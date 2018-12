Las Noches de Ortega: Navidad de Ricardo (22/12/2018)

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:02 la Sociedad Española de Radiodifusión la Cadena SER se complace en ofrecerles un maravilloso programa de espíritu navideño Las Noches de Ortega se convierten hoy en las noches de Ricardo San Juan un locutor amigo que intentarán llenar el corazón de gozo y regocijo navideño estén atentos y disfrute

Voz 4 00:35 en la Cadena Ser

Voz 4 00:41 las noches de Ricardo Serrano Juan A

Voz 6 00:44 a España

Voz 7 00:51 esta noche será habla Ricardo San Juan el encargado de capitanes

Voz 6 00:57 a esta hora verdad

Voz 7 01:02 formación y entretenimiento comunicación estos son los ingredientes que ofrecemos esta noche aquí que esperamos contar con la presencia de todos ustedes amables radioescuchas acompañen me porque de un tiempo de radio lleno de máximo interés rige

Voz 4 01:20 pasión por en medio

Voz 6 01:27 en estas fechas tan próximas a la vida me gustaría voy preguntar a todos ustedes cómo piensan celebrar la Nochebuena de cómo piensan se libra de la Navidad Fin de Año toda seis las entrañables fiestas estos teléfonos tiene nuestro programa están abiertos a todos ustedes

Voz 8 01:48 si quiere contar cómo será su Navidad Marc y los teléfonos del programa y hable con Ricardo bueno

Voz 6 01:56 se han dado cuenta cómo hemos puesto unos efectos de sonido de telefonillo mientras pedíamos sus llamadas Ésta es la creatividad y la radio moderna que Amine

Voz 9 02:07 en el domingo

Voz 6 02:10 que sirva como es el camino que lleva a su veré en amigo

Voz 6 02:20 preparativos está haciendo como es el Belén que ha colocado en el salón de su hogar como dice árbol no lo regados cómo vive la ilusión de los que estos días llenos de jolgorio corretean por las casas esperando la llegada de Sus Majestades los Reyes ah sí

Voz 9 02:40 nada nada si lo Portal de

Voz 6 02:45 llame usted

Voz 10 02:47 el niño

Voz 4 02:50 radio junta

Voz 6 02:59 hermoso es estar aquí frente a un micrófono hablando a todos cuantos amigos oyente sintonizan desde ilustra la historia es la celebración de la Gloria navideña

Voz 6 03:10 esos amigos empiezan a llamarnos la centralita telefónica Ayerbe empieza la fiesta la radio la fiesta de la comunicación la algarabía

Voz 11 03:18 este medio humano que es el suyo Bernabé decisoria buenas noches buenas noches y feliz Navidad Ricardo feliz Navidad también para el City para todas los tuyos querida amiga Gracia cómo va a celebrar en la Navidad a mí

Voz 12 03:32 como Bernabé tiene ya preparado todo

Voz 11 03:35 el Belén lo ha montado tiene usted el el árbol adornado con guirnaldas a mí me espera usted lleno de ilusión la celebración de la llegada del Niño Dios en estas fechas cuéntenos lo amigo en radio escucha España espera su relato Los amigos de la radio están deseosos de oírle hablar de su preparación de cómo ha preparado el Willem sí ha puesto sus figuritas cuéntenos muy buenos porque están deseando saber si ha puesto ese papel de plata precioso simulando el riachuelo en el que otrora a los pastorcillos daban de beber a su ganada España está deseando escuchar y querido amigo Bernabé chino no se quede nada usted mismo porque en estas fechas entrañables uno tiene que darse a los demás y no quedarse nada al escuchamos usabas Bernabé deseamos con todo el amor del que era radio es capaz de ofrecer Internet sabe que es mucho a partir de radio haremos K por Dios

Voz 13 04:36 pero Bernabé nadie pero quien está dirigiendo Hoeness

Voz 14 04:44 triste confesaba

Voz 12 04:45 pues bien ni siquiera en estas entrañables fechas navideñas in la que celebramos el nacimiento del Niño Dios podemos podemos llevar

Voz 4 04:53 lo peor

Voz 6 05:01 a lo largo y ancho de la geografía española suenan en estas fechas tan bombas panderetas suena algo más un sonido que es más maravilloso que están bombas y panderos el sonido de las risas de los más pequeño de la casa que llenos de ilusión esperan sus regalos sentados

Voz 11 05:21 la chimenea Patricia desde Burgos buenas noches y feliz Navidad amiga es una mirada también para para gracias cómo vas a vibrar

Voz 15 05:32 estas entrañables fechas navideñas

Voz 12 05:35 ya tu casa suena ya la directa suena en casa has puesto y larva al si lo

Voz 16 05:45 no el Belén

Voz 17 05:50 la respuesta

Voz 12 05:51 tienes hijos sí sí expiran con algarabía hay regocijo la llegada de los Reyes Magos si estás ilusionada con esta Navidad si parca en palabras querida amiga de la noche y amiga de la rabia verdad Dios Nuestro Señor no te ha dado el don de la comunicación fluida edad querida amiga no pues me estás jodido vivo estás viendo vivo espectáculo radiofónico que ritmo ya decir entusiasmo dinamismo rapidez inmediatez me has jodido vivo Patricia vamos a repetir

Voz 11 06:40 la City París

Voz 12 06:43 a repetir la llamada ahí espero que

Voz 7 06:45 cuando vuelva a saludarte esté un poquito más comunicativa porque la radio es ritmo coño

Voz 4 06:51 bueno empezamos de nuevo en la Nochebuena

Voz 6 07:00 y en esta radio dinámica llena de entusiasmo y ritmo vamos a dar paso a una amiga radio escucha nos va a contar cómo celebra la Navidad cómo están siendo estos que os os preparativos para darle la bienvenida al Niño Dios que ha nacido de nuevo como nace de nuevo cada año para nosotros Patricia desde Burgos buenas noches

Voz 11 07:20 pues feliz navidad ha montado ya

Voz 18 07:25 árbol sí que lo has monta sí sí

Voz 12 07:28 si tienes hijos querida amiga radioescuchas en cuanto dos hijas están contentas cuanto de contentas mucho vamos a Patricia podremos que basa veremos esto ocurre mixtas volviendo a jode Bío Patricia

Voz 19 07:49 sí estoy dando dinamismo a estoy hablando así a muy dinámica

Voz 12 07:53 si bien no se trata solamente de darle dinamismo sino también de darle contenida porque era radio además de ritmo contenida

Voz 19 08:03 no yo yo a eso no lo voy a poder hacer

Voz 11 08:07 ya pero que queremos intentarlo no pasó diciendo volvemos

Voz 12 08:12 te no me has jodido vivo en una ocasión y no no quiero que ocurra de nuevo fracasado has fracasado como oyente que a ha fracasado como oyente pero a pesar de ello te deseo unas felices navidades querida mía buenas noches buenas noches no sigas hablando Kimi y me un difícil periodo continuamos en directo en la cadena

Voz 4 08:40 radio buena radio bajo las no le entusiasma inversión el Coria muere en definitiva nací

Voz 6 09:12 llevo trabajando en este medio radio toda mi vida y cada día que pasa doy gracias a Dios a ese Dios que nacerá dentro de cuatro días en todos los hogares cristianos adiós doy gracias digo por haberme dado el regalo inmensa de compartir con todos estos amigos españoles la magia de la palabra hablada nada les quedaba una sueño

Voz 20 09:38 la troika

Voz 4 09:41 digo yo lo que quiero

Voz 6 09:47 imagino ahora todos vuestros hogares que alentados con las llamas casi mágicas Viena cristiana chimenea por la que bajará Santa Claus dentro de cuatro días Se me llena el corazón de amor hacia todos nosotros como también se me llena de amor por los Francisco al que no conozco pero que es amigo oyente de la radio nos llama desde Huelva Francisco buenas noches

Voz 11 10:12 Feliz Navidad también para ti para todos los tuyos desde el primero al último cómo se te presentan estas entrañables fiestas navideñas amiga las vas a pasar son no y cómo es eso

Voz 18 10:30 querido amigo de la radio querido amigo de antes

Voz 11 10:33 sí dónde está tu familia Familia

Voz 18 10:35 no

Voz 21 10:37 no se ha ido a y a Burkina Faso

Voz 18 10:42 sí

Voz 12 10:43 Burkina Faso durante Alto Volta ha ido toda tu familia

Voz 22 10:49 y cómo es eso querido Francisca me una manera a palos

Voz 11 10:59 el azar impregnan las definiciones si tu familia

Voz 22 11:03 a roman a ser Deus

Voz 21 11:07 mio toda mi Familia el pasado mes de junio así Geron por ejemplo nos vamos todos a vivir fuera me preguntó mi hijo y mi cuñado dijo me dijo hubo podían otro sitio

Voz 18 11:32 porque yo digo que mi familia toma las decisiones a azarosa sumido en el caos

Voz 12 11:40 querido amigo de radio escucha querido amigo Francisco quiero que sepas que tengo el corazón roto que ahora mismo lo que otrora era órgano con el que yo palpita el corazón está hecho jirones está hecho añicos se ha roto como un cristal al escuchar la dramática historia dirá soledad con la que vas a vivir estas entrañables fiestas navideñas como cero estás tomando querido amigo imagino aquí ya han jodido digo a no te han jodido

Voz 16 12:19 va

Voz 23 12:26 el anterior alto volcado en un sitio accesible no ha ahí no hay una buena combinación by tampoco veo a ellos pues

Voz 24 12:39 veinte de que quedara a pachas solo en la casa ya pudiendo

Voz 12 12:51 se me ocurre una cosa querido amigo de la radio dando por supuesto derecho inevitable y obvio de que de que ante Alto Volta o Uagadugú ese hermoso Burkina Faso tiene una combinación difícil para ir y como tampoco veo que tu familia tenga muchísimo interés sin ir a The Times para evitar que pasen estas navidades sólo te propongo querido amigo de la radio querida amiga de anoche

Voz 15 13:22 que te venga a mi casa que te vengas a mi casa esta Navidad

Voz 25 13:30 de

Voz 26 13:32 hombre a él no

Voz 12 13:39 estaba emocionado querido amigo de la radio

Voz 27 13:45 de A

Voz 12 13:47 yo he querido a mi yo yo Francisco que ido comunicante de la Cadena SER tengo poco que dar tengo muy poco desde mucho pero lo poco que tengo lo doy siempre en su integridad te ofrezco mi casa mazapanes mis uvas para año nuevo a te ofrezco mi compañía mi conversación te ofrezco el calor de mi familia que sin duda estará encantada de tener ten casa te ofrezco afectado te ofrezco afecto querido amigo oyente

Voz 28 14:25 que si algo de calidad

Voz 24 14:31 algo de suavizado

Voz 12 14:33 lo de sexualidad

Voz 24 14:37 pues es algo de salida de esta

Voz 12 14:41 asfalto bello querido oyentes

Voz 24 14:44 eso sí esto quédame

Voz 12 14:49 cuando estamos celebrando algo maravilloso estamos celebrando una época en la que todos deberíamos estar unidos no sólo ahora sino los restantes trescientos sesenta y cuatro días del año no solamente nada iba todo el año y con ese espíritu propio de estas fechas y que ojalá todos prolongara vamos al resto del año yo querido amigo Francisco te digo que sí

Voz 16 15:21 sí iré tendrás Mi cuerpo que podrás gozar del pueblo

Voz 12 15:28 por porque no quiero que te falte Irina

Voz 29 15:32 cómo es

Voz 22 15:35 el regla Nadal estoy la verdad

Voz 6 15:40 esta es la radio de verdad la radio que comunica la radio que informa tiene a partes iguales la radio que construye un puente entre el receptor y emisor la radio que une pueblos culturas la radio que escucha a través de los transistores en nuestro actores españoles y en los barcos pesqueros donde nuestros parientes hombre

Voz 12 15:59 salen a faenar esta isla rabia hubiera compañía la radio sí

Voz 6 16:05 en radio el cuando estás

Voz 30 16:07 sólo la radio Tres radio está contigo contigo

Voz 16 16:15 viva

Voz 11 16:19 vamos a ver cómo queda pues dices tu teléfono a los compañeros si yo me pondré en contacto contigo que parece pertinente

Voz 24 16:28 y nada digo la verdad hay un fuerte abrazo feliz Navidad Feliz Navidad avilesino para ti para los tuyos no

Voz 12 16:37 sea como como si nada

Voz 24 16:42 aquí la relación

Voz 16 16:47 las relaciones eran entramos como tú

Voz 7 16:54 la Fiscalía

Voz 4 17:00 mejor

Voz 7 17:03 satisfacción siente que el corazón humano cuando hace el bien a un pobre hombre que iba a pasar

Voz 11 17:11 Vidales en solitario

Voz 7 17:13 este amigo de la radio atender a mi casa con las puertas abiertas de par en paro y hago extensiva la invitación a todos cuantos amigos oyentes Steen ahora mismo sintonizado a través de transistor este programa amigo la casa de este humilde locutor de rabia está abierta para todos por quiere arrabio además de

Voz 30 17:34 el dinamismo dinamismo emoción de emoción entretenimiento e informa

Voz 7 17:39 yo también es generosidad tenemos otra llamada buenas noches

Voz 13 17:43 si fuera Suecia Patricia de nuevo Patricia Patricia se quejó día usted porque no le ritmo sí programa sí porque yo cuesta vuelve a Jamal al

Voz 18 18:00 yo creo que lo puedo produce más me he preparado una puesta a Hitler si dinámicas y con concernida quiere quién que cero volver a empezar se me pasa

Voz 11 18:17 soy pasa me bueno

Voz 18 18:19 pues te voy a dar paso a ver si es cierto

Voz 7 18:22 Miguel radioescuchas ha entendido las claves internas oficio artesanal radiofónico basado en Medina

Voz 12 18:31 al mismo y la agilidad a ver si

Voz 7 18:34 esta ocasión y no como antes podemos mantener una conversación fluida en estamos queridos amigos oyentes desde la preciosa Burgos ese municipio español situado en la parte central del norte de la península ibérica capital de la provincia homónima integrada por la Comunidad Autónoma de Castilla y León nos llama Patricia Patricia buenas noches

Voz 31 19:01 lo que yo seré la vida natillas todos los amigos radioyentes cada vez lo están notando este medio de comunicación maravilloso llamado radiodifusión

Voz 11 19:09 el Ricardo cómo vas a hacer la Navidad

Voz 31 19:12 la vida te en Familia con Misiego así me invadido en un ambiente que sin duda estará presidido por la emoción y el amor cálido Ricardo

Voz 7 19:19 ha expuesto ya el árbol de Navidad con todas

Voz 11 19:21 sus guirnaldas si efectivamente

Voz 31 19:24 ahora de nuevo de navidad dijo de sus verdes hojas se ha colocado preciosas guirnaldas y bombillas de bellos colores con el fin de tener un bonito a símbolos de lo que significan estas entrañables fiestas en las que el por la paz y la concordia de presidir todos los corazones de los míos para llenar de emoción unos días en los que recordamos el nacimiento de Dios cosa que al menos aquí en la casa está siempre presente no solamente estos día sino los trescientos sesenta y cinco días del año querido Ricardo

Voz 7 19:49 ahí están emocionados y contento estoy chiquillos

Voz 16 19:54 Patricia sí sí

Voz 13 19:56 sí sí lo dices nada más no

Voz 31 20:02 está esta parte no me no me lo había preparado esto eh

Voz 11 20:05 no te habías preparado esta parte preparado

Voz 18 20:08 no antes que me lo escrito a los esperaba esta pregunta

Voz 16 20:15 no te esperabas esta pregunta no te ha sorprendido si sabes que has vuelto a joder me vivo Patricia

Voz 7 20:26 sabes que has vuelto a joder me vivo que has vuelto a joder el ritmo de la radio el ritmo si de este medio de comunicación que tantos años tiene

Voz 16 20:34 él es consciente de ello sí es consciente gente mía Patricia

Voz 7 20:43 no no porque estamos en estas entrañables fechas navideñas

Voz 11 20:48 también porque has hecho un esfuerzo me lo apuntado toda mi ritmo y dinamismo aunque sea sin éxito a este viejo oficio menuda preguntarles pero que sepas que has fracasado nuevamente si como oyente pero desde aquí desde los micrófonos sagrados diera Cadena Sir David bendice

Voz 12 21:08 sí

Voz 11 21:09 te agradezco en la medida de lo posible que lo haya intentado gracias Patricia mejora como oyente por favor mejora

Voz 7 21:20 las próximas llamadas en las próximas comunicaciones intenta darle más ritmo más vidilla porque la radio y se emociona adiós buenas noches

Voz 11 21:29 oiga no había Darío

Voz 7 21:37 Patricia de Burgos Francisco de Huelva de Soria tres amigos oyentes que hoy han querido asomarse a este cálido hogar llamado Radio una Monteira en la que el ritmo radiofónico le ha costado pero aprenderá un hombre que este año gracias a la generosidad de este medio de comunicación ya no estará solo en Navidad Bernabé de Soria la preciosa Soria que a pesar de haber sido antipático con nosotros le deseamos unas felices fiestas Burgos Huelva y Soria tres puntos maravillosos de nuestra piel de toro tres lugares llenos de magia porque España es mágica como mágica es la radio este oficio no es otra cosa que el reflejo de un país Un país este el nuestro España en el que los hombres y las mujeres del campo sintonizan fielmente la radio

Voz 11 22:28 en sus transistores desde el tractor

Voz 7 22:31 desde el barco pesquero desde las garitas en las que hacen guardia desde las camas de los hospitales desde los cabizbaja aisló su verse los taxis un beso desde aquí a los amigos que esta noche llevan en sus automóviles a esos seres humanos que sueñan con llegar a casa para abrazar a sus chiquillo

Voz 32 22:52 ha dirigido

Voz 7 22:57 Feliz Navidad queridos oyentes pasarlo bien en estas fechas y que os alumbre la luz de la navideña estrella que guió sigue guiando a esos tres magos que llena de gozo y regocijo el corazón de los pequeños pelos volverá este programa el viernes que viene hasta entonces disfruten de la Navidad les habló con mucho gusto Ricardo San Juan buenas noches España

Voz 4 23:20 la no lo hizo con devoción No pregunte que está no tiene que nadie

Voz 10 24:06 no no