ninguna para contar mucho

Voz 9 19:57 una que se pueda contar al final de la cena

Voz 12 20:00 no no hay

Voz 11 20:04 has contado todo no no nos han contado todo porque eso por favor

Voz 0079 20:08 hay una gracias a que fue alcalde te acuerdas selecciones la semifinal le llevaron a un hospital y entonces una silla de ruedas yo lo voy a contar aquí a lo mejor tiene muchas gracias pero cuando estás allí in situ sí que tuvo muchas gracias no es pues siempre hacíamos la broma que si estábamos en en la planta número trece pues para vamos a ver que alguien despistado y bajaba L dejamos ahí tirado no pues muy tonto pero cuando llevas tantos hace trece el esperado pues cualquier tontería te hace gracia no uno que a Paula bueno iba en silla de ruedas acababa lesionar alguno algún cabroncete que picó al once en vez de al trece entonces nadie bajó y como no sabíamos qué hacer tirábamos a Paul con la silla de ruedas por estar al pero bueno ahora mismo pues lo explica así tiene algo desgracias en el momento fue como la cosa más graciosa que se nos había ocurrido no Anhui

Voz 9 21:09 José Manuel Calderón no ha visto nadie macho pero bueno

Voz 8 21:15 voy a quitar la tensión y a veces bueno pues esas cosas se quitaba un poco la tensión muy lo que pasa es que cuando llevas tanto tiempo son la preparación el campeonato pasan los días viendo las mismas caras que no lo pasamos genial que somos super amigos que somos una familia pero que que son muchos día juntos entonces bueno pues necesitas este tipo de cosas para para relajar un poco no da la cosa

Voz 0699 21:35 ni un minuto de seriedad José cuando tú llegaste a la NBA en dos mil cinco te imaginabas que catorce años después ibas a seguir allí que yo te iba a seguir llamando a Estados Unidos

Voz 8 21:46 pues no la habrá que no tendrá que mi primera opción era ahí porque quería probar porque lleva el que pasaba pero siempre tenían aquí en la cabeza muy claro que sí tenía que volver al año a los dos años bueno pues quería esa experiencia y que a ver qué pasaba no es bueno pues mira una cosa lleva a la otra ida cosas han salido bien y cuando he tenido que tomar decisiones y ahora estoy feliz no de llevar todo este tiempo

Voz 0699 22:06 Tuni y Alex cuando hace diez años pensabas en que sería de diez años después te imaginabas entrenando e intenté imaginamos entrando bueno con con que te imaginas entrenando ya me vale no te lo voy a decir en Bilbao de imaginamos que entrenador

Voz 0079 22:22 bueno me imaginaba que me gusta mucho esto sí que sabía que que después del baloncesto quería seguir con con algo relacionado a él y que fuera en la pista con lo cual no crean mucho más que un entrenador algo que ya llevaba años pensándolo y que no sé si hace diez años justo pero pero sí a lo mejor se hace siete años que yo no haya metalizado para para ser no

Voz 0699 22:45 a José Tous sigue disfrutando en el basket y además ahora te va bien en Detroit otra vez que te va Why te dejan de mostrar lo que eres eh he visto un vídeo que decía lo visto hace muy poquito Si tuviera que elegir entre los jugadores más inteligentes de la NBA entre los tres seguro estaría José Calderón no sé si lo has visto pero circula en Twitter

Voz 8 23:03 no no lo he visto pero vamos que me lo paso muy bien todavía hay yo creo que hasta que pueda pasármelo bien pues se intentar decir jugando o y como dices ahora pues bueno como un rol diferente muchas veces superior a eh bueno pues ante una lesión tengo la oportunidad de volver a jugar Montull de minutos disfrutando como un niño y pasándolo bien in compitiendo contra contra que me me ponen Lorente y nada más no yo creo que el día que que el cuerpo medidas que no puede más aunque no me lo paso bien pues ese era el día que que ya está no que habrá que dejarlo ir pensaremos en el siguiente no

Voz 0699 23:32 Alex y cómo eres tú como entrenador

Voz 0079 23:35 bueno pues duro cuando hay que ser duro si duro cuando no hay que hacerlo no la verdad es que siempre está intentando hacer las cosas bien que la Liga le una Liga muy complicada como tú te exige mucho y sobre el que de de extender pues que se le exige enseguida ya puede estar arriba bueno con la paciencia de que requiere eso intentar ponerse cada día ser un poquito mejor equipo

Voz 0699 24:02 pero este te hace raro por ejemplo dar órdenes a Javi Salgado

Voz 0079 24:06 no no no la verdad es que no es que no supongo que más veces a lo mejor quizás es más difícil para él no el poder recibir pero pero siempre yo creo que ha habido importantes entonces esto es que hay un respeto máximo nos enfrentamos con todos Javi quiere lo mejor para el equipo y yo quiero lo mejor para el club con lo cual las final cuando tienes que la misma ambición encuestas

Voz 0699 24:32 vale voy terminando entro en el terreno personal Alex Mumbrú para que la gente lo sepa y tiene un restaurante bueno si tiene más de uno yo no lo sé pero sé que tiene uno seguro José Calderón tiene una empresa de exportación de embutidos bueno a nivel mundial porque ya hay que decirlo así Alex Le comprarlo jamones a Calderón tú para el restaurante

Voz 11 24:50 no quiere que bueno pero a ver cómo es esto

Voz 0953 24:57 que vienen de otros paros de como

Voz 0699 25:02 claro si en el choque no se toman jamones no

Voz 0079 25:04 sí sí claro claro pero yo en el suyo yo estoy llegaron no o sea no no

Voz 0953 25:09 eso me dio mucho

Voz 0079 25:11 me atrae es reconocer que nosotros que sí que hemos probado porque la selección siempre cualquier apuesta entraban los jamones

Voz 0953 25:18 le condujeron

Voz 0079 25:21 el jamón que cunde no siempre ávido de apuestas que que estaba increíble

Voz 0953 25:27 Iker era súper bonito poder estar

Voz 0079 25:29 fuera de España y que te llevan un jamón

Voz 0699 25:32 a ver cómo era José si tienes algo que decir es el momento vale

Voz 11 25:37 nada nada no sabes quién es un problema en este sentido estoy tranquila lo no pasa absolutamente nada

Voz 0699 25:46 no pasa nada porque un compañero comprendo jamones de otras María que no sea la tuya no

Voz 11 25:51 por supuesto que no

Voz 0699 25:52 bueno es es un error perdonarle entre entre compañeros ya está Dot sus dos últimas Alex ex entrenador pero ha sido comentarista durante mucho tiempo con con nosotros entre otros medios de la Cadena SER Alex tanda de una pregunta Calderón una que no sea la típica que yo le daría para cerrar una entrevista

Voz 0079 26:11 alguna qué harías cuando

Voz 13 26:15 bueno sí

Voz 0079 26:17 es que si no él la dicha comentaba antes pues que voy a seguir jugando hasta que estudiar con ilusión no eh yo creo que sí

Voz 8 26:29 se siente muy bien

Voz 0079 26:31 seguir compitiendo al máximo nivel todavía

Voz 11 26:34 me esperaba más pero bueno venga si no por supuesto por supuesto que me que me siento bien más que nada porque cuando salgo ahí fuera

Voz 8 26:41 todavía veo que puedo competir contra el que tengo enfrente de una yo creo que ese es el momento no yo creo que tú el cuerpo Intur realmente tu cabeza sabes cuando dicen haber eh no suelo competir con esta gente me encuentro más

Voz 0953 26:53 el más lento o más

Voz 8 26:56 o lo que sea no yo creo que es extenso es el momento un poco en el que tienes que decidir si realmente merece la pena estar ahí no porque al final está bien saludar al equipo y si ves que no puedes ayudarlo pues eras lucense era difícil yo creo que primero será el cuerpo el ya te no porque alusión a perderla no el por jugar a baloncesto porque es lo que nos justo alemán mucho no y esa esa utilizó será bueno será perdiendo poco a poco por el hecho de que bueno cuando cuando lo Benja hay que ponerse digamos que en otra cosa no va a ser una cosa y tenemos pues bueno pues si te concentras en el siguiente objetivo sea alteraciones no

Voz 0699 27:27 vale pues voy cerrando que no ese plan ya de que Calderón coja frío porque eso tendrá que duchar y esas cosas José pide un deseo a dos mil diecinueve anda que este podcast dura hasta hasta eso hasta el día de Reyes

Voz 8 27:40 no yo siempre lo mismo que que bueno que que todo el mundo sobre dos a Luis para todo el mundo que todo el mundo esté lo mejor posible en familia o con los que con lo que crea que que que que tiene que estar y que esté a gusto y que bueno que poco a poco el seamos capaces de que pero en este caso España porque cada vez seamos un país un poquito mejor que un poquito mejor desde fuera y eso es lo que le el al dos mil

Voz 0699 28:01 claro está guay es muy buen deseo ya ti te voy a pedir simplemente desde la confianza que da esta relación que nos canta un villancico para cerrar

Voz 0079 28:13 la verdad es que me he escogido prevenido eh para para qué

Voz 11 28:19 por lo que no tiene la botella

Voz 14 28:21 la botella me Ana Botella no es que yo yo enloquecido

Voz 0079 28:25 me comprometo a verte me preparar la botella dan de lo cantamos ahí indirecto

Voz 9 28:31 mira a ver si está bien

Voz 0699 28:33 pero como compromisos de me queda corto yo qué sé unas estrofas

Voz 9 28:35 tras así chiquitinas no para tener en cuenta que estamos celebrando los diez al play más que tengo que ofrecer audiencia algo distinto

Voz 0079 28:43 eso es todo por ahí te enviaré Intel enviaré por cuestan para que lo pues bueno cuál es

Voz 9 28:52 sí vale bueno venga vamos bueno vamos a llegar a ese compromiso ya está no tampoco voy a forzar más quiero decir estoy más o menos entre amigos pero no quiero tirar mucho más más allá mira sí

Voz 1 29:16 sí

Voz 15 29:17 ha dicho lo dicho antes las

Voz 9 29:18 muchas gracias a los dos cracks un abrazo enorme

Voz 16 29:21 la gala

Voz 9 29:31 bueno desde luego era imposible que esto no salieran mal dos grandes del baloncesto que no sirven

Voz 0699 29:36 como padrinos de este especial Navidad de Play Basket que que sigue avanzando en lo del villancico recogido la palabra Alex IBI me lo tiene que mandar y no lo voy a insistir mucho para que sea la canción con la que vamos a abrir quinientos de Play Basket vamos a hacia lo que dejamos atrás en casa en lo más cercano

Voz 3 29:54 hola señoritos Claver es lo moral una

Voz 9 29:57 no esperando a que salga el podcast de Play Basket en cadena

Voz 3 30:00 la Ser punto negro

Voz 0699 30:02 pues ojalá dos os habíais divertido vosotros tanto como él en la entrevista de y bueno en diez años en nuestra Liga han pasado muchas cosas entre otras cosas que Pablo Laso ha girado el dominio del Barça de Xavi Pascual hacia el Real Madrid pero sería un titular granadino único Joventut estuvo a punto de dos al parecer tras una lucha en los despachos ardua Obradoiro ocupó plaza en la ACB hemos visto nacer crecer y marchar el fenómeno dos chic irse Navarro consolidarse Baskonia Valencia y Unicaja como alternativas la verdad es que ni sé cómo voy a resumir esta década prodigiosa en Play Basket así que voy a dejar que sean los tres de la tertulia y quienes lo hagan Barcelona Xavi Saisó

Voz 9 30:40 bueno tal hola aportado tal qué tal sólo dos en Madrid

Voz 0699 30:43 el Martín Talavera Feliz Navidad

Voz 9 30:45 hola felino ya muy bueno donde quiera que pille a Lalo al pues lo mismo

Voz 14 30:52 ah bueno también

Voz 9 30:53 a diez años de baloncesto nacional sin yo digo que me contéis algo que pueda explicar la última década Xavi que el que sí

Voz 1982 30:59 ya bueno pues un poco lo lo has comentado tu ahora en estos en estas cuatro titulares que o no yo creo que lo más importante que ha pasado a nivel nacional en los últimos diez años ha sido el cambio de ciclo no es decir una Barcelona que dominaba con Xavi Pascual que parecía que tenía larga vida pero el Madrid poco a poco le va dando la vuelta a la tortilla hasta cambiar la hegemonía y ahora en este momento la hegemonía desde el ex del Real Madrid y creo que a nivel de impacto en lo más importante ha sido esto este cambio genera de de de ciclón favoreciendo al al Real Madrid

Voz 0699 31:30 tala

Voz 1576 31:31 sí yo creo que aparte de eso Éxito éxito porque no es fácil estar una década sin bajarse del podio como ha hecho en este caso en clave española pero sobre todo yo creo que el trabajo de los clubes yo creo que para ese para ese impulso ha sido fundamental el trabajo por ejemplo de ese bloque nacional del Real Madrid que se ha consolidado en la hegemonía de esto el trabajo que hace que ha hecho el Barça en su día y que todavía hay algún rescoldo yo creo que éxito de ligada a nuestro baloncesto es quizá el patrimonio que nos quedamos desplegaban

Voz 9 32:03 Lalo

Voz 12 32:04 bueno yo me quedo con algo que no lo mejor llama cantado atención pero que creo que es importante no que cuando una crisis feroz en esta década que empezó pues yo creo que en la que la crisis feroz empieza en dos mil ocho cuando ya incluso reconoce Gobierno no ganamos nada ya no es de crisis hice esa crisis que se llevó e incluso enteros como el balonmano tiene desapareció para quedar en una especie de amateurismo donde sólo el Barça y un par de equipos pues han conseguido pagar como profesionales de sus jugadores pues el baloncesto ha sobrevivido mucho los clubes han sobrevivido y eso teniendo un poco perspectiva significa que la salud no se va a afortunadamente mejor que la que creíamos que hay seguimos dando guerra y que aparecen y que parecen proyectos como el de Valencia Basket que es otra alternativa Iker no son todo malas noticias a lo que se diga

Voz 0699 32:56 ni de un nombre y un apellido Lalo Pablo Laso

Voz 12 33:01 el pues es el pues yo creo prever desde Pedro Ferrándiz el entrenador más importante de la historia de la nariz

Voz 0699 33:08 ya ha tenido mucho que tanto Saisó otro nombre y otro apellido Sergio Scariolo

Voz 1982 33:14 bueno pues a un hombre que que yo creo que ha tenido un tridente que es la gestión del Vestuario que ha llevado francamente bien respetar los roles porque no es fácil con jugadores como los que tiene la selección española y luego pues yo creo que también muy importante gran equipo no tener un gran equipo que que te da toda la la seguridad en momentos fáciles difíciles por tanto teniendo en cuenta estos tres puntos de vista más la calidad y el talento que tienen Sergio pues yo creo que uno de los mejores seleccionadores que hemos tenido

Voz 0699 33:45 da la qué equipo dirías tú que ha crecido más en en la última década

Voz 1576 33:49 hombre yo creo que está claro el Real Madrid el Real Madrid de la mano de Pablo Laso que para mi es el mejor entrenador nacional sino de la historia seguramente unos de la historia y creo que ha sido capaz de romper una hegemonía donde todavía el Barça tenía mimbres para seguir ganando donde consolidarse ahora mismo como el equipo de referencia en Europa yo creo que eso es muy difícil sobre todo de donde venía el Real Madrid yo creo que el Real Madrid venía y aquí estamos muchos que lo conocemos de no llenar más de tres mil personas en el Saporta de no querer entablar regalando regalándole de no meterse en competición europea y en los últimos años desde la década fuera de play off si eso es lo que le dio en estos en estos años en los que los finales de esta década se ha convertido en el equipo va tienen

Voz 0953 34:32 Europa yo creo que eso es sin lugar a dudas

Voz 1576 34:34 con referencia para los trenes que jugados no ha llenado

Voz 0699 34:37 más el ojo por lo que sea Xabi el el jugador de en la década que has dicho esto hubiera pagado por verlo si tengo que pagarlas

Voz 1982 34:45 bueno a ver yo volví siguiendo con el baloncesto poco nacional no yo me quedo con Ricky Rubio no Ricky Rubio primero que tenemos la suerte de de de tener amistad con una muy con él y conocerlo desde muy pequeño yo siempre he sido uno de los jugadores que son capaces de hacer cosas diferentes nada entonces ya desde muy pequeño recuerdo en Linares ese campeonato de Europa de lo que hizo y después en la peña después Barça y ahora en la NBA pues bueno yo mi ojito siempre está con entre otros muchos sobre todo con ese gran jugador gran persona y tal

Voz 0699 35:17 tú con quién te quedas

Voz 1576 35:19 yo me quedo con Juan Carlos Navarro yo creo que disfrutaba con muchos jugadores he disfrutado mucho con con Felipe y su evolución y su crecimiento como jugador y como ha ido mejorando año tras año me quedo evidentemente con el fenómeno pavo pero yo no he visto mayor talento además durante más más días poder verle un pabellón en directo más talento que ha que a Juan Carlos Navarro yo creo que que es un jugador que tú le veías que parecía imposible que se pudiera ir de tíos que les sacaban el doble de kilos y el doble de músculos pero era yo siempre me gustaba cuando narraba decir que era un jugador con con chaqué que jugaron esto y así lo recuerdo

Voz 12 35:56 no yo porque justo coincide con la década en en la primera plantilla del Real Madrid porque él llega en dos mil siete pero se consolida ya es jugador del primer equipo con todas las de la ley Sergio Llull Melilla porque es repito bajo la sombra bajo pueblo los flashes de otros jugadores que como bien ha señalado Talavera doblemente son leyenda esto pero es que Navarro y Gasol han ocupado dos décadas dos mil siete dos mil ocho

Voz 9 36:23 sin barreras olla eran

Voz 12 36:26 ya no hay internacionalmente conocido que habían subcampeones olímpicos campeones del mundo pero es que Sergio Llull en esa generación ha tenido que convivir a lo mejor sin tanta atención de la prensa de cámara que soy no ha ido devorando todos los pronósticos saltando todos los listones haciendo todo lo que sí pero claro no no tiene tal entonces Paul no sea mandarina Ésta es cosa no vuelven a meter veinticinco es me pide Le Havre así que es un jugador español años y otro también

Voz 0699 36:59 ya fue si ya fue casualidad bueno que si si fue casualidad porque está cuidando se buscan pero ya decíamos que el primer protagonista que entrevistamos en Play Basket en el programa uno fue Sergio Llull que Marta que gestiones para que éste al que entrevistamos en el quinientos que es el siguiente programa sea que ya me dice así que viene con el pulgar hacia arriba que seguramente lo conseguiremos así que ya sería un regalazo

Voz 12 37:21 yo estoy cometió decía yo totalmente

Voz 9 37:23 sí sí sí Marta se pone lo va a ser capaz de rechazarlo Marta es capaz de todo de cualquier

Voz 0699 37:28 cómo está muy serias os voy a poner antes irreverente de estos últimos diez años que tenéis que responder los tres Javier Saisó jugador y entrenador más cachondo

Voz 9 37:36 que de lo es conocido pues

Voz 1982 37:39 Víctor Sada como jugador porque además Víctor Sada su retirada es de lo más grande que ha pasado por aquí rápidamente explica anécdotas de una cosa que ocurrió veníamos de la del adiós de Navarro con vídeos por todos lados tal y cual se presenta en la sala de prensa del Palau Blaugrana Víctor Sada llena y en un momento dado para su intervención cuántos estaban pidiendo de todo dice bueno ahora

Voz 9 37:58 vamos a poner el el vídeo

Voz 1982 38:01 se quedan dos parados el jefe de prensa del Barça no había vídeo para Víctor Salas no fue bueno el susto que les dio fue tremendo no pero aparte de eso Victor Sada siempre ha tenido sus sus cosa vi yo me quedo con Víctor Sada y ahora voy a decir una cosa que no quizá la vais a entender mucho a ver pero con todo lo que ha pasado lo que hemos tenido que pasar para enviar más cachondos pese

Voz 0699 38:19 el hombre que acaba de dar una respuesta de siete minutos y medio

Voz 1982 38:22 Relenza correcto siete cuarenta todos pero es que con lo de la Pepsi con lo del bueno en fin han pasado tantas anécdota

Voz 9 38:29 a mí me quedo con peso te dio un paquete de chicles no en directo en una Copa del Rey entrevistas y a contestar ninguna pregunta pregunta qué tal

Voz 12 38:40 sí

Voz 9 38:42 de tala jugador y entrenador

Voz 0699 38:45 cachondeo en diez años pues mira

Voz 1576 38:47 entonces van a pillar muy ser que le van a pillar muy cerca a todos a la Cadena Ser pues me quedo con Alex Mumbrú que yo creo que el hecho mucho de menos la selección ante esa Paraíso que era muy parecido en cuanto a su no pero luego es la riña su bromas con Felipe Reyes eran críticas al Mumbrú es un tipo que que tuvo que volver a un momento cuando se hayan retirado porque necesitaban ese pegamento precisamente estima que que que siempre ha exponía en los equipos como entrenador pues otro que hemos tenido la suerte de disfrutar comentando en la Cadena Ser que es Txus Vidorreta dio con Txus Vidorreta imposible muy muy serio con una voz muy muy profunda pero tiene muy buen sentido del humor y a mí me me encantaba cuando había derbi en Vitoria cuando salía así llevaba la pitada del siglo se iba donde estaba la gente de Bilbao ir apretaba los puños y levantó los brazos doble de pitada

Voz 0699 39:41 es de los ahí me parece bien

Voz 1576 39:44 personalidad ICV me ha caído muy bien la lo iba a saber

Voz 9 39:47 si quieres

Voz 14 39:50 hecho que a un contexto de humor pero Cádiz como ya gracioso no hombre si no venimos a Dusko correcto

Voz 9 40:03 oye puede ser que hay gente que que que puede pillarle

Voz 12 40:06 género de dudas sin ningún género y como entrenador a muchos cuerpos de ventaja de cualquier sentido no me porque no creo que haya hecho más cachondo en este país Óscar Quintana Viar ahí para mí he estado bien ver con muchos cuerpos con mucho cuerpo segundo yo creo de jugador me quedo con Rafa Martínez

Voz 1982 40:25 dejadme que recuerde Pacojó que en paz descanse

Voz 9 40:28 que un grande Comas Manel sí sí sí señor formidable formidable Mané si hay terreno

Voz 12 40:35 pues con esto sé yo era un viaje de Bilbao Vitoria que casi nos matamos porque colas en la carretera

Voz 0699 40:42 me también está bien reírse pero dentro de unos límites vale pero sí sí

Voz 1982 40:46 claro literario que pararle

Voz 12 40:48 lo ideal tuvimos que parar iba a dar algo

Voz 0699 40:51 un acontecimiento con el que más habéis gritado dentro de el basket Saisó

Voz 1982 40:57 yo te lo digo es que queda fuera del pero tengo que decir queda fuera de estos diez años pero yo Peggy un grito es descomunal con el triple de de Herreros en Vitoria que ganó la Liga el Madrid es decir que porque es que veía veía veía como el Madrid y que manera de perder una Liga no tuvo Baskonia Italia esa última jugada estaba en casa viendo y me quedé de un salto y un grito tremendos a crucificar los de Vitoria un triple de la pena

Voz 0699 41:28 entender Madrid está esta está flipando

Voz 1982 41:30 no no pero es que es que es la verdad es la verdad sea yo aquel día me quedé tremendo fue un impacto súbito que diríamos

Voz 0699 41:37 fue tal la sorprende M aunque va a ser difícil

Voz 1576 41:39 no pues es que escúchame es que él es el hecho de que vayamos escalonados implica que uno te puede pisar calle a ver

Voz 9 41:45 bueno pues también

Voz 1576 41:46 nosotros estábamos sabes no no pero es que yo bien de la selección me acuerdo de la que el partido contra Francia cree que le metimos cuando parecía que iban a vapulear Illana de ganamos de un montón

Voz 17 41:58 si no salimos en eh

Voz 1415 42:00 en Polonia

Voz 1576 42:03 pero el como haber vivido un acontecimiento increíble yo me quedo con lo de Vitoria porque es que estaban las camisetas de celebración sacándose en el banquillo el banquillo de del Baskonia

Voz 1415 42:14 y el presidente

Voz 1576 42:16 levantado de pie abrazando al alcalde de Vitoria eh es que es impensable y sobre todo me alegré por Herreros al que se le crucificado con el sambenito de que no era capaz de meter una canasta ganadora fue capaz de dar una canasta cuando ya prácticamente no contaba para vosotros

Voz 14 42:33 y darle la Liga al Real Madrid y la verdad es que haberlo vivido en directo independientemente

Voz 1576 42:37 que tú seas más simpatizantes de un equipo era un pedazo de historia de la Liga poder vivirlo allí ahora que fue fue muy emocionante

Voz 0699 42:44 la y tú

Voz 12 42:45 yo jugase mis unos cuartos de final de los Juegos Olímpicos competición femenina canasta de de Anna Cruz para Turquía el de después bueno de hecho fueron pues si tu destino porque involucrarse de compañeros que nos léase estuve pues en serio déjale no puede seguir narrando los Juegos porque la borrasca tuvo que ir al al doctor Francisco José Delgado ya varios factores más compañeros de profesión que que me jugaba la puñetera vida porque por pero lo merecía la pena pero decía la pena no pude hacer el último partido ese dije que era un Croacia Serbia

Voz 0699 43:22 pero merece la pena no se merece la pena tanto que merece la pena y oye tipo al que os hubiera gustado haber entrevistado una podido Saisó primero

Voz 1982 43:33 el Oscar Becerra Óscar Becerra que es era un ídolo mío lo tuve a cinco metros de la posición tus da igual te acuerdas Pacojó allí creo que éramos

Voz 0699 43:44 Londres si yo yo yo yo llamé porque Manu Carreño me dijo lo mismo que tú se lo dije tengo aquí al lado a Óscar Schmidt de cerrar yo sí que le puse a mano bueno es esa cosa sí

Voz 9 43:53 os digo una cosa me puse el teléfono para que saludara lo tengo más grande que puede hacer humor

Voz 1982 43:58 yo no pude ahí en ese hasta acordarás que es pero yo no pude y me quedé ahí con las ganas de seguir tengo la espina clavada

Voz 9 44:06 Oscar vale quién quién me decía una cosa te digo que no que no os perdáis

Voz 1576 44:12 bueno como jugador