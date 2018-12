"El humor siempre ha sido una seña de identidad de nuestra sociedad"

Voz 1 00:00 cuántas veces te puedo saber reír hoy por hoy no es precisamente ya para conseguir el tercer intento hacer un cálculo tiene diez veces pero pero reírse con ganas su sea cinco muchas ganó dos y si no hoy no

Voz 2 00:18 un buen día ayer tampoco lo era y al abrirla

Voz 1 00:21 no hubo sin embargo luego te surge boca en la sonrisa sospechosa pero es que es sospechoso todos usted ahora pero pero las risas sospechosa eh recuerdo una broma recurrente veinte de los compañeros de trabajo de los grupitos de compañeros de trabajo entre los cuales bueno pues parece que la risa esa sospechosa no parece que todo tiene que ir mal no que vaya bien en determinados ambientes en los laborales algunos también no y es verdad que la risa es sospechosa si alguien está riendo es lo está pasando bien un algo habrá hecho lo hacer bromas o no habrá hecho cervical hacer bromas también se está convirtiendo en un elemento convirtiéndolo elemento sospechoso si es sobre todo porque según

Voz 0313 00:57 que no se puede jugar según que no que no

Voz 1 00:59 porque cualquier cosa con la que hagas chanza me iré a ver a ver a ver a ver no los paga ir ahora mismo mofa

Voz 3 01:13 B fácil eh parece que alguien se da por aludido por ofendido entonces es verdad que muchas veces te piensas a la hora de decir cualquier cosa y eso

Voz 0313 01:22 lo que no puedes habéis visto todos llora anuncio de Campofrío sí sí bueno para el si algún oyente no ha podido todavía verlo al menos va a escuchar el arranque del punto de partida insisto y el concepto sobretodo de fondo es que el humor el humor no debería ser un lujo sino un bien de primera necesidad y ojalá ojalá nunca veamos esta situación de de una tienda ahí donde hay dos dependientes administrando chistes a la venta

Voz 4 01:44 hoy en día hacer un chiste sale tan caro que es un lujo que muy pocos se pueden permitir

Voz 5 01:54 buenos días bienvenida que podemos saludar venía compraron chiste una ocasión especial hambre hacer un chiste no es algo que no pueda permitirse todos los cierto

Voz 4 02:02 la acompaña a nuestro favor aquí tendríamos la sección negó Hadad cenas de empresa aquí entramos entendida funerales estos Allen que yo tenemos que hombre

Voz 6 02:15 pero yo Sister de exhumaciones tiene que este año cedido al muy buena pero ya se han agotado pero que al menos los chistes sí que sepa dónde meterlas

Voz 7 02:26 ya ya sé por dónde va la cosa verdad Daniel Sánchez Arévalo buenas tardes hola buenas tardes cómo estás

Voz 0313 02:32 qué tal amigo bien el Belén

Voz 7 02:35 cuesta buenas tardes buenas tardes Ana Belén que tal vaya papel de dependiente ahí Justo Nieto insiste Juan Antonio Delgado que oferta llenos de esta tarde

Voz 8 02:46 con esta tarde tengo que comentar el género pero seguro que algo hay

Voz 0313 02:50 venga oye Belén y cómo se te queda el cuerpo cuando te cuando te llega hasta esta proposición esta oferta de de de participar en este anunció en en esta peli favorita porque es una película

Voz 8 03:01 pues yo me reí tanto leyéndolo que que quise hacerlo lo tuve clarísimo que me parecían como muy necesarios hay hoteles es algo que ya has leído te hace gracia aparece como inteligente y ya apetece feliz contentísima de poder estar la verdad

Voz 0313 03:21 Daniel como director del del proyecto has hecho una alineación de lujo ahí de cómicos de cómicas de lo más del para yo creo que también el el el motivo del del proyecto debe sumar a la hora de de tomar decisiones es decir participo no participo yo creo que todos y todas las que están están están por la causa esa que comentamos hoy no

Voz 9 03:41 sí bueno sobre todo la principal causa para mí es todo lo que de lo que ha dicho estar hablando en la introducción de lo que llevamos hablando durante semanas meses entorno a los límites del humor aquí qué está ocurriendo a porque hemos perdido la capacidad de reírnos de nosotros mismos de las cosas que siempre ha sido una seña identidad de nuestra sociedad y claro cuando me llega esta idea tan brillante donde esta distopía en el futuro más cercano de lo que realmente deseamos identifiques que mucha gente que participa está siendo víctima de de de todo esto de este escarnio público y bueno más allá tienen más más que escarnio no también es qué consecuencias legales no entonces claro para mí eso pues ya un sí quiero por favor quiero contar historia quiero quiero rodar esto quiero quiero participar en esto no y luego la generosidad de todos los que participaron en todo el elenco que efectivamente son de su padre y a su madre pero siempre sentido del humor para reírse de ellos mismos nadie sin ningún problema hay que decirlo públicamente

Voz 10 04:48 para ver si si nos relajamos todos yo cito no va a ser fácil ya se adhiere gusta

Voz 0827 04:54 como jugáis con la polisémico de la palabra lujo no el humor es un lujo porque efectivamente es un bien muy preciado pero por otro lado casi se está convirtiendo en algo inalcanzable en la sociedad en la que vivimos precisamente por esta censura que a veces marca incluso la autocensura que es la peor de las censuras

Voz 9 05:13 sí sí sí no es que yo estaba comentando que yo siempre he sido muy activo en Twitter y las redes sociales yo he dejado de escribir prácticamente nada sobre nada porque tengo un miedo atroz a a Millet que ya no porque él va más allá del humor es todo esto no

Voz 3 05:31 sí sí sí sí sí sí tiene siempre

Voz 9 05:34 tal decente esperando al otro lado no se sabe muy bien dónde esperando para para para machacar te herido por lo que sea no

Voz 3 05:41 perderían si no crees que que que retirarse es claudicar

Voz 9 05:46 pues pues igual sí sí sí claro que sí claro que sí pero pero pero es que somos conscientes de que tu carrera puede estar en peligro

Voz 10 05:55 bueno es que muchas cosas bien

Voz 9 05:57 lo realizó no me merece la pena si tengo que despotricar corregirme algo va a hacer un chiste o dar una opinión un poquito beligerante sobre algo pues ya lo hago con mis colegas claro cenando

Voz 0313 06:07 porque aparte aparte del miedo es

Voz 11 06:10 no sé si quizá un poquito de de hastío ya no ve aburrimiento de que digas lo que digas pongas lo que pongas te van a salir los ofendidos cómo salen ahí

Voz 10 06:20 en la manifestación sí pero no tan bueno que que era fundamental en esta historia para mí ese grupo de personas que están fuera de la tienda que están allí es quietos calles bueno hay una crisis de grisáceos eso que dice que sí que te van a mirar mal porque comprar un chiste o has hecho un chiste y que va a estar siempre ahí pase lo que pase era algo tan fundamental en esta historia como punto de giro en mitad de la historia de soy muy representativo de lo que ocurre preguntarme el nombre preguntarle si si

Voz 0313 06:53 eh tú también as a ser retrocedido has dado un pasito atrás en red de este en exposición pública por no por no aguantar ya todo el Labraza esta de de de de descalificaciones de no de debates sino de insultos de cursos de estas

Voz 8 07:08 yo la verdad es que siempre esa como un poco retraída me acuerdo porque les siempre me ha parecido como al principio de usar Twitter y eso ya me pasaba a mí me acuerdo cuando cuando empecé a trabajar como una gente que que la gente me insultaba por por nada como a las dos de la mañana no entendía es de todos no no no lo llegué a entender nunca ahí esta inmediatez no de poder e insultar o mar tal manera alguien así tan rápido y esa falta de pudor esta portadas de reflexión antes lo que uno quiere decir y opinar yo le tengo como mucho respeto a a Twitter estoy como muy poco activa pero porque por lo que ha dicho Daniel yo al final casero dar mi opinión a a mí circuló con el que realmente ha debatido pueda

Voz 9 07:59 es expresarme y sin cine de sin no miedo no sin sin

Voz 8 08:06 esta cosa tan violenta cabeza genera que que es una pena que pasa

Voz 0313 08:09 oye me dejaron de comentar con los oyentes de La Ventana que seguramente no lo saben que en el anuncio que aparece la tienda latiendo al All donde donde se compra el humor que por cierto es de la agencia McCann eh que además que es de justicia decirlo porque llevan mucho tiempo con muy buena cabecita para estas cosas bueno la web cuenta con un con un repositorio de bromas contados por los propios protagonistas el anuncio que haya parecéis todos y todas no ya hay cosas hay cosas muy gracioso porque son chistes esos pequeñito mucho Ras pero que pero espero que que que te desata la carcajada no Silvia Abril con lo de cortarse por ejemplo

Voz 12 08:44 cómo se llama eso que cuando lo cortas te hace llorar

Voz 13 08:49 dedos

Voz 7 08:51 no hay que ser bueno o lo de Azúcar Moreno mira mira

Voz 14 08:56 Antonio aquel editó una cobaya otro pues sí que digo la verdad no lo sé

Voz 3 08:59 pues eso es lo que les dice que te siquiera siquiera como

Voz 13 09:03 sí

Voz 7 09:05 en el otro el otro dependiente Antonio de la Torre y su teoría sobre la verdad ya que otro que va a Hu

Voz 15 09:15 claro dice juro usted decir la verdad toda la verdad y nada más que la

Voz 0313 09:18 la verdad

Voz 13 09:20 bueno por lo menos te sincero

Voz 0313 09:23 el Belén Cuesta tiene uno de esos hiper breves Viera

Voz 3 09:27 pues mira me hacer un detalle

Voz 12 09:29 es de todos

Voz 7 09:34 me ha dicho que éste me ha ofendido

Voz 8 09:39 yo ya yo he de confesar que yo iría esta tierra a artistas porque es la verdad es que se me da francamente remota por primera vez desde ahí dudas además empieza como contarnos

Voz 10 09:50 quién sabe cuándo toma en todo me ha recordado

Voz 0827 09:53 a uno de típico al que era hola soy paraguayo y va a pedir la mano de su hija dice que para que dice

Voz 16 09:58 a arraigo también es la capacidad de reírse de uno mismo citar Moreno esta línea y los en los ejemplos más

Voz 3 10:10 bueno presuntamente ofensivos como pudo ser os acordáis a concejal Zapatero le no claro sí sí

Voz 1 10:18 hacer determinados chistes sobre víctimas del terror

Voz 3 10:20 como la propia Irene Villa más víctima del terrorismo más emblemática imposible salió diciendo que a ella le hacía gracia el chiste claro es que no solamente nos ofendemos por nosotros mismos sino por nosotros y por todos nuestros compañeros aunque no se ofendan yo creo que al final esa esa ofensa preventiva también es lo que más daño hace

Voz 0313 10:39 con esta es la clave de lo que estamos comentando hoy de a Serrat le entrevistan porque cumple setenta y cinco años en el en el Periódico de Catalunya dice una frase que me parece sensacional dice hoy ya no ya no interesa al consenso hoy sólo cuenta la victoria es decir cuando debates cuando discute es que es de lo más hermoso que hay bueno hemos tenido la bronca esta mañana en la reunión de equipo de La Ventana pero tan sana sí si llega no bronca Brown bronca en el mejor sentido de la expresión porque hablaba todo el mundo todo el mundo a la vez de Cid diciendo cosas distintas de algo que vamos a comentar ahora oye no hemos llegado a ninguna conclusión definitiva para nadie se ha quedado todo el mundo más o menos con lo que ya te y tal vez en la forja ahora incorporado algo más ha habido más rápido palabras claro no no pasa absolutamente nada no lo digo esto porque estás últimas horas por ejemplo estamos hoy todos conmocionados todavía por el efecto del del asesinato de de de Laura de la profesora ahí en un en un pueblecito de Huelva ya saben los oyentes que está detenido a un sospechoso que le están interrogando a ver si realmente ser autor del crimen pero ya ayer por la tarde verdad luz y eso lo comentabas tú esta mañana bueno había había mucha discusión sobre si los mensajes que estaban surgiendo a partir de esta historia

Voz 17 11:47 eh pescaban de alarmismo o eran realista

Voz 0313 11:50 estas hombres ofendidos hombres cabreados también pollo que todos somos iguales que qué significa esto es una discusión complicada también esta hombre la verdad es que lo que tiene Twitter es como una especie de

Voz 3 12:02 ajenos así se genera el tsunami inmediatamente USA no estaba todavía allá donde el el cuerpo cuando ya estaba tuitean do en términos muy gruesos y muy graves respecto bueno pues a un posible ataque sexual y un posible asesinato cuando ni siquiera había aparecido el cuerpo claro una vez que apareció se lio una

Voz 10 12:24 es una una guerra de bando

Voz 3 12:27 el que ni siquiera estaba estaba causas claras las causas de la muerte ni siquiera había nadie detenido todavía entonces se creó una especie como de gran ola de partidarios y detractores de una presunta teoría de un ataque sexual unos o una sobretodo aludiendo a la libertad de las

Voz 1 12:45 Gêres por supuesto salir a correr solas va a hacer lo que les de la gana solas y otra de hombres acusando a las mujeres

Voz 3 12:51 de criminalizar a todos los barones X X si del planeta no entonces esa esa espuma esa espuma que que bueno que una vez que reposa puede ser puede ser enriquecedor I puede ayudarnos a todos es verdad que esa espuma pues llevan muchísimo detritus no no retrata a cada uno y en ese sentido yo creo que que que con un acontecimiento de estas características que es verdad que que estamos nos estamos acostumbrando y que es verdad que es que yo no creo que sea más frecuentes yo creo que eso es más solicitados y que crean más alarma social bienvenida sea pero creo que no tienen que generar miedo yo desde luego ayer por ejemplo con mi hija de veintiún años que sale a correr sola por el campus de la Universidad en algún momento llegue y lo primero que le dije ni se te ocurra volver a salir a correr sola y me dio en los morros y me dije voy a salir corriendo a correr sola porque quiero porque puede porque soy libre y me tuve que callar muerta de miedo pero me tuve que lo confieso que muerta de miedo

Voz 0313 13:45 Belén tú sales a correr de vez en cuando

Voz 8 13:47 pues yo mira hoy han dado con mi padre de de esta barbaridad nosotros estuvimos Pelli en en en primavera en la sierra de Huelva en un pueblecito muy pequeñito también hay yo salí a correr ahí porque era primavera y por ellos al campo preciosos inauguró un día conmigo con mi hijo que bonito que que gusto de no de naturaleza de correr sola de ir me acuerdo de mi padre me dijo Brown que haces salir no no es eso mismo lo para pasarlos puso a correr con el que barbaridad la edad que tengo creo que tonterías no la verdad que ayer me quedaba como consternada porque además fue como bueno yo aquí en Madrid la verdad que no voy a fin citas pero que aun así pues mira lo que te ha dicho tu hija que tan pues pues no debe ser Collor si diría correr sola otra vez porque no pues

Voz 0313 14:44 Pelé Daniel oye gracias porque este ratito eh pero yo creo que merece mucho la pena fíjate cómo hemos transitado de la risa y el humor donde hemos terminado verdad pero al final todo se conecta