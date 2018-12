Axel Torres: "Veo a la Juve favorita por 60-40 contra el Atleti"

Voz 1375 00:00 bueno ese partido que ha terminado y que ha cerrado la jornada decimosexta

Voz 1 00:02 a en primera división en un día

Voz 1375 00:05 el que la gran noticia ha estado en el sorteo de la Champions ya lo hemos cotas esta mañana con Dani Garrido en el carrusel especial desde las doce del mediodía en la Cadena Ser con Real Madrid Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid en el bombo de la Champions al final el más difícil el Athletic damas que escuchar a Talavera esta mañana en Carrusel que es que no le llegaba la camisa al cuello están por ahí Miguel Martín Talavera hola tal a muy buenas queda mano buena noche también está Antonio Romero la Antonio

Voz 1 00:29 hola qué tal a todos llenas Barcelona Jordi Martí hola Jordi que tarda buenas noches eh bueno protagonista Michael Robinson el día que me imagino que queráis apuntará algo Inés vamos al sorteo la Champions pero espectacular el ratito como todos los ratito de radio con Robin como siempre

Voz 0985 00:44 estoy agradecido ha sido muy emocionante le deseamos lo mejor sabemos de su coraje y estoy convencido de que en ningún caso va a bajar los brazos al contrario que de esta adversidad a fuerza de voluntad para salir como siempre adelante y para que todos podamos disfrutar de su periodismo y sus consejos cuando siempre nos recomienda cuidado cuando habláis lo hacéis pegados a la mesita de noche de nuestros oyentes nos colamos por la ventana y esto es algo que tengo grabado por lo tanto un fuerte abrazo IMI deseo de la más pronta recuperación

Voz 0239 01:18 sociales perdón tal a su compañero de narraciones Carlos Martínez ellos sólo digo también el día tres en el madrigal Villarreal Real Madrid nueve y media de la noche allí no vemos Michael

Voz 1 01:28 eso un comunicador genial todo especiales capaz de abrir el corazón como lo abierto esta noche contigo Michael bueno pues cualquiera que ha podido charlar muchas veces con él si es una delicia un cuenta historias pues evidentemente lo mejor tenemos claro que que seguro que lo va a pelear como ya he dicho que me de Alemania hasta esta jornada porque le ha tocado al Liverpool así que cuidado con en el Liverpool Bayern del que ahora hablaré con Axel Torres y con Bruno Alemany de todos los emparejamientos pero es Romero campeón con era ya facilita Talavera con la Juve yo ya te digo goleó hoy esta mañana en Carrusel y me daba la risa viéndole Jordi Martí con el con el Olympique de Lyon es que es que vaya vaya

Voz 0239 02:07 no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada porque después de en Talavera que en el fondo es un dios romántico después del sorteo se ha metido en el coche camino a la comida una directiva del Atlético de Madrid con la prensa después corderito no saqué emisora me imagino que los cuarenta clase me han puesto una canción de Leño abierto también en en canal en Twitter diciendo que no hay sorteo que pueda estropear una maravillosa canción no le dio para un día fantasma

Voz 1 02:30 pero eso tiene más mérito a Antonio que eso puse antes es verdad si no lo que está claro es que el Atlético de Madrid sabe que como falló el último partido que dependía de sí mismo llevó a tocar un rival durísimo yo para mí de todos por las características del equipo por las características del propio Atlético de Madrid el peor y lo dije antes de que es fue el sorteo Juve porque para mí es un equipo que eso auténtica lo defensivo muy sólido de un centro del campo con físico también con calidad y luego a rivales de Cristiano pues Street si ya tenía pólvora tiene mucha más pero bueno yo creo que lo haría José lo que tú amiga también te digo una cosa Antonio eh Manu yo creo que el Atlético de Madrid hoy no está contento con el sorteo es evidente pero yo creo que en Turín tanto ha salido a la calle nadie quería la Juve pero ya te digo yo que al que no quería nadie del bombo dos era Liverpool Atlético de Madrid que te el Atlético

Voz 0985 03:17 yo te digo una cosa yo creo yo creo que el de Madrid tiene deja de decir una cosa muy antes de

Voz 0301 03:24 a ver si me entiende bien

Voz 0985 03:25 el eh pero desde el punto de vista deportivo del Barça este doble emparejamiento Atlético Juventus Liverpool Bayern no deja de ser una buena noticia eh especialmente porque los dos huesos que nadie quiere por lo menos el Barcelona que se general ético y la Juve uno de los dos son dos rivales que otros encuentras en Champions y son rivales muy ásperos y muy difícil de batir el Barça tiene experiencia con esto ya Hortala aquí lo que hay que ver es que en un grupo en la fase de grupos puedes quedar segundo y según como vaya el sorteo no te penaliza demasiado pero realmente cuando no haces los deberes expone

Voz 1 04:05 claro que te vas estos es que en Turín no estarán contentos Romero pero al Atlético le ha tocado uno de los grandes bichos nunca mejor dicho de la Champions por por quedar segundo

Voz 0239 04:15 estoy aquí suena raro pues estuvieron aquí hasta ahora en en Abu Dhabi estoy viendo la Rai Sport ya estaban haciendo una tertulia de periodistas todos todos menos me parece que uno de los cinco que estaba en la mesa daba un cincuenta cincuenta el resto de periodistas aquí en las redes por estaban dando favorita a la Juve en la eliminatoria yo creo que el Atlético de Madrid es evidente que que va a competir que tiene plantilla para competir que tiene entrenador para competir que dicen que les gusta jugar el primer partido en el Vicente Calderón yo no termino entenderlo pero tiene enfrente para mí el equipo ahora mismo más potente de la competición ahora mismo en febrero veremos a ver cómo está la película luego otra cosa cuando juegas contra el Atlético de Madrid normalmente ha hecho grandes partidos lo hizo contra el Bayern de Munich lo hizo contra el Chelsea contra grandes bichos de la competición en los últimos años con un matiz la Juve tiene un estilo de juego no idéntico al del Atlético de Madrid pero

Voz 1 05:05 parece si parecido parecido en cuenta

Voz 0239 05:08 era más cómodo contrarrestando lo que le proponen que proponiendo hispana encontrar dos estoy juego bastante parecidos lo que pasa que arriba uno tiene a Cristiano Ronaldo que está estelar el otro tiene a Griezmann que de momento está regular

Voz 1375 05:22 progresando adecuada progresa adecuadamente si a ver cómo llega Diego Costa esperamos tala yo creo que ahora hablamos de de La Haya Real Madrid del Barça Lyon que son evidente más fáciles evidentemente más fáciles pero te digo una cosa el cero cero lo firman los Atlético el yo creo que el Cholo afirman cero cero en la ida

Voz 1 05:36 pues de Metropolitano irse a Turín con cero cero pero mañana vamos escúchame no te quepa ninguna duda dejar la portería a cero en el partido en tu estadio no es decir que es medio billete pero eso sí a Turín y cuidado en el cuerpo porque el allí uno no obstante que obliga sacerdotes lo que está claro es que el Atlético de Madrid yo creo que para pasar la eliminatoria suscribo todo lo que había dicho los tres tiene que hacer es un partido sino perfecto muy bien poner todas sus virtudes encima del tapete verde y luego intentar minimizar un poco a la Juve porque yo creo que el intercambio de golpes la Juve tiene mucho más más potencial pero yo creo que leí ahora un artículo no sé si lo he leído que aunque desde que le ha tocado el Atlético medita la Juve han bajado las acciones del equipo italiano sí porque vais a cargar embolsa evidentemente es es un hueso yo creo que es una eliminatoria muy bonita muy atractiva no sé si en lo futbolístico pero sí en cuanto la a lo emocional y bueno además a también es una buena noticia y es que jueguen el turno dos el veinte de febrero el primer partido porque parece que no pero son ocho días que puedes llegar Diego Costa sí sí veinte o al para la vuelta con garantías

Voz 0985 06:42 oye tal a la Juve también entraría en el Wanda un cero cero

Voz 4 06:47 hombre yo yo porque no jugarlo eh

Voz 1 06:51 no te digo una cosa yo creo que la Juve lo que ha hecho ante Romero es muy parecido y no te creas que haría José y jugárselo en su estadio

Voz 4 06:59 dirige lo que yo creo mucho lo digo esto cero cero

Voz 0985 07:04 en tu casa no acabo de ver que sea un gran resultado pero en fin vamos

Voz 1375 07:08 a ver te digo una cosa es mucho mejor yo te digo que es mucho mejor ganar evidentemente pero que si le dices que si firman el cero cero

Voz 1 07:15 no porque claro no me parece un mal resultado bueno a mí me yo yo creo sinceramente que es mejor un cero cero ir un cero cero a Turín que irte con un dos hombre vamos una duda

Voz 0239 07:26 sin ninguna duda esos mejor pero si te cero en mejor todavía claro

Voz 1 07:29 nada puesto granate te puedes sentencia ya ahora lo billete lo último tiene o tuvo bastante Speakers Cristiano Ronaldo con varios al Atlético de Madrid pero casi todos los que recuerde a no están porque con Gabi se las tuvo tiesas con Raúl García se las tuvo tiesas también y con alguno más cree que bueno me han Koke con que sigue estando Maxim con José Jiménez y el derbi pero bueno ya vuelve a Madrid íbamos a ver yo creo que al final también era era cristiano pero era un poco la la rivalidad que suele haber en Derby no yo creo que al final Cristiano se le respeta como lo que es auténtica bestia de esto yo creo que bueno pues es una amenaza yo creo que en cristiano seguro ya te digo yo que él no ve con buenos ojos sea Allegri pero él no ve con buenos Godín vuelve Adriano el vuelve Madrid y yo creo que vendrá como loco por hacer un partido de los suyos y luego el Madrid el Barça facilita o no a priori nada es fácil nada fácil sí pero bastante bien no Romero y Jordi se hombre yo creo que el al Madrid le ha tocado un rival

Voz 0239 08:26 que juega bien al fútbol y eso no suele ser mala noticia para el Real Madrid es asequible evidentemente de los preferido como nos contaba desde el hotel de concentración durante el sorteo en la concentración del del Real Madrid yo le veo el problema no está en el rival si no está en el propio equipo en el Real Madrid que tiene que mejorar mucho aquí a febrero porque si no lo puede ganar cualquiera quieres cualquiera incluido el Ajax buena noticia evidentemente que porque en la primera fase el segundo partido será el Bernabéu porque no me imagino mano un escenario en el que en el primer partido te peguen un meneo que luego no sea capaz de resolver en el Santiago Bernabéu por ponerle un pero no es del rival sino del calendario echándole un vistazo a lo que tiene el Real Madrid en ese en la fecha en la que se juegan los octavos de final de Campeones tiene por delante si no me equivoco tres días antes el Atlético de Madrid es verdad tiene por detrás dos o tres días después el Fútbol Club Barcelona y esto que que bueno dice la Liga de Campeones es muy importante pero todo en febrero también te puede estar jugando el turrón en el campeonato nacional de Liga tener esa partido en un bocadillo o esta eliminatoria en un bocadillo entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona también ponerle un pero dicho esto noventa por ciento de posibilidades de pasar el Real Madrid diez por ahí pero ahora el preguntara a Bruno

Voz 1 09:42 luego la copa que está también la Copa que también esperate que no haya un clásico por ahí va un Atlético o Real Madrid Atlético Barça

Voz 0985 09:47 el partido entre el Ajax y en Madrid lo veo un poco más abierto de lo que dice Antonio creo que al Ajax ha ido creciendo ha ido madurando es cierto que en su competición Bono pues no hay la competitividad que lo acusan en competiciones como la Champions por más que haya perdido un partido creo y empatado otro luego cuando se enfrentan en la Champions pueden acusar esta falta de competitividad que hay en su torneo pero lo veo un poco más abiertos y el Ajax consigue tener el balón y creo que el Madrid puede sufrir un poco más de la cuenta y en el caso del Barça el Barça tiene a su favor el escarmiento que supuso la eliminatoria contra la Roma

Voz 1 10:23 el día que te alegras tú cuando el suerte tengo la Roma

Voz 0985 10:25 sí estaba convencido de que el Barça superar lleva Roma de hecho en el partido de ida al Barça ganó cuatro uno y luego se produjo el desplome estaba convencido de que el Barça superaría a la Roma por lo tanto este efecto escarmiento ya lo tienes bien te enfrentas a un Olympique de Lyon que es capaz de romper defensas con mucha gente joven de gran capacidad atlética arriba pero eso sí nos dicen desde Francia que es un equipo al que le cuesta tener consistencia que tiene desconexiones en los partidos que a veces se desconecta y esto es lo que el Barça tiene que aprovechar arriba tiene gente muy poderosa Memphis de Pay Bertrand Traore son gente muy poderosa físicamente pero insisto el Barça si el Olympique de Lyon no consigue ser consistente tener continuidad hice rompe discontinuo el Barça Lara

Voz 1 11:10 pues qué ganas tengo de hoy narrar y comentar ya los partidos de Champions lo peor de todo es que quedan dos meses hasta dentro dos meses no van a llegar los partidos el Madrid no les viene muy mal si no no desde luego le vendrá bien y si fueran tres le vendría seguramente mejor pero se puede hacer largo hasta que vuelve a la Champions en el Madrid hayas el Lyon Barça el Atlético Madrid Juventus con vuestro permiso y me voy hablar con Axel Torres y compró Bruno alemán chavales

Voz 0985 11:29 hay tanto a ver qué dice me abrazo hasta luego

Voz 1 11:31 tres un abrazo adiós hasta luego hasta luego Jordi doce y veintiuno están por ahí los que de verdad saben de fútbol internacional nuestros comentaristas de la SER Axel Torres y Bruno Alemany que ya no es escuchando la Bruno qué tal muy buen qué tal buenas noches hola Axel Torres qué tal buenas noches bueno después de escuchar a Romero a Talavera ya Jordi hay opiniones para todos los gustos pero os pregunto a vosotros por la eliminatoria a priori más difícil para los nuestros Atlético de Madrid Juventus Axel Bruno yo creo que la Juventus es favorita pero no exagera

Voz 3 12:03 mente favorita creo que el Atlético de Madrid siempre ha competido contra rivales muy fuertes de hecho es su papel ha preferido en este tipo de eliminatorias ir de víctima a partir desde una no superioridad poder manejar los tiempos del partido no tener que ir a buscar cuando se ha atascado eliminatorias europeas ha sido ante rivales muy defensivos que le obligaban a exponerse y por lo tanto por ahí el Atlético de Madrid creo que estará un escenario que le gusta eso no quita que la Juventus ahora mismo esté mejor que la Juventus ahora mismo parezca incluso una de las grandes favorito en no la gran favorita a ganar la Champions pero yo lo dejaría en sesenta cuarenta

Voz 1 12:43 hay sesenta cuarenta para Juve uno

Voz 0301 12:46 sí estoy de acuerdo era ese porcentaje sí que me parece favorito la Juventus claramente o con ese margen al menos hemos de de ese veinte por ciento porque es un un equipo estoy de acuerdo con lo que decía Axel pero al final la Juventus es un equipo que te dominan todos los registros que sabe meterte en tu área tener la posesión a través de jugadores con mucha calidad para la asociación como son Pjanic Bethencourt gente de de ese estilo incluso se sabe asociar bastante bien pero al mismo tiempo saben meterse en su área sabe sufrir es un equipo que te maneja todos los registros tiene una de las parejas de centrales signos la mejor de Europa me no parece que Livni Ivo Lucci porque entienden perfectamente tienen muchísimo la experiencia Bono la guinda la puesto Cristiano este este año yo creo que veremos cómo llegan también a nivel de lesiones pero a mí me parece favorito

Voz 1 13:32 a ver cómo está Costa a si llega o no llega para ese para esa fecha diecinueve de febrero la ida trece de marzo la vuelta osea que si todo transcurre con normalidad lo lógico Dios no lo quiera es que pasar a la Juve pero una eliminatoria muy muy igualada jugando la vuelta en en Italia que tampoco le disgusta el Cholo Axel

Voz 3 13:51 no hoy yo estoy de acuerdo con él es decir al final en en el fútbol actual jugar el primer partido en casa si prioriza no encajar y el Atlético de Madrid es un equipo que prioriza no encajar esto supone que si consigues el objetivo Si lo cumples ya sabes que no te han metido gol trasladas toda la presión al al otro equipo a tu adversario porque en caso de empate en caso de que se decida por goles en campo contrario valor doble eh que le ganara por ahí no sabes que si marca un gol en cualquier min minuto en eso la amenaza de poder marcar gol psicológicamente a castiga mucho al rival y condiciona

Voz 1 14:30 de jugar bueno sesenta cuarenta coinciden Bruno ya es el en el Atlético Juve sesenta cuarenta para la Juve en el Lyon Barça cómo lo veis Bruno

Voz 0301 14:38 yo le pondría un setenta al Barça y un treinta y sé que soy optimista porque setenta es es mucho pero al mente más allá de que no haya perdido el Olimpic de León en fase de grupos contra el Manchester City que tenga jugadores interesantes de gente que va saliendo de la de la cantera con muchísimo talento pero que en defensa sobre todo es un equipo que concede bastante y eso en eliminatorias de Champions al final te te pasa bastante factura creo que hay varios te diría Manu mínimo tres jugadores del Olympique de Lyon y les pongo nombres sí sí sí queremos Ndombele que además me consta que que Axel le encanta que lo hemos hablado en Play Fútbol aguar himen Ndi te diría también el lateral izquierdo creo que va a acabar en equipos grandes de Europa pero también habrá que son jóvenes y que les llega a esta eliminatoria quizá un poquito pronto que lo pueden hacer bien en la eliminatoria que pueden ser descarados seguro de que va a ser así pero creo que al final contra un equipo como el Barça de de Messi si tienes problemas en defensa en una eliminatoria de ciento ochenta minutos lo acabas pagando

Voz 6 15:38 Ndombele el medio centro este que es una auténtica roca que debemos ir con la selección francesa lateral izquierdo no el decir Mendi el bueno es que hay dos vuelos de lateral izquierdo Berlanas exactamente Ferrán dique de también jugó titular en ese partido de la selección francesa mientras el otro está lesionado al City

Voz 1 15:57 y luego bueno hay claridad sede de Pay Bruce eh Axel está jugando de falso

Voz 3 16:02 el delantero además este año en el Olimpic de Lyon Lyon al vender a Mariano no tiene un nueve de referencia claro a veces Wade en Belén al que han firmado del Celtic pero pero no entra tantísimo oí lo más habitual es verá Memphis de jugando de nueve que por sus características no es nueve al uso ni mucho menos por potente de que ataca los espacios con recorrido no juega de espaldas está dando resultados realmente está regresando a un nivel alto a a un nivel parecido al que tenía antes de marcharse al Manchester United que en Inglaterra apareció acabados como futbolista o desde luego no no satisfizo esas expectativas tan altas que había pero ahora en Lyon vuelve a al nivel que le ha permitido echó regresar a la selección holandesa setenta

Voz 1 16:49 hasta treinta para el Barça para el Madrid que se enfrentará a Bono las fechas diecinueve de febrero la ida en el Camp Nou la perdón en Francia el Lyón la vuelta en el Camp Nou el doce de marzo Ajax Real Madrid el que más fácil lo tiene de los tres

Voz 3 17:03 sí a ver igual es que aquí también entrará variable de cómo están ellos sea como están los españoles yo creo que el Ajax puede ser el más vulnerable pese a ser un equipo muy atractivo ya aunque es verdad que ante el Bayern Munich consiguió competir que teníamos bastantes dudas sobre si iba a ser capaz de estar a la altura ante rivales europeos de primer nivel porque es un equipo tiernos un equipo que se expone muchos un equipo eh frágil defensivamente poco maduro lo tiene muchísima calidad en la asociación sobre todo cuando se juntan silla Studies cuando de John llega a esas posiciones de tres cuartos también es un es un buen equipo atacando no pero en realidad es un equipo al que que ello tiene creo que esa bisoñez le le puede pasar factura pero te decía Si es más o menos favorito que el Barça es que el Barça ahora mismo parece estar mejor que el Madrid

Voz 1 17:56 ah vale o al menos tiene una individualidad

Voz 3 17:58 que consigue que sus partidos incluso cuando se complican como ayer en el campo del Levante luego acaben cero cinco el Madrid no está en ese nivel por lo tanto un Madrid a un buen nivel desde luego muy favorito oí prácticamente al mismo nivel que el Barcelona de favorito contra el guión

Voz 0301 18:17 Bruno si yo te diría un porcentaje similar lo que pasa también es que yo entiendo que el Madrid va a mejorar sino mejor al Madrid le daría un porcentaje yo se lo doy menor no soy yo le daría igual un sesenta y cinco al Madrid y un treinta y cinco al Ajax porque realmente las que me está dejando el Madrid últimamente son bastante mala en este caso sí que creo que el jugar la vuelta en casa el Madrid le va muy bien y lo explico muy muy rápido el Ajax es un equipo muy descarado se hubieran jugado el primer partido en Madrid lo ocurre salí la al Ajax en tromba con los jugadores como decía ahora Axel de calidad que tiene arriba además el ocurre marcan un gol tal y como está el Madrid a nivel de dudas y demás pero que podría sembrar poseso muchísimas dudas en el seno de del Madrid como el primer partido es en el campo del Ajax incluso un ante un mal resultado el Madrid podría tirar de épica de eso que también sabe manejar también en eliminatorias de Champions y remontar en en Chamartín

Voz 1 19:07 bueno análisis de los tres rivales de los tres equipos españoles en Champions y luego casi en titular en el United PSOE quién pasa Bruno yo creo que pasa el PSC e eliminado el el año

Voz 3 19:17 los de Mourinho para ti Axel si también dio día al PSC candidato a ganar la Champions mis favoritos ya que tengo que darle qué pasa esta eliminatoria

Voz 1 19:25 perfecto en el Liverpool Bayern Bruno cómo lo ves

Voz 0301 19:28 creo que ahora mismo llega como favorito el Liverpool pero que está jugando bastante bastante mejor el Bayern de Múnich y dentro de dos meses esperemos sobretodo alguna lesión importante que puede ser fundamental para esta eliminatoria pero va a ser divertida veo goles y dio al Liverpool favorito

Voz 1 19:42 para ti también no Liverpool verbos eh aquí en el Roma Oporto Roma Roma está mal la Roma eh pero creo que que se crece en este tipo de eliminatorias hay Bruno

Voz 0301 19:55 si Roma si es en porcentajes quedaría cincuenta y cinco Roma cuarenta y cinco en el Tottenham Dortmund Bruno yo creo que llega viene el Dortmund pero es verdad que no tiene jugadores te Estados al nivel en Champions al nivel de Kane o de eh Ericsson y así que me parece bastante igualado pero creo si tengo que decir uno de

Voz 0985 20:15 no dormí

Voz 3 20:15 Dortmund y tú yo Dortmund también es la más difícil probablemente no igualado pero sí pero estoy enamorada de Sancho me parece el jugador del año por ahora ahí está Dortmund para los dos pasa

Voz 1 20:26 área me queda el Schalke cero cuatro Manchester City

Voz 0301 20:31 el Schalke no no creo que pasa si pasa creo que además fácil el equipo de guardia

Voz 3 20:37 de hecho es la más deseada pues probablemente

Voz 1 20:39 que Si estos pronósticos no fallan pasarían Barça Real Madrid Juventus ojalá nos equivoquemos aliento e todos Manchester City pese Ll Liverpool Roma

Voz 3 20:52 sí un una una buena noticia para los aficionados del Atlético de Madrid es que creo que jamás he acertado ocho de ocho en esta ronda

Voz 1 21:01 por ahí me acuerdo que va por ahí me puedo equivocar pueda ojalá que te equivocas tú Bruno y todos los que dan favorito a la Juventus si hay alguien que puede eliminará esta Juventus es el Atlético de Madrid el Cholo sin ninguna duda pues nada ya hablaremos con más calma de de los rivales de Europa League pero Lazio Sevilla en la quiniela que pones Sevilla

Voz 0301 21:21 Bruno si también Sevilla por poco quiero ver cómo se toma la las eliminatorias el Sevilla les da prioridad ante la Liga depende como el equipo de siempre lo digo Sevilla sí

Voz 1 21:30 Rennes Betis

Voz 3 21:32 pues a Mel Rennes me gusta no se note no te voy a decir qué pasa pero estoy leyendo modelo estoy escuchando como que ha sido muy fácil vital a mí me parece un buen equipo la veo igualada Bruno

Voz 0301 21:43 sí a tigres en enamorado de ese tienen ahora te digo que pasa el Rennes desmontó una a mano por favor no digo Diego Betis digo a mí también me gusta mucho el Betis de septiembre Sporting Deportivo al Villarreal

Voz 3 21:54 si el Villarreal está como está Sporting pero confiemos en que mejore de aquí a febrero

Voz 0301 22:01 es súper sorprendente que esté bien el Sporting pero está muy bien yo creo que vaya a ser favoritos el equipo portugués sí

Voz 1 22:07 el Valencia debería pasar ante el Celtic sin

Voz 2 22:09 duda los dos eh un abrazo Bruno un hablar