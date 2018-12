Lotina: "Había jugadores que me pedían entrenar con otro equipo durante sus vacaciones, incluso se pagaban el viaje y la estancia"

Voz 1375 00:00 oye de Lotina sois si no los cuatro siete Lotina no

Voz 1201 00:03 hombre por favor esto siquiera una sapo mala suerte mi amigo de mi amiga fue entrenado nuestro nos hizo entrar Champions pues me

Voz 1375 00:10 ayer con lo tiene ella si queréis decirle adiós está donde está Lotina ahora mismo en está en Bilbao está en Bilbao hola Totti Miguel Ángel Lotina hola buenos da lote tuviste a Gustavo de jugador no

Voz 1 00:23 sí sí fuiste grande jugadores Agustín

Voz 1375 00:29 si queréis algo para Lotina Lotina quieres algo país todos sin vergüenza no

Voz 2 00:33 yo con Gustavo se hace poco uso mucho verle aquí

Voz 1375 00:39 aquí aquí no hubiera fichado a Kiko a Cañizares Álvaro Benito o a Gustavo repite repite Cañiza Santi Cañizares Kiko Narváez Álvaro Benito Gustavo López bueno

Voz 1 00:53 a póquer poco antes que cualquier antes que Raúl cero cañí a Cañizares

Voz 2 01:02 que no lo sabe a punto de echarlo de este asuntos cuando te vamos a dar los Jedi logroñés al Real Madrid Marcos Eguizábal de dijo que Castilla porque normal hacer varios jugadores yo fui a vuelva a Vera el último partido el último faltaban dos que de la Castilla de Cañizares jugaba en casa y luego no vino vino Cañizares

Voz 3 01:31 que que vino islas San Martín Bueno el loco isla le de el Real Madrid vinieron gol

Voz 2 01:40 lo que es José Mari Rosado

Voz 1 01:42 no me acuerdo edita bajar bien canales digo antes que yo que no sé si

Voz 1201 01:48 es verdad que si José no y José Mari si esa Fernando ahí está y eso no lo va a en juveniles contra él que no voy a la madre

Voz 1 02:01 no llegaron a Juanito canales que en ese momento

Voz 4 02:04 lo que quería tres obviamente es un portero más hecho

Voz 1 02:08 porque Juan haré Canales hizo el mejor

Voz 5 02:11 sobre el Logroñés sí

Voz 3 02:13 sí sí con David Vidal queda ahí Vidales ya

Voz 1 02:17 saques largos aunque exclusión sacaba en corto

Voz 6 02:21 todo este está hablando de mí hay alguien ahí buenas noches

Voz 1201 02:30 el bordado yo lo voy a bordar yo con dieciocho años

Voz 6 02:36 cómo se llama usted lo y tiene usted nombre de golosina

Voz 7 02:43 adiós

Voz 1201 02:44 ah yo lo miré digo la verdad diez digo pues ya verás cuando Vega ahora que llega ahí se dice cómo se llama usted dice

Voz 1 02:56 mami mami de mamá alguno con pasado domingo teníamos un central que conduce que lo primero para pasó de Siria a usted como se llama Dulce como puede ser cuanto a riesgo de entonces a ver si que quienes llevan a Europa Japón en el mercado te voy a alguno de los cuatro un arreglo si me me está fallando exactamente un abrazo

Voz 1201 03:31 vale me quedo con Lotina

Voz 1375 03:35 hasta luego hay doce con Miguel Ángel Lotina uno de los grandes del fútbol español entrenando ahora mismo en Japón estamos en largas y con Raúl Ruiz

Voz 1806 05:31 cadena SER

Voz 1375 05:37 hay que hubo en ratito de charla con Michael Robinson en este Larguero que hubo en sanedrín con Kiko con Cañizares con gusto

Voz 18 05:43 ah voy con Álvaro Benito y ahora

Voz 1806 05:46 Miguel Ángel Lotina respira gelatina que ha regresado de de a España después de estar dos temporadas en el Tokio Verdi que ha estado a punto de ascender lo va a primera división y ahora ha fichado por el por un ponía un equipo que es histórico el Cerezo Osaka hay teníamos que hablar de de las experiencias sobre todo también que ha cambiado el fútbol allí en Japón que ahora están yendo grandes futbolistas e a Japón cuando el mercado era más en China incluso en Qatar pues ahora Iniesta Fernando Torres ahí ahora Villa Villa eh han ido para allá o sea que están cambiando la las cosas no

Voz 1 06:27 cómo te va la vida por Japón Lotina bien bien no me quejo jueves sí si estoy a gusto

Voz 1375 06:32 no sé qué tiene pero todo el mundo dice que comparaba la liga china la vida en China con la Liga Japón y la vida en Japón gana claramente Japón

Voz 2 06:42 bueno y el japonés un gran país donde se vive muy bien muchísima seguridad mucho respeto hacia todo el mundo y en general de la vida el fútbol en particular también bueno en China yo no lo conozco China pero no lo es

Voz 1375 07:00 ya no has entrenado oye es verdad esa leyenda que hay de que los japoneses no quieren vacaciones y eso de la huelga a la japonesa Ai no sé que eso es cierto es una leyenda

Voz 2 07:10 sí bueno no sé si es cierto como tal pero sí que ellos son muy muy trabajadores ellos toman el trabajo de manera que nosotros de ellos prometieron muchísimas horas porque vive en su parte de ida muchos días van salen el trabajo llevarnos compañeros a cenar pero es muy habitual no lo vais a una cena de empresa como aquí en Navidades allí es casi todas las semanas y la vida lo hacen con los compañeros mucho

Voz 1375 07:39 pero renuncian a vacaciones

Voz 2 07:42 bueno los jugadores los ejemplos si me piden

Voz 5 07:45 de de Tokyo Verdi

Voz 2 07:48 muchos no entendían acciones pues que hablase con algún equipo para venir a entrenar para ellos el viaje pagando la estancia porque querían ni dejarles descansar

Voz 1375 08:00 qué dices sin serías no lo queremos

Voz 2 08:03 yo quiero entrenar quiero aprender de equipo español varios jugadores han dicho soy yo por ejemplo obliga ahora que el año pasado igual diez años quince días obligado es gente

Voz 1 08:17 a pesar de no entrenar porque ellos día siguiente

Voz 2 08:20 de darles vacaciones están entrenando la Ciudad Deportiva

Voz 1 08:23 al día siguiente terminar todo deformada

Voz 2 08:26 no no entienden demasiado eso de que piensan que entrenando mejora Ny que de hay que descansar no lo termina de entender bien

Voz 1375 08:35 pero no sólo en el fútbol latinos sino en la en general en la vida en la sociedad Gerar

Voz 2 08:39 yo creo yo creo que es un poco la mentalidad que ellos son son muy no les importa vender y luego es curioso porque yo al principio no entendía nosotros cuando sobre todo cuando éramos sólo por la mañana que era lo normal en pretemporada entrenador vaya tarde pero si no yo me quedaba muchas veces comía allí quedaba para los entrenos analizar un poco los rivales vital ya está que no me iba a nadie el día que yo generalmente muy pronto no pero si algún día me quedaba hasta las siete pero estos dos horas nunca casa

Voz 1 09:20 sí

Voz 2 09:20 les hice no no cuando se van

Voz 1 09:23 lo tremendo es tremendo

Voz 1375 09:26 tras Pete no siguen ahí tú decías también que incluso os aplauden los rivales y la afición rival

Voz 2 09:33 sí sí allí ya oí como lo son bastante dejan bastante a la verdad al equipo sobre todo el Tokio Verdi para todos todos siempre hay en todo Japón en Segunda en Primera de ellos aprovechan el fútbol para viajar cuando llegas estadio te aplaude los tuyos te aplaude cuando sales al campo hasta muchos días de ahí los tres mil personas un Laura inmediatamente en en el estadio Louis de de te aplauden cuando acaba el partido hay que saludar a los de todos los lados ganes o pierdas siempre todos los equipos algunas es salvar entre ellos

Voz 1 10:11 cómo te saludan y te aplaude en Siria aunque ella es raro

Voz 2 10:14 fuera de casa cero tres el la afición del equipo visitante te aplaude

Voz 5 10:19 como si servir fuera de suelo

Voz 1 10:22 y como aquí o como en España igual lo allí el insulto lo bueno es es os hacen bailar ni cuando los partidos e imágenes que os hace bien

Voz 1201 10:35 a la grada para lo tiene claro estoy bailando

Voz 1 10:37 allí cada equipo tiene

Voz 2 10:40 algún baile digamos de ahí ya desde juveniles a la todos tienes que saludar a los mis ideas ganado el la afición canta una canción que te digo que dura un minuto el minuto y medio que la que cada equipo tiene una canción diferente un baile en puedo todos son padecidos pero diferente

Voz 5 11:02 baila solo has tenido que bailar

Voz 1 11:05 sí sí yo voy el ritmo imagínate que estamos nunca si soy el típico de oye poco

Voz 1375 11:19 oye y ahora yo ahora cambias de equipo has está a punto de ascender a a tu anterior equipo al Tokio que Verdi llegó la cambias de equipo pero sigues en Japón ahora ya en Primera División

Voz 2 11:29 sí tuvimos el balón Cerezo saca es un equipo el año pasado ganó las dos Copas que hay allí la Copa predador oí la otra Copa la Copa de la Liga aquí que existía ganó este año valor el partido ganó la Supercopa al frontales que es un equipo

Voz 5 11:48 está claro mucho

Voz 2 11:51 tardará aquí idiota que que el Sevilla que hubo una temporada es un

Voz 19 11:57 Cerezo Osaka nuevo no no de él de Jerez del Atleti no Cerezo el diez de enero entonces la dirigiera a su nuevo equipo el mejor el mejor quiénes bueno yo

Voz 2 12:08 esta que es el más conocido digamos hay tres jugadores curiosamente internacionales pero bueno las altas tasas pues han ido porque allí los traspasos los efectivamente fuertes y el mejor es un medio centro que se lo lleva el equipo de Iniesta vaya hombre bueno es haber a tres internacionales que los tres se lo lleva el frontal que es que ha ganado la Liga el equipo de Iniesta de Lillo Iniesta Hay el otro se lleva el agua

Voz 1 12:37 en fin que está levantado Iniesta Talavante al centro campista ha dicho este papel que estáis viene vaga

Voz 1375 12:43 y el Quijote a que este jugó en España no en el Sevilla jugó no Villota que si si es el equipo que que va a jugar contra el Real Madrid el

Voz 2 12:54 es un buen equipo su equipo tiene también algún jugador que juega en Europa el lateral derecho jugó en Alemania varios años en centrado internacional número tres bastante interesante luego un mediocentro brasileño son equipos que sea habitualmente juega el cuatro cuatro dos bastante europeo de defensivamente de los equipos más fuertes Japón y es un buen equipo supondría hace dos años al dio un susto al Real Madrid

Voz 1375 13:25 pues sí sí es verdad has visto a Iniesta ya ha frenado Torres sabes que va a cenar algún día o no ves

Voz 2 13:32 sí sí lo que pasa es que ellos estarle de Tristán en un poco lejos no lo voy a estar más cerca sobre todo de de Iniesta voy a estar de una tengan allí vamos a vivir por lo que han dicho porque

Voz 1 13:45 así lo voy

Voz 2 13:47 en sacas tan cerca y los jugadores extranjeros de la misma forma que bueno los dos equipos entonces sí que estuve en la presentación del libro de Modric en el Instituto Cervantes en Tokyo y el embajador español muy bueno voy dijo para hacer un gol pero bueno no nos organizado al Iniesta Torres los que estábamos los españoles

Voz 1375 14:12 a ver si se va llenando oye eso sí qué tal

Voz 5 14:17 bueno bueno

Voz 1 14:20 si no te gusta mucho es que esto es lo que

Voz 2 14:23 bueno como pueblo de su Gobierno ante lo pide pero si me invitan pero lo demás todo lo demás que hay un montón de comida japonesa de encanta es es que

Voz 1 14:35 David Auditori merluza

Voz 1375 14:40 el anzuelo que se oye y España no porque no

Voz 18 14:46 no tiene sentido una posible

Voz 1375 14:49 diga o no te apetece

Voz 2 14:51 bueno antes de ir a Japón reunido con tres equipos los equipos de Segunda y lo de primera todavía me llamaban y gente que tenía conocida estuve reunido en Logroño un par de reuniones de pero al final la verdad es que no hubo oferta porque yo no lo di el paso los ensayos gracias pensara en mí pero no en ese momento que los proyectos eran ya que yo estaba fuerzas para asumirlos bueno pues a partir de ahí no en Qatar

Voz 1375 15:29 pues no a Lotina que nos alegramos de que te vaya muy bien que todo el mundo habla de Iniesta por allí de Torres y Villa pero antes lo tiene en Japón iba a seguir allí ahora en primera división

Voz 5 15:38 sí sí sí sí sí

Voz 2 15:41 hemos haciendo un buen trabajo porque es bueno ahora también está Ricardo en el entrenador asturiano al joven que lo está haciendo bien también estaba en el si es made del bolsillo de los dos Ricardo Almeida en el IVA que es un buen equipo bueno pues con eso sí que hemos jugado estado Variety

Voz 1375 16:04 Miguel Ángel Lotina fíjate mucho vale gracias y no cuente chistes a japoneses

Voz 1 16:10 no lo coge con los coger

Voz 2 16:13 sea mucho sí porque ellos tienen el humor bien totalmente diferente al nuestro y entonces ya no está el habito