Voz 0194

00:00

este mediodía se ha confirmado lo que la policía ya temía que Laura la profesora que desapareció el miércoles en El Campillo en Huelva aparecido muerta según las primeras investigaciones muerta porque la han matado de manera violenta salió hacer deporte y no volvió se calzó las zapatillas dispuesta a correr o a caminar y alguien se cruzó en su camino había llegado a ese pueblo CIA poco para cubrir una plaza de profesora ya acabado muerta en un camino había televisiones que recomendaban que las mujeres no saliéramos a correr o hacer deporte solas como que no queremos correr solas pasear solas tener la misma sensación de seguridad que tienen los hombres cuando hacen lo mismo queremos ir sin miedo por la vida y queremos no tener que escuchar discursos machistas que cuestionan la violencia contra las mujeres que equiparan los asesinatos de mujeres a los de los hombres no es lo mismo a nosotras nos matan porque somos mujeres y matan a muchas todos los asesinatos están tipificados en el Código Penal pero es necesario tener una ley contra la violencia machista insisto porque a las mujeres unos matan por el hecho de serlo si se confirma el asesinato de Laura su muerte es un caso de violencia machista hoy estoy convencida de que muchas mujeres han buscado compañía para salir a correr y aún así no han dejado de mirar hacia atrás Ángels Barceló