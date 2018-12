El Larguero (17/12/2018): Entrevista con Michael Robinson y el análisis del sorteo de la Champions

Voz 0267 00:00 hola qué tal pues encantado de tenerte aquí de verte en el en el estudio

Voz 1375 00:41 Gran Vía treinta y dos hoy vamos a comenzar el larguero con Michael Robinson que sin duda el gran nombre propio del día enseguida hablaremos del sorteo de la Champions de ese Barça Olympique de Lyon de ese Madrid Ajax de Juventus Atlético de Madrid y del sorteo de la Europa League Alavés cero Atlético de Bilbao cero que acaba de terminar en Mendizorroza y que sigue dejando a los leones en zona de descenso pero hoy con vuestro permiso si os parece vamos a aparcar todo eso para dedicarle este primer tramo del Larguero a uno de los nuestros a uno de los vuestros que escucháis a diario en todos los programas de la SER y con Francine hoy con nosotros en acento Robinson y que le veis en Canal Plus y uno de los periodistas más queridos en este país que ha sido anunciar eh en la SER esta tarde que tiene cáncer y a partir de ese momento han empezado a llover pero a mansalva muestras de cariño y apoyo de de medio mundo eh nuestro país después de que hoy haya colgado Michael este tuit dice rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo si por un momento me faltara ánimo llame Avi reforzado estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando contaba lo de You'll Never Walk Alone miles de gracias y claro ha sido colgar este mensaje en Twitter después de contar con Francino

Voz 1 02:00 que tiene cáncer y me imagino lo que ha sido y lo que está

Voz 1375 02:03 siendo

Voz 0985 02:05 las horas posteriores tu teléfono que no sé si las encendido o has podido Centeno cómo estás sorprendente

Voz 1546 02:12 te voy viendo o si estoy recibiendo muchos mensajes de ánimo y me emociona me emociona a alguien puede sentirse arropado tan sumamente pues bien acompañado no ha no me falte el aliento estoy muy sorprendido cuando durante ahora Martínez nuestra jefa de deportes hace unas fechas le dijeron no poder acompañarnos un un acto publicitario cuando fuimos una banda de rock

Voz 1375 02:55 de cosas quizás que no porque la banda sonora

Voz 1546 02:58 le confiese a Laura que me escuché que no podía estar porque IVE externa hospital porque tenía tal vez un problema no hay durante un tiempo de una biopsia estaba cagado de miedo tiene mucho miedo Kimi iban es decir los que lo que loco que querrá decirme no a que tuvo un cáncer avanzado que no tenía cura durante cuarenta y ocho horas y estuve puesto que diera inclusive Manu mio paraba en espalda mi mi mi giro intervenciones ni me di cuenta estaba pensando que esto es un sueño y que en el hospital que abrir un error porque no puede ser yo me encontraba bien el que yo no estoy para morir vine a hacer acento Robinson aprobación de acento Robinson fue con mi colega Diego Zarzosa cerveza está tome teme cerveza icono una de nace a la conclusión de que está bien de que la medicina hablado no es que tenga con melanoma que tiene Mas la mala salida a pero mientras tanto yo tengo la potestad de decidir como yo podré decir a Amy sentí en ese momento en padrazo de poder ya de como yo podré decir llego a casa me levanta sereno IV Souto de que me parece un buen no decidió toma control de como yo podré decir verificar si puede afrontar el texto no luego encuentro un una segunda opinión encontré mi Messi cuando yo estaba muy mal muy mal muy mal mano a mi jefa Chris mi mujer decidió en llamar un señor que se llama A Cristóbal Belda ven la era el jefe de Oncología cuando Severiano estaba mal mi hermano se ve instara no eso van Fundación la Fundación Seve Ballesteros el tener oxigenada damos a Cristóbal para que el lo lo aplicaba la investigación del cáncer no yo en ese nublado momento de shock que yo había olvidado de Cristobal a le llamo en dos horas y estuve hablando con un señor que lejos de decirme que esto no tiene ilusión merecía de que Michael igual yo estoy curo yo no quiere decir que el país controlar gitano no que no no no no no yo hablo de arte inmune a estas a Pío el acreedor de el premio no veo de dos mil dieciocho con la ciencia son tejano que creo logia Emiliano eh es su segundo abordo el es un padre la inmunología yo yo encontré una persona que me decía que modo pues tú tienes luz hay hay hay luz entonces yo mi salud pero mano yo llevaba sesenta años au llevo sesenta años conociendo me poco a poco yo había conclusión que es cierto que estoy cómodo me impropio piel pero pensaba que dieron caza nacidos a un avestruz que ante el ejercicio

Voz 1375 06:51 yo quiero ver a cuenta que pero bueno

Voz 1546 06:55 hace yo ha hecho simplemente cuando alguien te dice esto no se sabe cómo se va a reaccionar en un festejo el hecho de mirad te diré siete honestamente estoy bien estoy bien bueno de momento estoy lleno de agujeros de ozono prevención que me he hecho pero está pido a del quirófano en trozos pero nunca más entero

Voz 1375 07:17 estas estoy bien estamos vendió está dividida en esta casa que es tu casa bueno una de tus casas pero aquí llevas muchos años conocíamos esta noticia hay hace tiempo

Voz 1 07:26 voy soy Raúl me lo comentó a hablé contigo

Voz 1375 07:28 digo y me contaste estoy bien tranquilo Laura y sabíamos lo que te pasaba pero evidentemente la privacidad y la vida privada de Michael Robinson es lo más importante y tú has decidido hoy contarlo

Voz 1546 07:40 sí porque porque no iba a ser los secretos Los Secretos se acaban sabiendo ir luego te quitan estas ideas yo me siento un poco farsante decir bien que no no no estaba bien yo estoy bien pero no no está bien eso es una cosa cáncer esta esto es un compañero de viaje de desaforadamente fatalmente nuestra vida han una década muy pocas personas padece de un diagnóstico horrible no ha si no conocemos a alguien no es su familia recto o en directo cáncer intento nosotros no no es estigma ah yo pienso que debemos de poder hablar de esto muy claramente Hinault es como algo tipazo que son bicho raro es que eso nos pasa ido Espasa ahí yo me gustaría poder normalizar estos cuando yo di a Laura Martín hizo una carga de que conocía un secreto es posible que no lo habría querido comentarlo nadie y Carles Francino lo supo para sus miembros de de la Ventana hice ha sido Alberto Sánchez no lo sabía es como si había un tabú un estigma este maldito enfermera está entre nosotros idiomas y si hemos de pedir permiso detenerlo no tenerlo o que o que en un momento dado la gente ya de trato postizo mente con más cariño que poco en fin Scan cero no ves no es algo que está ahí el afrontamos siglo atacamos si yo no quiero hacer y mano triste cuando cuando te lo comenté mi propósito no es hacer triste por mí porque eres mi amigo a es simplemente algo Cristina social hay millones y millones y millones de personas seguramente gente que está escuchando ahora

Voz 1375 09:52 claro están padeciendo y obtiene

Voz 1546 09:55 aunque padece de aquello y nosotros en entramos las fuerzas donde no imaginábamos lo que yo no imaginaba que yo lo tu vida yo no sabía que yo tendré la fuerza que aquí cuentan mente tal vez pero yo no he hecho nada para encontrar a mi fuerte fuertemente estoy simplemente una reacción actoral

Voz 1375 10:16 no yo no pienso aquí lo en cuenta una cosa eh tu teléfono que que desde que salió la noticia que ha pasado en tu teléfono que has notado porque no hay más que ver las reacciones en Twitter de de periodistas de todos los medios de comunicación de este país de clubes de fútbol desde Carlos Marta n Maldini Ricardo Sierra Pedrerol Axel Torres Albert Rivera políticos el Manchester City el Espanyol Osasuna el Cádiz gente que te ha llamado es que no pues algo que te ha sorprendido que hayas dicho joder qué ha pasado tu teléfono desde que has contado

Voz 1546 10:48 pues tuvo misas dando una nos decía a porque si es verdad cuando salí hace un rato después de La ventana sí estuve con Diego mi compadre estamos hablando de acento Robinson de internos que íbamos a hacer a estamos hablando de una fundación que estamos haciendo ahora mismo a in mente a dar mi teléfono atenderlos como se ha dicho no ha hecho Nick Twitter lo lo lo emigrados pero me me consta no de que ha habido mucho apoyo no por eso hice ese éxito no ah pero al evidentemente a la vez que alguien puede llegar a sentir con calor y unos ánimos a decir con Frida

Voz 2 11:44 ah sí

Voz 1546 11:46 estoy muy muy agradecido poquita cosa mano vienen cuando cuando estamos en los medios ahora mismo estamos para que la gente sepa estamos en un estudio ahí hay luces es cierto ya no es luz roja aquí significa que se la Hadi no que que suena rojo cuando estamos hablando pero no hablamos con nadie en particular pero a todos particularmente han tú estas en la ley como yo he estado estoy acabe no vemos personas y hay vamos y de vez en cuando olvidemos que estamos hablando a la gente a veces no sabemos de qué Pray en el porque claro si nosotros nos demos cuenta a tanta gente con quién estemos hablando eh no paz post no es que quiero responsabilidad que no nos demos cuenta hoy es cierto de qué bueno que si hay políticos que que que mide mejor a gente que no conozco deseo mejor este momento casi único posiblemente mano no he recibido con una expresión vi el público más cariñoso que email dos tanto tanto como la gente me he sentido querido hoy ha sorprendido de Vega porque nos acostumbramos de hablar con todos sin embargo con Di Arce ha sentido cara

Voz 1375 13:28 por sólo queríamos que te escuchar a la gente de la SER que estas tu casa Iker es contarles cómo estás que compartir las eso que estaba siendo un secreto que lo hiciera público que es lo que has hecho algunos de los iba a decir Monzer cabrones que trabajan contigo de esa gente que trabaja un digo buena gente saben que venías al larguero por ejemplo Carlos Martínez con el que has hecho no sé cuantos Dios ha dicho déjame que salude a Michael hombre

Voz 3 13:54 qué pasa vivir yo más casi casi treinta años contigo así que te visto acertar mucho y también equivocar de mucho tú lo sabes lo que nunca te he visto es es dar rodeos así que desde hace aproximadamente dos meses había ya que de nuevo ibas a ir de frente nueve es mueve aquella educado Eric tenemos al menos mil

Voz 4 14:17 partidos más para contar con un abrazo grande

Voz 1546 14:20 hola nueve Michael si mano ya no no lo sabía a tenemos son compañero Luis explica que hace escasos minutos me inicié hay que huevos tienes eso nueve de verdad dijo algo así pero me gustaría poder decirte Manu eh que a hombre yo he encontrado en Egipto donde no había Esquivel realmente yo pienso que nosotros como seres humanos tenemos más fuerza que pensábamos que buscar esa fuerza a la reacción ha sido absolutamente espontáneo si quieres ir postizo es que me siento así de fuerte no me gustaría María que es la misma aquí dos mil años en Naplusa a yo en capaz de hacer un programa el y después sin quién Mario de energía sino a ILT me llamo hay Mario m Emir eso tan triste sino que estoy bien intérprete paga estoy bien no quiero que nadie realmente se preocupan por mí porque estoy bien yo no sé lo que yo he hecho para encontrarme bien porque yo pienso que escuchando ese proclama ahora mismo habrá un montón de personas que existen exactamente el mismo lugar que yo ellos mismo están sorprendidos que la fuerza que hemos encontrado es familias le están diciendo aquí grande y es mi Miguel mi mi mi Laura mi me me Ineco mi mano me Amy Tan no no es que somos como raza humana mucho más grandes que imaginan que pasa raras veces que estamos pues a pleno rara vez está más puestos a prueba a esta falta de mente ojo a la siguió no tuviera que enfrentar mixto pactar ya por Dios espeso que no no ya aquí estamos en esas es ante de que yo pensando que me había conocido como eficaz brazos

Voz 1375 16:43 no sé tanto estoy fuerte cuántas historias contado en Informe Robinson de personajes que

Voz 1546 16:49 no no eso amigo mano que si si es una cosa también hable con la hora de de aquel que siguió poder estar a la altura de sólo la mitad de los protagonistas de acento Robinson o Informe Robinson aplico su descanso a mí mismo si decir mi propio acento Robinson como bien

Voz 1375 17:10 el Informe Robinson de Robinson ese esquema

Voz 1546 17:13 que con tal que yo utilizo no malamente utilizar utilizó o aplica a a sus acallar su plantilla a mí mismo problema tengo mucho ganado gracias a casi lo demás estoy

Voz 1375 17:32 estoy muy fuerte como sería un Informe Robinson de Michael Robinson no lo sé pero lo harían estos dos seguro ahora Michael qué tal aquí estamos

Voz 1803 17:41 de la raza Michael vamos a ver este vamos a hacer un ejercicio que consiste en recordar algunas frases tuyas que nos hemos aplicado y creo que nos ha ido bastante bien y te vamos a pedir al final que tramite apliques el cuento no recto entonces la primera primera lección aprendida de que seguimos poniendo en práctica cuando entramos eh cuanto contamos un reportaje cuando contemos la historia estamos entrando en el salón en los salones de la gente por lo tanto hay que hacerlo

Voz 1375 18:09 con muchísimo respeto muchísimo cariño

Voz 1803 18:11 bien lo su estoy dando gracias se segunda historia pretexto para contar historias humanas oye mal que bien creo que eso lo hemos hecho en estos últimos muchos años al final no sabemos yo creo que eso Luis más o menos les queda desde hace veinte años el día después de Informe Robinson aprendí Mishima y muy agradecidos tercera las centrarías qué decir de las centrarías eh José pues nada que en las centrarías todo el mundo se que boca menos más que correcto Michael no se equivoca jamás la culpa tendrán actor que las redactado mal el cámara que seamos Guido Beltrán Evelyn que no va bien el realizador que no Michael siempre hacia las centrarías muy bien y eso lo hemos aprendido absolutamente bien y entonces ahora viene a la petición Michael una petición que tiene que ver también con cortos enseñanzas hace más de veinte años ya en el día después empezamos a escuchar una frase que después hemos escuchado también casi como un mantra y que nos ha permitido

Voz 1375 19:07 en un poco hacen también lo que lo que nos as

Voz 1803 19:09 dejados a Ghana que tiene que ver

Voz 5 19:12 con lo siguiente hasta aquí mando yo así que erró la petición es que la cumplas que aquí manda tú

Voz 1803 19:21 correcto así que ya elevadas diciendo puto inversor que aquí mandas tú eso es mano Michael un abrazo muy grande y eso hasta aquí estamos dos chao

Voz 1375 19:30 a ver revisión de Michael Robinson porque te conocen mejor que nadie

Voz 1546 19:34 ese es cierto claro es que a eso de la democracia eso eso de la democracia está muy bien pero pero tengo la suerte de que yo es una suerte mucho mucho Suecia bebé con ácido Jose Luis desde hace veintitantos años ya no eran vicarios cuando me cuando entra en el día después y luego les se cueste para ominoso debatimos mucho sobre la expresión sobre algún vídeo ETA no sé qué de vez en cuando había división de opiniones entonces yo yo desempate cuando cuando Josep y estaba con nosotros llevaré a un al contrario de tal y luego ya se empezó a debatir todos entre ellos menos jefe de yo no yo era más cosas hacer esto si se va a ver de para hasta próximas noticias aquí mando yo yo puedo dejar de mandar en cualquier momento para documento mando yo puede que me echan pero aquí mando yo alguien tiene que mandar bien yo miércoles presos de democracia no no democracia yo es el director programa Quién te he dicho Etica democracia o que Josetxo a alguien alguien del equipo nuestra

Voz 1375 20:59 alguien lo entendió mal si es que aquí hasta pronto

Voz 1546 21:01 noticia mando yo esto ahora siete días es absolutamente incierto vamos la cosa esto lo viene precisamente de Jose la raza porque siguió Jose raza es un frustrado guionista en viva me soy yo te aunque mojar el apetito de adoptarla evidente donde darle una pista de lo que iba a ver a continuación cuando Jose escribe la gente días no hace falta que pasamos el vídeo porque le he contado todo en la entradilla no es contar el punto intermedio eso de que el deporte es un pretexto perfecto para contar historias humanas ese texto que yo utilizaba es precisamente escrito por el guionista José Lázaro A pero es cierto es que Helios que no hacen profesionalmente y sobre todo más que nadie que yo conozca yo he tenido el enorme suerte de está invitado invadir sus mentes fiebre suta que yo he aprendido más de los que más yo podría haber imaginado enseñarles a líos a soy tan curioso de ellos a nuestra querrán pésimos España es beneficiario de visto las obras de arte de José gracias a famoso que me han permitido que yo inflado sus mentes infectaron poco no

Voz 1375 22:43 en los dos últimos que me han pedido otros ponga eh Raúl Ruiz hasta Saja sí Carles Francino porque esta esta tarde en La ventana

Voz 6 22:50 hola Michael Súper Mano menor coño lo mejor que he oído decir del cáncer es que tú efecto secundario hace que va a pronunciar bien la Ruiz se que por fin no me vas a llamar y me vas a llamar Rau con los caos que hemos vivido tuyo juntos tú que has sido capaz de rematar un cerdo volando contigo va a poder un cáncer ni de coña ni de coña de eso estoy segurísimo así que ánimo Michael que tenemos que vernos todavía muchos años más adiós Carreño adiós lord Michael te quiero

Voz 1375 23:24 hola Michael no puedo decirte

Voz 0749 23:27 de nada que no sepas porque hace ya días que hemos hablado del asunto hoy ya sabes lo que pienso y lo que siento solo quería añadir que tienes unos cojones como un toro de Messi a tu doctor siendo del Real Madrid no te da miedo al día de la va a jugar

Voz 1375 23:41 ten cuidadito eh ten cuidadito incluida te mucha no

Voz 0749 23:44 con un abrazo muy grande

Voz 1546 23:46 a ellos se dice Carles Carles reconozco cuando empezamos dos en Canal Plus de hace mil años me aquí cuando nosotros en aquel España vimos Un un un mendigo a mí muchos mendigos de los hay que impiden de enero dijimos siempre también éxito de pago vale tarde no pensaba que estamos todos desbocados al al a al al paro mira qué bonito es que así pues treinta años más tarde sigo teniendo alguien tan solamente a hermoso decente maravillosos como es mi amigo Carles Francino no ahorrar yo por Soraya es que claro claro si es decir ver lo peor es que no sé nada raro raro raro

Voz 2 24:44 sí sí Rado escoba mira el Carreño Herrero

Voz 1546 24:53 sí sí sí es que a nosotros nos entendemos perfectamente porque los dos hemos sido futbolistas irreal tiene este código ético qué tino un futbolista con un veto

Voz 1375 25:09 la en mil batallas

Voz 1546 25:11 es un hombre que ha sido capaz al revés es su querer ahí la mía también tiene navegar entre esos dos impostores que no se olvide como es el éxito del fracaso tratarlos con la misma indiferente como dijo o aconsejó surfear Kipling en su día no no es que estoy muy leído era el un óptimo lo único que vela a pero yo he tiene un sueño es es cierto es que esto esto me suena todo como en la hospedar yo como como si yo veo muerto pero no es así Rafa Ruiz es un nombre que yo admiro profundísima ambiente tiene un talante un on un hombre con empatía que describe bien a mí cuando hablamos del periodismo ese es futbolista y más periodismo

Voz 1375 26:07 de cabeza no lo que hay en su cabeza no como supo ver lo que lo que

Voz 1546 26:10 que han con unas ganas de de ácrata unas ganas de comunicar hoy que su tengo yo de tener tantos buenos compañeros y amigos quimio ha permitido entrar en sus vidas no esto es otra cosa a mí yo me acuerdo o un día que tuyo hicimos un par de actitud momentos partidos de Champions habían fallecido la madre dedica a los Martínez Ituri y yo pasamos un par de días y me acuerdo que vino de Valencia de Barcelona

Voz 1375 26:47 ahora incidía Panathinaikos tiene pues Ibar salir

Voz 1546 26:51 charlando de mil cosas me acuerdo cuando Vinyes el Canal plus pues ya han de periodista a Billie Jean de periodista es que decís en trabajar conmigo en Elia antes y a hacer cosas conmigo a lo importante mano en esto es que nosotros encontramos un un diálogo unos códigos éticos y morales que no Sarr memos a de la de la comunicación como decían mis chicos Lara Hermoso de que nuestro trabajo es invadir el salón de estar eh no hay mayor privilegio de eso no hay mayor privilegio que invadiera el salón de instar ya habla con la génesis poco

Voz 1375 27:38 está comiendo cenando no siempre decías

Voz 1546 27:40 hay tanta gente que piensa is in tienen tantas cosas pero no escuche Dios no escuche Neal Tato a quién va a escuchar este algo sin embargo

Voz 1375 27:54 Xisco

Voz 1546 27:55 claro es un privilegio en Parquesol algo su tu mente sin canjeable entonces cuando escuchamos la hacéis Fermoso con SCA escuchamos Miura o Ruiz Lima no soy muy orgulloso CETI también como como Carles Francino somos personas que nos entendemos el código ético y moral nosotros tenemos que estar en condiciones para invadir el salón de estar ah yo pienso que mucho de esto se hace una reacción no son relaciones ícono hacemos esto entonces sí podemos acercar la alcachofa amarillos que a nacer a hablar es el trabajo previo para que luego cuando hablamos estemos con la decencia suficiente para dar beneficiar duda yo tengo la suerte de que éste rodeado de miles pesando cientos de personas o vayan decir las de personas que que permite que podemos seguir hablando con la gente que es lo que más me gusta de mayo dijo que tenemos

Voz 1375 29:07 te ven forma maestros siempre ha sido un maestro

Voz 1501 29:10 en ese siempre ha sido un maestro sí sí sí

Voz 1375 29:12 presión Maestre lo sabes pero no solamente delante de la cámara o ante un micrófono sino en la calle también ha sido un maestro ir por esto que has hecho hoy también que no sé cómo reaccionaría hemos todos los que te estamos oyendo o te estamos viendo lo tenemos aquí al lado en una situación como la que tú estás como la que tanta gente que está en su casa se enfrenta tantas personas que tienen cáncer que dicen joder tengo cáncer tengo cáncer yo llega a Robin y dice Ventana con Francino tengo cáncer aquí estoy yo lo voy a contar oriunda el teléfono de llamadas de mensajes de cariño todo el mundo quiere Michael Robinson tras Ánimo ánimo Yves a Michael dices es que ha sido maestro y lo sigue siendo por la entereza por la manera de enfrentarte porque dices como dicen la raza de Fermoso aquí mando yo que tiene cara de seguir mandando durante mucho tiempo me da la impresión eh jodido lo del Liverpool

Voz 4 30:00 con el Bayern o no

Voz 2 30:02 nos conquista jodió medio Alemany no

Voz 1375 30:07 faltaba la bolita elevando al Madrid Liverpool Madrid Liverpool Barça Liverpool Valle por cierto por ciento eso sí están jodidos los del Bayern es fiel al BM Emma

Voz 1546 30:14 que no sé si porque mira yendo después de hacerlo partido del la Dante Barça hallar vamos al coche Mónica de Maldini yo soy Maleni cuando vas al día de pues a no sé que habla del fútbol en general de Premia ley tú no va es diciendo leva por eso una semana más líder no no no no esto no no tú di Ledo por líder invicto líder electo del paro la ley no no no no es la misma no le líder en Vic alto y claro que dentro de un par de semanas tenemos que jugar contra en Manchester existe igual no

Voz 2 30:55 por decirlo entonces igual sí sí pero pero

Voz 1375 31:01 momento recalca lo que hace momentos

Voz 2 31:04 este es inglés

Voz 7 31:15 está

Voz 21 35:29 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 35:41 cinco de la noche una menos en Canarias Se marcha a Michael Robinson y seguimos en El Larguero hablando de lo que más le gusta Michael Robinson que es el fútbol sería muy difícil entender y explicar la comunicación el periodismo la tele y la radio voy todo lo que vea al fútbol si Michael Robinson en los últimos años pero lo que más le gusta Robin es el fútbol para hablar de un partido antes irnos al sorteo de la Champions de un partido que ha terminado con empate a cero en el que por cierto también se ha hablado de Michael Robinson en ese Alavés cero Athletic Club de Bilbao cero Javier Lekuona en Vitoria hola muy buenas qué tal muy buenas noches pues sí

Voz 0889 36:15 Tema del día como es lógico y la gente del fútbol pues se solidariza con con Michael porque no es para menos del partido te cuento que se han impuesto las defensas a los ataques y que los dos entrenadores han dado el punto por bueno porque los dos suman mira este es el Pitu Abelardo se marchaba de la sala de prensa ha la vuelta

Voz 1547 36:35 estado de Michael leído lo de Michael Robinson gran narrado lo de Canal Plus que han cuando jugaba yo oí bueno le deseo todo lo mejor y seguro que que superará esta batalla austriaco un abrazo muy fuerte para él

Voz 1375 36:48 también ha hablado grande sin que sin que le preguntaran eh se ha levantado él Se ha vuelto de pronto al micrófono ha dicho mensaje para Michael Robinson cuando cuando yo jugaba narraba ahora que entraron a Larra y cuando sea presidente Abelardo seguirá narrando Robin Reyes I

Voz 0889 37:00 ha sido decir Feliz Navidad a todos se levanta tras os tras perdón que que me quiero acordar de de Michael como también lo ha hecho Yeray ex jugador del Athletic que ya sabe lo que es pasar por unas sensaciones similar

Voz 1375 37:13 pues nada desearle muchísimo

Voz 0487 37:15 ánimo se apoye en la familia a los conocidos que al final es otro otro personaje público no que al final va a tener muchísimo apoyo como el que tuve yo en su día y nada mandarle muchísimo ánimo

Voz 0889 37:28 así que todos al unísono eh Força Forza May que bueno será

Voz 1375 37:32 ABS y el Atleti pendientes todos de de Michael Robinson en lo deportivo es empate a cero que deja al Alavés sexto con veinticinco puntos sigue sexto el equipo de Abelardo espectacular y el Athletic de Bilbao que sigue en zona de descenso con quince puntos en un partido en el que por cierto eh Leku

Voz 1 37:48 es un ávido uno de los fondos de de

Voz 1375 37:52 de Mendizorroza de Mendizorroza donde se ha desplegado al comienzo el partido una pancarta una lona inmensa donde ponía apaga la tele salva el fútbol en alusión a que bueno que no sé cuantos partidos lleva ya creo que nueve si no me equivoco nueve en diecinueve jornadas fuera del fin de semana el Athletic de Bilbao sobretodo lunes pero también algún viernes y algún miércoles

Voz 0889 38:12 sí lo que pasa que también es cierto el Comité Antiviolencia ha señalado y la hucha mil novecientos veintiuno en los últimos días como una de las peñas a vigilar y ha instado al Deportivo Alavés a que no bueno no no no permita que haya eslogan es que no haya banderas que no haya cánticos insultantes etc bueno yo sé lo que han hecho es estar cinco minutos fuera del partido han entrado en el minuto cinco ya han colocado de Sapin esa esa pancarta gigante en el fondo de polideportivo que son de generalmente se ubican bueno pues ellos dicen que el protagonismo es de la afición no son las televisiones lo que pasa que mira la semana que viene en la Asamblea accionistas el Deportivo Alavés te pongo algún ejemplo

Voz 1547 38:50 con tres millones y medio de los ingresos

Voz 0889 38:53 de la afición cuarenta y cinco millones del presupuesto son de las televisiones centros al final estas un poco hipotecado desgraciadamente a a esto pero hay seguidores y muchos aficionados puristas pues que qué hacemos quedan con extras con estas cosas encima enfrente tienes a la afición del Athletic que ve el fútbol los lunes por la noche pues al final todos gritando contra T

Voz 1375 39:15 bueno sea lunes sean sábado domingo cuando sea más le vale que se ponga las pilas al equipo que sigue ahí en zona de descenso después de dieciséis jornadas hoy Alavés cero Athletic Club de Bilbao cero un abrazo Lecuona abrazo buena nota luego bueno ese partido que ha terminado y que ha cerrado la jornada decimosexta en primera división en un día el que la gran noticia ha estado en el sorteo de la Champions ya lo hemos cotas esta mañana con Dani Garrido en el carrusel especial desde las doce del mediodía en la Cadena Ser con Real Madrid Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid en el bombo de la Champions al final el más difícil el Athletic una más que escuchar a Talavera esta mañana en Carrusel que es que no le llegaba la camisa al cuello está por ahí Miguel Martín Talavera hola tal a muy buenas queda tal mano buena noche también está Antonio Romero la Antonio no hola qué tal a todos llevan Barcelona Jordi Martí hola Jordi qué tal buenas noches eh bueno protagonista Michael Robinson el día que me me imagino que queréis apuntar algo y nos vamos al sorteo la Champion pero espectacular el ratito como todos los gatitos de radio con Robin como siete ha sido muy emocionante

Voz 0985 40:16 le deseamos lo mejor sabemos de su coraje yo estoy convencido de que en ningún caso va a bajar los brazos al contrario que de esta adversidad a fuerza de voluntad para salir como siempre adelante y para que todos podamos disfrutar de su periodismo y sus consejos cuando siempre nos recomienda cuidado cuando habláis lo hacéis pegados a la mesita de noche de nuestros oyentes no nos colamos por la ventana y esto es algo que tengo grabado por lo tanto un fuerte abrazo IMI deseo de la más pronta recuperación

Voz 23 40:45 soy eso a través de las redes

Voz 1547 40:47 en el acuerdo natal a su compañero de narraciones Carlos Martínez ellos solo digo también el día tres en el madrigal Villarreal Real Madrid nueve y media de la noche allí nos vemos Michael

Voz 1576 40:57 eso un comunicador de genial con algo especial es capaz de abrir el corazón como lo ha abierto esta noche contigo Michael y bueno pues cualquiera que ha podido charlar muchas veces con él si es una delicia un cuenta historias pues darle evidentemente lo mejor tenemos claro que que seguro que lo va a pelear con llave

Voz 1375 41:16 yo que media Alemania está está acojonado

Voz 1 41:19 la porque era pecado al Liverpool así que cuidado con

Voz 1375 41:21 el Liverpool Bayern del que ahora hablaré con Axel Torres y con Bruno Alemany del de todos los emparejamientos pero es Romero campeón con el Ajax facilita Talavera con la Juve no ya te digo goleó y esta mañana en y eliminaba la risa oyendo le Jordi si es el con el Olympique de Lyon es que es que vaya vaya más no pasa nada no pasa nada no pasa nada

Voz 1547 41:38 no no pasa nada porque después de Talavera que en el fondo es un dios romántico después del sorteo se ha metido en el coche camino a la comida es una directiva del Atlético de Madrid con la prensa

Voz 1266 41:48 esto no saqué emisora me imagino que los cuarenta clase

Voz 1547 41:51 le han puesto una canción de Leño irse abierto también en en canal en Twitter diciendo que no hay sorteo que pueda estropear una maravillosa canción no le dio para un día fantástico

Voz 1576 41:59 ella me tiene más mérito Antonio que eso puse antes

Voz 1375 42:02 pero es verdad sí lo puedes

Voz 1576 42:04 no bueno lo que está claro es que el Atlético de Madrid sabe que como falló el último partido que dependía de sí mismo le iba a tocar un rival durísimo yo para mí de todos por las características del equipo por las características del propio Atlético de Madrid el peor y lo dije antes de que el sorteo es la Juve porque para mí es un equipo que es una auténtica roca en lo defensivo muy sólido de un centro del campo con físico verdad ven con calidad y luego a rivales de Cristiano pues si ya tenía Polonia tiene mucha más pero bueno yo creo que lo haría José lo que te digan también te digo una cosa Antonio he Manu yo creo que el Atlético maldito hoy no está contento con el sorteo es evidente

Voz 1375 42:37 pero yo creo que en Turín te creas que han salido a la calle a nadie quería la Juve pero ya te digo yo que al que no quería nadie del bombo dos era el Atlético de Madrid que te toca el Atlético

Voz 0985 42:46 no yo te digo una cosa yo creo yo creo que

Voz 4 42:48 el Atlético de Madrid tiene cosas muy

Voz 0985 42:51 antes a veces me entiende bien eh pero desde el punto de vista deportivo del Barça este doble emparejamiento Atlético Juventus Liverpool Bayern no deja de ser una buena noticia especialmente porque los dos huesos que nadie quiere por lo menos el Barcelona que se general ético y la Juve uno de los dos cae son dos rivales que otros encuentras en Champions son rivales muy ásperos muy difícil de batir el Barça tiene experiencia con esto ya Hortala aquí lo que hay que ver es que en un grupo en la fase de grupos puedes quedar segundo y según como vaya el sorteo no te penaliza demasiado pero realmente cuando no haces los deberes expone

Voz 1375 43:33 claro que te pasa esto sí está claro es que en Turín no estarán contentos Romero pero que al Atlético le ha tocado uno de los grandes bichos de que nunca mejor dicho de la Champions por quedar segundo

Voz 1547 43:43 estoy aquí suena raro pues estuvieron aquí hasta ahora en en Abu Dhabi estoy viendo la Rai Sport ya Estado nacional una tertulia de periodistas todos todos menos me parece que uno de los cinco que estaba en la mesa daba un cincuenta cincuenta el resto de periodistas aquí en las redes por estaban dando ahorita la ayuda en la eliminatoria yo creo que el Atlético de Madrid es evidente que que va a competir que tiene plantilla para competir que tiene entrenador para competir que dicen que les gusta jugar el primer partido en el Vicente Calderón yo no termino entenderlo pero tiene enfrente al equipo ahora mismo más potente de la competición ahora mismo en febrero veremos a ver cómo está la película luego otra cosa cuando juegas contra el Atlético de Madrid normalmente ha hecho grandes partidos lo hizo contra el Bayern de Munich lo hizo contra el Chelsea contra grandes bichos de la competición en los últimos años con mate

Voz 0267 44:30 la lluvia tiene un estilo de juego

Voz 1547 44:32 eh no idéntico al del Atlético de Madrid pero si parecido parecido y se encuentra más cómodo contrarrestando lo que le proponen que proponiendo hizo van a encontrar dos de juego bastante parecidos lo que pasa que arriba uno tiene a Cristiano Ronaldo que está estelar el otro tiene a Griezmann

Voz 0985 44:48 qué hay de momento está regular

Voz 1375 44:51 pasando adecuada progresa adecuadamente si a ver cómo llega Diego Costa pero yo creo que ahora hablamos de de Ajax Real Madrid del Barça aunque suene evidente más fáciles evidentemente más fácil pero te digo una cosa el cero cero lo firman los Atlético el Cholo afirma un cero cero en la ida ir después de Metropolitano irse a Turín con cero cero pero mañana vamos

Voz 1576 45:08 escúchame no te quepa ninguna duda dejar la portería a cero en Liga de Campeones eliminatoria doble partido en tu estadio no te es decir que es medio billete pero he militares

Voz 1375 45:16 las concederá a Turín y cuidar el cuerpo porque

Voz 1576 45:19 has casado y uno gol ya obliga a sacerdotes lo que está claro es que el Atlético de Madrid yo creo que para pasar la eliminatoria suscribo todo lo que había dicho los tres tiene que hacer de un partido sino perfecto muy bien poner todas sus virtudes encima del del tapete verde y luego intentar minimizar un poco a la Juve porque yo creo que el intercambio de golpes la Juve tiene mucho más más potencial pero yo creo que leí ahora un artículo no sé si lo he leído que aunque desde que le ha tocado el Atlético medita la Juve han bajado las acciones del equipo italiano porque

Voz 1375 45:50 a ver si os lo vais a cargar embolsa es evidente

Voz 1576 45:52 de es es un hueso yo creo que es una eliminatoria muy bonita muy atractiva no sé si en lo futbolístico pero sí en cuanto a la a lo emocional y bueno a argamasa también es una buena noticia y es que jueguen el turno dos el veinte de febrero el primer partido porque parece que no pero son ocho días que puedes llegar Diego Costa si el día veinte

Voz 1375 46:09 sí al para la vuelta lo hará con garantías sí

Voz 0985 46:11 a la Juve también ente serían el Wanda un cero cero

Voz 15 46:14 eh

Voz 1576 46:16 hombre yo yo jugarlo eh no te digo una cosa yo creo que la Juve lo que ha dicho ante Romero es muy parecido y no te creas que haría José jugárselo en su estadio

Voz 24 46:28 pero en eso era yo creo mucho mejor Atlético vivo usted que esto cero cero

Voz 0985 46:33 en tu casa no acabo de ver que sea un gran resultado pero en fin

Voz 1375 46:36 hombre a ver a ver te digo una cosa es mucho mejor yo te digo que es mucho mejor ganar evidentemente pero que si le dices que si firman el cero cero sin encajar

Voz 1576 46:43 no claro no me pareció mal resultado bueno a mí me yo yo creo sinceramente que es mejor un cero cero ir cree un cero cero a Turín que irte con un dos uno vamos

Voz 1375 46:53 la duda

Voz 1547 46:55 sin ninguna duda esos mejor pero si te lo mejor todavía claro

Voz 1576 46:58 verdad puesto granate siete pueda Baiji sentencia ya que ahora lo billete lo último tiene

Voz 1375 47:04 o tuvo bastantes piques Cristiano Ronaldo con varios al Atlético de Madrid pero casi todo lo que recuerdo ya no están porque con Gabi se las tuvo tiesas

Voz 1576 47:10 con Raúl García a las tuvo tiesas también y con alguno más queda bueno Mon Koke Konko que sigue solo Maxim con José Jiménez el derbi pero bueno ya vuelve a Madrid íbamos a ver yo creo que al final también era era cristiano pero era un poco la la rivalidad que suele haber en Derby no yo creo que al final a Cristiano se le respeta como lo que es auténtica bestia de esto yo creo que bueno pues es una amenaza yo creo que Cristiano seguro ya te digo yo que él no ve con buenos ojos no sea Allegri pero él no ve como nosotros los pata cero Albert Godín Giménez Adriano el vuelve a Madrid

Voz 1375 47:42 yo creo que vendrá como loco por hacer un partido de los suyos y luego el Madrid el Barça facilita o no a priori nada es fácil nada fácil pero bastante bien no Romero y Jordi se hombre ya

Voz 1576 47:51 yo creo que el al Madrid le ha tocado un rival

Voz 1547 47:54 lo que juega bien al fútbol y eso no suele ser mala noticia para el Real Madrid es asequible evidentemente de los preferido como nos contaba desde el hotel de concentración durante el sorteo en la concentración del del Real Madrid yo le veo el problema no está en el rival sino está en el propio equipo en el Real Madrid que tiene que mejorar mucho aquí en febrero porque si no le puede ganar cualquiera quieres cualquiera incluido el Ajax buena noticia evidentemente que porque en la primera fase el segundo partido sean el Bernabéu porque no me imagino mano un escenario en el que en el primer partido te pega un meneo que luego no sea capaz de resolver en el Santiago Bernabéu por ponerle un pero no es del rival sino del calendario echándole un vistazo a lo que tiene el Real Madrid en ese la fecha en la que se juegan los octavos de final de la Liga Campeones tiene por delante si no me equivoco tres días antes al Atlético de Madrid es verdad tiene por detrás dos o tres días después el Fútbol Club Barcelona esto que que bueno dice

Voz 1375 48:51 la Liga de Campeones es muy importante pero entonces totalmente

Voz 1547 48:53 a estar jugando el turrón en el campeonato nacional de Liga tener esa partido en un bocadillo o esa eliminatoria en un bocadillo entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona también es ponerle un pero dicho esto noventa por ciento de posibilidades de pasar el Real Madrid diez protectora

Voz 1375 49:08 pero también ahora el a salía a Bruno y luego la Copa que está también la Copa que también esperate que no haya un clásico por ahí algún Atlético o Real Madrid Atlético Barça los del partido

Voz 0985 49:18 Madrid lo veo un poco más abierto de lo que dice Antonio creo que el Ajax ha ido creciendo ha ido madurando es cierto que en su competición Bono pues no hay la competitividad que lo acusan en competiciones como la Champions por más que haya perdido un partido creo y empatado otro luego cuando se enfrentan en la Champions pueden acusar esta falta de competitividad que hay en su torneo pero lo veo un poco más abiertos y el Ajax consigue tener al balón creo que el Madrid puede sufrir un poco más de la cuenta y en el caso del Barça el Barça tiene a su favor el escarmiento que supuso la eliminatoria contra la Roma

Voz 1576 49:52 mira que te alegras tú cuando el sorteo y tocó la Roma

Voz 0985 49:54 estaba convencido de que el Barça superar lleva Roma de hecho en el partido de ida al Barça ganó cuatro uno y luego se produce el desplome estaba convencido de que el Barça superaría a la Roma por lo tanto este efecto escarmiento ya lo tienes ahora a quién te enfrentas a un Olympique de Lyon que es capaz de romper defensas con mucha gente joven de gran capacidad atlética arriba pero eso sí nos dicen desde Francia que es un equipo al que le cuesta tener consistencia que tiene desconexiones en los partidos que a veces se desconecta y esto es lo que el Barça tiene que aprovechar arriba tiene gente muy poderosa Memphis de Pay Bertrand Traore son gente muy poderosa físicamente pero insisto el Barça si el Olympique de Lyon no consigue ser consistente tener continuidad hice rompe es discontinuo el Barça Lara

Voz 1375 50:39 pues qué ganas tengo de narrar y comentar ya los partidos de Champions lo peor otros que quedan dos meses hasta dentro dos meses no van a llegar los partidos Real Madrid

Voz 1547 50:46 n muy mal si no no desde luego le vendrá bien

Voz 1375 50:48 si fueran tres le vendría seguramente mejor pero se puede hacer largo hasta que vuelve a la Champions en el Madrid el Lyon Barça el Atlético Madrid con vuestro permiso me voy a hablar con Axel Torres y con Bruno el chaval el tanto a ver te dice un abrazo

Voz 24 51:00 hasta luego nuestra un abrazo adiós hasta luego

Voz 1375 51:03 Jordi doce y veintiuno están por ahí los que de verdad saben de fútbol internacional nuestros comentaristas de la SER Axel Torres y Bruno Alemany que ya no es escuchando la Bruno qué tal buenas qué tal buenas noches hola Axel Torres qué tal buenas noches bueno después de escuchar a Romero a Talavera ya Jordi hay opiniones para todos los gustos pero os pregunto a vosotros por la eliminatoria a priori más difícil para los nuestros Atlético de Madrid Juventus Axel Bruno yo creo que la Juventus es favorita pero no exagera

Voz 0267 51:32 la mente favorita creo que el Atlético de Madrid siempre ha competido contra rivales muy fuertes de hecho es su papel ha preferido en este tipo de eliminatorias ir de víctima partir desde una no superioridad poder manejar los tiempos del partido no tener que ir a buscar cuando se Eliana atascado eliminatorias europeas ha sido ante rivales muy defensivos que le obligaban a exponerse y por lo tanto por ahí el Atlético de Madrid creo que estará un escenario que le gusta eso no quita que la Juventus ahora mismo esté mejor que la Juventus ahora mismo parezca incluso una de las grandes favorito en no la gran favorita a ganar la Champions pero yo lo dejaría en sesenta cuarenta

Voz 1375 52:12 ahora la exenta cuarenta para uno