La Vida Moderna | Looking for Mr. Sánchez

Voz 1 00:00 bienvenidos todos vosotros podéis yo voy a ser yo el pueblo presentara

Voz 2 00:28 porque nuestro colaborador David Broncano y nuestro colaborador Héctor Miguel están de camino a La Moncloa así que un fuerte aplauso para ellos ya empezamos

Voz 1 00:38 el prólogo de Claudio

Voz 2 00:48 gracias a todos gracias a todos por el apoyo desde la meseta desde la meseta Ibérica para todos los hispanohablantes el programa de la vida moderna el programa del pueblo gracias a todos por estar ahí

Voz 1194 01:03 si tenemos a un chico vuelos Jeffrey sigue con nosotros también gente de Murcia Easy quisiera ya conectar con con mi amigo con mi amigo David Broncano

Voz 4 01:13 David por dónde vas hola hola

Voz 5 01:17 Ono David Villa es un aplauso para mí un fuerte

Voz 6 01:23 un fuerte aplauso pero David Broncano

Voz 7 01:30 el niño el el

Voz 1194 01:31 niño de oro de la televisión gracias por estar en mi programa David

Voz 5 01:35 Nacho Pérez pero por qué porque habla como si tuviese comprada en Venezuela que setos

Voz 1194 01:40 a Monereo no se para para ampliar el espectro de de gente que no puede a escuchar gente que ella

Voz 5 01:49 está asentado en el centro estoy en el centro vale yo estoy ya estamos cerca de Moncloa vengo en el coche oficial que me que me han enviado se confirma que el actor no está contigo

Voz 8 02:03 así un fuerte aplauso

Voz 9 02:06 para David Alberto de Miguel también Eliseu

Voz 7 02:09 el móvil con

Voz 1194 02:13 el poder el automóvil con rumbo el poder no hay que perder no hay que perder ese tren David el tren de la política el tren de darle la mano a nuestro mayor representante

Voz 8 02:25 me que llevamos todo dibujo eh sí gracias gracias por ella sólo inhala Estrella Galicia muy ya habéis salido de la capital

Voz 5 02:36 estamos saliendo justo ahora en la capital si bien igual pronto

Voz 1194 02:41 se ve ven medidas de seguridad ya

Voz 5 02:43 no había no no va bien lo vais hacer que me vaya viene bien bien

Voz 1194 02:51 que quién va a ir a esa ceremonia aparte de vosotros los Abella

Voz 5 02:54 ahora te diremos que no lo han dicho más claro pero Chendo

Voz 1194 03:02 es una ceremonia para los medios de comunicación o lo sabe

Voz 5 03:05 lo sabemos y lo peor dicho es que canten eliminando presentan una colisión cuerpo éxito Onda Cero

Voz 4 03:14 no puedo atender te David

Voz 5 03:18 pero pero

Voz 10 03:21 donde nos tenemos que cortar bueno

Voz 1194 03:23 en cambio sí voy a impartir un taller Un taller de de civismo gritar voy a impartir un taller de civismo entre todos los amigos que han venido hoy aquí a verme

Voz 11 03:33 pues ya a partir de ahora contaremos una secta quienes vuestro líder ayudadme por favor

Voz 5 03:45 quién queréis ir a Madrid

Voz 11 03:48 mira mira Madrid Madrid el cielo de Madrid

Voz 1194 03:52 y ese cielo que inmortalizó Blas que sigue otros pintores ese es lo que están contemplando ahora nuestros nuestros jóvenes amigos nuestros jóvenes amigo que quizás esto no

Voz 5 04:04 valga para yo ya puede parecer algo vale

Voz 1194 04:09 bueno una cosa que no hemos dicho y David inyector van a La Moncloa pero todo lo demás era una broma realmente Pedro Sánchez no sabe qué que llevan a visitarle van a intentar entrar

Voz 5 04:22 ahora ya encontró estamos viendo coches oficiales de verdad hay control igual tenemos que ver

Voz 1194 04:27 pasa me con el de seguridad yo le hablo déjame hablar a mí David

Voz 5 04:32 no sabemos si se va a poner es el pantalón de allí vamos una cosa justa

Voz 1194 04:42 te te acuerdas Héctor callarnos para un policía en la Estació en la estación de Atocha te acogerla este un poco yo en realidad quería sacarse una foto con nosotros

Voz 5 04:52 pues me estoy metiendo cuenta Ignacio Nacho perdona permitiendo cuenta que ni siquiera le hemos dicho al al señor Thaçi está llevando que ni siquiera le hemos dicho que tabaco acorta por favor tenemos poco tiempo David

Voz 1194 05:02 David puedes puedes hacerlo más rápido y más graciosos

Voz 5 05:06 perdona que nadie quiere intervenir usted intervenir para perdones venimos a la recepción de mimos a

Voz 12 05:22 pues sí es aquí hay unas vale no

Voz 5 05:34 vale adiós a a por lo menos mal que no había perros habéis pasó el primer control no pasa el control se vale aquí en Alcalá Meco

Voz 1194 05:50 no te imaginas que esto es una trampa de Pedro Sánchez y acabáis en el Pozo del Tío Raimundo

Voz 5 05:56 con suerte para escuchar muchas gracias gracias que bonito que bonito lo que Taxistas gitanos llevando no

Voz 1194 06:04 otro amigo

Voz 5 06:07 queremos tienes tu tarjeta comer cómo estáis hablando con el taxista que venimos a ver a Pedro el está nuestra no así si podía pagar toda nuestra tarjeta sí pero no que modernos Sevilla a ver a pagarle con el mobile y algo Juan no

Voz 11 06:35 el taxi con destino a la muerte el señor taxista cómo se llama usted

Voz 5 06:45 me hayamos jugado Pere más conocido por encantado muchos donde no falta Koke cuando te entre encantada luego el convenio mucho lo que vamos a recomendar su tesis que todo el mundo cuando los grandes

Voz 4 07:03 adiós David activa cámara

Voz 5 07:06 es que ha pasado toda la cámara mientras hablábamos por favor

Voz 1194 07:09 David no seas ahora vamos a tener

Voz 5 07:11 hay que cortar porque vamos a parecer da las Review David que estamos aquí vale ahora ahora te volvemos a llamar Nacho que lo están impidiendo alentado no estáis haciendo mal

Voz 1194 07:21 un fuerte aplauso para David Héctor llegando a La Moncloa

Voz 6 07:24 eh gracias a todos

Voz 1194 07:30 como dije al principio de este programa en el pueblo y quisiera invitar a Jeffrey asentarse a mi lado para que digo una palabra gracias amigo de otra raza gracias amigo de sentarte encantado un fuerte aplauso para Jeffrey

Voz 6 07:46 pues saludar con otra noche Gemma

Voz 5 07:50 Paco

Voz 13 07:50 claro que sí

Voz 14 07:54 no no de verdad un buen presentador siempre se pone

Voz 13 07:59 al nivel de los invitados y sería un placer poder hablar de una manera que me comprenderá español

Voz 11 08:09 puedes hablar al micro porque va vale claque digo estoy encantado de conocerte gracias de ese saber impone

Voz 13 08:22 eh tú You a Eddie Murphy

Voz 15 08:27 es decir nada más yo soy soy confío Eddie Murphy amistad

Voz 11 08:40 sí

Voz 15 08:41 Navas no yo voy yo

Voz 13 08:44 el Free ya Almería

Voz 15 08:52 yo Luvis

Voz 13 08:59 en Almería agua ellos guía ama huy Emma

Voz 14 09:05 sí eso es Staples

Voz 9 09:12 a mí me importa Moment

Voz 11 09:18 es más

Voz 13 09:22 te te in the city of matriz ya

Voz 15 09:35 yo no es no es así Thelma fue opinó y yo tuve claro azul yo tuve que Defourny aguando yo sin

Voz 13 09:52 quién en ficha

Voz 11 09:56 este sorteo murciano

Voz 1194 09:59 murciano cierto preocupa a su profesor

Voz 6 10:01 Nuestro por nuestro amigos murciano en el profesor de Yale era amigo como te llama la frase

Voz 11 10:10 gracias Fran que de que te enseñas como profesor no sabe son a título magos de France se David que que sí habéis pasado ya famosa precioso Nacho éste no no no no pero eso suena muy bonito pero lo que está pasando aquí

Voz 1194 10:34 en fin el panorama es lo que debería haber sido siempre conocer gente de otras culturas a abrirle la puerta a gente que viene de lejos

Voz 5 10:44 estaba Geoffrey a Jofre y asuman

Voz 1194 10:46 cuando todo muy didáctico contarle esto a Pedro Sánchez de verdad Si de verdad la izquierda existe en este país ahora mismo está en este estudio

Voz 16 10:57 el hecho es que te a pasar el control de seguridad sí pero no

Voz 15 11:01 hay más divertido si podemos cortar la conexión Alex Alex y creo que esto

Voz 16 11:09 a Alicia me deja pasar yo ahora mismo estoy a punto de la tarde se a Galicia

Voz 1194 11:15 la la Estrella Galicia

Voz 16 11:18 todavía no pero igual se la voy cuando vea que flojea la bebida

Voz 11 11:23 no se puede hacer no se puede hacer la conexión por Sky no

Voz 5 11:27 no es que no no dejan aquí estamos grabar por no que fíjate que no se puede grabar el Palacio al presidente claro pues sí

Voz 11 11:33 me de vale vale

Voz 5 11:37 también lo es mucho más caro

Voz 1194 11:40 se confirma que hay una hay una cancha de baloncesto no en La Moncloa

Voz 5 11:44 no la hemos visto pero hay unos jardines Pal Petin que flipa Sala dijo

Voz 11 11:47 sí

Voz 5 11:48 me está pareciendo verdad ya lo lejos que suelen darse un ministro y darle Mortadelo a otra persona

Voz 1194 11:53 tiene tiene esta con vosotros en la en el cóctel en la red

Voz 5 11:55 es que no hemos visto a nadie pero pero pero es que también hay mucha gente aquí hecho bastante porque es bueno para estos Héctor me oyes soy David Seymour podíamos utilizar esto como walkie talkies porque estamos haciendo de pitas me tú dónde estás yo estoy elaborada justo en la entrada a yo estoy donde

Voz 11 12:15 de Amy es muy buena idea que no por qué porque porque os habéis separado

Voz 5 12:23 porque para hacerle la pista a Pedro ahí furor porque cada lado darle tu dibujo cuando nos en la puerta

Voz 1194 12:34 qué es lo más difícil de medidas de seguridad que que haber eh

Voz 5 12:39 hemos tenido que que

Voz 0470 12:41 Gil darle el DNI y estos nos acordamos de su segundo apellido

Voz 11 12:44 no cuente grandes medidas de seguridad como nos esperábamos menos de nuestro Gobierno me voy a dejar

Voz 1194 12:52 tengo el DNI tu segundo apellido tienes a sexo al presidente

Voz 5 12:56 soy Nacho te volvemos a llamar en cinco minutos que tenemos que entrar otra vez visto

Voz 1194 13:01 mucho ánimo mucho ánimo nuestro compañero un fuerte aplauso

Voz 6 13:06 nuestros compañeros que están ahí intentando salvar todas las mediante

Voz 1194 13:10 seguridad que nuestro Gobierno nos pone como distancia entre el pueblo ir es profesor de Lengua y Literatura le enseñan literatura española a Jeffrey si allí se esa dicha

Voz 13 13:23 ya va a Ul Act Ustari y Ciencias Políticas Hawai cuáles son esas políticas ya políticas años si tú en tu vida política

Voz 15 13:39 yo iba detenido

Voz 1194 13:49 entonces me di esto es muy bonito porque tenemos a David que que que están yendo a visitar a nuestro actual presidente yo estoy entrevistando a nuestro futuro precisamente

Voz 14 14:03 esto no los hay Pedro Sánchez Pedro

Voz 13 14:06 voy a La Moncloa ahí L

Voz 15 14:19 pero nadie ha sido muy dulce When You want to be a Bolivia

Voz 11 14:33 ya has to Kill the

Voz 15 14:42 Little porque no también hacer esto si la bisabuela

Voz 1194 14:53 analizamos esto es muy bonito habéis venido juntos claro si venimos con el Instituto de Cuevas de Almanzora en Almería

Voz 11 14:59 más gente de instituto aquí por aquí estamos rodeados e hizo todos queréis llegar a políticos bueno algunos hay una chica hindú puede ser era diciendo puedes fingir que

Voz 15 15:23 venga tú

Voz 17 15:26 es cierto

Voz 1194 15:30 bueno la verdad que está quedando precioso tiene programas en inglés un programa en inglés y hablas con acento en los de Almería

Voz 13 15:38 no no creo que tengo eso pero espero tener algún día una palabra

Voz 15 15:45 a de alguna palabra aquí muy exultante yo fui algún murciano a Music murciano

Voz 1194 16:07 tengo fases Murcia está tu novia hoy aquí también

Voz 14 16:11 lo de a claro que yo no quiero ser te porque perdón por la confusión acerca a la gente

Voz 13 16:21 yo fui volvía o presidente hindú gasten dicen sobre quién ves teniendo que invertir en educación hace hace tres si imbécil quiso en su a veces la A

Voz 15 16:52 potenciar

Voz 11 16:54 el potenciar el Ejército

Voz 15 16:56 cuanto más grandes en polvo buen fútbol libio

Voz 11 17:08 sí

Voz 15 17:09 nazi nazi quiero media

Voz 13 17:20 no hago ya blog suspenso a Dave Watts y Murcia

Voz 15 17:31 Murcia invadir Muse sería tu primera medida como presidente primero ahí Santiago Abascal tiene sus días contados sí te a la calle Santiago Abascal ya volví claro ahora

Voz 1194 17:54 mucha gente de Vox siendo viendo este programa que se ya lo tenemos

Voz 15 17:58 a por él

Voz 14 18:03 no habrá perdón a David Villa David

Voz 5 18:10 dónde estás

Voz 11 18:16 ese vídeo X hámster

Voz 18 18:21 el Líbano tiene tiene mide Yvan Colonna es que no lo son menores bien yo estoy de buen gusto que se reconozca lo tiene no pide humilde banco pues la base de Podemos

Voz 11 18:35 Jeffrey hizo When You con llegaron lució hay un simple

Voz 18 18:50 no es sólo si voy a salir de ahí

Voz 11 18:55 bueno explicarle vosotros mismos Jeffrey Wright

Voz 13 19:03 ascensor

Voz 1194 19:08 Jeffrey es tu sustituto no te echamos de menos

Voz 14 19:17 esta tarde presentando las resistencias David tu historia ha acabado chabolas demasiado alto ya has perdido otro sitio

Voz 5 19:29 vale la pena

Voz 18 19:32 no lo habéis saludado ya el presidente todavía no si por favor

Voz 1194 19:38 por intentar saludarle y hacer una colección con lo nuestro presidente a Pedro Sánchez al que ya tenemos sustituto

Voz 6 19:46 gracias fuerte aplauso para David Broncano desde los Baños del Palacio de la Moncloa al Palacio de la Moncloa eh

Voz 1194 19:53 corregir el Palacio ahí hay una chica que me guiña un ojo con el Palacio de la Moncloa lo estás haciendo bien

Voz 11 20:00 gracias pero el apoyo a un gol como Zynga

Voz 15 20:14 Singer

Voz 13 20:15 sí

Voz 14 20:26 porque discos sido Gat de huido

Voz 15 20:33 él

Voz 13 20:38 venga ya

Voz 15 20:42 sido una canción para una canción que te den

Voz 1194 20:51 son muy bonito en una canción no sé de qué podemos cantar en Murcia

Voz 15 20:55 bueno muchas canciones Murcia

Voz 11 21:01 uf es de Josep

Voz 13 21:08 doctor

Voz 11 21:13 because it will be voy yo volví doctora Little Imagine atraiga D'Estaing media de fue estudiada

Voz 14 21:26 sí sería una responsabilidad por mi deje claro gracias por entender que canción podemos cantan

Voz 19 21:38 los muy a tu día y ya está aquí

Voz 15 21:57 nos puedes enseñar esta canción tradicional African son bebí Saquín de tipo lo Fiz plata

Voz 13 22:12 mira de de words nos dice que soy

Voz 19 22:22 ya huy huy ya

Voz 20 22:26 The One Day está Guy

Voz 1194 22:31 la podemos cantar todo gracias

Voz 20 22:35 the Children and Are One de hizo L'Estartit

Voz 13 22:41 ya

Voz 11 22:45 y qué le está aquí vienen de esta Giving la estaba too big to help from a ficha Sirvent a se indies Bozzo as si David tuya no tiene nada que ver

Voz 15 23:17 media hora que llevamos de programa ya

Voz 11 23:20 ha cambiado mucho han cambiado mucho las cosas dónde estáis ahora sí

Voz 4 23:31 te imaginas que que el propio Pedro Sánchez le ha cortado la comunicación

Voz 11 23:36 mira Pedro Sánchez enfadado comiendo pizza

Voz 15 23:43 comiendo una porción de pizza

Voz 5 23:48 nuestra

Voz 11 23:49 Pedro Sánchez no sirven aquí al People vino a Casey We Need a fresa ya Fred Niu People have to kill

Voz 15 24:09 pero no Juan Felipe cartón trapos

Voz 11 24:26 se el de White People nombrada a trabas yo yo ahí yo lo ha de la presión la aquí la no

Voz 1194 24:47 vamos a despedir el programa no sé si es posible la conexión aguantamos un poco más Alex a ver si podemos hablar con el presidente para que que era una conversación entre Jeffrey él

Voz 4 25:01 José Izaguirre hola

Voz 11 25:05 hola la vida estáis con el antiguo régimen aquí tenemos a nuestro presidente

Voz 5 25:12 vamos a ver intentado hablar pasarte a Pedro

Voz 0470 25:15 y cuando me acercaba me ha dicho una obligación sita cine paso anda literales seguirle paso a Ignatius a Pedro Sánchez me echan a mí y al secretario de Estado de

Voz 14 25:26 vamos a se se deshace España no

Voz 5 25:28 si entonces no he podido estamos aquí estoy

Voz 0470 25:31 estoy imputado estoy con que Kellen le vamos a dar el

Voz 5 25:34 busco pero no hubo manera de pasar te lo pero claro hay cabida a saludar por lo menos es decir hemos saludado

Voz 11 25:40 a Florence Alfred esgrimen hits Hands tú agua

Voz 0470 25:44 el club recuerdo Perón pero ha sido una barrera para hablar contigo

Voz 5 25:49 si como se puso fútil

Voz 1194 25:52 toro gracias me siento vicaría mente representado ahí por vosotros habéis creado un gran vínculo entre Mahler

Voz 0470 25:59 puedes lo que sí es ya yo creo que ya por tiempo ya cuando ya debió acabar el programa entonces

Voz 11 26:03 el programa también asegura que la vida con quién también se confirma que era para más gente la el la recepción hay más gente de medios de comunicación hago

Voz 0470 26:14 ahora mismo acabo de encontrarme estaba Paolo Vasile a gente de los medios aparecido Vera

Voz 4 26:23 qué bien

Voz 1194 26:25 es para charlar entre vosotros hacer España más fuerte dile dile a Pedro Sánchez dile a Pedro Sánchez que con nosotros está Jeffrey que le hemos propuesto ya como nuestro próximo presidente sacarle puede estar tranquilo que la izquierda tiene el futuro garantizado hay ahí

Voz 5 26:44 vale pero puede puede eso si te pilla programa que yo lo escuche el programa Tengo no ya un rato Davis no huelgas de Spiegel programa que yo lo bueno

Voz 1194 26:51 pero tú lo oyes para que te quedes tranquilo antes de eso quiero un fuerte aplauso para ti y para que que representando a la

Voz 6 26:59 la moderna La Moncloa representa dándonos a todos nosotros en las más altas esferas de este país gracias por estar ahí representando los a todo David y Héctor

Voz 1194 27:11 queríamos y queremos terminar con una canción que Jeffrey propuestos y la va a empezar a cantar El íbamos a todos a ayudarle ya cantar todos juntos para despedir el programa de grasa penacho gracias Koke gracias Pablo Palacios

Voz 19 27:25 huy a

Voz 17 27:28 oye muy

Voz 19 27:31 a Juan Soler

Voz 15 27:40 sí

Voz 21 27:42 de fui a mete

Voz 15 27:46 gracias a todos por día