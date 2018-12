La Constitución de la Segunda República

Voz 1 00:00 entonces indicó Unión tu preceptiva para el Artur actriz que al detectarse en el convencimiento de que sin olvidar los modelo y sin desdeñar con Alice tiene por base también el convencimiento de que ante todo hay que pensar en Luxemburgo los secundarios como incluso para mí y lo he dicho muchas veces es algo así como un camión pluma ya que los separan Burden en que sean de recorrer un pendiente que suavicen las transiciones esto

Voz 0772 00:54 continuamos en Ser Historia en este programa especial que estamos realizando desde la Sala Constitucional aquí en el Congreso de los Diputados recordando los cuarenta años de la Constitución del año mil novecientos setenta y ocho escuchábamos ahora en un fragmento de audio la voz de Niceto Alcalá Zamora presidente de la de la República en cuyo marco histórico en cuyo marco político nace quizá una de las eh instituciones que a lo largo de la Historia de España pues más importancia tuvo no yo creo que después de la de mil ciento setenta y ocho tampoco es que hayamos tenido muchas pero bueno si hubiera que elegir también una entre ellas está del año mil ochocientos XXXI además en un ambiente extraño donde se consiguió casi un acuerdo de mínimos para redactar con diferentes fuerzas políticas cada uno iba por un por un lado un contexto entre comillas es salvando todas las distancias también similar al de la década de mil novecientos setenta esos años finales cuando nace la constitución en el año mil novecientos setenta y ocho Luis Íñigo bienvenido de nuevo a Ser Historia muchas gracias encantado de volver aquí después de unos años sin hacer presencia física en el tu programa muy bien Luis Íñigo ese ese Historiador ex director de la colección Breve historia en Haití Lus ya lo tuvimos en su momento

por el el libro

Voz 0772 02:17 he visto herida de de la Segunda República precisamente hablando de de esa Constitución no del año mil novecientos XXXI escuchábamos antes la voz de Venice Alcalá Zamora yo hacía el comentario no Luis de del consenso relativo un acuerdo de mínimos que hubo en en aquella época para poder sacar adelante la Constitución

Voz 3 02:37 todos tuvieron que ceder bueno hay que precisar no hubo consenso entre la izquierda porque realmente es la derecha no participó en ningún momento sí sí sí lo que permite yo creo distribuir más la Constitución del setenta y ocho este hecho fue un verdadero consenso de todos los de todas las fuerzas políticas que yo creo que no querían es un tópico decirlo pero no querían repetir la la hecatombe de de los años treinta en el año treinta y uno pues con motivo de alguien actoral y por la composición de la Cámara realmente hubo bastante una parte de España fuera de ese de ese consenso

Voz 0772 03:12 y cómo nace esa Constitución cuál era el ambiente social de la época que llamaba que requería a los políticos para llevar a cabo ese trago

Voz 3 03:21 ya te quiero decir que el ambiente social Se alteró muy rápidamente el catorce el treinta y uno yo diría que es una de los días de mayor ilusión de la historia de España seguramente decir hay una gran mayoría de españoles que sueñan con una república hay incluso una valoración de la República como de incluso a la propia palabra República parece que tenía como que invocar la ya iba a resolver todos todos los problemas pero los en las semanas posteriores ocurrieron cosas que hicieron que qué parte de los españoles es desencantada en por ejemplo la quema de conventos no en mayo del XXXI no a pesar de lo cual se sigue adelante la parte digamos más sana de la de la derecha que presentaba próximamente Alcalá Zamora Maura siguió adelante y aquí hubo un esfuerzo por parte de la mayor parte de las Cortes para probar esa Constitución en esa cuestión

Voz 0772 04:12 según vemos además muchas libertades que hoy sorprenden no porque en los años treinta a comienzos de los treinta cedieran esas libertades que luego se perdieron y se persiguieron con la dictadura si la

Voz 3 04:22 estoy de treinta y uno es muy avanzada seguramente es la más avanzada de Europa en esos momentos

Voz 0772 04:26 está muy influida por la Constitución mexicana

Voz 3 04:28 Ana por la Constitución de la República de Weimar Alemania de unos años antes realmente la parte de podríamos llamar Declaración de derechos es amplísima es decir incluye prácticamente todos los derechos individuales y sociales y políticos concebible es en en esa época

Voz 0772 04:45 hay un aspecto que a mí me llamaba la atención el otro día leyendo algunos artículos sobre la constitución de la de la República del año XXXI es la definición que aparece al final no de de España como República Democrática eh y los extremistas de izquierda pues querían cómo adornar eh darle un giro un poco complicado no y querían que apareciera en la Constitución como República de trabajadores liberal en el principio democrático en el fundamento social en la orientación que yo quiero

Voz 3 05:17 está al final no lo entendería nadie pero bueno es la época del debate sobre artículo tres fue importante el tema de la República trabajadores que es lo que quería la izquierda matizó al final por lo de República trabajó desde toda clase con celeridad pero que no dejaba de mantener un ideal ahí no sobre la orientación social de la Constitución no

Voz 0772 05:38 estás hablando de ideales no hay estaban tomando ahora aquí nota en mi cuaderno precisamente para preguntarte había muchos ideales en la época que que se verán reflejados no en la en la Constitución no solamente por valores y no sino por el caso

Voz 3 05:52 sí un sueño es no de futuro de una vida mejor

Voz 0772 05:56 por de todo lo que había dejado atrás todos los problemas políticos sociales

Voz 3 06:00 ese es el gran problema de la República nace con un con una responsabilidad enorme a sus espaldas la responsabilidad de no de no de ese ilusionar a millones de personas no sobre todas las clases populares no que veía de la República la posibilidad de que por primera vez se les hiciera caso eso fue la gran dificultad de los gobiernos republicanos firme no defraudada esa esos millones de personas que confiaban en ellos pero también mantenerse en un punto de no traspasar una frontera que pudiera provocar un golpe reaccionario que en el fondo lo fue lo que ocurrió no era un equilibrio dificilísimo dar sobre sobre la cuerda floja todo el rato

Voz 0772 06:35 lo que yo creo que con el paso del tiempo la la República sea idealizado también Easy ha sido secuestrada un poco por la por la izquierda no la nos olvidamos de que durante la República hubo gobiernos de derechas no se habla de República como si fuera algo relacionado con la izquierda realmente no tiene nada que ver

Voz 3 06:52 sí hombre realmente la Constitución no era un documento neutral es decir no era una Constitución con la que pudiera sentirse a gusto todo el mundo porque es verdad que determinados aspectos clave que podían provocar digamos disenso la sociedad española del momento se soluciona de una manera más inclinada hacia la izquierda que hace la derecha que por otra parte hay que entenderlo en el sentido que claro algo había que hacer no tema de la religión sobre todo el tema de la Iglesia el tema de la propiedad por ejemplo la cuestión regional es decir todas las grandes cuestiones polémicas hay que reconocer que el el la Constitución se moja al respecto pero claro es decir existe un riesgo importante de de es el famoso ruido de sables de la que se luego se habla en la transición aquello en una rueda de sabes aquello de ruido de cañones vamos ya hubo un primer aviso en agosto el treinta y tres de treinta y dos puede el XXXIII perdón con con y dos perdón con Sanjurjo y luego pues el el golpe de Estado definitivo que pues que dio al traste con el sueño no realmente

Voz 4 07:54 después de aprobada la Constitución Niceto Alcalá Zamora es proclamado presidente de la República la comitiva presidencial se dirige desde las Cortes al palacio real que va a ser desde ese día sede de la Presidencia de la República como presidente del Gobierno es designado Manuel Azaña el único documento sonoro que nos ha quedado de la voz de Azaña son las palabras de bienvenida al presidente del Gobierno francés

Voz 5 08:27 habiendo encontrado el señor es río en su doble representación personal y oficial por parte del Gobierno francés y del pueblo español la más cordial acogida los sentimientos fraternales y pacíficos que ande unir de aquí en adelante a la República española ya República francesa

Voz 0772 08:51 escuchábamos un fragmento de esa serie documental de Televisión Española Memoria de España en donde eh hoy es la voz de Manuel Azaña habría que corregir porque a mí me suena que hay otros archivos de audio de Manuel Azaña durante la Guerra Civil en Barcelona en un discurso quizá no no lo conocían en aquel en aquel momento continuamos hablando con Luis Íñigo él es historiador y queremos compartir con él estos minutos de radio aquí en el en el Congreso en la Sala Constitucional celebrando los cuarenta años de la Constitución del año mil novecientos setenta y ocho hablando precisamente de su precedente no la constitución de de abril del XXXI durante la Segunda República en Luis en esta Constitución tuvo problemas lo anunciaba un poco antes con con la Iglesia no

Voz 3 09:37 sí pero es que lo estuvo desde antes de nacer es decir la parte mayoritaria de la Iglesia católica es decir pues la que representa sobre todo hoy cardenal Segura au

Voz 7 09:47 Gomà no es muy radical

Voz 3 09:49 la ida de la República ya que realmente hacen el intercambio de cartas de telegramas de esos días ya parece que hablan incluso de la enormidad cometidas sólo porque el Rey fue ese proclamó la República antes de que se hubiera decidido nada al rearme de la Iglesia a la jerarquía eclesiástica es furibunda enemiga de la República desde el primer día no no ayudó mucho la izquierda con su planteamiento realmente porque bueno la verdad es que la redacción del artículo veintiséis pues bueno pues se sacrificó y ahí Azaña fue inteligente si uno compara el la vis la versión de la comisión parlamentaria con la que luego se aprobó después del famoso discurso de Azaña este de España ha dejado de ser católica pues será mucho más radical porque la versión original era expulsión de todas las órdenes religiosas nacionalización de todas sus propiedades el artículo veintiséis sólo expulsarlo jesuita nacionalizó sus propiedades prohibió las religiosas de ejercicio del comercio la industria educación no pero eso para los católicos para la inmensa mayoría de los católicos no todos pues será mucho ya era complicado avanzar por ese camino no

Voz 0772 10:53 también estaba en el voto de la mujer no que incluso había políticos progresistas de la época que no estaban a favor de de ello otro si es uno de las quizás

Voz 8 11:04 de los momentos más

Voz 0772 11:06 de mayor tirantez no la los conservadores bueno

Voz 3 11:11 es una pena porque la cuestión del voto de la mujer no se planteaba como un derecho incuestionable sino como una cuestión de oportunidad ya quién podría venir por las dos partes porque claro por una parte la izquierda y ahí está el discurso de victoria que no decir decía que la la mujer iba a votar a la derecha porque estaba influida por el culo oscura a parte de la derecha pensaba lo mismo y luego había gente como Clara Campoamor que nunca se habla de ella lo suficiente que defendía el votarán por una cuestión de principios la mujer tiene derecho al voto porque es un ser humano es igual que el hombre no hay nada más que discutir no pero es verdad que costó trabajo que la izquierda entrara por poner claro es que las primeras selecciones en que vota la mujer sale del XXXIII las de noviembre el treinta y tres pero no votó en las de las selecciones de de junio de treinta y uno es decir no no va no votó en las Cortes que luego aprobaran

Voz 0772 12:01 denunció ya el Luis Iñigo cómo ultima pregunta eh heredó al gol la Constitución nuestra Constitución actual del setenta y ocho de esta de la que estamos hablando de la Segunda República del XXXI

Voz 3 12:12 hombre ahí un planteamiento que del que hay que hablar necesariamente sobre todo hoy en día es en la cuestión del famoso Estado integral que fue también un neologismo jurídico igual que nuestro Estado autonómico aunque no se llama así nuestro Estado no tiene nombre de ahí que me corrija los teóricos de derecho constitucional queda realmente un Estado unitario compatible con la autonomía de las regiones que quisieran constituirse como atar ya había una división de competencias entre el Estado y las regiones había artículos un artículo que decía que las competencias propias del Estado otro que el Estado ejercía legislación básica y las comunidades los o las regiones lo desarrollaría y otro que las regiones pues eh eh ejercían y desarrollaban no hace algo parecido queda de eso aunque no hemos escogido el mismo modelo y aquí seguimos teniendo un techo competencial casi ilimitado porque por ley orgánica se puede transferir casi cualquier cosa ahora mismo a las a las comunidades pero está la misma la misma limitación no haberse atrevido con Estado federal dio entonces ni ahora no

Voz 0772 13:11 muy bien en algunas cosas no hemos cambiado Luis Íñigo Historiador como digo siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 3 13:20 muchas gracias a ti y a tu disposición siempre

Voz 0772 13:22 lo que tenemos dentro de muy poco hablando de tu nuevo libro