Las claves de Javier de Lucas

Voz 0873

00:00

conmocionados por el asesinato de Laura yo creo que en este momento poco se puede hacer más que releer la editorial de ayer de Ángels Barceló vivir el duelo y acompañar en ese duelo a la familia de la víctima tener prudencia respecto a la investigación sin precipitarse el otro tema del día me parece la conmemoración del Día Internacional de las personas migrantes no encuentro mejor manera de conmemorar lo de celebrar no que la que propone el Defensor del Pueblo en funciones recomendar buenas prácticas en la acogida en las personas irregulares aprender y enseñar los hechos los datos y propiciar mejoras correcciones en el sistema de recogida