Cañizares: “No hay equipo fácil para el Real Madrid ahora mismo”

Voz 1 00:00 bueno tenemos hasta que venga Raúl Ruiz que hoy viene con Lotina con Miguel Ángel Odín precisamente cuando el fútbol japonés el conocerá bien al rival del Real Madrid hasta que venga Raúl Ruiz un ahí diez tenemos casi media horita va a hablar con nuestros futbolistas que ya están por allí casi todos creo que todos hola

Voz 2 00:15 de Narváez hola Carreño hola

Voz 1 00:17 a Gustavo López hola Manu quedan está también Álvaro Benito o la Álvaro Gran Hermano y enseguida está con esto

Voz 2 00:24 no es Santi Cañizares bueno e me imagino que queréis decir o habéis dicho ya no sé igual ya lo habéis dicho hoy pues todo lo que se de Michael Robinson con quién hemos abierto el

Voz 1078 00:34 el Larguero hombre si decir algo o la noticia de día

Voz 3 00:39 pues mucha fuerza sobre todo eso tan sobre todo

Voz 0749 00:42 lo va a ganar peleó con centrales gigantes esta batalla también a sigue la palabra mucho ese obra Manu fuerza y ánimo y estar al lado del siempre se pueda

Voz 1078 00:55 dicho queda falta decirlo para saber lo que es lo que pensamos todos que ya está ir Ojeda nos quedamos con eso y con el ratito de charla que hemos tenido

Voz 2 01:04 bueno del del sorteo de la Champions que Kiko ya se entere estaba oyendo estaba oyendo a Elía Bruno y digo mira chico mediodía decíamos a menos que cincuenta y cinco cuarenta y cinco no

Voz 1266 01:14 que si dependiera yo dependiendo sobre todo también no de de febrero como usted lo los equipo pero a a día de hoy vamos equipo a han tenido mala suerte no era déficit que tenía este Atlético de Madrid a la hora de haber quedado segundo ante la posibilidad de que le tocase pues el City el París Saint Germain ni entre otro Juventus que para mí de los tres que te he comentado me parece un equipo más equilibrado más compensado el equipo para mí mucho más hecho una estructura mucha más sólida eso no quiere decir que qué enfermero con la experiencia que ha adquirido hoy cómo trabaja el Cholo lo suyo a doble partido pues la distancia sean ha cortado no tiene nada que hablar con Bono Kjelling y arriba esta Cristiano Ronaldo en el centro el campo no tenemos nada absolutamente que envidiar defensa hay que mejorar mucho y después Cristiano marca la diferencia a expensas de que llegue Diego Costa a ver qué

Voz 2 02:10 ahora cómo llega estaba hablando antes con Jordi con Talavera lo decía yo vamos te digo yo que el Cholo firmaría un cero cero en la ida Gustavo y la firma haríais en la ida

Voz 0749 02:19 pues yo sí se al Cholo siempre jugar el primer partido en casa no es un mal resultado teniendo enfrente a a un equipo como la Juventus yo coincidió con Kiko de Manu en el hecho de que de los cinco te podían tocar a priori el Oporto era el más asequible en ese sentido también es que hay que ganarlo pero era el más asequible de los cuatro te quedaban el segundo sería el Bayern más que nada porque es un equipo veterano eh con unos registros que ya más o menos automatismo han cambiado y necesita un cambio generacional de los tres el que menos quería era el City yo personalmente era el equipo que más daño le podía será Atlético Madrid por su forma de jugar su forma entender juegos

Voz 2 02:57 habrá sido Guardiola contra Cholo dos maneras tan distintas

Voz 0749 03:01 totalmente de acuerdo de lodo que quedaban el PSC te asusta de cuarto de campo para adelante la suben tú estructuralmente es un equipo muy estructurado como comenta ahora sin Kiko que tiene buenos jugadores adelante jugadores determinantes como el Cristiano Ronaldo diva alemán Suu Kyi defensivamente también es un equipo muy serio pero bueno de los tres yo creo que la Juventus se le puede dar bien al Atlético Madrid es complicadísimo si es un equipo que a priori puede llegar a a jugar la final también pero bueno hay que jugarlo y ver qué es lo que hace el Chori que cimenta el Cholo porque competir va a competir eso estamos seguro y después hay que ver cómo siendo futbolista del Atlético de Madrid que necesitan mejorar por supuesto si quieren sacar la eliminatoria adelante

Voz 2 03:39 esto llevará en Cañete Santi hola

Voz 4 03:41 qué tal buenas noches conectados ante Cañizares

Voz 2 03:43 eh decía esta tarde Álvaro un madridista mira el hayas esta eliminado los toca luego en cuartos el ganador del Oporto el Oporto

Voz 5 03:56 a mí también osea de la días algo la temporada el año pasado tocaron todos los cocos daña el sorteo

Voz 0104 04:06 vayan favoreciendo bueno vamos a ver yo creo que que no va a ser fácil obviamente el Real Madrid Si está a un nivel bueno aceptable con sus jugadores a un un buen estado tiene tiene que solventar la eliminatoria pues pues de una manera no te voy a decir clara pero pero bueno todos hubiésemos firmado un Ajax tener un Ajax para enfrentarte a no que además yo creo que el estilo le viene bien al Real Madrid

Voz 1078 04:28 no no es un equipo que se cierre

Voz 0104 04:31 hombre exacto rocoso que te salga a la contra ellos están acostumbrados a dominar juegan muy abiertos defensivas

Voz 2 04:38 no son muy fuera entonces alegre joven y es abierto e teoría es casi claro en teoría te viene sí votado ha metido ocho no todo lo que es la Liga holandesa través pero bueno los a priori es un buen equipo al Madrid Álvaro

Voz 0104 04:54 muy buen equipo yo creo que bueno de los que obviamente el Schalke potencial incluso por por cómo va este año pues al que todos deseaban pero yo yo para mí el Ajax estaba en segunda posición logro quería antes que el Lyon incluso y luego claro puestos a soñar pues el Oporto Roma

Voz 6 05:17 yo te digo yo estamos otra vez ya tenemos bueno bueno os representan se presenta asilo político en Australia había pedí Alvarito eso ya sería la leche después de ahí está Andrés Oporto Roma Cañete

Voz 2 05:29 son los tres favoritos para ti obtiene decir los tres favoritos Madrid Barça así pero los tres pasando o lo del Atleti lo ves mucho hueso la Juve

Voz 7 05:37 yo veo yo creo que primero Van

Voz 4 05:40 para empezar pero el Real Madrid el máximo enemigo el máximo rival que del Real Madrid o sea si juegan como estás cuando hasta ahora y el lujo no yo no los veo pasando de ningún gasto para el o sea yo tengo que ver otro Real Madrid para confiar en el Real Madrid y fíjate que yo siempre soy de los que respeta mucho al vigente campeón en la temporada pasada en la que se volvió a todo mundo lo va problemas meter cinco no le va a meter siete celebran

Voz 8 06:05 el que pierda para decir que el peso Chile para ganar el Real Madrid yo pensaba así

Voz 4 06:13 este año pienso todo lo contrario sea yo no sé a para pensar que el Real Madrid si el Madrid juega como está muy mal

Voz 2 06:20 estamos de estamos dando por hecho que en dos meses van a estar mucho mejor claro

Voz 4 06:23 claro no estamos dando por hecho que tiene ahora mismo un enemigo encima que son ellos mismos que si no reacciona no hay enemigo ahora mismo fácil para el Real Madrid está la realidad que Leganés en la Copa declinar como ninguno mejore o sea no yo ahora mismo no confío en el Real Madrid no me ha dado digamos en lo que llevamos de temporada ninguna estímulos para que pueda confiar en que el partido sencillo a alguien está ahora mismo por debajo de cualquiera jugando al fútbol en Europa echan la realidad en Europa yo creo que el Barcelona lo más difícil de lo que parece pero es mucho mejor equipo sin duda es decir en los pide el Lyon es un equipo que ha mejorado es un equipo que tiene buenos jugadores y que está jugando bien y que le ganó al City en el campo del City que eso es si auténtica machada pero luego sin embargo necesitó de un gol en la segunda parte en Ucrania cuantas dones para poder clasificar creo que es digamos que lo tiene más difícil de lo que parece pero obviamente el Barcelona es mejor equipo el partido uno de los partidos estrella sin duda es el Juventus Atlético eso yo he visto a la Juventus este año porque se han juntado con el Valencia

Voz 8 07:27 por la Juve

Voz 4 07:30 menos es decir en septiembre octubre daba miedo me daba miedo al partido en Mestalla feudo una pérdida de incluso con diez jugadores a mí me sorprendió esa yo hacía tiempo que no voy a un equipo tan fuerte en todas sus líneas y un equipo tan tan práctico y tan difícil de vencer lo que pasa que han ido pasando los meses y yo creo que porque se aburre también un poco en el campeonato italiano pues da la sensación estar bastante por debajo del nivel que mostraron temporada las parte bastante por debajo todo físicamente en el ritmo de juego y cómo llegan los enfrentamientos pero seguro

Voz 8 08:06 el partido de poder a poder claro dentro de

Voz 2 08:09 veremos qué pasa con la Champions Hoya de la Liga os voy a preguntar me contéis que lo que os ha gustado de esta jornada de las últimas dos semanas que no sé con qué es que desde hace de este fin de semana pero te tiro está también a ti Cañete porque hoy Mateo Alemán in eh dicho esto sobre Marcelino es algo que nos parecía casi

Voz 9 08:27 muy impensable hace muy

Voz 2 08:30 poco tiempo hoy ha salido el mandamás de presidente ha salido el director general del club ya he dicho esto sobre el entrenador

Voz 1078 08:39 Marcelino pero nuestro entrenador estamos muy contentos con las no has dicho que pase lo que pase el domingo va a seguir

Voz 8 08:44 así lo bolsas el domingo va a seguir iba seguido a secreto bueno

Voz 2 08:48 empiezan ya ratificar a Marcelino algo que suele ser siempre antesala de que vienen nubarrones como pasara algo cuidado no no

Voz 4 08:55 de verdad hay hay plena confianza Mateo tiene absoluta estáis plena confianza en marzo y otra cosa es que hay alguien por encima de él en este caso en el Estatuto Ferrín que a alguien le pueda llegar al Despacho comer la cabeza y eso puede pasar Peter Lim tomar una decisión por encima de la dirección del club que entonces sí que otra vez se romperían todos los cimientos creados en esto como este último año y medio donde el donde Peter Lim ha dejado a actuar a Mateo Alemany además lo ha dejado yo creo que muy buen criterio porque se han hecho cosas muy bien que no se estaban haciendo bien sí yo creo y estoy absolutamente convencido que la confianza sí haya una de las personas que más confianza tienen que Marcelino en Valencia es eso está claro ninguna duda tiene

Voz 2 09:44 que la grada crees que queda mucho para que la grada grite contra Marcelino o eso es impensable

Voz 7 09:48 no a día de hoy no no el otro día Cristo contra Mursi y

Voz 4 09:53 aquí siempre como que se elige siempre aún a un alguien no una cabeza de turco mal una cabeza de turco me meto esa cabeza de porque yo creo que todo el mundo reconoce que Marcelino su muy buen entrenador sí como yo vengo diciendo quizá este año no esté en su mejor forma tormentosas a veces momentos de Ford pero que no hay demasiados entre jóvenes en el mercado mejores que Marcelino estoy absolutamente convencido yo creo además que que me que en el momento que bueno yo creo que hay Marcelino para rato en Valencia y eso es lo que quiero es que además también lo deseo no entonces a lo mejor por ahí estoy esperando esa reacción y tengo también la misma cantidad

Voz 8 10:36 Marcelino rara lo que está pasando Kiko en este equipo

Voz 2 10:39 a este entrenador y con esta plantilla viendo lo que pasó el año pasado

Voz 1266 10:42 sí porque ya todo no lo va vamos casi por por si ya consolidado se si ya curado ya Champions tío si el cuarto seguro el Sevilla

Voz 10 10:53 ya lo tiene difícil había llegado más Chi fíjate

Voz 1266 10:58 no ha ocurrido todo lo contrario la sorpresa que te da el mundo de del fútbol con diez empate con un equipo que ya parecía que lo automatismo y que lo sabían de memoria absolutamente todo con Marcelino y de repente se estanca en todo lo la parte del campo sea otra por las deficiencias de los problemas de lesión en el centro del campo con dos vía Guedes cola lesión Soler ir al centro campo que no gustó la primera vuelta temporada pasada desaparece y arriba los goles que que se le caía no en la primera vuelta y sin embargo pues no termina de cuajar ninguno y sobre todo también lo lo fichaje que deberían de haber Bozzo a llenó el propio Gameiro de de aportar sin embargo Manu la cosa y otra es la grandeza de esto de la pelota de cuando te cree que está todo hecho cuando tiene la la espada no muestra en el pecho de repente resucita de repente lo mejor muere cuando lo tenía absolutamente todo para mí a día de hoy es una de las grandes decepciones por qué no decirlo de de la Liga al igual que que el Villarreal y el propio Athletic de Bilbao no en lo que llevamos décadas

Voz 2 12:00 el año vaya a tres ahí abajo bueno el Valencia es el equipo menos goleador

Voz 1078 12:03 de la Liga de toda la Liga trece goles

Voz 2 12:07 uno más que el Huesca osea perdona uno menos que el Huesca que lleva a favor y trece en contra es eso

Voz 8 12:12 así sí es verdad es verdad que encaja pocos que lleva trece

Voz 2 12:15 pero es el equipo que menos goles ha metido de toda la Primera División

Voz 4 12:18 hay quien habla de falta de acierto que obviamente pues habiendo mucha pero yo creo también que había perdido ahora lo está empezando a recuperar pero había perdido valores que tenía el Valencia la temporada pasada que el hicieron hacer goles Si yo nombró tres uno la llegada de los centrocampistas en segunda línea al área por ejemplo el día United sí se vio esos centrocampista liberado de la presión absoluta de que no Albiac no no pero el resultado me importaba demasiado pues ya llegaron mucho más Hinault están llegando durante el año las transiciones defensa ataque que empezaron a verse el otro día en Eibar un par de ellas bastante buenas de también seis son muchos goles y la y la estrategia de los corren no ha metido ningún gol de falta de lo que llevamos de temporada pocos goles de corren no sé si recuerdo alguno de todos modos los veranos son muy importantes para los viene el verano donde se forja muchas veces en las temporadas hace unos veranos el Valencia tuvo un verano fantástico porque Chavez con propia fichó a Gabriel que está jugando francamente bien que estas sino líder de la defensa Aneto fichado grandes jugadores grandes jugadores que hicieron crecer mucho al equipo es que hubiera sido un desastre todo lo contrario está cumpliendo vas lateral derecho que no fue fichado para ahí pues fichado biquini no no no no no no vas a todo además pasó allí va sois de aquí estamos de menos ha aportado absolutamente nada Gameiro aportado poco y cuando o a jugar dos partidos titular seguidos ha lesionados tan lejos de Gameiro que vimos en el Sevilla Nos encantó a todos Chen se es bueno pues es intrascendente su juego no es no acaba de conectar con nadie la gran únicos compañeros en todos los fichajes que ha hecho el Valencia este año y está cumpliendo las facetas central cuando tiene que suplía con los centrales bueno todo vitalicio hoy ahora por lo menos Couples pero claro todos los años tienes que firmar dos o tres jugadores que entre enero once con frecuencia para mejorar

Voz 8 14:24 eso no ha sucedido es a mí es lo que dan de minutitos solo tiró la descubrí seguimos

Voz 1 16:42 con Manu Carreño

Voz 23 16:44 hablando con Kiko con Cañete con Álvaro

Voz 1 16:46 Benito con Gustavo López Valencia bajo una de las veces

Voz 2 16:49 es como decía Narváez Si bien analiza por Santi Cañizares bueno junto al Villarreal el Athletic que hay siguen y coqueteando con el descenso después de dieciséis jornadas dieciséis y tres ni cuatro por arriba que os está gustando con que os quedéis esta semana

Voz 8 17:05 Álvaro Gush por ejemplo Kiko bueno me perdona vale algo se encontraba en la península está claro

Voz 0104 17:13 creo que que por por no decir lo obvio que es lo de Leo Messi que yo creo que que no por habitual deja hay que dejar de elogiar lo que parece que juega contra juveniles a veces que tiene dos velocidades más sigue Ike tienen una visión periférica alcance de de ninguno pues me quedo con el Getafe porque ya creo que que Santi que es muy defensor de Bordalás y que yo muchas veces les sigo de cerca pero creo que no veamos lo suficiente Getafe con todo analizas la plantilla Getafe y es que por nombres hay jugadores que te que te que te resuenan y que brillen muy poco no pero en cambio es un equipazo juegan como equipos un bloque como aprietan como defienden incluso sea sea sea ha reinventado un poco Bordalás Bordalás quién ha seguido su carrera sabe que ha entrado que defendía mucho más atrás que es lo que defiende ahora al Getafe el equipo el Getafe no es un equipo defensivo es un equipo que defiende muy bien es un equipo que defienden mucha mucha parte del partido en campo contrario

Voz 2 18:13 defiende muy bien pero nos encierra tras no

Voz 0104 18:16 efectivamente antes si antes Bordalás pasaba mucho más minutos del partido encerrado atrás este año el Getafe defiende mal mucho más adelante por ejemplo que el año pasado en muchos minutos del partido no yo creo que es un es un equipo

Voz 14 18:28 mérito tremendo yo me quedo

Voz 0749 18:32 con el Valladolid y el partido que le hizo al Atlético Madrid y me encantó me gustó muchísimo cómo interpretó el juego de la forma que que puso en apuros al Atlético de Madrid los problemas que le trajo al Atlético Madrid con dos laterales muy largos que e interpretaban a la hora de subir a la perfección como atónito y Nacho como Toni como como Keko hacía una función de de desgaste defensivo y distraía Ana a los laterales y en ningún momento le podían tomar la la mano Michel de Alcaraz me parecen dos medios centro que están funcionando muy bien defiende muy bien son solidarios en tarea defensiva y después cuando tiene el balón también lo administró muy bien interesante tienen gol creo que es un equipo muy bien trabajado lo mismo que podía decir Álvaro el Getafe creo que Sergio está haciendo una muy buena labor con un equipo eh con un coste bajo y con con lo mismo

Voz 3 19:23 ahora con personalidad no que se te pone el Atlético y sigues jugando a los chinos

Voz 0749 19:28 la forma de la forma Manu que lo levantó jugando bien siendo eh protagonista siendo valiente yendo al frente ya lo hizo también contra el Celta en Balaídos que iba perdiendo

Voz 3 19:38 sí lo primero quince minutos

Voz 0749 19:41 pactó el partido y bueno la verdad que me gustó la personalidad al equipo como jugó de la forma que jugó como interpretó el partido y la valentía que tuvo me gustó muchísimo el Valladolid

Voz 3 19:49 ya hicimos buenos partidos también contra el Madrid contra el Barça lo hemos palpado muy bien los trece y los terrenos para lo único de lo único de lo condiciona y no sé si Calero va a seguir por muchos ya que me parece tendrán formidable creo que en enero se tiene toda la pinta a una vueltecita por abajo y sur no sé si porque también me y a que debiera muchas surge mucho el sur pero

Voz 1266 20:12 lo que juegan con cinco atrás pero que guardan diferente en la parte de arriba porque el Real Betis Balompié suma uno más en el centro del campo y el Sevilla juega con Benger debería Andrés Silva segundo tiempo del Sevilla dinámico vertical están en un estado de forma que en piso jugando con la fase previa de la Europa League jugando mucho partido el otro día ante el Krasnodar en el segundo tiempo pasó por encima de el del Girona el equipo de Quique Setién sumando futbolista de categoría que están subiendo como el canal con esa potencia como está sorprendió

Voz 2 20:43 para selecciona hilos Elso que no vea lo que

Voz 1266 20:45 son XXV kilo yo pediría un Cofidis si fuese el Real Betis Balompié terrenos tocaría si lo vendería no lo vendería hoy intentaría potenciar el equipo

Voz 0749 20:54 qué bien lo pronunció Kiko no llega

Voz 1266 20:56 no sé en qué canal lo cuchara lo Celso Xavi soy digo como esta

Voz 3 21:01 pues como es yo digo lo Celso lo Celso Celso los Celso en Argentina también lo son como es Gustavo lo sé lo sé lo sé cómo lo dicen abajo como dicen arriba y en medio

Voz 8 21:13 un lado una pequeño alguna que dice errores de El Cairo la sede lo sé

Voz 0749 21:21 eso la sede lo que GT después

Voz 8 21:23 también desde parece como están los telómeros estaba otra deja ver cómo cómo lo ves estoy fenomenal siempre que también lo de lo

Voz 1266 21:31 decía Alvarito a mí Jorge Molina cada semana que pasa eje Medea de me deja flipando en colores de la manera que está jugando marcando goles me parece un mérito terrible que tiene Jorge el el Getafe y antes se metían todos a través sin embargo ahora también presionan en campo contrario tiene un tal Gené me extraña a mí la Angelito Torre con lo que le gusta una venta

Voz 8 21:55 ya que si a día de paro Bordalás en la temporada pasada pero bien eso ya podía ponen cuando ahí hago día los ayer mano veintí tanto kilo creo o treinta lo de géneros que me parece un espectáculo de centro

Voz 2 22:11 Cañete con qué te quedas tú yo ya sabéis que soy

Voz 4 22:14 sí de Bordalás lo ha hecho Valmor hoy muy de machín y soy de ellos porque no fueron grandes jugadores lo tanto tuvieron la dificultad de estrenando paso a paso nunca les regalaron un magnífico equipo para que lo entrenara nunca vendieron Suffolk como el único ICO el mejor son gente humilde trabajadora que cuando acaba el partido lo decías por alguien en un beso

Voz 8 22:36 el vierte

Voz 6 22:41 no no no a Berlín millones perdóname perdóname que te oigo decir eso sí porque

Voz 8 22:47 yo soy muy de los hombres

Voz 4 22:52 esto es lo que os pero como ya no se ha visitado los dos porque habéis quitado ha citado un poco al Sevilla y claro ha citado al Getafe y a mí me está gustando mucho creo que se merece ya de una vez por todas sus una oportunidad a la selección española creo que está haciendo una temporada brutal de esta creciendo respecto a la temporada pasada yo era Insider saludable cuando les pedí leve días del Getafe obviamente su calidad lo que pasaba desapercibida pero me daban no veía yo que este chico galgos Díaz tú a todas calidad al servicio del equipo que jugara no me parecía que tenía en su calidad algo mejor poco aflojó cita con la que muchos jugadores se queda solo y calidad pero me ha tapado la boca

Voz 1266 23:38 claro Cañete lo que la es

Voz 4 23:42 yo ya no voy a lo que es el mercado local esta fase ahora mismo equipo Pulp ante el año te vienen lo normal es que se en Champions yo voy a que a que Luis Enrique tiene que

Voz 8 23:52 pues tampoco es que jugadores es uno de los jugadores de la liga habitualmente suele pasar por favor los hombres

Voz 4 23:59 que se han ido y a los que ha llevado a Gemma muchísimos ya me cae a mí si este chico no merece una oportunidad de mucho antes ante varios de los que Anido

Voz 2 24:10 pues ahí está que estaba con pleno en pleno momento de renovación de haber qué hago Si firmo sino firmo si os escucho por ahí de otro lado veremos qué pasa con Sarabia bueno lo han hecho bien o muy bien como decías he Der Sar a día de hoy no

Voz 1078 24:24 es una es Pablo no se Santi Nate enfade

Voz 8 24:29 es que no me gusta que me interrumpa que estoy viendo tocó

Voz 6 24:35 a que llega cuando dices tú te acuerdas alfabetizada Tornero El Follonero

Voz 8 24:46 pero si resulta que el desmán

Voz 6 24:51 aparece el Follonero de El Larguero siga viva

Voz 8 24:56 en la nota yo he hablado creo que

Voz 4 24:58 correctamente y claro que tenía que nombrar

Voz 8 25:01 hoy ha estado muy bien Cañete puro me apuesto lo bello como palmera estaba

Voz 2 25:08 oye de Lotina sois si no los cuatro siete Lotina no

Voz 8 25:11 hombre por favor estamos siquiera una mala suerte ayer mi amigo fue entrenado nuestro nos hizo entrar Champions pues me

Voz 2 25:18 voy a ir con lo tiene que con Raúl oye si queréis decirle adiós

Voz 24 25:21 la dónde está lo tiene ahora mismo en esta

Voz 1 25:23 da en Bilbao está en Bilbao eh hola Luthi Miguel Ángel hola buenas noches se da lote y tuviste a Gustavo de jugador no

Voz 8 25:31 sí sí viste grandes jugadores

Voz 2 25:39 queréis algo para Lotina Lotina quieres algo puesto sin vergüenza no

Voz 7 25:41 los con Gustavo se hace poco uso mucho verle

Voz 2 25:47 que aquí no hubiera fichado a Kiko a Cañizares Álvaro Benito o a Gustavo repite repite y eso me Cañiza Santi Cañizares Kiko no

Voz 8 25:57 estaba eh

Voz 1 25:58 Álvaro Benito Gustavo López bueno

Voz 7 26:01 voy a póquer poco antes que cualquiera antes que a Raúl pero ha quedado cañí a Cañizares que no sabe a punto de echarlo para bueno sin dos adjunto cuando repasamos a Ruiz Jedi logroñesa el Madrid Marcos Eguizábal de dijo que Castilla porque nos van a hacer varios jugadores yo fui a vuelva a el digo partidos último Don faltaban dos saques de Castilla La Ser y Cañizares jugaba

Voz 2 26:35 el paro bien Barça y luego lo vino no no vino

Voz 7 26:38 Cañizares que sí vino islas partido

Voz 8 26:43 bueno el loco Isla de

Voz 7 26:45 el Real Madrid vinieron Sara por Maqueda José María Rosado vino para cuadrar el certamen canales vino antes que yo querer no sé si ganaba

Voz 1266 26:57 a la niña bastó de Leo

Voz 7 26:59 a sí José no así José

Voz 8 27:01 sí conseguir esa Fernando ahí esta pelea tenían juveniles él que no voy a la madre

Voz 4 27:09 ya lo situaron a Juanito canales que en ese momento tenía tres obviamente es un portero más claro porque juegan al hecho de Canales hizo su mejor rendimiento Pfeiffer logroñés

Voz 7 27:21 sí sí porque bueno con David Vidal queda ahí vida decía saques largos presionan Annika no les sacaba en corto en corto ahí decía este

Voz 8 27:32 quién está hablando de mí hay alguien ahí están los borrada con dieciocho años me con ese nombre te decía tu pasaríamos Kiko y se tiene usted en nombre de golosinas

Voz 25 27:51 aquí

Voz 6 27:52 ya ha yo no me máxime cuando cinco mami

Voz 8 28:00 desde digo pues ya verás cuando venga ahora que llega ahí se dice cómo se llama usted dice mami mami mami de mamá

Voz 7 28:11 con el pasado domingo teníamos un central que juega con consiste primero para pasó de Siria a usted como se llama Dulce erige como pues

Voz 8 28:21 el centro

Voz 6 28:26 al banquillo

Voz 2 28:28 pues para condenar a riesgo si te quieres llevar a alguno para Japón de esto están en el mercado te voy a alguno de los cuatro si me da un abrazo

Voz 6 28:39 vale me quedo con Lotina lo tiene