La historia del Congreso a través de su archivo

Voz 2 00:03 sabías que el archivo del Congreso no sólo está en memoria del pasado sino también el presente de la actividad parlamentaria el archivo del Congreso de los Diputados custodia toda la documentación relacionada con la tramitación parlamentaria de cada una de las iniciativas legislativas o no legislativas que pasa por la Cámara Baja una vez que finaliza la tramitación parlamentaria de la iniciativa en cuestión el archivo del Congreso recibe toda la documentación generada durante el procedimiento aquí se procesa cada uno de los documentos se describen hice organizan para su conservación y posterior consulta toda la documentación que se ha generado en el Congreso de los Diputados desde mil novecientos setenta y siete y hasta el día de hoy está disponible a través de la página web tres W punto congreso apuntó eh aunque los documentos en papel se conservan en las instalaciones del archivo y así sucede desde mil ochocientos diez cuando se reunen en Cádiz las primeras cortes en sentido moderno en España dice hace ininterrumpidamente hasta nuestros días

Voz 0772 01:16 acabamos de escuchar los sirve para dar comienzo a este último tramo de este programa especial que estamos grabando en el Congreso celebrando un poco los cuarenta años de la Constitución española como digo era un fragmento de un reportaje de una pieza de de vídeo del Canal Parlamento entonces en los explica un poco el funcionamiento del del archivo de la biblioteca de toda esa institución está dedicada a documentar la historia que se vive día a día en el Congreso de los Diputados y que de alguna forma justifica también la la propia existencia de de la historia que hay detrás de esta institución Mateo Macià bienvenido a Ser Historia

Mateo Macía

Voz 0772 02:00 sector de documentación biblioteca y archivo del del Congreso Don Mateo cuando se funda este este archivo porque tenemos que pensar que la historia de la Constitución son cuarenta años lo que estamos celebrando antes pero las Cortes como tales tienen una historia mucho más dilatada en el tiempo

Voz 3 02:18 bueno el archivo realmente Se se crea con las Cortes de Cádiz se crean mil ochocientos diez desde el primer momento los diputados tuvieron la voluntad de constituir un gran archivo con todo aquello que estaban haciendo es decir con los debates con los documentos que estaban manejando en las Cortes de Cádiz eran conscientes de la trascendencia de lo que estaban haciendo y querían que todo aquello se conservase y luego además se adquirieron algunos archivos de cortes del Antiguo Régimen como las Cortes de Castilla más adelante de las Cortes de Cerdeña por ejemplo que se conservan todavía en el archivo del Congreso porque una de sus características más importantes es que el Congreso no entrega a sus documentos a los archivos históricos nacionales sino que los conservan la propia institución

Voz 0772 03:11 ya ya desde hace prácticamente dos siglos existía esa idea de de conservación de dejar por escrito el lo que lo que es bueno todo el los textos que se realizaran en relación a la la constitución de de Cádiz quizá por la importancia que ellos sentían del momento que estaban viviendo no es siempre todo aquello de dejar por escrito de dibujar cuando no había fotografías es una manera de plasmar la historia en estos documentos

Voz 3 03:41 sí porque paralelamente a la creación el archivo se crea la Biblioteca por una parte la Biblioteca digamos que se concibe

Voz 0772 03:48 no todo el apoyo de documentación de libro

Voz 3 03:52 los de publicaciones que van a tener para su trabajo los diputados hizo también una tercera pata que es el diario de sesiones que también existe desde mil ochocientos y es que a la redacción del diario el cuerpo de taquígrafos y pistas eh de taquígrafos entonces que que todavía existe hoy en día hay que es el que elabora el diario de sesiones

Voz 0772 04:13 es me parece fascinante no porque muchas veces lo hemos visto en la televisión y que por ejemplo que nació en el en el setenta no yo he vivido de una manera muy intensa el nacimiento de la de la Constitución y todas esas sesiones que usted comentaba ahora Mateo Macià en el en el Congreso tiene que ser también emocionante no ser director de alguna forma pues se como el amo del calabozo si me permite la expresión de ese patrimonio histórico tan importante

Voz 3 04:42 bueno es una responsabilidad digamos de la Cámara que en este caso corresponde a algunos funcionarios que formamos parte del cuerpo de archiveros bibliotecarios de las Cortes que de alguna manera se crea también en mil ochocientos diez porque entre los cinco primeros funcionarios que nombra a las Cortes de Cádiz uno de ellos es el archivero Se para que porque tenemos una idea de la importancia que tenía para ellos en aquel momento que se conservará todo lo que estaban haciendo entonces hombre tampoco es que sean como un guardián sino más bien en este momento lo que hemos hecho en los últimos años ha sido digitalizar todo este fondo antiguo histórico del siglo XIX intentar darle una cierta proyección exterior para que lo conozco a los ciudadanos a través de exposiciones a través de publicaciones a través de vídeos entonces es un poco nuestra misión conservar y difundir ese patrimonio histórico que tiene que tiene el Congreso

Voz 0772 05:38 escuchábamos en en ese vídeo que muestra un fragmento de ese vídeo que hemos escuchado al principio del Canal Parlamento como muchos de esos documentos horas se pueden acceder a ellos a través de la página web del Congreso en formato de pdf pero yo por ejemplo que soy bibliófilo soy coleccionista también de de libros donde esté el papel que se quite lo lo digital no porque la sensación de tocar el documento que muchas personas han Bono pues han servido como herramienta de de esa Vitaly cesación de lo que estaban llevando a cabo tiene que ser increíble no en ese archivo en ese archivo que usted dirige Mateo Macía habrá documentos de todo tipo pero habrá también documentos muy importantes como imagino la Constitución original otras constituciones que sean promulgado en la en la historia de de España tiene que ser emocionante no tenerlas en las manos

Voz 3 06:27 pues la verdad es que sí precisamente en este en estos días hemos inaugurado una exposición sobre los originales de las Constituciones españolas que se conservan en el archivo del Congreso que se conservan de todas las Constituciones que han estado vigentes en España Icon además con la peculiaridad que es una tradición española de que los ejemplares originales como ya ocurriera con la de Cádiz están firmados por los diputados como ha ocurrido también con la actual del setenta y ocho no a su edición oficial que es lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado pero siguen una edición más de bibliófilo si permite es la expresión que se preparó en tono más solemne en una letra gótica metal para que la firmara los Reyes los presidentes de las cámaras y los diputados y también se custodia en el Archivo del Congreso a través de esa exposición precisamente lo que queremos es mostrar esta parte quizá la más significativa políticamente y parlamentariamente del archivo del Congreso para que la puedan ver todos los ciudadanos

Voz 0772 07:29 recuerdo en el año setenta y ocho pues tenía yo ocho años eh se buzoneo por toda España esas constituciones en pequeñito de color carne que yo la la la conservo imagino que ustedes tendrán también ejemplares lógicamente de esa tirada millonaria que se debió de hacer para que todos los españoles pudieran tener cada familia pudiera tener una copia de esa ah de esa Constitución hoy es muy fácil también descargarse la en en PDF a través de la de la página web del del Congreso y de otras instituciones pero esa original que ustedes me decía ahora más barroca si se me permite la expresión con esos dorados con detrás simulando casi la los los libros enviados de medievales no con tanto color tanto boato tiene que ser maravillosa esa copia

Voz 3 08:13 hay una que todavía me gusta nazis no es por razones políticas que es quién en la Segunda República las diputaciones españolas regalaron al presidente del Congreso a la sazón Julián Besteiro prácticamente un códice medieval con efigies de los principales políticos de la época con escudos de todas las las provincias Si las regiones españolas ir en una letra gótica en pergamino luego se hicieron ediciones facsímiles de este ejemplar pero el ejemplar original que como digo es quizá el último libro medieval que sea que sea hecho en España se conserva también en el archivo del Congreso está expuesto en esta exposición de constituciones por otro lado es cierto que la Constitución del setenta y ocho se distribuyó masivamente pero ya la constitución de la Segunda República fue la primera de la que se intentó hacer una distribución masiva ir entre otras cosas se lanzaron desde algunas avionetas en zonas de ejemplares de los que todavía conservamos la bandera de abanderan

Voz 0772 09:18 has visto fotografías de algunos de ellos sí

Voz 3 09:21 sí todavía se pueden encontrar sí sí fue una edición ya la primera edición como digo de miles de ejemplares las otras constituciones no han tenido muchas ediciones la verdad la Constitución de Cádiz se editó mucho en su momento oí se hicieron traducciones pues al al inglés al italiano al alemán pero ha pasado el periodo de Cádiz pasados desde el año treinta y cuatro practicamente no se vuelve a editar hasta el centenario en mil novecientos doce islas las otras constituciones ABC son documentos muy pobres son unos pliegos de papel escritos con con pluma con tinta ahí que iban firmados por el Rey y los diputados de algunos de los diputados de la época curiosamente alguna de las quizá la Constitución más longeva que ha habido que es la Bells mil ochocientos setenta y seis es quizá la más molesta está formalmente elegir que no se corresponde la formalidad del texto con la vigencia o la duración de la prostitución

Voz 0772 10:23 ahora usted cuando decía Mateo Maciá director de documentación de ahí de la biblioteca y el archivo del Congreso sumó su apego no a la Constitución de la Segunda República del año mil ochocientos treinta y uno pues yo he visto algunas fotografías con con esos dibujos realmente minados pero nominados de una calidad extraordinaria con el retrato de Niceto Alcalá Zamora de otros personajes la constitución del del setenta y ocho de la que ahora celebramos esos cuarenta años era un teñía todo ese ató pero no aparecían retratos no apreciar esos colores Lavandera las firmas también muy muy pomposas de de los padres de la de la constitución del propio monarca pero no no tenía esa es esa esa estética notan tan recargada quizá que que tenía la de la de la Segunda República

Voz 3 11:16 bueno eso es un texto más caligráfico el setenta y ocho está hecho por un calígrafo Luis Moreno que estuvo trabajaba en aquella época hay algunos documentos como algunos tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores que los hacen todavía algunos calígrafo trabajó también para el Ayuntamiento de Madrid Moreno una de sus obras más notables es precisamente la Constitución pero de alguna manera ahí no hay dibujantes sólo un calígrafo no hay retratos como dices ni tantos escudos como como el XXXI la encuadernación del treinta y uno es más solemne también es una encuadernación en piel con unos adornos metálicos y con unos cierres metálicos muy hechos ex profeso para esa para esa edición

Voz 4 12:03 los pergaminos que se custodian esos fondos chivo del Congreso de los Diputados han sido recientemente restaurados mediante una serie de procedimientos de limpieza reintegración de las partes ausentes hidratación alistamiento y estabilización el pergaminos un soporte para escritura elaborado a base de pieles de animales son tratadas hasta conseguir una superficie lisa donde poder escribir los más flexibles proceden del ternero ideal Cordero no nato conocidos como vi tela o velo

Voz 4 12:41 la exposición sigue una línea cronológica y muestra algunos de los principales ejemplares de pergamino que se custodian en el chivo del Congreso de los Diputados como por ejemplo este fondo de las Cortes de Castilla

Voz 4 12:55 reúne una valiosa documentación compuesta por doscientos ochenta y cuatro legajos procedentes de las Cortes de la antiguo régimen que disuelta la Diputación de reinos en mil ochocientos treinta y cuatro pasaron a formar parte de la chivo de las cosas

Voz 0772 13:13 escuchábamos una vez más un fragmento de Un vídeo del Canal Parlamento en donde se habla de algunas de esas exposiciones con las que el archivo del del Congreso quiere dar a compartir al resto de la del la sociedad pues muchos de los de los tesoros que ahí se conservan no regateó Macía director de documentación la biblioteca y el archivo de del Congreso es la mejor manera usted lo comentaba ahora no con esa exposición que hay de algunas de las Constituciones de los documentos originales de las Constituciones de compartir no yo lo he comentado en muchas ocasiones aquí la la idea que se tiene por desgracia de de las bibliotecas en en en nuestro país yo estudié en Reino Unido oí cuando entraba en una biblioteca de la Universidad en Manchester no me ponen ningún problema incluso para tomar de las estanterías por mí mismo los los libros no pero sí que es cierto que en España no tenemos esa cultura de ir a la biblioteca a estudiar e investigar en cierta manera bueno pues el el el celo y los robos que ha habido también por qué no decirlo en otras ocasiones hace que ese ese acceso no voy a decir que sea restringido porque la la la biblioteca del del Congreso y me imagino que estará abierta como la Biblioteca Nacional a cualquier español con su Documento Nacional de de identidad prestas exposiciones sí que ayudan no a compartir un poco esos tesoros a darlos a a a conocer al resto de la sociedad

Voz 3 14:36 bueno es cierto que la la cultura del libro de papel que mencionabas antes estaba un poco en declive entonces a una forma que han encontrado muchas bibliotecas no sólo no sólo en España sino también en Reino Unido también en otros países es convertirlas en una especie de grandes centros culturales sociales a través de exposiciones a través de de bueno funciones de teatro clubes de lectura sesiones para niños Si nos fijáramos hoy muchas bibliotecas acude casi más público a las exposiciones que organizan que a estudiar los fondos corre que hoy hay una acceso pues casi universal a la información que hace cuarenta años precisamente en la época de la Constitución no todavía no no no existía entonces y ya no la Biblioteca ya no tiene esa exclusividad de guardar el el saber nosotros mismos por ejemplo el diario de sesiones del Congreso que mencionaba antes del periodo entre mil ochocientos diez y mil novecientos setenta y siete lo hemos digitalizado completo está disponible a través de la página web del Congreso obviamente eso hace que un investigador hoy no tenga que desplazarse hasta el archivo del congreso para ver el diario de sesiones ni siquiera ya en nuestra sala de lectura de la Biblioteca tenemos los ejemplares físicos como los hemos tenido hasta hace unos años porque hoy en día se consulta tiene el ordenador eso es una realidad que que no podemos legar no de izquierda

Voz 0772 16:17 adaptarse a ella también lo mejor de ellas claro porque aunque el libro tenga su su encanto el papel lo que decía antes no era como vivir las sensaciones que transmite no como si fuera una máquina del tiempo como hacemos en este programa ese momento en esta ocasión de de mil novecientos setenta y ocho en el que se escribió redactó la la Constitución usted avalaba ahora de esos diarios de sesiones y me viene una cuestión a la a la mente que bueno amigos bibliotecarios personas que trabajan en la Biblioteca Nacional el problema del espacio de lo que ocupa el papel con con esas estanterías se kilométricas porque el PDF en un en un hueso que te puede caber prácticamente todo el contenido de la biblioteca no Donald pero en papel los libros físicamente requieren requieren espacio físico no donde donde dejarlos ustedes tener ese problema o por ahora van colgadita dos hay un poco pillados por los pelos

Voz 3 17:13 Nos teníamos pero bueno no tenemos ese problema hay agudizado últimamente porque hemos tenido que desalojar por unas obras los sótanos del Palacio donde se custodiaban todavía muchos libros de la Biblioteca entonces tienes ya hace unos años para los documentos de archivo tuvimos que contratar una empresa externa porque aunque ese pensamos que vamos hacia un mundo digital en el que no va a haber papel la realidad es que desde la aparición de la de la informática de los medios de reproducción masivos y universales como es la fotocopia lo que ha hecho ha sido multiplicarse papel no reducirse y luego además la propia actividad de la Cámara genera más papel es decir que entre mil ochocientos diez y mil novecientos setenta y siete hay algo más de medio millón de páginas de diario de sesiones pero es que entre mil novecientos setenta y ocho y la actualidad a lo mejor hay un millón y medio tres veces más que por eso ya actualmente el diario de sesiones se edita en pdf y esta a disposición de todo el mundo una página web el al día siguiente digamos de es

Voz 0772 18:16 quiere van con un Inter lineal más estrechito no para que no ocupe tanto

Voz 3 18:19 bueno el teléfono preocupa pero en el papel si en el papel ya en los últimos tiempos por ejemplo del Boletín Oficial del Estado iba y todo en letra muy pequeña mutilados columnas para no gastar mucho Pope ahora ese problema como la publicaciones en pdf digamos que la producción de papel recae sobre el que lo va a usar no sobre el que lo produce el documento

Voz 0772 18:41 en esos dos siglos de historia de del archivo de la de la biblioteca la historia de España la historia de nuestro país ha pasado por vicisitudes de lo más variado no hay golpes de Estado guerras ha habido ha sufrido algún problema en el archivo APT ha tenido pérdidas en estos dos años los de de algún tipo de documento por por conflictos bélicos

Voz 3 19:05 pues curiosamente el momento en el que tiene más pérdidas es el momento de su nacimientos en los primeros años del siglo XIX porque las Cortes cómo nacieron en en el Teatro Cómico de la Isla de León en Cádiz luego se tuvieron que trasladar al oratorio de San Felipe Neri en la ciudad de Cádiz hay luego se tuvieron que trasladar a Sevilla luego a Madrid luego tuvieron que regresar a Sevilla entonces en esos tres en en pues a veces las Cortes viajaban con todos sus papeles entonces todavía no eran tantos como ahora incluso con sus muebles y con todo su utillaje dígame entonces ahí en el Guadalquivir ese hundió una barcaza que trasladaba documentos de Cádiz a Sevilla bueno a mí en el fondo tampoco ha venido tan mal porque siempre que falta algún documento en el archivo yo siempre decía estaría la barcaza asegurar su saque pero con posterioridad a esa fecha no hemos tenido grandes cataclismos documentales del Archivo

Voz 0772 20:09 por suerte desde luego que es un poco la idea que queremos transmitir desde desde aquí en este programa especial que estamos haciendo desde el Congreso de los Diputados hablando en esta ocasión con Mateo Macián director de documentación de la biblioteca y el archivo del del Congreso insistir en que la la biblioteca el archivo es una institución un elemento vivo no solamente por el los documentos que que alberga que son la historia de nuestro país prácticamente desde hace dos siglos sino también por por esas exposiciones ya como última reflexión Mateo la la idea de de la vive a esa institución es quizá uno de los objetivos que se marcan ustedes en el día a día del trabajo que no ser no ser simplemente un lugar en donde se van recogiendo los los documentos Si bueno si alguien viene y los consulta estupendo pero la la biblioteca tiene que ser un elemento vivo no

Voz 3 21:03 no la idea es por una parte la biblioteca y el archivo representan un poco la idea de permanencia del Congreso por su propia naturaleza el Congreso se renueva cada cuatro años y a veces se renueva en una gran medida no entonces de alguna manera al recoger ahí la la institución su documentación es un poco un símbolo más permanente de la institución que lo que pueda ser una una legislatura Por otra parte como digo el esfuerzo fundamental en este momento por parte del Congreso de la mesa es un conectar digamos a los ciudadanos con la institución y una de las vías indudablemente más importantes es a través de la archivo de los documentos de la biblioteca de los tesoros que conserva la biblioteca

Voz 0772 21:47 un tesoro realmente maravilloso que invitó a todos los que nos están escuchando que que intentan disfrutar de él por medio de estas exposiciones sobre la curiosidad que que les suscite cualquiera de los comentarios que se han realizado en estas dos horas de programa bueno pues que intenten buscarlo a través de la página del Congreso en esos accesos digitales a la biblioteca Mateo Maciá director de documentación biblioteca y archivo muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 3 22:16 gracias a vosotros por ayudarnos a difundir un poco no