Voz 0194 00:36 de Severino Donate buenas noches no se hoy vamos de tradición

Voz 3 00:41 estamos mal porque yo soy una excepción una tradición la tradición se sustenta en la repetición y la transmisión y bueno pues luego estudié alterando un poco esto pero que nadie se preocupe es vítores retomará la cara B en dos días

Voz 0194 00:55 rompemos la tradición vengan nos ocupamos de la tradición a partir de las preguntas que el PP dirigirá el Gobierno esta semana en la próxima sesión de control le preguntará por la caza

Voz 4 01:07 le pregunta por los toros y le preguntara si iba a respetar la tradición navideña

Voz 3 01:19 algo se notaba en el ambiente cuando el secretario general del PP Teodoro García hace una semana durante la presentación de las candidaturas para las elecciones autonómicas de Murcia decía delante de Pablo Casado esto porque nosotros

Voz 6 01:33 pero celebramos la Navidad ponemos el Belén ponemos el árbol celebramos nuestras tradiciones nuestra Semana Santa nos sentimos orgullosos ya que no les gusta

Voz 7 01:40 sí que se aguante porque nosotros somos españoles y telegramas la Navidad y la Semana Santa y nos sentimos orgullosos de nuestros agricultores y después hemos la caza independencia al que quiere ir a los toros que vaya ya que no le guste que no vaya pero que no se prohibe nada

Voz 4 01:59 está bien la Navidad el árbol el Belén

Voz 0194 02:03 la Semana Santa los agricultores la caza los toros quiénes más español quién pone Belén no quién pone árbol no se siente un orgulloso de los agricultores sino con el Belén alguien es menos español por no defender la caza y los toros cuando la tradición te hace más español Ike tradición este hacen más español lo estamos confundiendo tradición con tradicionalismo

Voz 3 02:22 recordemos cómo remataba el discurso Teodoro García a quién te recuerda este llamamiento ofendido contra las prohibiciones

Voz 0194 02:34 pues a José María Aznar recuperado guía espiritual del Partido Popular al recibir la Medalla de Honor de la Academia del Vino de Castilla y León

Voz 8 02:41 eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora todas las autopistas y le dicen No podemos conducir por ti y yo siempre he dicho que quiero que conduzcas por mí Castro padre vino que yo tengo o no tengo que beber déjame que las deba tranquila mientras no ponga en riesgo a nadie ni venirme me haga daño

Voz 0194 03:08 se ataca la tradición vinícola por prohibir una tasa de alcohol en sangre incompatible con la seguridad en aquel discurso Aznar

Voz 3 03:14 también decía que nadie tenía que decirle a él que había sido presidente del Gobierno a qué velocidad tenía que conducir ni si tenía que comer hamburguesas sonó y cosas parecidas ya que no les guste

Voz 7 03:27 porque a nosotros somos

Voz 0194 03:30 así que nada de prohibiciones que cada cual haga lo que le venga en gana pero que a nadie se le ocurra transgredir nuestras tradiciones las tradiciones españolas que tradiciones y quién las esta trasgrediendo por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid

Voz 3 03:42 Carmena insurgente han sido una de las dianas preferidas de los conservadores recordarán la cabalgata de Reyes Magos de dos mil dieciséis un escándalo porque Melchor Gaspar y Baltasar no vestían como mandaba la tradición y además no había motivos religiosos

Voz 0194 03:57 cómo no recordar lo parecía no haber nada más importante aquellos días perdido alguna razón para que suene a Rafael tradición

Voz 3 04:04 llega la Navidad y Rafael vuelve a los especiales de televisión saca disco ahora mismo está cantando en el Teatro Real de Madrid chinos están escuchando sin escuchar a alguien es porque no han conseguido entrada todo vendido o que no estar en Madrid o que no les ha dado por seguir la tradición pero estábamos hablando de Carmena isla tradición navideña hace unos días el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid Luis Martínez Almeida se quejaba porque no había Belén en la Puerta de Alcalá

Voz 9 04:28 Manuela Carmena tan atenta siempre a celebrar el año nuevo chino el Ramadán lo cual nos parece perfectamente respetable sin embargo esta tradición cristiana como es colocar el belén la suprimió de la Puerta Alcalá por eso el Partido Popular de Salamanca y con el apoyo del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid invitamos a todos los madrileños como desde hace tres años a que sigan viniendo a Laporta Alcalá ya que sigan aquí colocando sus belenes

Voz 3 04:51 llamamiento a colocar belenes pero resulta que después el Ayuntamiento instalaba reproducciones de obras del barroco español pertenecientes al Museo del Prado dos oraciones dos oraciones a los Reyes Magos y ahora el PP acusa Carmena de querer pasarlos por la derecha

Voz 10 05:07 Manuela porque no lo has hecho en los tres años anteriores Z impedido hacerlo en los tres años anteriores desde luego a este paso como Manuela Carmena sigan esta operación de a miento afear al final no va a pasar también por la derecha no les no

Voz 11 05:20 aquí sino lo bueno porque no lo con ahora lo poner porque lo pone

Voz 0194 05:24 bueno algo de esto es de lo que se acusa al PP de querer pasar por la derecha Vox con una sobreactuación en favor de tradiciones o asuntos de los que ha hecho bandera al partido de Santiago Abascal José María Patiño buenas noches hola volverán muchos el miércoles lo apuntábamos antes hay sesión de control al Gobierno y en la lista de preguntas del PP que encontramos

Voz 1108 05:42 no hay dos preguntas al ministro de Cultura sobre la caza y los toros alemanas han ido aligera un ministro que digamos no tiene un perfil excesivamente político y una tercera sobre la Navidad dirigida en este caso sí a la vicepresidenta Carmen Calvo sobre si el Gobierno es partidario dice textualmente de respetar las tradiciones navideñas de los españoles en los espacios públicos de su competencia ir la referida la caza es planteada por el diputado Teófilo de Luis y quiere saber si el Gobierno está pensando directamente en prohibir la caza en España y la de los toros la formula Íñigo Méndez de Vigo que como sabéis el exportavoz del Gobierno de Mariano Rajoy sin como titular también de la cartera de Cultura que quiere saber si el actual ministro de sus compañeros de Gabinete están de acuerdo con las declaraciones de la ministra de transición ecológica bueno tras semana pasada dijo que a título personal que ella no era partidaria ni la caza ni de los toros

Voz 0194 06:34 lo cierto es que no es la primera vez que el PP echa mano de estos temas los fondos parecía que estaban ahí como un poco guarda adictos a la espera quizá del ascenso de Vox y eso les ha forzado a dar algún volantazo

Voz 1108 06:46 lo decíamos que lo dicho por Teresa Ribera la semana pasada pues las correas de y la caza han dado al PP digamos pie para lanzarse en dos asuntos que Vox sí autorizado diríamos que con éxito a juzgar por los resultados para ser identificado como defensor de lo que ellos consideran signos de la identidad nacional otra cosa es que realmente lo sea no en no es que el PP no los haya como decías tratado pero en la reciente campaña andaluza por ejemplo el ha insistido el Partido Popular insistió en otros temas la corrupción en este caso socialista Cataluña ir la emigración que también es un tema por cierto que maneja la formación de extrema derecha la estrategia P P que pasa pasa por tanto por retomar esos temas que se vinculan con el nacionalismo español por decirlo alguna manera normalizar los en su discurso hacia el electorado es decir no solamente Vox de estos temas nosotros también no sólo vamos a dejar a Vox y también claro por supuesto pero la estrategia política esa unidad también en esas tensiones internas del PSOE porque la caza pues es un asunto

Voz 12 07:49 especialmente sensible en especial en Castilla La Mancha presidente Page se pronunció la semana pasada no y por supuesto también en Extremadura pues quedamos a la espera de la respuesta a estas preguntas Patiño

Voz 1108 07:59 estamos a la expectativa si el otro exacto de Cultura creo que se lo va a tomar con tranquilidad por lo que hemos podido

Voz 0194 08:06 pues el miércoles lo comentamos hasta luego hasta luego

Voz 3 08:24 hemos escuchando la secuencia de La última cena de Viridiana Luis Buñuel reprodujo el cuadro de Leonardo da Vinci pero en lugar de Jesús lo ocupaba un mendigo ciego y los apóstoles eran otros mendigos el destrozo una enana bebían vino cantaba un gallo y el cuadro los retrataba Enedina interpretada por Lola Gaos levantándose la falda ir rompiendo a reír con esa voz rota que tenía

Voz 7 08:47 que no cabe la película

Voz 3 08:52 se trajo la Palma de Oro del Festival de Cannes pero fue prohibida en España Italia el Vaticano la acusó de blasfema Buñuel sostuvo que nunca intentó trasladar al público que la caridad cristiana era inútil e ineficaz dijo sólo los imbéciles tienen esas pretensiones Valerio reconocernos profesor del departamento

Voz 0194 09:11 de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid vicedecano de Investigación muy buenas noches hola buenas noches acudimos a usted para que nos aclare algunos conceptos que se suelen confundir como ven hay gente que está muy confundida costumbre tradición tradicionalismo qué es cada cosa

Voz 14 09:27 bueno es importante distinguirlos porque la costumbre viene del latín consuetudinario ir a Sevilla aquí la partícula con no costumbre con Kun es decir es el conjunto de hábitos que une a una determinada comunidad en determinado momento histórico pero ese concepto de costumbre no hace referencia a digamos el carácter histórico de nuestras costumbres se se transmiten ese sería digamos una foto fija que en un determinado momento en cambio la extradición que viene del latín talado el que está emparentado con el inglés Ray no comercial hace referencia al hecho de entregas hoy por dentro sería el legado y las tradiciones serían el conjunto delegados que se entregan de una generación a otra por tanto el concepto de tradición hace pone énfasis en hacer dinámico de las costumbres en su continua transformación es es muy curioso notar que la palabra extradita entrado en latín quiere decir tanto tradición como traición porque en el fondo toda entrega es una forma también de de traición de apertura al otro de contaminación

Voz 0194 10:36 sí privación de aceptación de lo extraño no

Voz 14 10:39 por tanto toda tradición sea enriquece a través de estar auto traiciones constantes pues que la van cambiando no solamente no aceptar este carácter cambiante y dinámico de la tradición es en cambio el tradicionalismo que sería preservar de manera estéril de manera estática una tradición de manera puramente conservadora frente a toda invasión o amenaza externa bueno en mi opinión si me tengo que mojar yo creo que todo tradicionalismo acaba al final matando la tradición de acaba asfixiando y las encubre siendo de remediar Clemente

Voz 0194 11:13 por ejemplo en qué rasgos descubrimos que la Navidad es una verdadera tradición

Voz 14 11:18 buenas manos la tradición es la tradición por antonomasia porque es la fiesta fundamental del cristianismo pero tiene un pasado ligado a la cultura romana la cultura pagana contra la que el cristianismo estaba luchando son las fiestas de La Satur Natalia las fiestas más importantes en Roma el cristianismo es capaz de absorber a lo largo de su historia

Voz 3 11:39 eran elementos de las tradiciones

Voz 14 11:42 las que se oponía pensemos por ejemplo en una gran cantidad de símbolos y de mitos que supo absorber del mismo junto a mí otra que era una religión con la que estaba en competencia es decir si el cristianismo ha triunfado es justamente por su capacidad de hacerse híbrido complejo de mezclarse con nosotros

Voz 0194 12:01 a la caza Valerio que es una costumbre una tradición

Voz 14 12:05 bueno yo creo que la casa nos remite si queremos al pasado más atávico de hombre no un pasado mes debo decir incluso pre cultural en sentido de conexión con una naturaleza pues a la que se pretende dominar no yo creo que por lo tanto es una costumbre en el sentido de que a pesar de que tecnológicamente haya podido evolucionar en su concepto lamentablemente Si de muy muy ligado a lo que era Se miles y miles de años y los toros bueno los toros indudablemente tienen un componente cultural tienen un rastro pues lejísimos en la cultura minó la cultura griega indudablemente han ido evolucionando de hecho en los países en los que se exhibe en los que sigue habiendo tauromaquia se practica de forma distinta eran unos tiene lugar la muerte del toro en otros no eso nos hace ver cómo en cada país esa tradición ha sabido evolucionar

Voz 0194 13:02 justamente por ello no muerto una última cuestión las costumbres y las tradiciones mal entendidas paralizan a las sociedades y frenan los avances

Voz 14 13:13 yo creo que sí indudablemente si cuando se entienden en común Sierra identitario que nos impide abrirnos al otro que nos impiden mezclar nuestras tradiciones con los demás creo que nos llevan a un espíritu de naftalina de de museo pues muy muy cerrado y creo que realmente acaban matando a una sociedad

Voz 0194 13:31 a este sentimiento de agravio cuando que sienten algunas personas lo hemos visto algunos políticos algunos partidos políticos cuando en tienen que es esta trasgrediendo una de sus tradiciones

Voz 14 13:42 no yo creo que responde a un carácter conservador digamos profundamente conservador que no entiende este carácter dinámico y complejo de las tradiciones culturales es una manera de simplificar lo que esas tradiciones representan de hacer de ellas una cuestión casi de orgullo personal por lo tanto me parece personalmente una forma equivocada de enfrentarse a lo que es la historia ahí la tradición

Voz 0194 14:07 Valerie Rock con muchísimas gracias ha sido un gusto hasta luego

Voz 16 14:18 Esperanza detener porque se salir de las monjas hace dieciocho años sólo tenía una cosa que hacer casar

Voz 3 14:30 Juan Antonio Bardem rodó en mil novecientos cincuenta y seis una de las grandes películas del cine español Calle Mayor una mujer soltera de la burguesía provinciana en la ciudad castrense de costumbres y tradiciones Op lesivas que respira al ritmo de las campanas de la catedral de los pasos

Voz 16 14:47 los seminarios tendré que si soy yo la señorita que sí pero ahora se ve que si patatán

Voz 3 14:51 esta música de despedida hay que hacerlo es una tradición seguro

