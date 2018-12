Michael Robinson: "No había recibido una expresión del público que me ha llenado tanto, me he sentido querido"

Voz 1375 00:00 dos Michael Robinson buenas noches tal

Voz 1 00:37 pues encantado de tenerte aquí de verte en el

Voz 1375 00:40 estudio de Gran Vía treinta y dos hoy vamos a comenzar el larguero con Michael Robinson que sin duda el gran nombre propio del día enseguida hablaremos del sorteo de la Champions de ese Barça Olympique de Lyon de ese Madrid Ajax de Juventus Atlético de Madrid del sorteo de la Europa League del Alavés cero Atlético de Bilbao cero que acaba de terminar en Mendizorroza y que sigue dejando a los leones en zona de descenso pero hoy con vuestro permiso si os parece vamos a aparcar todo eso para dedicarle este primer tramo del Larguero a uno de los nuestros a uno de los vuestros que escucháis a diario todos los programas de la SER y con Francine hoy con nosotros en acento Robinson y que veis en Canal Plus y uno de los periodistas más queridos en este país que ha sido anunciar en la SER esta tarde que tiene cáncer y a partir de ese momento han empezado a llover pero a mansalva muestras de cariño y apoyo de de medio mundo en nuestro país después de que hoy que haya colgado Michael este tuit dice rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo si por un momento me faltara ánimo llame Javi reforzado estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaba lo de You'll Never Walk Alone miles de gracias y claro ha sido colgar este mensaje en Twitter después de contar con Francino que tiene cáncer y me imagino lo que ha sido y lo que está siendo las horas posteriores tu teléfono que no sé si las encendido o has podido Center

Voz 2 02:10 cómo estás Michael Extreme sorprendente

Voz 1546 02:13 muy bien o si estoy recibiendo muchos mensajes de ánimo a mi emociona me emociona a rara vez a alguien puede sentí Tana arropado tan sumamente pues bien acompañado no ha no me no me falte el aliento estoy muy sorprendido cuando durante la cine nuestra jefa de deportes hace unas fechas le dijeron no poder acompañarnos en una en una el acto publicitario cuando fuimos una panda de una cosa quedó claro es que la banda sonora le confiese a la que se que no estar porque IVE externa hospital tenía tal vez un problema no durante un tiempo de una biopsia instaba cagado de miedo tienen mucho miedo que mi bueno decir lo que lo que lo que que es firme no ha que tuve un cáncer avanzado que no tenía cura han durante cuarenta y ocho horas estuve pues no sabe que diera inclusive Manu mio paraban en Nepal a a mi Girón

Voz 3 03:43 intervenciones ni mirar

Voz 1546 03:46 cuenta a estaba pensando que esto es una pesadilla un mal sueño que el día siguiente bueno hospital y me iba a decir que ha habido un error porque no puede ser yo me encontraba bien y que yo no estoy para morir vine hacer acento Robinson creación de acento Robinson fue con mi colega Diego Zarzosa mi tomar una cerveza es tal vez tome dimensión cerveza iconos doce de NAS Siguero conclusión de que está bien de que la medicina ha hablado es que tengo melanoma que tiene mal la mala salida a pero mientras tanto yo tengo la potestad de decidir como yo poder decir a mi sentí en ese momento en padrazo de poder ya dice es como yo poder dirigir lleva a casa me levanto por la mañana ya sereno IV Souto de que me parece un buen no decidió toma control de como yo podré decir verificar si puede hacerlo contar esto no luego encuentro un una segunda opinión encontré mi Messi cuando yo estaba muy mal muy mal muy mal mano a mi jefa Chris mi mujer decidió en llamaron señor que se llama a A le he visto Albelda ven la era el jefe de Oncología cuando Severiano estaba mal mi hermano se ve historia no eso Fundación Fundación Seve Ballesteros tener oxígeno éramos nosotros damos a Cristobal para que el lo lo aplicaba a la investigación del cáncer no yo en ese nublado momento de los shock que yo había olvidado de Cristobal le llamo en dos horas y estuve hablando con un señor que lejos de decirme que esto no tiene solución merecía de qué va aquel igual yo estoy curo yo no no quiere decir que lo puedes controlar estaban no sé qué no no no no no yo hablo de arte inmunoterapia el acreedor de el premio no veo de dos mil dieciocho con la ciencia es un tejano que creo logia Emiliano es su segundo abordo el ex Un padre la inmunología yo yo encontré una persona que me decía que pues tú tienes luz hay entonces yo me salud pero mano yo llevaba sesenta años sólo llevo sesenta años conociendo me poco a poco yo había que aunque es cierto que estoy cómodo me propio piel pero pensaba que dieron caza nace un avestruz que ante lo has visto

Voz 1375 06:51 yo quiero verlo pero fíjate

Voz 1546 06:54 porque yo ha hecho simplemente cuando alguien te dice esto no se sabe cómo va a reaccionar in festejo el hecho de mirarte siete honestamente estoy bien estoy bien bueno de momento estoy lleno de agujeros de ocho prevención que me he hecho pero salir el Hospital del quirófano en trozos pero nunca más

Voz 1375 07:17 te estás si estoy bien estamos está en esta casa que es tu casa bueno una de tus casas pero aquí llevas muchos años conocíamos esta noticia hay hace tiempo que Raúl me lo comentó a hable contigo y me contaste estoy bien tranquilo Laura y sabíamos lo que te pasaba pero evidentemente la privacidad y la vida privada de Michael Robinson es lo más importante y tú has decidido hoy contarlo

Voz 1546 07:40 sí que por qué no iba a ser los secretos Los Secretos se acaban sabiendo ir luego te quitan estas si yo me siento un poco farsante decir bien que no no no está bien yo estoy bien pero no esta bien a una coser cáncer esta eso es es un compañero de viaje de esa fatalmente nuestra vida a una década muy pocas personas padece de un diagnóstico horrible no si no conocemos a alguien no es familia de recto o en directo cáncer intento de nosotros no no es estigma yo pienso que debemos de poder hablar de esto muy claramente Hinault es como algo te pase extraño ya son bicho raro es que eso nos pasa ido spas ión me gustaría poder normalizar estos cuando yo di a alarma hizo una carga de que conocido un secreto es posible que no lo habré querido comentarlo nadie eh tronco Carles Francino lo supo para sus miembros de de la Ventana sea y Berto Sanchis no lo sabía es como si había un tabú Un estigma este maldito de enfermedad está entre nosotros

Voz 3 09:14 el es ese hemos de pedir

Voz 1546 09:17 permiso de detenerlo no tenerlo o qué o quién en un momento dado la gente ya retractas posteriormente con más cariño que poquitín Cano cero no ves no es algo que está ahí el afrontamos siglo atacamos Illano quiero hacer y mano triste cuando cuando te lo comenté mi propósito no es hacer triste por mí porque eres mi amigo A es simplemente algo que una sociedad hay mil millones y millones y millones de personas simplemente gente que está escuchándonos darme caro están padeciendo yo obtenían que padece de aquello y nosotros encontramos las fuerzas donde no imaginábamos o que yo no imaginaba que yo lo tu vida yo no sabía que yo tendré la fuerza que accidentalmente tal vez yo no he hecho nada para encontrar a mi fuerte ante estoy simplemente una reacción natural yo no pienso que lo tenía

Voz 1375 10:17 cuenta una cosa eh tu teléfono que desde que salió la noticia que ha pasado en tu teléfono que ha anotado porque no hay más que ver las reacciones en Twitter de de periodistas de todos los medios de comunicación de este país de clubes de fútbol desde Carlos Martínez Maldini Ricardo Sierra Pedrerol Axel Torres Albert Rivera políticos el Manchester City el Espanyol Osasuna al Cádiz gente que te ha llamado es que no pues algo que te ha sorprendido que hayas dicho joder qué ha pasado en tu teléfono desde que has contado

Voz 1546 10:48 tú estás dando una noticia porque si te digo la verdad cuando salí hace un rato después de La ventana estuve con Diego mi compadre estamos hablando de acento Robinson de temas que íbamos a hacer a estamos hablando de una fundación que estamos haciendo ahora mismo in mente a ascender mi teléfono atenderlo como se ha dicho no han hecho ni Twitter lo lo lo he mirado pero me ha me ha constado de que ha habido mucho apoyo no por eso hice no ha pero al evidentemente rara vez que alguien puede llegar a sentir calor y unos ánimos a comida a estoy muy muy agradecido porque sólo cosas mano bien cuando cuando estamos en los medios ahora mismo estamos para que la gente sepa estamos sin un estudio hay luces ya no es luz roja que Lari no que que suena rojo cuando estamos hablando pero no hablamos con nadie en particular pero a todos particularmente tú es en la ley como yo he estado estoy clave no vemos personas me vamos y de vez en cuando olvidemos que estemos hablando a la gente muchas veces no sabemos de qué Pray en porque claro si nosotros nos demos cuenta a tanta gente con quién estemos hablando no está para todos no qué responsabilidad que Hinault nos demos cuenta hoy es cierto de que bueno que sí hay políticos que que que me deseo lo mejor a la gente que no conozco deseo mejor eso momento casi único posiblemente mano no he recibido un una expresión vi el público más cariñoso que me ha llenado tanto tanto como la gente me he sentido querido hoy me ha sorprendido de verdad porque nos acostumbramos de hablar con todos sin embargo con nadie simpático que ha sentido calor sólo queríamos que te escuchar

Voz 1375 13:30 la gente de la SER que esta es su casa y que les contarles cómo estás que compartiera eso que estaba siendo secreto que lo hiciera público que es lo que has hecho algunos de los iba a decir Monzer cabrones que trabajan contigo de esa gente que otras algún digo buena gente saben que venías al larguero por ejemplo Carlos Martínez con el que has hecho no sé cuántos partidos ha dicho déjame que salude al hombre

Voz 4 13:54 qué pasa que di yo más casi casi treinta años contigo así que te he visto acertar mucho y también equivocarme mucho tú lo sabes lo que nunca te he visto es es dar rodeos así que desde hace aproximadamente lo que se sabía que de nuevo ibas a ir de frente nueve es un nueve al mercado quiere tenemos al menos mil partidos más para contar con un abrazo grande uno

Voz 1375 14:20 jueves un nueve Michael E

Voz 1546 14:23 sí pero no no lo sabía y lo tenemos un compañero Luis Pi que hace escasos minutos me inicié hay que huevos tiene eres un nueve de verdad dijo algo así pero me gustaría poder decirte vano que un hombre yo he encontrado en el doble no había si realmente yo pienso que nosotros como seres humanos tenemos más fuerza que pensábamos yo no he que buscar ese fuerza a la reacción ha sido absolutamente espontáneo insistiera es postizo es que me siento así de fuerte no me gustaría Mario que era mi maquillador de mil años en Canal Plus ah y yo en capaz de hacer un programa del día después sin que Mario me aquí hace no han me llamo de lloraba margen M mire susto tan triste no que estoy bien intérprete Banda estoy bien no quiero que nadie realmente se preocupan por mí estoy bien yo no sé lo que yo he hecho para encontrarme bien porque yo pienso que escuchando ese proclama ahora mismo habrá un montón de personas insisten en exactamente el mismo lugar que yo les mismo están sorprendidos que la fuerza que hemos encontrado es familias le están diciendo a qué grande

Voz 3 16:03 Miguel me me mi Laura me me me Ineco me

Voz 1546 16:07 tal no no es que somos como raza humana mucho más grandes que imaginan lo que pasa raras veces estamos expuestos a pleno rara vez está más puestos a prueba a estado mente ojalá siguió no tuviera que enfrentarme esta batalla por Dios espeso que no no ya aquí estamos en esas de que yo pensando que mi había conocido como todos resulta no sé tanto estoy fuerte

Voz 1375 16:45 tantas historias contado en Informe Robinson de personas

Voz 1546 16:48 es que eso amigo mano que si si es una cosa también a la hora de aquello que siguió poder estar a la altura de sólo la mitad de los protagonistas de acento Robinson o en forma ironizó son aplico su descompuso a mí mismo si yo voy a decir mi propio acento Robinson también Formigal

Voz 1375 17:11 el Informe Robinson de Robin exclama

Voz 1546 17:13 que con tal que yo utilizo no malamente utilizar útil o aplica a a sus agallas sufre garantía a mí mismo problema tengo mucho ganado Crack es casi en lo demás estoy estoy muy fuerte como sería un informe

Voz 1375 17:34 lo Vinson de Michael Robinson no lo sé pero lo harían estos dos seguro ahora más

Voz 5 17:38 que el qué tal aquí estamos Luis Fermax el Consell la raza o la Michael vamos a ver este vamos a hacer un ejercicio que consiste en recordar algunas frases tuyas que nos hemos aplicado y creo que nos ha ido bastante bien y te vamos a pedir al final que también te apliques el cuento no recto entonces la primera

Voz 6 17:57 primera lección aprendida de que seguimos poniendo en práctica cuando entramos eh cuando contamos un reportaje cuando vendemos una historia estamos entrando en el salón en los salones de la gente y por lo tanto hay que hacerlo con muchísimo respeto y muchísimo cariño bien

Voz 5 18:12 los Chendo gracias según estaría sexo fuera contra historias humanas

Voz 7 18:19 oye mal que bien creo que eso lo hemos hecho en estos últimos muchos años al final no hemos oído propio Luis no son meros no

Voz 6 18:28 les ha quedado desde hace veinte años el día después de Informe Robinson apretadísima y muy agradecidos tercera las centrarías que decir de las entradas eh Jose

Voz 5 18:38 pues nada que las centrarías todo el mundo se que

Voz 6 18:41 boca menos más que correcto Michael no se equivoca jamás la culpa es el actor que lo ha redactado mal el cámara que sea móvil Beltrán pelín que no va bien el realizador que no Michael siempre hacia las centrarías muy bien y eso lo hemos aprendido absolutamente bien y entonces ahora viene la petición Michael la una petición que tiene que ver también con cotos

Voz 5 18:58 enseñanzas hace más de veinte años después empezamos a escuchar una frase que después hemos escuchado también casi como un mantra y que nos ha permitido hacer también lo que lo que nos has dejado a Ghana que tiene que ver con lo siguiente hasta el unos ochenta aquí mando yo así que el robo de apetecía es que la cumplas que aquí manda estuvo correcto así que ya lo vas diciendo al puto inversor que aquí mandas tú eso es bueno Michael un abrazo muy grande eso está aquí estamos exitoso Charo

Voz 1375 19:30 había un buen Informe Robinson de Michael Robinson porque te conocen mejor que nadie

Voz 1546 19:33 sí es cierto es cierto es que claro es que a eso de la democracia eso es esa de la democracia está muy bien pero pero

Voz 2 19:50 tengo la suerte

Voz 1546 19:50 desde que yo tengo la suerte mucho mucho Suecia una ciudad Jose Luis desde hace veintitantos años ya no eran becarios cuando entra en el día después y luego les se cueste para Homero maison debatimos mucho sobre la exprés son de ETA no sé que de vez en cuando había división de opiniones en donde yo desempate en cuando cuando Giuseppe estaba con nosotros de Josep me llevaré a un poco al contrario de tal y luego ya se empieza a debatir todos entre ellos menos jefe de yo no yo era más cosa esto para si se va para ir de era hasta próximas noticias aquí mando yo yo puedo dejar de mandar en cualquier momento pero de momento mando yo puede que me echan pero aquí cuando yo alguien tiene que mandar bien yo de presos de la democracia no no es en democracia yo es el derecho al programa Quién te he dicho tiques democracia o que Joseba alguien alguien del equipo

Voz 1375 20:59 adiós lo entendió mal si que aquí hasta

Voz 1546 21:01 el mando yo esto ahora siete días es absolutamente incierto vamos a cosa esto viene precisamente de José la que siguió Toni Jose raza es un frustrado guionista en Internet en vivir aunque mojar el apetito de adoptarla evidente de darle una lista de los que iban a ver a continuación cuando Jose escribe las veinte días no hace falta que pasamos Elfidio porque le he contado todo entonces es una entradilla no es contar el punto intermedio eso de que el deporte es un pretexto perfecto para contar esto es humanas ese texto que yo utilizaba es precisamente escrito por el guionista José a Peres cierto es que Helios que no hacen profesionalmente y sobre todo más que nadie que yo conozca yo he tenido la enorme suerte de está invitado invadir sus mentes resulta que yo he aprendido más de ahorrillos que más yo podría haber imaginado enseñarles a líos a soy tan orgulloso de ellos a Nixon querrán disimulos España es beneficiario de ver visto las obras de arte de José Daza a famoso que me han permitido que yo inflado sus mentes infectaron poco no

Voz 1375 22:44 los dos últimos que te lo exponga a Raúl Ruiz que te mandan mensajes Carles Francino belgas esta esta tarde en La Ventana

Voz 8 22:50 Michael Súper Mano Menos coño lo mejor que he oído decir del cáncer es que tú efecto secundario hace que vas a pronunciar bien Larry se que por fin no me vas a llamar y me va a llamar Raúl con los caos que hemos vivido tuyo juntos tú que has sido capaz de rematar un cerdo volando contigo va a poder un cáncer ni de coña ni de coña de eso estoy segurísimo así que ánimo Michael que tenemos que vernos todavía muchos años más adiós coño adiós por Michael te quiero

Voz 9 23:25 él no puedo decirte nada que no sepas porque hace ya días que hemos hablado del asunto hoy ya sabes lo que pienso y lo que siento solo quería añadir que tienes unos cojones como un toro de Messi a tu doctor siendo del Real Madrid no te da miedo al es India te la va a jugar ten cuidadito eh ten cuidadito incluida te mucho amigo un abrazo muy grande

Voz 1546 23:46 ay Dios sí sí Carles Carles reconozco cuando empezamos dos sin que en Applus de hace mil años a mí aquí cuando nosotros en en aquel España vimos un un un mendigo a mí mucho a los hay impiden de enero dijimos siempre también en si trabajaba en un canal de pago vale tarde no pensaba que estamos todos desbocados al al a al paro y mira qué bonito es que así pues treinta años más tarde sigo teniendo alguien tan solamente a Hermoso decente maravillosos como es mi amigo Carles Francino no round pero las pronuncia mejor

Voz 2 24:36 claro al ya te vas haciendo ver lo peor es que no sé si Mas Ros Ruiz tiene con ese escoba Ramos Carreño no sé si es que

Voz 1546 24:55 a nosotros nos entendemos perfectamente porque los dos hemos sido futbolistas irreal tiene este código ético que tiene un futbolista un un veterano de mil batallas a un hombre que ha sido capaz al haberse su querer ahí la miel también tiene navegar entre esos dos impostores que no se la como es el éxito del fracaso tratarlos con la misma indiferente como dijo o aconsejó que no no es que estoy muy leído era el un lo único que vela han pero yo he tienen esquí mira que eso esto me suena todo como en la P dar yo como como si yo veo muerto pero no es así y Raúl Ruiz es un nombre que yo admiro profundísima mente tiene un talante de un un la aviador un hombre con empatía que describe bien han cuando hablamos del periodismo ese es futbolista y más periodismo

Voz 1375 26:07 de cabeza no lo que hay en su cabeza no como supo ver lo que lo que

Voz 1546 26:10 te han con unas ganas te de aclarar unas ganas de comunicar hoy que su tengo yo de tener tantos buenos compañeros y amigos que me han permitido entrar en sus vidas no esto es otra cosa a mí yo me acuerdo o Un día que tuyo hicimos un par de virtud momentos parte de Champions habían fallecido la madre de Carles Martínez te yo pasamos un par de días y me acuerdo que vino de Valencia de Barcelona

Voz 1375 26:47 Valencià Panathinaikos Panatinecos Barça

Voz 1546 26:51 charlando de mil cosas mi recuerdo cuando venía el Canal Plus ya han perdido hasta un periodista que decís entre baja conmigo en elegantes y hacer cosas conmigo a lo importante mano en esto es que nosotros encontramos un un diálogo unos códigos éticos y morales que no Sarr memos de la isla k de la comunicación como decían mis chicos lo hará y Fermoso de que nuestro trabajo es invadir el salón de estar no hay mayor legión de eso no hay mayor privilegio que invaden el salón distancia habla con la poquito

Voz 1375 27:38 ahí está comiendo cenando no siempre decías

Voz 1546 27:41 la gente que piensa sienten tantas cosas pero no escuche iniciados no escuche el Tato a quién va a escuchar este que Cynthia algo sin embargo

Voz 1375 27:54 Nos Xisco

Voz 1546 27:56 es un privilegio en proceso algo sin canjeable entonces cuando escuchamos a la ley Fermoso con SCA escuchamos Miura Ruiz aquí mano soy muy orgullos este y también como como Carles Francino somos personas que unos entendemos el código ético y moral nosotros tenemos que estar en condiciones para invadir el salón de estar a yo pienso que mucho de esto se hace una acción no son relaciones icono hacemos esto entonces sí podemos acercar la alcachofa Marinaleda que deba ser ya hablar es el trabajo previo para que luego cuando hablamos estemos con la decencia es suficiente para dar beneficiar a Duda yo tengo la suerte de que esté rodeado de miles pesando a cientos de personas decenas de personas que que permite que podemos seguir hablando con la gente que es lo que me gusta de mayo predijo dijo que tenemos debían formar maestros siempre ha sido más

Voz 1375 29:09 claro que siempre ha sido un maestro sí sí siempre ha sido Maestre lo sabes pero no solamente delante la cámara o delante de un micrófono sino en la calle también ha sido un maestro por esto que has hecho hoy también es que no sé cómo reaccionaremos todos los que te estamos oyendo o te estamos viendo te tenemos aquí al lado en una situación como la que tú estás y como la que tanta gente que está en su casa se enfrenta tantas personas que tienen cáncer que dicen joder tengo cáncer tengo cáncer yo llega Robin y dicen en La Ventana con Francino tengo cáncer aquí estoy yo lo voy a contar Isère y un teléfono de llamadas de mensajes de cariño todo el mundo quiere Michael Robinson tras Ánimo ánimo íbera a Mike lo dices es que ha sido un maestro y lo sigue siendo por la entereza por la manera enfrentarte porque dices como dicen la raza hay Fermoso aquí mando yo qué tiene cara de seguir mandando durante mucho tiempo me da la impresión

Voz 2 29:59 he jodido lo del Liverpool con el Bayern no no conquista jodido medio Alemania

Voz 1375 30:06 la que faltaba la bolita el Madrid Liverpool Madrid Liverpool Barça Liverpool Bayern por cierto eso sí están jodidos los del Bayern eso sí estuve bien

Voz 1546 30:14 imagino que mira yendo después de hacer al partido de la Dante Barça hallar vamos al coche Monica yo oye mal M cuando vas al día después sita a no sé qué hablas del fútbol la extranjera en la premia ley tú no va siendo leva Pool es una semana más líder no no no no esto no no tú di leva por líder invicto líder en conflicto del premiado ley no no no no le líder invicto era alto y claro porque dentro de un par de semanas tenemos que jugar contra en manos existe igual no puedo decirlo