Hora 25 Deportes: Cal y arena para los españoles (17/12/2018)

Voz 4 00:15 mal pero bueno Olympique de Lyon Barça bien cuando las escuchó esta mañana he dicho bien bien Ajax Real Madrid no es tan también Atlético de Madrid Juventus ahí

Voz 5 00:27 ya lo han caído Juan

Voz 4 00:30 a la lotería el gordo el gordito pero claro es que el Atlético de Madrid corría este riesgo después de haber desaprovechado la oportunidad de ser primero de grupo tenía muchas posibilidades de llevarse un gran equipo pero claro es que cuando caído la Juve de Cristiano Ronaldo la verdad es que la cara de los rojiblancos no podían disimular su contrariedad por decirlo de alguna manera pero eso sí hay siempre aparece Enrique Cerezo el presidente rojiblanco

Voz 5 01:01 para decir que que le dais

Voz 4 01:03 cuál

Voz 3 01:05 no lo primero ver cómo estamos Traballo no es la primera vez que les que perdemos el Atlético de Madrid es un equipo magnífico tenemos acoso importantísimo este año para salir a competir y salir a ganar el partido es el que venga que la final se va a jugar en nuestro estadio espero que tengamos suerte tenemos un magnífico equipo tío puedo decir de que ahí personalmente me daba lo mismo lo equipo que no tocar igual que a mí a todo el equipo del Atlético

Voz 4 01:32 bueno puesto con la Juve de Cristiano y es el gran emparejamiento de esos octavos de final de la Liga de Campeones en la Europa League dieciseisavos no ha habido demasiada suerte el Valencia bajó con el pecho

Voz 3 01:43 de Glasgow en Sevilla con el hacho de

Voz 4 01:45 Emma el Villarreal con el Sporting de Portugal y el Betis que parece el más afortunado con el Stade Reims el sorteo de estas dos competiciones ha sido la gran noticia del día junto con el partido que va a cerrar la jornada de Liga en Primera División que juegan a las nueve en Vitoria el Alavés y el Athletic de Bilbao y la noticia en Segunda División esta tarde el Real Zaragoza ha destituido Lucas Alcaraz es el segundo entrenador que destituye esta temporada el Real Zaragoza el primero fue idea que Alcaraz ha estado dirigiendo al Zaragoza siete partidos una victoria dos empates cuatro derrotas y lo han fulminado suena Víctor Fernández para el banquillo de La Romareda sería volver a su club de siempre bueno pues enseguida estamos con todas estas noticias pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 6 02:38 no llego hasta una sencilla ama de casa como yo que eso supone que no entiendo nada de fútbol sabe lo del Real Maggie es que problemas es el Real Madrid sólo eso el jugada a ver no hay nadie más norte sur este oeste de arriba y abajo mira que tome nota el señor Florentino igual que eliminaba al cristianismo de Ronaldinho que se ha ido de rositas a Italia pues que lo mimada van porque tenía depresión los dejó la novia al igual que el niño pues que Nyman AIS que lo que haga falta a lo que haga falta por cualquier jugador Real Madrid del Real Madrid por cualquier jugador del Real Madrid que hagan igual que hacían con el Ronaldinho venga hombre que el Madrid es muy grande y está perdiendo su señorío por tonterías

Voz 4 03:20 señora conozco lleva más de casa que saben más de fútbol que no

Voz 7 03:22 otros pero de perra de largo dejad vuestros mensajes

Voz 8 03:43 señor Gallego me parece muy bien que intente justificar de disco yo soy madridista de toda la vida que es imperdonable que este señor provoca el público quién lo quiera tapar para tapar a Isco es su problema Isco con todos los entrenadores que ha tenido ha tenido el mismo problema

Voz 9 04:02 se cree que es una super estrella se cree que no hay nadie más ahora que se han ido Cristiani el orden a él no da la talla el señor Isco por el motivo que sea sabrá no es quién padecido un entrenador cuando le tiene que poner como tiene que jugar o dejar de jugar mucho

Voz 4 04:40 empezamos en Vitoria porque ahí se cierra la jornada de fútbol en Primera División con el partido que juegan el Alavés y el Athletic de Bilbao recordemos el Alavés la parte de arriba de la tabla séptimo en la clasificación impresionante lo que está haciendo el equipo Abelardo veinticuatro puntos el Athletic decimoctavo puesto de descenso ahora mismo con catorce puntos cómo salen los equipos que ambiente tenemos Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 05:08 hola Gallego qué tal muy buenas gran ambiente gran ambientó en este derbi en el Deportivo Alavés Martin deja su sitio a Ximo Navarro hoy habilita a pan en el eje de la defensa junto a la Guardia la segunda novedad es la entrada de Guidetti en el once inicial en detrimento de Borja Bastón Rubén Sobrino que era más previsibles en el Athletic Íñigo Marquínez y Yuri tras sus partidos de sanción Williams fuera del 11M al igual que De Marcos y Muniain Pita Mateu Lahoz del colegio valenciano como te decía buen ambiente en Mendizorroza

Voz 4 05:38 bueno pues en el Larguero escuchamos cómo se ha cerrado la jornada ahí en Mendizorroza ahí en Segunda División tenemos que traer esta noticia también a la portada porque es que el Real Zaragoza ha decidido esta tarde cambiar de nuevo de entrenador ha destituido a Lucas Alcaraz que sólo ha dirigido siete partidos de día con el Zaragoza Zaragoza está ahora mismo en el puesto vigésimo de la clasificación puesto de descenso a Segunda B cuando era un equipo que al iniciarse la Liga era candidato al ascenso Víctor Fernández parece va a ser su sustituto vamos a Zaragoza para que nos cuente todos los detalles Santa Isabel buenas tardes hola

Voz 10 06:16 buenas tardes hace menos de una hora como bien dices ha acabado en la reunión del consejo de administración en la que han decidido destituir a Lucas Alcaraz por la mala racha de resultados cinco puntos de veinticuatro con dieciséis ha metido al Real Zaragoza en puestos de descenso a Segunda B Víctor Fernández será el tercer entrenador la temporada en lo que también será su tercera etapa en el club de su vida la intención del Real Zaragoza es hacerlo oficial en las próximas horas presentarlo mañana y que el miércoles se haga cargo de la plantilla debute ya en el partido del próximo sábado una auténtica final para el Real Zaragoza ante el Extremadura en La Romareda

Voz 4 08:08 octavos de final de la Champions cuando empieza a jugarse de verdad esta competición la ida y la vuelta a todo o nada hoy era el sorteo en el sorteos sin duda alguna hay un gran titular que es Atlético de Madrid Juventus de Turín para que la gente del Atlético no se sienta tan no sé cómo decirlo tan temerosa o o tan triste el titular que se da en Italia de la Juventus son unas palabras de Pavel Nedved que era el representante de la Juve en el sorteo diciendo Nos ha tocado el más fuerte refiriéndose al Atlético de Madrid es decir que en Italia saben que en el camino de la Juve hacia la Champions les ha tocado lo peor que les podía tocar el Atlético de Madrid pero Pedro Fullana muy buenas tardes

Voz 0017 08:53 buenas

Voz 4 08:54 el Atlético se jugó esto cuando la semana pasada no aprovechó el partido en Brujas para ser primero de grupo

Voz 0760 09:01 por eso tenían asumido que les iba a tocar un grande tras ganar en Brujas y ser segundos de grupo no quedaba otra es verdad que estaba el Oporto en el bombo pero el resto eran equipos de suficientemente importantes suficiente entidad como para complicar mucho el pase a cuartos de final así que ha habido tiempo para asumirlo con relativa tranquilidad creen además que en Turín están convencidos en el club de que no están muy condena dos con el emparejamiento se agarran a varios argumentos primero que el Atlético se crece mucho en las eliminatorias de Champions que contra los grandes suele jugar bastante mejor que cuando es favorito la eliminatoria eliminó al Barça al Chelsea o al Bayern de Munich en cambio sufrido con equipos bastante inferiores el problema está estará enfrente Cristiano Ronaldo que es una de las bestias negras que marcó veintidós goles al Atlético de Madrid con la camiseta del Real Madrid y en tercer lugar que se juega la vuelta fuera de casa que es lo que les suele gustar mucho a Diego Pablo Simeone uno de los capitanes Juanfran asume que va a ser difícil pero él sueña con la final en el Metropolitano

Voz 1187 09:53 damos a vivir ese sueño una final en nuestro estadio hace unos minutos ha sido la Juventus el el que nos ha tocado en el sorteo oí siempre tenemos los pies en el suelo oí sabemos que que es muy complicado llegar a una final lo hemos conseguido en años anteriores hace poco y ojalá lo podamos mantener

Voz 4 10:13 ya veremos cómo está de febrero el Atlético de Madrid se ha recuperado a Diego Costa si está más compacto que ahora mismo ya veremos cómo está también entonces la Juventus y el Real Madrid va a jugar con el Ajax de Ámsterdam un equipo joven un equipo lleno de chavales el Real Madrid es claro favorito los Doria aunque vamos a ver cómo está el Real Madrid en febrero porque como este como ahora pero bueno eso queda lejos la reacción al sorteo la recogido Javier Herráez nuestro compañero con el Real Madrid en Abu Dhabi donde están ya preparando la semifinal del Mundialito del próximo Hércules hola Javier Herráez buenas tardes cómo se lo han tomado

Voz 16 10:50 hola qué tal Gallego muy buenas tardes pues bien hombre era un rival asequible entre comillas pero la clave lo acabas de decir tú vamos a ver cómo está el Real Madrid en el mes de febrero ahora mismo está francamente mal lo está pasando fíjate ante el Rayo Vallecano cómo sufrió impidió la hora el propio Solaria sino un cambio en el minuto noventa y dos en el Bernabéu dependerá evidentemente de cómo esté Benzema el y compañía si contará o no con Isco dentro de unos meses qué pasa con Marco Asensio que por cierto hoy se retiró del entrenamiento Innova jugar la semifinal del Mundialito frente al casi may de ver cómo está ahora mismo el equipo dirigido por el propio Solari era un rival entre comillas asequible no se quería ni en pintura Liverpool así que el Madrid se da por satisfecho con esta eliminatoria frente al Ajax de Amsterdam

Voz 4 11:33 de cara a ese partido ante el Qasim al japonés que va a pasar con el once de Solari jugarán los los de los últimos partidos habrá oportunidad para que Isco pueda entrar en el equipo sabemos algo ya cuál es el plan del Madrid

Voz 16 11:47 lo veo difícil que Isco entre en el once inicial estará en el banquillo eso sí eh no va a jugar Marco Asensio porque tiene un problema en el adductor de su pierna derecha y hoy no se entrenó sí que vimos a Casemiro y a Karim Benzema que dio el susto ante el Rayo Cano los dos podrán jugar imagino Casemiro la segunda parte que Llorente que está jugando muy bien será titular ante el equipo japonés que por cierto también fue un rival difícil para el Real Madrid hace un par de años en el final en la final del Mundial de Clubes jugada en Yokohama en Japón Gareth Bale entrenó al margen de los compañeros lo normal que sea suplente y si el Madrid consigue estar en la final el próximo sábado frente al River Plate pueda poner el once de gala

Voz 4 12:26 gracias Herráez más en El Larguero y el Barça tendrá como rival al Olympique de Lyon buen sorteo para el Barça aseguró que están contentos Alves buenas tardes hola Gallego qué tal

Voz 0017 12:36 muy buena sí ha sido un buen sorteo para el Barça sobre todo porque se ha conseguido evitar también al Liverpool pero el Olympique de Lyon pues se ha recibido con mucha prudencia con mucho respeto en el Camp Nou después de lo del año pasado con la Roma en el Barça todo el mundo intenta ser muy prudente a pesar de enfrentarse a un rival a priori inferior pero hay que deben cuenta que el equipo francés este año le ha plantado cara al City de Guardiola le ganó en Manchester y estuvo a punto de ganarle también en Lyon pero el City al final pudo empatar el partido por lo tanto dentro de lo que cabe el sorteo ha sido positivo porque como decías habitado al coco que era el Liverpool pero mucho cuidado con el exceso de confianza así ve Valverde al Olympique de Lyon pudiendo

Voz 17 13:18 nació tengo la sensación de ser que es un equipo peligrosísimo sede explican muy bien rapidísimos yo creo que ahí tenemos que tener un poco de un poco de cuidado es igual nosotros no estamos en condiciones de de confiarnos con la intención de preparar bien esta eliminatoria tenemos ahora

Voz 3 13:32 bueno mes y medio o dos meses lo que tenemos que

Voz 0017 13:36 agitando su toda generando un poco más Valverde que por cierto se queda otra vez con dos centrales porque Vermaelen estará un mes de baja por una rotura en el sóleo y eso puede acelerar la decisión del Barça de acudir al mercado de invierno para fichar un central

Voz 18 13:51 no son los enfrentamientos de nuestros tres representantes el reto

Voz 4 13:53 esto eliminatorias de octavos como sombra un alemán

Voz 0301 13:56 hola Gallego pues ahí partidazo se como el que va a enfrentar al Liverpool contra el Bayern de Múnich veremos qué es lo que pasa en los de Klopp están realmente en un gran momento veremos dentro de dos meses hay un Manchester United París Saint Germain que puede ser el final del proyecto faraónico del PSC o bien el final de Mourinho como técnico en el Manchester United si es que sigue en febrero en el en el banquillo muy favorito en este caso el Manchester City en ese duelo contra el Schalke se completa con un Tottenham Borussia Dortmund y un Roma Oporto

Voz 8 14:24 sin duda es el enfrentamiento más más flojo

Voz 4 14:27 el Valencia no puedo llegar a los octavos de final de la Champions pasó a la Europa Ligue hoy ha conocido que su rival será el Celtic de Glasgow aunque está todo el mundo pendiente de cómo va a llegar Marcelino hasta esa eliminatoria Pedro Morata buenas tardes hola Gallego

Voz 0017 14:40 dos tardes y además con malas noticias porque se ceban las lesiones con el Valencia con dos vía tiene finalmente una rotura fibrilar en el bíceps femoral dos meses de baja Gonzalo Guedes otros dos meses de baja y coquetean que se lesionaba el pasado sábado mínimo tres semanas probablemente un mes pero hoy la pregunta era si el domingo el Valencia no le gana al colista en Huesca en Mestalla el Valencia va a echar a Marcelino contesta Mateo director general

Voz 3 15:07 las bolsas el domingo va a seguir iba seguido a se habla sobre hipótesis tampoco lo hago nunca ningún supuesto nuestra entrada estamos muy contentos con él

Voz 0017 15:15 notifica la información que dábamos ayer noche Mateo Alemán confía en Marcelino aunque se perdiera os empatara no lo destituir pero entre tuyo gallego creo que si el Valencia no gana al colista el próximo domingo según como sea ese no ganar como responda Mestalla Mateo Alemán podría tener un serio quebradero de cabeza

Voz 4 15:34 Marcelino en peligro evidentemente vamos a ver cómo se ha tomado Sevilla la eliminatoria ante el Lazio no es fácil Santi Ortega si no no era el rival deseado Sendra

Voz 19 15:43 es más fuerte que podía tocar ojo que este equipo tiene a Correa inmóvil de Luis Alberto Cáceres todos ex futbolista del Sevilla ya está pero en fin tampoco en Roma habrá caído bien el enfrentarse al campeón de esta competición escuchamos a Caparrós

Voz 0956 15:59 una eliminatoria abierta con un equipo que formamos parecido a nosotros un equipo que bueno pues está haciendo un buen campeonato nosotros no es una competición que nos encontramos a gusto nuestra afición también y por lo tanto tenemos que ir pues con el optimismo pero siempre con el respeto lógico porque enfrente

Voz 4 16:17 el Lazio rival duro quizá el más afortunado en el sorteo ha sido el Betis Florencio Ordóñez buenas tardes hola qué tal buenas tardes le ha tocado el Rennes francés

Voz 20 16:25 Timo actualmente undécimo clasificado de la Liga francesa cuenta con futbolistas importantes como

Voz 21 16:30 o Ben Arfa como Granier

Voz 20 16:33 joven que despuntó en el Olympique de Lyon pero le ha gustado a Setién el sorteo porque no quería equipos donde hiciese mucho frío

Voz 22 16:41 yo creo que podemos estar contentos con este rival no porque es verdad que no va a ser nada fácil superarles pero ya el hecho de que nos haya tocado e ir a Rusia o a

Voz 0017 16:55 pues así que esa pifia

Voz 20 16:58 acción en el Betis esperan seguir adelante en la competición del Villarreal va a tener

Voz 4 17:02 el rival duro el Sporting de Lisboa el Sporting de Portugal como se ha tomado el equipo amarillo el enfrentamiento Xavi Isidro hola

Voz 1031 17:09 qué tal Gallego muy buenas bueno pues no se considera que han tenido demasiada suerte de entrada al Sporting segundo de grupo no era ni mucho menos la mejor opción es el segundo de la Liga portuguesa a dos puntos del Oporto sólo ha dejado de ganar en la Liga tres partidos esta temporada así que es sencillo absolutamente nada más a la vista de cómo está el Villarreal que es lo que realmente es más preocupa lo positivo la distancia corta comporte igual y también el hecho de que que todavía quedan dos meses para afrontar esta eliminatoria esperase confía en que el Villarreal me puede para afrontar este doble partido con un dando más detrás

Voz 4 17:40 mira buena evidentemente tanto en Sevilla como el Valencia como el Betis o el Villarreal están entre los grandes favoritos para llegar lejos en esta competición que tiene otros enfrentamientos cuales destacamos Bruno

Voz 0301 17:54 yo creo que hay cuatro gallego que son especialmente atractivos aunque hay que decir que Inter Nápoles Chelsea Arsenal como decías tú son candidatos al título y muy favoritos en esas eliminatorias el Inter se las va a haber con el Rápid el partido de vuelta en casa en este caso el Nápoles ya he dicho Ancelotti y que van a ir esta temporada por la UEFA Europa League se va a enfrentar al Yuri hice completa los dos equipos ingleses ese van a enfrentar al Malmö en este caso el Chelsea hizo un bate Arsenal para cerrar esos dieciseisavos de la UEFA Europa League

Voz 4 18:27 bueno pues queda mucho para llegar a mediados de febrero cuando se jugará la ida a finales de febrero primeros de marzo cuando algunos juegan equipos jugarán la vuelta hay que ver cómo evolucionan equipos que ahora están en un momento de duda como el Real Madrid claramente cómo evoluciona el Valencia pero por qué no soñemos con que los tres de la Champions y los cuatros de la Europa League pueden estar en la siguiente ronda once minutos para llegar a las nueve esto es hora25 deporte en la SER

Voz 4 20:06 baloncesto vaya sorpresa Angeles ha dejado la Liga

Voz 18 20:10 debe este fin de semana perdió el Real Madrid

Voz 4 20:12 yo el

Voz 25 20:14 Baskonia pero como el baloncesto para mayor

Voz 4 20:18 nueva jornada de la Euroliga

Voz 25 20:20 además tenemos un duelo entre equipos de

Voz 4 20:22 que de nuestra competición Granca Baskonia y mañana también jugó el Barça con el Olympiacos novedades de los dos choque Xavi Saisó buenas tardes

Voz 1982 20:31 hola buenas tardes Gallego pues sí nueve menos cuarto en el Palau partido de urgencias para el Barça que viene de tres derrotas consecutivas el rival como decías Olympiacos con una victoria más tesis dice que no está preocupado y recuerda que tiene jugadores con molestias que son Tomic Rivas Isère a fin el técnico serbio además le escuchamos la firma que el equipo está unido y que eso es lo más importante

Voz 26 20:53 cortante que estábamos imperio muy buen y dos tenemos fue todo es que quieren ganar hay sanción es muy muy pues no

Voz 1982 21:06 muy positivo vamos a ver qué pasa en este Barça Olympiacos además nueve y media como decías duelo español de dos equipos que se han recuperado y que expiran al play off Herbalife Gran Canaria hay Baskonia ambos están con cinco victorias y con el cambio de entrenador han mejorado sus resultados además esta misma tarde chan confirmado que Agustí se incorpora al Granca como ayudante de Víctor García

Voz 4 21:27 bueno con los partidos de mañana el Real Madrid jugará el miércoles con el Panathinaikos NBA Javi Blanco buenas tardes

Voz 27 21:35 qué tal gallego muy buena enseguida repasamos lo más destacado de la Juan

Voz 4 21:38 nada pero vamos a decirle ya a la gente que puede empezar a votar para el All Star y este año además cambia el sistema de votación

Voz 27 21:47 información de servicio Gallego para los amantes de la NBA la mejor liga del mundo ha cambiado su forma de votar ya no se puede participar para esas votaciones del All Star a través de las redes sociales ni Twitter ni Facebook ni estarán ya no sirve nada de eso han firmado un acuerdo con Google y a partir de ahora se va a votar a través del motor de búsqueda ese puede hacer de cuatro maneras eh buscando en Google NBA Bout eh buscando NBA All Star Bosh o simplemente buscando el nombre del jugador o del equipo y cuyo jugador siguiera votar en todavía no se puede votar gallego a las votaciones se abre el día de Navidad veinticinco diciembre hice cierran el veintiuno de enero el día también es festivo Estados Unidos el Día de Martin Luther King tendremos que ver qué a quién votamos pero yo creo que para impulsar a los nuestros este año los que más opciones tiene son Marc Gasol y Serge Ibaka pero que son los únicos dos que podrían estar en ese All Star también por supuesto Luka Doncic que tiene mucha afición aquí en España y que tiene opciones yo creo bastante reales de estar en lo deportivo Gallego los Nuggets de Juancho ganaron al mejor equipo de la NBA a los Raptors de Ibaka los pelícanos y Mirotic cayeron ante Miami los Mavericks vencieron a esa gran

Voz 28 22:50 con otro partidazo de Luka Doncic venció veintiocho puntos seis rebotes y nueve asistencias los Lakers de Le Bron perdieron control suizas de un gran John Wall que se fue hasta los cuarenta puntos

Voz 4 23:00 gracias Javi como todos los lunes ya está en la web de la Cadena Ser el programa de baloncesto que hace muy Pacojó hoy Marta Casas bueno y otra mucha gente Play Basket con qué contenidos hola Marta hola

Voz 1509 23:11 llegó muy buenas pues es un programa especial esta semana por la Navidad que haya llegado a Play Basket además con el programa número quinientos en el horizonte y compartimos una charla muy especial con dos

Voz 0760 23:21 jugadores muy importantes para la última década de no

Voz 1509 23:24 nuestro baloncesto como son sin duda José Manuel Calderón ya Alex Mumbrú ahora además entrenador del Bilbao Basket además como todas las semanas tenemos cita con Antoni Daimiel en su particular rincón en Play Basket en esta ocasión se fija en los protagonistas de acontecimientos que pueden marcar la los próximos años y recordamos algunos de los mejores momentos de los últimos diez años en todo el Baloncesto León

Voz 4 23:43 Ideal ACB y la Euroliga hay por supuesto en el baloncesto femenino grande del momento sin duda alguna supuesta operación en Play Fútbol que Play Fútbol analizará el sorteo de los octavos

Voz 0301 23:55 presión de la Champions Bruno no evidentemente gallego analizamos todos los emparejamientos de la Champions lo que nos ha deparado el sorteo con Aritz Gabilondo y con José David López y especial atención al que coincido contigo es el gran duelo de estos octavos de final ese Atlético de Madrid Juventus además con Palacio análisis también de los rivales de los españoles de la UEFA Europa League de lo más destacado prohombres duelo entre Nápoles y el Yuri como decíamos antes Icon Axel esta semana con Axel Torres hablamos de share Shakira que fue ayer el ejecutor del Manchester United de Mourinho ganó en Liverpool por tres goles a uno con doblete de Shakira que entró desde el banquillo ir revolucionó el partido

Voz 4 24:31 gracias Bruno Fernando Alonso va a ser probador de Mc Claren pero del del equipo Mclaren de Fórmula uno esto que supone Manu Franco viario al buenas tardes muy buenas tardes Gallego pensamos que va a probar el coche que luego va a pilotar Carlos Sainz algo así

Voz 1385 24:48 pues si algo así algo así es algo que ya había como estamos cosechando en el último Gran Premio Davis a finales de noviembre y que ahora ha confirmado un el presidente el feo de de Mclaren efectivamente hay una podríamos llegarán incluso que que pruebe los CIES de Barcelona los primeros test de Fórmula uno hizo de todo porque creen que la experiencia del piloto asturiano pude ayudar al desarrollo del coche aunque bueno qué quiere decir los últimos años y la experiencia del piloto asturiano ha podido hacer nada nada Grosso ese McLaren de fondo que vamos a ver si Carlos I tiene un poco más de suerte en cuanto a Fernando y otra cosa también que ha que ha hecho hoy es que ha puesto el casco actual del casco de las noticias de la cimientos Annapolis para que los fans elijan el casco que quieren que lleve que lleve el piloto asturiano este año así que bueno pues ahí lo vemos a a Fernando también haciendo que es pacífico

Voz 4 25:39 con lo que ha sufrido Alonso con el McLaren este año ya tiene ganas de de probar lo que viene gracias Manu bombas moratoria opere convocatoria para el Mundial de balonmano que se disputa en el mes de enero

Voz 0497 25:52 Diego González quienes son buenas tardes repite en Gallego buenas tardes dieciséis de los ocho campeones de Europa y atención que los dos que se caen son los dos extremos que juegan en Francia Valero Rivera ir David Balaguer entran por ellos los extremos del Barça Aitor Ariño y Aleix Gómez uno de los juniors de oro completas a convocatoria de diecinueve para prepararse mundial el pivote del Valladolid Sergio son tres porteros Gonzalo Rodrigo Corrales Isère grandes centrales Raúl y Dani Sarmiento laterales Cañellas Thani Sáez Viran Morros Goñi en el otro lateral en el derecho al Dujshebaev Gurbindo Solé ya Ángel Fernández los otros dos extremos y en los pivotes Figueras Gedeón y Aguinagalde

Voz 4 26:30 esta semana vamos a cerrar el programa con esto que vais a escuchar misa Carey Mary Esther es una cantautora danesa más conocida como Mo aquí el próximo año dos mil diecinueve En la cabeza de esta canción aquí lo dejamos once y media El Larguero ahora sigue hora25 con Ángels Barceló hasta mañana a un saludo de Gallego gracias por escucharnos Oriol