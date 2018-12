La Constitución explicada para niños

Voz 1 00:00 sí claro pues que reviven pues una serie de de vivencias y de acontecimientos que son realmente pues muy importantes y no solamente para mí en Mi pie opera en mi propia biografía sino también pues para nuestro país y para la historia de nuestro país

Voz 2 00:21 me padeció queda un gran honor que era un un halago de la fortuna como decía Alonso Martínez con el Código Civil verdad

Voz 1 00:30 eso de de poder estar en el centro de de lo que iba a ocurrir y que iba a tener mucha trascendencia para nuestro país pues

Voz 2 00:42 ha sido siempre muy honroso yo lo llevo como una un honor enorme

Voz 0772 01:00 escuchábamos ahora en la voz de ya fallecido Gregorio Peces Barba algunas de las impresiones que el tubo siendo uno de los padres de la Constitución ahora mismo nos encontramos en esta sala constitucional en el Congreso de los Diputados en los retratos que tengo a mi derecha es el único que aparece de perfil en en todos ellos al comienzo de la fila a la a la Izquierda es un personaje protagonista de la historia que yo he tenido la tuve la oportunidad de conocerle no solamente por haberle entrevistado que en las conversaciones que tuvo con que tuve con él me transmitió me transmitió siempre pues un eh bueno pues lo que por desgracia muchos políticos de de la actualidad carecen no un entusiasmo por el trabajo un saber hacer reír desde luego pues ese aspecto más global de de hombre de Estado que tuvieron muchos políticos ya sea del del bando político que fuera en aquella en aquella época la Constitución española que ahora celebramos cuarenta años o quizá para las nuevas generaciones no tiene mucho sentido y es precisamente esa labor de divulgación la que tenemos que hacer no solamente a través de los medios de comunicación de los libros de historia sino también de algunos ensayos que acerquen incluso a los más pequeños cuál es el significado y el valor que tiene en este caso la constitución del año mil novecientos setenta y ocho Javier Pérez Royo bienvenido a Ser Historia hola Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla ya publicado con la editorial be the Block un libro que recomendamos desde aquí que es la Constitución explicaba a mis nietas que cómo podemos leer entre líneas no hace falta ser un lince para descubrirlo es un relato de cómo hay que explicar a los más pequeños el significado y el valor de de la de la Constitución Javier S importante no costar la contar la Constitución no y además darle un sentido sobre todo en el escenario político en el que ahora nos movemos con tantos movimientos convulsos tantos aspectos más controvertidos el como digo a los niños y enseñarles el valor de esa Constitución es realmente importante para que la puedan disfrutar y la puedan comprender no

Voz 3 03:22 pues yo la verdad es que no lo sé es porque estoy es la primera vez que hablo para niños no que escribo para niños no entonces yo tengo una inseguridad enorme en lo que yo no resuelve sus nietas Julia Innova cómo cómo se lo han tomado a muy bien ellas tan contentísima decía no estaba claro si el reinado que lo haga pero aceptase eso para mí eso ya me ha valido muchísimo la pena no me ha valido muchísimo la pena pero la verdad es que yo estoy ahora mismo que no sé no sé que ya iré debiendo con el paso del tiempo como ahora ha sido recibido Easy realmente pues nada ha sido un éxito o no lo ha sido si yo yo no escrito nunca para niños es la primera vez que escribía para niños no es muy distinto escribir para niños que el periodismo

Voz 0772 04:07 al adulto desde luego que sí decía un periodista Walter Beich Hot un periodista inglés quién entiende bien una Constitución no es la generación que la hace sino en la generación que se educa bajo ella es una verdad como un como un templo no sabe nosotros no comprendemos el legado de los padres de la Constitución que los tenemos aquí en esta sala Constitucional aquí en el en el Congreso eh pues poco hemos avanzado no claro no no

Voz 3 04:33 no es que yo tengo la misma edad que que tenía Gregorio Peces Barba Hay lo demás padres de la Constitución no es decir yo pertenezco a la generación que cuando muere Franco yo ya tengo treinta y un años cuando hace la cotización tengo treinta y cuatro ya soy profesor de universidad no eso es eso es una cosa que les decía yo a Gregorio Peces

Voz 0772 04:50 barba que muchos de ellos serán

Voz 3 04:52 en muy jóvenes muy sí pero nuestra pero pero ya te espero treinta y cuatro años se ya ya uno tiene bastantes años y sobre todo la educación fundamental ya la tiene ya la tiene y si no la tiene pues ya no la va a tener entonces esa seis nosotros la hicimos bajo el régimen de Franco fuimos a la escuela y fue a la Universidad de de aquella época sin entonces el la primera generaciones que se están educando en democracia y con una democracia son los que lo han hecho con la Constitución del setenta y ocho entonces ellos son los que tienen que saber cuáles son las posibilidades y límites y lo importante es que es la vayan interiorizado que vayan siendo consciente de los derechos que tienen que tienen que ejercer los no que tienen que que tienen que ser exigentes en el ejercicio de sus derechos y entonces él la formación de ciudadanos entonces el para mí el libro pensado desde esa perspectiva que empiecen a aprender a ser ciudadanos no hubiese ciudadanos no

Voz 0772 05:51 porque en realmente democrática la la Constitución hablábamos reflejada en parece la Carta Magna como algo que está ahí en una estantería que es de difícil acceso de difícil comprensión pero realmente a la mayor parte de las acciones que llevamos al día en una sociedad convencional como es la española pues estructura que rigen según la Constitución

Voz 3 06:12 claro no la Constitución no resuelve ningún problema pero posibilita que cualquier problema se pueda resolver políticamente de una manera jurídicamente ordenada de San la función de la Constitución no resolver sino posibilitar que se resuelva cualquier problema y eso hay que decírselo también a los niños de hacérselo ver si vosotros desde el principio cuando está en colegios las clases tenéis ese conflicto y tenéis que hablar el uno con otro tener que tener el SAE tenéis que saber que hay un árbitro que es el maestro que tiene que sin árbitro no porque no hay posibilidad de que existe una competición y que está en juego en fin todas estas cosas que se vayan aprendiendo y eso es la Constitución a escala global de la sociedad no

Voz 0772 06:53 no una como una suerte de de normas de pautas a partir de las cuales el poder gestionar nuestra nuestra vida diaria Isaac

Voz 3 07:01 hemos a consumida lo que le parezca oportuno claro que después existan unas normas de referencia hechas por unos poderes públicos elegidos por nosotros me impuso la función también de

Voz 0772 07:11 vendiendo un poco de las circunstancias de del momento saber adaptar la ir remodelar la a las nuevas necesidades de la sociedad porque va evolucionar

Voz 3 07:19 no es el problema de España que la Constitución no son capaces de reformarla eh la Constitución está ahí de del setenta y ocho no es la misma porque evidentemente en la practicar la construcción evoluciona la sociedad evoluciona pero el texto constitucional sigue siendo el mismo con dos pequeñísima modificaciones que no han venido impuestas desde fuera no ese es uno de los problemas que también hay que los los niños tienen que empezar a aprenderlo y tienen que llevar lo que las Constitución hay que reformarla que hay que cambiarla sino la siempre las cuestiones no se reforma se mueren

Voz 0772 07:55 vuelvo un poco las palabras de este periodista inglés guarda el pecho en el sentido de que el de la Constitución no es el trabajo no solamente mejor habría que decir del trabajo de los padres de la Constitución que la realizaron en el en el año setenta y ocho sino también de de las personas que se enmarcan en su contexto para saber adaptarla a los a los nuevos tiempos y eso realmente quizás el la la asignatura pendiente no que tenemos es una realidad clara la extinción tiene que ser una obra intergeneracional

Voz 3 08:27 tiene que ser una obra intergeneracional lo es siempre en la medida en que hay generación es que después de la entrada en vigor la Constitución se están están trabajando también tocando bajo ella después están trabajando como adulto bajo ella pero tienen que ser ellos también los que aporte los que la renueven lo que la modifique los que la reforme entonces la cuestión y eso si no se hace si no se hace hay una patología grave en la sociedad en la que no se reforma la Constitución ese uno de los problemas yo creo que es el único problema constitucional que todavía no ha pro tiene pendiente la sociedad española la asignatura pendiente constitucional que tiene pendiente de aprobar la sociedad española en la de la reforma de la Constitución esa es la asignatura pendiente la más importante

Voz 0772 09:11 usted explica muy bien en en su libro lo anunciaba un poco en ese comentario que hacía y de que la Constitución es una suerte como de árbitro no a partir de del cual nos tenemos que corregir todos y mantener también a pesar de las remodelaciones todas las adaptaciones que se haga una serie una serie de elementos mínimos una serie de valores mínimos a partir de los cuales construir la sociedad

Voz 3 09:35 claro claro hay valores que que la democracia es decía un autor de Medi son creo que lo decía decía es un acuerdo sobre determinados principios que no pueden ser siquiera sometidos a discusión decir hay cosas que no pueden ser siquiera sometidos a discusión que tienen que ser la base a partir de la cual se construya toda la convivencia no tiene que estar en la Constitución yeso más o menos mucho de ellos que son permanentes vienen prácticamente desde que empezaron a hacerse las primeras constituciones pues han ido añadiendo algunos otros pero hay algunos que están ahí desde el principio la libertad la igualdad la tolerancia el pluralismo en fin todas estas cosas tienen que estar ahí los niños tienen que aprender a vivir con ellas no ya interiorizar las como valores con los que tienen que permanecer toda su vida no usted cree que sí

Voz 0772 10:34 hombre nosotros ahora en este programa SER Historia lo estamos haciendo desde la sala constitucional en el Congreso de los Diputados un poco en homenaje a los cuarenta años de la de la Constitución y cree que esa divulgado poco el el hecho de de conocer el el el contenido de la de la Carta Magna yo recuerdo yo tenía ocho años en aquella época que ese buzoneo o por millones de domicilios en todo el país la Constitución para que tuviéramos un conocimiento de de de además en en año setenta y ocho de una manera pues eh muy avanzada porque en las mismas páginas había letras de color rojo color negro que son me acuerdo yo que era ya como el el el mayor logro de la imprenta española en en las últimas décadas porque estábamos acostumbrados a todas las publicaciones en blanco y negro con letras rojas en esas en esa Constitución que te regalaban ITA dejaban en el en el buzón usted cree que esa dibujó Se divulgado poco el el hecho la importancia el valor y el contenido de la Constitución Joker

Voz 3 11:32 qué se hizo un esfuerzo inicial que es importante significativo pero que después no sea continua o no es decir yo creo que que es que no se ha mantenido esa esa con tenacidad y de la difusión de la Constitución y sobre todo la propagación de la Constitución en los niveles de enseñanza básicos Si y medios no entonces yo creo que ahí hay hay una cierta hay trabajo por hacer no mi trabajo que no se ha hecho adecuadamente no entonces los poderes públicos yo creo que deberían de haber atendido este asunto con más diligencia de lo que lo han hecho no

Voz 0772 12:11 yo lo decía al principio no leyes escuchando un poco a las palabras de De Gregorio Peces Barba ir de otros políticos de la época que con el mono en aquellos momentos incluso eran muy criticados por venir de donde venía no el trabajo que habían realizado por estar en un extremo en otro Adolfo Suárez Santiago Carrillo a quien tuve la oportunidad también de de conocer eh Alfonso Guerra de aquella época los políticos estaban hechos de una pasta diferente y viéndolos con el horizonte con el paso del tiempo eh yo no sé si usted estará conmigo en que en la actualidad los los políticos no desarrollan quizá esa faceta más comunicativa más de divulgación yo creo que la CIA

Voz 3 12:55 sustancian son diferentes les aclaro

Voz 0772 12:58 claro las circunstancias diferentes

Voz 3 13:00 quién es quién es porque sobre todo las personas que es que vemos así que la historia se destacan de una manera notable lo son porque los momentos en los que les toca vivir y hacer políticas son momento excepcional no nadie en Estado Unidos podrá volver a ser George Washington eso eso es imposible que lo sea no Lincoln no son personas que viven circunstancias extraordinarias y en esas circunstancias extraordinarias acaban convirtiéndose en los personajes que son entonces la transición fue un momento extraordinario en la historia de España no pero Felipe González que fue Felipe González porque fue el secretario general del Partido Socialista en ese momento claro en ese momento eso es irrepetible

Voz 0772 13:49 el contexto el contexto en el que decir eso y luego pedir de manera que Thatcher fue porque a lo fue en el

Voz 3 13:55 en el que lo fue y eso eso no se repite no eso no se repite no