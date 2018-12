Las claves de Gonzalo Velasco

Voz 1538

00:00

propongo dividir las noticias del día en dos bloques en el primero situaría las siguientes Jordi Sanchez el diálogo entre Torres y Pedro Sánchez invocando el temor de la Triple Alianza de Derechas casado decidí llevar al Congreso el asunto de la caza los toros quizás las muñecas de sevillanas que se colocan sobre los televisores Errejón defienden varios medios que la izquierda debe disputar la potestad sobre el concepto de patria el hilo conductor lo han adivinado vuelve a ser Vox el segundo bloque sería judicial visto para sentencia el juicio que sienta en el banquillo a dos ex presidentes de la Junta de Andalucía que ahora es asolada por el partido de Abascal Cifuentes podría enfrentarse a cuatro años de cárcel por falsedad de documentos mientras que las últimas revelaciones del caso Kitchen apuntan a miembros de la cúpula de este nuevo viejo PP escucharán a muchos comentaristas vinculan ambos bloques por qué hubo tanta corrupción dirán sur son fuerzas que vinculan el malestar Micra del día es la siguiente el hartazgo no lleva necesariamente a la intolerancia en el odio a la democracia no hay que elegir entre un bloqueo otro debemos ser enemigos de la corrupción institucional pero también en la moral no le hagamos el juego ni a unos ni a otros