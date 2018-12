Voz 1 00:00 la el Gastro con Carlos Cano hace unos días dedicamos un programa especial

Voz 0335 00:15 play Gastro alguna de las cosas más top de la gastronomía canaria lo hicimos pensando en alguien a quién le hubiese tocado el gordo de Navidad pero la riqueza de la gastronomía de estas islas va mucho más allá del resplandor de las estrellas Michelin hoy los puestos de honor en un concurso mundial de quesos por eso hoy vamos a profundizar un poco más por eso hoy nos vamos fijar en la letra pequeña en historias menos conocidas menos mediáticas en productos igualmente ricos pero más asequibles porque si el clima de Canarias es muy agradable y aquí nos podemos bañar en la playa todo el año Si vienes en esta época para recargar un poco las pilas la sensación que va a tener al bajar del avión seguramente la de que avanzadas de golpe las estaciones pero es que en Canarias además de todo eso también se come bien bien

Voz 3 00:59 si varias son años

Voz 4 01:04 en el ámbito al que está cuando me mudé en cuanto notó notificarlo camioneta acosando la Pangos de la cocina arte no pido tanto yo solamente quiero fango porque al irse que me pero antes de llegar al plato

Voz 0335 01:28 verdad es que lo primero que hago cada vez que tu pueblo o una ciudad es visitar el mercado y eso mismo vamos hacer en busca de de frutas de frutas tropicales con la ayuda de nuestro compañero de SER Las Palmas Santiago Moreno

Voz 1050 01:45 el Mercado de Vegueta se ha convertido en uno de los lugares en donde se vende el mayor surtido de frutas tropicales de la isla y uno de los mejores rincones para despertar a todos los sentidos el gusto el tacto y el olfato es el colorido puesto XXXIII a donde asoman paladares lugareños extranjeros para aprobar alguno de los diversos productos exóticos que jalonan sus estantes

Voz 6 02:05 la crisis usted es My Life on esquí Demirel

Voz 1050 02:10 Jose es propietario de este pintoresco puesto lleva toda su vida vendiendo fruta en este mercado se especializado en los últimos años en las exóticas sus antepasados estallaron aquí cuando el mercado será una plaza donde sea sea el trueque nos cuenta que sus clientes apenas mostraban interés a cerca de cincuenta años por la frutas tropicales cuando comenzaron a introducirse la papaya o el mango que se plantaban en el sur de la isla

Voz 6 02:34 dormimos los años setenta aquí eh no ya pero había manga Vicente apenas había margen y se demandaba papaya yo te vendían papayas a cinco pesetas no se vendía

Voz 1050 02:46 el cambio vino poco después a partir de los años ochenta cuando comenzaron a tener éxito las frutas tropicales no sólo por las propiedades beneficiosas para la salud sino también por su sabor las condiciones climatológicas y geográficas de Canarias marcan además un sello distinto

Voz 6 03:00 no tanto por el agua que tenemos pues la tierra volcánica que tenemos el clima que tenemos que increíble todo el año los aromas texturas textura son más intensas que en ningún otro punto del mundo o digamos que igual o mejor que muchos puntos del mundo ahora

Voz 1050 03:18 Jose vende mangos mangas aguacates de diferente variedad al igual que los plátanos además de los tradicionales esas son las más conocidas pero también vende otras frutas tan exóticas como las tallas a fruta del dragón que son un auténtico laxante natural nos dice que igual no de la familia del melón la sandía o con bajo calor calórico la aguantaban ha aparecido al kiwi o el tú no rojo con gran acto han tenido en hierro sabores colores y texturas que en muchos casos precisan de un buen a Barcelona no

Voz 1 03:46 a Rafa

Voz 6 03:49 yo me importa boyantes asustar con el indio o lo comes mal Baños Bezares Tibi rojo cuando el hierro no

Voz 1050 03:57 una frutería por la que han pasado algunos de los mejores cocineros del mundo que nos han querido perder este crisol de frutas

Voz 0335 04:05 bueno las dudas tropicales la verdad es que son una barbaridad de color de sabor de todo pero más allá de estos productos cada isla tiene sus pequeños tesoros por eso nos vamos a abrir un carrusel de especialidades gastronómicas en La Palma por ejemplo nos está escuchando Eduardo Cabrera Capote Hola Eduardo qué tal muy buenas qué productos ricos tenéis por allí que nos quiere recomendar pues

Voz 7 04:25 el abanico es muy amplio el queso por ejemplo podríamos hablar que es que son muy premiado muy valorado especialmente el queso fresco elaborado a partir de leche de cabra que además ha venido obteniendo premios en diferentes con

Voz 8 04:36 cursos y hasta el punto que a día de hoy la produce

Voz 7 04:38 que no da para abastecer la demanda en algunos puntos de venta ahí está lista de espera si hablamos del vino además de las bodegas ya conocidas hay otras como Matías y Torres en Fuencaliente en el sur de la isla una bodega muy pequeñita familiar pero que está exportando Estados Unidos desde hace cuatro años se encuentra en la carta de El Celler de Can Roca uno de los mejores o más reconocidos restaurante y todo esto sea puesto en Un

Voz 0335 05:01 frente común en marcha a través de una sí

Voz 7 05:04 sí avión gastronómica de La Palma Pablo país está al frente y lo tiene claro la gastronomía es un atractivo turístico

Voz 9 05:10 las hay un número importante de de Turismo que se mueve sólo y únicamente a nivel gastronómico PNG no niveles de demanda enorme nosotros lo que queremos vender la Palma no sólo es importantísimo unir una cosa o la otro senderismo tranquilidad el tema gastronómico pero queremos unir la gastronomía bien vendida por eso realmente lo que nosotros queremos infundir en todo difundir en en en todo en todos los establecimientos y en el cosecheros y demás es esa ilusión IS cariño con el que tenemos que tratar tanto dentro como al que no venga de fuera pero con con nuestro mejor productos nuestra mejor cariño que la gente se lleve nunca mejor dicho un buen sabor de boca

Voz 0335 05:57 esta es ponerme las pilas en La Palma Eduardo

Voz 7 05:59 creo que sí además de unos años a esta parte se ha notado muchísimo el salto de calidad no sólo en las cartas sin todo desde la atención al cliente y todo lo que engloba ese placer no que la Gastro

Voz 0335 06:12 muchas gracias Eduardo nos vamos ahora a Lanzarote Arrecife ahí está Javier Rodríguez Javier

Voz 8 06:16 hola qué no recomendados por allí mira en Lanzarote recomendamos el postre truchas de batata es uno de los principales ríos ellos sí que nunca pueden faltar en una buena noche buena canaria eso usted navideño con almendras pasa batata y un poquito Danis en Lanzarote son muy populares sobre todo si tenemos en cuenta la calidad de la batata de Lanzarote cultivar sobre todo en San Bartolomé hay que tener en cuenta que hay dos tipos de suelo mayoritariamente en Lanzarote el roce derivado de la lava volcánica que nos ha dado muy buenos vino el Jable el desierto de Jable como una enorme Rioseco que recorre toda la isla la peculiaridad de la batata cultivada en el desierto del Jable no es sólo la receta que hay muchas

Voz 0335 06:51 ya ya sabemos que tiene su librillo

Voz 8 06:54 sino que se trata de un cultivo de secano con muchísima materia seca hay por lo tanto con un sabor mucho más concentrado muy muy dulce para que se hagan una idea en Lanzarote llevo unos treinta días al año y por lo tanto la agricultura es heroica porque se hace con poca agua y preservando esas técnicas de de secano motivo por el cual el producto final el sabor es único y hasta allí nos hemos ido hablar con un agricultura que cultiva precisamente esa patatas tan ricas y hemos preguntado por lo obvio

Voz 11 07:17 está la manguera no era de allá agua es DSK no estamos supeditado a lo que llueve y que conoce las técnicas de cultivo la tierra es más es más pesado que sencillamente se deja descansar toda la tierra se deben conocer y mantenerlos perfiles del te lo suelo para que ese suelo parece que se Jable matizado de arena volcánica conserve la humedad

Voz 8 07:47 conserva la humedad y por lo tanto el producto final tiene un sabor muy concentrado muy característico que hace especialmente dulce esta riquísima batata de Lanzarote más que recomendable en esta forma tan rica las truchas de batata

Voz 0335 07:57 muchas gracias Javier vamos a seguir con Tenerife tengo aquí a Ana Martínez que mientras Javier nos decía los rica que está esa batata de Lanzarote asentía así que doy por hecho que que la conoces

Voz 12 08:10 pero bueno de aquí de la

Voz 0335 08:11 la de Tenerife que podemos destacar

Voz 12 08:13 aquí no vamos a poner un poco pesadita que aunque efectivamente Canarias no solamente papas arrugadas y mojo no por eso podemos perder de vista que las tapas de las Islas no son cualquier cosa menos las de Tenerife aquí tenemos nada menos que veinticinco variedades diferentes de las llamaba papas antiguas que son las que más suelen sorprenderá a los visitantes por su tamaño color textura y sobre todo el sabor y eso que ellos sobre todo conocen las llamadas negras yema de huevo que son muy oscuras por fuera de un amarillo bastante vivo por dentro las que más como mentes asilo en arrugadas los restaurantes tinerfeños su popularidad viene sobre todo es su mayor abundancia por qué porque se adaptan a las condiciones propias de las diferentes alturas de la isla a la hora en ser cultivada es decir las olas de frío que tiene cada uno son importantes pero estaba crecería en muchos de los enclaves de de la isla y además es de ciclo corto así que tiene dos cosechas al año un ahora para la época de Navidad y otra en verano lo malos que Segre la pronto los vuelos son esa especie de bar evitas que les empiezan a las papas y quedan origen a la nueva planta así que no se pueden guardar mucho tiempo se recogen y se consumen pues lo más pronto posible pero vamos que quitando la negra luego hay un catálogo muchísimo más amplio de variedades todas ellas con denominación de origen protegida y cada una tiene hasta su categoría cada una de ellas tiene su peculiaridad están las bonitas dentro de ella dejó de perdiz colorada negra la peluca algo todas esas humanista y luego está la peluca rosada negra la cena de Grey blanca la voz raya la renta es una pasada tenemos una que se llama Coloradas llevaba IN esta el nombre Nos lo único que tiene de particular porque al contrario que la negra tiene un ciclo de cultivo largo hice recoge solamente una cosa hecha el año que viene sobre todo de las medianías del norte de Tenerife pero lo bueno que tiene es que estaban muchísimos Larsen se conservan estupendamente incluso mejoran de sabor una vez que pasa el tiempo hasta el año de ser recogida por eso también le llaman papá de año todas estas peculiaridades lo las explicado maravillosamente Teresa Cruck en la gerente de cultivos y tecnología Galea a Perón gerente de cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife culposa y también nos comenta que cada una de las variedades de papa funcionar mejor una receta o en otra

Voz 13 10:30 en las zonas de campo yo le puedo decir que con las papas negras en las de mayor tamaño una por ejemplo a ser unas papas con piña costilla con estas papas negras una exquisitez incluso usasen paparazzi son maravillosa en la colorada de Batasuna colorada Papa que es muy adecuada para para utilizarla en salsas para para un pescado con salsa porque absorbe el el el las alza el dos en el que quita incluso en potaje utiliza lo que pasa que tiene un poco de dificultad a la hora de pelar las no porque tiene muchos ojito eh bueno eran poco más de trabajo pero en ese para potaje para estupendamente las borrascas son ideales para para tomar con complicado

Voz 14 11:21 no me diga que que no se hacer hago cuando escucha que recoge las sita como saco llamaba a eso Mi abuela cuando se quedaban las papas hacia las alzas que se que dan flores Haditha

Voz 0335 11:34 me gustan mucho los nombres que utilizáis para denominar a los productos alimentarios la verdad es que para apreciar un buen producto primero hay que conocerlo muchas gracias por habernos ayudado a conocer estas papas vamos a acabar este carrusel con las recomendaciones gastronómicas que Desiré Rodríguez nos hace desde Gran Canaria de Ser Las Palmas

Voz 1278 11:53 el Gran Canaria ofrece numerosas alternativas para los amantes de la

Voz 12 11:56 en gastronomía por ejemplo el cochino

Voz 1278 11:59 negro a la sal una raza de porcino autóctona típica del municipio de Ingenio y que se pone en la mesa sobre todo en estas fiestas navideñas si Nos vamos más hacia el norte encontramos uno de los casos más galardonados del mundo es el caso de Flor de Guía Gáldar y Moya un queso un trozo de leche de cabra vaca oveja cuyo

Voz 1643 12:17 proceso de cuajado se realiza de mal

Voz 1278 12:20 era muy curiosa mediante la pelusa de la flor del cardo un eso que bien podría ir dentro de un buen pan de papas de Artenara cuyo sabor dulce combinaba perfectamente con el salado de este queso pero sin duda alguna uno de los productos estrella de esta isla y que no falta en cualquiera de nuestras romerías es el chorizo de Teror una receta casi ancestral de los campesinos de Gran Canaria gracias a la que venden a la semana más de dos mil kilos de este mutilado pero la tierra de Gran Canaria también da algunos de los productos que más exportan internacionalmente el tomate de la aldeas uno de los bienes más preciados en el Reino Unido el café del Valle de Agaete uno de los mejores cafés exóticos del mundo y ahora que estamos en Navidad no nos podemos olvidar de los famosos dulces de Tejeda la almendra del municipio más alto de Gran Canaria es la masa madre de polvorones y mantecados y como no todo esto debe acompañarse de un buen ron Arucas

Voz 0335 13:45 bueno y en este programa especial de Play Gastro contamos también con invitados dos cocineros que seguro que conocen y utilizan algunos de los productos de los que hemos hablado sino todos a mi lado tengo a Nacho Solana del restaurante Solana de Tenerife hola Nacho cómo estás cómo estáis desde Arrecife en Lanzarote escuchamos a Orlando Ortega al chef del restaurante Liu o la Armando buenas tardes Carlos hola Nacho bueno creo que sois amigos pero Hoyos voy a pedir que que discuta es un poquito de hecho ha pedido que participan en este programa para resolver un dilema y que mientras pensáis en voz alta todos aprendamos con ello el dilema es el siguiente si por una maldición del días de la comida tú tienes que renunciar al cochino negro canario o el pescado y el marisco con que es quedaría es Nacho voy a empezar fuerte con qué te quedas

Voz 1774 14:32 hombre yo lo tengo muy claro con el pescado y el marisco canario estamos Jaén en unas la maravillosa rodeado de mar ahí tenemos un producto maravilloso nuestro alcance que no hay que no hay que desdeñar

Voz 0335 14:43 por ejemplo sea qué productos concretos dices es que no podría renunciar a ello pues yo se puede estos carabineros opuestos

Voz 1774 14:49 casi todos pero bueno principalmente el pescado sea poquito Sterne la Sama par

Voz 18 14:53 pero el el Lava eleva dejo auténtico el Pampa no

Voz 1774 15:00 hay cosas riquísima y después en marisco ya no sólo el burgués típica sino cuando se puede por ejemplo en tierra de Orlando las clases

Voz 18 15:08 las eh son maravillosas

Voz 1774 15:11 cuando se ha podido y ver si se rescata lo que es la almeja canaria la balón

Voz 0335 15:15 es alguien que no ha visto nunca una clase lo que es una pequeña

Voz 1774 15:18 trámite de piedra con dentro un un molusco formaciones cacareada que que se hacen en en el mar conforma como de pequeños gol Canito y entonces te una herramienta si hay una herramienta así como muy muy rudimentaria un pinchitos efectivamente algún pequeño anzuelo el cuajo metas como una aguja y es una delicia con marisco maravilloso que que tienen la fortuna poder disfrutar con con actividad allí y aquí no tanto

Voz 0335 15:43 Orlando que vamos como has podido renunciar a todo esto

Voz 19 15:46 bueno esto esto de todas formas las cloacas no se pueden

Voz 20 15:52 en realidad no se pueden consumir hay que bueno

Voz 0335 15:56 o sea que yo he comido pero eran furtivas seguramente yo sé yo nunca

Voz 19 16:00 las que sí que sí que la he tenido ocasión de verlas pero

Voz 20 16:04 no no nunca las he probado y sí que tiene un sabor muy muy intensa no muy rico en este sentido bueno pues pues seguramente perpetua

Voz 19 16:12 vamos que no no no se puede no se puede

Voz 0335 16:15 vender teóricamente bueno yo la he probado ahí ahora habría sido ilegal yo no lo sabía

Voz 1774 16:23 mucho habría que hacer algo al respecto porque tanto lo que es la la langosta de El Hierro la La Africana de la langosta canaria lo que la abrir sí o incluso rescatar yo antes estaba hablando de lo que es el almeja canaria lo que ella con qué que oreja además que también se le llama es un manjar un lujo tremendo que tenemos en estas aguas ya de hecho no se han hecho pruebas en Las Palmas con la Wii cultura no está llegando al mercado que es una gran lástima esos productos tan delicioso que tenemos y no los disfrutamos recientemente bueno

Voz 0335 16:57 desde aquí por supuesto apoyamos todas las medidas que sean necesarias para regular para asegurar la sostenibilidad de estos productos estamos creo importante conservarlo

Voz 1774 17:06 claro no sea malo así más comerlo el día de mañana en en condiciones óptimas

Voz 0335 17:10 los al cien por cien por esa causa pero Orlando tú apuestas por un producto cien por cien legal y muy rico no tiene negras sí sí porque es lo que te seduce

Voz 19 17:19 sí bueno me la puedo chino dicen que hasta los canta hasta los andares no bueno gracias a Dios ya llevamos años en los que no han propiciado que que podamos tener a la venta este tipo de producto no en nuestros restaurantes ya llegado también a las mesas de directamente a las mesas de de de bueno de de las de las personas de a pie no va a sus casas hay bueno a nosotros no nos han ayudado a encontrar un producto súper rico diferenciado además del del resto hay bueno oí

Voz 0335 17:55 enaltecer nuestra cocina no que en qué se diferencia el cochino negro canario de la carne de cerdo

Voz 19 18:00 sí es mucho más graso tiene bastante más cantidad de Grasso más más grasas por lo tanto más a voz en en este sentido todos ganamos no sigue siendo complicado conseguir según que cortes porque no hay tanta producción te de cochino negro Ia a parte el preso también es superior e nosotros gastamos coche gastamos cochinillo cochinillo en y y lo ex bueno nosotros siempre lo hemos hecho de esa manera es una manera que funciona hay una una manera también identificable por por el P

Voz 8 18:36 público hay demanda

Voz 19 18:38 por el público oí bueno no nos va muy bien es yo creo que es quizás una de las máximas expresiones no ves el producto entero además de encuestados con con la piel muy crujiente y la carne que mantequilla no

Voz 0335 18:52 antes nuestro compañero Javier Rodríguez de la Cadena Ser en Arrecife en Lanzarote nos hablaba de las truchas de batata yo creo que tú también haces unas truchas de cochinos

Voz 19 19:00 sí pero no sé si hace ya está recordando que el año pasado hacíamos un helado de truchas de batata que es espectacular mira si las truchas de cochino negro la de confirmamos el cochino también otras partes del cochino como si fuera un un guiso con con pimientos cebollas comino y luego vino blanco pimentón lo combinamos al al vacío

Voz 21 19:28 idas pueblo lo digamos con la misma con lo con esos jugos incluido con con con con la verdura triturados hacemos una salsa homogénea vamos a homogeneizar todo

Voz 19 19:39 y de esta manera queda como como una pasta deliciosa de de cochino negro que rellena la que utilizamos para rellenar esas truchas después la freímos igual

Voz 21 19:51 espectaculares no nos hace falta ninguna salsa externa porque allá dentro conserva todo su jugos y bueno delicioso

Voz 0335 19:59 qué rico y luego te llamo para hacer ya reservas en el en el estará ante amo no es fácil Nacho si me tuviera que hablar tuve un plato estrella con pescado marisco de del de Solana aquí en Tenerife cuál cuál destacaría

Voz 1774 20:14 ya que estamos hablando además de productos de mar y vamos a atacar pero otra cosa que también tenemos en Canarias está profundizando mucho que es el tema de las algas en este caso es un ir y frito nosotros hemos hecho una variante El Negri clásico partiendo una Ros tipos japonés ya que estaba muy de moda pero lo hacemos una variante en la cual los freímos hasta que se queda crujiente por fuera y dentro encuentras la jugó ciudad típica del de un y eso sabores asiáticos pero es una picada de algas de de fideos lechuga de mar con lapa unas la pitas qué hacemos con mojo y con el propio algo que que sale de lo emulsión amo después en agua en agua de mar con Spirou Lina montamos un aire que que realmente queda muy nuboso ilegal da un carácter muy muy Mari

Voz 0335 21:05 el Sepla y me estoy imaginando además muchos colores no la orina de color azul el arroz blanco con muchos contrastes verde a su la bondad es realmente la figura y harina es la queja que buena parte de la tirolina vale pero es posible tiende a ser verde sea realmente lo que tengo es el color verde intenso cuando has que también esta riquísima es la una de las partes las tirolina que la ficción exacto muy bien después de haber escuchado a los dos de haber visto cuáles eran vuestros argumentos yo creo que el resultado de este debate está muy claro empate empate exacto para acabar como como no no pretendo deshacer este empate sino simplemente disfrutarlo os voy a pedir que me proponga es un mar y montaña algo de cochino negro con productos del mar no sé si no Orlando exacto exacto hay que consensuar Orlando Ramón maestro tienes tienes alguna idea si venga además que los dos sabes pasado una temporada profesional en en Girona en la Costa Brava

Voz 1774 22:01 coincidía con el mar y montaña es muy

Voz 0335 22:03 sí por ahí seguro que algo se ha quedado totalmente además por la zona lo pudimos comernos Orlando

Voz 19 22:08 algo me mira yo les voy a proponer dos a ver qué es lo que qué te parece vale primero una una panceta de cochino negro bien bien bien tierna Hay crujiente la parte exterior al igual que que el cochinillo de antes pero en su versión más melosa quizás con con la con la panceta aunque bueno la otra también es me la la otra opción con un caldo de aldea en mesas con soja vale esta sería una después la otra sería una diosa rellena de de papada acompañado como una Jan vidas de la santa de aquí el coral de deshagan va yo creo que que esto

Voz 0335 22:43 dos platos por quien es muy bien las huevas de color azul bueno por una parte por esto son huevas

Voz 19 22:49 Morales es el jugo de las cabezas color del exacto de las cabezas de gamba

Voz 0335 22:54 muy bien verdad es que es de fábula no sé si lo vas a poder superar estoy seguro que si yo nunca nunca

Voz 1774 23:03 su pero pero siempre son cosas deliciosas sobre todo bonos hacen con amor Orlando le ponen mucho amor a su cocina hay algo indiscutible

Voz 8 23:09 en esta ocasión hay que tiene algo algún mar y montaña

Voz 1774 23:12 y además algo aparte bueno no solo tengo salón tengo otros restaurantes pero pero bueno por ejemplo te voy a decir una o tengo una hamburguesería gourmet de Santa Cruz que se llama esquina hacemos un Beatle Otto nato de de carne bien de cochino negro o de o de vacuno en el cual además lo hacemos esa una especie de mayonesa con Albacora que también es un atún túnidos blanco muy parecido al al bonito excepcional que tenemos aquí en Canarias es muy grasa te queda realmente un mar y montaña la fe

Voz 0335 23:48 Dustin pero popular justamente después es Solana hemos ahora bien pero lo tenemos pero lo hemos tenido siempre lo rescatamos

Voz 1774 23:55 con hablando de de mar pues cámara Un soldado que queda también es espectacularmente rico y hemos hecho una carne de cabra con camarones hizo un You puré de de coliflor la verdad es que realmente riquísimo lado muy en tu oso y esas notas de de Mary de

Voz 0335 24:17 la carne intensa como un guiso de carne de cabra pues realmente de maravilla os voy a contar más a menudo porque con vuestros debates salimos ganando todos Nacho Solana de Tenerife no sólo del restante Solana pero sobre todo esto sobre todo muchas gracias por haber venido al participar en este play Gastro a vosotros complacer y más partiendo con Orlando Orlando Ortega arrestada ante Lily Arrecife Lanzarote muchas gracias a ti también muchas gracias bueno están sonando los vinagres Un grupo de La Palma con una canción que se llama aguardiente luego les vamos a conocer un poquito mejor pero si vinagres aguardiente está llegando el momento líquido de este programa porque después de haber debatido entre cochino negro o pescado y marisco es un buen momento para llegar al vino de hecho os voy a proponer una excursión hacer un poco de enoturismo por el que es en mi opinión uno de los destinos más interesantes del mundo por calidad del producto por singularidad paisajística por historia escucha con atención este reportaje que ha preparado en nuestro compañero de la SER en Lanzarote Javier Rodríguez

Voz 8 25:39 Lanzarote recibe la visita de tres millones de turistas al año y gran parte de nuestra comarca central tiene que ver con el vino Lanzarote es por lo tanto el paisaje ideal para descorchar en compartir un buen observando el paisaje volcánico un paisaje emocional de aspecto pétreo y con una combatividad muy variada sin duda resulta un atractivo enorme para los turistas a lo puramente estético se suma lo cultural la agricultura el sistema de cultivo tradicional y la combinación de ambas cosas constituye el paisaje de La Geria un cultivo tradicional en Hoyos labrados en el suelo para proteger al David el viento Ascensión Robaina esa agricultura de Lanzarote viticultor hay coordinadora de la sociedad

Voz 22 26:18 el transformación e esos paisajes son paisajes como ven

Voz 23 26:22 pero eh un ser humano sensible o mínimamente sensible en en La Geria sabe apreciarlo hice como esa conmoción me gustaría que no se quedara solo en las sensaciones tendrían que ser llevadas a la acción y la acción certifica probar eso unir Turismo y un turismo de experiencia relacionado con el vino que escultora que no es cultura con la gastronomía hundían los turistas Se verán la Geria pero la Geria más sostenible más ecológica también se comerán al mismo tiempo el Jable el Jable ecológico nueve

Voz 8 27:09 es que Lanzarote apuesta por el vino ecológico y la promoción del mismo de hecho el año pasado la producción de uva ecológica se duplicó en Lanzarote y tres bodegas los vencejos Vega de Yukos La Geria apuestan por una línea ecológica que ha hecho posible la firma de un convenio con la Fundación de la TUI el turoperador para que los turistas puedan disfrutar del enoturismo visitando las producciones in situ disfrutando del vino y del paisaje emocional Nacho romeros viticultor portavoz de senderismo Lanzarote

Voz 22 27:34 pensar en la feria pensaré en vino en sufrimiento por supuesto un trabajo en un paisaje bellísimo también pues en aquellos que nos visitan que se lleven no sólo con ese recuerdo el paisaje sino también con un buen sabor de boca saboreando nosotros viene muy una parra plantado en el fondo de un hoyo que ha sido excavado por nuestros antepasados pues ya con eso se queda un interrogante en la cabeza si encima llega hasta nosotros somos capaces de darle un paseo por esos hoyos de la Geria

Voz 24 27:59 meterlo dentro del hoyo y que mira al exterior y que no veía no

Voz 22 28:02 habrá que hay una barra ahí solitaria al centro de Loiu al cual pues el viticultor tienen que bajar a ser todo lo proceso de trabajo de la viña y volver a subir ese hoyo y eso es una parra otras otras un trabajo enorme de un jardinero del paisaje que es nuestro viticultor

Voz 24 28:19 el Belén no turista cubana

Voz 22 28:22 todo palpa el terreno de esa manera saborea el vino de otra manera

Voz 6 28:26 este sin sonido que produce y camina sobre La Geria pisar el rojo por el incomparable marco de La Geria un lugar único donde la Naturaleza y el Hombre fraguaron un paisaje singular en Hoyos el enoturismo en Lanzarote juega un papel cada vez más importante a las puertas de dos mil diecinueve el año en que se cumplen veinticinco años de la declaración de la isla de los volcanes como Reserva de la Biosfera

Voz 0335 28:48 bueno a visitar La Geria no es que sea recomendables que es imprescindible pero otro más para el turista gastronómico en Canarias ya algo que tiene además mucho que ver con el vino sobretodo en la isla de Tenerife son los pinches no os perdáis esta guía para disfrutarlos a fondo de nuestro compañero Ariel Rodríguez

Voz 0246 29:06 probablemente la palabra agua chinche utilizada en Tenerife o chinche en Gran Canaria descienda de la expresión inglesa a Watson Jim si es algo muy común en esta tierra canalizar un término en inglés como ha pasado con una variedad de Papa conocida aquí como la auto date aura el Wachovia tiene su origen en los tenderetes que montaban muchos agricultores ganaderos en la isla en determinadas fechas del año para vender sus productos sobre todo el vino y especialmente el malvasía directamente del comprador inglés yp posteriormente al consumidor local

Voz 1774 29:41 tenía es no lo

Voz 25 29:43 no bueno bonito que bien y medio

Voz 1774 29:46 poner el vino

Voz 26 29:48 que tarda más vale un acuerdo para vender y lo digo

Voz 0246 30:00 el local que acoge los chinches a sitúan sus orígenes en los garajes o locales de los bajos de la vivienda principalmente de los municipios del norte de Tenerife Tacoronte El Sauzal Tegueste La Matanza La Victoria Santa Úrsula o Los Realejos pero también en la vertiente sur como el Valle de Güímar Candelaria Arafo y aunque con el paso de los años es normal encontrar un chinche en cualquier parte de la isla

Voz 10 30:26 bueno en realidad esto es más un Boca Boca

Voz 27 30:28 cualquier otra otra cosa no

Voz 1050 30:31 en realidad nadie recurre Internet

Voz 28 30:33 informarse donde están los mejores caldos los que no vemos en altos círculos y en estos ámbitos estamos digamos que permanentemente informado

Voz 0246 30:41 como en todo el boca boca es lo mejor para conocer hongo a chinche aunque con el tiempo las redes sociales han ayudado mucho a estos establecimiento con la apertura de páginas como whatsapp modernos de Tenerife cuyos premios han dado caché a los locales tradicionales la huerta de Ana lleva el TRAM KO en la matanza casa mamma Antonia en Candelaria los Gómez la Casona en La Orotava o el primero de Santa Úrsula son algunos de los nombres que más suenan hoy en día en boca de todo el mundo y seguro que se estarán preguntando qué comer en Chinchero la variedad de platos ha cambiado con el paso del tiempo de los hechos conocidos en la Península como Muse y el queso blanco esto locales han ido adaptando su carta pero siempre con ese toque tradicional y familiar garbanzo Villa Cal donde gofio conejo en salmorejo papas arrugadas con mojo

Voz 29 31:37 o carne fiesta una carne de cerdo adobado cortaban dados servida con una buena ración de papa frita sin embargo muchos han introducido también los huevos a la estampida o huevos roto el típico plato de Hugo

Voz 0246 31:50 fritos con fritas que suele añade de masa chorizo incluso hay quien busca los mejores haciendo su particular ruta de los huevo y aunque la legislación se ha vuelto muy estricta para evitar el intrusismo notó bajo ofrecen postre pero también se puede encontrar hojaldre leche asada o bien mesa

Voz 0335 32:10 en Silva chinche es la máxima expresión de la cocina popular sobretodo de Tenerife un lugar donde se come lo que hay y donde en teoría no se toma postre ni café vamos ahora a una alternativa bastante más novedosa que es la de los tacos canarios un proyecto muy interesante puesto en marcha además hace sólo unos días por Janis Ferrari del restaurante que leche de de Las Palmas de Gran Canaria Yannis es venezolana pero vivió muchos años en mí México ha decidido adoptar uno de sus iconos gastronómicos eso sí con Millo canario y con muchos otros ingredientes de las islas suta quería recién abierta en Las Palmas como decía se llama El beso

Voz 30 32:47 en esa tradición

Voz 0335 32:51 ha mostrado icono en ensalada

Voz 30 32:53 me encerrado con haré para proceder a la votación de la masa también se daba en Colombia en Guatemala no solamente en México no sólo somos en mi yo canaria nuestro nuestro proyecto futuros ser solamente el millonario pero es difícil procesar ese Millo canario de la manera que sonar como lo estamos haciendo ahora lo hacemos una harina de medio canario cien por cien que mezclamos con una harina mexicana hacemos al momento las tortillas una Service creemos que nuestros puntos fuertes intentamos utilizar producto canario cochino negro canario cabra canario

Voz 0335 33:51 bueno los tacos de la atacaría el beso de Llanes Ferrari son bastante asequibles los encontraréis por entre tres y cinco euros en función de los ingredientes que lleven pero bueno vamos a seguir porque os quiero presentará al periodista Yuri Millares director fundador de la revista pilla gofio también hombre orquesta el disco se presenta así bella es una publicación muy interesante porque se fijan la gastronomía desde perspectivas urbanísticas la historia la antropología por eso le he pedido que haga un autorretrato que nos hable de la revista Pedagogía

Voz 31 34:22 yo definiría como una revista no gastronómica porque packaging astronomía retrocediendo al origen el producto muñequito produce el sector primario entonces me sumerge en el mundo laboral paté o las islas recorren hasta el último rincón trashumancia la vendimia puede pesca o pasión arqueológica irá bien los isleños al final es el eje de todo lo que escribo por eso puede ser contra el presente sino muy atrás en el tiempo hasta los primeros habitantes de las islas no y todo eso queda reflejado en la revista sus seleccionen a sus reportajes siempre cuando lo curioso lo desconocido porque mucha gente consume muchos productos yo afganos sabes qué son de dónde vienen como se han producido arremeter yo también es un taller

Voz 32 35:11 la investigación desde el que realizamos trabajos monográficos que se publica el libro como ha sido el caso de los volúmenes y en vinos imprescindible de Canarias o quesos imprescindibles de Canarias el año que viene por ejemplo también publicaremos cuatro estos trabajos de mitigación dos por encargo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que serían una te las gastronómico de la pesca en Canarias y un recetario de pescados olvidados y emergente y también por propia iniciativa otros dos trabajos que sería un recetario con saludable con producto y kilómetro cero canario hizo un lo hemos llamado El Arca de la Atlántida un una recopilación de todas las razas autóctonas del campo canario actas cabra oveja burros camellos etcétera no el cambio climático y el calentamiento global pero que afecta también a Canarias evidentemente estamos así kilómetros del Sahara mayor desiertos del planeta pero el clima que tenemos en Canarias en beneficio de la corriente fría el Golfo los vientos alisios según las rentas y una actitud tenemos diversos micro climas desde continentales a subtropicales y unos suelos volcánicos que dan su impronta nuestros otras producciones por ejemplo tener unas uvas única en sus variedades en el mundo de los últimos noventa años el nivel del mar ha subido en Canarias diecisiete centímetros

Voz 31 36:43 grupos veinte años procura

Voz 33 36:46 no

Voz 0335 37:25 bueno muy interesante lo que cuenta Yuri y todo lo que publica en la revista Pedagogía nosotros vamos a seguir con un producto muy rico de hecho empezó el programa diciendo que la gastronomía canaria no se basa solo en estrellas Michelin y en rankings de quesos pero es que Canarias es un paraíso para los amantes de este producto para los chiís lovers yo creo que hay que decirlo más en la última edición de los Wall Choice Awards dos quesos canarios lograron la medalla Super Gold un reconocimiento al alcance de muy pocos en todo el mundo y con el que ya cuentan un caso de Fuerteventura elegido además como el undécimo mejor del mundo y otro de Lanzarote de uva en concreto ya estado nuestro compañero Carlos García

Voz 1643 38:08 a medio camino entre Arrecife la capital de Lanzarote y el sur de la isla conejera podemos encontrarnos sonidos como este la localidad de de uva en el municipio de Yaiza el de Laso becas canarias que han contribuido a que el queso bodega oveja de Finca de uva haya obtenido la medalla superó en la última edición de los World agua las además colocándose entre los setenta y ocho mejores quesos del mundo su proceso de elaboración es algo peculiar además de que las ovejas se encuentran cerca de los tanques por lo que el recorrido de la leche es prácticamente escaso Armindo Martín es Veterinaria de Finca deuda

Voz 10 38:46 de un caso tradicional de pasta prensada sirve añade lo fermento

Voz 34 38:52 si se realiza el corto

Voz 10 38:54 te en este caso de grano de tamaño pequeño porque es el caso de de bastante maduración unos diez meses aproximadamente un batido un poco intenso también para que es requerido para este tipo de de que éstos no se moldea en este caso utilizan los moldes de un kilo y luego se realiza saldado durante mediante salmuera

Voz 1643 39:16 precisamente algo que ha citado Armindo es una de sus peculiaridades la larga maduración de éste

Voz 10 39:24 el producto está elaborado únicamente con leche de oveja un oveja canaria bueno luego su maduración que es bastante larga durante unos diez meses una cámara que la llamamos bodega Day también su nombre idóneo tenemos controlado pues temperaturas y humedad en este eso pues claro durante todo este recorrido lleva sus cuidados sus volteo pues se va mimando para para que pueda llegar a las mejores condiciones con con esa maduración

Voz 1643 39:53 en cuanto a la cata esto es lo que nos encontraremos en boca

Voz 10 39:56 su textura que es algo crujientes puesto que aparecen en unos pequeños cristales de toxinas una proteína que que contiene que se cristaliza con el tiempo degustar los demás pues tienen esa sensación crujientes en bocas porque no eléctricamente encontramos pues aromas láctico hay sobre todo frutos secos

Voz 1643 40:17 por cierto que la medalla superó en el último certamen mundial no es el único premio que ha obtenido este queso

Voz 10 40:22 pues tanto en el dos mil nueve como en el dos mil dieciséis también obtenemos medalla superó en el vuelco que también es clasificarnos no entre los mejores del mundo hay en el dos mil dieciséis Además quedamos con otra medalla de oro en el curso de quesos en Madrid

Voz 1643 40:38 como acompaña haríamos este queso lógicamente con un buen vino

Voz 10 40:42 el maridaje perfecto de un queso de esta característica añejo es con un buen vino tinto principalmente ahora así que también puedes consumirlo en postres con frutos secos aunque son bastante potente de sabores con una persisten salta ir para cualquier momento santas

Voz 35 41:01 sí sí al súper gol también

Voz 1643 41:04 las ovejas canarias que lo producen deberían

Voz 35 41:06 Air súper oro

Voz 37 41:25 yo no

Voz 0335 41:32 bueno ya estamos acabando con este play Gastro pero queríamos profundizar un poquito más en la riqueza gastronómica de la isla de La Palma y hacerlo esta vez a través de uno de sus restaurantes más destacados lo hacemos con la ayuda de Eduardo Cabrera Capote

Voz 7 41:45 si hablamos de productos típicos de La Palma la lista es amplia podemos hablar de repostería y nombrar por ejemplo el príncipe Alberto o el bien me sabe elaborados a partir de almendra pero los Chicharro ese Torres no de ser dos en La Palma y por supuesto el plátano pero también carnes pescados la cuestión es que la calidad no tiene nada que envidiar y en eso están involucrados algunos de los restaurantes más conocidos el jardín de la sal por ejemplo apuesta por lo que se conoce como kilómetros cero su chef Juan Carlos Rodríguez culpa del producto local el eje principal de la carta

Voz 38 42:18 se utilizan productos que de hasta cinco kilómetros a la redonda del restaurante aunque ponga kilómetro cero pero sí que hay que trabajar al menos cinco productos que desde de la carta que sea de de de de este perímetro no cinco platos al menos cinco platos de de detrás de estas características si algunos elementos más que pueden ser como guarnición en este caso nosotros por ejemplo K toda la verdura en la compramos en la isla si bien no todas ecológica porque la producción y el volumen de lo que te trabajamos nosotros tenemos ilusión no no no coincide sí pero sí en la mayoría de las carnes hay casi por por no decir todo pero sí casi en su totalidad de los pecados

Voz 1774 43:04 sí evidentemente

Voz 38 43:06 en la apertura como dices rodillos culpa sí

Voz 7 43:09 puede apostar por el producto sin renunciar a la calidad

Voz 0335 43:11 en La Palma hay argumentos para disfrutar de la isla sin renunciar a comer bien bueno pues escribimos estas palabras de nuestro compañero Eduardo Cabrera capote desde la emisora de la cara en La Ser en La Palma y como ya hicimos hace unos días con petróleo la banda de Ignatius Ferrari hoy nos vamos a despedir explorando la relación de la comida con la música esta vez con la ayuda de un grupo que ha destacado mucho en este dos mil dieciocho Los vinagres

Voz 39 44:07 bueno esto

Voz 0335 44:07 Ana de La Palma tiene uno de los nombres más gastronómicos del rock en español y había que preguntarles por ello claro Robles el batería de las vinagres

Voz 40 44:15 no encurtidos no han influido para nada en nuestros modelos bien agregó nos favoritos el más fuerte que me gusta todo lo cañero siempre

Voz 0335 44:23 bueno como os decía Los vinagres son de La Palma les he pedido a unas recomendaciones de producto local cualquier persona que lo intentarán eh obviamos

Voz 40 44:32 te tienes que comer pues los chicarrones que son muy bueno el mojo palmero que es el mejor de todos los mojado canaria ya sólo nos gusta mucho y que se las papas locas que es un botín que llegado poco finta salchichas pollo que eso cómo estás ahí mayonesa y eso no es bueno en cantáis vosotros es básico en nuestra dieta como si todo el mundo aprobarla

Voz 0335 45:19 bueno para acabar les hemos preguntado a los vinagres por sus bares y restaurantes preferidos

Voz 40 45:24 nosotros nos gusta mucho el Dioni que está en el típico sitio que a nadie para gomero Wanna carné iguanas papitas arrugadas también el secadero que están los mejores calamares de toda la isla

Voz 0335 45:34 una de muchos Giving is obviamente

Voz 40 45:37 la gruta que es donde se come locas Eagle americanos que también pero sobre todo la gruta