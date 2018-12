Carmen Calvo: "Creo que el día 21 habrá encuentro entre Sánchez y Torra"

Voz 1727 00:00 Carmen Calvo vicepresidente al Gobierno muy buenos días y encima la dramática frecuencia de las muertes violentas de mujeres vicepresidenta hace que cada vez que la entrevistó tengamos que empezar lamentando Un crimen en esta ocasión el de Laura estamos pendientes de la autopsia pero todo apunta a una muerte violenta

Voz 1 00:20 sí que graciosamente apuntaba una muerte violenta y esto nos coloca en muchas tesitura pero yo diría que dos una que no podemos seguir recibiendo las mujeres las posiciones del feminismo político que definitiva lo que hacen es desarrollar la democracia por por la parte central que es la igualdad entre hombres y mujeres una una consten una contestación constante que que banaliza en muchos casos la situación que padecen que padecemos la mujer en todo en todo el mundo y que hace que tengamos que pagar precios crueles y altísimo por nuestra libertad pues nuestra seguridad por los particulares delitos que se cometen contra nosotras por por las circunstancias complicadísimas en las que a veces tenemos que seguir viviendo nuestra propia libertad de la de esta chica para salir a correr el Estado y la democracia el siglo XXI tienen que seguir haciendo mucho por la seguridad que implica muchas cosas en la segunda hay que mejorar la la la tipificación de algunos delitos que tienen que ver contra nuestra libertad sexual y hay que seguir trabajando también en mucha medida que caracter penitenciario que controlen sigan haciendo un esfuerzo importante por todo el mundo de la reincidencia de los delitos que son gravísimos porque son contra nosotras es decir que hay que seguir haciendo muchos esfuerzos que lo tiene que hacer el Estado y que tenemos las mujeres todo el derecho del mundo a pedir la democracia que no respondan más y mejor

Voz 1727 01:54 a propósito del comité de expertos encargado de estudiar el endurecimiento penal contra los crímenes sexuales va a entregar su informe al Gobierno lo contábamos esta mañana yp parece que del sólo si es sí se limitan a poner un par de ejemplos como el efecto sorpresa la agresión sexual o la violación en el metro por ejemplo la anulación de la capacidad de reacción con pastillas con alcohol como debería quedar jurídicamente vicepresidenta y no es no

Voz 1 02:21 bueno de momento nos movemos en un en un documento de asesoramiento simplemente es verdad que hay que mejorar mucho las condiciones de seguridad y no me refiero sólo para las mujeres en concreto sino de seguridad jurídica de cómo se se eh alcanza hice verifique el consentimiento pero lo que está claro es que independientemente de las conclusiones de ese informe de asesoramiento el Gobierno tomará decisiones que garanticen de manera exhaustiva lo que algunos países también ya han podido alcanzar y es que el consentimiento tiene que ser rotundo y claro ahí sólo vale la libertad muy protegida de las mujeres para acceder a tener relaciones íntima es decir que el informe que que ya tenemos que tiene la ministra Justicia que ayer por la tarde hablábamos lazo de esto está en unas líneas de avance pero será el Gobierno el que decida finalmente cómo va a circular el proyecto que nosotros podamos de reforma

Voz 1727 03:21 sobre Cataluña tiene el Gobierno seguridad de que el encuentro Sánchez Torres se va a producir

Voz 1 03:27 pues mire es que se debería producir por razones de de lealtad yo diría que de cortesía institucional entre entre el Gobierno de España hay este Gobierno autonómico yo creo que que si yo trabajo para ello como trabajo cada día en relación a los problemas de las comunidades autónomas en este caso de la realización de un Consejo de Ministros en Catalunya eh yo creo que sí como pesa como

Voz 1727 03:56 espera la respuesta vicepresidenta por teléfono por escrito también como la invitación

Voz 1 04:00 bueno mire a enviamos una carta Ikea ayer mismo estuve hablando con el vicepresidente con la la vicepresidente aragonés la consellera Altadis sin trabajamos yo hablé con el vicepresidente de la Junta de Andalucía para organizar la visita a Sevilla Iago igual yo creo que habrá habrá un encuentro en mire es que el artículo dos de la Constitución obliga por igual a la unidad del Estado a que España es un solo Estado yo vida obliga por igual a que los territorios tienen el derecho a la autonomía ambas cosas tienen que ser sostenibles en un equilibrio en el que hace falta que todos los dispongamos a la política en otra cosa a la política que en democracia significa reconocer no encontrar salidas en otras salidas que no siempre son fáciles en este asunto son bien complicada pero pero quienes proclaman en frases más o menos ocurrente respuesta a Catalunya que tienen que ver con con medidas excepcionales tienen también que tener en cuenta que además de la unidad del Estado español está el derecho a la autonomía a los territorios que tampoco puede ser conculcado esa es la vía en la que el Gobierno transita que por cierto es exactamente la que exige la Constitución somos un gobierno que en esto defiende el equilibrio de la Constitución que está en el artículo así que habrá un encuentro y hablaremos de los problemas de Cataluña de la crisis y el independentismo ha provocado pero que hay que resolver por por vías de de carácter completamente razonable

Voz 1727 05:39 el equilibrada es un tránsito difícil ese ahora el que señala la vicepresidenta aceptarían ustedes una reunión entre varios miembros de cada Gobierno como parece que piden los independentistas os sólo manejan el cara a cara entre ambos presidentes

Voz 1 05:53 pero mire vamos a hacer no vamos a hacer una Reunión de de carácter dual de los gobiernos porque el Gobierno de España lo es también de Cataluña eso va por delante a la idea que en principio el Gobierno ayer la lista ofreció otro la respuesta que vimos fue que se trata de la visita a una comunidad autónoma estamos en nuestro país es bastante razonable que el Gobierno de España se reuna en una ciudad española como Barcelona y a partir de ahí la fórmula pueden ser más o menos adecuada a los problemas a las circunstancias de cada comunidad autónoma hicimos nosotros lo que no ofrecimos la posibilidad de que los presidentes se dieran porque había un acuerdo entre ambos para ver si en Barcelona y el presidente Sánchez va a cumplir su Palau habrá pero no había ningún problema en que no que nos pudiéramos encontrar a algún que otro miembro de ambos gobiernos porque necesitamos en Cataluña dialogar necesitamos en Cataluña encontrar salidas esto creo que lo ve todo el mundo lo que no se va a producir es una reunión el Gobierno porque eso no tiene ningún sentido ni formal ni de sustancia porque somos el Gobierno de Cataluña nosotros también

Voz 1727 07:08 el Gobierno el Gobierno central quiere las llamadas a la calma y a la moderación que hace ahora el mismo Torra que llamaba a los CDR apretar o que cuestionó la tarea de los Mossos temen de verdad problemas de orden público porque contamos cada día cómo se organiza el recibimiento que le van a hacer determinados grupúsculos

Voz 1 07:26 eh mire puede ser más o menos entendible que una sociedad como la catalana que tiene en fin una parte importante de su población que no la mayoría social en un proyecto independentista en fin se exprese hasta ahí lo podemos entender lo que no sería admisible es que haya ningún problema de seguridad ni para los ciudadanos que se manifiesta a favor ni en contra ni desde luego para el Gobierno pero fíjese señora bueno sí lo pusiéramos al Recre si el Gobierno de España no pudiera ahí sí o no fuera a un territorio porque sintiera que no puede estar allí por alguna razón el Gobierno de España va a España que es Cataluña a Barcelona que es una de las ciudades de este país pues íbamos a hacer nuestro trabajo cotidiano por cierto de un Consejo de Ministros que como ya se acerca el final de año pues muy cargado de asunto generales

Voz 1727 08:21 no venga propósito que el Salario Mínimo Interprofesional la subida que es una cosa muy importante que de eclipsar a esa subida ese esa aprobación pues por el clima político que evidentemente extenso

Voz 1 08:34 o fíjese es que frente a quienes pretenden que todo esté constantemente trufado de excepcionalidad decide tensiones lo que hay que reaccionar es constantemente con una madurez profunda a la normalidad para que el salario mínimo interprofesional entre en vigor el uno de enero hay que adoptarlo ya Barcelona es un buen lugar ningún problema para esto nosotros tenemos dos Consejos de Ministros el veintiuno es veintiocho que tienen que muy cargado de asuntos porque alguno por lógica como ocurrirá en cualquier otro espacio de nuestro país además del Consejo de Ministros porque nos acercamos al treinta y uno de diciembre muchas cuestiones que tienen que estar por calendario normalidad mire normalidad frente a quienes pretenden la excepcionalidad constante porque les conviene en esto hay demasiada gente en la excepcionalidad constante para cosas que verdaderamente lo merecen ni para cosa que puede que convengan a la en fin

Voz 1727 09:34 está queriendo decir que quienes la excepcionalidad no están sólo en Cataluña

Voz 1 09:38 pues evidentemente que no mire el el señor Aznar invita a todos los días Akin cumplamos la Constitución bueno señor Aznar ya no metió en una guerra mientras que que hablaba con el Movimiento de Liberación Vasco que sabemos muy bien cuáles son los contenidos de las propuestas que hace el señor Aznar pero las hace detrás de un partido político que ha sido de nuclear de los cuarenta años de democracia como es el Partido Popular y desde luego no nos sorprende porque repito cumplirla constituyó es cumplir la entera incumplir la entera es cumplir el artículo dos en sus dos ejes la unidad del Estado español y el derecho a las autonomía en nuestro país no es posible suspender una autonomía no lo permite la Constitución

Voz 1727 10:26 ya aprobarán medidas específicas para Cataluña venimos contando una inversión importante en en la mejora de carreteras no de infraestructuras

Voz 1 10:33 bueno es que Cataluña tenía un déficit de de de inversiones importante en algunas cuestiones el presidente Rajoy cuando iba ya hablaba de titulares súper millonarios pero eso no se traducía luego en ejecución real este Gobierno con con sus defectos y con sus virtudes se coloca siempre intenta colocarse siempre en la vía real de los hecho nosotros tenemos pendientes pero casi todos los viernes vamos sacando una ejecución importante para infraestructuras de este país que estaban bloqueadas que está era la fórmula del anterior gobierno de tener unos presupuestos que luego no eran reales bueno pues acá en Cataluña porque no pero habrá también algunas decisiones que que sean también importantes nosotros con llevar el Consejo de Ministros a Cataluña el presidente que pretende primero su mensaje importante nosotros somos el Gobierno de todos los españoles pero entendemos muy bien la estructura territorial de este país parece que ha dado unos frutos extraordinarios en cuarenta años y en Cataluña hace falta que no solamente los independentista ni de lejos pretendan romper la unidad del Estado español y el orden constitucional pero también hace falta que sigamos respetando las instituciones catalanas cuando pedimos a ello que respeten no solamente sus propias instituciones sitúan también al resto de la estructura del está

Voz 1727 11:58 si hace falta ese pulso ahora

Voz 1 12:01 el Gobierno ahí no le tiembla sé que

Voz 1727 12:03 tengo que librar lo sé lo sé pero una última pregunta que le va a decir el presidente Sánchez cuando reciba porque empieza a recibir a presidentes autonómicos socialistas que están algunos muy preocupados e incluso enfadados y lo dicen en público por ejemplo Javier Lambán presidente de Aragón que ha pedido que se ilegalice a los partidos independentistas

Voz 1 12:21 bueno pues es que a los partidos sólo se les puede ilegalizar cuando tienen vínculos con la violencia no por sus ideas las ideas en una democracia son necesarias defendible aunque no te gusten y aunque como presidente Sánchez el otro día al independentismo se combate con argumento se le combate diciendo lo que solemos decir en este Gobierno todos los días que no hay nada progresista ni nada mejor en una salida de Cataluña al Estado español y fuera de Europa eso es hacer política de eso sabemos mucho porque hemos tenido que combatir muchas situaciones difíciles en este país y es verdad que los compañeros que a ir a las elecciones autonómicas pues bueno es evidente que están preparando las precampaña las posibilidades que tiene las estrategias que tienen que es lo que hay que hacer que lo que hay que hacer en la política siempre pero ahora quizá un poco más las situaciones que vivimos en España en cualquier lugar del mundo son más compleja hizo lo que requiere es pensamiento más complejo también

Voz 1727 13:20 bueno pues si terminamos de verdad preparan ustedes un decreto para evitar que Franco terminen el Almudena publica hoy la razón que se han planteado cederle el Panteón de El Pardo a la familia del dictador

Voz 1 13:31 este Gobierno pueda hacer cosas ilegales como es ceder bienes públicos a nadie lo que sí es verdad yo lo hablé con mi secretario de Estado con el cardenal Caroline en fin que que la finalidad de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos es para que estén en lugar en fin de decoro y respeto pero con discreción y eso requiere que estén en un lugar de discreción que yo creo que es el fin es necesario también para la propia Trinidad la democracia y ahí ya estamos trabajando en este momento ya hemos sorteado un nuevo espacio de todo el procedimiento administrativo que era el pronunciamiento de las cautelarísima que tenía que hacer el Tribunal Supremo y en ese sentido continuamos nuestro procedimiento pero el fin evidentemente su lugar de decoro y discreto que es donde está democracia

Voz 1727 14:22 el tiene una parte importante de nadie

Voz 1 14:25 mira que Naciones Unidas que los expertos que el Congreso de los Diputados han dicho ya en dos ocasiones que había que hacer y que nosotros vamos a hacer

Voz 1727 14:33 Carmen Calvo vicepresidenta gracias por estar en la SER buenos días