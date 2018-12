Publicidad navideña

Voz 3 00:00 más Severino Donate buenas noches bueno noches tenemos que meter publicidad hemos acabado la sección cambiante pero tenemos que meter publicidad pero a quejar acabamos de empezar habrá que decir algo antes pero yo creo que lo van a entender lo soy

Voz 0194 00:35 de esas me caso tú recuerdas lo de ayer pues es que también es tradición la publicidad la publicidad en Navidad tradición no nos va a aguantar nadie contara y bueno pues es lo que hay pues que entre la Navidad admitiendo que la publicidad es la cara más consumista de las fiestas el escaparate donde la tradición navideña se viste de papel

Voz 3 00:57 de plata y oropel con IVA el buen hacer y la originalidad de las hilos creativos han conseguido traspasar el tiempo y convertir algunos anuncios navideños en memoria del colectivo

Voz 4 01:09 monten buenos a los rituales paganos de los romanos que celebraban el nacimiento del sol invicto una alias es broma

Voz 5 01:31 no está mal estamos en las Navidades de los años cuarenta tiempos difíciles y los niños sueñan con los juguetes que les traerán los reyes

Voz 6 01:47 mi nombre y cada después años cincuenta

Voz 5 01:50 a Cayetana ha cambiado de nombre

Voz 6 01:52 atenta

Voz 3 02:02 presionada por las muñecas Cayetana y Lolita de todas los más y hablamos de muñecas la memoria sonora de este país yo creo que ha colocado a otras en la lista también

Voz 5 02:17 peticiones del oyente dedicamos este jingels la Sara vítores que mañana volverá a estar por aquí por cierto sabes quién escribió está detrás Luis Figuerola Ferretti que fue un grande de la radio

Voz 8 02:28 haremos un hombre a Marte contaba iba palpando pero yo estoy aquí

Voz 0277 02:34 del mal lo pueden todo com ya tenemos los juguetes que más le ponemos a la Javi

Voz 5 02:40 hay que ponerle turrón te has comido alguna vez turrones te puede nunca se lo que ha comido mucho turrones en cualquier caso el partido el surtido es amplísimo año mil novecientos setenta

Voz 5 03:04 y cómo se que esta tarea no mentalmente de todo el mundo que nos está escuchando ahí va

Voz 3 03:22 en sintonía de nuestras vidas y de una época lo queramos o no queramos y con versiones para todos los gustos

Voz 5 03:48 a quién no le gusta la Navidad y los mazapanes los turrones los dulces las pastas Martín Ferrer que necesitamos para pasar

Voz 3 03:55 Carlos mazapanes los turrones las uvas admitiera sea de se toma una copita de cava favor cava de la cosecha del setenta Casto

Voz 13 04:06 el plan Naza del silencio profundo para hacerles sentir la íntima recompensa que usted merece por su esfuerzo

Voz 5 04:14 durante años las burbujas Freixenet inauguraron el periodo navideño o eso parecía la cuestión era averiguar qué superestrellas brinda

Voz 14 04:23 María aquel año feliz

Voz 5 04:27 en las lejanas Navidades de mil novecientos noventa y tres elegida fue la actriz Kim Basinger

Voz 2 04:35 luego llevaría a la crisis

Voz 5 04:38 he visto la marca de cava en dos mil nueve decidió repetir Hanún si se

Voz 15 04:45 John de la economía en general y que a España

Voz 15 04:49 no nos permitirá estar insensibles a todo lo que está pasando y lo repetimos pues si la situación no es para ir

Voz 1855 04:57 de los grandes producciones con una inversión nazis

Voz 0194 05:02 dicen que la crisis acabo y las burbujas han vuelto cada año me dejas que te ponga yo otro clásico navideño con famoso a la mesa concreto una famosa casi inmortal escucho

Voz 3 05:13 me pistas en caso de Isabel son famosas por el buen gusto de la dueña de tienes recursos Seven que ponemos de ver a Isabel Preysler no quiere cava

Voz 5 05:25 es un clásico de buen gusto que no puede faltar en su mesa eso asegura

Voz 17 05:29 viva viva viva iba al en los

Voz 3 05:39 a lo mejor no le apetece que puede que sí pero a lo mejor nos respecto pero no te preocupes que tengo la chispa de la vida hemos mencionado algunas bebidas con alcohol y mezclados con esos anuncios navideños también adquirido yo creo que una etiqueta de clásicos los anuncios de la Dirección General de Tráfico

Voz 1663 06:08 esta Navidad te esperan muchas celebraciones la comida de empresa comidas con amigos las cenas familiares la fiesta de fin de año pero sobretodo te esperan las personas con las que lo celebran no hagas que te espere en toda la vida que esta Navidad

Voz 3 06:21 lo coges bueno pues ya tenemos cava tenemos hidraten estos Ron es mazapanes juguetes buenos consejos como éste has comprado lotería pues de dos mil pesetas puede ganar las ver de que haya estamos habla de novecientos setenta

Voz 5 06:38 siete luego llegaría el euro y el calvo de la Navidad era mil novecientos noventa y ocho y un actor de la isla caribeña de Trinidad Tobago repartía suerte entre la nieve a ritmo del has compuesto por Maurice Jarre para la película Doctor Zhivago hiela

Voz 3 07:00 se la lotería de Navidad acabado convirtiéndose en otro de los grandes esperados

Voz 19 07:04 el desliz de la mañana las cinco en Canarias hoy el veintidós de diciembre por fin llegó el día del sorteo de Navidad son las seis de la mañana las cinco encarece

Voz 5 07:14 este año con una versión del Cuento de Navidad de Dickens pasado por el filtro de la película del día de la marmota que en realidad se llama Atrapado en el tiempo

Voz 0194 07:22 quedan venga pues un teléfono para felicitar a la gente

Voz 0277 07:25 hola soy feliz Navidad Nina vida hola Celina dice

Voz 5 07:32 mil novecientos noventa y siete el niño Enrique Espinosa he ido en el anuncio agotó ir reventó los oídos de los españoles hoy tiene veintisiete años y ha vuelto para anunciar coches

Voz 20 07:44 hola soy buena

Voz 3 07:49 deberíamos ir acabando ya con el repaso no piensa en Airbus deja es sólo uno más ha presentado hoy otro clásico yo creo que venga

Voz 14 08:01 hoy en día hacer un chiste sale tan caro que es un lujo que muy pocos se pueden permitir

Voz 5 08:10 el anuncio de Campofrío se mantiene fiel al humor que como todo el mundo sabe una cosa muy seria la actriz Silvia Abril entra en una tienda carísima a comprar un chiste les reciben Antonio de la Torre Eiffel encuesta como ya suele ocurrir hechos cameos un coro Dios

Voz 3 08:26 vendidos por todos los tipos de chistes y concluye con esta reflexión

Voz 14 08:31 decía que esta tienda exista

Voz 3 08:34 ahora eso

Voz 14 08:36 algo que no hace tanto bien no puede ser debe ser hundían de primera necesidad y el epílogo es para el humorista Eugenio

Voz 21 08:45 saben aquel que dijo que eran dos borrachos que estaban una

Voz 3 08:50 Mónica Moro ex directora Jane

Voz 0194 08:51 era creativa de Maca en España la agencia que está detrás de este y otros muchos anuncios Monica muy buenas noches

Voz 1973 08:57 hola buenas noches qué tal muy bien

Voz 0194 08:59 ha sido día de presentación yo no sé cuántas veces no se lo tenéis vosotros ya cuántas veces se ha reproducido este anunció

Voz 1973 09:05 pues mira hoy con este mes Campofrío o ya hemos ido Trending Topic en Twitter hasta que la verdad que estamos contentos los datos la verdad que devoradora de esta mañana va muy bien así que nada de lo recibe ideas eso es que estamos viendo todavía claro pero pero

Voz 0194 09:24 ahí estábamos haciendo ahora nosotros un repaso a todo de anuncios de la radio de la tele claro pero los anuncios de ahora muchos de ellos son directamente para Internet para las redes aunque tan ya se evitan aunque también se sientan en los soportes clásicos

Voz 1973 09:37 sí total dos a hacerme mucho el consumo no de contenidos si nosotros lo que estamos es por lanzar los mensajes en redes sociales precisamente veamos también porque tienen una duración mucho más larga no te permite encontrar una historia que tengo es pensar con más soltura que los formatos que digamos convencionales que tiene la televisión que son muy cortitos y que donde atenciones distinta nostros yo creo que esto nos jugamos son en este caso Campos ya son tres minutos estás e Ikea igual pero no pero bueno la gente si lo ves te das cuenta que es porque le apetece ver lo haría y sobre todo que si les gusta lo comparte no entonces noches como él el gran regalo antes está de la campaña

Voz 0194 10:23 dime una cosa Mónica porque un anunció el que sea eh hemos nombrados quiera que después escucharemos un fragmento porque un anuncio trasciende a la marca se convierte casi en un fenómeno sobre todo pasa mucho con los anuncios en la época de Navidad

Voz 1973 10:36 bueno yo creo que es como el objetivo no a nuestras donde la la marca porque si no sé de quién quiénes el canje

Voz 0194 10:46 mal trabajo claro

Voz 1973 10:48 bajo yo creo que en poco que te sale un poquito raro alguna cosa no pero esto también se gana con el tiempo no al final las marcas tienen una persona bien yo creo que ya están hartos que que tratan de de arraigar sean mucho más en la cultura de la gente en el corazón no no buscado otra cosa en los mensajes pues lógicamente tienen que ver con no con los productos que venden sino con emociones humanas no y eso es lo que les hace

Voz 0194 11:14 ya estábamos hablando el anuncio de Campofrío tu Monica citabas el anuncio de Ikea que es este

Voz 1855 11:18 la familia Andrés Lorenzo esta pregunta es para junio que filtros de animales puedes encontrar en Instagram

Voz 22 11:26 un perra Un conejo

Voz 3 11:29 yo no sé crack

Voz 0194 11:31 distintas tiene que tener la publicidad navideña un poco explotarla la grieta sino

Voz 1973 11:36 bueno yo creo que en ese momento el años más receptivos a ese tipo de mensajes a mensaje eres un poco más calentitos donde las emociones este es verdad que aunque todo el año yo creo que no somos seres humanos todo el año uno siente hoy parece pero sí que es verdad que este momento yo creo que no es hacer que forma receptivos más reflexivos quizá el momento en el caso y que es verdad que uno de reunión familiar que queda del año no que bueno que hemos aprovechado para el mensaje que no estancias pertinente obvio es que tocamos la emoción pero no es no sentía decirme abulia hacer esto para la gente para que la gente reaccione y que provoca pues Agra inicia yo creo que bueno pero es una consecuencia no no un objetivo no

Voz 0194 12:25 yo por si alguien no lo sabe el el el anuncio y que ha son familias entorno a una mesa que se les pregunta por cuestiones relacionadas con móviles contables con redes sociales resulta que se las saben todas pero el concurso se tuerce cuando les preguntan si saben cuestiones personales de sus padres de sus esposas de sushi

Voz 23 12:44 lejos de sus nietos

Voz 24 12:45 tus padres cómo se conocieron

Voz 25 12:50 no sé lo siento María te vienes que levantaría abandonado cuál es el puesto de trabajo exacto

Voz 0194 12:59 Mónica que anunció que le hubiera gustado realizar que no sea que no no no sea de tu agencia

Voz 3 13:04 uno que ya has visto que has dicho uy estén encantado mi alma y a lo mejor un clásico

Voz 1973 13:09 bueno hay millones no alarmistas de campañas maravillosa Don Quijote la campaña de Obama que no es pero la campaña de Obama cuando gana las elecciones del famoso ellos Zwick han cantado borrosos por Los suaves deuda daban por cierto en niveles maravillas

Voz 26 13:28 claro pues esta Mónica Moro muchísimas gracias a él Kelly y feliz Navidad

Voz 1973 13:33 el iba a mes

Voz 3 13:36 Nos gran poquito tiempo pero si tenéis algún anuncio de todos estos que habéis escuchado Fernando no la verdad es que no estaba intentando recordar pero esto esté sonaba todos y Miguel Ángel de sonaban todos porque yo te he visto casi los cantaba Gaultier

Voz 27 13:48 el Ramadi Mariaire la calidad no tiene fronteras los Krohn el planicies son mejores

Voz 3 13:55 y Itu Javier alguno que no en la cabeza lo pueda añadir ninguna los que a los que ya pero eso no te sonaban también la inmensa mayoría por supuesto bueno llega el momento de la despedida Seve bueno es que tengo más anuncios escucha

Voz 28 14:12 una vez que me den lo mejor

Voz 0277 14:19 le Gallina Blanca son preciosos

Voz 3 14:23 te aseguro que me quedaría escuchando anuncios históricos durante toda la noche pero tengo que hablar de otras cosas pues entonces tenemos que poner ya música despedida efectivamente cuál vas a poner yo había pensado en el en el villancico de Mariah Carey ya pero es que lo pusimos ya estamos condenados echarse seamos valientes Ángels intenta lo bueno que sea lo que tenga que ser