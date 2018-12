El Kanka: "Era el único niño con barba en la orla"

Voz 1 00:00 me pareció que señor Pepín era el más indicado

Voz 2 00:02 señor Señor propia pues bienvenido señor Pepino al faro

Voz 1 00:06 Viena ya no pero estamos siempre

Voz 2 00:09 nuestros invitados por su relación con el mar tu siendo de Málaga entiendo que es una relación intensa

Voz 1 00:18 era una relación en una relación de amor realmente a mí me parece me pareció bastante balsámico el mar sí bueno yo vivió hasta los veintidós ó veintitrés años en Málaga luego ya me fui a Madrid y ahora estoy en Barcelona colgar he vuelto al más de alguna manera a Umar distintos pero dado acabo yo lo recuerdo como un sitio donde donde donde va uno para que la pena se la lleva un poquillo la ola también no como hay un hay un punto de calma también no en en esa en ese espacio gigante y en esa salida donde la tierra se pierde no hay dónde dónde vienen bien y todo eso no yo yo creo que tiene tiene mucho de ese punto el mal

Voz 2 00:56 cómo era tu infancia cómo era la casa a la que te crías este cómo era tu barrio

Voz 1 01:02 pues mira tengo una casa es que sigo conservando en realidad osea no yo no me no me no me he mudado nada en mi niñez y sin embargo me he mudado muchísimos en mi adultez que quizá por contra Zhang pero bueno yo vivía en un en un piso en un cuarto piso en un en Barrio de Málaga mal clase media muy cerca del mar y volviendo a eso sea muy cerca en Málaga y mar todo todo el rato no a Aimar en la ciudad Hay de mi casa está muy fácilmente a tres minuto andando ahí estaba el olor a salitre todo eso está impregna el barrio eh eso está en la playa de la Misericordia yo creo que es uno de los mejores barrio de Málaga si no el mejor así que creo que he sido muy afortunado en ese sentido

Voz 2 01:51 Juan pues Marte al señor Pepino Juan me parece bien has traído un instrumento yo te voy

Voz 3 02:00 pedir una canción que tenga que ver con tu infancia

Voz 1 02:04 ya existe mete agregó o incluso existe una que no que no que no tengan que exacto existe alguna que no es posible que todo hacen que ve no yo en realidad adolescencia también usar que es sólo una canción yo estoy un truco que que que quiero desarrollar de su último disco que es sacar siempre una canción con el ukelele para que el la promo no tiene que cargar la guitarra ser porque lo que debe como saben mucho más pequeñito eso es inevitable

Voz 2 02:40 de de cantarnos y antes de que bueno ya va muchísima gente que te reconocido pero bueno vamos a mantener este señor Pepino de dónde lo sacas el instrumento desde cuando lo tienes y eso que que no vas a cantar que tenga que ver poco de infancia adolescencia o con algo que sonara en tu casa

Voz 1 03:00 mira te explico el ukelele yo no tenía ninguno sabe me yo me lo compré hace un par de tres añito de debe hacerlo se lo compré a mi me me me dejaron tiene un poco de trampa porque parece diferente que el ayudar pero toca exactamente igual suena muy distinto porque tiene más pequeñito suena muy distinto suena muy mucho más agudo con con mucho más armónico mucho más brille pero la técnica es la misma que no he tenido que aprender a tocar tocar y viendo a toda la quitaba ya lo sabía ya está acostumbrado a mí me lo dejaron en una en una fiesta aquí allí en Barcelona Moro que fue cumpleaños de una amiga me dejaron lugar me me tiré toda la noche tonteando con el ukelele guapísimo porque ya se tocarlo y suena diferente no tengo que aprender instrumento nuevo me voy a comprar un bono la canción como sólo seguras relacionado con mi juventud Juan como buenamente puedan la canción se llama sí que puede es una es una canción de autoayuda aunque aunque es casi más de ayuda externa que ayuda a un amigo es una persona es una persona complica una persona M como en mi mejor amigo común el maníaco no de sangre pero o de otros fluidos sabe de otra y de otra historia ir otras aventura yo lo considero mi hermano vamos totalmente pasado a mala época es una persona que nos encuentra yo lo que voy a decir la canción que muchas veces la zancadilla que te pueden poner te la pones tú no los peores bloqueo el peor enemigo que Diana eres tú mismo no si tú piensa que no escapa si tú tienes miedo tú deja paralizada por ese miedo no no llega a ningún sitio no hace camino no y eso es lo que está pasando a él no tiene un bloqueo externo tiene un solo peores no se llama sea más y que puede y es un pequeño empujoncito qué puede servir para persona puede ser y para mí mismo puede seguir para para para quien sea no que hay que pretende decir eso no en plan Atrévete tira p'alante no te paralice porque porque al final bueno la vida se trata de puede verse no de ideas equiparan te IVE no quedarse queda separado no

Voz 4 05:04 si quiere hacer a dejar representa

Voz 5 05:06 no suelta e intenta no sirve

Voz 6 05:27 una agarra lo miran en que se lo salte Hay afronta los

Voz 5 05:47 Diarra

Voz 7 05:53 sí que sí

Voz 5 05:56 o no

Voz 6 06:01 todo malo

Voz 7 06:03 com fríamente

Voz 8 06:10 nadie lo que le pueda

Voz 7 06:22 es

Voz 8 06:23 sí que hace puede que nadie te diga que no porque decía que te puede de

Voz 6 06:37 al váter

Voz 5 06:42 los caza los a prueba

Voz 9 06:54 la prueba no tan

Voz 6 07:00 ya no

Voz 8 07:03 tres

Voz 7 07:05 eh

Voz 8 07:10 que nadie porque es que

Voz 10 07:15 la duda

Voz 8 07:25 nadie te Liga queda no porque

Voz 10 07:30 pues de de de

Voz 6 07:36 sí pues les virar el rumbo y tirar lo que sobra tú puedes volver a coleccionar segundo me place sería todo lo en palabra de golf camina estará Fer Kathy en vez de mirar al suelo a caminar sin puede lo mira lo tiene delante puede dar un bombazo y otro y otro más gas tiene que salir del armario coge el mango ovario notan deseo suerte no hace falta porque sí

Voz 8 08:08 advierte

Voz 5 08:09 a que no

Voz 8 08:23 que nadie pueda

Voz 11 08:37 que nadie te diga que no

Voz 3 08:44 bueno sudores

Voz 2 08:45 oye sabes Canga que ya te ha reconocido los que no tuvieran conocido antes de la canción ahora ya indudablemente saben que detrás de ese seudónimo que por cierto porque era has elegido

Voz 4 08:56 es que esto tiene mucha historia y bueno yo tengo un alter ego

Voz 1 09:01 se puede decir que tengo dos porque yo soy Juan Gómez también soy el cante también se señor Pepis con mi hermana es una especie de juego de la infancia en los tome mi hermana y yo creo que tenemos una especie de ceso de amabilidad ida diplomacia a veces nos cuesta nos cuesta que te sacan el genio y todo eso entonces hay un personaje que cincel borde en te dice hijo de puta la cara es el señor perfil hay una voz hay una caros hay todo un personaje detrás de eso que cenar a sano de la infancia y cuando me junto con mi hermana sobre todo pues sale idiota maravilloso

Voz 2 09:38 Luisa es decir que te decía antes de de que cantaras que que buscara una canción que tiene que ver con la infancia escuchándote en directo aunque esta canción lo había oído mil veces es verdad que puede ser una perfecta ocasión para los niños no para los adolescentes porque el mensaje es eso sí que puedes puedes hacerlo todo puede salir de tía hay un mundo ahí afuera que te está esperando no

Voz 1 10:02 sí totalmente totalmente yo fíjate que era una canción que no merecían mucho meter en él dijo porque bueno haciendo sabe la gente que hacemos canciones inquiere igual pues dar lo mejor de sí mismo no a veces incluso complica un poquito la vida no sé que hay la canción más sencilla no pues no es un mensaje súper fácil supe claro casi infantil no de hecho no me convenció a mí mi mánager y Mi Boney M percusionista a mí que yo me me fío mucho ver Manning con el que llevo currando quince años ya no sé ni cuánto ya tío es muy bonita no sé que a la gente está gustando muchísimo de hecho está utilizando la gente en Plantío estoy de época de exámenes me viene muy bien para animarme y tal no hice da utilizando Papa un montón de cosas la utilizan centro y pro que que trabajan con el autismo que trabajan con con algún tipo de de minoría en incluso para la estaban enseñando a uno a unos migrante que estaban llegando a la costa de Almería sino recuerdo mal Il estaban enseñando la canción cómo ve la primera cosa que aprendían en España cuando llegaban uno voluntarios que se dedicaban a echarle un cable a esta gente no que venían Súper Puta

Voz 2 11:09 Kaká donde está Alarte saltar

Voz 1 11:12 que dónde está pues la vida no es lo bien no yo yo creo que que el el título dice que no es mío Tito

Voz 12 11:19 lo me lo me lo que le ocurrió a mí

Voz 1 11:23 a mí diseñadora de la diseñadora de que me hace el toda la portada de lo discreta que Peck Anabel pero ojo que venia absoluta hice lo ocurrió a ella entendiendo aquí el arte como más como oficio que como algo digamos que que ese arte entendió con una cosa sublime no de la élite sino el arte el arte de alfarero no sea el el oficio de cotidianos no de de los que yo creo que todos tenemos que aprender asaltaban no todos tenemos que que aprende a a sortear obstáculos no es lo mismo que habla la canción también sí que pueden no que no te paralice miedo no y aunque te tiemble las penas tienes que saltan no Iker creo que es algo que vas aprendiendo muchas veces te paraliza otra vez en no tanto pero pero es casi de si si te queda así y te quedas en el abismo no sí sí por el miedo tú no no

Voz 13 12:11 no te atreves a arrojar relajarte

Voz 1 12:13 a doce no hacen nada no eres un ser humano a media no te queda te quedas en ese y en esa barandilla no si sin sin sin crecer sin aprender sin vivir en definitiva no y creo que que todo fue con nuestro mar y nuestro menos con nuestra huida con nuestra neural y todo eso vamos vamos no aprende a da a dar esos saltos no

Voz 2 12:36 Kaká este faro gira alrededor del pelo estarán los oyentes usuarios y Ferreras diciendo porque porque han traído al caca con con lo del pelo aunque desde luego no te falta tiene pelo en la cabeza en la

Voz 1 12:49 bueno una cosa no existe Jerte barba

Voz 14 12:53 mira el encuentro que me salió yo tengo yo tengo buen tenía barba en el instituto era el único niño de la orla sabe la orla Luri con niño con barba yo Ulinho aún pero ya ni por qué me queda muy bien me queda muy bien yo soy carente de barbilla pero que te digo te va a redonda entonces digamos que me me otorga una personalidad que sin embargo me siento desnudo completamente

Voz 2 13:15 la última vez que que te viste sin verlo cuando fue

Voz 1 13:19 pues mira me acuerdo día qué porque me me la quite solamente solamente me la quita una vez desde que me imagínate que me la dejé en tercero en cuarto de ESO vale me dejé la barba me la quite solamente una be creo que ya está subiendo filosofía es decir que yo debería tener unos veinte años algo así que me fui a los carnavales de Cádiz por primera vez en mi vida me disfrazado de Groucho Marx me del bigote IBI luego me lo pintaban lleno provincia así gordo comérselo pintaba pero me de la barba me decía él Manning me gustaría que me decía que parecía un soldado de los años veinte muy fértil relación con el pelo

Voz 2 13:54 de la cabeza porque te da miedo perder el pelo siendo allí reside parte tu fuerza parece no como Sansón

Voz 1 14:03 bueno de mi de mi fuerza no lo creo pero de la estética si no es así que creo que es hoy sí Ömer me rapara completamente lavar oye pero yo creo que nadie me reconoció me reconocería y mi padre no porque se se asocia mucho mi imagen no a eso sí yo creo que no la perdería la poca que tengo yo creo que no me tendría si no me dan no me da miedo tampoco uno de mi miedo quedarme calvo la verdad ya Amaya Atleti se añade yo creo que ella no no me quedaré no ya empiezan a salir me algunas canilla ya las Canal dice que no se caen decía Woody Allen distinguía entre Calvo y distinguido canoso yo distinguido canoso de Calvo viril

Voz 2 14:42 mira te tengo que preguntar algo que preguntamos también a todos nuestros invitados quién ha sido o es el faro de tu vida

Voz 1 14:51 pues mira te diría que tengo mucho afortunadamente tengo mucha Si tengo que decir una persona ahora mismo en mi situación actual diría que es la Tere la es una ex novia que yo tengo que hay aún así gran amiga yo estuve con ella ocho años en una madrileña maravillosa es psicoanalista ella que me gusta psicoanálisis muy lo ha dicho lo practico la voz análisis y es una creo que la persona que más me conoce de hoy a la que le a la que a la persona que primero llamo

Voz 12 15:19 cuando cuando tengo pues un problema o

Voz 1 15:22 una encrucijada que bastante a menudo quién de Joaquín a fue mutuo ocho años

Voz 2 15:29 es por eso por lo que puedes mantener esa relación tan cordial con

Voz 1 15:33 supongo que sí pero pero pero más allá de quién dejar aquí en que sólo al final me parece una cosa más anecdótico yo creo que es importante cuando finalmente hay buenas intención en no hay ninguno de los dos ha hecho un daño irreparable que no no fue así os ha no fue una ruptura me has hecho esto que no te puedo perdonar no no fue nada de eso pues se perdió la pasión llegó llegó el momento era muy jóvenes en se acabó se acabó lo nuestro ya está ahí no hay nadie hizo un daño irreparable a nadie a hubo un momento de duelo como no puede ser otra manera pero nos hemos encontrado con el tiempo a día de hoy debería que denme por amiga pero te mentiría porque no eh no no es una amiga es otra cosa es una cosa mucho más importante también uno de los pies

Voz 4 16:12 ah pues mi vida en general no si fíjate por el faro ya has dicho la T fíjate

Voz 1 16:20 a ver quién está de acuerdo pero sí señor