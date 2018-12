"Acumulamos cosas materiales para suplir nuestras carencias interiores"

Voz 1995 00:00 bueno vamos a entrar en el periodo de la Navidad es un tiempo decías tú los comerciantes es un tipo que no paramos de comprar superamos de acumular cosas de todo tipo pero seguramente más que algo puntual eso es un síntoma de la forma en la que entendemos nuestra manera quizás y ser muy conscientes acumulamos sin freno todo tipo de cosas todo tipo de materiales verán queda Tomás curioso sólo los tres últimos años las empresas que se dedican a guardar objetos a particulares esos trasteros sea cada vez además en todas las ciudades grandes trasteros con colores muy llamativos sociales trasteros en ciudades como Madrid o Barcelona han duplicado el número el incremento es del sesenta y ocho por ciento más que duplicaba el derecho a nuestro nuestro país el tercero de toda Europa en el que más empresas de este tipo existen después de Francia y el Reino Unido cada vez hay más trasteros porque cada vez tenemos más cosas que queremos guardar que más allá de lo inmaterial que también podemos hablar de lo material cada vez acumulamos más cosas somos conscientes de ese afán por acumular Gonzalo

Voz 1 01:06 diría que sí diría que en la sociedad en los últimos años sí que ha habido yo creo que más que acumular acumular es una consecuencia de la necesidad de mostrar lo que tienes cada vez los transportes de comportamiento como se sociales va más por ahí por presentarte con lo que tú tienes y ahora con las redes sociales ni siquiera tienes que estar presentes yo creo que muchas veces la acumulación es para poder decir yo tengo o poder enseñar yo tengo yo colección o yo tengo esta historia igual que aparecen también está ese nuevas empresas de trasteros lugares donde guardar también cada vez hay más empresas tributó gracias en Internet en la que ya puedes vender tus propias cosas es decir ya que haces una compra sabiendo que la puedes tener durante muy poco tiempo en tu casa al tiempo que quieras y luego volver a venderla lo que está claro es que se compra más que nunca se produce más que nunca la mayoría de los bienes de consumo son más baratos de lo que eran anteriormente los que puedas tener es sin tu casa consecuencia inevitable unos largos teniendo más cosas como las casas son cada vez más pequeñas con nos podemos pagar casas más pequeñas pues entiendo que el negocio de estos trasteros pues éste

Voz 1995 02:12 es que es una debían mentar la palabra la Diógenes el síndrome de Diógenes de acumular acumular acumular porque guardamos en esos sitios en esas trasteros cosas que no utilizamos sino necesitamos que no las necesitamos pero no queremos depender doncella encuentra sentido

Voz 2 02:29 yo creo que acumular siempre esa comunidad global la naturaleza humana acumular y April a aprovisionar unos el tema es si estamos acumulando cosas inútiles y cada vez más idea y un trastero porque en realidad no nos engañemos meter las cosas en un trastero es como tirar la son contenedor nunca se recuperan ahí quedan cosas de el fondo el trastero y ahora hay una corriente de la que yo soy víctima casi mi pareja es absolutamente seguidora de la filosofía maricón qué es esta japonesa que tenemos de ella

Voz 1995 02:58 vamos a escuchar a mariconadas a escuchar a sonar

Voz 3 03:01 que yo creo es que estuve me estoy también era día sí que es la casa como proyección de la mente hay que tenerla ordenada entonces

Voz 2 03:14 bueno pues yo me tengo que deshacer de muchísimas cosas y lo que estoy haciendo pues al final es llevarlos Mortadelo porque

Voz 3 03:21 es verdad que hay cosas que tocan la nostalgia

Voz 2 03:23 que no te quieres deshacer pero también es verdad que atendiendo poquito a esta filosofía vas aprendiendo que efectivamente el noventa por ciento las cosas se acumulan

Voz 1995 03:32 no sirve para nada Marie Le que decirlo separaba Marie separado cuando yo creo que no existe esta yo creo que Hydro

Voz 4 03:39 se llama en la magia del orden de dos mil quince que cambió la vida de muchas personas entre ellas las de sin querer voluntariamente en ocho grandes pero pero si danza sí

Voz 1 03:49 no necesitas Ammari Mary como si nivel la llevo como veintí pico mudanzas echaba cuentas el otro día es la mejor forma de darte cuenta de que la mayoría de las cosas que tienes sólo las tienes para cargar las de una casa a otra ahí si le dices

Voz 1995 04:03 una vez en un mercadillo me compré un casco bombero antiguo portero Dd6 eran Madre de Dios las vueltas que el casco en fin seis nueve nueve treinta once XXII se lo hemos preguntado toda la mañana son ustedes los que acumulan muchas cosas lo hacen por motivos sentimentales se les borra ustedes el amor de forma que deben guardar en otros sitios seis nueve nueve treinta once XXII luego hablaremos de de Marie cuando la japonesa pero en nuestro país existen figuras de organizaciones profesionales tienen Organizadores Profesionales es gente organiza se que viene que realiza encargados de poner en orden todo nuestro caso es el caso de Adelaida Gómez es una pionera en esto de ordenar no nuestro país ellas organizadora profesional dueño de la empresa orden estudio Adelaida buenos días

Voz 5 04:55 encantados de saludarte primer lugar déjame preguntarte cómo cómo te diste estás ahí

Voz 1995 05:04 cómo empezaste en esto decir de qué manera ahí pero es una pregunta personal pero como empiezas tú a dedicarte profesionalmente al orden

Voz 6 05:11 pues empieza a dedicarme al orden en una búsqueda interior queriendo vivir en coherencia y bueno enlazándolo con lo que estabais comentando estamos acumulando y consumimos y frenéticamente au desmesuradamente porque además de la opinión que estaban con compartiendo los compañeros en mi opinión también es porque además estamos intentando llenar un vacío con algo material que pensamos que global que lo va a llenar ese vacío pero realmente con lo material ese ese eso que tenemos que llenar dentro de nosotros nunca va a ser llenado entonces la sensación de de plenitud es efímera compramos algo tenemos la sensación de de calmar esa esa ansia no esas esa esa necesidad de poseer algo Nos creemos que es lo material lo que necesitamos poseer pero realmente no es lo material tenemos que llenarlo de otra cosa entonces en esa búsqueda de Dios sentirme llena desempeñaba un trabajo que no que no me hacía sentir así entre otras cosas en mi vida entonces decidir Ca decidí cambiar mi vida hacer caso a mi corazón seguir mi vocación que era ponerme al servicio de de los cero suman

Voz 1995 06:21 porque claro una cosa es que tú te satélite que parece vamos lo lógico está bien pero tú decides ordenar a los demás

Voz 6 06:30 sí bueno yo decido ser una barandilla en la que la gente que que quiere cambiar su vida en relación al orden vale pueda apoyarse para empezar a a caminar y hacer este K veo pero no no realmente yo no pongo en orden a nadie yo lo que hago es encender la luz por así decirlo cuando una persona de toma conciencia de que de que esta situación le ha superado en todo el mundo llega a este sitio por tipos distintos caminos no todos llegan al al mismo sitio por el mismo camino no hay gente que tras sufrir un divorcio o una pérdida un familiar demás caen en esta en esta actitud no de bueno aunque al final es un es un desequilibrio no está estar

Voz 7 07:15 cogido incluso psicología como común Talk como un trastorno obsesivo compulsivo llevado un cierto grado no no es el caso no es el caso quizás de la del común de la sociedad que que

Voz 6 07:24 Nos sentimos digamos desmesuradamente por como te decía llenar llenar mejor y por lo que decía el compañero de mostrar que tenemos no que no somos menos que el de al lado o que o que el de encima o de debajo

Voz 1995 07:38 Pedro M de la a tú días porque es verdad que aquí un camino interior y una una búsqueda de salud de las aquí lo que hay es un nicho de mercado porque España es un país caóticos a el desorden entre comillas nutra oralmente está aceptado es somos un país caótico y parece ser que no tenemos problema con ello

Voz 7 07:59 yo yo no estoy de sí que entiendo que hay creencias y que hay patrones pero yo soy de las personas que intento pasa me paso la vida intentando quitar etiquetas entonces a poner etiquetas en mi opinión es algo malísimo porque Nos condenas no entonces yo aunque entiendo que la Generalidad puede parecer que estamos condenados a porque por nuestra forma de ser somos algo caótico yo no estoy de acuerdo porque yo soy española cien por cien vamos mis apellidos son Gómez López Osaka miden

Voz 6 08:32 broma no me considero ni me considerado nunca así entonces yo creo que como todo son digamos pensamientos eh que se han establecido a nivel social y que y que bueno pues se han hecho ahí

Voz 1995 08:44 eso sí que bueno inviernos nos permiten cierta comodidad cierto relax igual que somos así que vamos a

Voz 7 08:50 claro es como para para no tener que enfrentar los a eso no no bueno pues ya lo das como algo lo asumes y bueno pues ya lo ya es una cosa menos de la que ocuparme no

Voz 2 08:59 más allá de lo de lo filosófico también hay un nicho o un nicho que está creciendo te lo digo porque me toca de cerca en cada vez está se está multiplicando las figuras estacionamiento sí claro porque hay un camino profesional porque hay un sector también es verdad que es una clase social determina que está exigiendo está pidiendo ayuda para reorganizar su casa que al final es una manera de pedir ayuda para reorganizar su vida y alguien que le pueda organiza pero no tiene tiempo porque no tiene dance o porque no sabe porque también hay que aprender a organizarse y ahí hay ahí más allá de lo vital que estábamos hablando sí que parece que se perfila un camino profesión

Voz 6 09:38 no es desde luego de hecho dato bueno yo soy socia fundadora de la

Voz 7 09:44 Asociación Española de Profesionales a Ope vale para quien quiera tanto para los los oyentes para quién quiera informarse por cómo cómo fue posible cliente au como posible organizar profesional a Ope existe desde el dos mil dieciséis yo soy una de las tres socias fundadoras deciros que no en un año el primer Congreso conseguimos juntar de todas las partes de España veintiuna provincias casi sesenta organizadoras en nuestro primer congreso el el la el año posterior

Voz 1995 10:13 has dicho organizadoras sí por qué

Voz 7 10:17 predomina la mujer es verdad que hay algún chico pero por desgracia siguen siendo minoría

Voz 1995 10:22 el pensando la bandera de Brasil que pone allí a todo lo largo orden y progreso son la quiebra si ese sería un buen sería un buen eslogan un buen eslogan para la organización orden previsor Nacho Gómez organizadora profesional hacemos una pequeña pausa

Voz 8 10:37 y hoy por hoy con Toni Garrido esto

Voz 1995 10:43 en dos mil quince El libro de la japonesa

Voz 8 10:45 Ari con

Voz 1995 10:47 titulado La magia del orden arrasó convirtiéndose en todo un superventas su método conocido partir de ese momento como el con Marie venía a ser un coctel que mezclaba la filosofía oriental del coaching el censo el extra una corriente china basada como saben el cese en la interacción de las personas con el propio espacio su éxito es tal que libro ha superado los ocho millones de obras vendidas hizo autora ha sido incluida por la revista Time en la lista de las cien personas más influyentes del año en fin a partir del uno de enero comienza una serie con muchos consejos que se llama a ordenar

Voz 9 11:31 hola soy Marie cuando estoy emocionada porque me encanta el desorden mi misión es hacer feliz al mundo a través de una limpia

Voz 1995 11:37 a hacer feliz al mundo a través de la limpieza es si también sería un buen eslogan para la madre española y el padre español por antonomasia para las

Voz 1 11:45 me aseguro fuimos dando

Voz 1995 11:47 con la Gómez Adelaida Gómez que es organizadora profesional fundador hace cuatro años de la empresa orden estudio encargada de poner fin a nuestra acumulación mi desorden en qué te parece

Voz 4 11:57 pero oí la actitud de maricón

Voz 6 12:01 bueno para ella sólo tengo palabras de agradecimiento porque los está dando a conocer simplemente no os a nosotros ese día vamos actuando desde antes de que el libro fuera fuera de un artículo de moda no pero bueno es es lógico que nos abierto mucho mucho el camino no lo facilita mucho sea que que me parece vamos que me va a parecer estupendo

Voz 7 12:22 que que se vendan mucho sí que que todo el mundo se conciencie con que tiene que cambiar su vida y ser más ordenado no

Voz 1995 12:28 curioso que sea un libro el que cambió la vida de la gente cuando probablemente gran problema el deshielo de muchas casas solo libro es que como todo a tener la paradoja Arena no vale qué tipo cuando vine aquí a haberte cuál es su verdadero problema de la ida que te cuento

Voz 6 12:44 no hay un patrón unos empataron con igual para todo el mundo cada uno

Voz 7 12:49 o tiene problemas distintos hay gente que que tiene desorden en el hogar en una zona en concreto hay gente que tiene desorden en todo la en toda la casa hay gente que tiene desorden en su trabajo y luego en casa ese es capaz de ser ordenado o viceversa entonces no hay un patrón lo que generalmente la gente que me llega a mí ahora mismo la la el cliente más habitual mío es gente que siente que ha perdido el control de su vida en plano general en un plano general y por supuesto de sus espacios como como protagonista no el sus reflejos a perder el control de tu vida se refleja físicamente en tus espacios en tus ojos

Voz 1995 13:25 pero es posible que tú tengas tu casa como un decorado de Terminator después de rodar Iglesias una persona aseada correcta ordenada en otras Fadesa tu vida es compatible

Voz 7 13:36 que si es posible madre mía si yo te contara pues claro que es posible si si absolutamente es posible gente que sale impecable en la calle que no te lo vas a por eso hacer es prejuzgar a la gente por por un físico por una forma de vestir un peinado tal siempre no nos podemos es la equivocando no porque porque no tiene nada que ver lo que tú ves en la fachada con lo que con lo que luego realmente pasa dentro de cada individuo o dentro de sus hogares

Voz 1995 14:02 vaya lo de tirar cosas no lo llevamos bien por término general porque

Voz 7 14:08 por el apego emocional

Voz 1995 14:10 tiene que ver que los sentimientos de cinco vengo absoluta apego

Voz 7 14:13 es que somos seres que en que necesitamos sentirnos queridos y protegidos amados no cuando no estamos en ese equilibrio interior de de de proveer ese amor desde nosotros mismos necesitamos llenar eso con cosas desde fuera es entonces cuando acumulamos buscamos ese apego ese cariño hacia hacia las cosas lógicamente que te arranquen imagínate cualquier objeto de tu casa es como si estuvieran arrancando siempre escrito de Tino que es es muy difícil

Voz 4 14:44 bueno el ejemplo de de mal

Voz 1995 14:47 sí ha sido seguido por mucha gente y sus fans no sé muy como llamarles los de maricón dárselos no la digas es cuando Nos cuando Delibes maricón Drivers son muchas vamos a hablar con Carlos García Miranda es periodista escritor es guionista de series de televisión Easyjet ese modelo hace dos años lo que nos preguntamos es si funcionó hace dos años se a hace dos años ordenó su vida después todo vuelve a la normalidad así que Carlos Gracia Miranda buenos días

Voz 10 15:20 hola buenos días cómo cómo definiría

Voz 1995 15:22 es el caos que tú que tú vivías hace unos años una aproximación gráfica cómo era

Voz 10 15:29 bueno antes has hablado de decorada determine la verdad pues estrella de Terminator dos y la batalla final de señor de los anillos

Voz 1995 15:35 vale or con el ojo de Saura

Voz 2 15:41 ah sí

Voz 1995 15:42 vale y cómo cambia tu vida el libro

Voz 11 15:46 bueno el libro me acerque a él porque bueno merecieron llegar dado el éxito que había tenido una amiga hay

Voz 10 15:56 bueno los los discos siguen ordenados pero el resto de cosas enseguida recuperaron subastado caos

Voz 11 16:03 Nico que me ayuda

Voz 10 16:06 todo a entender que no justo lo que estaba diciendo Adelaida no que en realidad desorden de lo que está hablando el desorden de cosas está hablando del desorden que tienes tú

Voz 11 16:15 en en tu vida bueno como maricón de Air

Voz 10 16:22 cuestionó en algunas partes del juego que ordenen unas partes de mi vida o ahora mismo que son las que se mantienen en buen estado en mi casa ya hay otras como el armario y la ropa es que cada semana hay un Cristo montado dentro

Voz 12 16:36 eh vive vive solo

Voz 10 16:39 vivo solo con un gato son un dato que también les ordena no que hay

Voz 1995 16:43 sí la culpa tiene el gato Adelaida que llegan algunos mensajes y algunos reflejan clichés y topicazos de pareja pero pues como dice Juan José las mayores peleas muy parejas impresión pues las mudanzas pero cómo explicar que el álbum de cromos de la Liga ochenta y cuatro ochenta y cinco es parte imprescindible aun bueno acaso cuestiono Jos once la XXXV bolsos muchos de los cuales jamás ha llevado que estamos en con cliché pareja pero reales que le vamos a hacer Adelaida

Voz 6 17:10 esto es muy frecuente logré a diario muy en mis clientes

Voz 7 17:14 sabes qué pasa que tender tendemos a como no los queremos mirar hacia dentro de nosotros mismos pues qué hacemos pues aprovechamos si miramos al que tenemos al lado así como yo no me quiero mirar yo voy a mirar al que tengo al lado o en este caso es de ser mi pareja mi madre

Voz 2 17:29 Adrián pero Adelaida convendrá sin que hay cosas que es verdad el apego es el APE pero hay cosas que suponen un recuerdo un apego nostálgicos al Real es muy difícil deshacerse de ellas

Voz 7 17:39 era lo que iba a decir yo no puedo e Inter

Voz 6 17:42 cedía o interceder en el en el en

Voz 7 17:45 el sentimiento que mi pareja puede tener en relación al ejemplo que estábamos hablando del del álbum no de cromos si a él eso le hace feliz quién soy yo para cuestionar eso yo me tengo que ocupar de lo mío de mi de Isar Mis veinticinco bolso Si yo todos los todos los bolsos que tengo me los pongo sino ocuparme seguramente que a través del ejemplo sea mucho más fácil y eficaz el llegar a convencer a los demás que a través de la imposición de intentar convencer desde fuera al que tenemos al lado no

Voz 1995 18:17 yo solamente voy a decir que la Liga ochenta y cuatro ochenta y cinco el Fútbol Club Barcelona se proclamó campeón once años después tomando su décimo entorchado es verdad es forma parte de ese momento y te hubiera y Carlos tú tírate mucho de verdad esa Castells muchas cajas de casa cuando

Voz 11 18:35 bueno yo eso seguir el método el que no hay que ir por estancia sino que el el el orden de los

Voz 10 18:43 la más pues eso va a libros

Voz 13 18:46 arropaba basado discos basa

Voz 10 18:48 baterías de cocina sí que pide cosas sale esa que bastantes bolsas de basura sobre todo cuando ya Aviñón ayudarme porque yo acabe llamando a mi madre de el caos que se Mon que se montó hice claro que el metro y cuando tienes que coger cada una de esas cosas y preguntarte me haces pedir camiseta de Naranjito

Voz 11 19:07 y eso

Voz 10 19:10 no es pues es la que te lo dice pues empiezas así lo lo acaba siendo más practica diciendo pues este álbum de cromos ya no necesito es cierto que estamos unidos a todas las cosas de manera emocional que todo desprenderse de algunas de sus posesiones Dios a etapas de tu vida hacerte mayor creo que hay un componente psicológico que mueble todo eso también es cierto que es muy fácil acumular cosas y cada cada vez más muchísimo acceso a chorradas porque luego las tiendas en casa y realmente no las otras pero enseguida colocase en Hilla apego

Voz 1995 19:49 sí bueno

Voz 10 19:51 me hubo partes que me funcionó y hubo partes que las tengo más ordenadas y otras que no y sobre todo a la que tengo ordenadas no me atrevo a tocarlas

Voz 1995 19:59 no fíjate discos y libros uno de los casos más extraordinarios que yo he conocido ha sido donde puramente uno de los mejores radiofonista es de la historia este país que es Joaquín Luqui Joaquín llegó a tener tantos discos y tantos recuerdos y objetos relacionados con los discos de que ir a vivir a otra casa pero lo tenía todo perfectamente perfectamente almacenado en cajas sí tuvo que cambiar de casa pues pues me voy dejó su casa como una filosofía inversa a los extranjeros en esos momentos no darnos un mensaje de esperanza decir por más que uno sea desordenado vivan el caos Adelaida se puede se puede salir es verdad que es un negocio ahí trasero pero que de todo se sale

Voz 6 20:46 obviamente os aquí lo vamos el mensaje no no no es falso y ese reales decir eh

Voz 7 20:53 lo importante es tu querer cambiará tu situación esto es lo principal tomar conciencia todo te te todo tiene que ver con la con la conciencia no es decir si tú te haces consciente de la situación en la que vive si no quiere seguir viviendo así tomas una decisión hay un voto interno que se que se levanta o que se baja o locos activa te pones manos a la obra para esto pasa con todo pasa como en el físico no cuando alguien ya no soporta su físico pues porque tiene kilos de más o lo que sea en un momento de como se suele decir de altura no donde dice hasta aquí ya mañana y no sabes qué ha pasado dentro de ti quede definitivamente hay un cambio no y esto se puede se puede lograr con ayuda es mejor que sin ayuda no por nada sino porque muchas veces nos ponemos manos a la obra como le pasó a Carlos acabas teniendo que tirar de tu madre no o en

Voz 10 21:43 tengo maricón donde dice que hay que hacerlo en soledad

Voz 7 21:46 por supuesto eso te iba a decir pero fíjate lo que te pasó empezaste hasta sólo bueno y tuviste que acaba recurriendo tu madre

Voz 10 21:52 yo creo que al final todo se hacen mejor en ayuda pero sí precisamente para contra esa parte emocional y que no te digan no pero queda pelo es que

Voz 7 21:59 no sólo perdona Carlos yo me refería ayuda profesional

Voz 12 22:05 no

Voz 4 22:06 la verdad es que estoy puede pedirte Carlos una foto de tu piso para para comprobar realmente si es cierto lo que dice

Voz 12 22:12 es ahora ahora está bien gracias a ti

Voz 10 22:18 es cierto que esa que yo no sé cuantas bolsas de basuras a qué pero por lo menos de veinte para arriba

Voz 11 22:22 sí sí que aprendí que

Voz 10 22:26 porque es que al final ordenado lo ves limpio aunque esté sucio

Voz 11 22:30 qué agarrado a eso hay me centro

Voz 10 22:33 más en ordenar y bueno para no está mal pero cualquier día una desastre

Voz 1995 22:39 un abrazo y gracias por atender nuestra llamada Carles muchísimas gracias y Adelaida convences organizadora profesional fundadora hace cuatro años en la empresa orden estudio Adelaida no descartes que te te llamamos desde la radio por si tuvieras la radio el caos que hay en esa redacción de libros de folios de objetos de persona a persona te necesitamos ya te llamaremos Adelaida muchísimas gracias

Voz 7 23:05 la invitación grandes un placer bueno eso

Voz 1995 23:07 interesante y sobre todo en esta época del año que irremediablemente dices tú de los niños se cuantos juguetes van a recibir de los que solamente la caja va a durar cinco minutos como gran atractivo dejó desaparecerán

Voz 1 23:21 pues si no hablas con las personas que peor relación familiar habla son las que hacen los regalos sin no se habla previamente

Voz 14 23:27 tú tienes un problema no será un padre

Voz 1995 23:31 a un chaval hoy en día tienen

Voz 14 23:33 lema porque luego está lo de pues el padrino que ve al niño una vez al año que entre claro lo más grande que es el coche más grande en ir luego es amigo que si padrino que yo me tengo que volver ahora mi coche que es pequeño en mi casa lo que hemos hecho es ya hablar previamente con las personas que hacen los regalos de necesita esto esto y esto en concreto que los Reyes Magos y otra en sus regalos soy bueno luego improvisan pero por lo general muchas veces y ahora ya son poco más mayores si se entera Mis hijos cumplen en octubre noviembre lo que hacemos es guardar regalos de cumpleaños por calla calla