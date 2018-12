Hora 25 Deportes: Al Ain se cita con el Madrid en la final (18/12/2018)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus calles

Voz 2 00:08 hola buenas tardes ahora voy contigo pero déjame que saludó también a Pablo Morán hora Pablo hola hay una noticia importante que afecta esta casa allí es que el Consejo de Administración del Grupo Prisa ha aprobado el nombramiento de Javier Monzón como nuevo presiden

Voz 1667 00:21 la propuesta ha partido de la hasta ahora presidenta del Grupo Prisa Manuel Polanco que pasa a ocupar la presidencia de los consejos de Santillana el diario El País yp PRISA Radio los nombramientos han sido aprobados por unanimidad entrarán en vigor a partir del próximo uno de enero los Monzón hasta ahora vicepresidente del grupo ha asegurado que ha sido un honor ocupar ese cargo junto a Manuel Polanco que ha calificado como una

Voz 2 00:42 con satisfacción haber ocupado la presidencia de

Voz 1667 00:45 prisa en esta etapa de consolidación proyección hacia el futuro de hecho los dos han mostrado su satisfacción por el trabajo llevado a cabo en PRISA en sus negocios durante este año ya han puesto en valor los planes de futuro diseñados que han comenzado ejecutarse por el equipo directivo liderado por el consejero delegado Manuel

Voz 2 01:02 miras pues Javier Monzón nuevo presidente del Grupo PRISA que quién no tiene entrenador no tenemos aquí entrenador obispo

Voz 0919 01:09 quién no tiene presidente y presidente quién no tiene entrenador

Voz 3 01:12 es el Manchester United porque han

Voz 0919 01:14 tengo que esta mañana a Mourinho la situación era insostenible de venir al Madrid no debiera hay más posibilidades de que Florentino Pérez presidente del Barça es que Mourinho vuelve esto queda grabado queda ahí lo dejas tocarlo dejo la situación en el United era insostenible a diecinueve puntos del líder de la Premier descartado con problemas para meterse entre los cuatro primeros y a pesar de que había clasificado al United para octavos de final de la Champions donde va a jugar ante el Paris san Germain como digo la relación con El Vestuario deteriorada completamente hacía insostenible la continuidad de Mourinho que si queda libre pero no va a venir al Real Madrid no así todo una sorpresa la destitución de Mourinho la gran sorpresa del día es que el River Plate no estará en la final del Mundialito porque los argentinos han perdido en la semifinal que ha terminado hace apenas veinte minutos en Abu Dhabi han perdido en la tanda de penaltis con el Al Ain el equipo de los Emiratos que con un penalti que ha marcado Ryan has Lan Mohamed que ha pasado ya a la historia del fútbol de los Emiratos elimina al campeón de América River no estará en la final el Alain está en la final donde esperemos llegue mañana el Real Madrid tras vencer en la semifinal me va a jugar ante el casi iba japonés pero cuidado lo que ya ha habido una sorpresa en esta primera semifinal vamos a ver qué pasa mañana el día tiene también Euroliga de baloncesto a las nueve menos cuarto va a jugar el Barça con el Olympiacos ya a las nueve y media duelo de dos equipos de nuestra Liga se enfrentan Gran Canaria Baskonia pero queremos abrir el programa con una buena noticia una noticia que nos alegra a todos Lucas han Galli delantero de la Real Sociedad sufrió un ictus hace apenas un mes Nos hizo temer a todos por su vida incluso porque tuviera que dejar el deporte bueno pues Lucas Sang Galli hoy ha vuelto a entrenar con sus compañeros de la Real Sociedad y es una gran noticia Roberto Ramajo buenas tardes hola tal Gallego muy buenas tardes había ido paso a paso poco a poco primero volver a entrenar en Zubieta en solitario después aumentar la intensidad de ese trabajo y una vez que los resultados de las pruebas que le practicaron dieron positivos con normalidad será el paso de volver con el grupo hoy lo ha hecho con trabajo físico de calentamiento ha hecho trabajo táctico del día a las órdenes de Garitano ya finalizado participando en el partidillo organizado el técnico de la Real se le ha visto bien con su carácter garra intensidad habitual pero parece pronto para pensar que pueda ser convocado frente al Alavés pasado mañana con todo esta noticia ha sido acogida con alegría en el vestuario Diego Llorente

Voz 4 03:55 sí yo me alegro un montón porque bueno es un chico que a pesar de de siempre he visto pues transmite mucha ilusión mi yo me alegro muchísimo porque poco a poco vaya entrando y que los malos tiempos de de atrás pues que dejan el pasado oí sea reincorporar al grupo como como uno más dentro de poco

Voz 0919 04:13 todo apunta a que será convocado por primera vez con la Real después de sufrir ese es el treinta y uno de octubre ya en dos mil diecinueve quizás en el partido de la Real en el Santiago Bernabéu Nos alegramos todos por Lucas y dentro de nada está jugando con sus compañeros de la Real Sociedad como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 5 04:34 qué pasa Gallego a Mourinho no le va a faltar trabajo la vida

Voz 6 04:38 es un entrenador otra cosa es que el periodismo esté de su lado Él no baila el agua nadie venga a aupa rafting estaño si volviera plazos para el Racing

Voz 0919 04:48 Santander lo vimos el año que viene Si estás en arriba lo pueden fichar deja pues promesas

Voz 7 04:54 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 8 05:11 pues buenas tardes he visto en la página web de las el vídeo de la salida de protocolo de disco pero cómo crees que el chaval saluda nadie sin sin de estar amargado la existencia al pobre se que yo si fuera él me negaba a jugar y me iba rescinda mi contrato y me iba pues que no se puede tratar así hombre vale que no quieras que no cuente con él pero no están tan radical lógico el chico este este enfado a este con esa cara de mala leche y que la solución a su padre si se encuentra en fin a ver si miras sinceramente ojala se fuera de la próxima temporada y ojalá se fuera al Barça que nos dirá poco pronto sobre los pepinos a base de goles y de buen juego

Voz 7 05:48 os hablo de hasta otra el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 5 05:59 empezamos

Voz 0919 06:09 pero antes de ir a Abu Dabi el Mundialito de clubes hay que ir a Manchester cómo está el día después de que esta mañana el United anunciase la destitución de José Mourinho que se dice en la prensa que ese dicen el ambiente del fútbol de la de las Islas Álvaro de Grado cuéntanos la reacción de la prensa inglesa

Voz 0107 06:27 esa ha sido la de calificar la etapa de Mourinho en el Manchester United como mala muy por debajo de lo esperado ganó tres títulos en su primera temporada pero en el año y medio después perdió la confianza de su plantilla hay ahora mismo a diez puntos del líder a once de los puestos de la Champions recibió un baño este pasado fin de semana en Anfield con treinta y seis disparos a puerta recibidos e después de haber renovado el año pasado en enero su contrato el Manchester United ha decidido pagar los más de veinte millones de finiquito para el técnico portugués y centrar sus objetivos primero en fichara Solskjaer como técnico interino hasta final de temporada ya salvó al United en aquella final de la Champions en el año noventa y nueve y ahora aspira a salvar la temporada en este curso dos mil diecinueve y por otro lado en contratar a Mauricio Pochettino a partir de la próxima temporada es el reto del Manchester United lo publican todos los medios ingleses Pochettino el próximo objetivo del banquillo

Voz 0919 07:23 sino que gusta a muchos clubes no sólo al Manchester United bueno pues Mourinho no va a venir al Real Madrid lo digo una vez más y vamos con el Mundialito pero antes ves de hablar del Real Madrid vamos a hablar de la gran noticia la sorpresa en la semifinal River Plate ha caído en la tanda de penaltis con el ala in lo que se tiene que estar diciendo en Argentina ahora mismo José Palacio como ha sido buena

Voz 1038 07:46 muy buena gallego golpe mundial a River así es como título ahora mismo el diario Olé en su página web nadie se lo cree en Argentina era

Voz 0919 07:54 favoritismo River Plate al campeón

Voz 1038 07:56 hace una semana y media de la Copa Libertadores aquí en el Santiago Bernabéu ya ha caído en los penaltis ante el campeón de la Liga de Emiratos Árabes viene casi por invitación por ser el anfitrión al torneo la Alain ha participado así ha tenido que ganar tres partidos para llegar a la final de hecho Gallego el la Ain en el primer partido al descanso perdía cero tres meritorio empate a trece ganó por penaltis después eliminó a la esperanza de Tunis y ahora ha echado nada más y nada menos que al campeón de América es la tercera vez que pasa esto en un Mundial de

Voz 0919 08:24 nubes en dos mil diez fue el TP Mazembe el techo ahí

Voz 1038 08:27 desde Porto Alegre en dos mil trece el raya de Casablanca eliminó al Atlético Mineiro Joy ha sido el Alain en que ya espera un rival en la final Real Madrid casi mal así que la final podrá

Voz 0919 08:37 a ser Real Madrid Alain pero para ello el equipo de Solari tiene que eliminar mañana al casi más vamos con la última hora de los blancos que sean habrán enterado ya de lo de la Laín y que sabrán entrenado por supuesto de lo de Mourinho Abu Dhabi Javier Herráez buenas tardes

Voz 9 08:53 hola qué tal Gallego si se había enterado de todo de lo último esta mañana y de lo que tú me preguntabas en a lo que ha sido bueno la sorpresa la Caixa de River Plate con el al Ain que podría ser efectivamente el rival del Real Madrid si mañana gana al Qassim al que se lo puso muy complicado hace dos años en Japón el estadio de Yokohama donde el Madrid ganó en la prórroga cuatro dos con goles de Cristiano Ronaldo pues estaban en la cena los Foo listas de del Real Madrid y ahí se han enterado viendo el partido viendo la prórroga y viendo los penaltis como fallaba River el último penalti de esa forma quedaba eliminado o mejor dicho a luchar por el tercer y cuarto puesto pero evidentemente es una derrota para el equipo argentino el Real Madrid que no se fía del casi Manny mucho menos Solari que recupera a casi todos los futbolistas menos a Mariano el resto están todos incluso a lo mejor Mariano se cae de la convocatoria hay puede meter a un defensa más jugará con el equipo de gala porque a Bale hemos visto muy bien Asensio no al cien por cien pero para estar evidentemente en el banquillo así que con Courtois con Carvajal Varane Ramos Marcelo Modric Llorente Cross Lucas Vázquez Benzema Gareth Bale y en cuanto a declaraciones esto ha dicho Solari sobre Mourinho será preguntado la sombra de Mourinho siempre está encima del Real Madrid estuvo tres años sólo ganó una Liga y una Copa del Rey se preguntaba Solari sobre si en el futuro podría volver ha dicho el técnico argentino

Voz 1923 10:14 el la máxima aspiración el máximo respeto por todos mis colegas por supuesto a los a los profesionales con más razón a los que han han sido parte de este club nos han dado alegrías o a entregar al máximo de sus capacidades para que vaya bien como podía en inquietar me que allá rumor eso que haya ríos de especulaciones con respecto al Real Madrid eso sucede cada día me parece parte delante de la normalidad

Voz 9 10:39 bueno eso sólo esperaba también las preguntas sobre Isco pero cuando se habla del malagueño le tuerza el gesto al técnico argentino que ha negociado fatal el affaire Isco Alarcón que no ha contado con él lo han ninguneado Isère preguntado ya he dicho esto Solari sobre Isco

Voz 1923 10:54 nosotros estamos concentrados en hoy y en el partido que tenemos mañana contra que exima en que todos los jugadores estén metidos en eso y así lo veo a él y a todos los demás todos pero cada uno de ellos puede ser determinante en el partido de mañana para que pasemos a a la final quería preguntarle si como futbolista le gusta Isco me encanta

Voz 2 11:14 claro que va a decir dice que no le gusta bueno

Voz 0919 11:17 sería tremendo bueno pues mañana semifinal Real Madrid carísima la gran noticia es que el ala in espera en la final ha habido sorpresa con River esperemos que mañana no tengamos sorpresa ocho y cuarenta y un minutos de la tarde esto es hora25 deportes en la SER que pasa con

Voz 0919 13:13 en el deporte en directo Nos damos una vuelta por el Palau Blaugrana donde el Barça juega Euroliga ante el Olympiacos Barça necesitado de triunfos apunta de comenzar qué ambiente hay Xavi seis hola

Voz 0684 13:25 pero llegó pues no hay muy buena entrada hoy en el Palau Blaugrana para este partido fuerzan ya dos todos quintetos iniciales con el trío arbitral suena el himno de la Euroliga algo desnudos de urgencia para el Barça que es noveno en estos momentos con seis victorias Olympiacos es quinto con una más con siete Schmitt ha sido el cuadro Descartes dado Ante Tomic que ha tenido un proceso gripal en los últimos días no está al cien por cien y Olympiacos con Spanoulis y compañía siempre un equipo competitivo queda algo más de un minuto para que empiece en el Palau un clásico Barça Olympiacos como

Voz 0919 14:00 a las nueve y media juegan Herbalife y Baskonia después estaremos allí también pero estamos en Barcelona para hablar de Messi al que hoy le han entregado la Bota de Oro como máximo goleador de la última temporada en el fútbol europeo lleva cinco gotas de oro está bien ganar el Balón de Oro un premio con mucho marketing con bueno pues un criterio que nadie sabe muy bien en qué se basa pero es que la Bota de Oro no tiene ningún criterio el gol y ahí no hay ninguna duda Asier el Bota de Oro ha sido el mejor goleador cinco tiene ya Messi Adrià Alves buenas tardes hola

Voz 0017 14:35 la Yago qué tal buenas tardes si es el jugador que más veces ha ganado este trofeo en toda la historia superando las cuatro de Cristiano Ronaldo la temporada pasada Messi marcó treinta y cuatro goles se convirtió en el máximo goleador de Europa y hoy pues ha recibido este premio en Barcelona y en compañía del presidente del Barça Josep Maria Bartomeu de la cúpula deportiva del club de sólo dos de sus compañeros Busquets Sergi Roberto esto decía Messi en el momento de recoger el premio

Voz 1293 15:01 en lo que amo es el pueblo el pero nunca imaginé tanto de como es si si fruto del trabajo el esfuerzo sobre todo del ex compañera no estoy en el mejor equipo son los mejores del mundo en su oí y eso hace que que todo sea más fácil Cilic eso pueda conseguir esto esto premio como como también nuestro compañero también lo consiguieron

Voz 0919 15:23 bueno los jugadores del Barça tienen libre hoy y mañana

Voz 0017 15:26 hola y hasta el jueves no empezarán a preparar el último partido del año de este sábado frente

Voz 0919 15:30 al Celta por cierto que se sigue hablando de mercado de futuro para el Barça que hay un jugador importante del París Saint Germaine que vuelve a estar ligado al futuro azulgrana no

Voz 0017 15:39 sí rabioso te esta tarde el periódico francés Le Parisien ha publicado que ya hay acuerdo entre rabioso el Barça pero la información que tenemos nosotros es que no hay nada cerrado al cien por cien ya hemos contado varias veces en la SER desde el verano que rabioso es uno de los grandes objetivos del Barça para reforzar el centro del campo entre otras cosas porque acaba contrato el año que viene podría llegar gratis el otro día el director deportivo del París Saint Germain dijo que rabioso se quedará en el banquillo un tiempo porque no ha querido renovar su contrato y lo que podemos contar es que el Barça sigue trabajando para traer a rabioso al Camp Nou

Voz 0919 16:11 gracias Adrià ayer el Atlético de Madrid quedó emparejado con la Juve en los octavos de final de la Champions pesimismo inicial pero atención hoy han salido a la venta las entradas para el partido de ida de la eliminatoria que se jugará en el Wanda Metropolitano el veinte de febrero locura total los atléticos están a punto de agotar las entradas no son baratas Miguel Martín Talavera hola

Voz 11 16:34 qué tal muy buenas gallego sí parece que se va a quedar todo liquidado en el día de hoy se han vendido más de siete mil en apenas cinco horas y con los problemas que suelen dar para que se bloquean y hay que esperar demasiado pero como te digo se llevan despachar más de siete mil is espera la previsión es que hoy o mañana primero a de la mañana ya no hay entradas para eso a gran partido el veinte de febrero que va el que va abrir la eliminatoria de Champions entre el Atlético de Madrid y la Juventus de Turín el día que ha vuelto a los entrenamientos el conjunto rojiblanco donde uno de los grandes ausentes ha sido Antoine Griezmann tenía que pasar por el dentista una intervención que tenía programada el francés se ha ejercitado hoy a las seis de la tarde en el Cerro del Espino de Majadahonda por lo tanto mañana que van a recibir los coches oficiales la plantilla Wanda Metropolitano volverá a trabajar con el resto de sus compañeros

Voz 0919 17:22 jornada el próximo fin de semana comienza el viernes el día veintiuno con él Girona Getafe partido que algunos creen puede verse condicionado por qué sería se celebra un consejo de ministros en Barcelona y amenaza de que haya protestas bueno pues el presidente Ángel Torres que siempre se caracteriza por declaraciones algo estrafalarias ha dicho esto sobre ese Girona Getafe del día

Voz 12 17:47 no lo creo que muy bien líder vamos al segundo Consejo de Ministros de aquí porque todo el mundo está metiendo a no pasa nada menos los catalanes una encantador e iremos allí donde hay jugaremos un partido mundo tan contento que esté todo el mundo tranquilo si está todo el mudo asustado que los catalanes no se comen a nadie tiene subsidio

Voz 4 18:07 sí la verdad es que me por qué

Voz 0919 18:11 el Palacio no sé cómo interpretar lo que ha dicho Ángel Torres y la última de fútbol Zaragoza Juan Carlos Yubero llaman da Víctor Fernández después de ser nombrado en las últimas horas nuevo entrenador maño buenas tardes sea la bola estar de diez años después volverá a sentarse en el banquillo de La Romareda donde esta tarde a confiar

Voz 9 18:27 dado que nunca podría rechazar la llamada del faraón

Voz 0919 18:29 Zhai por eso ha aceptado el reto a cambio de nada Mingo liberal

Voz 13 18:33 todo está liderado absolutamente sin nada a cambio lo quiero nada no quiero Ny mil contratos futuros ni hay pacto secreto Neil cosas que que maten de cara al futuro del Zaragoza o hipoteca que la trayectoria de Zaragoza en absolutamente sin nada

Voz 0919 18:54 que le vaya bien que será una buena noticia para el Real Zaragoza once minutos para las nueve Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos

Voz 15 19:57 en Hora veinticinco Deportes no

Voz 16 20:02 Jesús Gallego una película protagonizada por Robert De Niro Uma Thurman Tom Hanks Meryl Streep Maribel Verdú y Antonio Banderas dirigida por Almodóvar

Voz 5 20:15 lo que parece imposible en la vida real es posible la radio los cuarenta clásico sur con todos los números uno de la música escucho en la radio y en la web Olaf de los cuarenta y los cuarenta Classic

Voz 0919 20:40 la Euroliga de baloncesto como son los primeros minutos del Barça Olympiacos sexo con mucho

Voz 0684 20:45 igualdad aquí en el Palau Blaugrana de momento llevamos cuatro minutos de partido empate a cinco en el marcador hay que decir que Plassnik has ido Gallego la gran novedad en el cinco inicial del Barça cinco a cinco cinco cincuenta y tres estar al final del primer cuarto

Voz 0919 21:01 ya a las nueve y media se juega el Herbalife Gran Canaria Baskonia igualados en la parte baja de la clasificación para los dos equipos es muy importante el partido de hoy seguro que hay un ambientazo allí Rafa León buenas tardes

Voz 9 21:13 buena tarde con un Gran Canaria que en Europa está sorprendiendo ahora mismo lleva tres victorias consecutivas está empatado ahora mismo con el Baskonia que lo iba a decir después de la el mal arranque en el día de hoy intentará buscar la cuarta consecutiva el conjunto vasco sin freno en el Gran Canaria debuta en el banquillo como ayudante Agustí Llull del que fuera entrenador del Fuenlabrada

Voz 0919 21:33 y mañana le toca el turno al otro equipo al Real Madrid que recibe al Panathinaikos griego en el Palacio cómo están los de Laso Marta Casas

Voz 1509 21:40 muy buenas gallego pues vuelta a la competición mañana para el Real

Voz 17 21:43 Audrey después de la derrota del domingo en Lugo contra el

Voz 1509 21:46 de los blancos que reciben en el Palacio de los Deportes al Panathinaikos de un viejo conocido como es Xavi Pascual el que fuera entrenador del Barça antes de visitar el viernes al Bayern de Múnich los blancos son segundos los griegos son séptimos y el último cara a cara entre ambos fue en el playoff en la previa de la Final Four de Belgrado del año pasado Pablo Laso mantiene la duda del Campazzo por un pequeño problema muscular aunque hoy el argentino ha podido ya entrenarse con el resto de sus compañeros el resto en principio está en buenas condiciones y a disposición del entrenador madridista

Voz 0919 22:16 NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy bueno en la última jornada destaca por encima de resultados una jugada donde una estrella de la NBA ha hecho pasos delante de los árbitros delante de un jugador español en gente indignada con que no se hayan pitado quién es

Voz 0645 22:34 gallego esto el día de la marmota en la NBA porque la polémica los pasos que ya es muy recurrente anoche cuando quedaban menos de un minuto para el final una jugada de James Harden de la barba en la que hace pasos claramente decidió la victoria de Houston sobrelleva además su defensor era Ricky Rubio que se quejó airadamente al acabar el partido Haarde agotó el bote e hizo un doble step back que son como dos pasos hacia atrás ya sin botar el balón para así poder sacar el lanzamiento entonces además lo hizo desde la zona de triple en ese momento Ricky le toca ahí fuerza a los tres tiros libres de esos tres tiros libres anotados ya dejó sentenciado el partido porque quedaba menos de un minuto los Jazz perdieron con doce puntos y cuatro asistencias del base español ya sabes que esto cuando luego tienen que jugar competiciones FIBA siempre está un poco más encima pero en la NBA estas gastan permitían

Voz 0919 23:21 eran pasos pero clarísimo los más purista

Voz 0645 23:23 las del baloncesto no entiende cómo eso en la NBA es sigue siendo permitido también perdieron los Gillis contra los bordados con quince puntos y seis rebotes de Marc y los Pistons contra los Bucks con cuatro puntos y cinco asistencias de Calderón en cuanto a Vitoria dos nuestros los Thunder ganaron a los Bulls con ocho puntos de Abrines en ese partido gallego hubo otra pelea de estas típicas que vemos también a menudo en la NBA una tangana bastante importante en una jugada entre Russell Westbrook Chris dan se quedan enganchados se forma ahí la tangana y aparece Robin López dos trece de altura casi ciento veinte serlo hombre por supuesto y bueno también es curioso

Voz 18 24:01 llega ya la pelea amigo un poco

Voz 0645 24:03 a la tangana fue el único expulsado de hecho me hace gracia que uno de los que se meta separar de los Bulls es voy por ti

Voz 18 24:09 horas que fue el que agredió

Voz 0645 24:12 a Nikola Mirotic el año pasado y que le vale vale vale vale pero pero es que esta vez ingresos emitió separar que es un poco extraño pero bueno al final de acabará seguramente una multa económica para Robin López nada más y también destacar la victoria de San Antonio contra Philadelphia sin el lesionado Pau Gasol gracia Javi

Voz 0919 24:28 vamos a hablar de ciclismo ya ha presentado Movistar

Voz 0645 24:30 con la retirada de Sky del ciclismo

Voz 2 24:34 Borja Cuadrado Movistar es el gran equipo de el circuito internacional buenas tardes

Voz 0509 24:40 qué tal Gallego buenas tardes pues desde luego si no es el principal equipo ahora sí que aspira a serlo tras la ausencia de del Sky seguramente en dos mil veinte cumple cuarenta años la estructura de Eusebio Unzue ha renovado hasta dos mil veintiuno el patrocinio es decir que son días buenos para la formación Telefónica que el año que viene va a tener una gran novedad en las grandes vueltas porque el tridente Nairo Quintana Alejandro Valverde y Mikel Landa no va a coincidir los tres a la vez Valverde a correr Giro y Vuelta al Landa Giro y Tour Nairo Tour Vuelta vamos a escuchar a Valverde que tiene claro cuál es su objetivo para este año tras ganar el Mundial Irlanda al que le hace mucha ilusión correr en Italia

Voz 19 25:14 pues sí la verdad que me queda otro encima bueno este año

Voz 0919 25:16 pues correr y quiero disfrutar

Voz 2 25:19 bueno lo afronto con mucha ilusión no es una carrera que que siempre me ha gustado este invierno se plantea Eusebio yo creo que lo hizo tanta ilusión como a mí bueno ha encajado en los planes del equipo y muy ilusionado no ante ante este reto Valverde

Voz 0919 25:34 Landa dos corredores del equipazo que tiene en Movistar esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con este nuevo tema de la danesa Mo

Voz 5 26:02 te mazo de a sonar mucho

Voz 2 26:05 los próximos meses en las otras noticias del día queremos destacar una triste la muerte de la boxeadora María Jesús Rosa la primera española que se proclamó campeona del mundo en el año dos mil tres en el peso mini mosca que a los cuarenta y cuatro años de edad duele decirlo se la ha llevado de forma fulminante un cáncer desde aquí un abrazo a su familia y a la gente del boxeo español una grande María Jesús Rosa la primera española que se proclamó campeona del mundo de boxeo y que nos ha dejado algún otro titular del día Toni cuatro partidos

Voz 20 26:46 el baloncesto en directo una Eurocup décima jornada al descanso Mora Banc Andorra treinta y nueve Mónaco treinta y cuatro en el segundo cuarto el Trento veinte Valencia Basket XXXII y en la Champions FIBA novena jornada apuntó llegar al descanso en Amberes cuarenta y cuatro Montakit Fuenlabrada cuarenta cinco lo acaba de hacer en estos instantes en el segundo cuarto marcha el Iberostar Tenerife veintisiete Nanterre veinticuatro

Voz 2 27:04 a las once y media del Larguero ahora sigue hora25 con Ángels Barceló un saludo de Gallego mañana ocho y medios esperamos adiós