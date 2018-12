En este mundo vivimos

fíjate Jabois yo pensaba hoy en la vida truncada de Laura eso está ahí ya tan joven pero también en las vidas truncadas de todo su entorno porque Laura era novia era hija hermana el amiga era vecina todo una comunidad de afectos para la que la vida ya no será igual y esta Navidad dos mil dieciocho será sin ninguna duda la más dura de su vida no

Voz 1389

00:21

sí porque una muerte ponen otros tienen tienes esas consecuencias doblan por todos las las campanas fíjate acerca del todas las informaciones que están llegando entre los privilegios de ser hombre esos privilegios que todavía muchos no sólo niegan sino que además consideran grave ellos está el de la soledad nosotros podemos ir solos a cualquier parte viajar solos volver a casa solos a la hora que nos de la gana tú me dirás oye y una mujer también Cercanías se pone a funcionar el algoritmo el algoritmo que decide la probabilidad de que pueda ser violada o asesinada no ese algoritmo funciona con variables la zona en la que estés la ropa que lleves tu actitud tu forma de caminar la cercanía de un asesino o de un violador y algunas de esas variables socialmente funcionan como agravantes por agravantes no de asesino sino de la víctima Yeste es el mundo en que vivimos es lo que tenemos que cambiar entre todos que en el siglo XXI una mujer pueda salir sola de casa sin tener miedo en el Primer Mundo en el segundo mundo también en el Tercer Mundo en cualquier