Gaspar Llamazares: "Hace tiempo que no voy a las reuniones de la dirección federal porque no entiendo de qué hablan"

Voz 0194 00:00 saludamos a Gaspar Llamazares muy buenas noches lo estábamos escuchando ahora le dan un plazo para alegar que es lo que va a legar

Voz 1 00:10 pues no es que no sé muy bien lo que me pide no porque primero se

Voz 2 00:15 con Navas como tránsfuga que me parece un judía que deben rectificar por tanto cualquier día algo tendrá que hacer previa rectificación de esa injuria en todo caso sería el grupo parlamentario de Asturias el que sería tránsfuga no pero resulta ser el único grupo parlamentario prácticamente que le queda e Izquierda Unida a nivel de todo el Estado en las cámaras autonómicas así que desarrolla el programa de Izquierda Unida lo demás son soluciones de Izquierda Unida en Podemos con mayor o Villa o menor nivel de disolución en todo caso nosotros no atendemos a juicios de intenciones recientemente de unas elecciones en Andalucía y actúa no se ha presentado para competir con Izquierda Unida otros y se han presentado para competir con la unión de Izquierda Unida Podemos con Adelante Andalucía no he visto por ahí a nadie que haya pedido sanciones a mi me parece que es una huida hacia adelante para no analizar críticamente el fracaso de las confluencias una caza de brujas típica digamos de estas huidas hacia adelante Izquierda Unida

Voz 0194 01:22 da haya ido de la mano en algunos comicios con Podemos a usted me ponía el caso de Adelante Andalucía eso también es transfuguismo

Voz 2 01:31 no lo sé no sé me imagino que solamente se aplica a los demás a lo propio se aplica otra trabaja de Enrique no en todo caso es legítimo ir en confluencia con otra fuerza política la cuestión es mantener la propia identidad no sumarse al discurso del régimen antidemocrático de este país que creo que no se compadece en absoluto con la realidad no sumarse a un discurso confederal cuando el planteamiento de Izquierda Unida es general no confundir al electorado yo creo que en Andalucía deberían analizar porque una parte importante del electorado se ha quedado en casa alguna causa habrá al margen de Gaspar Llamazares de Izquierda Unida de Asturias

Voz 0194 02:12 se ha planteado en algún momento no no no a partir del episodio de hoy pero hay más sabiendo montado esta plataforma con la que presentarse en las elecciones que se ha planteado en algún momento abandonar Izquierda Unida irse de Izquierda Unida

Voz 2 02:24 no no me lo he planteado porque yo un Asturias estoy muy cómodo en Izquierda Unida otra cosa es que yo no entiendo los debates que hay a nivel federal y las estrategias de la dirección de Izquierda Unida a nivel federal que intentan convertirse en el hermano menor radical de de Pablo Iglesias y de Podemos no yo no la comparto no creo que nosotros nuestra tradición se al radicalismo de izquierdas sino que hemos sido siempre una izquierda feria que no negamos nuestros errores pero también tiempo miramos hacia adelante y fundamentalmente a los trabajadores y a la clase obrera a la que nos debemos no con Alberto Garzón no no habló que el habló con él ya hace tiempo que no voy a las reuniones de la dirección federal porque es que no entiendo de lo que hablan

Voz 0194 03:11 Gaspar Llamazares muchísimas gracias

Voz 3 03:13 sí