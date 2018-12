Cronovisor: La historia de las Constituciones españolas

Voz 0772 00:00 Jesús Callejón bienvenido de nuevo a Ser Historia qué tal Nacho Arés que el lugar más impresionante más traído esta vez desde luego que estamos aquí a las iba a decir a la sombra estamos iluminados por tubos fluorescentes pero es una sala espectaculares una sala enorme que nos han dejado para nosotros esta sala Constitucional aquí en pleno corazón de en el Congreso de los Diputados

Voz 1 00:20 ya la sombra de los padres de la Constitución que lo estaremos retratados a todos yo he tenido la suerte de conocer algunos de ellos ahora hablaremos a lo largo de del programa Tengo muy bueno

Voz 0772 00:30 el recuerdo de Gregorio Peces Barba con el que compartí

Voz 1 00:33 algunos momentos intensos en en en la

Voz 0772 00:35 radio gracias a todos ellos y a su buen hacer hoy precisamente podemos estar aquí hablando de de la Constitución el Cronovisor vamos a viajar en el tiempo para hablar de todas esas curiosidades esas anécdotas esos misterios también que hay alrededor de la Carta Magna de todas las que hemos tenido a lo largo de la historia en España

Voz 2 00:56 sí así es la verdad es que en un lugar como éste donde se palpa la historia pues para de que se Cronovisor no tienes los engranajes ya bien afinados es para eso para inmiscuirnos sumen una historia que si somos lo que somos es porque fuimos lo que fuimos eso es muy importante tenerlo en cuenta es cierto que dentro de ese periodo de constituciones es decir que eso ocho constituciones hasta que llegamos a la de mil novecientos setenta y ocho pero ya mucho antes hubo intentos no tanto constitucionales pero sí de intentar acortar ese poder omnímodo que tenían los Reyes que tenían emperadores con mejor o peor fortuna pues bueno siempre ha habido antecedentes yo creo que es bueno también recordarlo y sobre todo recordar pues nuestra primera ya constitución oficial que las de mil ochocientos doce la famosa Pepa porque ella es la que marca un poco las directrices a seguir y no sólo en España sino en otros lugar tres que estaban viendo con ojos casi golosos lo que pasó en España y fíjate además

Voz 3 02:01 en medio de una de una guerra de la Independencia medio Durán

Voz 2 02:04 pasión napoleónica donde era muy complicado hacer todo esto pero claro estando aquí sabiendo que esto forma parte de la historia de España y por lo tanto de la Historia universal yo creo que es bueno no recordar algunos de esos antecedentes como tú decías curiosidades porque no también misterios algún

Voz 0772 02:21 los antecedentes que a Tim como a mí como leoneses nos toca muy de cerca no porque creo que la fecha que nos va a proponer para este Cronovisor está relacionada con la ciudad de León con las Cortes de León

Voz 2 02:32 sí

Voz 4 02:32 hombre ya sabes que la cabra tira al León notan Montes

Voz 2 02:38 la idea es que León cumple un papel fundamental primordial diría yo para entender toda la historia del constitucionalismo español así que si te parece vamos a esta fechas Francia Fecha diez de abril de mil ciento ochenta y ocho

Voz 7 03:00 sí

Voz 6 03:04 adelante

Voz 8 03:06 Jesús Callejo les está esperando junto al crono

Voz 9 03:09 avisador

Voz 0772 03:25 no estamos lo conozco muy bien porque lo he visitado infinidad de veces en el claustro de San Isidoro en León escuchamos la música de la fanfarria de fondo los caballos gente importante entrando con la música de los tambores a qué fecha me traído

Voz 2 03:40 bueno pues esta fecha del siglo XII importantísimo este mil ciento ochenta y ocho pues está fraguando algo que luego con el tiempo digo con el tiempo estamos hablando ya de la Unesco se considera el testimonio documental más antiguo en el sistema parlamentario europeo ni más ni menos eh fíjate en qué momento estamos porque están

Voz 0772 04:00 es que bueno hablar de Europa es hablar del mundo en aquella época deberá también

Voz 2 04:04 y la importancia que tienen estas cortes que estamos asistiendo es porque por vez primera de ahí la importancia que tiene León no en este puzle histórico es quejarnos está juntando por no aparque los estamentos privilegiados que sería el clero y la nobleza los estamentos no privilegiados de representantes tanto de ciudades como de villas es decir del pueblo llano esto es algo insólito porque casi siempre era al Rey el que mandaba en todo caso la nobleza también cómo no el clero es el que decía pero todo para el pueblo sin el pueblo aquí sí aquí está el pueblo representado es clara y fíjate además que lugar a Basílica de San Isidoro sí sí más cosas se podrían hablar de ella You monarca monarca que es Alfonso IX que acaba de llegar al trono con lo primero que se encuentra es esto es con esta convocatoria de la curia regia del Reino de León para hacer historia como a ti te gusta decir IAC que están haciendo historia sabemos todas estas fechas y sobre todo muchas de las peripecias por la afirmación que hizo este monarca en una comunicación a los obispos de Compostela gracias a esas Nos han llegado muchísimos de estos documentos entonces hay que poner en valor a estas primeras Cortes Leonesas Hinault tanto como otras veces dice no fue la Carta Magna de mil doscientos quince con base en tierra no hay le obligaron a hacerlo aquí hay un consentimiento de todas las partes para que precisamente para eso para establecer unos límites al poder omnímodo que siempre tiene un reto por otra parte para dar libertades derechos al pueblo las primeras de los primeros derechos que se reconocen a las mujer no sólo se reconocen aquí sino que ya venía de antes incluso en el Fuero de León que Alfonso Quinto de León ya se están empezando a reconocer este tipo de cosas que era muy vanguardistas para el momento en el que estamos viviendo no lo olvidemos siglo XII plena de media

Voz 0772 05:51 si te parece Jesús vamos a escuchar un un corte que es lo que nos permite este Cronovisor viajar en el tiempo al pasado al futuro y vamos a escuchar en la voz de Juan Pedro Aparicio es un experto en la final hora de Alfonso IX en la de nuestra buena amiga Margarita Torres profesora de Historia Medieval de la Universidad de León y concejala de Cultura en estos momentos y cuál fue el marco el contexto histórico en el que se desarrolle el significado no que tuvo este importa ante encuentro encuentro en la primavera en en la primera quincena de abril del año mil ciento ochenta y ocho

Voz 13 06:29 siendo un Rey Niño con dieciséis años convocó cortes en las que por primera vez el pueblo fue llamado a tomar decisiones en igualdad con el clero el aristocracia son las Cortes Leonesas de mil ciento ochenta y ocho que hoy ha han sido reconocidas por la Unesco como primeras Cortes democráticas del mundo

Voz 14 06:53 el Rey solicita que asistan esas cortas representantes de Zamora

Voz 12 06:57 Salamanca de León de Oviedo

Voz 14 06:59 el Astorga todo Ciudad Rodrigo es decir que de las principales ciudades se elijan ciudadanos esos ciudadanos no solamente en las Cortes como oyentes por entendernos sino que opinen y tengan tanta voz tanto peso como la nobleza

Voz 15 07:14 es como el clero

Voz 9 07:20 estamos en plena Edad Media real

Voz 0772 07:23 mente suena un poco idealizado no todo el contexto que rodea a estas eh cortes a esta cuna del parlamentarismo en el año mil ciento ochenta y ocho pero escuchábamos ahora en la voz de de Margarita Torres como representantes de las diferentes ciudades que formaban eh eh el Reino de León bueno pues Oviedo Zamora Salamanca y no solamente de esas ciudades sino de diferentes estratos sociales incluso desde lo en la Iglesia el el los nobles la gente del pueblo llano todos tenían representantes en esas eh cortes imaginamos al igual que sucedió con las Constituciones del siglo X ve que bueno todo entraba ahí perder un batiburrillo y al final acababa mandando quien acabó mandando no el el monarca y los que había eso alrededor pero era un paso no era un paso hoy un reconocimiento y una apertura de miras a que la sociedad está compuesta de diferentes eh eh no solamente estratos sociales sino que también pueden participar no en la vida política

Voz 2 08:19 captar restó que ahora nosotros vemos con normalidad por entonces no era así siempre ha habido ricos y pobres el que nacía en la parte de de la pobreza a la mayoría pues en las veríais en los deseaba es decir prácticamente no tenías ningún derecho salvo ser súbdito y a veces ser esclavo en este caso es estaba reconociendo unas unos derechos innegables de la ciudadanía diciendo que además que servía un poco para limitar también esos poderes que por entonces no sólo en España sino en el resto del mundo pues será nuevo dos entonces si hiciera esto que tuviera esta amplitud de miras el Rey de León eso ya digo que es algo insólito es verdad que Siguero varios antecedentes como esta catarata de comentar de Alfonso V de León que fundamental incluso la coronación de Alfonso VII de León es fundamental también en mil ciento treinta y cinco donde se va viendo ese aperturismo esto no ocurre de la noche a la mañana es decir van viento que hay cosas que son factibles donde la gente tiene voz y votos a cuando van a estas ciudades que acaba de decir Margarita Torres tienen Pozzi voto sea no sólo van allí a expresar sus quejas sino que luego en este tipo de votaciones tienen su participación esto era insólito esto era alcohólico por eso que se haya reconocido tarde porque fíjate hasta el dos mil trece Laures con olas reconocido pero ahí estaba siempre Paz de que tenemos más preferencia a dar importancia a una Constitución inglesa escrita por cierto lo único que suscribió fue esta Carta Magna de mil doscientos quince a partir de ahí que a los ingleses no volvieron escribe ninguna Constitución será embargos se habla mucho de la Constitución norteamericana rueda de prensa de mil setecientos sesenta y siete que es verdad que la más antigua a nivel escrito y que se da una circunstancia Nacho hay mucha gente que ignora que es una especie de leyenda urbana que posiblemente tenga su razón los canónigos que había en San Isidoro de León que a la de la Orden Agustiniana comenta esta leyenda urbana que cuando se crea esta convención en Filadelfia para la constitución norteamericana de mil setecientos ochenta y siete se fijan en esos estatutos y hay una de las de las normativas que tienen que ver exactamente tanto con la orden Agustiniana como con la Dominica hasta el punto de que dice que cuando va uno de los generales de estas dos órdenes les tratan como jefes de Estado es decir en agradecimiento a la inspiración que tuvieron sus estatutos estos estatutos precisamente de San Isidoro de León precisamente de León nuestra tierra así que como una vez decíamos también fuera de micrófono que curioso que los Cronovisor asalta eso después

Voz 0772 10:35 cierto es verdad no seguro que muchos de los que nos están escuchando dicen pues es el el error que cometen muchos historiadores no de criticar con mentalidad de actual del siglo XXI o acontecimientos que sucedieron en el pasado no es cierto que como yo anunciaba antes de este esta cuna del parlamentarismo en León pues luego no tuvo esa desarrollo no que hubiéramos esperado ni siquiera la la el el valor del del voto de los comentarios que tuve eran eh Ciudadanos de un estrato inferior a los nobles su a la Iglesia pues bueno pues tuvieran el el peso que que se pudiera esperar de esperar de ellos no pero lo importante es el detalle lo importante es el el gesto técnico no siria aunque es un periodista deportivo y y que abre abre una nueva perspectiva para un futuro que luego tardarían llegar no cunda la arroba Revolución francesa pues casi cinco siglos en más de cinco siglos después y que en el caso español eh llegó pues la hacia el año o hacia el año no ceja el el el en el año mil ochocientos doce con la constitución de de Cádiz que si te parece

Voz 4 11:46 vamos a escuchar

Voz 0772 11:47 el comienzo precisamente de cómo eh nos cuentan los políticos de de aquella época de la segunda década de del siglo XIX como era el inicio de esa de esa Constitución vamos a escuchar

Voz 9 12:01 Don Fernando VII por la gracia de Dios y la constitución de la monarquía española Rey de las Españas en su ausencia y cautividad la regencia del Reino nombrada por las Cortes Generales y Extraordinarias a todo

Voz 4 12:15 los que las presentes vienen

Voz 9 12:18 dieran sabed que las mismas Cortes han decretado hoy sancionado la siguiente constitución política de la monarquía española en el nombre de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Autor y Supremo legislador de la sociedad las Cortes Generales y Extraordinarias de la nación española bien convencidas después del temido examen

Voz 0772 12:47 escuchábamos alabó de Salomé Larrucea nuestra compañera la lectura de esas primeras líneas de la Constitución de Cádiz del año mil ochocientos doce que es el el referente no el referente de la historia de las constituciones en nuestro país ahora que estamos celebrando el cuarenta aniversario de la Constitución del año mil novecientos setenta y ocho pues es inevitable que hablemos de de la de la Constitución de Cádiz

Voz 2 13:11 es inevitable es inevitable porque es el que da el pistoletazo de salida para el resto de constituciones con mejor o peor fortuna que hubo a partir de mil ochocientos doce hombre tenemos un antecedente de Makaay que citarle no porque claro estamos en ese en esta guerra de la Independencia duró unos cuantos años desde mil ochocientos ocho mil ochocientos catorce injustos me ochocientos ocho pues no se imponen un Estatuto de Bayona eh es una carta otorgada es decir por qué te lo impone si O'Shea además Consello napoleónico es verdad que hay había ya recogida varias premisas liberales no idea aperturismo en una monarquía absoluta que había en España pero evidentemente era eso una carta otorgada es algo que te imponen y además el dentro una invasión y por lo tanto tuvo la vigencia que tú entonces cuando ya hablamos de la primera constitución oficial y reglada en España es la de mil ochocientos doce La pues a la Pepa no por ese diecinueve de marzo y sobre todo porque se establecen dos cosas que son fundamentales y que luego se va repitiendo a lo largo de otras constituciones por una parte es la soberanía la nación a salen conoce como la nación claro estamos hablando del estado de la Iglesia y luego la separación poderes que era fundamental entonces esos dos principios son básicos además de la apertura la libertad de prensa de todas las funciones que se están haciendo de derechos y libertades la forma programática es una fundamental el problema es que la guerra en el el Venecia se estaba librando en dos frentes por una parte era el Frente napoleónico está claro pero lo otro era el del antiguo régimen porque no sólo eran los franceses los que estaban intentando imponer su régimen a la fuerza sino que también el Antiguo Régimen en fin todos los que heredaba de de Carlos IV y pospuesto pues todavía se esperaba que Fernando VII es el que diera cierto aperturismo luego se dieron cuenta cuando llega ya en mil ochocientos catorce no sólo ya deroga la constitución de mil ochocientos doce lo cual ya mal síntoma sino que en lugar de avanzar dan un retroceso continuo te dice que todavía están los estaban los franceses se les había ya eliminado echado en ochocientos catorce viviera tú por dónde llega al antiguo régimen el el nombre del Rey Felipe de fin de Fernando VII que él pega un retorcer su increíble por eso la famosa Constitución la Pepa de mil ochocientos doce tiene como tres periodos de vigencia los tres periodos de vigencia si los sumas todos pues son muy pocos años para poder implementar por esos derechos esas libertades esa separación de poderes y que hasta que no llega la constitución de mil ochocientos es decir hasta que no ver Fernando VII pues no podemos hablar de un nuevo progreso donde podíamos avanzar dentro

Voz 0772 15:52 a los paros casa estaban tanto los moderados y los progresistas aquel momento que estas salas tenían muy tiesas aseguró que los que nos están escuchando no han caído en la cuenta o no lo recuerdan pero Jesús Calleja aparte de crono una UTA también es abogado el estudio los dos hicimos lo hemos comentado en alguna ocasión los dos nacimos en León estudiamos a la Universidad de Valladolid hoy ya hemos acabado intentando hacer un poquito más de historia en en la capital de del reino no ir por eso tiene un buen conocimiento de la de las Constituciones y además el en lo que tú decías ahora no ese marco político ese marco social de de de Cádiz que era el único reducto practicamente que sabía salvado de la invasión napoleónica el el ambiente lo de de ese de ese espacio tendría que se vamos convulso no era

Voz 4 16:39 hombre tener en cuenta de que se cuenta con él hay muchas anécdotas alrededor de esta Constitución llamada La Pepa tiene cómodos cómodos orígenes por una parte es al que acabo de decir ese diecinueve de marzo el día de San José por lo tanto el PP la Pepa por la Constitución porque es femenina pero también porque José I Bonaparte en ese día está celebrando su onomástica de hecho la artillería francesa no está bombardeando Cádiz en este momento porque está tirando salvas en honor a su red porque es el día no su onomástica todas eso permite que

Voz 2 17:08 ya ya un pequeño momento de estabilidad para poder anunciar a bombo y platillo pues esta Constitución que ya durante los años estaban celebrando reuniones en la Isla de León la que es la actual la de San Fernando y que luego se aprueba solemnemente ese diecinueve de marzo de Maseda unas condiciones muy curiosas porque hay una tormenta buenos un día nublado hiló cuanto se celebra el TD une la iglesia de este es era del Carmen

Voz 4 17:34 pues se produce un viento huracanados a un aguacero tremendo los gaditanos en fin con con el gracejo tienen pues empiezan a decir poco más empezamos con la Constitución porque uno de los robles casi centenar y el aire y entonces dice pues sigue este árbol que lleva cuánto tiempo justo hoy lo tumba al aire dice a ver si va a ser un mal agüero siempre lo he dicho que tengo Pérez Navas no va a ser para tanto no va a ser para tanto duró poco a poco pero sí que cabía una sensación muy curioso resaltar no ya sólo cuenta Pérez Galdós eso sí personas nacionales de que las calles de catorce estaban abarrotadas de gente dice pero la mayoría no sabía lo que se celebraba y luego a las cuatro de la tarde a la hora porque normalmente la comida ayer a las tres a las cuatro de la tarde se coloca cuatro tablones de anuncios en las cuatro sitios principales de Cádiz donde se dice claramente que sea promulgado la Constitución de mil ochocientos doce doce y además un pequeño altar con la efigie de Fernando VII avalando Javalambre constituye que les iba a decir a ello

Voz 0772 18:36 te una ironía del destino si te parece Jesús vamos a escuchar a José María García López el es profesor de la Universidad de Cádiz uno de los máximos expertos precisamente en la Constitución de Cádiz del año mil ochocientos doce donde nos comentan muchos de esos mitos que la historiografía yo creo que ha ido construyendo con el paso de los años alrededor de la de la famosa Pepa vamos a escuchar

Voz 17 19:00 bueno en realidad fue una revolución de tipo burgués es decir esto no fue una revolución popular ni muchísimo menos Él diera mercantil que uno de los periódicos más importante no dice absolutamente nada sido una acerca a leer al diario mercantil del veinte de marzo no dice nada no una línea nada el conciso de la doctor general que son periódicos muy importante bueno dan pequeñas líneas pequeñas pinceladas pero muy poquito más esto a posteriori que yo comprendo que que doscientos años después pues siempre como pasa en toda la en todos los hechos histórico aquí fuera de aquí hay una tendencia Meetic mitificado ahora que hasta cierto punto no viene mal pero lógicamente toda tendón Cian mitificada era va en menoscabo del rigor histórico Audi Viva la Pepa nunca existió en Cali y eso es una leyenda urbana que circula por ahí ni los aditivos de armamento conocieron a la Constitución con a la Pepa porque además el Viva la Pepa y al pensar que el pueblo estaba en la calle era también traducirá hizo como que era una constitución popular la el pueblo no no conectó con esto porque al pueblo no ofrecía nada

Voz 0772 20:05 comentaba José María García López esa tendencia mitificado ahora no cabido alrededor de la Constitución de mil ochocientos doce cuando lo tú lo decías ahora fue un día de lluvia de tormenta es imposible que la gente saliera a la calle a lanzar vítores en honor de de la constitución de la Carta Magna que en aquella época tampoco se la conoció como La Pepa y sobre todo ese esa ambigüedad o esa contradicción en el sentido de que la Constitución leída correctamente tampoco beneficiaba al al pueblo no hay el pueblo tampoco imagino que no te tendría cosas más importantes en las que preocuparse como la supervivencia no como pan la salir a a lanzar esos vítores a la a la calle en favor de la

Voz 2 20:48 Pepa no a ver está claro parece ser que el grito este de Viva la Pepa que luego derivó no en esto es una especie del desmadre no era un grito que él lanzar justo ese día sí parece que la gente empezó a identificar la Constitución como La Pepa una cosa es que identifiques como la Pepa por esa ironía que te acabo de decir tanto por el día en que se promulga como por la onomástica de José I

Voz 0772 21:14 además el pasa desapercibido en la época en en en otro corte de la entrevista que hicimos en su momento a José María García López decía que en la en la prensa de del momento creo que lo comentaba ahora también de de esos días no mencionaba absolutamente nada ni de las Cortes de Cádiz ni de Di en la redacción de la Constitución absolutamente nada ni nada

Voz 3 21:35 a ver lo que decía Pérez Galdós allá muchísima gente pero bueno lo dejaba ser un día festivo día climatológica mente hablando no muy apetecible pero había un ambiente festivo en el que no hubiera ya artillería

Voz 2 21:49 francesas árabe buena cosa pero la gente no se estaba enterando que ese estado con muy buena donde hay que se hicieran esos cuatro puntos principales te cabe que se colocará como bandos diciendo que ella sabía pero claro en esto se van enterando paulatinamente a medida que pasa el tiempo ten en cuenta que también había otro tipo de oposición interna que es lo que te estoy diciendo que estaban los de la tuvo régimen no estaba en viendo con buenos ojos esto que bueno está dónde va ir a parar esto es una especie de broma lo de la Pepa es cierto que por unas razones opuestas si se defendía así porque en el zurrón algo que era una especie de periódico satírico que había en mil ochocientos veintidós ya asociaba la constitución de mil ochocientos doce Con hola Pepa otra cosa es el grito de Viva la Pepa pero fíjate este grito de Viva la Pepa que sea posterior sí que influye incluso toda la constitución de las Cortes de Cádiz en general se confluyen por una parte para las color ellas americanas no las colonias latinoamericanas fíjate la primera constitución latinoamericana es la de Venezuela tras un año antes de mil ochocientos once pero luego si me como reflejo y como espejo todo lo que estaba

Voz 3 22:50 barajando ahí no en Cádiz a medida que

Voz 2 22:53 las tropas francesas se han replegado pues poco a poco se va extendiendo la noticia no era muy complicado con cuando

Voz 3 23:01 se empieza a crear ya el el primer estado hora de de Italia es muy importante porque fíjate que grito es el que van diciendo los que quieren no que esté el empero bueno el Rey

Voz 2 23:14 Vittorio Emanuele Viva Verdi Verdi lo convierten como un acústico hacen una mención por supuesto al gran compositor pero el Villaverde que era un poco el Viva la Pepa es viva pues eso Vittorio Emanuele Rey de Italia que es el acrobático de Verdi todo juega incluso para la Rusia zarista de aquel momento a Rusia publican ruso la constitución de mil ochocientos doce hay unas conexiones por una parte estamos tanto España como Rusia tienen un enemigo común que es que es Francia que por entonces intentaba no su aventura rusa y así le fue fue uno de los antes errores que cometió Napoleón entonces todo esto es lo que hace que esta Constitución tenga más influencia de la que nos imaginamos a pesar lo reiteramos que justo en aquel momento prácticamente nadie es el pero

Voz 4 24:01 está a gusto aquí es es constitucional

Voz 0772 24:03 con un ambiente muy muy tranquilo con José María Sendra nuestro compañero a los mandos de esta máquina del tiempo aquí y el resto de invitados quieran ahora por el desfilando por por esta mesa celebrando como decía al principio pues el el cuarenta aniversario de la de la Constitución con esos antecedentes no que hunde sus raíces de alguna forma en nuestro pueblo en en el siglo XII

Voz 4 24:28 hay que reconocerlo porque su historia claro que sí

Voz 0772 24:33 luego el recorrido no que ha tenido a lo largo de diferentes revoluciones sobre todo a lo largo de finales del siglo XVIII en en Francia hay comienzos ya del XIX en otros lugares de Europa que sus Callejo coronó una UTA muchísimas gracias como siempre por habernos ayudado hacer un poquito más de historia un plan