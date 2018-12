Un mal día lo tiene cualquiera (18-12-2018): Una de las primeras estafas de la historia de la ciencia

Voz 1

no voy a descubrir nada si digo que en los últimos ciento cincuenta años la ciencia ha ampliado los horizontes de nuestro conocimiento hasta límites quedarían vértigo a nuestros ancestros pero este avance no siempre ha sido fácil y no me refiero sólo a los frenos que han puesto la religión o nuestras limitaciones mentales la ciencia también ha tenido que hacer frente a su buena dosis de farsantes hoy recordamos a uno que tuvo su momento de gloria un dieciocho de diciembre de mil novecientos doce ese día Chaos dos presentó en sociedad el fósil que sería conocido como el hombre de Down era el eslabón perdido entre el hombre y el mono que debía acabar de cuadrar la teoría de la evolución en un principio Dawson fue aclamado por los círculos científicos de su Inglaterra natal el homínido obtuvo el nombre científico de entró Opus Dawson ni en honor a su descubridor pero había un pequeño problema que todo era mentira pasaron más de cuarenta años pero diversos científicos acabaron publicando un papel conjunto exponiendo al fraude el hombre de pero Down era en realidad una composición formada por un cráneo humano medieval una mandíbula de orangután de quinientos años yo unos dientes de chimpancé además se le habían limado los dientes teñidos los restos para que quedaran más creíbles todo parece indicar que Dawson había sido el autor del engaño pero al estar éste ya fallecido no se sabe con certeza si fue él y contó con cómplices lo cierto es que sí lo hizo para entrar en la historia lo consiguió eso sí igual no quedó en el apartado que él hubiera deseado