"Por cómo van las cosas, yo pienso que nadie me lee"

Voz 1995 00:00 por fin habrá triunfado el bien sobre el mal hubiesen ahora que llega la Navidad David Trueba buenos días buenos días podría ser la confirmación de que triunfa el bien que el bien es posible mañana

Voz 0488 00:14 en el feudo siempre estos personajes que juegan al mal en el fútbol es un mal indoloro no hacen el personaje quizá para encubrir carencias técnicas tácticas y entonces el personaje suple toda esa parte pero no no creo que Mourinho represente el mal ni mucho menos no el mal por desgracia tiene muchos mejores representantes Frascuelo psicosis pero sí es verdad que a largo plazo la esta especie de colmillo retorcido y de de discurso contra todos y cada al final no se justifica porque en todo lo que hace es cómo haces tu trabajo es lo único que tienes

Voz 1995 00:51 la proporción necesitas ese tipo de personajes para comprobar que tú lo haces bien necesitas verte en un espejo como el de Mourinho el tipo además

Voz 0488 01:00 siempre con la palabra más allá de derrota para hablar

Voz 1995 01:03 ah y mal del contrario y la victoria también yo ese tipo de personaje para para reafirmar mismo si yo sí lo hago bien

Voz 0488 01:11 sí sí está que que como como ejecuta hombre a él le ha ido muy bien con lo mal que juegan en general en sus equipos sea quiero decir el gran nivel que ha tenido como entrenador muchas veces superaba la lo que tú veías en el campo no ves es entrenadores que tienen un perfil mucho más bajo en equipos mucho más de estos con muchos menos millones y han hecho cosas innovan teniendo un discurso destructivo a él el discurso un poco Le iba subiendo peldaños que a lo mejor no llegaba por otras razones pero vamos nadie te dice que dentro de un mes esté aquí en Madrid de nuevo triunfando con el Real Madrid acabas ahora

Voz 1995 01:48 de sembrar

Voz 1 01:50 el miedo en el cuerpo a la a una parte importante de la afición acabas de sembrar todo el mundo sea la lectura porque David es un intelectual

Voz 0488 02:00 hay una columna de de españoles a los que los llevamos los reyes del K chopo no por un poco en función de este personaje que ácido actualidad últimamente usan luctuoso además terrible

Voz 1995 02:10 es que me gusta mucho que sea España necesita ese pensamiento lateral con el que tiene David Trueba para caer en la conmoción del titular pues gente como nosotros no no analizamos perilla David Trueba de que

Voz 1 02:22 hay alguien libre en el mercado que podría ayudar a un equipo

Voz 1995 02:26 está en una mala situación clara a superar el problema

Voz 0488 02:29 a veces le pasa esa cosa ahora mismo no de de aunque el Madrid siempre es un equipo que gana es un ganador nato y como se vio entonces tres años a al pobre Zidane también lo querían echar el año pasado a más o menos hasta altura del año ya estaba su cabeza vendida de hecho por eso él en junio en cuanto gano la Champions dijo que se iba porque yo lo barato que se cobran un cuello aquí hay pero quiero decir está en un mal momento pero podría ser peor

Voz 2 02:56 con un poco de ayuda pueden empeorar los otro no nada pero soy del Atlético de Madrid y SM nota también en esto sea menos deberíamos

Voz 1995 03:08 Don llevas mucho tiempo aquí debería cuidar un poco lengua sea llamar a un intelectual influencer ver intelectual ejerce influencia usa la gente que sigue siendo llevas veinte años exigiendo en el país

Voz 0488 03:21 ha ido hablamos a bueno a lo mejor como colaborador ocasional pero pero las columnas menos no bueno

Voz 2 03:32 viendo tú es una es un bicho emociones sí

Voz 1995 03:40 pero después de tanto tiempo escribiendo yo creo que que te llamen influencer

Voz 0488 03:47 no pero pero en Francia es una palabra digamos un palabro de moda no prescriptor una cosa Si bueno a veces lo eres a veces no

Voz 1995 03:56 pero crees que tiene el país sigue teniendo o alguien que tiene como van las cosas pienso que nadie ni me escuchan y melé cuando veo cómo va sucediendo al mundo siempre apuesto por el sentido común por el respeto a los demás por la concordia

Voz 0488 04:10 porque seamos cívicos porque la gente se puede entender pese a tener diferencias radicales y avanzar en el mundo dijo bueno me lee nadie pero al mismo tiempo mucha gente por debajo te iba diciendo te leo es que de verdad necesitamos gente como tú y entonces dice hago bueno puede ser verdad es decir que no me leal lo suficiente entonces tienes que aspirarán pero fíjate

Voz 1995 04:29 el otro hablábamos de de un libro maravillosa Se llama de facciones que habla de la realidad de los hechos reales y comprobados los hechos reales son que estamos mucho suena mal decirle a partí incluso seguro que desde la radio a alguien que les va a escuchar Vecilla están lo de la radio tratando de adormecer no se tratando de que nuestra conciencia pero el hecho claro es que estamos mucho de manera global eh objetivamente mucho más pero

Voz 0488 04:56 pero la humanidad es también fruto de sus sensaciones no es decir el el por ejemplo España es el país uno de los países más seguros del mundo pero cuando los titulares y las portadas son una chica que sale a correr tranquilamente en sus primeros días en lugar en el que va a dar clases por primera vez cita es asesinada la sensación vuelvo a lo mismo las sensaciones primero de de desamparo sobre todo para las mujeres no sea una sensación de inseguridad de de de sentirse con constantemente víctimas de algo no entonces es muy importante y ahí los medios juegan una baza definitiva en no dejar que las sensaciones ocupen la verdad sea es decir eso es una sensación es una sensación real hoy tenemos todos o desde ayer en que se encontró el cadáver de de esta chica tenemos todos una especie de sensación horrible no pero al mismo tiempo hay que seguir insistiendo en que España es uno de los países más seguros del mundo uno de los países en que menos cosas pasan uno de los países donde el mayor número de crímenes se cometen en el entorno familiar es decir no en desconocidos sino en personas que están ahí pueso en el rencor en una cosa que que debemos estudiar y vigilar la otra es este delito sexual etcétera no que que que también debemos ser mucho más hacer todavía más hincapié en que está pasando en qué la mujer es una víctima constante de de están cosa pero pero no olvidarnos nunca que comparados a uno tiene que viajar mirar las estadísticas de así es lo que debería pagar en este momento promete muy difícil por puesto a ver si yo pierdo

Voz 1995 06:32 pues sí hay claro que a sitios libres no pero bueno vamos a hacer una que decía así

Voz 0488 06:36 no Azcona siempre ponía me me decía como ejemplo cuando yo caiga en el desánimo me ponía una viñeta The New Yorker de estas cómicas que hacen que decía eran dos dos tipos era una caverna en el Neolítico no hay que decía fíjate qué bien vivimos sin atascos sin estrés sin contaminación si Esperanza Aguirre puede decir y el otro lo decía sí sí pero nuestra esperanza debido a su XXXV años no es así un poco cuando uno mira en el lugar en el en el conjunto cuando uno se separa Mireia dice lo que tú dices esa vivimos probablemente en el mejor de los tiempos que ha vivido la humanidad

Voz 1995 07:10 sí es verdad que utilizamos a medir la comparación la felicidad también en comparación sexos por comparación hacer cosas que van a hablar de sexo

Voz 0488 07:23 te refieres a cuando ves una película porno es por comparación el sexo por comparecía o por lo que te cuentan los amigos todos

Voz 1995 07:29 si uno de mi calle me dicen que vamos a hacer una pequeña pausa seguimos con David Trueba por ahí

Voz 3 07:34 sí

Voz 1995 07:36 seguimos hablando con David Trueba buenos días de nuevo no quiero parecer impertinente sería lo último que yo quisiera con con alguien como tú en este estudio

Voz 0488 07:43 pero a veces mírala mírala mírala cara por fin tienes la ida que te mereces pues siempre he tenido la que me merecía no he tenido jamás problemas de edad tenía todos los demás

Voz 1995 07:58 eh tú dirías que enseguida explico por qué pregunta Bildu tú dirías que ha sido un falso joven no al revés cuando yo empecé empecé bastante joven sobretodo

Voz 0488 08:10 con las novelas es de cine ya entonces yo decía Hay presumía de que como Mi padre me había tenido muy mayor yo era el pequeño de ocho hermanos el el esperma de mi padre entonces era ya de baja calidad entonces obviamente sales ya prejubilado no qué presumir de joven de algo que no ha ejercido nunca es de joven

Voz 1995 08:32 imaginaba yo que íbamos a acabar Holanda

Voz 0488 08:34 además de tu padre fíjate yo lo he preguntado pero yo pensaba yo que con todo el respeto ahora ya he ha empeorado mucho también el el semen te iba a decir ha mejorado mucho semen no ha empeorado dicen los científicos que instaló en esa es quizá la regla

Voz 1995 08:53 entre los nuevas tasas de natalidad estén relacionadas con no parece desgracia eso está relacionado con otra cosa aparecerá lo que hablábamos antes que es con la dificultad de las mujeres para

Voz 0488 09:07 de él con llevar una vida biológica hay una vida pero

Voz 1995 09:11 es una de las mujeres y todo porque es muy difícil

Voz 0488 09:13 sí porque en ellas obviamente es más dramático

Voz 1995 09:16 no no es que somos más pero déjame volver a volver se porque nos damos cuenta que la edad de ahí te acaba de hacer libros y titula I siglo XXI cumple dieciocho años refleja algunas de sus mejores pensamientos publicado en los últimos tiempos pero es que la edad figura parte figura como parte constante casi obsesiva de tu obra última Belli se titula casi cuarenta

Voz 4 09:38 no haremos preguntas señoría no de las chicas cuando cumplió los cuarenta años es volvemos super inseguras con este físico que tú no tienes cuarenta años

Voz 1995 09:47 en esa pelea retoma vas a unos personajes que también reflexionaba sobre la edad

Voz 5 09:52 se tantas veces tienes no puede ser humano está obviedad Trinidad

Voz 6 09:57 esa coger sitio ahora si tuvieras cien años

Voz 1995 10:01 película anterior Vivir es fácil con los ojos cerrados la de los seis gol

Voz 6 10:04 yo también mira un tema recurrente la verdad hombre eso ya lo sabemos no se titula gen en realidad es que estaba bien que pide ayuda porque no

Voz 1995 10:25 alguien que pide ayuda porque se ha hecho viejo Madrid mil novecientos ochenta y siete también hablabas de cumplir años cuando uno escribe en los periódicos todos los días desde hace veinticinco años no se lleva bien ni con su sombra como el personaje que interpretaba esa que estaban esta película tú también llevas más de veinte años escribiendo en los periódicos según tu biografía en la web del diario El País textualmente dice obligue que publicas con gran profusión hace desde el año mil novecientos metidos en perfiles columnista influencer como diría todo pero en el fondo

Voz 0488 11:02 era claro las antes de que existieran las redes sociales seguramente el columnista lo más parecido a lo mejora con una persona así de influencia o de acuerdo cuando la gente decía yo es que si no leo a Jaime Campmany por las mañanas au a Paco Umbral por las mañana es como si estuviera desnudo como si no hubiera desayunado lo decía en particular lo de Campmany un profesor mío de latín al que yo le le dejábamos en clase el el periódico abierto para que leyera la columna de Campmany y así dar menos clase que es una cosa que es la afición mayor de los estudiantes es que el proceso se distrajo Jalón

Voz 1995 11:38 bueno imagino que esa esa afición la distracciones algo que has desarrollado con el tiempo la masa

Voz 0488 11:43 es algo que ha desarrollado la sociedad fíjate si algo define nuestra sociedad actual a contemporánea esta que hablamos sociedad hiper te comunicada etcétera es la distracción creo que el gran problema de la sociedad contemporánea que está diseñada yo sí extraída de las cosas y que importa

Voz 1995 12:00 eso decía precisamente el país es la voz que estamos dormidos no sí bueno estamos entretenidos entretenida

Voz 0488 12:06 claro claro el entretenimiento se ha apoderado de todo incluso de la información la cultura ahora no sé que la gente esta entretenida pero no sustancial sustanciosa mente on nutritiva mente alimentada en lo que es porque cuando uno ve el el repaso que se hace como de actual da en en en una red social en algún servicio de estos que tengas de noticias están epidérmico que lo que te da miedo es que la gente no se de cuenta que que está todo el trabajo por hacer que el trabajo de prepararse el trabajo de investigar el trabajo de saber en qué tiempo vivimos se tiene que hacer en una cala de muchísima más profundidad compasión Señor plantará tomates con la uña no no no hay que picar la tierra hasta abajo para que salga el nutriente que está ustedes el día después concesiones

Voz 1995 12:55 déjame entrar porque claro que lo que se presenta Roy este libro el siglo XXI cumple dieciocho años editado por Debate te ha obligado a ir tiempo atrás no la cima siempre con músicos se ve muy cara no cuando un músico ayer estaba aquí Vetusta Morla el otro día con los planetas de ellos tienen que hablar de un disco de hace veinte años básicamente a las lo emocional pues haga el momento estaba mi novia lo es es muy emocionales un viaje muy emociona pero lo que tú haces con este libro es visitar no tus emociones sino tus opiniones y como individuo lógicamente un tipo formado leído en tipo todo habrá cambiado mucho esos opinión seguramente en este tiempo

Voz 0488 13:36 por desgracia no no mantengo más o menos soy soy una persona aburrida Mishima que que a veces a los amigos periodistas les digo si en vez de hacerme una entrevista publicada es la que me hicieran hace veinticinco años seguramente sería igual si porque si tengo culé ir creencia en en ciertas cosas he cambiado seguramente en la forma de decirlo he cambiado no no soy una persona demasiado cerrada ante las cosas con lo cual dejó que que permiten tranquilamente pero pero sí también a veces te asoma si Jesús qué qué cosas me preocupaban eso sí es un poco como los álbumes de fotos cuando abres un álbum de fotos o tu madre tal te enseña unas fotos antiguas lo que piensas es lo primero que dice se era yo quiero error no y entonces te fijas pues en lo superficial el pelo los gran las gafas balón talones exacto pero luego dice sí claro ése era yo

Voz 1995 14:26 pero ahora que hace ya mucho tiempo que era joven esa ha sido y es que tengo

Voz 0488 14:33 presidio de quitarse siempre hacen

Voz 1995 14:35 qué tipo de que ya hace mucho tiempo que quieres comer borraría algunas cosas de de no sé de este libro de cosas que es opinas de tiempo las borraría esas modificaría de verdad hubieras dejado aquí como constancia de quién fuiste

Voz 0488 14:48 sí claro es que yo creo que no no debemos borrar nada yo cuando veo a alguien que reescribe por ejemplo una primera obra salvo que sea porque le cortaron fragmentos a lo que sea pero no no lo entiendo muy bien no es cómo retocar tus fotos con fotos de cuando tenías doce años no seguro que hay gente que lo hace para asumir las diez y mira qué guapo era pero yo creo que tenemos que ser también conscientes de que lo bonito es es la evolución no hay ir ir progresando ir cambiando algunas cosas las mejoramos y otros a lo mejor hemos perdido a lo mejor una cierta frescura osea en cosas hay también que al mirar atrás dice no es que bueno era esto cuando te tomaban más en broma estas cosas esto otro no el otro día estamos has fui al concierto este de homenaje Aute Ivo momento nada más empezar que Dani Martín canto las cuatro y diez esa canción imparable es sufrí una cosa como aquella que cuentan en Ratatouille proceso cómodo de viaje hacia atrás a una velocidad de me acuerdo del vinilo la aguja cayendo sobre el tocadiscos oyendo la primera vez fue en ese cine te acuerdas de pronto Dani Martín la canta muy bien además cuando acaba dice esta canción se la quiero dedicar a mis padres que me señalan estas cosas tan bonitas dirige sus padres o los padres de los artistas de rock

Voz 1995 16:03 días que

Voz 0488 16:05 así eso tuberías

Voz 1995 16:07 que la mayoría de edad excesivo les está sentando bien buenos dieciocho años que ya tiene el siglo XXI lo están sentando bien

Voz 0488 16:14 bueno pues yo creo que lo que está sentando bien es a la gente que por primera vez empezamos a darnos cuenta que esto que creíamos que un sarampión una cosa pasajera una estupidez transitoria ha venido para quedarse al el siglo XX no es cómo es esto es dieciocho años no han sido una crisis de la edad a nivel crecimiento ni un niño que se porta mal en casa no El niño que se portan mal en casa cuando tiene dieciocho años suele seguir cortándose dándose mal entonces el siglo XXI va a ser posible muy trabajoso mucho menos placentero del que pensaban la la gente del siglo veinte que decían bueno ya verás no dos mil uno no como una idea de futuro hace que todo va a ser perfecto vamos a ir volando no vamos a traje cortar la tecnología nos va a salvar no moriremos no no no sólo moriremos sino que el presidente de Estados Unidos era Donald Trump sea uno dice Dios mio que hemos hecho no para esto que que han hecho los brasileños que han hecho los húngaros

Voz 1995 17:08 ves verse David antes durante mucho tiempo Siglo XXI era una acepción a parte del programa de radio sea sigue además una sección que implicaba el futuro la expectativa de futuro el lo mejor está por llegar yo ayer fui a comprar al plan B se fui a pagar y la dependienta llevaba un jersey que ponía My Generation a mi generación salvará el planeta

Voz 0488 17:28 bien

Voz 1995 17:29 qué edad tenía como eslogan comercial

Voz 0488 17:32 me temo que eso son las camisetas hacen que acuerdos cuando decían Otro mundo es posible a mi me gustó mucho a alguien que dijo otra camiseta es posible porque otro mundo no es posible que este si quiero decir todos tenemos que esforzarnos pero esos lemas se quedan en camiseta

Voz 1995 17:45 lo hemos perdido esa

Voz 0488 17:47 en la entrepierna a las expectativas eso está clarísimo sea es decir la gente tenía una idea del futuro maravillosa seguramente demasiado mal la vi Llosa para lo que es un mundo tan superpoblado como este con tantos impulsos con tantas desigualdades lo que está lo que te decía la parte positiva es que creo que al cumplir dieciocho el siglo XXI creo que ya todos hemos dicho

Voz 7 18:09 ah vale que esto va a ser así

Voz 0488 18:12 os

Voz 7 18:13 alemán Gate a pelear no

Voz 0488 18:15 a luchar y a trabajar y hacer las cosas e intentar hacerlas mejor cada uno en su en su rincón para para que eso como un dominó tenga algún efecto lo que está claro que esto de que nos íbamos a sentar a ver el programa de por la noche au unas series estupendas que ponen en no sé qué plataforma y que el mundo se iba a resolver sólo es clarísimo que pueda aquí salí la distracción sí eso es

Voz 1995 18:38 David nos quedaríamos Aguido todo el día que digo tú ahora acto toda la semana hablando contigo pero lo ha dicho nunca un hombre pero no te te agradezco mucho sabes que es cierto

Voz 0488 18:48 eh

Voz 1995 18:48 David Trueba es influencer conocido redes ese es simplemente se te bebes anteriormente conocido como columnista tiene un nuevo libro ir dentro de poco tendrá tiene un nuevo documental dentro de poco tendrá una película en documental

Voz 0488 19:06 muy bonito sobre si dicho

Voz 1995 19:08 imprescindible eso es que vamos a acabar con la música de de Sánchez Ferlosio

Voz 0488 19:12 venga