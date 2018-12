El fascismo como fenómeno

Voz 2 00:00 sí

Voz 3 00:06 cada semana recordamos que los libros son también un buen soporte para el periodismo que nuestra Constitución cumple cuarenta años recuperamos a un autor aún

Voz 1363 00:15 periodista que ha escrito largo y tendido sobre la transición española Antonio Rubio Se trata de Mariano Sánchez Soler al que llegamos ya las buenas noches

Voz 4 00:23 hola Mariano hola buenas noches gracias por atender nuestra llamada

Voz 5 00:27 bueno gracias por estar aquí con nosotros en unos días que realmente yo creo que eso muy importante fascismo ultraderecha franquismo Mariano es un experto es un periodista de investigación que tradujo su elemento periodístico por elemento del libro

Voz 1363 00:48 Mariano estos días además que celebramos las cuatro décadas de la de la Constitución pero el retrato queda usted de la transición española no resulta muy optimista su trabajo deja patente que los grandes nombres de la dictadura son patrimonio también de nuestra democracia

Voz 6 01:06 bueno es que la Transición fue eso no la Transición fue salir de una dictadura en un sistema parlamentario un sistema democrático es sin tocar en ninguna de las estructuras del Estado sin tocar a los poderes económicos Ésa fue la jugada no la jugada histórica es que un escalón digamos más reformista de que había estado en un aparato franquista Suárez Martín Villa compañía pues bueno ellos optaron por dirigir el proceso entonces eso eso es lo que hay osea realmente los apellidos se han mantenido porque el sistema capitalista al capitalismo español que nació con la dictadura o que se gestó con la dictadura pues se ha mantenido en democracia

Voz 5 01:48 tiene su libro mariano que si ya más ricos por la patria Premio Internacional de Literatura de No Ficción Rodolfo Watt en el año dos mil dos ahí de alguna forma nos podemos encontrar el análisis que acaba de hacer

Voz 6 02:04 sí sí vamos a ver yo yo soy periodista osa yo los libros que han sido libros de investigación son libros de datos y de buscar en las fuentes y de ir buscar la documentación y lo que hice fue explicar cómo las grandes los grandes apellidos no el capitalismo español no lo grandes nombres que forjaron su fortuna bajo la dictadura como que digamos han han han evolucionado han vivido en la democracia sus ellos son herederos hay que partir de la base que la dictadura significó un gran una gran ahora se al se llama puertas giratorias antes no se llamaba de ninguna manera no era un gran tráfico de influencias y una gran permisividad para hacer negocios en condiciones absolutamente increíbles pero bueno si con los nombres que es yo creo que es una de las de los cuestiones importantes del periodismo de la historia no da los nombres los nombres y los hechos no se construye una visión en realmente ese era realidad no como ha sido esto

Voz 1363 03:07 otro de los trabajos este de plena actualidad tristemente como apuntaba Antonio al comienzo de de la charla descenso a los fascismos publicado hace justo dos décadas Mariano ahora que el fascismo parece que se abre paso

Voz 6 03:21 bueno pero es que vamos a ver es que en España había una singularidad que no se daba en otros países y es que la extrema derecha a nivel de votos el nivel de de acción política estaba en dentro de las filas del del partido único de la derecha el PP o sea los votantes iban ahí las voces conservadoras encontraban ahí una forma de de de expresión y de hice llevar sus ideas a la acción política eso una singularidad por qué porque la dictadura estaba muy cerca la dictadura y el hecho de que el Partido Falange y compañía los partidos tradicionalista el partido único del Movimiento Nacional eso era un peso muy fuerte ha tenido que pasar tiempo para que esa voz de extrema derecha que estaba actuando en España con con tranquilidad ahora tengo una expresión política el problema es que desde mi punto de vista esta expresión política que entra más en el mismo en en la extrema derecha a la francesa pero también el aglutina a todos los sectores neofascistas sectores el neonazi sectores integristas que encuentran ahí un banderín de enganche también para crear una involución política no de alguna manera hacer que que la política más conservadora que triunfen entonces yo es que he tratado el fascismo en ese libro en otro anterior que se a los hijos del veinte

Voz 4 04:43 sí como fenómeno su fenómeno que

Voz 6 04:45 estaba realmente en español y era era ingenuo pensar que hace habían volatilizado por arte de magia todos los sectores que mayoritarios de apoyo al franquismo por arte de magia porque había dado la la democracia la la madrina del usuario mágica desaparecido esta gente ha seguido funcionando seguido actuando ha seguido aplicando políticas lo que ahora nos sorprende es ver los aparecer públicamente pero bueno se le ha dado una cancha increíble

Voz 5 05:16 Don Mariano Sánchez periodista doctor en Historia guionista docente decía Kapuscinski que era muy importante ver el ayer para poder entender el hoy Mariano Sánchez de alguna forma si tuviera que escribirnos mañana un guión desde las clases que da como unos plantearía ese documental o esa película del presente de nuestra querida España en nuestra querida Europa

Voz 6 05:41 bueno yo lo que haría sería contar hechos nombres y apellidos sea hechos concretos no no tanto y a teorizar no o hacer filosofía o hacer yo lo que haría sería eso desde luego el el gran en la para mí la cuestión es que en España se eligió una manera de integrarse en la democracia que concreta que fue la Transición consenso famoso bueno a lo mejor podía haber sido de otra manera no eso nunca lo sabremos los hechos son los que mandan siempre entonces lo otro son especulaciones

Voz 1363 06:17 su obra como ensayista es abundante pero Mariano usted también ha escrito novela de nuevo ha obtenido algún galardón por ello novela negra de acción además novela Un ensayo cuál es la mejor forma de provocar una reflexión no se de usted se siente más cómodo

Voz 6 06:30 pues pues es que no lo sé porque mira yo me siento cómodo como periodista e como persona que es el intermediario entre la gente y los hechos no es esa mi comodidad bueno pues yo lo que ha Loreto mil novelas que son hechos y te novelas tampoco me volcado como narrador es contar aquellas cosas que el periodismo uno podía contar por ejemplo es más fácil hablar de la ascensión de Mario Conde al Banesto metiéndole en una novela policiaca donde los hechos que cuenta sabes de primera mano que han ocurrido pero novelistas irás una visión general reflexionas porque lo diferencia entre el periodismo el periodismo cotidiano la novela es que el periodismo tenemos que ir a los hechos a los datos que vemos que tenemos esa esa fuerza del momento pero la novela no permiten reflexionar porque si lo hacemos a a caballo pasa o no ya ya han pasado los hechos entonces recogemos todo ese material ir recurrir la novela no era porque era la novedad realista no me permitía hablar de corrupción me podría hablar la policía en los jueces eh en los banqueros no el cómo funciona el el mundo del poder no del dinero no hay incluso la no ficción por ejemplo hay hay algunos textos de no ficción se publicó con lo nombres y apellidos de los protagonistas los personajes reales

Voz 5 07:49 Don Mariano por eso usted dirige una colección de novela negra

Voz 6 07:53 por ejemplo pero a mí me gusta novela realista la novela negra realista la crónica de la realidad que hay que partir de la base que la novela negra el momento lo que de verdad novela negra es cuando tiene esa tercera pata no hay una hay un hecho criminal que no tiene porque ser de sangre hay una investigación que no puede porque tiene que investigar un policía un detective pero la tercera elemento fundamental es que te cuenta cómo funciona lo que no se ve

Voz 4 08:17 cómo se llama la colección calibre cuarenta y cuatro

Voz 1363 08:21 calibre cuarenta y cuatro Mariano el otro día comentaba con el periodista Nacho Carretero autor de Fariña por si alguien se pierde que al final la literatura es el único lugar donde nos queda para refugiarse a los a los periodistas creo que a usted incluso le ha salvado la vida

Voz 6 08:37 bueno eso es una frase buena de un amigo mio de Paco González ya fallecido no yo lo que pasa es que desde el primer momento yo por ejemplo cuando publiqué mi primera novela en el ochenta y siete novela negra con policías ahora con con una con con historias cuenta de verdad con con redes de prostitución de verdad con con cuando va baje un poco bueno yo estaba en ese momento trabajando más que nunca en tiempos a esta edad jefe del equipo de investigación de la revista estaba con Jordi Gordon queda mi compañero estamos los dos no obtenían buscando cosas sacro es decir que que no me refugio

Voz 5 09:12 Don Mariano podríamos decir que usted hay otros como usted son narradores de un tiempo engulle en ebullición

Voz 6 09:19 sí yo creo que sí bueno yo por ejemplo es que todos mis libros todos los de ficción no ficción y la las novelas todas todas ocurren en ese tiempo en el que pueda transición nuestra afición no porque son los años donde yo más tenía más contacto con con con esa realidad por mi trabajo cotidiano era la más apasionante era un tiempo de cambio entonces si es tiempo la ebullición de hecho por ejemplo yo cuando escribo a lo mejor algún relato ahora en los últimos tiempos siempre tuvo cuando no había teléfonos móviles eh

Voz 5 09:52 el próximo libro la próxima obra

Voz 6 09:56 bueno es que estoy él con la poesía ahora hay bueno y tengo un proyecto tengo un proyecto lo que pasa es que es un proyecto muy complejo sobre en la primera periodista fusilada durante la Guerra Civil española si no doy más datos quedado tenemos pondremos a buscar da mala suerte no da mala suerte hablar de lo que esa sanción

Voz 1363 10:13 pues seguimos sus pasos Mariano Sánchez Soler muchísimas gracias por atendernos y buenas noches

Voz 4 10:17 placer buenas noches gracias Antonio