"Se permite aquello que no le permitía su padre, sentir miedo"

hay un hombre que no deja de asaltar a su hijo con la idea de lo que para él es un hombre el mismo apodo del niño senderismo nos lleva a la infancia no a lo pequeño cuando lo masculino tira siempre del aumenta Thibaut no del INEF o del hito sino del acto su padre por ejemplo además de beber juega o hace apuestas jactan doce de ser el hombre al que más comida cada en el estómago apenas habla con su hijo y cuando lo hace es para torturarle por no ser lo suficientemente hombre

el mendigo que no les reconoce como un semejante porque todavía es un niño le pide siempre algo a cambio ropa del padre con la que conquistará la mujer que le gusta del pueblo no llevar ropa de hombre rico es otra forma de ganar la pelea de ganar la apuesta en este mundo en el que el machismo y el liberalismo económico van de la mano cuando está ayudando a Sandrine esa vestir al padre por ejemplo le dice también nunca había hecho esto con otro hombre después del sexo del género según Judith Butler llega la expresión del deseo no en además de demostrar que somos hombres tenemos que demostrar que no somos hombres homosexuales el niño no podía con

pero de qué está descansando realmente de la tarea de vestir al padre o de toda la vida junto a él es entonces por cierto acaba regalando todo hasta su radio al mendigo del pueblo a cambio de que éste pase la noche con él para que no le deje solo junto al cadáver es decir se permite sentir miedo qué es aquello que no le permitía su padre cuando empieza la obra Sender Inés trata de ahuyentar el miedo cerrando los ojos y apretando la mandíbula vamos digamos lo que haría un hombre cuando acaba la obra acaba reconociendo el miedo no lo acepta entonces parece que es no descansa tanto del esfuerzo de vestir a su padre sino de todos los esfuerzos anteriores por ser un hombre hablábamos de la diferencia entre sexo y género no desde Simón de Beauvoir sabemos que no son lo mismo una mujer no nace así se llega a serlo bueno décadas después Butler lo pone con otras palabras el género es algo que se hace que se interpreta pues Sendín es cuando descansa descansa porque está cansado de interpretar en ser un hombre de aprender a escupir por el colmillo por ejemplo en el caso concreto de su padre fue la interpretación lo que le mató Beauvoir habla de las mujeres con los hombres ocurre lo mismo de hecho dado que lo femenino en este mundo machista es lo que la sociedad considera frágil débil a ratos incluso traicionero existe siempre esa idea de que el honor es cosa de hombres pues para los personajes de Delibes lo femeninos común foso al que los hombres pueden caer en cualquier momento por eso lo de estar interpretando todo el rato esto también ocurre en la vida real esto es curioso porque cuando un hombre es afeminado se dice de él que tiene pluma existe la idea de que la pluma por ejemplo una postura un gesto un tono lo ha interpretado no acaso no es una interpretación también el andar exhibiendo fuerza todo el rato pues eso no podemos llamar pluma también pluma masculina al gesto forzado con el que el padre de Sender Innes estaban todo el día tratando de demostrar diosa de que por cierto este cuento se llama la mortaja pero esta es la mortaja no aparece por ninguna parte el cuerpo nunca es cubierto con una sábana sino vestido con camisa y pantalón no será que la mortaja de la que habla del Ibex es esa el disfraz que se ponen muchos hombres encima para ganarse el derecho a alojarse en el llamado género masculino