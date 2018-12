"Mi idea en principio era usar la maldad para dar una especie de golpe de estómago en el lector"

Voz 1 00:00 y ha

Voz 1363 00:04 en los próximos minutos en los muchos libros nos vamos a fijar en un estilo literario que no siempre tiene el reconocimiento que merece lo han cultivado todos los grandes escritores y escritoras ya algunos de ellos han hecho el mismo su género por excelencia como el argentino Jorge Luis Borges o Alice Munro que además ganó el Nobel de Literatura en dos mil trece hoy nos detenemos en el cuento o relato corto para hablar del género los acompaña un cuentista excelente el escritor y periodista abulense Pablo Garcinuño que presenta mala baba buenas noches

Voz 2 00:35 hola buenas noches Macarena es gracias gracias a vosotros para evitar que cito cada viernes en será

Voz 1363 00:40 la te asomarse al espacio radiofónico literatura en corto así que eres un escritor que escribe y que habla de literatura escritor lector porque sí es cierto es que no leen

Voz 2 00:51 el escritor lector bueno también el nombre de literatura en cortos porque también tengo cierta tendencia como decías a los a los relatos a los microrrelatos tanto para escribirlos como para leerlos como para defenderlos también

Voz 1363 01:03 mala baba es un libro de relatos con un hilo común que reúne dieciocho historias el hilo común es la crueldad nos ha parecido especialmente interesante este tema central el de la crueldad me pregunto porque lo eliges es más estético que la bondad para escribir por ejemplo

Voz 2 01:18 pues la verdad que no sabría muy bien por qué lo elijo casi siempre escrito relatos de tono humorístico y el anterior libro que publiqué que sea más y no vamos a ninguna parte y que solamente lo publiqué en digital en tono humorístico pero ya había algún relato Un poco más oscuro que como que me picó un poco la entrar en ese mundillo el siguiente libro que sí que quería que tuviera una unidad más que fueran concebido más como un conjunto de relatos con una misma temática me apetecía mucho explorar ese mundo el mundo de la maldad que quiero que todos llevamos dentro que intentamos ocultar de alguna manera pero que al final casi siempre acaba saliendo de vez en cuando la maldad con naturalidad

Voz 1363 01:57 que no puedo decir que sea un libro cruel es real valiente no la crueldad te mira de frente como parte innata del ser humano no la maldad en esencia

Voz 2 02:09 me cuesta definir exactamente el libro o los relatos au qué grado de maldad yo me idean principio ver a utilizarla maldad para dar un una especie de de golpe en el estómago del lector que quizás era lo que me servía antes el humor provoca sensaciones en el lector nada más pero como reflexión quizás me queda esa esa maldad que yo creo que sí que es real que tenemos todos que no sale a veces en algunos relatos es por envidia a veces es por supervivencia y me gustaría que se entendiera como una maldad comprensible como que nosotros puestos en ciertas situaciones Nos podría ocurrir lo mismo

Voz 1363 02:42 Agesa resentidos violentos malvados atrapados en sus propias realidades familias aparentemente convencionales tú los llaman los desfavorecidos a Morales

Voz 2 02:53 sí sí es verdad que me pasa mucho con cierta tendencia escribir de ambientes rurales y siempre no sé quizás porque se crea un cosmos un microcosmos pequeño donde todo puede es donde puedes ver a cada personaje puedan analizarlo también pasa igual con las familias casi siempre tiendo a familias o incluso ya a la unidad más básica de la Familia que sean las parejas pero siempre con muchos problemas con que es otra cosa también que suele pasar en las familias como te decía antes de la maldad todas las familias tenemos problemas pero todas las familias intentan ocultarlo normalmente hasta que no estallan pero los problemas en la Familia son una situación muy curiosa porque están ahí pero casi nunca se habla a llegar un momento que estalla la familia

Voz 1363 03:36 es la naturaleza el ambiente rural dices que es propicio a mostrar la la crueldad no diría yo la maldad no la crueldad de la vida porque la vida es como es

Voz 2 03:46 sí sí quizás por eso porque en en en un ambiente rural y los literariamente puedes jugar con con una especie de obra de teatro pequeñita en el que todo el mundo de la comunidad se conocen las envidias quizás por ellos son mayores

Voz 3 03:59 eh y escapar de de de esas envidia

Voz 2 04:04 de esos rencores de ese odio larvado normalmente que puede ocurrir en un ambiente rural a veces incluso por cosas que no tú sino por cosas que han hecho otros padres otros abuelos y qué bando pues siempre me parece como muy interesante para para ahondar dentro de la maldad

Voz 1363 04:20 patrimonio emocional abre este libro mala baba este recopilatorio de cuentos uno sobre la crueldad infantil la menos pudorosa yo creo no la que primero descubrimos la que primero aprendemos que no se esconde y que nos escandalizan los mayores muchas ocasiones esta manifestada además con los animales

Voz 2 04:40 sí es verdad y ves que se repiten mucho la aparición de animales es algo que me he dado cuenta después cuando la editorial no no la primera prueba de una de la de la portada que unos está estaba lleno de todos los animales que aparecen en los relatos no me di cuenta sí que es verdad lo que tu dices el primer relato se centra sobre todo en lo que

Voz 3 04:57 la violencia infantil que es algo también realmente

Voz 2 05:03 llamativo no ver cómo lo crueles que sólo los niños que siempre se dice

Voz 1363 05:05 hay un detalle en el estilo de mala baba muy muy interesante los guiños que haces al lector en forma de juego objetos personajes que aparecen m en varios cuentos

Voz 2 05:15 sí estaban solos con todos un poco separados pero luego lo último toque ante activarlo a la editorial fue añadiera una serie de guiños en todos los relatos que quiero que sea una especie de juego entonces a lo mejor es un personaje que no un cuento aparece como un niño que aparece después en otros relatos ya como adulto a veces son detalles mínimos a veces son un simplemente un sitio a veces sí

Voz 1363 05:39 da prenda alguna prenda puede ser un bañador

Voz 2 05:42 hay un libro que me marcó mucho que lo voy a pronunciar mal porque no sé cómo se pronuncia no que él no sé si lo conoces de Ray Pollock el hace ese juego también de que los relatos hay personajes que se repiten en diferentes momentos de su vida y bueno me gustaba hacer ese guiño

Voz 1363 05:57 sus anteriores obras son libros también de relatos así no vamos a ninguna parte Odinga XXXIII ambos reconocidos con premios salieron en formato digital mala baba es tu primer libro en papel creo que te ha hecho mucha ilusión

Voz 2 06:09 no en vano cuando llegaron a casa los libros yo las cogía tengo dos gatas en casa las saldaba lárgate

Voz 1363 06:15 mi libro no perdón

Voz 2 06:17 tonterías son muy defensor de los libros digitales pero cuando de el libro has y físicamente cuando dices es tu libro estaba como loco de contento

Voz 1363 06:26 es muy interesante porque siempre se pregunta el lector por tú prefieres el papel o la edición digital pero nunca se pregunta el autor no y en este caso pues es un ejemplo claro me imagino que la emoción es mayor después de enviar el borrador de mala baba a cincuenta o sesenta editoriales antes de que lo publicasen eso sí que es señoras señores ganas de publicar

Voz 2 06:44 sí sí a lo mejor está un año y pico mandando muchísimas editoriales la verdad que es un tema para para hablar de lo los escritores noveles las ganas que tenemos de publicar lo duro que es acepta el rechazo que es normal y es lógico y la están en todo su derecho no lo que ya quizás no sea tan lógico es algunas condiciones que te ofrecen las las editoriales aprovechándose de esa de esas ganas que todos tenemos de publicar gente que te pide muchas editoriales te piden dinero por adelantado buenos una practica bastante bastante deshonesta

Voz 1363 07:20 el relato breve suele ser un género de iniciación no para el escritor o la escritora lo que no significa que sea de menor complejidad en comparación con otros cuáles crees que son las ventajas de este género

Voz 2 07:31 en yo veo muchas pero quieren y como escritor el relato exige una intensidad en cada una de las palabras que creo que es muy positiva que viene muy bien para escribir también creo que que me das pues se puede experimentar más con el relato morboso hay muchas novelas experimentales pero una novela exigen muchos años de trabajo o un relato no no no exige ese tiempo yo no puede arriesgarse a experimentar cosas nuevas no y eso como como escritor como lector me encanta del relato el hecho de picotear de poder estar inmerso en cinco libros a través de lean un relato de un relato de otro es algo que que me gusta mucho probar diferentes estilos

Voz 1363 08:11 sí hay que tener las ideas muy claras para para un libro de relatos en este predominan las narraciones en primera persona hablan del proceso de escritura me pregunto si partes de una escritura aclara o te dejaste llevar tenías la carpintería muy muy marcada

Voz 2 08:27 bueno un poco ambas cosas hay algunos relatos que los tengo muy claros antes de ponerme a escribir ya tengo la idea la idea hecha y por ese camino y otros relatos en los que parto de una idea y a partir de ahí un poco me de me dejo llevar a experimentar y claro de esos alguno sale en medio decentes y otros salen tan indecentes como para rechazar lo saqué que ver los resultados no son no son los esperados y luego es pues lo que a mi me gusta mucho trabajar después una vez acabados por ejemplo el borrador sale pasado a cinco amigos y amigas con los que sí lanza a modo de lectores cero que me devolviera sus impresiones sobre el libro y sobre eso cambie yo creo mucho que que se puede trabajar mucho libro después de escribir ese puede mejorar el libro después de una vez que tú has pensado que ya está acabado

Voz 1363 09:16 en los muchos libros hoy nos preguntamos si nos enseñan a leer relato corto en los colegios a los institutos no que cuentos les dan a los alumnos para que conozcan el género sí quizá viene de ahí el que esté iba a decir menospreciado no es que esté menospreciado pero sí que quizá no está colocado en el sitio donde hubieran debiera no porque actualmente parece que los adolescentes están muy interesados en la poesía pero qué pasa con los libros de cuento no dicta y eso que en principio generacional les les va bien

Voz 2 09:46 sí es verdad que es curioso porque hay una nacer de la poesía en el tema del relato también creo que la sociedad actual en la que vivimos con pues yo qué sé desde las redes sociales en Internet hasta el poco tiempo que tenemos pero que sería muy indicado este género para que mucha gente enganchar y sin embargo yo sigo pensando que es un género que muchas veces mucha gente considera menores a mí me da mucha cara niños incluso para

Voz 1363 10:10 claro tenemos a Edgar Allan Poe los hermanos Green no los cuentos infantiles con los que hemos crecido

Voz 2 10:15 sin mucha gente sigue teniendo ese error de que de que los cuántos son para niños que no creo que no ocurre con el cómico a lo mejor el tema el término no a gráfica conseguido separar lo que es un cómic para adultos para niños pero sigue habiendo ese error

Voz 1363 10:29 escritores y escritoras de cuentos de todos los tiempos Juan Rulfo yo me he hecho hasta una lista Ernest Hemingway es

Voz 1812 10:35 me ocurre Kafka Alice Monroe Anton Chéjov Julio Cortázar Margaret Atwood por ejemplo Edgar Allan Poe en fin el cuento tiene que ocupar el lugar que merece Pablo Garcinuño muchísimas muchísimas gracias