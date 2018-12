La Constitución de Cádiz vs. La Constitución estadounidense

Voz 2 00:00 corre el año mil ochocientos doce

escuchábamos ahora el inicio de esta

Voz 2 00:57 la serie de dibujos un poco cómica

las crónicas de la Pepa del acto primero los orígenes en donde se nos recuerda un poco ese contexto histórico alrededor de de la ciudad de de Cádiz de a principios del siglo XIX cuando en mil ochocientos doce nazi ahí como recordábamos ahora con Jesús Callejo en el Cronovisor la Constitución que lleva el nombre de la de esta ciudad la Constitución de Cádiz La Pepa esta Constitución tiene muchísimos elementos ahora que estamos recordando la historia de la Constitución del setenta y ocho hoy celebrando ese cuarenta aniversario digo que tiene en la Constitución de Cádiz muchos elementos en común con otra Constitución quizá una de las pioneras una de las más conocidas en la actualidad la Constitución de los Estados Unidos son país que se independizó en el año sesenta y tres ya los pocos años pues casi siguiendo el mismo él mismo ritmo que en España cuando falleció Francisco Franco el dictador en el año setenta y cinco pues a los tres años ya teníamos esa Constitución ellos tardaron un poco un poco más en el mil setecientos ochenta y siete cinco años cuatro años después de la de la independencia y ponen por escrito redactan esta Constitución para hablar de este tema yo creo que la persona que mejor podíamos que mejor podemos compartir estos minutos de radio aquí en Ser Historia en este programa especial que hacemos desde Congreso es con José Antonio Gurpegui catedrático de estudios norteamericanos en la Universidad de Alcalá José Antonio bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 0608 02:34 pues muchas gracias siempre es un auténtico placer estar en en tu programa pero oye especialmente donde nos ha extraído aquí la sala de la Constitución estarlo nota el peso de la Historia desde luego desde luego porque fíjate yo siempre lo he dicho sea el lo comentaba ahora con nuestro invitado anterior

Voz 0772 02:52 Javier desde Sevilla el el hecho de que somos muy críticos no con los políticos somos muy críticos con la situación que nos toca vivir en el momento quizá porque la la sentimos muy a flor de a flor de piel pero luego viendo todos esos políticos si a lo largo de de de la década de los setenta no de de cualquier bando me da exactamente igual de cualquier bando la educación que tienen entre ellos tratándose tiempo después están hechos de otra pasta a mi me parece que están hechos de día o de otra pasta en Estados Unidos sucedió algo parecido Washington y sus amigos eran

Voz 0608 03:26 también también ocurrió algo ciertamente parecido a lo que a lo que ocurrió aquí tanto de mil ochocientos ocho y mil novecientos setenta y ocho no sobre todo creo que las leyes esas tres constituciones si algo tienen en común fue el dialogo no la necesidad de dialogar entre muchas veces entre entre opuestos en puestos con situaciones defendiendo posturas respecto a algunos de los aspectos que iban a reflejar esas constituciones no sólo puestas en mucho casos antagónicas llegaron a un acuerdo no al final llegaron a un acuerdo

Voz 0772 04:02 la Constitución americana cuenta sólo entre comillas con con siete artículos yo recuerdo que hace pues más de treinta años un algún amigo americano Richard Wilson con el que sigo en esto que empezaba sacarte arte porque era el compañero de intercambio de un club de un amigo de de clase y seguimos siendo muy amigos todo en Estados Unidos el estado aquí en en en España en varias ocasiones en mi casa Hay siempre viene a visitarme cada vez que que viene me regaló en su momento un facsímil de esa carta inicia el de la de la independencia de Estados Unidos y la guardó con con mucho cariño no la la Constitución americana que como digo se se redactó tiempo después en el año mil setecientos ochenta y siete cuenta entre comillas sólo con con siete artículos que parece son

Voz 0608 04:49 son muy pues ese artículo sí que tiene muchos apartados pero vaya ni ni ni de lejos su número mágico es números mágicos y yo no sé si lo harían adrede es el número mágico soy hace hace pocos programas hablando a propósito de de otros temas de ese con Jesús Callejo hablaba él precisamente pues de la masonería hay entonces esos temas no impide ahí el número siete igual tiene algo que ver la Flavia pensado yo no había pensado nunca la masonería influyó mucho la redacción de la de la constitucionalidad particularmente yo pienso que que no mucho de hecho cuando escribí no es que hablar de de mi libro porque un momento muchas aparte no pero es que se permite que lo lo mire se olvida mencionarlo

Voz 0772 05:33 José Antonio Gurpegui es autor de nexos liberales la Constitución de EEUU y la española de mil ochocientos doce publicado por catarata que lo tenía aquí anotada

Voz 0608 05:42 en la parte de arriba esto venía venía cuánto fundamentalmente que se que estoy mirando y para escribir ese libro precisamente la el la influencia que la masonería podía haber tenido en la Constitución de los Estados Unidos es realmente no encontré nada sólido no nada sustancial eran más pues opinión es rumores que si chismorreos casi no más que realmente documentos es ciertamente históricos no qué sociedad secreta no hay mejor sociedad secreta que la que nadie conoce que es la que nadie conoce bueno pero entonces sí que eran muy conocidos todo el mundo sabía que que yo estaba siendo muy y como tal se pintó y todo el mundo sabía que Benjamin Franklin era masón o que en los artículos en esos cuatro años que decías entre entre la declaración de independencia hay y la Constitución de los Estados Unidos de mil ochocientos setenta y ocho el perdón de mil setecientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y siete y en esos cuatro años hay existen esa especie como de antecedentes institucional lo mismo que en España habíamos tenido el Estatuto de Bayona allí tuvieron los artículos de la Confederación que hubo trece padres de los artículos de la Confederación de los trece nueve eran masones bien pero bueno es eso sí que son ese artículo es tremendamente breve de los artículos de la Constitución incluso mucho más que que los siete artículos de la Constitución de EEUU las primeras

Voz 0772 07:06 las constituciones eran siempre idealistas pensada solamente para burgueses para

Voz 0608 07:13 sí puede ser puede ser porque eran constituciones en lo que estabais hablando antes eran constitutivos fundamentalmente liberales es decir lo que marca la Constitución de mil ochocientos doce desde mi punto de vista en las futuras constituciones españolas de del siglo XIX E incluso la la actual que seguimos disfrutando de mil novecientos setenta y ocho es fundamentalmente el liberalismo como herederos de lo que fue la ilustración no la yo creo que las Constituciones son la plasmación social de los principios filosóficos de la Ilustración quiénes son esos padres de la Constitución americana aquí como decía antes tenemos nos relato mostró detrás de nosotros vemos a Herrera de Miñón Roca para mí para mí fundamentalmente Madison Madison en la prostitución americana es el lo que será después Argüelles en la en la Constitución española pero bueno está también Hamilton que no se no se puede en eh llegar esta Joan Jay eh es decir hay hay hay cuatro cinco personajes que son más importantes porque lo mismo que ocurre aquí no todos iban a las a los debates constitucionales pues será muy laxos unos hablaba más eh Randolph es otro de los que fue más importante pero eh se quedaba en el bar había una taberna la muchas veces se quedaba en el bar sobre todo además y también en el Congreso hay otra taberna estará Taberna no recuerdo exactamente el hombre después fueron cuando firmaron se fueron por la noche de fiesta la taberna con música y todo esto no es la así que estaba bastante mejor día les hizo bastante mejor día que que a los que a los constitucionalistas gaditanos no que yo no sabía lo del árbol que ha aprendido como siempre con Jesús siempre aprende algo algo si sabía lo del mal día lo del viento lo de las lluvias entonces pero no que incluso había caído había caído creo que he hecho algo así eso no no no hay en en en fila de fieles hizo un día bastante bueno y después de firmar lo que hicieron fue marcharse a una taberna tengo el nombre pero se me ha pasado que estaba muy cerca de de lo del lugar donde donde redacta la Constitución y la afirman como decían no todos ellos iban a todas las sesiones ni ni mucho menos algo muy parecido a lo que ocurrió en España lo único que como allí eran el número de el número de representantes era era menor que el que hubo en España pues todas las ausencias se hacían notar se hacían notar más no

Voz 8 09:37 qué dices en estos momentos una ciudad sitiada defendida desde el mar por barcos ingleses llena de refugiados a la floreciente burguesía cosmopolita de la ciudad se han sumado funcionarios médicos abogados clérigos comerciantes intelectuales de toda España que hacen de Cádiz el centro político y cultural de la resistencia patriótica en sus tabernas comienza hoy oír la palabra liberal o liberales para designar a los sectores más reformistas de la disuelta Junta Central que presionaron hasta el último momento para conseguir la convocatoria de las Cortes como los afrancesados los liberales quieren tener una Constitución que les sirva para reformar y modernizar el país y además para legitimar al Gobierno nacido de la insurrección

Voz 0772 10:37 seguimos con José Antonio Gurpegui en esta sala Constitucional del Congreso hablando de las relaciones que había entre la Constitución americana de Estados Unidos de el año mil setecientos ochenta y siete con la de mil ochocientos doce digo está de americana de Estados Unidos porque yo muchas veces que estado Sudamérica en la los sudamericanos les fastidia que América del Norte que es por antonomasia quizá el el el país que más conocemos lo llamen América digno es que eso es Estados Unidos América somos todos

Voz 0608 11:05 eso sí bueno ahí se ha traslado un poco los los estadounidenses cuando hablan de de América cuando hablan de Norteamérica de los Estados Unidos se refieren como América y todo el mundo lo lo decía humilde por ejemplo nosotros en los manuales de literatura de que se publica en Estados Unidos o cuando yo digo que soy profesor de North American Studies sólo en EEUU no entiende que no Norteamérica o los las antologías siempre hablan de Amauri que han hecho no Literatura norteamericana osea porque ellos el a América El el adjetivo en este caso América bien utilice unas veces y otras como sustantivo siempre lo entienden que son los Estados Unidos está sea trasladado después un poco impulso dado a las traducciones al uso que podemos hacer de la palabra y la constitución de mil ochocientos doce está terriblemente

Voz 0772 11:56 influenciada por la americana

Voz 0608 11:59 no se pregunta si yo no he en el libro que he publicado no no me atrevo a a a la decirlo así taxativamente indudablemente la Constitución francesa influye mucho y lo han estudiado pues constitucionalistas españoles siempre poniendo una serie de salvaguardas lo que sí sí no sí sí si no se puede decir que esté terriblemente influenciada por la americana está influenciado por el liberalismo que también recoge la americana lo que sí está el paralelismo que existe es en cómo las dos Constituciones la de mil ochocientos doce y la de los Estados Unidos se enfrentan a similares problemas encuentran similar respuestas en ambos casos como surgen ambas construcciones aquí se ha hablado del ambiente del ambiente bélico que se vive en España como es obvio durante la Guerra de la Independencia pero en Estados Unidos es simplemente una Constitución que es que se que se redactara cuatro años después de haber de haber finalizado la guerra con Inglaterra en el que hubo unos unos artículos de la Confederación que después en su esencia muchos de ellos se van a seguir preservando en la Constitución por ejemplo el más importante de ellos el tema de las milicias y el poder tener armas de que los individuos puedan ser poseedores de armas sobre todo como miembros de una milicia eso ya se refleja en los artículos de la Confederación después va a volver a reflejarse de forma clara en en la Constitución lo tú

Voz 0772 13:28 la pregunta José Antonio tenemos apenas un par de minutos el capítulo quinto de la constante acción hemos estado hablando a lo largo de este programa en varias ocasiones sobre los cambios que necesita en las las Constituciones con el paso de los años en este caso la de mil novecientos setenta y ocho en ese capítulo quinto está precisamente pensado no en el proceso de enmiendas no para poder realizar cambios en el futuro manteniendo el el núcleo pero lo comentábamos en en la otra ocasión creo hablando contigo que la la Constitución americana tiene infinidad de de cambios

Voz 0608 14:04 no no no de cambio es la Constitución norteamericana no tiene no tiene un cambio lo que comentando no pero sí que estuvimos hablando de esto efectivamente sigue estuvimos hablando esto es lo que sí tiene la Constitución norteamericano son las enmiendas a Valencia el texto constitucional me refería al añadido sí incluso desde desde el propio momento desde el primer momento de redactarse la Constitución está a punto de irse todo al al garete porque algunos constitucionalistas norteamericanos en lo que dicen es bueno y qué pasa con los derechos individuales hay Madison ve que eso va a crear muchos problemas y entonces les convence a todos ellos para que se pospongan esos esos la inclusión de los derechos individuales en la Constitución se posponga que es la Constitución sea ratificada en los estados entonces hay una especie de compromiso en el que a una vez que la Constitución que este texto sea ratificada por dos tercios de los estados como tú hay que ser ratificada para que entrara en vigor la lo la primera actuación que tendremos nosotros será la de incluir los derechos individuales la la famosa lights que efectivamente es lo primero que hace que al final acaban siendo Díez y es Madison quién lo redacta creo que un origen manda quince le vuelven doce señala en unos y al final son dice y lo que ha habido después ha sido simplemente añadir enmiendas a la Constitución pero el texto constitucional como tal como escriben su acta en Filadelfia no es agraviados no ha cambiado lo que ha sido añadiré enmiendas la abolición de la esclavitud derecho a voto ha habido una que también lo comentamos a su momento que se incluyó y después eliminó que fue la prohibición del alcohol se incluye como una enmienda para prohibirla el consumo de alcohol con la ley seca la famosa ley seca pues hay que hacer otra enmienda para derogar la enmienda no pero que el texto constitucional como tal no sea cambiar nunca las enmiendas que sean que se han ido siempre han permanecido excepto la de la de la ley de alcohol muy bien

