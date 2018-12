La Transición española

Voz 1 00:00 emocionante espectáculo completamente imposible de imaginar tan solo dos años antes de los diputados de la derecha y de la izquierda entrando juntos a unas Cortes que los acoge a todos se produce el veintidós de julio en sesión solemne presidida por el Rey

Voz 1 00:18 son los representantes de aquellas viejas dos Españas que por fin ya no son sino una España sola

Voz 1169 00:36 porque fue impresionante poder estar hoy la sensación que tuve fue realmente la de que hay estaban vamos a decir las dos Españas no y que era una España reconciliada y eso me dio una gran fuerza el una satisfacción interior muy grande para poder seguir trabajando

Voz 0772 01:00 comenzamos este último bloque de la primera hora y media de de Ser Historia antes de dar paso a las noticias a nuestros compañeros escuchando un fragmento de un reportaje de televisión española que recuerda las vivencias que ese tuvieron en en aquel momento no escuchábamos también ha al Rey Don Juan Carlos I hablando un poco de esas sensaciones que el tubo de una manera muy viva cuente entró en el en el Parlamento y vio esas dos Españas unidas no por fin Javier Muñoz bienvenido de nuevo

Voz 4 01:32 SER Historia gracias por invitarme al pasado mucho tiempo desde la última es verdad

Voz 0772 01:37 hablando de la transición que es precisamente el tema que vamos a abordar con contigo en estos minutos entonces profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid es el historiador la Constitución fue el eje principal de esa transición o una consecuencia de la misma

Voz 5 01:54 bueno fue un punto de llegada importante obviamente la transición puede tener diferentes momentos de llegada es importante las elecciones de junio de setenta y siete obviamente a las primeras elecciones democráticas después de desde mil novecientos treinta y seis es fundamental el relevo en el poder que se producirá en en octubre del ochenta y dos con la llegada del del Partido Socialista que por supuesto es importante crear unas reglas de juego diferentes si democráticas no con los tres elementos que los politólogos suelen utilizar para para establecer una transición política

Voz 0772 02:35 España España estaba preparada para para esa Constitución para ese tránsito

Voz 5 02:41 bueno uno pregunta complicada la se ha hablado mucho del consenso y a veces en un relato un poco excesivamente modélico de la Transición se ha dicho que el consumo eso fue un punto de partida yo creo que más bien fue un punto de llegada el consenso es el consenso constitucional fue un consenso difícil la transición fue dura hubo muchísima incertidumbre estaba muy lejos de estar escrita fue incluso más violenta de lo de lo que a veces os recordamos sí bueno yo creo que el pueblo si había cambiado evidentemente había habido cambio socio económicos desde los años sesenta esa emergencia de una sociedad civil de la que se ha hablado que creaba unas condiciones sin duda favorables pero en ningún caso era nada automático ni mecánico que porque es la España de los años sesenta y setenta hubiera cambiado hoy aproximado a España a otros países de su entorno europeo que significará que la transición estaba hecha la transición fue bastante complicada

Voz 0772 03:47 imagino además siempre es yo viéndolo con el tiempo es cierto que hubo ese consenso ese acuerdo pero también es posible que sella idealizado mucho no esa y lo vemos también pues pues algunos ataques terroristas que que hubo en en en aquella época el imagino que habría mucha gente que diría que no no no al a la Constitución a las circunstancias que se están desarrollando en aquel momento habría extremos tanto en un lado como en otros no

Voz 5 04:15 bueno él la Constitución legitimidad amplia tiene una participación pues bueno no es altísima de el sesenta y siete por ciento oí igual ayer tradicionalmente las referéndum la selección en España no tiene una elevada participación pues eso quiere decir que ha sido del setenta es muy pero lo que sí claro comparado con lo que hemos visto después ir y luego los votos y que fueron no creo que el ochenta y ocho por ciento positivos es verdad que diversidades regionales importantes en algunos sobre todo en el País Vasco Guipúzcoa Vizcaya la participación supera de poco el cuarenta por ciento de los votos positivo a favor pues son mayoría pero por poco el sesenta por ciento el setenta por ciento en el resto del país es si está entre el ochenta en Cataluña por ejemplo fue superior la participación fueron superiores los votos positivos a la media nacional en Castilla fue el nada participación pues más o menos dentro de la media en algunos lugares un poco más baja en otros setenta setenta y uno los votos negativos fueron un poco más elevados seguramente este franquismo sociológico del que seguro entonces tenía más fuerza o decir sí

Voz 5 05:45 que que esas masas vamos a decir que que han crecido en el franquismo sobretodo en los años sesenta esa clase media que se ha beneficiado del desarrollo hago lo que se conoció como Francisco franquismo sociológico eh pues se socializan de la democracia hay participen en las elecciones IU no están el la extrema derecha tener muy poca ahora que estamos en en el tema de la emergencia de la extrema derecha pues decretó el el escaño de Blas Piñar las selecciones setenta y nueve no va a tener una presencia relevante el de Alianza Popular pues tuvo una actitud un poco ambigua sabemos que a pesar de que Fraga fue padres de la Constitución y quiso evidentemente que que supimos que que sus parlamentarios votasen a favor hubo uno cinco que votaron en contra hay tres se abstuvieron pero yo creo que la que bueno que la gran parte de la sociedad española que ve que venían a el de la dictadura por supuesto los que habían participado las movilizaciones antifranquistas incluso gran parte que venía de de de esa bueno no son no soporte no es que no defensa activa del franquismo pero bueno que tampoco lo habían de esta historia que se decía no con Franco vivíamos mejor etcétera pues yo creo que sí me acuerdo de una Constitución porque veían que el mundo había cambiado que que España era Europa y querían un orden en paz evidentemente y la Constitución lo daba un orden la transición por transacción donde bueno y y se alejaba el peligro de de una revolución o de un cambio demasiado rupturista entonces yo creo luego es verdad que la participación pero bueno eso ya formaba quizás parte de la cultura política en parte heredada del franquismo de de una dificultad de participación política cierto cinismo político no

Voz 1 07:49 la presencia de cientos de corresponsales extranjeros en el centro oficial de datos electorales evidencia el enorme interés que el fenómeno político español ha despertado en todo el mundo y no sólo por el proceso en sí sino por el máximo respeto recíproco del que han hecho gala los líderes de los partidos políticos de tendencias ideológicas perfectamente opuestas líderes que esa noche acuden juntos a un programa en directo de la televisión francesa presentado desde la redacción del periódico Diario dieciséis

Voz 0772 08:42 escuchábamos su nuevo fragmento de este reportaje de televisión española hablando de la de la Transición reconstruyendo un poco esos momentos tan intensos de la vida de España habrá celebramos el cuarenta aniversario de esta Constitución de mil novecientos setenta y ocho Javier Muñoz eh profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense historiador experto en la en la transición cómo vio el resto de Europa del mundo esa transición tan tan rápida que luego dando vueltas por el mundo siempre te miran no como una suerte de de ejemplo S sea idealizado también aquí también fuera

Voz 5 09:18 bueno se selló con muchísima atención y desde hacía muchas décadas no la piel de toro no concita todas las miradas del resto del mundo llegar muchos corresponsales con seguramente con prejuicios con la idea de bueno pasar aquí va a haber otra guerra que va a pasar no parece ahora imposible pero pero se Lois escribió que que que podía pasar algo tremendo de que podía llegar no haber un acuerdo y sin embargo el curso de los acontecimientos pues acabó creando este juego de espejos en el que de la España se vio reflejada de manera por primera vez muy positiva en los corresponsales no siempre informaron positivamente estuvieron muy atentos a los a los frenazo sólo las marchas atrás de del eso democratizador un poco como toda la prensa genera también la prensa el periodismo nosotros estuvisteis muy atento en de tema de orden público de represión de libertad de expresión a los frenazos en el proceso y hay los corresponsales sí que también presionan

Voz 5 10:39 qué pensar que estamos en esta oleada democratizadora de del sur de Europa y del mundo árabe empezado primero Grecia luego Portugal que son la transición pues muy diferente y que se va a convertir en modelo positivo y negativo para el caso español luego llega la caída del muro de Europa del Este y bueno sea a los politólogos hablan del del modelo español hay alguno como Colomer que dice bueno cuidado Kidal la quizás las virtudes está este consenso esta actitud transaccional que es una cree que es resultado de una correlación de debilidades alzó al final en el fondo todos transiten porque ninguno se puede imponer ni la oposición antifranquista régimen que que al final con Suárez demuestra no sectores reformistas muestra al Inter gentes y consiguen llevar la batuta pero ninguno tiene el poder suficiente para imponerse eso es acaba convirtiendo en una virtud acabó la Constitución las elecciones constituyentes si hubiera habido una amplia mayoría de sucede pues quizás no hubiéramos llegado a esta Constitución de consenso que gracias a ese resultado más repartido se llega entonces quizás es verdad que ahora hay un discurso más negativo y una revisión de la de la Constitución y de la Transición pues quizás ahora se ve de otra manera no este consenso esta búsqueda de reconciliación de llegara acuerdo se ve de manera más negativa ahí bueno quizás es lógico porque el tiempo pasa a los nietos de la generación que ha crecido bueno que ha nacido también es diferente el contexto es diferente no hago hubo no eran años de Justicia tradicional cosas que hemos visto después por el caso o latinoamericano es pero yo creo que en ese momento fueron virtudes que que fueron apreciadas en fuera de España hay estudiadas los politólogos y los políticos españoles viajaban por el mundo explicando el secreto de este de este éxito el fin y al cabo

Voz 0772 12:39 un éxito como dices Javier Muñoz profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid historiador que me decía el otro día hablando por teléfono y que soy historiador que no soy politólogo